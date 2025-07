Hesap tabloları, bulabileceğiniz en çok yönlü organizasyon araçlarından biridir. Posta listelerinden proje yönetimine kadar, bu kullanışlı hücreler, satırlar ve sütunlarla iyileştirilemeyecek bir iş görevi bulmak neredeyse imkansızdır.

Ancak sizi anlıyoruz.

Boş bir Google veya Microsoft Excel e-tablosuna bakıp bu fonksiyonların herhangi birini sıfırdan oluşturmak zordur. Ancak iyi haber var: e-tablo şablonlarıyla, çerçeveniz zaten oluşturulmuş ve kullanıma hazırdır.

excel ve ClickUp'ta 20 Ücretsiz Elektronik Tablo Şablonu

Zaman yönetimini iyileştirmek veya bir bütçe oluşturmak istiyorsanız, özel ihtiyaçlarınıza uygun en iyi elektronik tablo şablonlarını burada bulabilirsiniz. Kullanıma hazır 20 elektronik tablo şablonuyla hemen başlayın.

1. ClickUp E-Tablo Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından sağlanan bu Elektronik Tablo Şablonu ile işleri basit tutun

Bazen hayattaki en iyi şeyler basittir. B2B müşterilerinizi her zaman takip etmenize yardımcı olan temel ama etkili bir düzen sunan ClickUp E-Tablo Şablonu da kesinlikle böyledir.

Her satıra müşteri türü, sektör, iletişim bilgileri, web sitesi ve gelir gibi temel bilgileri girmeniz yeterlidir. Ardından, tek tek görünümleri (sektöre göre filtreleme, müşteri türüne göre filtreleme ve daha fazlası) kullanarak bunları kolayca sıralayın ve müşteri tabanınızın genel görünümünü elde edin.

En iyi kısmı duymak ister misiniz? ClickUp'ın elektronik tablo yazılımı, yeni müşterilerin bilgilerini en baştan elektronik tablonun alanlarına dolduran bir müşteri giriş formu bile içerir. Bu, veri girişini basitleştirir ve en iyi yaptığınız şeye odaklanmanızı sağlar: ürünlerinizi satmak ve işinizi büyütmek!

ClickUp Brain'i deneyin Bağlı uygulamalarınızdan verileri çekin ve ClickUp Brain'in elinizdeki görevde size yardımcı olmasını sağlayın. Yönetici özeti oluşturmak mı istiyorsunuz? Verilere dayalı yeni görevler mi oluşturmak istiyorsunuz? Sadece komutu girin, Brain gerisini halletsin

2. ClickUp Proje Yönetimi Tablo Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın bu Proje Yönetimi Tablo Şablonu ile projelerinizi kolayca izleyin

Her iş, projesini planlamalıdır. Ancak her iş, bu süreci basitleştirmek için doğru süreçlere ve araçlara sahip değildir. Bir proje yönetimi iş akışına ihtiyacınız var ve bu ClickUp Proje Yönetimi Tablo Şablonu size bu konuda yardımcı olabilir.

Her proje şablonda bir satırdır ve durumunu kolayca düzenleyebilir veya öncelikli olarak işaretleyebilirsiniz. Farklı proje aşamalarında ilerlemenizi takip edin, onayları not alın ve her aşamanın başlangıç ve bitiş zamanlarını belirtin. Ardından, bu değişkenlerin her birine göre sıralayarak, en acil olarak üzerinde çalışılması gereken projeleri ve rahatlayabileceğiniz alanları her zaman takip edin.

En iyi yanı: bu proje yönetimi şablonları, favori proje plan şablonlarımızdan bazılarıyla da entegre olabilir. Proje yönetimi elektronik tablonuzda genel bakışı tutun, ardından daha fazla ayrıntı için her birine bir proje planı ekleyin. Ve işte! Basit ama etkili bir ş Akışı.

Veya bu tablonun tamamını indirilebilir bir dosyaya (Excel veya CSV) dönüştürerek diğer araçlarda kendi elektronik tablolarınızı hızlıca oluşturabilirsiniz.

