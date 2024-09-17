hesap Tablolarınızı Optimize Etmek İçin Google E-Tablolar İçin En İyi 10 Ücretsiz AI Aracı

Her gün piyasaya çıkan yapay zeka (AI) uygulamalarının sayısı giderek artarken, AI araçlarının yapabileceklerinin sınırları da yok oluyor.

Rutin görevleri otomatikleştirmekten tedarik zincirlerini optimize etmeye, siber güvenlik tehditlerini gerçek zamanlı olarak tespit etmekten pazar analizi yapmaya kadar, AI kullanım örnekleri çok çeşitli ve kapsamlıdır.

AI'nın popüler uygulamalarından biri, mevcut araçların yeteneklerini geliştirmektir. Örneğin, Google E-Tablolar kendi başına bir görev yönetimi ve verimlilik güç merkezidir ve AI ile özelliklerini daha da ileriye taşıyabilirsiniz.

Verimliliği artırmak için Google E-Tablolar ile kullanabileceğiniz bir AI aracı arıyorsanız, okumaya devam edin. Bu blog yazısı, gelişmiş bir elektronik tablo deneyimi sunan ve daha fazla işi daha hızlı halletmenize yardımcı olan en iyi Google E-Tablolar için AI araçlarını ele almaktadır.

Tüm AI araçları aynı değildir. Google E-Tablolar deneyiminize en uygun olanları nasıl belirleyeceğinizi öğrenin.

Entegrasyon kolaylığı: AI aracını Google E-Tablolar'da herhangi bir özel yapılandırma yapmadan kurabilmeniz gerekir. Diğer bir deyişle, teknik yardım almadan kurulumu yapıp çalıştırabilmeniz gerekir

Kullanıcı dostu: Aracın nasıl çalıştığını ve ihtiyacınız olan işi nasıl yapacağını hızlı bir şekilde anlayabilmelisiniz

Fonksiyon: Google E-Tablolar'daki AI aracı, sahte veri çıkarma, işleme ve analiz için NLP, görev otomasyonu veya tahmine dayalı analiz gibi kullandığınız işlevi tam olarak yapacak şekilde tasarlanmalıdır

Özelleştirme: İyi bir AI aracı, diğer araçlar ve platformlarla entegrasyon gibi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır

Ölçeklenebilirlik: Projelerinizin boyutu veya karmaşıklığı arttığında, AI aracı ek kapasiteyi karşılayabilmelidir

Güvenlik: Veri gizliliği ve güvenlik yasalarına uyan ve ihlallere karşı koruma sağlayan güçlü şifreleme önlemlerine sahip bir yapay zeka aracı seçin

Güncellemeler: Düzenli güncellemelerle, Google E-Tablolar'daki AI, performans sorunlarını giderebilmeli ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmelidir

İşiniz için en iyi seçeneği belirlemek zor bir görevdir. Ücretsiz bir çözüm aramıyorsanız, elektronik tablo yazılımı satın almak, gerekçelendirilmesi gereken bir yatırımdır.

AI elektronik tablo araçları, elektronik tablolara harcadığınız zamanı ve çabayı optimize etmenize yardımcı olacaktır. Endişelenmeyin, biz ödevimizi yaptık. Google E-Tablolar için en iyi 10 AI seçeneğini içeren listemize göz atın:

1. ClickUp – Proje Yönetimi Entegrasyonu için En İyisi

ClickUp, bütünsel bir proje yönetimi platformudur. AI kullanım örneklerinden biri, Google E-Tablolar'ı iyi organize edilmiş ve işbirliğine dayalı bir şekilde optimize etmektir.

Google E-Tablolar'ın elektronik tablo özellikleriyle ClickUp'ın görev yönetimi özelliklerini kullanın. Yeni ClickUp Görevleri ile elektronik tabloların otomatik olarak güncellenmesi, durumların senkronizasyonu ve zaman takibi verilerinin tablolara aktarılması gibi güçlü otomasyonlar oluşturun.

