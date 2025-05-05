2025'in En İyi 15 Google Form Alternatifi (Ücretsiz ve Ücretli)

Formlar her yerde: Müşteri geri bildirimleri toplarken, potansiyel müşterileri takip ederken veya bir etkinliğin katılımcılarını yönetirken.

Ve hızlı bir anket oluşturmanız gerektiğinde, muhtemelen Google Formlar'a başvurdunuz. Ücretsiz, kullanımı kolay ve Google E-Tablolar ile güzel bir şekilde entegre olduğu için birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

Ancak bir sorun var: mükemmel değil. Google Formlar şablonları ve tasarım seçenekleri temel düzeyde. Platformda ayrıca gelişmiş analizler yok ve çevrimdışı veri toplama veya ciddi özelleştirme ihtiyacınız varsa şansınız yok.

Bu sınırlamalar, ayrıntılı bilgiler toplamak, ödemeleri kabul etmek veya gerçekten iyi görünen bir şey oluşturmak için formlara güvenen işletmeler için bir engel olabilir.

Aslında, pazarlamacıların %80'i potansiyel müşteri oluşturma ve besleme için otomasyon özellikli form oluşturucuları tercih ediyor. Dolayısıyla, Google Forms'un artık işinizi görmediğini düşünüyorsanız, şanslısınız.

Daha akıllı ve daha etkili çevrimiçi formlar oluşturmanıza yardımcı olmak için en iyi Google Forms alternatiflerini bir araya getirdik.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 15 Google Forms alternatifi: : Özelleştirilebilir form oluşturma, veri toplama ve analiz için en iyisi ClickUp: Özelleştirilebilir form oluşturma, veri toplama ve analiz için en iyisi Jotform: Ödeme entegrasyonlu formlar oluşturmak için en iyisi Zoho Forms: Zoho ekosisteminde form oluşturmak için en iyisi Formidable Forms: Gelişmiş veri görüntüleme özelliğine sahip WordPress siteleri için en iyisi Typeform: Konuşma formları oluşturmak için en iyisi Paperform: Açılış sayfası benzeri pazarlama formları oluşturmak için en iyisi Cognito Forms: Hesaplama ağırlıklı formlar oluşturmak için en iyisi SurveyMonkey: Veri yoğun anketler oluşturmak için en iyisi Formstack: Otomatik sağlık ve hukuk formları oluşturmak için en iyisi Wufoo: Form raporlama ve analitik için en iyisi WPForms: WordPress'te basit formlar oluşturmak için en iyisi 123FormBuilder: Çok dilli formlar oluşturmak için en iyisi HubSpot Form Oluşturucu: Formlardan potansiyel müşteriler oluşturmak için en iyisi Ninja Forms: Geliştiriciler için en iyi WordPress form oluşturucu Formsite: Yüksek güvenlikli form işleme için en iyisi

Google Forms alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Google Forms rakiplerinin listesinden seçim yapmadan önce, şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Otomatik koşullu mantık : Daha kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici anketler için önceki yanıtlara göre soruları dinamik olarak gösteren veya gizleyen bir Google Formlar alternatifi seçin Daha kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici anketler için önceki yanıtlara göre soruları dinamik olarak gösteren veya gizleyen bir Google Formlar alternatifi seçin

Özel markalama ve tasarım esnekliği: Markanıza uygun logolar, renkler ve benzersiz stiller ekleyebileceğiniz bir seçenek bulun

Güçlü analiz ve raporlama: Veri analizini basitleştirmek için grafikler, birden çok dışa aktarma biçimi ve otomatik içgörüler sunan bir araç seçin

Birkaç üçüncü taraf entegrasyonu: Sorunsuz veri paylaşımı ve iş akışı verimliliği için CRM'ler, e-posta araçları ve diğer uygulamalarla bağlantı kurduğundan emin olun

Gelişmiş güvenlik ve uyumluluk özellikleri: Hassas verileri işliyorsanız GDPR uyumluluğu, şifreleme ve ayrıntılı erişim denetimlerini kontrol edin

👀 Biliyor muydunuz? Bağımsız bir ürün haline gelmeden önce, Google Formlar 2008 yılında Google Dokümanlar paketinin bir parçası olarak piyasaya sürüldü. Zamanla yeni özellikler ve entegrasyonlarla gelişti ve sonunda 2016 yılında veri toplama ve işbirliğini daha iyi desteklemek için kendi başına bir araç haline geldi.

