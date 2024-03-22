2025'te Verimliliği Artıracak En İyi 10 Google E-Tablolar Eklentisi ve Uzantısı

Google E-Tablolar, dünyanın dört bir yanındaki profesyoneller için vazgeçilmez bir yardımcıdır.

Masa başında yapılan her iş, elektronik tablolarda sayılarla uğraşmayı gerektirir. Google Çalışma Alanı kullanıcılarının sayısı 3 milyarı aştığı için, Google E-Tablolar şüphesiz en popüler elektronik tablo uygulamasıdır.

Hesap tablosu yazılımı, verileri görselleştirmek, işlemek ve paylaşmak için gerçek zamanlı işbirliği ve güçlü araçlar sunar.

Eklentiler, uygulama komut dosyaları ve şablonlar gibi yararlı uzantıları entegre ederek bu işlevleri daha da geliştirin. Sheets'ten en iyi şekilde yararlanmak için bir e-tablo uzmanı olmanıza gerek yok.

Eklentileri kullanarak zaman kazanabilir, verimliliği artırabilir ve stok sürümle yapılması imkansız olan karmaşık görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

Google E-Tablolar eklentileri, kullanıcıların belirli bireysel veya kurumsal ihtiyaçları karşılamak için özel iş akışı geliştirmeleri oluşturmasına olanak tanır. Eklentiler ayrıca üçüncü taraf sistemlere bağlantıyı kolaylaştırarak diğer uygulamalarla sorunsuz entegrasyon sağlar.

Google E-Tablolar eklentilerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Google E-Tablolar uzantıları ve eklentileri, e-tablo uygulamasındaki mevcut işlevleri tamamlar. Mükemmel eklenti, ekstra bir çok yönlülük ve yenilik katmanı sunar.

Doğru eklentileri seçmek, verimliliğinizi önemli ölçüde artıracak ve iş akışınızı kolaylaştıracaktır. Seçeceğiniz eklentiler, gerçekleştirmek istediğiniz görevlere bağlı olacaktır. Ancak, bir eklenti yüklemeden önce birkaç şeyi göz önünde bulundurun.

Uyumluluk: Uzantının Google E-Tablolar sürümünüzle uyumlu olduğundan emin olun. Uyumluluk sorunları, işlevsellik eksikliklerine yol açar ve mevcut iş akışınızla sorunsuz entegrasyonu engeller Destek ve Güncellemeler: Güvenilir müşteri desteği ve düzenli güncellemeler sunan eklentileri seçin. Duyarlı bir destek ekibi ve sık güncellemeler, geliştiricinin kullanıcılara yardımcı olmaya ve aracı geliştirmeye kendini adadığını gösterir Deneme Dönemleri: Piyasadaki çoğu eklenti ücretsizdir. Ücretsiz olmayanlar için deneme dönemi sunan bir eklenti seçin. Commit yapmadan önce aracı test etmek, uyumluluğunu ve etkinliğini ilk elden değerlendirmenizi sağlar Veri Güvenliği: Veri ile çalışırken güvenlik çok önemlidir. Eklentinin güvenlikle ilgili en iyi uygulamalara uygun olduğundan ve veri şifreleme ve erişim denetimi gibi özelliklere sahip olduğundan emin olun Yorumlar ve Puanlar: Gerçek deneyimlere ilişkin bilgiler için kullanıcı yorumlarını ve puanlarını okuyun. Bu, eklentinin performansı, güvenilirliği ve kullanılabilirliği hakkında değerli bilgiler sunar

kullanabileceğiniz en iyi 10 Google E-Tablolar eklentisi

Marketplace'te yüzlerce fonksiyon için binlerce Google E-Tablolar eklentisi bulunmaktadır: veri toplama, form yanıtları, e-posta gönderme, metin araçları, karmaşık matematik fonksiyonları, işbirliği vb.

Tekrarlanan eylemleri basitleştirerek verimliliğinizi artıracak 10 güçlü eklentinin listesini derledik.

1. Autocrat

autocrat aracılığıyla

Autocrat, elektronik tablo verilerini kullanarak PDF'ler veya paylaşılan belgeler oluşturan esnek ve kullanımı kolay bir belge birleştirme aracıdır.

Diyelim ki çok fazla veriniz var ve bunları yayınlanmaya hazır, özelleştirilmiş belgelere dönüştürmeniz gerekiyor. Autocrat, raporların, faturaların veya ihtiyacınız olan herhangi bir belgenin oluşturulmasını otomatikleştirerek, minimum çabayla verileri canlandırır.

