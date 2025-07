2025'te Bilmeniz Gereken 37 SaaS Örneği

Günümüzde her şey " SaaS " ile ilgili.

Dijital dönüşüm ışık hızında ilerlerken, daha fazla şirket çevrimiçi çözümlere yöneliyor ve işlerini Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ile yürütüyor. Aslında, 2024'teki SaaS kuruluşlarına ilişkin en son Statista raporuna göre, ABD'de yaklaşık 17.000 SaaS şirketi ve dünya çapında 25.000 SaaS şirketi bulunmaktadır (ve bu sayı artmaya devam ediyor!).

Teknoloji yelpazenize daha fazla SaaS uygulaması eklemek, mevcut uygulamalarınızı değiştirmek, bir SaaS şirketi kurmak veya sadece SaaS hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, doğru yere geldiniz!

Derlediğimiz 37 SaaS örneği, her bir aracın ayrıntılı bir açıklamasının yanı sıra, bu SaaS ürünleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sağlamak için sektör uzmanlarından alıntılar ve ipuçları içerir. Hem yerleşik hem de yeni ortaya çıkan SaaS modellerinin, dünya çapındaki işletmelere ve müşterilere yardımcı olarak yazılım dünyasında devrim yaratmaya nasıl devam ettiğini öğrenin.

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) nedir?

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS), müşterilerin ve şirketlerin dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer İnternet özellikli cihazlar gibi web özellikli cihazlar aracılığıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyan bir yazılım dağıtım modelidir ve bulut verilerine erişimi ve depolamayı son derece kolaylaştırır.

SaaS hakkında kısa notlar:

Web tabanlı yazılım, isteğe bağlı yazılım ve barındırılan yazılım olarak da adlandırılabilir

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS), bulut bilişimin üç ana katmanından biridir. Diğer katmanlar ise hizmet olarak platform (PaaS) ve hizmet olarak altyapı (IaaS)dır

SaaS'ın avantajları arasında verimlilik artışı, maliyet etkinliği, erişilebilirlik ve ölçeklenebilirlik sayılabilir

SaaS şirketleri genellikle ya işletmeler arası (B2B) ya da işletmelerden tüketicilere (B2C) yönelik organizasyonlardır

En yaygın SaaS çözümleri şunlardır: Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), İçerik Yönetim Sistemi (CMS), Proje Yönetimi Yazılımı , Satış, Pazarlama, e-Ticaret

Peki, şimdi SaaS platformlarının neden yazılımın geleceği olduğunu konuşalım.

En son SaaS büyüme istatistikleri ve trendleri

SaaS yazılımı, günümüzün en hızlı büyüyen pazarlarından biridir. 2015 yılında 31,5 milyar dolar olan pazar büyüklüğü, 2022 yılında 171,9 milyar dolara ulaşmıştır. Bu, yedi yılda yaklaşık 5 kat büyüme anlamına gelmektedir!

Şu anda, ABD yaklaşık 17.000 şirketle dünyanın en fazla SaaS şirketine sahip ülkesi konumunda ve onu 2.000 SaaS sağlayıcıyla İngiltere izliyor. ABD'nin dünyanın en büyük SaaS pazarı olarak ilk sırada kalacağı ve Avrupa pazarı, Latin Amerika ve Asya gibi diğer pazar liderlerinin de katlanarak büyümeye devam edeceği ve bir sonraki büyük SaaS uygulamasını yaratma yarışı süreceği tahmin ediliyor!

via Exploding Topics

Benimseme İstatistikleri: SaaS Destekli İş Yerine Doğru

Harvey Nash Group Teknoloji ve Yetenek Araştırması'na göre, 69 ülkeden 1.724 teknoloji uzmanının %73'ü, SaaS uygulamalarının iş başarısında en önemli teknoloji olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Kuruluşlar, iş operasyonlarını kolaylaştırmak, büyüyen işlerini ölçeklendirmek ve müşteri kazanımı, elde tutma ve memnuniyet oranlarını iyileştirmek için SaaS uygulamalarına yöneliyor. Aslında, firmaların yaklaşık %99'u ve küçük işletmelerin %78'i, veri odaklı yönetimi uygulamaya koymak, rutin işleri otomatikleştirmek ve çeşitli talepleri karşılamak için ihtiyaç duydukları esnekliği sağlamak için en az bir SaaS aracına güveniyor.

betterCloud 2021 SaaS Operasyonlarının Durumu Raporu aracılığıyla

Aşağıdaki görselde ise en son SaaS uygulama benimseme istatistikleri (uygulama kategorisi başına büyüme oranı) gösterilmektedir. Bu istatistikler, şirketlerin işlerinde hangi tür uygulamaları kullandıkları hakkında size fikir verecektir.

SaaS kategorisinde 2022'deki büyüme, SaaSworthy aracılığıyla

Piyasadaki tüm bu ivme ve olumlu büyümeyle, bugün önde gelen ve dikkat çeken SaaS sağlayıcılarından bazılarını paylaşmaktan heyecan duyuyoruz!

bilmeniz Gereken 37 SaaS Örneği

Pazar liderlerinden yeni rakiplere, proje yönetimi araçlarından CRM yazılımlarına kadar, en dikkat çekici 37 SaaS şirketini seçtik.

Her bir aracın ne olduğunu, ne için kullanıldığını ve onu 2024'ün en iyi SaaS şirketlerinden biri yapan özellikleri öğrenin

ClickUp ile başlayın ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, riskleri yönetin ve takımla birlikte çalışın

ClickUp, önde gelen SaaS araçlarından biri ve günümüz pazarında en yüksek puanlı proje yönetimi yazılımıdır.

Tek başına çalışan girişimcilerden kurumsal takımlara kadar her boyuttaki şirket, tüm işlerini tek bir merkezi hub'da bir araya getirmek için bu bulut tabanlı platformu kullanıyor.

Bu hepsi bir arada işyeri verimlilik platformu, her türlü proje ve iş akışı tercihine uyum sağlamak için yüzlerce tamamen özelleştirilebilir özellik sunar ve 1.000'den fazla SaaS uygulamasıyla entegre olur. Platformun her parçasını özelleştirme yeteneği, ClickUp'ı mükemmel bir SaaS örneği haline getirir.

Anahtar özellikler

Tamamen özelleştirilebilir platform

15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm

Yönetim otomasyonu iş akışları

İşbirliğine Dayalı Belgeler ve Beyaz Tahtalar

Gerçek zamanlı raporlama özelliğine sahip gösterge panelleri

Hedef izleme

Özelleştirilebilir şablonlar

ClickUp Brain , yerleşik AI asistanı

Ücretsiz plan ve uygun fiyatlı planlar

Mobil cihazlarda ve en çok kullanılan işletim sistemlerinde kullanılabilir

Entegrasyon yetenekleri

ClickUp Fiyatlandırma

Bu SaaS uygulamasının bir diğer önemli özelliği, uygulamalarınızı birleştirme, karmaşık iş akışlarını düzenleme ve otomatikleştirme, projeleri kolayca yönetme ve çok daha fazlasını yapma yeteneğidir. Geleneksel yazılımları, proje yönetimi için daha modern bir çözümle değiştirir.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor. Ücretsiz raporu alın Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 📥 ClickUp'ın İşyeri İletişiminin Durumu Raporu'nu indirin ve daha fazla bilgi edinin ve eksiklikleri gidermek için neler yapabileceğinizi öğrenin.

ClickUp'ı kullanmanın avantajları, iş verimliliğini artırmak ve tutarlı ve ölçeklenebilir süreçler oluşturmakla sınırlı değildir. Diğer birçok avantajı arasında, ClickUp, platformdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için 7/24 müşteri desteği de sunar.

2. HubSpot (satış, pazarlama ve müşteri desteği için CRM yazılımı)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, bulut tabanlı satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) alanında lider bir yazılım paketidir. Tüm iş ihtiyaçlarınız için tek noktadan hizmet sunma özelliği, Hubspot'u harika bir SaaS şirketi yapar.

Anahtar özellikler

Otomatik CRM veritabanı ve iş akışları

Pazarlama raporları ve metrikler

Kişiler hakkında derinlemesine bilgiler sunan SaaS CRM

E-posta analizi

Gösterge panelleri

120'den fazla ülkede 113.925'ten fazla müşteriye (ve bu sayı giderek artıyor) sahip olan HubSpot, pazarlama, satış, hizmet, CMS ve operasyonlar için tek bir yerden hizmet sunan hub'lar sayesinde en iyi SaaS sağlayıcılarından biri olmaya devam ediyor.

Bu hub'lar, iş operasyonlarını kolaylaştırmaya, satışları en üst düzeye çıkarmaya, potansiyel müşterileri beslemeye, operasyonları iyileştirmeye ve en iyi müşteri deneyimini sunmaya yardımcı olur. Bu HubSpot incelemesinde, işlevselliği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

En sevdiğim özellik, CMS platformu ile hepsi bir arada CRM'nin geri kalanı arasında veri senkronizasyonu sağlayan HubSpot CMS'dir. Bir web sitesi oluşturmanın en zor kısmı, pazarlama ve potansiyel müşteri oluşturma kampanyalarınızın birbiriyle uyumlu olmasını sağlamaktır. Dağınık bir kampanya, yeni veya potansiyel müşteriler için son derece görünür ve rahatsız edicidir. Tüm bu araçların HubSpot tarafından yönetilmesi, tüm web formlarınızın, e-posta pazarlamanızın, müşteri hizmetleri araçlarınızın ve bunların arasındaki her şeyin birbiriyle uyumlu bir müşteri deneyimi ve yolculuğu oluşturmak için birbiriyle uyumlu olarak oluşturulduğu anlamına gelir.

En sevdiğim özellik, CMS platformu ile hepsi bir arada CRM'nin geri kalanı arasında veri senkronizasyonu sağlayan HubSpot CMS'dir.

Bir web sitesi oluşturmanın en zor kısmı, pazarlama ve potansiyel müşteri oluşturma kampanyalarınızın birbiriyle uyumlu olmasını sağlamaktır.

Dağınık bir kampanya, yeni veya potansiyel müşteriler için son derece görünür ve rahatsız edicidir.

Tüm bu araçların HubSpot tarafından yönetilmesi, tüm web formlarınızın, e-posta pazarlama araçlarınızın, müşteri hizmetleri araçlarınızın ve bunların arasındaki her şeyin birbiriyle uyumlu bir müşteri deneyimi ve yolculuğu oluşturmak için birlikte oluşturulduğu anlamına gelir.

3. Salesforce (kurumsal organizasyonlar için CRM platformu)

salesforce aracılığıyla

Salesforce, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) konusunda uzmanlaşmış lider bir SaaS aracıdır. İşletmelerin mevcut ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurmasına, daha fazla anlaşma yapmasına ve en iyi müşteri hizmetini sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Anahtar özellikler

Süreç otomasyonu

Hesap ve iletişim yönetimi

Müşteri adayı yönetimi

Raporlar ve gösterge panelleri

Pipeline ve tahmin yönetimi

Bu SaaS uygulaması, CRM platformları arasında en iyi performans gösterenlerden biridir ve bulut bilişim yetenekleri sayesinde dünya çapında işletmelerin ilgisini çekmektedir. Aslında, son bulgular 150.000'den fazla işletmenin departmanlarını birleştirmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için Salesforce'u kullandığını göstermektedir. ?

Satış, pazarlama ve destek gibi takımlar, Salesforce CRM'yi kullanarak potansiyel müşterilerini kolayca takip edebilir, tüketici pazarına ilişkin daha derin bir içgörü elde edebilir ve müşteri yolculukları boyunca onlarla bağlantıda kalabilir.

Şirketimiz SalesForce'un öncesi ve sonrasını gördü. İlk bakışta, bu SaaS aracı başka bir CRM sağlayıcı gibi görünüyor (ve piyasada yüzlerce iyi sağlayıcı var). Ancak Salesforce, esnekliği, müşteri deneyimine odaklanması, mobil yetenekleri ve stratejik satın almaları gibi çeşitli nedenlerle diğerlerini geride bıraktı. Bu CRM aracı, rakiplerinin önünde olmalarını sağlayan tamamlayıcı şirketleri ve hizmetleri satın almaktadır. AI analitiği ve e-posta pazarlama araçlarından otomasyon ve istatistik araçlarına kadar. Salesforce ile CRM'imizin asla eskimeyeceğinden emin oluyoruz ve 2 ila 3 ayda bir yapılan özellik güncellemelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Şirketimiz SalesForce'un öncesi ve sonrasını gördü. İlk bakışta, bu SaaS aracı başka bir CRM sağlayıcı gibi görünüyor (ve piyasada yüzlerce iyi sağlayıcı var).