ClickUp Brain, şablonlar oluşturabilir, belirli elektronik tablo formüllerini tamamlayabilir ve hatta elektronik tablo verilerini belirli, yapılandırılmış bir biçimde özetleyerek trendleri analiz etmeyi ve bilinçli kararlar almayı kolaylaştırır. Bu, karmaşık süreçleri basitleştirir ve manuel görevleri ortadan kaldırarak strateji düzeyindeki girişimlere odaklanmanızı sağlar.

Platform içi bir çözüm arayanlar için ClickUp'ın Tablo Görünümü, veritabanlarını, envanterleri ve çeşitli bilgi kümelerini kolayca yönetmenizi sağlar.

ClickUp'ın Tablo Görünümünü Keşfedin Basit organizasyon için ClickUp Tablo Görünümü'nde görevleri sürükleyip bırakın

Basit elektronik tablolar ve muhasebe işlemlerinden kapsamlı kaynak ve günlük planlamaya kadar çeşitli amaçlar için ClickUp'ın Düzenlenebilir Elektronik Tablo Şablonunu özelleştirin.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Düzenlenebilir E-Tablo Şablonunu kullanarak kaynak planlamanızı ve günlük planlamanızı depolayın, düzenleyin ve analiz edin

Bu güçlü şablonla verilerinizi zahmetsizce düzenleyin, görselleştirin ve yönetin.

Manuel girdileri ortadan kaldırın : Veri içe aktarımlarını otomatikleştirerek : Veri içe aktarımlarını otomatikleştirerek zaman kazanın ve hataları önleyin

Bir profesyonel gibi sayıları işleyin : Kolay hesaplamalar için özel formüller ve denklemler oluşturun

İlerlemeyi bir bakışta izleyin: Projeleri ve yatırımları takip etmenizi sağlayan sezgisel görsellerin keyfini çıkarın

Son olarak, Google E-Tablolar'da sorunsuz bir şekilde çalışmak için ClickUp + Zapier Entegrasyonunun potansiyelinden yararlanın. Görevleri otomatikleştirin, veri yönetimini kolaylaştırın ve verimliliği hiç olmadığı kadar artırın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel durumlara sahip görevler oluşturarak görevlerinizi takip edin, örneğin proje yönetimi e-tablosunda "Teslim edildi", "Sipariş edildi" ve "Yapılacaklar"

Zapier entegrasyonunu kullanarak Google E-Tablolar'da satırlar oluşturun; görevler, listeler veya klasörler eklendiğinde veya değiştirildiğinde tetikleyici mesajlar gönderin

ClickUp Brain'i kullanarak restoranlardan rakiplere kadar her şey için zengin veriler ve içgörüler içeren tablolar oluşturun

ClickUp Brain'i keşfedin ClickUp Brain'i kullanarak karmaşık tablolardan, toplantı notlarından ve blog gönderilerinden içgörüler elde edin

Kullanımınıza bağlı olarak, farklı alan adlarıyla elektronik tablo girdilerini yönetmek için öznitelikleri kategorilere ayırın ve ekleyin

ClickUp Brain ile belirli elektronik tablo formüllerini tamamlayın ve Google E-Tablolar'daki verileri özetleyin

Etiketler, bağımlılık uyarıları ve zaman takibi özellikleriyle hücre/değer izlemeyi iyileştirin

Özel formüller ve biçimlerle hızlı bir şekilde belge oluşturun

Google Drive ile tam entegrasyon sağlayan ClickUp'ın üretken AI'sı ile süreç standardizasyonunu sağlayın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın tüm özellikleri şu anda mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp dört fiyat planı sunar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4000+ yorum)

2. Ajelix – Otomatik Veri İşleme için En İyisi

via Ajelix

Formüller yazmak, elektronik tabloları çevirmek, şablonlar oluşturmak ve AI kullanarak raporlar oluşturmak için AI modelleri içeren bir SaaS ürünü arıyorsanız, Ajelix tam size göre.

Ajelix, veri analistleri, Google E-Tablolar ve Excel kullanıcıları için verimliliği artırmaya yönelik bir AI çözümüdür. Gelişmiş yapay zeka modelleri ve doğal dil işlemeyi kullanan Ajelix, kullanıcıların neyi başarmak istediğini anlar.

