2025'te Kurumsal Takımlar için 28 AI Kullanım Örneği ve Uygulaması

Yapay zeka (AI) sürprizler sunmaya devam ediyor.

Günümüzde, her türlü kişisel ve iş verimlilik sorununu çözmek için yapay zeka araçları ve uygulamaları bulunmaktadır. Hatta, yapay zeka kullanım örnekleri için bir toplayıcı bile vardır: There's an AI for that. Bu, 2500'den fazla görev için kullanılabilen 10.000'den fazla yapay zeka içeren devasa bir veritabanıdır!

Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmaktan bakım ihtiyaçlarını tahmin etmeye kadar, AI'nın uygulamaları sınırsızdır. Basitleştirilmiş iş akışları, optimize edilmiş süreçler ve akıllı içgörüler sayesinde elde edilen maliyet ve zaman tasarrufu, AI teknolojisini iş için vazgeçilmez kılar.

Yapay zekayı sektörünüze, iş alanınıza veya kullanım örneğinize uygulamakla ilgileniyorsanız, tam size göre bir liste hazırladık.

Ancak, kurumsal kullanım örneklerine ve uygulamalarına dalmadan önce, yapay zekanın nasıl işlediğini anlayalım.

Yapay Zeka Nedir?

Yapay zeka, büyük miktarda veriyi analiz ederek, kalıpları belirleyerek ve önceden tanımlanmış bir dizi karmaşık kurala dayalı tahminlerde bulunarak insan zekasını ve muhakeme yeteneğini taklit eden bir çalışma alanıdır.

AI İşletmelere Nasıl Yardımcı Olabilir?

AI, rutin ve idari görevleri üstlenerek daha yüksek değer üreten işlere odaklanmanızı sağlar. AI, zaman alan veri analizi, müşteri hizmetleri sorguları ve proje yönetimi optimizasyonunu üstlenerek çalışanlarınızın daha stratejik ve yaratıcı düşünmelerine olanak tanır.

Sonuç, tekrarlayan görevlere daha az zaman harcayan ve hayal gücü, empati ve problem çözme gibi insani güçlerini kullanmaya daha fazla zaman ayıran bir iş gücü. AI ile güçlendirilen takımlar, inovasyonu teşvik edebilir ve işleri ileriye taşıyabilir.

Ama hepsi bu kadar değil.

AI, mantığı işleyerek objektif ve tarafsız kararlar alabilir ve çeşitli alanlarda gelişmiş görevleri yerine getirebilir. Hastaların tıbbi geçmişini analiz eder, çiftlik yönetimi için tahmine dayalı analitik kullanır ve pazarlama kampanyalarını optimize eder.

Ancak AI ile ilgili abartılı reklamların ötesine geçip iş takımları için pratik uygulamalarını belirlemek zor olabilir. Satış ve pazarlamadan operasyonlara ve araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) kadar AI, takımların iş yapma şeklini dönüştürmek için sessizce süreç otomasyonunu kullanıyor.

i̇şinizi Optimize Etmek için 28 AI Kullanım Örneği

Yapay zekanın fütüristik vaatleri ile gerçek dünyadaki etkisi arasındaki uçurumu kapatın ve takımınızın bu teknolojiyi işteki günlük verimliliği artırmak için nasıl kullanabileceğini keşfedin.

1. Pazarlama için yapay zeka

Kitlesel pazarlama artık geçmişte kaldı. Artık herkese aynı mesajı gönderip bir şeylerin tutmasını umut edemezsiniz. AI çağında pazarlama, kişiselleştirilmiş hassasiyetle ilgilidir.

ClickUp'ın AI yazma asistanını kullanarak etkili pazarlama içeriği oluşturun

ClickUp'ın AI asistanı, kişiselleştirilmiş mesajlaşmanın avantajlarını pazarlama kampanyalarınıza sunmak için özel olarak tasarlanmıştır. Pazarlama takımlarına, içerik oluşturmayı kolaylaştırmak, kampanyaları optimize etmek ve pazarlama ROI'sini artırmak için kullanıma hazır bir dizi komut sunar. Bu komutları kullanarak hızlı bir şekilde ilgi çekici blog gönderileri oluşturabilir, sosyal medyada ilgi çekici başlıklar yazabilir veya ikna edici e-posta konu satırları oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, notları ve sonraki adımları belgelendirmek için zaman kazanmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Görev güncellemeleri, yorum konuları ve toplantı notları için neredeyse anında özetler oluşturabilir.

Yapay zekaya ek olarak, ClickUp pazarlama ekiplerine kampanyaları planlama, içeriği düzenleme ve görevleri yönetme konusunda yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayan özelleştirilebilir görünümler ve şablonlar sunar. Sadece birkaç tıklama ile yeni kampanya fikirleri üretebilir, kişilik profilleri oluşturabilir ve pazarlama çabalarınızı güçlendirmek için müşteri yolculuklarını haritalayabilirsiniz.