Ancak Salesforce, esnekliği, müşteri deneyimine odaklanması, mobil yetenekleri ve stratejik satın almaları gibi çeşitli nedenlerle diğerlerini geride bıraktı.

Bu CRM aracı, rakiplerinin önünde olmalarını sağlayan tamamlayıcı şirketleri ve hizmetleri satın almaktadır. AI analitiği ve e-posta pazarlama araçlarından otomasyon ve istatistik araçlarına kadar.

Salesforce ile CRM'imizin asla eskimeyeceğinden emin oluyoruz ve 2 ila 3 ayda bir yapılan özellik güncellemelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.

4. Donorbox (kar amacı gütmeyen yazılım/bağış yönetimi yazılımı)

via Donorbox

Donorbox, bağış toplama çabalarınızı güçlendirmek için tasarlanmış bulut tabanlı, kar amacı gütmeyen bir bağış toplama yazılımıdır.

Anahtar özellikler

Uygulama entegrasyonları

Kampanya yönetimi

Ödeme işleme

Katkı izleme

Hediye eşleştirme yönetimi

CRM

Fon toplama şablonları

Bu SaaS uygulaması, bağışları %400'ün üzerinde artırdı, 1 milyar dolardan fazla bağış toplanmasına yardımcı oldu ve Make A Wish, The Boys and Girls Club ve 96 ülkede 50.000'den fazla kuruluş için önde gelen çevrimiçi bağış toplama seçeneği haline geldi!

Bu SaaS aracıyla bağışçılar ve gönüllüler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bireylerle kolay ve güvenli bir şekilde bağlantı kurabilir, böylece dünya çapında daha fazla insanı bir araya getirebilirsiniz.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bu uygulamayı kullanarak çevrimiçi bağış kampanyaları kolayca oluşturabilir, başlatabilir ve yönetebilir ve PayPal veya Stripe aracılığıyla anında ve güvenli bir şekilde çevrimiçi bağışlar alabilir. Bu, bağışçılar için endişesiz ve sağlıklı bir deneyim, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için ise topluluklarında daha büyük bir etki yaratmanın etkili bir yolu olur.

5. Slack (Kurumsal mesajlaşma yazılımı)

slack aracılığıyla

Slack, önde gelen şirketlerden biri ve bulut tabanlı bir işyeri iletişim aracıdır. Takım iletişimi merkezileştirerek ve hızlı bilgi paylaşımına olanak tanıyarak kuruluşların iletişim şeklini dönüştürür. Bu özelliği, onu en iyi SaaS ürünlerinden biri ve günümüzün işbirliğine dayalı çalışma alanlarında oyunun kurallarını değiştiren bir ürün haline getirir.

Bu kanal tabanlı mesajlaşma platformu , milyonlarca işletme tarafından takımlarını uyumlu hale getirmek, sistemlerini birleştirmek ve işlerini büyütmek için kullanılıyor.

Anahtar özellikler

Uygulama entegrasyonları

Halka açık ve gizli kanallar

Yerleşik sesli ve video konferans

@bahsetmeler

Dosya paylaşımı

Mobil erişim

Gerçek zamanlı bildirimler

Emoji tepkileri

Güvenli, kurumsal düzeyde ortam

Proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon

Slack'i işyerindeki ana iletişim merkezi olarak kullanan takımlar, birbirleriyle anında iletişim kurabilir, rollerine ilişkin kanallar oluşturabilir ve bu kanallara katılabilir, takım veya şirket genelindeki güncellemeleri alabilir, sohbet yoluyla dosya gönderebilir ve daha fazlasını yapabilir.

? Bonus: Klavyenize özel emojiler yükleyip ekleyerek çevrimiçi konuşmaları daha eğlenceli ve etkileşimli hale getirebilir ve Slack'i ClickUp ile entegre ederek takımınızın işbirliğini ve ş akışını daha da güçlendirebilirsiniz (bence bu özellik tek başına bu uygulamayı en iyi SaaS uygulamalarından biri yapıyor ?).

6. Buffer (Sosyal medya yönetim yazılımı)

via Buffer

Buffer, küçük işletmelerin markalarını oluşturmalarına, sosyal medyada müşterilerle etkileşim kurmalarına ve organik olarak kitlelerini büyütmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir sosyal medya yönetim platformudur.

Buffer'ın ürün paketini kullanan kullanıcılar, üç kolay adımda sosyal medya pazarlama stratejilerini geliştirebilirler: Analiz, Yayınla ve Etkileşim - sonuçları analiz edin, içeriğinizi planlayın ve programlayın ve hedef kitlenizle etkileşim kurun.

Anahtar özellikler

İçerik yönetimi

Çoklu hesap yönetimi

Çok kanallı kampanyalar

Raporlama, istatistik, analiz

Sosyal medya izleme

ROI izleme

Gönderi planlama

Bu SaaS uygulaması, 10 yılı aşkın süredir birçok farklı sektörde ses getiriyor ve Shopify, Intercom ve 15 ülkede faaliyet gösteren birçok diğer şirket dahil olmak üzere 140.000'den fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

7. Hypercontext (Çalışan bağlılığı yazılımı)

via Hypercontext

Hypercontext, yöneticilerin daha verimli bire bir ve takım toplantıları yapmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş bir çalışan bağlılığı yazılımıdır.

Bu SaaS platformu, en iyi SaaS örnekleri listemize girdi çünkü, öncelikle, hepimiz verimli sistemler ve süreçler oluşturmak istiyoruz!

Misyonu, yöneticilerin toplantıları yüksek verimli, etkili ve üretken fırsatlara dönüştürmelerine ve iyi yönetim alışkanlıkları kazandırırken takım faaliyetlerini koordine etmelerine yardımcı olmaktır.

Teknoloji alanında yüksek performans gösteren takımların durumuna ilişkin yakın zamanda yapılan bir ankete göre, yöneticilerin yalnızca %16'sı şirketlerinin kendilerine insanları yönetmek için doğru araçları ve kaynakları sağladığını kesinlikle kabul ediyor.

Bu araçla yöneticiler ve takımlar, paylaşılan toplantı gündemleri oluşturabilir, toplantı notları alabilir, geri bildirim toplayabilir ve takip edilecek eylem öğeleri atayabilir. Tüm bunları tek bir yerden yaparak toplantıları daha amaçlı ve eylem odaklı hale getirir ve herkesin konu ve hedef odaklı çalışmasını sağlar.

Anahtar özellikler

Eylem öğesi izleme

Etkinlik gösterge paneli

Ajanda yönetimi

Hedef yönetimi

Tartışmalar ve forumlar

Erişim kontrolleri ve izinler

Dosya paylaşımı

Hypercontext uygulamasının en sevdiğim ve en çok kullandığım özelliklerinden bazıları, işbirliğine dayalı gündemler, Chrome uzantısı ve öğeleri bir toplantıdan diğerine kopyalama özelliğidir! İşbirliğine dayalı gündemler, uygulamanın temel unsurudur. Takvimimdeki herhangi bir toplantıya gündem ekleyebilir, tartışılacak öğeleri, notları, ek dosyaları vb. ekleyebilirim. Ayrıca, toplantıya katılan herkes de gerektiğinde gündeme erişebilir ve eklemeler yapabilir. Toplantı bittiğinde, herkese otomatik olarak toplantı notları ve geçmiş toplantılarda kaydedilen gündemler gönderilir ve bunlara her zaman kolayca erişilebilir. Bu, herkesin hazırlıklı gelmesini sağlar, toplantının bir yönü olmasını garanti eder ve herkesin sorumluluk almasını sağlar. Ne hakkında konuşacağınızı veya bir konuyu nasıl açacağınızı bilmediğinizde, 500'den fazla konuşma başlatıcı ve 80'den fazla toplantı gündemi içeren Hypercontext'ün veritabanından yararlanabilirsiniz

Hypercontext uygulamasının en sevdiğim ve en çok kullandığım özelliklerinden bazıları, işbirliğine dayalı gündemler, Chrome uzantısı ve öğeleri bir toplantıdan diğerine kopyalama özelliğidir!

İşbirliğine dayalı gündemler, uygulamanın temel unsurudur. Takvimimdeki herhangi bir toplantıya gündem ekleyebilir, tartışılacak öğeleri, notları, ek dosyaları vb. ekleyebilirim.

Ayrıca, toplantıya katılan herkes gerektiğinde gündeme erişebilir ve gündeme ekleme yapabilir. Toplantı bittiğinde, herkese otomatik olarak toplantı notları ve geçmiş toplantılarda kaydedilen gündemler gönderilir ve bunlara her zaman kolayca erişilebilir.

Bu, herkesin hazırlıklı gelmesini sağlar, toplantının bir yönü olmasını garanti eder ve herkesin sorumluluk almasını sağlar. Ne hakkında konuşacağınızı veya bir konuyu nasıl gündeme getireceğinizi bilmediğinizde, 500'den fazla konuşma başlatıcı ve 80'den fazla toplantı gündemi içeren Hypercontext'ün veritabanından yararlanabilirsiniz

8. DocuSign (Dijital imza yazılımı)

docuSign aracılığıyla

DocuSign, kuruluşların tüm iş anlaşmalarını tamamen dijital hale getirerek e-imzaları yakalamasına ve süreci on kat hızlandırmasına olanak tanıyan, geleneksel kağıt belge imzalama yaklaşımının yerini alan bulut tabanlı bir dijital imza yazılımıdır.

Bu SaaS örneği, insanların anlaşmaları hazırlama, imzalama, uygulama ve yönetme şeklini dönüştürdü. E-imza özelliği, sürece dahil olan her iki tarafın da neredeyse her cihazdan, her zaman, her yerden imza atmasını sağlayarak iş süreçlerini hızlandırıyor ve insanların hayatını kolaylaştırıyor.

Anahtar özellikler

Kapsamlı dosya türü desteği

PDF form dönüştürme

Standart ve özel etiketler ve alanlar

Bulut depolama entegrasyonları

PowerForms

Yorumlar

Çizim

DocuSign, piyasadaki en güvenli ve güvenilir SaaS uygulamalarından biridir. Bu nedenle, güvenlik konusunda en hassas Fortune 500 şirketleri de dahil olmak üzere 180'den fazla ülkede bir milyardan fazla kullanıcı tarafından güvenilmektedir.

9. OpenPhone (İş telefonu sistemi yazılımı)

via OpenPhone

OpenPhone, kullanıcıların ikinci bir telefon veya SIM kart olmadan iş telefonu numarası almalarını sağlayan bir telefon uygulaması sunan bir iş telefonu sistemi yazılımıdır.

Anahtar özellikler

Çağrı yönlendirme

Ses tanıma

Çağrı merkezi yönetimi

Çağrı kaydı ve kayıt

OpenPhone'u ClickUp'a yerleştirin ve diğer iş araçlarıyla entegre edin

Bu SaaS uygulaması, güçlü arama, mesajlaşma ve hafif CRM özelliklerine sahiptir ve kullanıcılarının dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, uygulamada metin ve mesaj almak için özel bir iş telefonu numarası kullanmalarına olanak tanır. Bu da, iş ile ilgili tüm telefon iletişimlerinizi yönetmek için verimli bir çözümdür.

Nasıl işliyor? OpenPhone uygulaması, sesli aramaları ve metinleri internet bağlantısı üzerinden yönlendirmek için İnternet Protokolü üzerinden Ses ( VoIP ) teknolojisini kullanır; yani tüm aramalar ve metinler internet bağlantısı olan bir cihaz üzerinden gerçekleşir.

Uygulamayı kullanmak, profesyonel ve kişisel iletişimlerinizi ayırmanıza, müşterilerinizle daha kolay iletişim halinde kalmanıza ve sayınızı kendi markanızı yansıtacak şekilde kişiselleştirmenize olanak tanır.