Örneğin, Excel Formül oluşturucusunu kullanarak giriş değerlerini hesaplamak için formülü tanımlayın, Ajelix uygun Excel sözdizimini oluşturur.

Ajelix'in yapay zeka destekli botu, Excel ile ilgili cevaplar üretir, örnekler verebilir ve kavramları açıklayabilir. Bu güçlü formül oluşturucu, belirli görevler için formülleri manuel olarak araştırma işini ortadan kaldırır. Ajelix, Excel ve Google E-Tablolar ile entegre çalışır.

Ajelix'in en iyi özellikleri

Metin girişine dayalı Google E-Tablolar formülleri oluşturun, böylece karmaşık hesaplamaları yeni başlayanlar bile kolayca yapabilir

ChatGPT veri analizi entegrasyonu ile bir dakikadan kısa sürede görsel olarak çekici raporlar oluşturun

Kodunuzu daha iyi okunabilirlik için optimize edin ve 10 kat daha hızlı hata ayıklayın

AI ile anahtar kelimelerinizden elektronik tablo şablonları oluşturun

Ajelix sınırlamaları

Ücretsiz planda aylık istek sınırları, karmaşık iş gereksinimleri olan kullanıcıları kısıtlayabilir

Güncellemeler ve ML/modellerine bağlı olarak, kullanıcıların gözden geçirmesi gereken ara sıra yanlışlıklar olabilir

Ajelix fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 9,99 $

İş: 19,95 $

Ajelix puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. SheetAI. uygulama – AI destekli veri analizi için en iyisi

sheetAI uygulaması aracılığıyla

SheetAI. uygulaması, metin düzenleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştiren AI destekli fonksiyonlarla Google E-Tablolar deneyiminizi basitleştirir. Ayrıca, giriş değerlerini veri analizine ve pivot tablolar için görselleştirmeye dönüştürerek karmaşık verileri basitleştirilmiş bir biçimde sunar.

Ayrıca, ChatGPT-3 istemlerinin varyasyonlarını doğrudan elektronik tablolarınızda çalıştırabilirsiniz. İster iş analisti ister finans uzmanı olun, ortalama elektronik tablo görevlerini verimli bir şekilde gerçekleştirebilen sezgisel arayüzünü ve otomatik veri analiz yeteneklerini takdir edeceksiniz.

SheetAI. uygulamasının en iyi özellikleri

AI kullanarak kullanıcı veritabanından ilgili ayrıntıları alarak sloganlar oluşturun, etiket eşleştirme uygulayın ve girdi metinlerini çevirin

Hesap tablosu içinden DALL•E'yi kullanarak, komut istemleriyle sıfırdan AI destekli görüntüler oluşturun

SheetAI uygulamasını katsayı kenar çubuğu olarak kullanarak veri kalıplarına ve eğilimlere dayalı içgörüler ve öneriler alın

Metin ve URL'ler aracılığıyla veri ekleme desteği

SheetAI. uygulama sınırlamaları

Belirli uygulamalar veya platformlarla ilgili gelişmiş elektronik tablo fonksiyonları ve formülleriyle sınırlı uyumluluk

Pivot tablodaki verilere dayalı raporlar yazmak gibi insan yargısı veya yaratıcılık gerektiren diğer elektronik tablo görevlerini gerçekleştiremez

SheetAI. uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Formula Genie: Aylık 2 $

Sınırsız: 6 $/ay

SheetAI. uygulama puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. XLMiner Analysis ToolPak – Gelişmiş İstatistiksel Analiz için En İyisi

google Çalışma Alanı Marketplace aracılığıyla

XLMiner Analysis ToolPak, Google E-Tablolar eklentisi olarak mevcuttur ve kullanıcılara Fourier analizi, kümeleme, zaman serisi tahmini ve daha fazlası gibi işlevleri içeren gelişmiş bir veri analizi araç seti sunar.