Son olarak, ClickUp'ın kapsamlı raporları ve gösterge panelleri, kampanya performansına ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak, bilinçli kararlar almanıza ve somut sonuçlar ve maliyet tasarrufları elde etmek için stratejileri optimize etmenize olanak tanır.

AI pazarlama araçlarının hayatınızı nasıl kolaylaştırabileceğine dair birkaç örnek.

Kullanım örnekleri

Tahmine dayalı analitik: Müşteri davranışlarını tahmin edin ve pazarlama stratejileri hakkında bilinçli kararlar alın. Örneğin, Walmart AI'yı ürünlere olan talebi tahmin etmek için kullanıyor. Bu, envanterini optimize etmesine ve stok tükenmesini önlemesine yardımcı oluyor. Nike ise AI'yı müşteri kaybını tahmin etmek için kullanıyor. Bu, yüksek değerli müşterileri belirlemesine ve elde tutmasına yardımcı oluyor

Kişiselleştirilmiş reklamlar: İç giyim markası Cosabella, AI kullanarak kişiselleştirilmiş müşteri reklam kampanyaları oluşturuyor. Şirketin AI algoritması, satın alma geçmişi, tarama geçmişi ve sosyal medya etkileşimleri dahil olmak üzere müşteri verilerini analiz ediyor. Ardından algoritma, her müşterinin faiz ve tercihlerine göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş reklam kampanyaları oluşturuyor

Sosyal medya yönetimi: Hootsuite'in OwlyWriter AI, güncelleme yayınlama, içerik planlama ve yorumlara yanıt verme gibi sosyal medya görevlerini otomatikleştirir. Sprinklr AI, sosyal medya verilerini analiz ederek, markadan bahsedilme durumlarını izleyerek ve etkileyici fırsatları belirleyerek kurumsal pazarlamaya yardımcı olur

Pazarlama kampanyası optimizasyonu: Adobe Sensei, yapay zeka kullanarak kullanıcı etkileşimi ve performans verilerine göre sosyal medya reklam kampanyalarını otomatik olarak optimize eder. IBM'in Watson adlı yapay zekası, yüksek değerli müşterileri belirleyip hedefleyebilir, pazarlama mesajlarını kişiselleştirebilir ve kampanya performansını optimize edebilir

2. Yazma için yapay zeka

AI'nın Doğal Dil İşleme (NLP) özelliği, yüksek kaliteli metinler yazmada mükemmeldir. AI yazma araçlarını ince ayar yapın, eğitin ve takip etmeleri gereken eksiksiz bir talimat seti verin; makaleler, bloglar, teknik belgeler ve hatta romanlar ve orijinal şarkı sözleri bile yazabilirsiniz.

Kullanım örnekleri

Grammarly gibi hizmetler, hataları tespit etmek ve iyileştirmeler önermek için AI kullanarak yazımların daha etkili ve hatasız olmasını sağlar

Jasper AI yazma asistanı, komutlarınıza göre blog gönderileri, pazarlama metinleri ve hatta senaryolar oluşturur

ClickUp'ın AI yazma aracı, role özel komut istemleriyle ihtiyaçlarınıza uygun, kusursuz içerikler oluşturabilir. Pazarlama vaka çalışmaları, satış e-postaları ve teknik belgeler yazabilir, satış sunumları ve blog gönderileri oluşturabilir

Sözleşmeli yazarlarla çalışıyorsanız, Copyleaks gibi araçları kullanarak AI ile yazılmış içeriği tespit edin

3. Satış için yapay zeka

AI'nın büyük miktarda geçmiş satış verilerini analiz etme, kalıpları belirleme ve tahminlerde bulunma yeteneği, satış takımlarına yaklaşımlarını kişiselleştirme, çabalarını optimize etme ve daha fazla anlaşma kapatma konusunda yeni fırsatlar sunar.

ClickUp AI ile satış faaliyetlerinizi kişiselleştirin

Kullanım örnekleri

Salesforce Einstein, büyük hacimli müşteri verilerini analiz ederek satın alma kalıplarını tahmin edebilir ve en etkili satış stratejilerini önerebilir

Gong, AI kullanarak satış görüşmelerini kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, böylece iyileştirme alanlarını belirler ve temsilcilere daha fazla anlaşma kapatmaları için koçluk sağlar

Drift, potansiyel müşterileri 7/24 değerlendirmek için chatbotları kullanarak, insan temsilcilerin daha yüksek değerli etkileşimlere odaklanmasını sağlar

4. Müşteri hizmetleri için yapay zeka

Yapay zeka destekli çözümler, takımların daha fazla soruyu verimli bir şekilde ele almasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve sorunları proaktif olarak çözmesine olanak tanıyarak müşteri hizmetlerini iyileştirir. Bu da müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin artmasına yol açar.