Bu araç, kişiselleştirilmiş sertifikalar oluşturmak, toplu e-postalar oluşturmak veya raporlar hazırlamak gibi çeşitli görevler için kullanışlı olabilir.

Autocrat'ın en iyi özellikleri

Mektuplar, sertifikalar, raporlar, faturalar ve etiketler dahil olmak üzere çeşitli belgeler oluşturun

Mevcut birçok şablonla özel belgeleri toplu olarak oluşturun

Google E-Tablolar, CSV dosyaları ve veritabanlarından verileri birleştirin

Autocrat sınırlamaları

Çevrimdışı işlevsellik minimum düzeydedir

Kullanıcılar, birleştirme işlevini yavaşlatan hataları zaman zaman bildiriyor

Autocrat fiyatlandırması

Ücretsiz kullanın

Autocrat puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Google Çalışma Alanı Pazarı: 4,3/5 (5.300+ yorum)

2. Supermetrics

supermetrics aracılığıyla

Pazarlama verilerinizin Google Analytics, GMB, Facebook Ads, TikTok Ads ve LinkedIn gibi platformlara dağılmış olduğunu düşünün. Supermetrics, ilgili verileri bir araya getirir ve bunları elektronik tablonuzda düzenli bir şekilde sıralar.

Supermetrics, çeşitli veri kaynaklarını birleştirerek net ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan güçlü bir pazarlama veri analizi ve raporlama aracıdır. Bu verileri, manuel kes-yapıştır işlemleri yapmadan Google E-Tablolar, Data Studio ve diğer platformlardaki özel raporlara ve gösterge panellerine otomatik olarak doldurun.

Supermetrics, dünyanın dört bir yanındaki pazarlamacılar arasında popülerlik kazanmıştır.

Supermetrics'in en iyi özellikleri

130'dan fazla kaynaktan verileri entegre ederek analize hazır bir rapor oluşturun

Farklı kaynaklardan veri çıkarma veya otomatik yenileme işlemlerini planlayarak, her zaman gerçek zamanlı içgörülere erişiminiz olmasını sağlayın

Basit bir arayüzle tüm önemli platformlardan pazarlama harcaması verilerini izleyin

Supermetrics ekibinden zamanında, samimi ve etkili destek alın

Supermetrics sınırlamaları

Harici platformların API'lerine bağımlılığı vardır, bu nedenle bu platformlarda yapılan herhangi bir değişiklik veri çıkarmayı etkileyebilir

Ücretsiz bir sürüm mevcut olmakla birlikte, kapsamlı kullanım veya premium özellikler bütçenizi aşabilir

Supermetrics fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Temel : Kullanıcı başına aylık 69 $

Temel : Kullanıcı başına aylık 239 $

Süper : Kullanıcı başına aylık 579 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Supermetrics puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (700'den fazla yorum)

Google Çalışma Alanı Pazarı: 4. 4/5 (950+ yorum)

3. Coupler. io

Coupler. io, 50'den fazla kaynaktan gelen verileri Google E-Tablolar'a bağlar ve raporlar oluşturur. Coupler. io, Airtable, Hubspot, Quickbooks, Salesforce, Google Analytics 4 ve diğerleri gibi popüler araçlardan gelen verileri entegre edebilir.

Google E-Tablolar eklentisi, pazarlama, satış ve finans verilerini kod yazmadan e-tablolarınıza ve gösterge panellerinize aktarmanıza yardımcı olur. Coupler, verileri analiz etme ve özelleştirilebilir raporlar oluşturma sürecini otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Coupler. io'nun en iyi özellikleri

Farklı kaynaklardan gelen karmaşık verileri kodlama yapmadan basit raporlara dönüştürün

Otomatik veri yenileme için saatlik, günlük veya aylık olmak üzere özel bir zamanlama ayarlayın

Görselleştirme ve büyük veri araçlarına bağlanarak canlı gösterge panelleri oluşturun

Coupler. io sınırlamaları

Büyük veri kümelerini işlemek performansı yavaşlatır

Veri dönüştürme kavramlarına aşina olmayan kullanıcılar, zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

Coupler. io fiyatlandırması

Ücretsiz: 14 günlük deneme

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 49 $

Squad : Kullanıcı başına aylık 99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coupler. io puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (40'tan fazla yorum)

Google Çalışma Alanı Pazarı: 4,8/5 (225+ yorum)

powertools aracılığıyla

Power Tools, Google E-Tablolar için 40'tan fazla kullanışlı özel araç sunar. Bu araç, tabloları birleştirme ve çalışma sayfalarını birleştirmeden yinelenenleri kaldırmaya kadar 300'den fazla kullanım durumunu ele alır ve bunların tümü bir araya gelerek proje hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Power Tools, yinelenen görevleri hızlandırmak ve otomatikleştirmek için çok yararlıdır.