En İyi 15 Google Form Alternatifi

İhtiyaçlarınıza uygun mükemmel form oluşturucuyu bulmaya hazır mısınız? İşte en iyi 15 alternatif:

1. ClickUp (Özelleştirilebilir form oluşturma, veri toplama ve analiz için en iyisi)

ClickUp Formları ile Başlayın ClickUp'ın gelişmiş özelliklerini kullanarak etkileşimli ve dinamik formlar oluşturun

Kolayca en iyi seçim olan ClickUp, iş için gerçekten her şeyi içeren bir uygulamadır. Güçlü form oluşturma özelliğini verimlilik ve işbirliği araçlarıyla birleştirerek tüm işlerinizi tek bir yerde tutar.

En iyi yanı ne mi? Topladığınız yanıtları kolayca görevlere dönüştürebilirsiniz. Çalışanların geri bildirimlerini toplarken, pazar araştırması yaparken veya ödemeleri ve faturaları yönetirken, ClickUp Form Görünümü her şeyi düzenli ve bağlantılı tutmanızı kolaylaştırır.

ClickUp Otomasyonları ile veri toplama ve görev atama süreçlerinin tamamını otomatikleştirerek manuel işleri ortadan kaldırın

Google Forms'dan farklı olarak, ClickUp Forms akıllı koşullu yanıtlar sunarak formlarınızın kullanıcı girdilerine göre gerçek zamanlı olarak uyarlanmasını sağlar.

Sonuç? Yanıtlayanlar için daha yenilikçi, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim. Yepyeni Formlar Merkezi, merkezi bir komut merkezi görevi görerek, hata raporlarından kampanya taleplerine kadar tüm formlarınıza anında erişim ve kolay yönetim sağlar.

Ayrıca, yanıtlayanlara net bir bağlam ve kılavuzlar sunan bilgilendirici bloklar ve soru açıklamaları gibi özelliklerle formlarınızı daha şık hale getirebilir, doğru ve verimli veri toplama sağlayabilirsiniz. Dahası da var! ClickUp Brain'in yapay zeka destekli analizinden yararlanarak tüm bu yanıtları eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürün.

Yanıtlardan içgörüler elde etmek için zaman kaybetmeyin.

ClickUp'ın yapay zekasına verileri analiz etmen için yardım isteyin

Özelleştirilebilir kapak resimleri, arka planlar ve düğme renkleri ile formlarınızı marka kimliğinizle uyumlu hale getirin. Estetiğin ötesinde, ClickUp entegrasyonlarını da güçlendirdi. Geliştirilmiş Zapier entegrasyonu ve ClickUp API aracılığıyla sohbet entegrasyonları oluşturma özelliği, sorunsuz iş akışı otomasyonunu kolaylaştırıyor.

Ayrıca, ClickUp'taki 100'den fazla otomasyon şablonu ile yanıt toplama ve analiz işlemlerini kolaylaştırarak zaman kazanabilir ve her şeyin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin, potansiyel müşteri yönlendirmeyi otomatikleştirerek görevleri satış ve pazarlama takımlarınıza anında atayabilirsiniz. Bu, form yanıtlarınızı düzenli tutar ve zamanında takip edilmesini sağlar, böylece daha fazla potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmenize yardımcı olur. Otomatik e-postalar ve bildirimler bile ayarlayabilirsiniz, böylece hiçbir yanıt gözden kaçmaz!