ClickUp AI'yı kullanarak görevleri otomatikleştirin, etkileşimleri kişiselleştirin ve müşteri davranışları hakkında daha derin içgörüler elde edin

Kullanım örnekleri

Domino's Pizza'nın sohbet robotu Dom, siparişleri alır, teslimatları izler ve hatta müşterileri şakalarla eğlendirir

Hilton Hotels'in yapay zeka asistanı Connie, misafirlerin sorularını yanıtlar, etkinlikler önerir ve spa randevuları alır

L'Oreal'in sanal kuaförü, AI'yı kullanarak selfie'lere göre kişiselleştirilmiş saç bakımı rutinleri öneriyor

5. Turizm için yapay zeka

Turizmin geleceği yapay zeka ile şekilleniyor. Yapay zeka, seyahat maceralarınıza rehberlik edebilir, kişiselleştirilmiş seyahat programları oluşturabilir ve hatta sizi uzak diyarlara götürecek sanal gerçeklik turları sunabilir.

Kullanım örnekleri

Emirates'in yapay zeka destekli "Seyahat Asistanı", yolcuların havaalanlarında yol bulmasına, uçuş rezervasyonu yapmasına ve hatta bagajlarını yönetmesine yardımcı oluyor

Trip.com'un AI aracı TripGen, faiz ve bütçenize göre kişiselleştirilmiş seyahat paketleri ve etkinlikler önerir

Hopper gibi yapay zeka destekli araçlar, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak uçuş fiyatlarını tahmin eder ve rezervasyon için en uygun zamanı önerir, böylece paradan tasarruf etmenize ve stresten kurtulmanıza yardımcı olur

6. Eğlence için yapay zeka

AI, hiper kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmaktan yaratıcılığın sınırlarını zorlamaya kadar eğlenceyi zenginleştirir. AI algoritmaları, ruh halinize uygun müzik listeleri oluşturur, seveceğiniz filmleri önerir ve seçimlerinize uyum sağlayan hikayeler üretir. AI, fantastik dünyalara girmenizi ve karakterlerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girmenizi ve oynamanızı sağlar.

Kullanım örnekleri

Lucasfilm'in Industrial Light & Magic, AI kullanarak özel efektler oluşturuyor ve Baby Yoda gibi yaratıkları hayata geçiriyor

Netflix, görüntüleme geçmişinize göre dizi ve film öneren bir AI motoru kullanarak ilgi çekici bir izleme deneyimi sunar

MuseNet AI, klasik senfonilerden modern pop hitlerine kadar farklı tarzlarda müzik besteleyerek yaratıcı ifadenin sınırlarını zorluyor

Epic Games'in MetaHuman teknolojisi, oyunlar ve filmler için gerçekçi sanal karakterler yaratarak gerçek ve hayali dünyalar arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor

7. Gayrimenkul için yapay zeka

Her yerden evleri keşfedebileceğiniz sanal turlar, 7/24 sorularınızı yanıtlayan chatbotlar ve pazar trendlerini olağanüstü bir doğrulukla tahmin eden algoritmalar hayal edin. Yapay zeka, gayrimenkul sektörüne içgörüler, otomasyon ve süper güçler kazandırarak yolculuğunuzu kolaylaştırır.

Kullanım örnekleri

Zillow'un Zestimates, AI'yı kullanarak ev değerlerini etkileyici bir doğrulukla tahmin ediyor ve alıcılar ile satıcıların bilinçli kararlar almasını sağlıyor

Redfin'in yapay zeka destekli arama motoru, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre listeleri filtreleyerek zaman kazanmanıza ve hayal kırıklığını azaltmanıza yardımcı olur

Otomatikleştirilmiş mülk yönetimi araçları, kira tahsilatı, bakım talepleri ve kiracı taraması gibi görevleri yerine getirerek mülk yöneticilerinin değerli zamanını boşaltır

8. Proje yönetimi için AI

Proje yönetimi, görevler, son tarihler ve kaynaklardan oluşan karmaşık bir ağdır. Peki, verileri analiz edebilen, riskleri öngörebilen ve iş akışlarını optimize edebilen yorulmak bilmeyen bir asistanınız olsaydı ne olurdu? İşte burada yapay zeka devreye girerek planlama, uygulama, karar verme ve proje teslimi süreçlerinde devrim yaratıyor.