OpenPhone şu anda aylık 10 milyondan fazla çağrı ve mesaj hizmet vermektedir ve müşterilerinin halihazırda kullandığı diğer verimlilik araçlarıyla daha derin entegrasyonlar kurma yolunda ilerlemektedir.

OpenPhone, arama günlüklerini, sesli mesajları ve metinleri ayrı sayfalara yerleştirmek yerine, hepsini tek bir akıcı görünümde bir araya getirir. Bu, çalışma alanı sahiplerine herhangi bir kişinin tüm konuşma geçmişini hızlı ve kolay bir şekilde görme olanağı sağlar. Herhangi bir kişiye özellikler ekleyerek belirli şirketler veya diğer özel segmentlerle yeniden iletişime geçebilirsiniz. Bir sayıya ortak erişimi olan herkes, tüm konuşma geçmişini görüntüleyebilir. Bu, farklı ekip arkadaşlarının aynı müşteriye farklı zamanlarda yardımcı olabileceği anlamına gelir; hem de daha önce yaptıkları tüm konuşmaların tam bağlamıyla. Takım arkadaşlarınız bir arama, sesli mesaj, mesaj veya notta bir konu başlatabilir, birbirlerini etiketleyebilir ve konuşma bağlamında tam bir arka plan tartışması yapabilir. Bu, gecikmeleri ve zaman kaybına neden olan görev devrelerini önlemeye yardımcı olarak daha hızlı ve sorunsuz çözümler sağlar

OpenPhone, arama günlüklerini, sesli mesajları ve metinleri ayrı sayfalara yerleştirmek yerine, hepsini tek bir akıcı görünümde bir araya getirir.

Bu, çalışma alanı sahiplerine herhangi bir kişinin tüm konuşma geçmişini hızlı ve kolay bir şekilde görme olanağı sağlar. Herhangi bir kişiye özellikler ekleyerek belirli şirketler veya diğer özel segmentlerle yeniden iletişime geçebilirsiniz.

Bir sayıya ortak erişimi olan herkes, tüm konuşma geçmişini görüntüleyebilir. Bu, farklı ekip arkadaşlarının aynı müşteriye farklı zamanlarda yardımcı olabileceği anlamına gelir; hem de daha önce yaptıkları tüm konuşmaların tam bağlamıyla.

Takım arkadaşlarınız bir arama, sesli mesaj, mesaj veya notta bir konu başlatabilir, birbirlerini etiketleyebilir ve konuşma bağlamında tam bir arka plan tartışması yapabilir.

Bu, gecikmeleri ve zaman kaybına neden olan görev devrelerini önlemeye yardımcı olarak daha hızlı ve sorunsuz çözümler sağlar

10. Pumble by COING (Takım iletişim yazılımı)

cOING tarafından Pumble aracılığıyla

Takım iletişim yazılımı Pumble, takımınızın konuları konu başlıkları altında tartışmasına, kanallar aracılığıyla işbirliği yapmasına ve takım arkadaşlarına mesaj göndermesine olanak tanır.

Slack ve Microsoft Teams gibi, bu SaaS uygulaması sesli ve görüntülü arama özelliği ile sohbet imkanı sunarak takım iletişimi geliştirir.

Anahtar özellikler

Kanallar ve konular

Doğrudan mesajlar ve bildirimler

Video sohbet ve konferans görüşmeleri

Dosya paylaşımı, bilgi ve organizasyon

Tamamen aranabilir geçmiş

Dosya ve bilgi arama fonksiyonu

Diğer uygulamalarla bağlantı kurun

"Özelliklerimden biri 1:1 video ve sesli aramalar olmalı. Çevirmenler ve yazarlarla sık sık bire bir geri bildirim oturumları yapıyorum ve Pumble ile bu oturumları gerçekleştirmek çok kolay. Ayrıca, ücretsiz sınırsız mesaj geçmişini de vurgulamak istiyorum. Uygulamada, birkaç yıl önce bir iş arkadaşımla yaptığım konuşma dahil, yaptığım tüm konuşmaları sadece birkaç tıklama ile arayabiliyorum. Şu anda, yakında kullanıma sunulacak olan grup sesli ve video görüşmelerini özellikle sabırsızlıkla bekliyorum. Takımımın yazarlar ve çevirmenlerle yaptığı haftalık toplantıları Pumble'a taşımak için sabırsızlanıyorum!

"Özelliklerimden biri 1:1 video ve sesli aramalar olmalı.

Çevirmenler ve yazarlarla sık sık bire bir geri bildirim oturumları yapıyorum ve Pumble ile bu oturumları gerçekleştirmek çok kolay.

Ayrıca, ücretsiz sınırsız mesaj geçmişini de vurgulamak istiyorum. Uygulamada yaptığım tüm konuşmaları, hatta birkaç yıl önce bir iş arkadaşımla yaptığım konuşmaları bile sadece birkaç tıklama ile arayabiliyorum.

Şu anda, yakında kullanıma sunulacak olan grup sesli ve video görüşmelerini özellikle sabırsızlıkla bekliyorum.

Takımımın yazarlar ve çevirmenlerle yaptığı haftalık toplantıları Pumble'a taşımak için sabırsızlanıyorum!"

11. Culture Amp (Çalışan bağlılığı yazılımı)

via CultureAmp

Culture Amp, insan kaynakları uzmanlarının ve liderlerin, ne olursa olsun kültürü ön planda tutarak çalışan deneyimini iyileştirmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olan hepsi bir arada çalışan bağlılığı yazılımıdır.

Anahtar özellikler

360 derece geri bildirim

Anonim geri bildirim

Ücret yönetimi

Özelleştirilebilir şablonlar

Hedef belirleme ve izleme

Bireysel geliştirme planları

Beceri değerlendirmesi

Raporlar ve analizler

Ve daha fazlası

Bu uygulama, modern psikolojinin benzersiz gücünü, isteğe bağlı bir platformu ve kolektif zekayı bir araya getirerek performans değerlendirmeleri, hedef izleme, sürekli gelişim ve daha fazlası için özellikler sunar ve bu da onu mükemmel bir SaaS örneği yapar!

Startup'lardan Fortune 500 şirketlerine kadar 6.000'den fazla şirkete hizmet veren Culture Amp, Forbes tarafından dünyanın en iyi gizli bulut şirketlerinden biri ve Fast Company tarafından en yenilikçi işyeri şirketlerinden biri olarak seçilmiştir.

Şirketler, performans yönetimi, çalışan bağlılığı ve yüksek performanslı takımlar oluşturma becerisi nedeniyle bu SaaS aracını çok beğeniyor.

12. Tableau (Uçtan uca analiz platformu)

via Tableau

Tableau, dünyanın önde gelen bulut tabanlı analiz platformlarından biridir. Her beceri düzeyindeki kişinin verileri işleyerek kolayca anlaşılabilir, eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmesini sağlar ve böylece günlük iş kararlarının daha akıllı, daha etkili ve veriye dayalı olmasını sağlar.

Bireylerden kar amacı gütmeyen kuruluşlara, devlet kurumlarından Fortune 500 şirketlerine kadar dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar, bu veri görselleştirme aracını ve self servis analiz platformunu kullanarak her zamankinden daha hızlı ve daha derin içgörüler elde ediyor ve veri kültürüne sahip şirketler oluşturuyor.

Anahtar özellikler

Davranış analitiği

Etkinlik gösterge paneli

Ad hoc raporlama

Müşteri yolculuğu haritalama

ROI izleme

Performans ölçütleri

Tahmine dayalı analitik

Modelleme ve simülasyon

Ve daha fazlası

Kuruluşlar veri kültürünü benimsediklerinde, verilerini tam olarak kullanarak her gün bilinçli kararlar alabilirler. Bu SaaS işini kullanarak verilerle ilişkinizi geliştirin ve verileri kendi yararınıza kullanmaya başlayın.

13. Kinsta (web sitesi barındırma yazılımı)

kinsta aracılığıyla

Kinsta, yönetilen WordPress barındırma hizmetleri sunan ve serbest çalışanların bloglarından Fortune 500 şirketleri tarafından oluşturulan bloglara kadar her türlü siteyi barındıran bulut tabanlı bir yazılımdır.

Dünya çapında geliştiriciler, web tasarımcıları ve serbest çalışanlar tarafından kullanılan bu uygulama, yerel makinenizin rahatlığından WordPress web siteleri tasarlamanıza, geliştirmenize ve dağıtmanıza olanak tanır ve Google Cloud Platform'un premium katman ağında ve en hızlı C2 sanal makinelerde oluşturulan en hızlı altyapı ile web sitenizin performansını iyileştirebilir. Bu altyapı, mesafeyi ve atlamaları en aza indirgemek için tasarlanmıştır ve verilerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Anahtar özellikler:

Uyarılar/bildirimler

Performans ölçütleri

Gerçek zamanlı izleme

WordPress kullanıcıları, dünya çapında 28'den fazla veri merkezi arasından seçim yapabilir

Kinsta, barındırma hizmetlerini daha esnek hale getirmeyi amaçlamaktadır. Müşterilerimiz, Kinsta'yı kullanmaya başladıklarından bu yana %200'e varan performans artışı, %30 daha az gecikme süresi ve %50 daha fazla bant genişliği elde ettiler. Geliştiriciler, girişimciler ve web oluşturucular için güçlü araçlar yaratma misyonuna sahip bir şirket olarak, yakında hemen hemen her web hizmetini desteklemek için tasarlanmış yeni ek barındırma hizmetlerini, tanıdık Kinsta deneyimiyle birlikte sunacağız

Kinsta, barındırma hizmetlerini daha esnek hale getirmeyi amaçlamaktadır. Müşterilerimiz, Kinsta'yı kullanmaya başladıklarından bu yana %200'e varan performans artışı, %30 daha az gecikme süresi ve %50 daha fazla bant genişliği elde ettiler.

Geliştiriciler, girişimciler ve web oluşturucular için güçlü araçlar yaratma misyonuna sahip bir şirket olarak, yakında hemen hemen tüm web hizmetlerini desteklemek üzere tasarlanmış yeni ek barındırma hizmetlerini, tanıdık Kinsta deneyimiyle birlikte sunmaya başlayacağız

Daha iyi ve daha hızlı barındırma hizmetine geçen 130 ülkede 24.300'den fazla şirketin bulunduğu büyüyen kulübe katılın.

⭐️ Bonus içerik: Bu vaka çalışmasında Kinsta'nın ClickUp takımlarımızın blog çabalarını desteklemesine ve hızlandırmasına nasıl yardımcı olduğunu öğrenin!

14. Quip (belge yönetim yazılımı)

quip aracılığıyla

Quip, Salesforce tarafından sunulan bir takım işbirliği ve verimlilik platformudur. Modern bir yerleşik işbirliği çözümü sunar ve kullanıcıların daha hızlı başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için gerçek zamanlı CRM verileri sağlar.

Anahtar özellikler:

Ş Akışı yönetimi

Belge yönetimi

Çevrimdışı mod

Tartışmalar ve forumlar

Takım veya 1-1 sohbet / gerçek zamanlı sohbet ve düzenleme

Dosya paylaşımı

Durum izleme

Satış mobil uygulamasına erişim

Bu SaaS sağlayıcı, Salesforce içinde en sık kullanılan iş araçlarından bazılarını sunar. Salesforce'tan ayrılmadan gerçek zamanlı satış planlamasına yardımcı olmak için belgeler, elektronik tablolar, sohbet ve daha fazlasını kullanın. Kullanıcılar e-posta ile iletişim kurmak yerine, yorum ve sohbet özelliğini kullanarak bir belge içinde diğer takım üyeleriyle doğrudan iletişim kurabilir, zamandan tasarruf edebilir ve daha verimli işbirliği için alan yaratabilir.

15. Apty (Dijital benimseme yazılımı)

via Apty

Apty, kurumsal şirketlerin işe alım, eğitim ve süreç uyumluluğu dahil olmak üzere iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş uçtan uca bir dijital benimseme platformudur.