XLMiner Analysis ToolPak'ın yeteneklerini entegre ederek, iş akışınızı kolaylaştırabilir ve karmaşık veri analizi görevlerini doğrudan elektronik tablolarınızda gerçekleştirebilirsiniz. Finansal tahmin ve pazar araştırması gibi gelişmiş veri analizi görevleri olan işletmeler için idealdir.

XLMiner'ın en iyi özellikleri

Aynı platformda veri içe aktarın, analiz yapın ve sonuçları görselleştirin

Gerçekleştirmek istediğiniz analiz türünü sorunsuz bir şekilde seçin

20 yılı aşkın süredir Microsoft Office'in bir parçası olan bu araçla büyük veri kümeleriyle verimli bir şekilde çalışın

AI istatistiği konusunda güçlü bir altyapısı olmayanlar bile gelişmiş veri analizine erişebilir hale getirin

Eklentiyi yükleyin ve seçtiğiniz Google E-Tablolar'dan verileri kolayca çıkarın

XLMiner sınırlamaları

Platformda zaman gecikmesi yaşanabilir, bu da iş akışını bozabilir ve kullanıcıları rahatsız edebilir

GPT formülleriyle desteklenen diğer yeni nesil özel istatistik yazılımlarının sunduğu gelişmiş özellikler, özelleştirme seçenekleri ve analitik yöntemler yoktur

XLMiner fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9,95 $

XLMiner puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. MonkeyLearn – Google E-Tablolar'da Etiketleme için En İyisi

monkeyLearn aracılığıyla

Google E-Tablolar'da metin satırlarını işlerken manuel ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? Makine öğrenimi bilgisine dayanan MonkeyLearn'ün API anahtarı, metin analizini sizin için otomatikleştirir.

Tutarlı etiketleme kriterleri oluşturmanıza yardımcı olarak, belirli bir biçimde bir veya daha fazla etiketle hatasız veri analizi ve daha hızlı elektronik tablo içgörüleri sağlar. Bu araç, küçük ve orta ölçekli şirketler, pazarlama ve satış takımları ve müşteri hizmetleri sağlayıcıları için mükemmeldir.

MonkeyLearn'in en iyi özellikleri

Otomatik analiz ile verilerden daha hızlı içgörüler elde edin

Google E-Tablolar veya kendi BI araçlarınızla özel raporlar oluşturun

Tarihler ve özel alanlar dahil olmak üzere birden fazla veri girdisini birleştirin ve filtreleyin

Anahtar kelime çıkarma veya duygu analizi gibi önceden hazırlanmış modellerle hızlıca başlayın

MonkeyLearn sınırlamaları

Google E-Tablolar entegrasyonu için sınırlı destek

Aracın kullanımı hakkında sınırlı bilgi, ilk kez kullananlar için sorun oluşturabilir

MonkeyLearn fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

MonkeyLearn API: Aylık 299 $, aylık 10.000 sorgu

MonkeyLearn Studio: Özel fiyatlandırma

MonkeyLearn puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. FormulasHQ – Metin Analizi ve Duygu Algılama için En İyisi

formulasHQ aracılığıyla

FormulasHQ, kullanıcıların Google E-Tablolar ve Excel ile etkileşimini değiştirmek için tasarlanmış bir AI aracıdır. Diğer uygulamaları arasında doğal dil girdilerine dayalı özel formüller oluşturma, Apps Script veya VBA kodları yazma ve metin işleme için regex kalıpları oluşturma yer alır.

Kullanıcıların, programlama uzmanlığı gerektirmeden Google E-Tablolar'da karmaşık formüller oluşturmasına veya tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine olanak tanır.