ClickUp AI'yı kullanarak projelerinizi sorunsuz bir şekilde organize edin, planlayın ve yürütün

Kullanım örnekleri

Microsoft Project Cortex, AI'yı kullanarak proje belgelerinden ve verilerinden içgörüler çıkarır, eyleme geçirilebilir öneriler sunar ve takım işbirliğini geliştirir

Wrike Analyze, yapay zeka kullanarak proje sonuçlarını tahmin eder, olası gecikmeleri belirler ve çok geç olmadan düzeltici önlemler önerir

WorkBoard, AI'yı kullanarak proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görselleştirir, böylece dikkat edilmesi gereken alanları belirleyebilir ve veriye dayalı kararları hızlı bir şekilde alabilirsiniz

Monday.com, otomatik ilerleme raporları ve duygu analizi gibi AI destekli özellikleri entegre ederek takımların her zaman bilgili ve yolunda ilerlemesini sağlar

9. Yazılım geliştirme için yapay zeka

AI, kod oluşturma, kod incelemeleri, yorumlama ve hata düzeltme gibi görevleri otomatikleştirir. Ayrıca tasarım yardımı da sağlar. Geliştiriciler artık AI ortakları sıradan görevleri yerine getirirken kodlarını daha büyük resme bağlamaya odaklanabilir.

Kullanım örnekleri

GitHub Copilot, mevcut bağlamınıza göre kod öneren bir AI asistanıdır ve geliştiricilerin zaman ve çabalarından tasarruf sağlar

DeepCode, potansiyel güvenlik açıklarını ve kodlama hatalarını tespit ederek kod kalitesini iyileştiren, yapay zeka destekli bir kod inceleme aracıdır

IntelliJ IDEA, AI'yı kullanarak değişken adları önerir, kodu yeniden düzenler ve hatta potansiyel hataları belirleyerek geliştiricilerin verimliliğini önemli ölçüde artırır

10. AI için AI

Yapay zeka geliştirmek uzmanlık, titiz planlama ve çok sayıda deneme ve hata gerektirir. Ancak AI, bu süreçte değerli bir yardımcı olabilir. Bulmacanın parçalarını bir araya getirebilir, yenilerini önerebilir, eksik parçaları belirleyebilir ve tasarımı iyileştirebilir. AI, daha güçlü AI oluşturmak için en üst düzey araçtır.

Kullanım örnekleri

Google AutoML ve Amazon SageMaker gibi AutoML platformları, veri hazırlamadan model seçimine ve dağıtımına kadar tüm makine öğrenimi sürecini otomatikleştirir

OpenAI Gym, pekiştirmeli öğrenme algoritmalarını eğitmek ve test etmek için simüle edilmiş bir ortam sağlayarak araştırma ve geliştirmeyi hızlandırır

LIME ve SHAP gibi açıklanabilir AI (XAI) araçları, geliştiricilerin AI modellerinin nasıl karar verdiğini anlamalarına yardımcı olarak potansiyel önyargıları ve hataları belirlemelerine ve gidermelerine olanak tanır

Stable Diffusion ve Dall-E 3 gibi üretken AI modelleri, gerçekçi görüntüler ve metinler oluşturarak diğer AI modelleri için değerli eğitim verileri sağlar

11. İnsan kaynakları için yapay zeka

İnsan kaynakları için yapay zeka destekli araçlar, sıkıcı görevleri otomatikleştirir, süreçleri basitleştirir ve çalışan yaşam döngüsünün her aşamasına değerli veriye dayalı içgörüler katar. İK uzmanları, idari yüklerden kurtulabilir ve canlı, bağlı ve yüksek performanslı bir iş gücü oluşturmaya odaklanabilir.

ClickUp AI ile İK süreçlerini kolaylaştırın, yetenek kazanımını optimize edin ve çalışan bağlılığını artırın

Kullanım örnekleri

Workday, AI'yı kullanarak maaş bordrosu, sosyal haklar yönetimi ve performans değerlendirmeleri gibi görevleri otomatikleştirerek İK uzmanlarının stratejik girişimlere odaklanmasını sağlar

LinkedIn Talent Insights, AI kullanarak LinkedIn verilerini analiz eder, şirketlere işgücü ve potansiyel adaylar hakkında içgörüler sağlar ve daha iyi işe alım kararları almalarına yardımcı olur

Eightfold AI, adayları iş ilanlarıyla verimli bir şekilde eşleştirerek işe alım süresini kısaltır ve işe alım kalitesini artırır

12. Hukuk ve hukuk ekipleri için yapay zeka

AI, araştırma ve belge incelemesini kolaylaştırır. Avukatlar, davaların sonuçlarını tahmin etmek ve yasal stratejileri optimize etmek için AI'yı kullanabilir. Bu, hukuk takımlarının AI destekli hukuk araçlarıyla daha akıllı ve daha hızlı çalışarak müşterilere daha iyi sonuçlar sunmasını sağlar.