Power Tools, iki sayfayı eşleşmeler ve farklılıklar açısından karşılaştırma, metin dizilerini birleştirme ve bölme, alanları düzenleme, verilerinizi temizleme ve özel formüller oluşturma gibi çok sayıda işlev sunar.

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırın ve manuel iş yükünü en aza indirin

Karmaşık bilgileri net içgörülere dönüştürerek verilerinizi daha iyi anlamanızı kolaylaştırın

Yerleşik araçlarla verilerinizdeki hataları belirleyin ve düzeltin

Kullanıcı dostu yapısına rağmen, kapsamlı araç dizisini keşfetmek ve tam olarak öğrenmek zaman alabilir

Ücretsiz sürüm yoktur, ancak yıllık abonelik uygun fiyatlıdır

Ücretsiz: 30 gün boyunca tüm fonksiyonları deneme

12 aylık abonelik : 29,95 $ (tek kullanıcı) yıllık

Ömür boyu abonelik: 99,95 $ (tek kullanıcı)

G2: Yeterli puan yok

Google Çalışma Alanı Pazarı: 3,6/5 (2000'den fazla yorum)

5. Aşağıya kopyala

Form içeren Google E-Tablolar'da formülleri kullanmak oldukça zordur. Copy Down bu sorunu doğrudan ele alır.

Form tabanlı Google E-Tablolar için, Aşağıya Kopyala, form gönderme satırlarına formülleri otomatik olarak kopyalamanızı sağlar. Google Form yanıtlarındaki formülleri otomatik olarak kopyalayarak, manuel kopyalama ve yapıştırma ihtiyacını ortadan kaldırın.

Sonuç olarak, özellikle uzun vadeli projelerde ve büyük veri kümelerinde zaman ve tekrarlanan çabadan tasarruf edeceksiniz.

En iyi özellikleri kopyalayın

Formüllerin bütünlüğünü koruyun ve karmaşık iş hesaplamalarını saklayın

Büyük veri kümelerini toplu olarak kopyalarken bile hata yapmadan kopyalama aralığını özelleştirin

Formülleri veya biçimlendirmeyi tek bir tıklamayla çoğaltarak doğruluk ve tutarlılık sağlayın, ayrıca ş Akışı verimliliğini artırın

Aşağıya kopyalama sınırlamaları

Yalnızca Google Formlar yanıtlarına bağlı e-tablolarla çalışır, manuel olarak girilen verilerle çalışmaz

Sütun çoğaltma ile sınırlıdır ve koşullu kopyalama veya özel biçimlendirme gibi gelişmiş özellikler yoktur

Apps Script'in sınırlamaları nedeniyle form yanıtı e-tablosunda filtre fonksiyonunu kullanamazsınız

Fiyatları kopyala

Ücretsiz kullanın

Puanları ve yorumları kopyalayın

G2: Yeterli puan yok

Google Çalışma Alanı Pazarı: 4. 1/5 (300+ yorum)

6. Sheetgo

sheetGo aracılığıyla

Bütçe oluşturma, proje izleme ve envanter yönetimi gibi çeşitli görevler için farklı e-tablolarınız olduğunu düşünün. Bunlar Google E-Tablolar, Excel veya CSV dosyaları da olabilir.

Sheetgo, bu elektronik tabloların birbirleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasına ve birbirlerinden veri almasına yardımcı olur.

Bu Google E-Tablolar eklentisiyle, verilerin bir sayfadan diğerine akışını sağlayın ve veri kümelerini manuel olarak taşıma görevinden kurtulun.

Veri yönetimi yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, Sheetgo veri iş akışlarını kolaylaştırmak, görevleri otomatikleştirmek ve veri analizi yapmak için kapsamlı bir araç seti sunar.

Sheetgo'nun en iyi özellikleri

Farklı e-tablolardan bilgi çekerek, genel analizinizi basitleştiren bir ana gösterge paneli oluşturun

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve farklı sayfalardaki takımınızın işlerini izleyin, manuel paylaşım ihtiyacını ortadan kaldırın

Birden çok sayfayı içeren iş akışlarını otomatikleştirerek her hafta saatler kazanın

Sheetgo sınırlamaları

Karmaşık iş akışları, karışıklığı önlemek için titiz bir planlama gerektirir

Daha kapsamlı veri entegrasyonu ihtiyaçları için premium abonelik gerekebilir

Sheetgo fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Profesyoneller : Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

İş : 74,40 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sheetgo puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Google Çalışma Alanı Pazarı: 4,2/5 (1600+ yorum)

Bonus: Google E-Tablolar AI Araçları!