En iyi yanı ne mi? Her şeyi ClickUp CRM ile senkronize ederek müşteri verilerinizi güncel tutabilir ve platform genelinde erişilebilir hale getirebilirsiniz. Tüm bilgileriniz tek bir yerde olduğundan, doğru verileri yakalayan ve daha iyi kararlar almanızı sağlayan formlar oluşturmak hiç olmadığı kadar kolay. Zamanınız mı kısıtlı? Sorun değil! Şablon kitaplığına göz atın ve ihtiyaçlarınıza uygun hazır bir form seçin.

İşte en iyi seçimlerimiz!

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Geri Bildirim Formu şablonunu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek dakikalar içinde geri bildirim toplayın

Kullanıcılarınız, müşterileriniz veya çalışanlarınız için bir geri bildirim formu oluşturmak istiyorsanız, ClickUp Geri Bildirim Formu şablonu ile başlayın. Tamamen özelleştirilebilir bu şablon, marka anketleri tasarlamak, anlamlı veriler toplamak ve bunları ürün kararları ve trend modelleri için analiz etmek için mükemmeldir.

Ancak, daha basit bir şey istiyorsanız ClickUp Form Şablonu'na göz atın. Özel Alanlar ile birlikte gelir, doğru yanıtları güvenli bir şekilde toplayan ve uyumluluk düzenlemeleri ile sektör standartlarını takip etmenizi sağlayan her türlü formu veya anketi oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp avantajları

ClickUp Özel Alanları ile form alanlarını özelleştirin ve doğru verileri toplayın

Form yanıtlarını ClickUp'ta Görevlere dönüştürerek kolayca izleyin , yönetin ve atayın

Anketler ve talepler için ClickUp Form Şablonlarını kullanarak hızlıca formlar oluşturun

ClickUp Gösterge Panelleri ve Liste, Takvim veya Pano gibi özelleştirilebilir görünümlerle verileri gerçek zamanlı olarak analiz edin

Özel otomasyon tetikleyicileri ve eylemleriyle tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın

Google E-Tablolar, Slack ve Zapier gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için hafif öğrenme eğrisi

Bazı özellikler mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (4300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Clickup Formları, talepleri bir takımdan diğerine kolay bir şekilde iletmemizi sağlar. Form girdileri görevlere dönüşür ve tüm bu talepleri bir panoda takip edebiliriz, böylece paydaşlar ve takım yöneticileri ilerleme, engeller veya bağımlılıklar hakkında bilgilendirilir. Bu, ilgili herkesin görünürlük kazanmasını sağlar ve görevlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını garanti eder.

Clickup Formları, talepleri bir takımdan diğerine kolay bir şekilde iletmemizi sağlar. Form girdileri görevlere dönüşür ve tüm bu talepleri bir panoda takip edebiliriz, böylece paydaşlar ve takım yöneticileri ilerleme, engeller veya bağımlılıklar hakkında bilgilendirilir. Bu, ilgili herkesin görünürlük kazanmasını sağlar ve görevlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını garanti eder.

2. Jotform (Ödeme entegrasyonlu formlar oluşturmak için en iyisi)

jotform aracılığıyla

Jotform, 10.000'den fazla şablon ve kapsamlı özelleştirme ile gelişmiş formları kolayca oluşturmanıza olanak tanır. Diğer gelişmiş form oluşturucuların aksine, zor bir öğrenme süreci gerektirmez.

Sürükle ve bırak oluşturucu, iş akışı otomasyonunu, koşullu mantığı, çok dilli formları ve ayrıntılı analizleri destekler.

Ayrıca PDF'leri gömebilir, DocuSign aracılığıyla imza toplayabilir ve ödeme akışlarını özelleştirebilirsiniz. Akıllı Ödeme Formları ile ödemeleri bölebilir, taksitler ayarlayabilir ve koşullu mantık uygulayabilirsiniz.