Kullanım örnekleri

Luminance, makine öğrenimini kullanarak sözleşmeleri analiz eder, anahtar bilgileri çıkarır ve potansiyel riskleri belirler, böylece inceleme süresini ve yasal ücretleri önemli ölçüde azaltır

Kira Systems, e-keşif alanında mükemmeldir ve hukuk takımlarının büyük hacimli elektronik verileri tarayarak ilgili belgeleri hızlı ve verimli bir şekilde bulmasına yardımcı olur

Lex Machina, geniş içtihat ve hukuki görüş depolarını analiz ederek avukatlara kişiselleştirilmiş öneriler ve içgörüler sunar

13. Siber güvenlik için yapay zeka

Yapay zeka, siber güvenlik alanında güçlü bir silah olarak ortaya çıkmıştır. Verileri analiz eder, tehditleri algılar ve veri güvenliği sorunlarına gerçek zamanlı olarak yanıt vererek dijital varlıklarınızı güvende tutar.

Kullanım örnekleri

Darktrace, anomali algılama özelliğini kullanarak siber saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip etkisiz hale getirerek, kuruluşları en sofistike tehditlerden bile korur

Palo Alto Networks Cortex XDR, tüm güvenlik altyapınızdan toplanan verileri analiz ederek potansiyel tehditlerin birleşik bir görünümünü sunar ve hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermenizi sağlar

14. Eğitim için yapay zeka

AI, katı müfredatların ve standartlaştırılmış testlerin yerini alarak eğitim üzerinde olumlu bir etki yarattı. Artık bireysel ihtiyaçlara uygun, kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunuyor.

Kullanım örnekleri

DreamBox Learning, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmeleri için bir AI aracı kullanır ve bilgi eksikliklerini gidermek için kişiselleştirilmiş öğrenme yolları oluşturur

Kahoot! AI kullanarak ilgi çekici testler ve değerlendirmeler oluşturarak her yaştan öğrenci için öğrenmeyi interaktif ve heyecan verici hale getirir

Minecraft Education Edition, sürükleyici simülasyonlar ve etkileşimli görevler oluşturarak öğrencileri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM konuları) ile ilgilenmeye ve AI destekli araçları kullanarak problem çözmeye teşvik eder

Duolingo, AI'yı kullanarak öğrencinin ilerlemesi ve hedeflerine göre dersleri kişiselleştiriyor ve dil öğrenmeyi eğlenceli ve etkili hale getiriyor

15. Kamu ve devlet idaresi için yapay zeka

Kamu sektöründe yapay zeka, süreçleri kolaylaştırır, şeffaflığı artırır ve kişiselleştirilmiş kamu hizmetleri sunar. İhtiyaçları önceden tahmin eder, karmaşık sorunları hızla çözer ve vatandaşlara verimli kamu hizmetleri sunar.

Kullanım örnekleri

Dubai'nin yapay zeka destekli polis gücü, trafik modellerini analiz etmek ve suçların yoğun olduğu bölgeleri tahmin etmek için yapay zeka donanımlı insansız hava araçları kullanarak kamu güvenliğini artırıyor

New York City'nin 311 Yardım Hattı sistemi, doğal dil işleme teknolojisini kullanarak vatandaşların sorularını anlar ve bunları uygun kaynaklara yönlendirerek yanıt sürelerini ve hizmet sunumunu iyileştirir

16. İnşaat için yapay zeka

AI'yı iş ortağınız olarak kullanarak, inşaat sürecinin her aşamasını dönüştürebilirsiniz. AI, planları analiz edebilir, malzeme kullanımını optimize edebilir ve riskleri tahmin edebilir. Bilgisayar görüşü ile donatılmış dronlar ve robotlar, güvenlik ve verimliliği artırmak için ölçüm, inceleme ve fiziksel görevlerde yardımcı olur.

Kullanım örnekleri

Autodesk BIM 360, yapay zeka kullanarak inşaat projelerini planlamadan uygulamaya kadar yönetir, iletişim, işbirliği ve veri analizini daha sorunsuz hale getirir

SiteAware, insansız hava araçları ve sensörler kullanarak inşaat sahalarını gerçek zamanlı olarak izler, güvenliği artırır, ilerlemeyi izler ve potansiyel tehlikeleri belirler

BuildingConnected, inşaat şirketlerini robotik ekipman ve malzeme optimizasyon yazılımı dahil olmak üzere yapay zeka çözümleriyle birleştirir

17. Bankacılık ve finans için yapay zeka

AI muhasebe ve finans araçları, finansal tavsiyeleri kişiselleştirir, işlemleri kolaylaştırır, dolandırıcılığı tespit eder ve daha akıllı yatırım kararları almanıza yardımcı olur. Müşteri hizmetleri için AI sohbet robotları ve varlık yönetimi için robo-danışmanlar mevcuttur.