3. ClickUp Düzenlenebilir Elektronik Tablo Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Düzenlenebilir Elektronik Tablo Şablonu ile düzenli kalın

Bir sonraki mali tablonuz için hazır mısınız? Çoğu yönetici gibiyseniz, muhtemelen hazır değilsinizdir. Ancak en azından bu zahmetli süreci biraz daha kolay hale getirecek araçları edinebilirsiniz.

ClickUp Düzenlenebilir Elektronik Tablo Şablonu imdadınıza yetişir. Bu bütçe şablonu, finansal tablolar oluşturmanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Yeni bir finansal tablonun geçmesi gereken denetim sürecini takip etmek için bir inceleme ve onay fonksiyonu bile içerir.

Ve bu sadece başlangıç. Ayrıca brüt satışlar, satılan malların maliyeti, idari giderler ve net satışlar gibi satır öğeleri için özel alanlar da elde edersiniz. CFO ve CEO'nuza kadar tüm onay aşamaları, iadeler ve indirimler gibi daha ayrıntılı notlar bile ekleyebilirsiniz. Hepsini bir araya getirin ve finansal raporlama sürecini kolaylaştırmak isteyen işletmeler için gerçekten kapsamlı bir bütçe şablonu elde edin.

4. ClickUp Emlak Hesap Tablosu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Emlak Hesap Tablosu Şablonu ile nişinizi daha güzel hale getirin

Deneyimli emlakçılar, şu anda sattığınız birçok mülkü takip etmenin hızla imkansız hale gelebileceğini bilir. Bu da bizi ClickUp Emlak Hesap Tablosu Şablonunu oluşturmaya itti.

Bu çok yönlü şablonla alıcı veya satıcı durumundaki ilerlemeyi ve ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları izleyin. Ayrıca, bu elektronik tablo, emlak pazarlama ve kapanış maliyetlerini, ücretleri, istenen ve nihai fiyatı ve sektörle ilgili çok daha fazlasını izlemek için özel alanlara sahip bir bütçe şablonu olarak da kullanılabilir.

Özel alanlar, müşterilerinizle ilgili önemli para yönetimi sorunlarını da içerebilir, örneğin mülk sigorta maliyetleri, emlak vergileri, tahmini satın alma fiyatları, onarım maliyetleri ve piyasa artış tahminleri. Gayrimenkul amaçları için en özelleştirilebilir ücretsiz şablonlardan birini arıyorsanız, işte bu.

Piyasadaki tüm özelliklerin genel bir görünümünü görüntülemenizi veya konum (Harita görünümü), satış durumu (Liste görünümü) ve daha fazlasına göre filtreleme yapmanızı sağlayan özelleştirilebilir görünümler sayesinde artık Excel şablonlarına gerek yok.

5. WBS E-Tablosu Şablonlu ClickUp Proje Bütçesi

Bu Şablonu İndirin Bu şablonla proje bütçelerinizi kolaylıkla yönetin

Proje bütçelerini yönetme süreci hızla karmaşık hale gelebilir. Farkına bile varmadan, programın ve bütçenin gerisinde kalırsınız ve zamanında yetiştirmek için çaresizce çabalamaya başlarsınız. Daha iyi bir yol olmalı.

Ama elbette var! İş projelerinizi basit ve anlaşılır bir şekilde takip etmek için özel olarak tasarlanmış bir elektronik tablo olan ClickUp WBS Şablonlu Proje Bütçesi'ne girin.

Farklı türdeki giderleri kolayca kategorilere ayırın. Bu giderleri farklı öncelik düzeylerinde işaretleyin. İşçilik ücretlerini ve saatlerini, maliyetleri ve daha fazlasını izleyin. Ek bir avantaj olarak, giderlerin bu bütçe şablonundaki genel proje akışına ve zaman çizelgesine uygun olmasını sağlamak için bir WBS aşaması atayabilirsiniz!

6. ClickUp Kişisel Bütçe Planı Tablo Şablonu

Bu şablonla kişisel bütçenizi daha da kolay yönetin

Elbette tüm bütçeler işle ilgili olmak zorunda değildir. Bazen sadece kendi finansmanınızı takip etmeniz gerekir ve işte bu noktada ClickUp Kişisel Bütçe Planı Şablonu gibi bir alternatif kullanışlı olur.