7. Posta birleştirme

posta Birleştirme aracılığıyla

Yüzlerce e-posta göndermeniz gerektiği için uzun bir kişi listesine bakarken kendinizi hiç buldunuz mu? Daha da kötüsü, her e-postayı kişiselleştirmek çok zor gelebilir.

Her kullanım durumu için bir araç olan Posta Birleştirme, tüm kişi listesi için kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmanıza yardımcı olur. Elinizi yormadan, benzersiz ve özelleştirilmiş mektuplar gönderin.

Posta Birleştirme, analizler aracılığıyla e-posta performansınızı izlemenizi de sağlar. E-postalarınızın nasıl yapıldığına dair paha biçilmez bilgiler edinin ve maksimum etki için erişim stratejilerinizi ince ayar yapın.

Posta Birleştirme'nin en iyi özellikleri

Farklı amaçlar için özel e-posta şablonları oluşturun; örneğin, potansiyel müşteriler için bir şablon, düzenli müşteriler için başka bir şablon ve iş ortakları için farklı bir şablon

Web seminerleri, düğünler, fuarlar, konferanslar veya buluşmalar gibi etkinliklere toplu davetiyeler (ek dosya ile) gönderin

E-postalarınızı kimin açtığına dair içgörülerle e-posta etkileşimini izleyin ve takip ve iletişim için gerekli bilgilere sahip olun

Posta birleştirme sınırlamaları

Toplu e-posta gönderimi, spam filtrelerini tetikleyerek e-postalarınızın teslim edilebilirliğini etkileyebilir

Raporlama özellikleri çok kapsamlı değildir

Posta birleştirme fiyatlandırması

Ücretsiz: Bir haftalık deneme

Yıllık : Kullanıcı başına 45 ABD doları

Ömür boyu: Kullanıcı başına 179 $

Posta Birleştirme değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Google Çalışma Alanı Pazarı: 4,9/5 (26.000'den fazla yorum)

8. Google Analytics

via Google Analytics

Bu eklenti, Google Analytics kullanıcılarının Google E-Tablolar içinde verilerine kolayca erişmelerini, görselleştirmelerini, paylaşmalarını ve işlem yapmalarını sağlar.

Google Analytics, sitenizi kimlerin ziyaret ettiği, hangi sayfaları gezdiği, ne kadar süre kaldıkları ve "satın al" düğmesine basıp basmadıkları gibi verileri toplar.

Google Analytics eklentisiyle bu verileri Google E-Tablolar'da görüntüleyin ve analiz edin.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

En popüler ürün ve hizmetlerinizi belirleyin; kullanıcıların en çok ziyaret ettiği sayfaları izleyin

Kullanıcı davranışlarını anlamak ve ziyaretçi bilgilerini toplamak için kullanıcıların web sitenizdeki yolculuklarını gerçek zamanlı olarak izleyin

Özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış önemli metrikleri ve KPI'ları gösteren kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun

Google Analytics sınırlamaları

Eklentinin arayüzüne ve Data Studio özelliklerine alışmak biraz zaman ve çaba gerektirebilir

Web sitenizde yanlış uygulama, verilerin yanlış sonuçlanmasına neden olabilir

Google Analytics fiyatlandırması

GA 4: Ücretsiz

Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Google Çalışma Alanı Pazarı: 4. 2/5 (2.000'den fazla yorum)

9. Hunter for Sheets

hunter for Sheets aracılığıyla

Çeşitli şirketlerdeki anahtar kişilerin zor bulunan e-posta adreslerini bulmak için hiç uğraştınız mı? Bu arama, hiç bitmeyen bir hazine avı gibi hissettiriyor mu?

Hunter for Sheets, bu e-posta adreslerini hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olan kişisel CRM'niz olarak işlev görür. Bir şirket listesi varsa, Hunter for Sheets bu şirketlerle ilişkili iletişim bilgilerini otomatik olarak ortaya çıkarır.

Google E-Tablolar eklentisi, geçerliliklerini doğrular ve mesajlarınızın doğru gelen kutularına ulaşmasını sağlar.