Anahtar özellikler:

Kullanıcı onboarding/eğitim yönetimi

Veri kalite kontrolü

Asenkron öğrenme

Çok dilli

Self servis portalı

Mobil öğrenme

Modelleme ve simülasyon

Anketler

Tüm dijital dönüşüm girişimlerinin yaklaşık %70'i, sınırlı kaynaklar, değişime direnç, uyumsuzluk veya paydaşların katılımının olmaması gibi çeşitli faktörler nedeniyle başarısız olmaktadır. Apty, dijital benimsemeyle ilgili her türlü sorunu çözmek için onboarding, doğrulama ve analitik gibi araçlar sağlayarak bu yaygın zorlukların üstesinden gelmektedir.

Bu SaaS sağlayıcı, kurumsal teknoloji yığınınızın ROI'sini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur ve eğitim ve destek maliyetlerini %80'e kadar azaltır.

16. Crowdcast (Canlı yayın yazılımı)

crowdcast aracılığıyla

Crowdcast, kullanıcıların web seminerleri, atölye çalışmaları, röportajlar, çevrimiçi zirveler ve daha fazlasını düzenlemek için kullanabilecekleri bir canlı yayın yazılımıdır.

Anahtar özellikler:

Etkinlik planlama ve yönetimi

Canlı sohbet

Birden fazla barındırıcı

Çoklu kamera akışı

Anketler/oylama

Moderasyon

Kitle analizi

Bu SaaS ürünü, basit, kullanımı kolay ve eğlenceli bir kullanıcı arayüzü sunarak hem ev sahipleri hem de katılımcılar için sorunsuz bir deneyim sağlar. İster bilgilendirici bir satış sunumu ister marka ortaklarıyla ortak bir web semineri düzenliyor olun, Crowdcast size hedef kitlenizle bağlantı kurmak ve işinizi büyütmek için güvenilir bir platform sunar.

17. MailChimp (Müşteri adayı yönetimi yazılımı)

MailChimp aracılığıyla

MailChimp, müşteri adayı yönetimi yazılımı ve e-posta pazarlama hizmeti sağlayıcısı olarak harika bir SaaS örneğidir. Bu hepsi bir arada pazarlama platformuyla hedef kitlenizi ve gelirinizi artırın.

Bu araç, kullanıcıların pazarlama e-postaları göndermesine, otomatik mesajlar ayarlamasına, açılış sayfaları oluşturmasına, hedefli reklam kampanyaları oluşturmasına, çevrimiçi satış yapmasına ve raporlama ve analitiği kolaylaştırmasına olanak tanır.

Anahtar özellikler:

Otomatik planlama

Davranışsal hedefleme

Dönüşüm izleme

Müşteri yolculuğu haritalama

Potansiyel müşteri yakalama ve geliştirme

Çok kanallı pazarlama

Şablon yönetimi

Kampanya, segmentasyon, yönetim ve analiz

2022 itibariyle, dünya çapında 667.680'den fazla şirket, satış ve pazarlama hedeflerine ulaşmak ve bunları aşmak için MailChimp'i kullanıyor.

18. Zapier (Otomasyon platformu/bulut entegrasyon yazılımı)

Zapier, kullanıcıların 5.000'den fazla uygulamada işlerini otomatikleştirerek iş verimliliğini artırmalarına ve iş akışlarını kolaylaştırmalarına olanak tanıyan bir bulut entegrasyon ve otomasyon yazılımıdır.

Anahtar özellikler:

Kural tabanlı iş akışı/iş akışı yönetimi

İş süreci otomasyonu

Gösterge paneli

Kod gerektirmeyen önceden oluşturulmuş bağlayıcılar

Entegrasyon yönetimi

API

ETL

Zapier İş Otomasyonu Durum Raporu'na göre, ankete katılan küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışanlarının %94'ü, rollerinde tekrarlayan ve zaman alıcı görevler gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. Ayrıca, KOBİ'lerin %88'i otomasyonun daha büyük şirketlerle rekabet etmelerini sağladığını açıklamıştır.

Bu SaaS örneği, kullanıcıların sosyal medya gönderilerini, sözleşmeleri, veri girişini, satış faaliyetlerini, potansiyel müşteri akışını ve takım güncellemelerini otomatikleştirmelerine olanak tanıdığı için çok değerlidir. Ayrıca, veri girişi ve fatura yönetimi gibi en çok zaman alan işlerinizi otomatikleştirerek, işin daha önemli kısımları için zihinsel enerji ve zaman tasarrufu sağlar.

Zapier, rutin işlerinizi otomatikleştirmek için en güçlü araçtır. Intercom, Salesflare, Slack, Google E-Tablolar, SQL veritabanları ve diğer birçok platform arasında veri ve mesaj alışverişi yapan araçlar arasında tamamen otomatik akışlar oluşturmanıza olanak tanır. Salesflare'deki işimiz şu anda 125'ten fazla "zap" ile yürütülüyor, bu da küçük bir takımla çok büyük miktarda işi üstlenmemizi sağlıyor. Şu anda satış sürecimizin ilk aşamalarını daha da otomatikleştirmeye çalışıyoruz, yeni müşterilerle ilgili verileri Salesflare'e aktarıyor ve orada e-postaları tetikleyerek müşterilerimize hak ettikleri ilgiyi ve takibi sağlayabiliyoruz.

Zapier, rutin işlerinizi otomatikleştirmek için en güçlü araçtır. Intercom, Salesflare, Slack, Google E-Tablolar, SQL veritabanları ve diğer birçok platform arasında veri ve mesaj alışverişi yapan araçlar arasında tamamen otomatik akışlar oluşturmanıza olanak tanır.

Salesflare'deki işimiz şu anda 125'ten fazla "zap" ile yürütülüyor, bu da küçük bir takımla çok büyük miktarda işi üstlenmemizi sağlıyor. Şu anda satış sürecimizin ilk aşamalarını daha da otomatikleştirmeye çalışıyoruz, yeni müşterilerle ilgili verileri Salesflare'e aktarıyor ve orada e-postaları tetikleyerek müşterilerimize hak ettikleri ilgiyi ve takibi sunabiliyoruz.

19. Front (Yardım masası ve takım iletişim yazılımı)

via Front

front, kullanıcıların operasyonel verimliliği artırmasına ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına olanak tanıyan bir müşteri iletişimi ve takım iletişimi merkezidir. Bu SaaS sağlayıcı, otomatik biletleme sistemi ile kişisel bir e-posta dokunuşunu birleştiren sorunsuz bir iletişim platformu sunar.

Bu SaaS sağlayıcısı, 8.000'den fazla işletmenin Destek Operasyonları, Hesap Yönetimi ve Başarı ekiplerine, tüm kanallarını tek bir platformda birleştirerek, kişiselleştirilmiş yanıtlar oluşturarak ve verimlilikten ödün vermeden sorunlara daha hızlı müdahale ederek bağlantı kopukluklarını ortadan kaldırmalarına yardımcı olmuştur.

Front'u en çok kullandığınız iş araçlarına bağlayarak işlerinizi daha da kolaylaştırmak için Front'u ClickUp, HubSpot, Salesforce ve daha fazlasıyla entegre edin! ?⚡️

Anahtar özellikler:

Etkinlik gösterge paneli ve izleme

Sohbet/mesajlaşma/yorumlar

Müşteri tamamlama izleme

Müşteri segmentasyonu

E-posta izleme/yönetimi

Raporlama/analitik

Üçüncü taraf entegrasyonlar

Video konferans

Paylaşılan gelen kutuları

Bireysel bir kullanıcı olarak, Front'ta yorum yapma özelliği benim en favori özelliğim. Herhangi bir karmaşık müşteri senaryosunda, yorumlama özelliği sayesinde doğru ekip arkadaşlarını hızlı ve kolay bir şekilde devreye sokabilir ve en iyi yanıtı göndermek için ihtiyacım olan kaynakları elde edebilirim. Sonuç olarak, yorumlama özelliği daha etkili iletişim kurmamı ve müşterilerimle daha derin ilişkiler kurmamı sağlıyor. Otomasyonumuzla ilgili olarak, yol haritamızda yer alan karmaşık ve zaman kazandıran iş akışları beni en çok heyecanlandıran unsurlar. Front'un sunduğu olanakları benimseyen çok sayıda müşterimiz var ve takımların mesajları yönetmek için daha az zaman harcayıp müşterileriyle iletişim kurmaya daha fazla zaman ayırabildikleri kurallarla elde edilen birçok başarı hikayesi gördüm.

Bireysel bir kullanıcı olarak, Front'ta yorum yapma özelliği benim en favori özelliğim.

Her türlü karmaşık müşteri senaryosunda, yorumlama özelliği sayesinde doğru ekip arkadaşlarını hızlı ve kolay bir şekilde devreye sokabilir ve en iyi yanıtı göndermek için ihtiyacım olan kaynakları elde edebilirim. Sonuç olarak, yorumlama özelliği daha etkili iletişim kurmamı ve müşterilerimle daha derin ilişkiler kurmamı sağlıyor.

Otomasyonumuzla ilgili olarak, yol haritamızda yer alan karmaşık ve zaman kazandıran iş akışları beni en çok heyecanlandıran unsurlar.

Front'un sunduğu olanakları benimseyen çok sayıda müşterimiz var ve takımların mesajları yönetmek için daha az zaman harcayıp müşterileriyle iletişim kurmaya daha fazla zaman ayırabildikleri kurallarla elde edilen birçok başarı hikayesi gördüm.

⭐️ Bonus içerik: Front'un kurucusu ve CEO'su Mathilde Collin, When It Clicked podcast'imize konuk oldu! Şirketini kurarken yaşadığı When It Clicked anını öğrenmek için podcast'i dinleyin! ??

20. Editor X (Web oluşturma platformu)

wix Düzenleyici X aracılığıyla

editor X, tasarımcılar ve web profesyonelleri için özel olarak geliştirilmiş gelişmiş bir web oluşturma platformudur.

Anahtar özellikler:

Akıcı tasarım

CSS ızgara düzenlerinin özgürlüğü

İçerik her ekrana otomatik olarak uyum sağlar

Yüzlerce tasarımcı tarafından oluşturulmuş bileşen

Sürükle ve bırak arayüzü

Bu SaaS örneği, kullanıcı deneyimini geliştirmek için son teknoloji ürünü duyarlı bir tasarıma ve sorunsuz bir sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir. Kullanıcılar özel kodlar ekleyebilir, önde gelen tasarım ve düzen özellikleriyle karmaşık siteler oluşturabilir ve kod gerektirmeyen kullanıcı etkileşimleri gerçekleştirebilir.

Bu araçta, veri odaklı siteler ve karmaşık web uygulamaları oluşturmak için güçlü bir yerleşik CMS de mevcuttur ve işbirlikçilerin web sitesi içeriğini güncellemesine ve yönetmesine olanak tanır. Bu, izin verilen işbirlikçiler dışındaki kişilerin istenmeyen değişiklikler yapmasını önler.

Bu platform, ızgara, Layouters ve Repeaters gibi araçları kullanarak önde gelen tasarım ve düzen özelliklerine sahip karmaşık özel siteler oluşturmamı sağlıyor. Ayrıca, özel kod gerektirmeyen kullanıcı etkileşimleri de oluşturabiliyorum. Yerleşik CMS, benim veya iş arkadaşlarımın site içeriğini arka planda güncellememizi ve yönetmemizi sağlıyor, böylece site tasarımımla uğraşmanın stresinden kurtuluyorum. Kod kullanmak istersem, Velo (açık geliştirme platformumuz) siteme başka bir kontrol ve işlevsellik katmanı eklememe olanak tanır. Kod kullanarak site oluşturma konusunda deneyimli biri olarak, bunun ne kadar sıkıcı ve tekrarlayıcı olabileceğini biliyorum. Bu deneyimi sürükle ve bırak arayüzüyle görsel bir ortama dönüştüren bir araca sahip olmak, site oluşturmayı çok daha hızlı ve verimli hale getiriyor. Editor X üzerinde web uygulamaları ve bütün platformlar gibi çok daha karmaşık projeler oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Platform, ızgara, Layouters ve Repeaters gibi araçları kullanarak önde gelen tasarım ve düzen özelliklerine sahip karmaşık özel siteler oluşturmama olanak tanır. Ayrıca, özel kod gerektirmeyen kullanıcı etkileşimleri de oluşturabilirim. Yerleşik CMS, benim veya işbirlikçilerimin site içeriğini arka planda güncellememize ve yönetmemize olanak tanır, böylece site tasarımımla uğraşan birinin stresini ortadan kaldırır.