Kullanım örnekleri

Intuit Mint, AI'yı kullanarak harcamalarınızı kategorilere ayırır, bütçeleri izler ve kişiselleştirilmiş finansal içgörüler sunarak finansal kontrolü ele almanıza yardımcı olur

Upstart, kredi değerliliğini değerlendirmek için alternatif veri noktalarını kullanan ve hizmetlerden yeterince yararlanamayan toplulukların finansmana erişimini genişleten, yapay zeka destekli bir kredi platformudur

Jumio, sahtekarlık tespiti ve güvenli çevrimiçi işlemler için yüz tanıma ve diğer biyometrik teknolojileri kullanan, yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama platformudur

18. Çevre için AI

Yapay zeka, iklim değişikliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kaynak yönetiminin optimize edilmesi için güçlü bir araçtır. İnsanlık ve gezegenimiz için sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek yaratmada hayati bir rol oynar.

Kullanım örnekleri

OceanMind'ın yapay zeka platformu, uydu görüntülerini ve okyanus verilerini analiz ederek yasadışı balıkçılığı izler ve deniz ekosistemlerini korur

Dünya Vahşi Yaşam Fonu, hayvanların hareket kalıplarını ve habitat kullanımını incelemek için yapay zeka destekli araçlar kullanarak nesli tükenmekte olan türler için koruma stratejileri geliştiriyor

Xyonix, iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için karbondioksiti yeraltında depolamak için konumları belirlemek ve optimize etmek için AI kullanıyor

19. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için yapay zeka

AI, verimliliği artırır, erişimi iyileştirir ve iyi amaçların etkisini en üst düzeye çıkarır. AI destekli gönüllü eşleştirme platformları, gönüllüleri beceri ve faiz alanlarına göre doğru fırsatlarla buluşturarak gönüllü katılımını ve memnuniyetini önemli ölçüde artırır.

Kullanım örnekleri

Kindful, makine öğrenimini kullanarak bağışçı deneyimlerini kişiselleştiren ve bağış kampanyalarını optimize eden, bağışları ve bağışçıların sadakatini artıran yapay zeka destekli bir bağış toplama platformudur

Charity Navigator, kar amacı gütmeyen kuruluşların finansal verilerini ve yönetişim uygulamalarını analiz eden, bağışçıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir platformdur

20. Tekstil ve giyim için yapay zeka

AI'yı kullanarak trendlere, müşteri tercihlerine ve vücut ölçülerine göre yenilikçi ve kişiselleştirilmiş giyim tasarımları oluştururken, tedarik zincirini optimize ederek israfı azaltın.

Kullanım örnekleri

Zeekit, 3D vücut tarama ve derin öğrenme teknolojilerini kullanarak sanal deneme ve özel giysi uyumu için kişiselleştirilmiş avatarlar oluşturarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar

Unspun, sıfır envanter ve sıfır moda atığı hedefiyle, akıllı telefonla çekilen vücut taramalarından size en uygun kot pantolonları talep üzerine özel olarak üretir

Textile Exchange, tekstil ürünlerinin çevresel etkisini izlemek ve analiz etmek için AI kullanan ve markaların sürdürülebilir seçimler yapmasına yardımcı olan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur

21. Ulaşım için yapay zeka

AI araçları trafik akışını optimize eder, rota planlamasına yardımcı olur, güvenliği artırır ve kara, hava ve deniz yolculuklarımızı dönüştürür.

Kullanım örnekleri

Tesla Autopilot, AI kullanarak direksiyon, hız ve fren kontrolünü gerçekleştiren, sürüşü daha güvenli ve konforlu hale getiren gelişmiş bir sürücü destek sistemidir

Waymo, şehir sokaklarında ve otoyollarda navigasyon için AI kullanan ve belirli konumlarda otonom araç çağırma hizmetleri sunan, sürücüsüz araçların öncüsüdür

Siemens Mobility, tren ve otobüslerin bakım ihtiyaçlarını tahmin etmek için yapay zeka kullanan bir ulaşım sağlayıcısıdır

22. Sağlık hizmetleri için yapay zeka

Yapay zeka, sağlık sektörüne büyük bir katkı sağlıyor. Daha doğru teşhisler sunuyor, ilaç keşfini destekliyor ve tedavileri optimize ediyor. Ayrıca hasta sağlığını izleyebiliyor ve sonuçları tahmin edebiliyor.