Bu liste şablonunu finansal hedeflerinize ulaşmak ve finansal durumunuzun kontrolden çıkmasını önlemek için finansal takip aracı olarak kullanın. Gider ve Gelir bölümlerini doldurun, ardından tüm bilgileri Bütçe Özeti genel bakışında bir araya getirin. Bu bölüm, özel alanlardaki numaralı öğeleri (ör. toplam bütçe veya toplam maliyet) otomatik olarak hesaplar.

Burada anahtar basitliktir; yalnızca altı sütun sayesinde en önemli şeylere odaklanabilirsiniz. Giderleri veya son teslim tarihlerini, planlanan ve gerçek bütçeyi ve daha fazlasını ekleyerek en önemli ayrıntıları özelleştirin ve paranızı takip edin. Sonunda, finansal durumunuzu kontrol altında tutmak için ihtiyacınız olan genel bakışı elde edersiniz.

7. ClickUp Basit Bütçe Tablosu Şablonu

Daha fazla bütçe mi? Daha fazla bütçe.

Sadece eğlencesine, bütçe konusuna devam edelim. ClickUp Basit Bütçe Şablonu, kullanımı kolay olmasının yanı sıra her şeyi aylık olarak düzenlediği için hızlıca ileriye bakmanıza ve önceden plan yapmanıza olanak tanıdığından çok işe yarar.

Buradaki hedef yıllık bir genel bakış sunmaktır ve bu yönetim şablonundaki her şey bu hedefe yöneliktir. Gelir ve gider bölümlerinin altında, tek tek satır öğeleri için bol miktarda alan bulunurken, en önemli muhasebe işlemlerinizi takip etmek için daha kolay kategorize etmek üzere gider, gelir ve hesap türlerini de belirleyebilirsiniz.

Bunun gibi veri girişi şablonları, iyi tasarlanmış elektronik tabloların bir başka temel avantajını da ortaya koyar: sizin adınıza hesaplamalar yapma yeteneği. Aylık giderler ve gelirler otomatik olarak hesaplanır, böylece yıllık para akışınızı görevlerinizde her zaman doğru bir şekilde takip edebilirsiniz.

8. ClickUp Zaman Yönetimi Programı Şablonu

Kapsamlı bir başlangıç noktasıyla programınızı ustaca yönetin

Artık Excel'de zamanı nasıl hesaplayacağınızı bulmaya çalışmanıza gerek yok. Elbette, bu yararlı bir beceridir, ancak ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonunu kullanmaya başladığınızda buna ihtiyacınız kalmayacak.

Zaman yönetimi, çoğu insanın günlük yaşamındaki en büyük zorluklardan biridir. Zaman ayırmanız gereken birçok günlük proje görevi vardır. Ancak aynı zamanda daha büyük hedeflerinize ulaşmak için de zaman bulmak istersiniz. Bu şablon, günlük yaşamınızı düzenlemek için programınızı optimize etmenize ve takip etmenize yardımcı olur.

Etkinlikler günlere göre düzenlenir ve basit bir açılır listede kişisel, okul ve iş gibi kategorilerle organizasyon yapısına eklenebilir. Her görev için gereken zamanı önceden tahmin edebilir veya gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. En iyisi de, bu şablon tüm bu girdileri kullanarak, zamanınızı nerede harcadığınızı ve nerede biraz yavaşlamanız gerektiğini görebilmenizi sağlayan bir iş yükü oluşturur.

9. Excel İşletme Bütçe Tablosu Şablonu

microsoft Excel aracılığıyla

ClickUp dışında bir bütçe tablosu şablonu arıyorsanız, Excel becerilerine sahip kullanıcılar için bu seçenek tam size göre olabilir. Bu listedeki ücretsiz Excel şablonları arasında, Microsoft İşletme Bütçesi Şablonu, kuruluşunuzun gelir ve giderlerini kolayca izlemenize yardımcı olur ve kullanıma hazır sayılarla doldurulabilir.