Jotform'un en iyi özellikleri

100'den fazla tema kullanarak kişiselleştirilmiş ödeme formları, anketler ve daha fazlasını oluşturun

Fatura, rapor, e-posta hatırlatıcı ve otomatik yanıt oluşturma gibi görevleri otomatikleştirin

32 ağ geçidi, ACH, kredi/banka kartları ve e-çekler aracılığıyla ödemeleri kabul edin

Jotform Mobil Formlar ile çevrimdışı veri toplayın

Formları 130'dan fazla dile çevirerek küresel erişim sağlayın

HubSpot gibi CRM'ler ve Mailchimp gibi e-posta hizmetleri dahil 150'den fazla araçla entegre edin

Jotform sınırlamaları

Ücretsiz sürümde minimum sayıda form

Otomasyonlar oldukça basittir

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz: 39 $/ay

Gümüş: 49 $/ay

Gold: 129 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jotform hakkında ne diyor?

Tiyatro afişleri için reklam satan geniş bir gönüllü kadrosu ile Jotform, iş akışımızı önemli ölçüde değiştirdi. Tüm bilgileri tek bir yerde toplamak çok kolay. Reklam bilgileri, ödeme, hepsi basit ve kullanımı kolay bir formda. Artık kağıt formlar ve birden fazla ödeme şeklini takip etmek yok. Artık kimse evrakları doğru doldurmadığı için reklamları kaçırmak yok.

Tiyatro afişleri için reklam satan geniş bir gönüllü ekiple Jotform, iş akışımızı önemli ölçüde değiştirdi. Tüm bilgileri tek bir yerde toplamak çok kolay. Reklam bilgileri, ödeme, hepsi basit ve kullanımı kolay bir formda. Artık kağıt formlar ve birden fazla ödeme şeklini takip etmek yok. Artık kimse evrakları doğru şekilde doldurmadığı için reklamları kaçırmak yok.

💡 Profesyonel İpucu: Google Forms veya Microsoft Forms'dan Jotform'a mı geçiyorsunuz? Tüm mevcut formlarınızı hiçbir veri kaybı olmadan sorunsuz bir şekilde taşıyabilirsiniz!

3. Zoho Forms (Zoho ekosisteminde form oluşturmak için en iyisi)

zoho aracılığıyla Ms için

Zoho'nun hepsi bir arada iş paketi, birçok şirket için vazgeçilmez bir araçtır ve Zoho Forms da bu pakete mükemmel bir şekilde uyum sağlar. 30'dan fazla alan türüne sahip sürükle ve bırak düzenleyici, dinamik formlar için koşullu mantık ve potansiyel müşterileri yakalamak, uyarılar göndermek ve veri toplamak için otomasyon sunar.

Zoho uygulamalarıyla (CRM, Kitaplar, Projeler) entegre olan her gönderi, ekstra konektörler olmadan senkronize edilir ve faturalandırma, e-posta yanıtları ve proje güncellemeleri gibi görevleri otomatikleştirir.

Zoho Forms'un en iyi özellikleri

Formları web sitelerine ve sosyal medyaya yerleştirin

Görevleri atayın, rolleri ayarlayın ve ilerlemeyi izleyin

Ödemeleri doğrudan formlar aracılığıyla kabul edin

Yerleşik analizlerle içgörüler elde edin

Gelişmiş veri korumayla güvenliği sağlayın

Mobil uygulama aracılığıyla formlara çevrimdışı erişin ve gönderin

Zoho Forms sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

AI özellikleri yoktur

Mobil uygulama kullanıcı arayüzü çok sezgisel değil

Zoho Forms fiyatlandırması

Tüm planlar yıllık olarak faturalandırılır.

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 10 $/ay

Standart: 25 $/ay

Profesyonel: 50 $/ay

Premium: 90 $/ay

Zoho Forms puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Forms hakkında ne diyor?