Kod kullanmak istersem, Velo (açık geliştirme platformumuz) siteme başka bir kontrol ve işlevsellik katmanı eklememe olanak tanır.

Kod kullanarak site oluşturma konusunda deneyimli biri olarak, bunun ne kadar sıkıcı ve tekrarlayıcı olabileceğini biliyorum. Bu deneyimi sürükle ve bırak arayüzüyle görsel bir ortama dönüştüren bir araca sahip olmak, site oluşturmayı çok daha hızlı ve verimli hale getiriyor.

Editor X üzerinde web uygulamaları ve bütün platformlar gibi çok daha karmaşık projeler oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

21. Deskera (Entegre muhasebe, CRM, İK yazılımı)

via Deskera

Deskera, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) daha az araçla daha hızlı büyümesine yardımcı olan ödüllü bir hepsi bir arada iş yazılımıdır.

Anahtar özellikler:

Kurumsal varlık yönetimi

Entegre iş operasyonları

Raporlama/analitik

Finansal yönetim

Tedarik zinciri yönetimi

İK yönetimi

Envanter yönetimi

CRM

Müşterilerinin sorunlarını göz önünde bulunduran Deskera, her küçük işletmenin kritik ihtiyaçlarını optimize etmek için üç ana ürün modülü sunar: Defterler, CRM ve İnsan Kaynakları. İşletmeler, bu SaaS aracıyla faturalandırma, muhasebe, envanter, bordro, CRM, İK, e-posta pazarlaması ve çok daha fazlasını tek bir yerden yöneterek operasyonlarını kolaylaştırabilir.

Deskera'yı, farklı sektörlerdeki küçük işletme sahipleri tarafından kullanılmak ve onların büyümesine yardımcı olmak için tasarladık. Uygun fiyatlı ve kullanımı kolay ürünümüzle, dünyanın dört bir yanındaki KOBİ'lerin dijital dönüşümünü teşvik etmek istiyoruz. İşletmeler ayrıca, tüm anlaşmalarınızın etkili bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için kendi satış boru hattınızı özelleştirebilir ve yapılandırabilir, mevcut uygulamalarınızı Zapier veya diğer API'ler aracılığıyla bağlayabilir, dahil edilen geliştirme kitiyle kendi uygulamalarınızı oluşturabilir ve e-posta pazarlama kampanyalarını yönetebilirsiniz.

Deskera'yı, farklı sektörlerdeki küçük işletme sahipleri tarafından kullanılmak ve onların büyümesine yardımcı olmak için tasarladık. Uygun fiyatlı ve kullanımı kolay ürünümüzle, dünyanın dört bir yanındaki KOBİ'lerin dijital dönüşümünü teşvik etmek istiyoruz.

İşletmeler ayrıca, tüm anlaşmalarınızın etkin bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için kendi satış boru hattınızı özelleştirebilir ve yapılandırabilir, mevcut uygulamalarınızı Zapier veya diğer API'ler aracılığıyla bağlayabilir, dahil edilen geliştirme kitiyle kendi uygulamalarınızı oluşturabilir ve e-posta pazarlama kampanyalarını yönetebilirsiniz.

22. UserGuiding (Kullanıcı onboarding yazılımı)

via UserGuiding

UserGuiding, "kodlama gerektirmeyen" etkileşimli kullanıcı onboarding kılavuzları sağlayarak ürün benimseme oranlarını artırmak ve müşteri kaybını azaltmak için oluşturulmuş bir kullanıcı onboarding platformudur.

Bu SaaS örneği, adım adım ürün tanıtımları, etkileşimli kılavuzlar, kontrol listesi bileşenleri, araç ipuçları, kaynak merkezleri ve daha fazlasını hızlı bir şekilde oluşturmak isteyenler için idealdir. Sürükle ve bırak işlevselliği sayesinde teknik uzmanlık gerektirmez.

Anahtar özellikler:

Self servis araçlar

Ürün lansmanı yönetimi

Uygulama içi eğitim

Bağlamsal rehberlik

Hedef kitle hedefleme

Raporlama/analitik

Etkinlik gösterge paneli

Ayrıca, Userguilding, adım adım kılavuzların, turların, öğretici açılır pencerelerin ve daha fazlasının performansını izleyerek kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmanıza yardımcı olacak harika analizler sunar.

İşletmeler dijitalleşmeye ve uzaktan çalışmaya doğru ilerlerken, tüm çalışanların, müşterilerin ve kullanıcıların yeni dijital platformlara kolayca uyum sağlamasını ve bu platformları kullanmaya başlamasını sağlamaları gerekir. Örneğin, UserGuiding'i müşterilerimiz için onboarding akışları ve yeni araçları hızlı bir şekilde öğrenmesi gereken yeni çalışanlarımız için yararlı etkileşimli içerikler oluşturmak için kullanıyoruz. Bu araç, kullanıcı veya çalışanlarınızın etkileşimli içeriğinizi incelerken davranışlarını analiz etmenin gelişmiş yolları olan kullanıcı tanımlama ve izleme özelliklerine sahiptir. Katılımı artırmak ve herkesin kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlamak için segmentasyon oluşturmak için harika bir yol olabilir.

İşletmeler dijitalleşmeye ve uzaktan çalışmaya geçerken, tüm çalışanların, müşterilerin ve kullanıcıların yeni dijital platformlara kolayca uyum sağlamasını ve bu platformları kullanmaya başlamasını sağlamaları gerekir.

Örneğin, UserGuiding'i müşterilerimiz için onboarding akışları ve yeni araçları hızlı bir şekilde öğrenmesi gereken yeni çalışanlarımız için yararlı etkileşimli içerikler oluşturmak için kullanıyoruz.

Bu araç, kullanıcı veya çalışanlarınızın etkileşimli içeriğinizi incelerken davranışlarını analiz etmenin gelişmiş yolları olan kullanıcı tanımlama ve izleme özelliklerine sahiptir. Katılımı artırmak ve herkesin kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlamak için segmentasyon oluşturmak için harika bir yol olabilir.

23. Loio by Lawrina (Yasal belge yazılımı)

loio by Lawrina aracılığıyla

Loio, yapay zeka destekli Microsoft Word yazılımı ile avukatlar, hukuk asistanları, yöneticiler ve iş sahipleri için sözleşme taslağı hazırlama ve inceleme süreçlerini kolaylaştırır.

Anahtar özellikler:

Sözleşme şablonları

Metin inceleme/düzenleme

Stil kontrolü

Tam metin arama

Sözleşme/lisans yönetimi

Belge yakalama ve depolama

Otomatik madde analizi

Sözleşmelerin özeti

Bu SaaS örneği, Microsoft Word'deki sözleşmelerdeki sorunları otomatik olarak algılayıp kullanıcılarına bunları düzeltmeleri için rehberlik ettiği için modern dünyanın hukuk kahramanı olarak hizmet ediyor. Bu, yasal belgelerin kesin ve güncel olmasını sağlar.

Loio'daki en sevdiğim özellik, sözleşmelerinizin hızlı ve ayrıntılı özetidir. Loio, sözleşmelerinizi otomatik olarak inceler ve ayrıntılı bir Sağlık Puanı verir. Öneriyi kabul etme veya sözleşmenizi olduğu gibi bırakma özgürlüğüne sahipsiniz. Otomatik Madde Analizi, sözleşme oluşturmayı kolaylaştırdığı ve eksik maddeleri saniyeler içinde bulmaya yardımcı olduğu için sözleşme taslağı hazırlamayı hızlı, keyifli ve verimli hale getirir. Yeni özellikler açısından, iki dilli sözleşmeleri gözden geçirme ve karşılaştırma ve sözleşme hatalarını anında düzeltmeye yardımcı olan İki Dilli Sözleşme Desteği özelliğini denemeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Loio'daki en sevdiğim özellik, sözleşmelerinizin hızlı ve ayrıntılı özetidir. Loio, sözleşmelerinizi otomatik olarak inceler ve ayrıntılı bir Sağlık Puanı verir. Öneriyi kabul etme veya sözleşmenizi olduğu gibi bırakma özgürlüğüne sahipsiniz.

Otomatik Madde Analizi, sözleşme oluşturmayı kolaylaştırdığı ve eksik maddeleri saniyeler içinde bulmaya yardımcı olduğu için sözleşme taslağını hızlı, keyifli ve verimli hale getirir.

Yeni özellikler açısından, iki dilli sözleşmeleri gözden geçirme ve karşılaştırma ile sözleşme hatalarını anında düzeltmeye yardımcı olan İki Dilli Sözleşme Desteği özelliğini denemeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

24. PickFu (Tüketici araştırma platformu)

via PickFu

PickFu, kullanıcıların derinlemesine tüketici geri bildirimleri toplamasını sağlayan ve tahminleri netlikle değiştiren bir tüketici araştırma platformudur.

Anahtar özellikler:

Bölünmüş test

Çevrimiçi anketler ve testler

Testi tıklayın

Pazar araştırması

Bu SaaS örneği, pazar araştırması için mükemmeldir. Kullanıcıları, daha akıllı ve veriye dayalı iş kararları almak için gereken doğru içgörüler elde etmek üzere dürüst görüşlerini paylaşan gerçek kişilerle bağlantıya geçirir. Fikir oluşturma, tasarım, geliştirme ve lansman aşamalarınızı kolayca optimize edin.

Bir uygulama geliştiriyor, yeni bir web sitesi düzeni test ediyor, yeni bir iş logosu oluşturuyor, yeni bir ürün veya kampanya başlatmaya hazırlanıyor olsanız da, PickFu tarafsız geri bildirimler toplamanıza yardımcı olabilir. Anlık anket hizmeti, A/B testi özelliği ve diğer özellikleri kullanarak yanıt verenlerin demografik dağılımlarını elde eder. Bu, pazarınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

"Üst düzey ürün yöneticisi olarak, ürün geliştirme sürecimizde geri bildirimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, pazar araştırması ve kullanıcı testleri için PickFu'yu kullanıyorum. Bu aracın en favori özelliklerinden bazıları şunlar: Ne kadar hızlı geri bildirim alırsınız; geleneksel kullanıcı testlerinden çok daha iyi olan, dakikalar içinde geri bildirim alabilirsiniz. Demografik verileri sıralamak ne kadar kolay; tüm demografik veriler SaaS arayüzünde önceden ayarlanmıştır, böylece cinsiyet, yaş, gelir, ırk, kariyer gibi birçok seçeneği belirleyebilirsiniz. Gerçek kişilerden gerçek geri bildirimler; bu kişiler gerçekten var, dünyanın dört bir yanından gerçek insanlar. PickFu ile bilgi mimarisini test edebilme; kullanıcıların bir navigasyon bağlantısı yapısını diğerine göre daha çok beğenip beğenmediğini görebilme. Sonuç olarak, fikirlerinizi birkaç dakika içinde demografik verilerle kolayca test edebileceğiniz için bu, iş akışınıza ve genel pazar stratejinize yardımcı olabilir!

"Ürün Müdürü olarak, ürün geliştirme sürecimizde geri bildirimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, pazar araştırması ve kullanıcı testleri için PickFu'yu kullanıyorum.

Bu aracın en sevdiğim özelliklerinden bazıları şunlar:

Ne kadar hızlı geri bildirim alırsınız; geleneksel kullanıcı testlerinden çok daha iyi olan geri bildirimleri dakikalar içinde alabilirsiniz.

Demografik verileri sıralamak ne kadar kolay; tüm demografik veriler SaaS arayüzünde önceden ayarlanmıştır, böylece cinsiyet, yaş, gelir, ırk, kariyer gibi birçok seçeneği belirleyebilirsiniz.

Gerçek kişilerden gerçek geri bildirimler; bu kişiler gerçekten var, dünyanın dört bir yanından gerçek insanlar.

PickFu ile bilgi mimarisini test edebilme; kullanıcıların bir navigasyon bağlantısı yapısını diğerine göre daha çok beğenip beğenmediğini görebilme.

Sonuç olarak, fikirlerinizi birkaç dakika içinde demografik verilerle kolayca test edebileceğiniz için bu, iş akışınıza ve genel pazar stratejinize yardımcı olabilir!