Elbette, gerekirse bu Excel elektronik tablosunu özelleştirebilirsiniz. Tüm metinler, resimler ve grafikler tamamen kilidi açılmıştır ve değiştirilebilir veya markalanabilir. Buna, bütçenizi okuyan veya inceleyen herkes için hızlı ve etkili bir genel bakış sağlamak üzere bilgileri görsel olarak özetleyen bu Excel şablonunun yanındaki grafikler de dahildir.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

10. Excel Proje Takip Sayfası Şablonu

microsoft aracılığıyla

Tam bir proje yönetimi seçeneği olmayabilir, ancak bu Excel Proje Takip Tablosu Şablonu, proje dokümantasyon çabalarınızın önemli bir parçası olabilir. Yukarıda bahsedilen ClickUp Proje Yönetimi Şablonuna benzer şekilde, bu ücretsiz Excel şablonunda kolay bir genel bakış sağlamak için her proje için bir satır ve bazı temel proje ayrıntıları bulunur.

Projelerinizi kategoriye göre izleyin veya her bir proje sahibine göre sıralayarak sorumlulukları ve iş yükünü belirleyin. Başlangıç ve bitiş tarihlerini, tahmini süreyi, öncelik düzeylerini ve daha fazlasını ekleyerek en önemli projeleri belirleyin ve gerektiğinde takip işlemlerini belirleyin.

Ardından, örnek şablonları Excel dosyalarında indirerek proje takipçinizi temel paydaşlarla paylaşın ve herkesin bilgilenmesini sağlayın. Bu listedeki Excel elektronik tablolarından bu şablon, en önemli ayrıntıları tek bir Excel dosyasında toplamanız için harika bir envanter yönetimi şablonu oluşturur.

11. Vertex42 tarafından Excel Gantt Grafiği ve Elektronik Tablo Şablonu

vertex42 aracılığıyla

Ah evet, eski güzel Gantt grafiği. 100 yıldan daha eski olmasına rağmen, hala popüler olmasının bir nedeni var.

Bu Excel Gantt Grafiği Şablonu grafiği, tüm görsel grafikleri ve çubukları ekranınıza getirerek, daha büyük bir proje programındaki farklı görevleri anlamanıza yardımcı olur.

Sıfırdan bir Gantt grafiği oluşturmayı denediyseniz, bu ücretsiz Excel şablonunu çok seveceksiniz. Diğer elektronik tablo şablonlarında sıkça karşılaşılan sayısız satır ve sütunu elle oluşturmanın zorluğunu yaşamadan, aracın tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Farklı görevleri kategorilere ayırın, ardından bu Excel şablonunda başlangıç ve bitiş tarihlerini özetleyin. Excel e-tablosunda, işlerinizi takip etmek için yeterince ayrıntılı haftalık zaman çizelgesi ile bu görevleri otomatik olarak bloklayın.

12. Salesflare tarafından Excel CRM Elektronik Tablo Şablonu

salesflare aracılığıyla

Basit bir gerçeği kabul edin: Müşterilerinizi herhangi bir şekilde yönetiyorsanız, en azından bir tür CRM sistemine ihtiyacınız vardır. Potansiyel ve mevcut müşterilerinizin durumunu her an takip ederek, bu tür Excel elektronik tablo şablonlarıyla onları mümkün olan en etkili şekilde etkileşim altına alın.

Bunu yapmak, altı haneli yatırımlar gerektiren büyük ve karmaşık yazılım çözümlerine yol açabilir. Ancak, en azından başlangıçta, bu Excel şablonundaki temel bilgilerle başlayabilirsiniz.

Salesflare'in bu gibi Excel elektronik tablo şablonlarına temel müşteri verilerini girin ve ardından her müşteri için satış döngüsünün mevcut aşamasını göstermek üzere özel aşamalar ayarlayın. İletişim bilgilerini, değeri, beklenen geliri ve daha fazlasını depolayın, ardından takımınızla birlikte bu potansiyel müşterileri huniden geçirin ve otomatikleştirilmiş İçgörüler sekmesi aracılığıyla ilerlemeyi takip edin.

13. Taktik Proje Yöneticisi tarafından hazırlanan Excel Kaynak Planlama Şablonu

taktiksel Kaynak Yöneticisi aracılığıyla

Özellikle büyük takımlar ve projeler için kaynak tahsisi, proje ve organizasyonel yönetim denkleminin temel bir parçası haline gelir. Tactical Resource Manager tarafından hazırlanan Kaynak Planlama için Excel şablonu bu nedenle çok değerlidir.