Şu anda, Zohoform yalnızca Zoho CRM gibi diğer Zoho ürünleriyle entegrasyona izin vermektedir. Bu, diğer popüler araçlarla daha çeşitli entegrasyon aralığı arıyorsanız, sınırlı kalabileceğiniz anlamına gelir. Platformu kullanmaya karar vermeden önce, özel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız ve Zoho Form'un istediğiniz entegrasyon özelliklerine uygun olduğundan emin olmanız çok önemlidir.

Şu anda, Zohoform yalnızca Zoho CRM gibi diğer Zoho ürünleriyle entegrasyona izin vermektedir. Bu, diğer popüler araçlarla daha çeşitli entegrasyon arıyorsanız, sınırlı kalabileceğiniz anlamına gelir. Platformu kullanmaya karar vermeden önce, özel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız ve Zoho Form'un istediğiniz entegrasyon özelliklerine uygun olduğundan emin olmanız çok önemlidir.

4. Formidable Forms (Gelişmiş veri görüntüleme özelliğine sahip WordPress siteleri için en iyisi)

formidable Forms aracılığıyla

İş ilanları, emlak listeleri veya dizinler gibi verileri doğrudan WordPress sitenizde yönetmeniz ve görüntülemeniz gerekiyorsa, Formidable Forms sizin için doğru seçimdir.

Görünümler özelliği, form gönderilerini toplamanızı ve bunları tablolar, takvimler veya etkileşimli listeler gibi özel biçimlerde anında görüntülemenizi sağlar; kodlama gerekmez. 200'den fazla şablon, otomasyon aracı ve sorunsuz entegrasyonlarla karmaşık, veri odaklı uygulamaları hızla oluşturabilirsiniz.

Formidable Forms'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak düzenleyiciyle formlar oluşturun ve stil verin

Gönderileri özel ön uç görünümleri olarak görüntüleyin

Uzun formları, yanıtlar için otomatik kaydetme özelliği ile çok sayfalı bölümlere ayırın

Planlanmış açılış/kapanış tarihleriyle formların kullanılabilirliğini otomatikleştirin

Yerleşik spam önleme araçlarıyla formları koruyun

Faturalar, sertifikalar ve daha fazlası için PDF'ler oluşturun

Formidable Forms sınırlamaları

Özellikle stil ve görünümler konusunda zor öğrenme süreci

Alan ve koşul sayısının fazla olması nedeniyle hatalı arayüz

Formidable Forms fiyatlandırması

Aşağıdakilerin tümü indirimli olmayan fiyatlardır ve yıllık olarak faturalandırılır.

Temel: 79 $/yıl

Artı: 199 $/yıl

İş: 399 $/yıl

Elite: 599 $/yıl

Formidable Forms puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Herkese uyan tek bir formla yetinmeyin, farklı düzenleri, alan düzenlemelerini ve tasarımları karşılaştırmak için A/B testleri yapın. Tek sütunlu ve çok sütunlu biçimler, çok adımlı formlar için ilerleme çubukları veya farklı CTA düğme yerleşimleri gibi varyasyonları test ederek hangi sürümün daha yüksek tamamlanma oranları sağladığını görün. Küçük değişiklikler, kullanıcı etkileşimi ve dönüşümler üzerinde önemli bir etki yaratabilir!

5. Typeform (Konuşma formları oluşturmak için en iyisi)

via Typeform

Anketler geri bildirim için çok önemlidir, ancak aynı zamanda sıkıcı da olabilir. Typeform, formları ilgi çekici, sohbet benzeri deneyimlere dönüştürerek bu sorunu ortadan kaldırır.

Google Formlar gibi tam sayfa anketlerle kullanıcıları bunaltmak yerine, Typeform tek seferde tek bir soru sorarak akıcı ve etkileşimli bir akış oluşturur. Ayrıca, kullanıcıların ücretsiz planda bile sınırsız form oluşturmasına olanak tanır.