FormulasHQ'nun en iyi özellikleri

Düzenli İfade aracıyla karmaşık metin kalıplarını basitleştirin, sağlam kalıp eşleştirme ve veri çıkarma özelliğinden yararlanın

İngilizce, Hintçe, İspanyolca, Fransızca ve Türkçe dahil olmak üzere çeşitli dillerde erişilebilirlik ve etkinlik sağlayın

Yerleşik ChatGPT komutlarıyla fikir üretme konusunda anında yardım alın

VBA entegrasyonu ile görevleri otomatikleştirin ve Google E-Tablolar'ın yeteneklerini geliştirin

FormulasHQ sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan formüllerin ve kod komut dosyalarının etkinliği, büyük ölçüde istediğiniz sonucu nasıl tanımladığınıza bağlıdır

Bazı gelişmiş özellikler, özellikle VBA veya Apps Script ile ilgili olanlar, Google E-Tablolar'ın tüm sürümleriyle tam olarak uyumlu olmayabilir

FormulasHQ fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Yıllık Pro: Aylık 4,33 $

Formula Pro: Aylık 5,99 $

FormulasHQ puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Coefficient – Formül Oluşturma için En İyisi

coefficient aracılığıyla

Coefficient, büyük veri kümelerini Google E-Tablolar'a otomatik olarak içe aktarmanıza ve analiz etmenize olanak tanıyan bir veri yönetimi aracıdır. Önceden oluşturulmuş Google E-Tablolar gösterge paneli şablonlarını kullanarak hızlı bir şekilde anlamlı görselleştirmeler oluşturur ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirir.

Google E-Tablolar için dinamik bir elektronik tablo arayüzüne sahip yapay zeka aracı şu anda Salesforce, HubSpot, Snowflake, MySQL ve PostgreSQL için kullanılabilir ve büyük hacimli verileri işleyen orta ve büyük ölçekli işletmeler için mükemmeldir.

Coefficient'ın en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş Google E-Tablolar şablonlarını anında başlatın

Hesap tablosu yenilemelerini ve veri işlemlerini otomatikleştirerek canlı raporlar ve gösterge panelleri oluşturun

Herhangi bir veri kaynağını veya iş sistemini Google E-Tablolar'a bağlayın ve tek bir tıklamayla verileri alın

2 yönlü senkronizasyon özelliği ile Google E-Tablolar'dan kaynak sistemlerinize toplu veri aktarımı yapın

Hücre değerleri veya koşullardaki değişiklikler gibi değişiklikleri veya önemli bilgileri kullanıcılara bildirmek için Slack ve e-posta uyarılarını tetikleyin

Katsayı sınırlamaları

Metin talimatlarına bağlı

Geçmiş verilere büyük ölçüde dayanır

GPTX() fonksiyonları hakkında bilgi gerektirir

Katsayı fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 59 $

Pro: Aylık 119 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Katsayı derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Excel Formula Bot – Komut Dosyaları ve Regex Oluşturmak için En İyisi

formül Bot aracılığıyla

Excel Formula Bot, Google E-Tablolar ve Excel için, komut dosyaları, temel görevler, regex, e-tablo oluşturma ve SQL gibi olağan e-tablo formüllerinin ötesinde görevleri destekleyen bir AI aracıdır.

Pazara yeni giren bu AI sohbet robotu, Google E-Tablolar kullanıcıları için oyunun kurallarını değiştiriyor. GPT copilot sekmesi olarak Excel Formula Bot, basit İngilizce talimatları formüllere dönüştürerek karmaşık formül oluşturmayı daha erişilebilir hale getirir.

Excel Formula Bot'un en iyi özellikleri

Kullanıcı veritabanı tablolarından ve metin talimatlarından SQL sorguları oluşturun

Google E-Tablolar'daki görevleri otomatikleştirmek için VBA ve Apps Script kodları oluşturun

Zaman ve gider takipçileri gibi her durum için elektronik tablolar oluşturun

AI'yı kullanarak Google E-Tablolar verilerini analiz edin, tablolar veya grafikler oluşturun, sorgulara yanıtlar verin ve belirli bir görev için yapılandırılmış bir biçim uygulamak gibi elektronik tablolarda belirli eylemleri gerçekleştirin

Excel Formül Bot sınırlamaları

Yaratıcı veya alışılmadık formüller gerektiren benzersiz ve karmaşık senaryoları işleyemeyebilir

Özellikle belirli sorunlar için her zaman doğru veya en uygun formülleri üretmeyebilir

Excel Formula Bot fiyatlandırması

Ücretsiz plan: Aylık 0 $

Pro plan: Aylık 9 $

Excel Formula Bot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (89 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Simple ML for Sheets – Makine Öğrenimi Entegrasyonu için En İyisi

via Simple ML for Sheets

Simple ML for Sheets, Google E-Tablolar için bir eklentidir ve regresyon analizi yapmak, gelecekteki değerleri tahmin etmek ve e-tablodaki herhangi bir veri kümesinde anormallikleri tespit etmek gibi en yaygın Makine Öğrenimi (ML) görevlerini çözmenize olanak tanır.