25. Planable (Sosyal medya yönetim yazılımı)

via Planable

Planable, pazarlama ajansları, serbest çalışanlar ve pazarlama takımlarının planlama, işbirliği ve onay süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş uçtan uca bir ş Akışı ve sosyal medya aracıdır.

Anahtar özellikler:

Sosyal medya kampanyaları için merkezi bir hub

Gerçek zamanlı işbirliği — geri bildirim ve yinelemeleri gerçek zamanlı olarak paylaşın

Yayınlamadan önce içeriği düzenlemek ve önizlemek için ızgara görünümü

Sosyal medya kanallarında (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) paylaşımları planlayın

Sosyal medya takvimi

Bu SaaS aracı, oluşturucuların ve müşterilerin gönderileri planlamasına, içeriği görselleştirmesine ve platform içinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanıyarak, müşteri geri bildirimi ve uygulama için verimli bir süreç oluşturur. Böylece, onay sürecini hızlandırmak için yardım alırsınız.

Sosyal medya sürekli değişiyor: birçok algoritma güncellemesi, özellik ve yeni platformlar ortaya çıkıyor. Bir pazarlama takımı olarak, bu gelişmeleri takip etmeli ve aynı zamanda hedeflerimize odaklanmalıyız. Planable, takımımız içinde sorunsuz bir işbirliği sağlayarak içerik oluşturma süreçlerimize yardımcı oluyor.

Sosyal medya sürekli değişiyor: birçok algoritma güncellemesi, özellik ve yeni platformlar ortaya çıkıyor. Bir pazarlama takımı olarak, bu gelişmeleri takip etmeli ve aynı zamanda hedeflerimize ulaşmak için yolumuzdan sapmamalıyız. Planable, takımımız içinde sorunsuz bir işbirliği sağlayarak içerik oluşturma süreçlerimize yardımcı oluyor.

26. Databox (Gösterge paneli ve raporlama yazılımı)

databox aracılığıyla

Databox, tüm iş verilerinizi tek bir merkezi gösterge paneline toplayan ve kullanıcıların performansı izleyip gerçek zamanlı içgörüler elde etmesini sağlayan bir iş analitiği platformudur.

Anahtar özellikler:

Etkinlik gösterge paneli

Özelleştirilebilir raporlar

Sürükle ve bırak fonksiyonu

Huni analizi

Raporlama/Analitik

Tahmin

Gelir izleme

Trend analizi

Üçüncü taraf entegrasyonlar

Şablonlar

Bu aracı harika bir SaaS örneği yapan şey, farklı kaynaklardan çeşitli verileri toplayıp bunları tek bir gösterge paneline yansıtarak performansınızı bir bakışta tam olarak görebilmenizi sağlamasıdır.

Pazarlama rolümün doğası gereği, Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs ve Hubspot Marketing gibi birçok araçtan her gün veri almam gerekiyor ve her araca ayrı ayrı giriş yapmak çok zamanımı alıyordu. Databox ile birden fazla kaynaktan gelen metrikleri tek bir gösterge panelinde izleyebilir, kolayca korelasyonlar kurabilir, eğilimleri belirleyebilir ve hızlı bir şekilde ayarlamalar yapabilirim. Bu araç bana yardımcı oldu ve takımım üç aylık hedeflerini tutarlı bir şekilde gerçekleştirdi. Databox kısa süre önce Raporlar özelliğini kullanıma sundu. Artık Databox uygulaması dışında raporlar veya sunumlar oluşturmak yerine, Raporlar özelliği veri toplama aşamasından sunuma kadar tüm süreçte bana yardımcı olacak. Raporlar ile genel raporlama sürecimin daha fazlasını otomatikleştirebileceğimi ve yapılanların, bunların performansa etkisinin ve bu çabaların iş üzerindeki sonuçlarının daha iyi ve daha ikna edici bir şekilde anlatılabileceğini umuyorum.

Pazarlama rolümün doğası gereği, Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs ve Hubspot Marketing gibi birçok araçtan her gün veri almam gerekiyor ve her araca ayrı ayrı giriş yapmak çok zamanımı alıyordu.

Databox ile birden fazla kaynaktan gelen metrikleri tek bir gösterge panelinde izleyebilir, kolayca korelasyonlar kurabilir, eğilimleri belirleyebilir ve hızlı bir şekilde ayarlamalar yapabilirim. Bu araç bana yardımcı oldu ve takımım üç aylık hedeflerini tutarlı bir şekilde gerçekleştirdi.

Databox kısa süre önce Raporlar özelliğini kullanıma sundu. Artık Databox uygulaması dışında raporlar veya sunumlar oluşturmak yerine, Raporlar özelliği veri toplama aşamasından sunuma kadar tüm süreçte bana yardımcı olacak.

Raporlar ile genel raporlama sürecimin daha fazlasını otomatikleştirebileceğimi ve yapılanların, bunların performansa etkisinin ve bu çabaların iş üzerindeki sonuçlarının daha iyi ve daha ikna edici bir şekilde anlatılabileceğini umuyorum.

27. Ahrefs (SEO/web optimizasyon yazılımı)

via ClickUp/ Ahrefs

Ahrefs, dünya çapında önde gelen ve güvenilir SEO yazılım paketlerinden biridir. Pazarlama profesyonellerine içeriklerini optimize etmelerine ve büyüme fırsatlarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak araçlar sunar.

Bağlantı oluşturma, site denetimleri, anahtar kelime araştırması, sıralama izleme ve rakip analizi için SEO araçlarıyla dijital pazarlamacılar, tüm pazarlama çabalarını kolaylaştırmak ve Google sıralamalarında daha üst sıralara çıkmak için geri bağlantılar hakkında önemli bilgiler toplayabilir.

Anahtar özellikler:

Arama motorları için anahtar kelime araştırması

Tıklama verileri

Toplam arama trafiği tahmini

Zaman içindeki geri bağlantı artışı veya azalması

SERP geçmişi

Giden bağlantı izleme

Anahtar kelime sıralama uyarıları

Dahili geri bağlantıları anında analiz edin

Ahrefs, iş yaparken genellikle ilk ve son durağımdır. Organik trafiğimizin nasıl gittiğine dair hızlı bir genel bakış sağlar ve tüm SEO araştırma ve izleme çalışmalarının temelini oluşturur. En çok kullandığım özellikler Rank Tracker ve Site Explorer. İlki, anahtar kelime sıralamalarımızdaki değişiklikleri görmemi sağlarken, ikincisi bir web sitesinin veya belirli bir sayfanın genel görünümünü ve daha ayrıntılı inceleme için birçok seçenek sunuyor. Ahrefs, dijital pazarlama araştırmaları konusunda İsviçre çakısı gibi bir araç haline geliyor ve ücretli reklam zekası ve entegrasyonlar gibi alanlara da girmesini heyecanla bekliyorum. Verileri daha iyi görselleştirmek ve analiz etmek için Google E-Tablolar bağlayıcısını denemeyi de sabırsızlıkla bekliyorum.

Ahrefs, iş yaparken genellikle ilk ve son durağımdır. Organik trafiğimizin nasıl gittiğine dair hızlı bir genel bakış sağlar ve tüm SEO araştırma ve izleme çalışmalarının temelini oluşturur.

En çok kullandığım özellikler Rank Tracker ve Site Explorer. İlki, anahtar kelime sıralamalarımızdaki değişiklikleri görmemi sağlarken, ikincisi bir web sitesinin veya belirli bir sayfanın genel görünümünü ve daha ayrıntılı inceleme için birçok seçenek sunuyor.

Ahrefs, dijital pazarlama araştırmaları konusunda İsviçre çakısı gibi bir araç haline geliyor ve ücretli reklam zekası ve entegrasyonlar gibi alanlara da girmesini heyecanla bekliyorum. Verileri daha iyi görselleştirmek ve analiz etmek için Google E-Tablolar bağlayıcısını denemeyi de sabırsızlıkla bekliyorum.

28. Karma Bot (Çalışan bağlılığı yazılımı)

via Karma Bot

Karma Bot, çalışanlarınızı ve onların meslektaşlarını ödüllendirmek için eğlenceli ve ilgi çekici bir yoldur.

Anahtar özellikler:

Hedef yönetimi

Performans yönetimi

Çalışanların takdir edilmesi

Raporlama/analitik

Karşılaştırmalı değerlendirme

Bu çalışan bağlılığı aracı ve ödül sistemi ile takım üyeleri, yönetimlerine ve meslektaşlarına sıkı çalışmalarının takdirinin bir belirteci olarak Karma puanları verebilir. Takım üyeleri, meslektaşlarından kazandıkları puanları şirket tarafından belirlenen ödülleri almak için kullanabilirler. Eğlenceli ve ödüllendirici bir iş kültürü oluşturmak için ne harika bir yol!

Uzaktan çalışmak zordur ve bir SaaS oluşturucu ve iş sahibi olarak, %100 uzaktan çalışmanın zorluklarını yaşıyorum. İş arkadaşlarından uzak olmanın nasıl bir his olduğunu bilen biri olarak, insanları işlerine bağlı tutmanın ve nerede olurlarsa olsunlar kendilerini işlerinde takdir edilmiş hissetmelerini sağlamanın daha iyi bir yolu olduğunu biliyordum. Karma'nın misyonu da budur. Takımların doğum günlerini takip etmelerine, ödül sistemi kurmalarına ve daha fazlasını yapmalarına yardımcı olarak eğlenceli ve pozitif bir iş kültürü oluşturulmasına katkıda bulunur.

Uzaktan çalışmak zordur ve bir SaaS oluşturucu ve iş sahibi olarak, %100 uzaktan çalışmanın zorluğunu yaşıyorum.

İş arkadaşlarından uzak olmanın nasıl bir his olduğunu bilen biri olarak, insanları işlerine bağlı tutmanın ve nerede olurlarsa olsunlar kendilerini işlerinde takdir edilmiş hissetmelerini sağlamanın daha iyi bir yolu olduğunu biliyordum. Karma'nın misyonu budur. Takımların doğum günlerini izlemelerine, ödül sistemi kurmalarına ve daha fazlasına yardımcı olarak eğlenceli ve pozitif bir iş kültürü yaratmaya yardımcı olur.

29. Appy Pie (Kodsuz geliştirme yazılımı)

appy Pie aracılığıyla

Appy Pie, çok sayıda iş çözümü sunan, kod gerektirmeyen bir yazılım geliştirme platformudur. Website Builder ile işlevselliği yüksek, anlamlı ve ilgili özelliklerle donatılmış, iyi tasarlanmış web siteleri oluşturabilirsiniz.

Anahtar özellikler:

Hafif ve hızlı web siteleri

Çevrimdışı özellikler

Güvenli ve emniyetli

Gerçek zamanlı güncellemeler

200'den fazla özellik

Sınırsız özelleştirme seçenekleri

Her web sitesi için ücretsiz alan adı

Ücretsiz profesyonel e-posta adresi

Salon, emlak acentesi, sağlık kurumu dahil her türlü işte çalışan kullanıcılar, Appy Pie ve kod gerektirmeyen web sitesi oluşturucusundan yararlanabilir.

30. TrustMary (Anket yazılımı)

via Trustmary

Trustmary, web sitelerini optimize etmeye ve dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olmak için potansiyel müşteri oluşturmaya yönelik bir müşteri geri bildirim aracıdır.

Anahtar özellikler:

Referans formları ve videolar

Potansiyel müşteri oluşturma formu ve açılır pencereler

Sosyal kanıt pop-up'ları

A/B ve çok değişkenli testler

Net tavsiye skoru

Anket oluşturucu

Otomasyon

Entegrasyon

Kullanıcılar, referanslar toplayabilir, dönüşüm oranlarını artırabilir ve geri bildirim alabilir. Ayrıca Google, G2, Capterra, Facebook gibi farklı platformlarda mevcut memnun müşteri tabanını öne çıkararak sosyal kanıtlamadan da yararlanabilirler.