Kullanım örnekleri

DeepMind'ın AlphaFold teknolojisi, protein yapılarını doğru bir şekilde tahmin ederek ilaç geliştirme ve kişiselleştirilmiş tıp alanında devrim yaratıyor

BlueDot, bulaşıcı hastalık salgınlarını gerçek zamanlı olarak izleyerek sağlık sistemlerinin olası salgınlara hazırlanmasına ve müdahale etmesine yardımcı olur

Babylon Health, sanal asistanlar ve sohbet robotları kullanarak hastalara 7/24 sağlık rehberliği, ön teşhis ve destek sağlıyor

23. Tarım için yapay zeka

Yapay zeka destekli çözümler, mahsul verimini optimize eder, toprak sağlığını izler, zararlıları tespit eder ve tarımsal görevleri otomatikleştirir. Bu teknoloji, çiftçilerin daha verimli, üretken ve sürdürülebilir bir gelecek için tarım yapmalarını sağlar.

Kullanım örnekleri

Plantix, mahsullerin fotoğraflarını analiz ederek hastalıkları ve zararlıları teşhis eder ve çiftçilerin verimlerini korumak için anında önlem almalarını sağlar

HarvestAI, hava görüntüleri ve makine öğrenimi algoritmaları kullanarak mahsul sağlığını izler ve verimi tahmin eder, böylece çiftlik yönetimi kararları için değerli bilgiler sağlar

Terramera, AI'yı kullanarak toprak verilerini analiz eder ve özelleştirilmiş gübre ve besin planları önererek mahsul büyümesini optimize eder ve çevresel etkiyi en aza indirir

24. Üretim için yapay zeka

AI araçları, üretim hatlarını optimize eder ve makine arızalarını tahmin ederek kalite kontrolünü iyileştirir ve görevleri otomatikleştirir. AI ile daha parlak, daha verimli ve daha üretken bir fabrika ortamı oluşturarak üretimde mükemmelliğin yeni bir çağını başlatabilirsiniz.

Kullanım örnekleri

Siemens MindSphere, fabrika ekipmanlarından gelen verileri birbirine bağlayan ve analiz eden, operasyonları optimize eden ve öngörücü bakım sağlayan bir AI platformudur

GE Predix, sensörlerden ve makinelerden gelen verileri kullanarak ekipman arızalarını tahmin etmek ve bakım programlarını optimize etmek, böylece arıza sürelerini ve maliyetleri azaltmak için kullanılan endüstriyel bir yapay zeka platformudur

25. Madencilik için yapay zeka

Yapay zeka destekli insansız hava araçlarıyla arazileri doğru bir şekilde tarayabilir ve maden yataklarını haritalayabilirsiniz. Tahmin modelleri, sismik verileri ve geçmiş kayıtları analiz ederek en iyi maden konumlarını belirleyebilir ve kaynak tasarrufu sağlayabilir. Otonom kamyonlar, karmaşık maden tünellerinde yorulmadan çalışarak verimliliği ve üretkenliği artırır.

Kullanım örnekleri

Komatsu Otonom Haul Kamyonları madenlerde bağımsız olarak seyrederek verimliliği en üst düzeye çıkarır ve insan hatasını en aza indirir

Descartes Labs, yapay zeka ile uydu görüntülerini ve jeolojik verileri analiz ederek potansiyel maden yataklarını belirler ve keşif çabalarını iyileştirir

MineSense, AI ve robotik teknolojilerini kullanarak yeraltı madencilik görevlerini otomatikleştirerek verimliliği artırıyor ve çalışanlar için riskleri azaltıyor

26. Balıkçılık için yapay zeka

AI kullanarak balıkçılık rotalarını optimize edin, av boyutlarını tahmin edin, yasadışı balıkçılıkla mücadele edin ve deniz yaşamını koruyun. AI'nın balıkçılıkta karlılık ve sürdürülebilirliğin avantajlarından yararlanmanıza yardımcı olmasına izin verin.

Kullanım örnekleri

Marine Stewardship Council, AI kullanarak balıkçı gemilerini izleyen ve bunların sürdürülebilir balıkçılık standartlarına uyumunu sağlayarak deniz ekosistemlerini koruyan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur

Tamamen Belgelenmiş Balıkçılık (FDF) projesi, balık türlerini gerçek zamanlı olarak tanımlayarak, yanlış avlanmayı önler ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını teşvik eder

27. Havacılık ve uzay için AI

Yapay zekayı kullanarak havacılık endüstrisi uçuş güvenliğini ve güvenilirliğini artırabilir, bakım maliyetlerini azaltabilir, uçak yakıt verimliliğini optimize edebilir, tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve insan kaynaklarını inovasyon için serbest bırakabilir.

Kullanım örnekleri

NASA'nın Ingenuity AI destekli helikopteri Mars'ta başarılı bir şekilde uçtu ve zorlu ortamlarda otonom keşif için AI'nın potansiyelini kanıtladı

NASA'nın Deep Space Anomaly Detection sistemi, uzay araçlarının verilerini izleyerek sondaları korur ve yıldızlararası mesafelerde görevlerin başarıyla tamamlanmasını sağlar

Airbus Skywise, havayollarının bakım ve operasyonlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için uçak verilerini toplar ve analiz eder

28. Enerji için yapay zeka (üretim ve dağıtım)

AI, enerji şebekesinde de yardımcı olarak şebekeyi daha çevreci ve değişen enerji ihtiyaçlarına daha dayanıklı hale getirir.