Bir tarafta aya göre, diğer tarafta takım üyesi veya liderine göre düzenlenmiştir. Bu tür elektronik tablo şablonları, kimin ne zaman hangi fonları aldığını takip etmek için kolay ve iki boyutlu bir yol sağlar.

Aynı derecede önemli olan bir diğer nokta ise, bu belge, yaklaşan görevler için kimin kaynağa ihtiyaç duyacağını tahmin etmenize yardımcı olarak bir envanter yönetimi şablonu gibi işlev görebilir. Bu ücretsiz Excel şablonu, kuruluşunuzun önceliklerini ileriye taşımak için tasarlanmış her türlü proje planlama yazılımına sorunsuz bir şekilde entegre olur.

14. Microsoft Excel Üç Aylık Satış Raporu Şablonu

Excel için Üç Aylık Satış Raporu Şablonu

Çeşitli ürünlerinizin birkaç aylık bir zaman diliminde nasıl performans gösterdiğini izlemek mi istiyorsunuz? Doğru yere geldiniz. Microsoft Excel Üç Aylık Satış Raporu Şablonu, üç aylık sonuçlara vurgu yaparak tam da bunu yapar.

Ürünlerinizi ve çeyrek dönemlere göre kesin satışlarını zaman çizelgesi şablonuna girin. Ardından, Excel'in yıllık satışları hesaplamasını ve verileri trendleri analiz etmenize ve gelecekteki kararları almanıza yardımcı olacak bir çubuk grafiğe dönüştürmesini izleyin.

Daha da iyisi, bunun gibi Excel elektronik tablo şablonlarında her projeye özgü satış raporlarını çıkarabilirsiniz. Ve elbette, Excel dosyalarının paylaşımını ve oluşturduğunuz raporların incelenmesini kolaylaştıran animasyonlar, grafikler ve geçişler gibi Microsoft'un tüm olağan özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

15. Excel Sorun İzleme Şablonu, Template.net

Kaynak: Template.net

Her yazılım veya diğer ürün türlerinde, geliştirme ve güncelleme aşamalarında hatalar ve sorunlar ortaya çıkar. Doğru sorun izleme süreci, bu sorunları kaydetmenize ve izlemenize yardımcı olarak ciddi sorunlara dönüşmeden ortadan kaldırmanızı sağlar.

Template.net Excel Sorun İzleme Tablosu, yapılacaklar listesi şablonu gibi çalışır, ancak çok daha fazlasını sunar. Takımınızın veya test sürecinizin ortaya çıkardığı her sorunu kaydedin ve sorunu çözmek için bir takım üyesi, öncelik ve zaman çerçevesi atayın.

Ardından, sorunun çözülme sürecini takip edin. Bu Excel çevrimiçi şablonu, lansman öncesinde veya sonrasında takımınızın hataları gidermek için yapması gerekenleri kolayca görebilmenizi sağlar.

5 Bonus Ücretsiz Excel Şablonu

Ücretsiz Elektronik Tablo Şablonlarıyla Projeleri İzlemeye Başlayın

Doğru elektronik tablo şablonları bir nimettir. Ancak, bunları kullanmış olan herkesin de onaylayacağı gibi, bunlar hala birbirinden ayrıdır. En iyi Microsoft Excel şablonları bile projenizin geri kalan iş akışına veya diğer işlerinize kolayca bağlanamaz.

ClickUp gibi bir yazılım platformunu bu kadar değerli kılan da budur. Projeleri, bütçeleri ve zaman çizelgelerini yönetmek, takımlarla etkileşim kurmak ve daha fazlasını yapmak için kullanabilirsiniz. Her tür dosyayı taşımak ve üzerinde işbirliği yapmak için dosya paylaşım yazılımı olarak bile kullanabilirsiniz — evet, buna elektronik tablolar da dahildir.

Ne bekliyorsunuz?

Harika ancak statik elektronik tabloları daha büyük bir bütünün parçası haline nasıl dönüştürebileceğinizi öğrenmek için bugün ücretsiz ClickUp hesabınıza kaydolun.