Mevcut memnun müşterilerinizin sizin adınıza konuşmasına izin verdiğinizde, yeni ziyaretçilerin gözünde markanıza olan güven gerçekten artar. Herkes bilir ki, mükemmel bir müşteri deneyimi, daha mutlu müşteriler ve övgü dolu yorumlar anlamına gelir. Mevcut müşterilerimizden her gün yorum almazsak, buna göre gelişme ve çalışanlarımızın bağlılığını artırma fırsatını kaçırırız. Şu anda beta A/B test aracımızı kullanarak hangi referans bileşeninin en iyi performansı gösterdiğini test ediyoruz. Bu bilgilerle, dönüşüm oranlarımızı daha da optimize edebilir ve müşterilerimize de içgörülerimizi aktarabiliriz. Ayrıca, Trustmary'nin bileşen kütüphanesi yeni tasarımların eklenmesiyle birlikte büyümeye devam ediyor. Bunların genel olarak ve birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl performans göstereceğini görmek için sabırsızlanıyoruz!

Mevcut memnun müşterilerinizin sizin adınıza konuşmasına izin verdiğinizde, yeni ziyaretçilerin gözünde markanıza olan güven gerçekten artar.

Herkes bilir ki, mükemmel bir müşteri deneyimi, daha mutlu müşteriler ve övgü dolu yorumlar anlamına gelir. Mevcut müşterilerimizden her gün yorum almazsak, buna göre gelişme ve çalışanlarımızın bağlılığını artırma fırsatını kaçırırız.

Şu anda beta A/B test aracımızı kullanarak hangi referans bileşeninin en iyi performansı gösterdiğini test ediyoruz. Bu bilgilerle, dönüşüm oranlarımızı daha da optimize edebilir ve müşterilerimize de içgörülerimizi aktarabiliriz.

Ayrıca, Trustmary'nin bileşen kitaplığı yeni tasarımların eklenmesiyle birlikte büyümeye devam ediyor. Bunların genel olarak ve birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl performans göstereceğini görmek için sabırsızlanıyoruz!

31. TaskClone (Verimlilik yazılımı)

TaskClone, kullanıcıların OneNote ve Evernote gibi not alma uygulamalarından notları senkronize edip etiketleyebilmelerini ve favori görev uygulamanızda veya Google Takvim'de yürütülmek üzere takip eylemleri oluşturabilmelerini sağlayan web tabanlı bir verimlilik aracıdır.

Projenizi ve yapılacak işlerinizi kolaylıkla tamamlamanıza yardımcı olacak adımları düzenler; artık SaaS uygulamaları arasında geçiş yapmak veya görevleri çoğaltmak zorunda kalmayacaksınız. Evernote, OneNote, Google Dokümanlar veya TaskCam kullanarak yapılacak işlerinizi yazın ve notlarınızı otomatik olarak senkronize etmek için bir tetikleyici etiket ekleyin.

Anahtar özellikler:

Belirli bir hedefe gönderilecek yapılacaklar

Takvime gönderilen etkinlikler ve hatırlatıcılar

Her göreve eklenen nota bağlantı

Çevrimdışı çalışın ve yeni değişiklikleri internet bağlantısı ile senkronize edin

ClickUp, Todoist ve 40'tan fazla diğer görev uygulamasıyla çalışır

TaskClone, notlarımdan yapılacaklar öğelerini ClickUp'a aktarmanın tek yolu. Hala Evernote, OneNote, Google Dokümanlar veya hatta el yazısı notlar kullanıyor olsanız da, TaskClone not alırken görevleri kolayca not almamı sağlar ve işimi yaptığım Clickup'a göndererek bunları asla unutmamamı sağlar. Bu, hem Evernote hem de Clickup'ı benim için daha değerli hale getiriyor.

TaskClone, notlarımdan yapılacaklar öğelerini ClickUp'a aktarmanın tek yolu.

Hala Evernote, OneNote, Google Dokümanlar veya hatta el yazısı notlar kullanıyor olsanız da, TaskClone not alırken görevleri kolayca not almamı sağlar ve işimi tamamladığım Clickup'a göndererek bunları asla unutmamamı sağlar.

Bu, hem Evernote hem de Clickup'ı benim için daha değerli hale getiriyor.

32. PomoDone (Zaman takibi yazılımı)

via PomoDone

PomoDone Uygulaması, kullanıcıların iş akışlarını yönetmelerine, görevlere harcadıkları zamanı izlemelerine ve ellerindeki göreve odaklanmalarına yardımcı olan, performansı artıran ve verimliliği artıran bir araçtır.

1980'lerin sonunda üniversite öğrencisi Francesco Cirillo tarafından geliştirilen Pomodoro Tekniği adlı zaman yönetimi yöntemini kullanır. Bu teknik, karmaşık projeleri bir seferde tek bir göreve odaklanarak, kolay ve zamanlı iş parçalarına ayırır.

Anahtar özellikler:

Çalışırken belirli web sitelerini bloklayın

Kesinti notları

Günlük yönetimi

Chrome uzantısı

Özel etiketleme

Kısayol tuşları

ClickUp ve diğer SaaS ürünleriyle entegrasyonlar

Bu SaaS aracını kullanarak zaman yönetiminizi iyileştirin ve gün boyu bağlam değiştirmenin yol açtığı zihinsel yorgunluğu azaltın.

Pomodoro™ tekniğini uygulamak için ClickUp uygulamasına doğrudan entegre edilmiş geri sayım sayacı. ClickUp görevlerini yerine getirmeye odaklanırken önceden tanımlanmış ve özel zamanlayıcılar ve molalar çalıştırmamı sağlar, tüm zamanlayıcı kayıtlarını kendi günlüğünde tutar ve bunları ClickUp zaman çizelgelerine senkronize eder, ayrıca göreve odaklanırken belirli web sitelerini bloklamama da yardımcı olur. Şu anda üzerinde çalıştığım şeyi görebiliyorum ve bu, dikkatimi toplamama ve dikkatimin dağılmasını ve kesintiye uğramasını önlememe yardımcı oluyor. ADHD'm için hayat kurtarıcı bir uygulama ve arka plan sesleri daha da derinlemesine odaklanmama yardımcı oluyor.

Pomodoro™ tekniğini uygulamak için ClickUp uygulamasına doğrudan entegre edilmiş geri sayım sayacı.

ClickUp görevlerini yerine getirmeye odaklanırken önceden tanımlanmış ve özel zamanlayıcılar ve molalar çalıştırmamı sağlar, tüm zamanlayıcı kayıtlarını kendi günlüğünde tutar ve bunları ClickUp zaman çizelgelerine senkronize eder, ayrıca göreve odaklanırken belirli web sitelerini bloklamama da yardımcı olur.

Şu anda üzerinde çalıştığım şeyi görebiliyorum ve bu, dikkatimi toplamama ve dikkatimin dağılmasını ve kesintiye uğramasını önlememe yardımcı oluyor. ADHD'm için hayat kurtarıcı bir uygulama ve arka plan sesleri daha da derinlemesine odaklanmama yardımcı oluyor.

Bu ADHD uygulamalarına göz atın!

33. Colorcinch (Eski adıyla Cartoonize) (Fotoğraf ve metin düzenleyici yazılımı)

dP Preview / Colorcinch (Eski adıyla Cartoonize) aracılığıyla

Colorcinch, kullanıcıların sadece birkaç tıklama ile fotoğrafları kişiselleştirilmiş sanat eserlerine dönüştürebilen sezgisel bir fotoğraf düzenleyicidir.

Anahtar özellikler:

AI arka plan kaldırma

Metin maskeleme ve düzenleyici

Serbest el çizimi

Dışa aktarın ve paylaşın

Efektler, filtreler ve kaplamalar

Stok kitaplıkları ve koleksiyonlar

Yaratıcılığınızı serbest bırakın; kullanımı kolay düzenleme araçlarını ve efektlerini kullanarak sosyal medya ve blog gönderileri dahil her türlü ihtiyaç için büyüleyici ve özelleştirilmiş grafikler oluşturun.

Colorcinch, kırpma, yeniden boyutlandırma, parlatma, metin düzenleyici, arka plan kaldırma, görüntü dönüştürücüler gibi temel düzenleme araçlarının yanı sıra fotoğraf birleştirici, renk seçici, görüntü üst üste bindirme gibi yaratıcı araçlar da içerir; bir fotoğraf düzenleyici için ihtiyacınız olan her şey. Bu araç kullanımı kolaydır ve çarpıcı grafikler oluşturmak için profesyonel bir tasarımcı olmanıza gerek yoktur! İnanılmaz stok fotoğraf koleksiyonunu ve özenle seçilmiş yaratıcı öğeleri (vektörler, simgeler, maskeler ve kaplamalar) kullanarak dilediğiniz gibi oynayın.

Colorcinch, kırpma, yeniden boyutlandırma, parlaklık artırma, metin düzenleyici, arka plan kaldırma, görüntü dönüştürücüler gibi temel düzenleme araçlarının yanı sıra fotoğraf birleştirici, renk seçici, görüntü üst üste bindirme gibi yaratıcı araçlar da içerir; bir fotoğraf düzenleyici için ihtiyacınız olan her şey burada.

Bu araç kullanımı kolaydır ve çarpıcı grafikler oluşturmak için profesyonel bir tasarımcı olmanıza gerek yoktur! İnanılmaz stok fotoğraf koleksiyonunu ve özenle seçilmiş yaratıcı varlıkları (vektörler, simgeler, maskeler ve kaplamalar) kullanarak dilediğiniz gibi oynayın.

34. Sprinto (Uyum yönetimi)

sprinto aracılığıyla

Sprinto, uyumluluğu sağlamak için yavaş, zahmetli ve hataya açık yöntemlerin yerine teknoloji destekli bir deneyim sunmak üzere geliştirilmiş bir uyumluluk yönetimi yazılımıdır.

Anahtar özellikler:

Uyarlanabilir politika belgeleri

Sıfır dokunmatik güvenlik denetimi ve uyumluluk

Uyum izleme

Denetim yönetimi

%100 otomasyon

Uzmanlarla canlı rehberlik

Gerçek zamanlı merkezi izleme

SaaS şirketleri, bu hizmet sağlayıcıyı daha kısa sürede uyumluluk sağlamak için kullanır.

Entegrasyonlar ve iş akışları aracılığıyla izlemeyi otomatikleştirerek, özel güvenlik belgelerini otomatik olarak oluşturarak, uyumluluk uzmanlarıyla canlı oturumlara erişerek ve merkezi izlemeyi etkinleştirerek uyumluluğa hızla hazır olun.

Sprinto ile uyumluluk süreci, kuruluşun boyutuna bağlı olarak 90-120 gün yerine sadece 15 güne kadar kısaltılabilir. Bu araç, yeni bir SaaS araçları kategorisi oluşturuyor ve bununla birlikte uyumluluk her zamankinden daha oyunsu hale geldi. Gösterge paneli, 100 üzerinden puan verilen bir kontrol listesidir. 100 puan aldığınızda uyumluluk için hazırsınız demektir!

Sprinto ile uyumluluk süreci, kuruluşun boyutuna bağlı olarak 90-120 gün yerine sadece 15 güne kısaltılabilir.

Bu araç, yeni bir SaaS araçları kategorisi oluşturuyor ve bununla birlikte uyumluluk her zamankinden daha oyunsu hale geldi. Gösterge paneli, 100 üzerinden puan verilen bir kontrol listesidir. 100 puan aldığınızda uyumluluk için hazırsınız demektir!

35. SonarCloud (Kaynak kod yönetim yazılımı)

sonarCloud aracılığıyla

SonarCloud, çekme taleplerinizde ve kod depolarında hata ve güvenlik açıklarını yakalamak için geliştirilmiş bir kaynak kod yönetim aracıdır. İş akışınızın erken aşamalarında kod sorunlarını tespit edin, anlayın ve düzeltin.

Anahtar özellikler:

Hata izleme

Kod incelemesi

Sürekli entegrasyon

API

Bu yazılım geliştirme aracı, kodunuzun durumuna hızlı erişim sağlayarak sağlam ve güvenli uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu, geliştirme döngüsünün her adımında kodunuzun nerede olduğunu bilmenize yardımcı olur.

Ayrıca, kodları düzeltmenize, yeni kurallar öğrenmenize ve geliştirme iş akışınızı daha da iyileştirmek için Github gibi diğer iş araçlarıyla entegrasyonlar gerçekleştirmenize olanak tanır.