Kullanım örnekleri

GridBeyond, yapay zekayı kullanarak güneş panelleri ve piller gibi dağıtılmış enerji kaynaklarını yöneterek daha esnek ve dayanıklı bir şebeke sağlar

Sentient Energy, akıllı sayaç verilerini analiz ederek anormallikleri ve olası kesintileri tespit eder, böylece kamu hizmetleri proaktif olarak müdahale edebilir ve kesintisiz güç kaynağı sağlanır

DeepMind for Google Energy, enerji talebini doğru bir şekilde tahmin ederek Google ve diğer kamu hizmetleri kuruluşlarının güç üretimini optimize etmesine ve karbon emisyonlarını azaltmasına yardımcı oluyor

AI, sektörler ve endüstriler genelinde geniş kapsamlı ve hayatı değiştirebilecek uygulamalara sahip olmakla birlikte, bazı uygulamaları da en basit ama en etkili şekilde günlük hayatımızı iyileştiriyor.

ClickUp AI: En Üst Düzey Verimlilik Artırıcı

Tüm görevlerinizi son teslim tarihinden çok önce bitirebilecek süper bir güce sahip olmayı hiç dilediniz mi? Biz de diledik.

Kurumsal takımlar, süreçleri basitleştirmek ve genel performansı artırmak için sürekli olarak araçlar arar.

ClickUp AI'ya giriş yapın. ClickUp'ın proje yönetimi platformuna entegre edilmiş güçlü bir AI asistanıdır ve iş gününüz boyunca verimliliği artırmak için ideal çözümdür.

ClickUp AI'nın size arzuladığınız süper güçleri nasıl sağlayabileceğine dair bir fikir edinin.

Rolünüze özel yazma yardımı alın

İster mükemmel bir sunum hazırlayan bir satış elemanı ister bir lansman planı üzerinde çalışan bir ürün yöneticisi olun, ClickUp AI ile ihtiyacınız olan yazma yardımını alın. Farklı organizasyonel roller ve projelerin bağlamını anlar ve yazımlarınız için size özel fikirler ve öneriler sunar.

Sorunsuz bir şekilde birlikte çalışın

ClickUp'ın AI yetenekleriyle işbirliğini geliştirin. E-postaları taslak haline getirmek, belgeleri özetlemek ve daha iyi ifade ve gramer önerileri sunmak için üretken yazma yetenekleri sunar. Ayrıca, görevlerinizin bağlamına göre eylem öğeleri oluşturabilir ve aracı takımınızla beyin fırtınası yapmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp AI ile kişiselleştirilmiş iletişim sağlayarak uzun süreli müşteri ilişkileri kurun

İletişim engellerini aşın

ClickUp AI, işlevler arası ve kültürler arası işbirliğini daha etkili hale getirir. Mesajları gerçek zamanlı olarak 10'dan fazla dile çevirmek için kullanın. Ayrıca, belirsiz veya muğlak ifadeleri algılar ve netliği artırmak için öneriler alır.

ClickUp AI ile dil engellerini aşın

ClickUp ile tekrarlayan görevlerinizi otomatikleştirin ve takımınızın daha stratejik girişimlere odaklanması için zaman kazanın. Toplantı notları oluşturmaktan raporları özetlemeye kadar, ClickUp AI iş akışınızı basitleştirerek verimliliği ve üretkenliği artırır.

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ClickUp AI'yı kullanın

ClickUp ile en akıllı yapay zekayı takımınıza kazandırın

AI uygulamaları ve araçları her yerde verimlilik için bir nimet olsa da, bazen daha fazlasını yapmak için yapabileceğiniz en iyi şey... daha az uygulama kullanmaktır. Bunun yerine, ClickUp gibi tek bir amaca yönelik uygulama yatırımı yapabilirsiniz.

ClickUp AI, sıradan bir AI asistanı değildir. Araştırmalara dayalı komutlar doğrudan platforma entegre edilerek rolünüze uyum sağlar.

Tüm işlerinizi tek bir platformda merkezileştirerek, aşırı yük ve AI yorgunluğunu en aza indirmenize yardımcı olabilir. Hala daha fazla çözüme ihtiyacınız varsa, doğru araçları hızlı bir şekilde bulmak için güncel AI yazılım listemizi kullanabilirsiniz.

P. S. ClickUp AI, takımları daha akıllı, daha hızlı ve daha sağlam hale getirme konusundaki kararlılığıyla sürekli gelişmektedir. ClickUp'ı şimdi deneyin.