En iyi yanı ise, küçük işletme sahiplerinden bilim insanlarına, iş analistlerinden öğrencilere kadar Google E-Tablolar'a aşina olan herkes, E-Tablolar için Basit ML'yi kullanarak otomatik olarak değerli tahminlerde bulunabilir.

Sheets için Simple ML'nin en iyi özellikleri

Tarayıcınızda çalıştırın, böylece verileriniz işinizin olduğu yerde, Google E-Tablolar'da güvende kalır

Basit ve sezgisel arayüz ile verilerinize kolayca makine öğrenimi uygulayın

Google Drive'daki e-tablonuzu otomatik olarak güncelleyin, böylece takımınızın diğer üyeleriyle paylaşmanız daha kolay olsun

Sheets için basit ML sınırlamaları

İlk kez kullananlar için bir öğrenme eğrisi vardır

Sheets için Simple ML fiyatlandırması

Ücretsiz Google E-Tablolar aracı

Sheets için basit ML derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. PromptLoop – AI ile Geliştirilmiş Veri İşleme için En İyisi

via PromptLoop

PromptLoop, AI araçlarıyla metinleri dönüştürmek, çıkarmak veya özetlemek için elektronik tablo modelleri oluşturmanıza yardımcı olur. SUM veya VLOOKUP fonksiyonu gibi çalışarak belirli bir biçimde metin ve cevaplar oluşturur.

Ayrıca, anahtar kelime oluşturma, satış listelerinin analizi, e-ticaret listeleri ve GPT formülleriyle e-posta erişimi dahil olmak üzere çeşitli yollarla verilerinizin üzerine inşa etmeye başlayabilirsiniz.

PromptLoop'un en iyi özellikleri

E-tablolardaki metin verilerini dönüştürün, çıkarın veya özetleyin

Verilerinizle özel AI modelinizi oluşturun ve eğitin

Metin oluşturma, özetleme ve web arama özellikleriyle özel iş akışları ve çözümler oluşturun

Sitelere ait verileri ayıklayın ve sınıflandırın, Google E-Tablolar'da kullanabileceğiniz bir platformla veri kümelerine özel kategoriler ekleyin

Mevcut PromptLoop modellerini metin oluşturma, özetleme ve özel uç noktalarla entegre ederek mevcut iş akışınızı geliştirin

PromptLoop sınırlamaları

Gecikme veya donma eğilimi

Karmaşık veya düzensiz veri kümeleri için etkili sonuçlar vermeyebilir

PromptLoop fiyatlandırması

Ücretsiz: Aylık 0 $

Bireysel: Aylık 90 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

PromptLoop puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

AI Kullanarak E-Tablolarda Verimliliğinizi Artırın

Google E-Tablolar'da doğru AI, yapmasını istediğiniz şey, ne kadar büyümesini istediğiniz ve buna ne kadar zaman ve para harcamak istediğinizin kesiştiği noktada bulunur.

Piyasada birçok AI aracı bulunmaktadır, bu nedenle gerekli araştırmaları yapın ve bunların Google E-Tablolar projelerinize uygun olup olmadığını görün. Size en uygun olanı mutlaka bulacaksınız.

ClickUp, gelişmiş ve yeni başlayanlar için kolay kullanıma sahip elektronik tablo özellikleriyle verileri analiz etmenize yardımcı olan mükemmel bir proje yönetimi aracıdır.

Google E-Tablolar'a alternatif arıyorsanız, ClickUp'ı denemenizi öneririz.

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