Chekk. io bir yazılım geliştirme şirketidir ve yazılım geliştiricilerin kod kalitesini çok yüksek bir seviyede tutmalarına yardımcı olmak için CI/CD (Entegrasyon ve Dağıtım boru hattı) sürecimizde SonarCloud kullanıyoruz. SonarCloud, derleme ve dağıtım boru hattımıza entegre olduğundan, bir geliştirici yeni kod değişikliklerini depoya gönderdiğinde analiz otomatik olarak tamamlanır. Sonuç olarak, kodda herhangi bir sorun bulunması durumunda geliştiricilerimiz anında geri bildirim alır ve bulunan her sorun genellikle kod örnekleriyle doğru bir şekilde açıklanır. Yapılacak bir sonraki şey, geliştirme süreçlerimizi iyileştirmek için SonorCloud'un kısa süre önce yayınladığı yeni kod kalitesi metriklerini uygulamak. Özellikle, bu metriklerin teknik borçları belirlememize ve uygun azaltma adımlarını uygulamamıza yardımcı olacağına inanıyorum.

Chekk. io bir yazılım geliştirme şirketidir ve yazılım geliştiricilerin kod kalitesini çok yüksek bir seviyede tutmalarına yardımcı olmak için CI/CD (Entegrasyon ve Dağıtım boru hattı) sürecimizde SonarCloud kullanıyoruz.

SonarCloud, derleme ve dağıtım boru hattımıza entegre olduğundan, bir geliştirici yeni kod değişikliklerini depoya gönderdiğinde analiz otomatik olarak yapılır. Sonuç olarak, kodda herhangi bir sorun bulunması durumunda geliştiricilerimiz anında geri bildirim alır ve bulunan her sorun genellikle kod örnekleriyle doğru bir şekilde açıklanır.

Yapılacak bir sonraki şey, geliştirme süreçlerimizi iyileştirmek için SonorCloud'un yakın zamanda yayınladığı yeni kod kalitesi metriklerini uygulamak. Özellikle, bu metriklerin teknik borçları belirlememize ve uygun azaltma adımlarını uygulamamıza yardımcı olacağına inanıyorum.

Bonus: Teknik Borç

36. VoilaNorbert (E-posta pazarlama yazılımı)

voilaNorbert aracılığıyla

VoilaNorbert, kullanıcıların toplu e-posta bulma aracıyla çevrimiçi olarak e-posta adreslerini kolayca bulmalarını sağlayan bir e-posta pazarlama yazılımıdır.

Anahtar özellikler:

Alan adı kontrolü

Her şeyi kapsayan sunucu algılama

Toplu ve tekli e-posta doğrulama

Bu araç, Ahrefs tarafından %98 başarı oranıyla en doğru toplu arama araçlarından biri olarak seçilmiştir. Tek ihtiyacınız olan potansiyel müşterinizin tam adı ve web sitesi URL'sidir. Bu uygulama, e-posta adresini alır ve akıllı doğrulama aracıyla doğrular.

VoilaNorbert'te Outreach ve Link Building Partnerships bölümünde çalışıyorum ve bu aracı potansiyel müşteri listemdeki e-posta adreslerini bulmak ve doğrulamak için kullanıyorum. Soğuk satış, iş geliştirme, İK ve halkla ilişkiler için çok yararlı bir araç. Küçük işletmeler için faydalı birçok özelliğe sahiptir: "daha sonra gönder" özelliği, e-posta hatırlatıcıları, özelleştirilmiş imzalar, e-posta şablonları, e-posta dizileri ve e-posta izleme. En sevdiğim özellik ise, posta birleştirme özelliği. Bu özellik, çok sayıda kişiye aynı anda kişiselleştirilmiş e-postalar göndererek soğuk erişim kampanyalarımı ölçeklendirmemi sağlıyor. Bu sayede erişim kampanyaları yürütmeme ve pazarlama ortaklıklarıyla ilgilenebilecek daha fazla kişiye ulaşmama yardımcı oldu.

VoilaNorbert'te Outreach ve Link Building Partnerships bölümünde çalışıyorum ve bu aracı potansiyel müşteri listemdeki e-posta adreslerini bulmak ve doğrulamak için kullanıyorum. Soğuk müşteri kazanımı, iş geliştirme, İK ve halkla ilişkiler için çok kullanışlı bir araç.

Küçük işletmeler için faydalı birçok özelliğe sahiptir: "daha sonra gönder" özelliği, e-posta hatırlatıcıları, özelleştirilmiş imzalar, e-posta şablonları, e-posta dizileri ve e-posta izleme.

En sevdiğim özellik ise, posta birleştirme özelliği. Bu özellik, çok sayıda kişiye aynı anda kişiselleştirilmiş e-postalar göndererek soğuk müşteri kazanma kampanyalarımı ölçeklendirmemi sağlıyor. Bu sayede, müşteri kazanma kampanyaları yürütmeme ve pazarlama ortaklıklarıyla ilgilenebilecek daha fazla kişiye ulaşmama yardımcı oldu.

37. TimeJam (Çalışan zaman takibi yazılımı)

via TimeJam

TimeJam, zaman takibine eğlenceli bir dokunuş ekleyerek ve sosyal medya öğelerini zaman izlemeye uygulayarak zaman takibini oyunlaştırır.

Anahtar özellikler:

Slack veya MS Teams'te zaman kaydı yapmayı sosyal hale getirin ve dostça yarışmalara katılın

Takımlar, zaman takibine uyum sağlayarak puan kazanır ve aylık ödül için yarışır

ClickUp, Harvest ve daha fazlası dahil olmak üzere zaman takibi için mevcut iş araçlarınızla entegrasyonlar

Kurulumu kolaydır ve takımınızın zaman çizelgelerini kaydetmeye daha fazla katılımını sağlar

Bu, takım verimliliğini artırmaya ve takım moralini güçlendirmeye yardımcı olur. TimeJam ile saatler günlük olarak kaydedilir ve müşteriler, daha iyi veri kalitesi sayesinde faturalandırılabilir saatlerde %10 artış görür.

Zaman yönetimini oyunlaştırmak, bir şirketin daha fazla gelir elde etmesini kolaylaştırabilir. TimeJam, takımınızın günlük zaman takibine katılımını sağlamak için bir dizi taktik uygular: Oyunlaştırma, Sosyal, Mizah ve Performans. Kolme Group için Timejam'ı uyguladık ve zaman girdilerinin ortalama yaşının neredeyse bir haftadan bir günden az bir süreye düştüğünü gördük. Bu süreçte gelirimiz neredeyse %9 arttı.

Zaman yönetimini oyunlaştırmak, bir şirketin daha fazla gelir elde etmesini kolaylaştırabilir. TimeJam, takımınızın günlük zaman takibine odaklanmasını sağlamak için bir dizi taktik kullanır: Oyunlaştırma, Sosyal, Mizah ve Performans.

Kolme Group için Timejam'ı uyguladık ve zaman girdilerinin ortalama yaşının neredeyse bir haftadan bir günden az bir süreye düştüğünü gördük. Bu süreçte gelirimiz neredeyse %9 arttı.

İhtiyaçlarınıza Uygun SaaS Çözümünü Seçme

Kuruluşunuz için bir SaaS aracı seçerken aşağıdaki anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:

İş uygunluğu ve gereksinimler : Kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına ve kullanım durumlarına uygun, işiniz büyüdükçe ölçeklenebilen bir araç seçin. Ayrıca, mevcut araçlarınız ve sistemlerinizle entegrasyonu desteklemelidir

Özellikler ve işlevsellik: Doğru SaaS platformu, iş akışınız için gerekli tüm temel özellikleri kapsayacaktır. Ayrıca özelleştirilebilir olacak ve otomasyon ve verimlilik artırıcı özellikler sağlayacaktır

Güvenlik ve uyumluluk: Yazılımın endüstri güvenlik standartlarını (ör. SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA) karşıladığından ve veri depolama, yedekleme ve gizlilik politikaları konusunda şeffaflık sağladığından emin olun. Veri şifreleme, erişim kontrolleri ve kullanıcı kimlik doğrulama önlemlerini kontrol edin

Kullanım ve benimseme kolaylığı : Çalışanların hızlı bir şekilde başlayabilmesi için sezgisel bir kullanıcı arayüzüne ve kolay navigasyona sahip bir SaaS uygulamasını tercih edin. Ayrıca, uygulama ve dokümantasyon desteği de sağlamalıdır

Fiyatlandırma ve fiyat-performans oranı : Bütçenize uygun ve iyi bir yatırım getirisi sunan SaaS araçlarını kısa listeye alın. Gizli maliyetler içermeyen şeffaf fiyatlandırmaya sahip, ücretsiz plan ve kurumsal seçenekler sunan araçları tercih edin

Performans ve güvenilirlik : Yüksek çalışma süresi garantisi (ör. %99,9 veya daha fazla) ve net SLA'lar (Hizmet Seviyesi Anlaşmaları) sunan bir SaaS yazılımı seçmelisiniz

Müşteri desteği ve hizmet : Seçilen yazılımın birden fazla destek kanalı (e-posta, sohbet, telefon, bilgi bankası) sunup sunmadığını ve kritik sorunlar için hızlı yanıt süreleri ve 7/24 destek sağlayıp sağlamadığını kontrol edin

Satıcı itibarı ve yorumları: Güvenilirlik konusunda kanıtlanmış, köklü bir şirketi tercih edin. Olumlu müşteri yorumları ve referansları ile sizin işinize benzer işletmelerin vaka çalışmaları veya referanslarını kontrol edin

SaaS yayılması, bir kuruluş içinde hizmet olarak sunulan yazılım (SaaS) araçlarının yaygınlaşmasını ifade eder. Bu araçlar verimliliği artırmak için tasarlanmış olsa da, birbirinden bağımsız çok sayıda araç kullanılması verimsizliğe, maliyetlerin artmasına, veri silolarının oluşmasına ve takımlar arasında görünürlük eksikliğine yol açabilir. Çalışanlar genellikle uygulamalar arasında geçiş yapmak, işi tekrarlamak veya doğru bilgiyi bulmak için zaman kaybeder. 😧 ClickUp bu sorunu çözüyor! ClickUp, görev yönetimi, belge işbirliği, sohbet, hedefler, gösterge panelleri ve daha fazlasını birleştiren birleşik bir platform olarak tasarlanmıştır. Birden fazla aracı tek bir platformda birleştiren ClickUp, proje yönetimi, iletişim ve dokümantasyon için ayrı uygulamalara olan ihtiyacı azaltır. Bu birleştirme, yinelemeleri ortadan kaldırır ve iş akışlarını basitleştirir. Size sağladığı avantajlar: Maliyet verimliliği

Takımlar arasında iyileştirilmiş işbirliği

Daha yüksek verimlilik

Tüm verilerin merkezileştirilmesi ve görünürlüğü

İşte size bu sektörde öncü ve ses getiren 37 hizmet olarak yazılım (SaaS) örneği!

Dijital çağın her zamankinden daha hızlı ilerlemesiyle, birçok kuruluşun çeşitli iş fonksiyonları için SaaS çözüm yaklaşımını benimsemesi nedeniyle genel SaaS pazarının ve küresel bulutun benimsenmesinin hızla genişlemesi bekleniyor ve bu eğilim yakın zamanda yavaşlamayacak. Proje yönetimi araçları da dahil olmak üzere bu SaaS örnekleriyle, işimizi ve işlerimizi yönetme şeklimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz.

Kendi SaaS şirketinizi kurmayı ve bir iş modeli için ilham arıyorsanız ya da verimliliğinizi artırmak ve büyüyen işinizi desteklemek için yeni araçlar arıyorsanız, bu SaaS örnekleri kesinlikle size yardımcı olabilir! En bilinçli kararları vermenize yardımcı olmak için yukarıda bahsedilen yazılım araçlarına ve uzman ipuçlarına başvurun.

Binlerce seçenek olduğu ve tüm SaaS'lar aynı olmadığı için, SaaS modellerini ve benzersiz tekliflerini inceleyin ve vizyonunuz ve hedeflerinizle uyumlu olup olmadıklarını görmek için deneyin. Projeleri yönetmek ve işinizi hızlandırmak için yeni favori SaaS aracınızı tek bir yerde keşfedebilirsiniz.