Hunter for Sheets'in en iyi özellikleri

Herhangi bir kamuya açık kaynaktan e-posta adreslerini parmaklarınızın ucuna getirin

E-posta Bulucu özelliği, ilk ad, soyad ve şirket adları için sütunları seçmenize olanak tanır. Ardından, araç e-posta ID'lerini elektronik tablonuza doldurur

E-posta Doğrulayıcı özelliği, e-posta adreslerinin listesini kontrol eder. Eyleme geçirilebilir durumlar ve güven puanları, teslim edilebilirliği değerlendirmeyi kolaylaştırır

Hunter for Sheets sınırlamaları

Hunter for Sheets, verilerin doğruluğuna ve güncelliğine dayanır. Etkinliği, keşfettiği dijital haritanın kalitesiyle bağlantılıdır

Hunter for Sheets profesyonel alanlarda mükemmeldir, ancak kişisel veya gizli e-posta adresleri gizli kalabilir

Hunter for Sheets fiyatlandırması

Eklenti: Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 34 $

Büyüme : Aylık 104 $

İş: 340 $/ay

Hunter for Sheets puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Google Çalışma Alanı Pazarı: 4,4/5 (160+ yorum)

10. InstagReader

via InstagReader

InstagReader, Instagram profilleri, gönderileri ve yorumları hakkında değerli bilgiler toplayan ve kullanıcı davranışları, içerik etkileşimi ve sürekli gelişen sosyal medya trendleri hakkında içgörüler sunan bir araçtır.

Instagreader Google E-Tablolar eklentisi, herhangi bir Instagram hesabının tüm profil ve gönderi verilerini doğrudan Google E-Tablolar'a aktarmanıza olanak tanır.

InstagReader'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı adı, biyografi, takipçi sayısı gibi profil bilgilerini veya Instagram gönderilerinden başlıklar, hashtag'ler, beğeniler ve yorumlar dahil olmak üzere verileri çıkarın

Özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış önemli metrikleri ve KPI'ları gösteren kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturun

Veri çıkarma görevlerini planlayarak Google E-Tablolar e-tablosunu en son bilgilerle otomatik olarak güncelleyin

InstagReader sınırlamaları

InstagReader'ın çalışması için bir Instagram İşletme Hesabına sahip olmanız gerekir. Kişisel hesaplar bu iş için uygun değildir

InstagReader, herkese açık profillerle ilgilidir. Veri çıkarma, gizli veya kısıtlı profillerde yapılmaz

InstagReader fiyatlandırması

Ücretsiz eklenti

InstagReader puanları ve yorumları

G2: Yeterli puan yok

Google Çalışma Alanı Pazarı: 3,6/5 (50+ yorum)

Google E-Tablolar popüler ve yaygın olarak kullanılan bir araç olsa da, aynı derecede sağlam olduğunu kanıtlamış Google E-Tablolar alternatiflerini de göz önünde bulundurmak önemlidir.

Örneğin ClickUp'ı ele alalım.

ClickUp, işletmeler, takımlar ve bireyler için veri yönetimini geliştirmek üzere kapsamlı bir özellik paketi sunan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve işbirliği platformudur.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü görün

Merkezi yaklaşımı, yüksek düzeyde özelleştirme ve işbirliği özellikleri, veri yönetimi uygulamalarını geliştirmek isteyen şirketler ve bireyler için değerli bir araçtır.

ClickUp, takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir

ClickUp'ın Tablo Görünümü ile kullanıcılar, çeşitli veritabanlarını, envanterleri ve bilgileri daha etkili bir şekilde yönetmek için mevcut şablonları özelleştirebilir veya kullanabilir. ClickUp'taki şablonlar, elektronik tablolar ve muhasebe şablonlarından kaynak planlama ve günlük planlayıcılara kadar uzanır.

ClickUp Tablo Görünümü'nü deneyin ClickUp'ın Tablo Görünümü'nü kullanarak proje özetinizi görselleştirin

ClickUp, süreç standardizasyonunu sağlamanıza yardımcı olur ve Google Drive ile tamamen entegre olur.

ClickUp, iş akışlarınızı kolaylaştırmak için Zoom, Google Drive, Slack ve Microsoft Teams dahil 1.000'den fazla entegrasyonu destekler

Google E-Tablolar Eklentileriyle İş Akışınızı Optimize Edin

Google E-Tablolar'da verimliliğinizi artırmak için çalışıyorsanız, doğru eklentiler size yardımcı olacaktır. Burada listelenen her araç işlevsel bir amaca sahiptir ve belirli ihtiyaçları karşılar.

Autocrat ile Google Dokümanlar'ı uçurmak veya Supermetrics ile verilerin derinliklerine dalmak, bu eklentiler akıllı çalışmanıza yardımcı olacaktır. ClickUp gibi güçlü bir proje yönetimi paketi, veri kümelerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Deneyin, karıştırın, eşleştirin ve akışınıza en uygun olanı bulun!