Dallanma mantığı ve kişiselleştirilmiş takiplerle, anketten çok konuşma gibi hissettirir; potansiyel müşteri nitelendirme, müşteri geri bildirimi veya tamamlanma oranlarının önemli olduğu testler için mükemmeldir.

Typeform'un en iyi özellikleri

Atlama mantığı ve dallanma özelliğine sahip 28'den fazla soru türü kullanın

Formları web sitelerine yerleştirin veya sosyal medya üzerinden paylaşın

PayPal ve Stripe entegrasyonları aracılığıyla ödemeleri kabul edin

Daha iyi içgörüler için yanıtları benzersiz tanımlayıcılarla izleyin

Tamamlanma oranları ve kalıpları hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

Calendly ve Slack gibi 120'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurun

Typeform sınırlamaları

Çok fazla tasarım seçeneği kafa karıştırıcı olabilir

Potansiyel müşteri oluşturmak için en ideal araç değildir

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için pahalı

Typeform fiyatlandırması

Temel planlar:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Artı: Aylık 59 $

İş: 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Büyüme planları:

Growth Essentials: 199 $/ay

Growth Pro: 349 $/ay

Growth Custom: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

Tasarım çözümleri hakkında geri bildirim almak için mükemmel buldum, birden fazla kullanıcıdan girdi alıp bunları, özelliklere öncelik verme ve endişeleri ele alma konusunda yaklaşımımı değerlendirmeye olanak tanıyan bir şekilde düzenlememi sağladı. Bazen ödeme duvarlarıyla karşılaşmak sinir bozucu oldu, ancak bu ücretli bir hizmet için beklenmedik bir şey değildi

Tasarım çözümleri hakkında geri bildirim almak için mükemmel buldum, birden fazla kullanıcıdan girdi alıp bunları, özelliklere öncelik verme ve endişeleri ele alma konusunda yaklaşımımı değerlendirmeye olanak tanıyan bir şekilde düzenlememi sağladı. Bazen ödeme duvarlarıyla karşılaşmak sinir bozucu oldu, ancak bu ücretli bir hizmet için beklenmedik bir şey değildi

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderin ister elektronik tablolar kullanın, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

➡️ Ayrıca okuyun: Becerilerinizi Geliştirmek İçin Geri Bildirim ve Yorum Nasıl İstenir?

6. Paperform (Açılış sayfası benzeri pazarlama formları oluşturmak için en iyisi)

via Paperform

Bazı pazarlama takımları sadece formlar oluşturmakla kalmaz, tam donanımlı açılış sayfaları da tasarlar. Nasıl mı? Paperform gibi araçlarla.

Bu Google Forms alternatifi, profesyonel web sayfaları gibi görünen, görsel olarak çekici, dönüşüm odaklı formlar oluşturmak için mükemmeldir. Katı form oluşturucuların aksine, Paperform, bir belgeyi düzenler gibi soruları, resimleri, videoları ve metinleri karıştırarak içeriği özgürce düzenlemenizi sağlar.

Bu nedenle takımlar ürün lansmanları, başvurular ve markalı anketler için kullanıyor.

Paperform'un en iyi özellikleri

700'den fazla düzen ve 500'den fazla şablonla web formları, açılış sayfaları ve testler oluşturun

Formları resimler, videolar, başlıklar ve zengin metinlerle özelleştirin

PPC reklamları ve hedefli kampanyalar için ziyaretçi verilerini yakalayın

Sipariş ve ödeme seçenekleriyle ürün katalogları oluşturun

Özel CSS ile web sitelerine formlar yerleştirin

Slack, Asana ve Dropbox gibi 2.000'den fazla araçla entegre edin

Paperform sınırlamaları

Sınırlı PDF özellikleri ve PDF tarama özelliği yok

Gelişmiş özellikler için zor öğrenme süreci

Ücretsiz sürüm yok

Paperform fiyatlandırması

Temel özellikler: 29 $/ay

Pro: 59 $/ay

İş: 129 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Paperform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4. 8/5 (90+ yorum)

Paperform hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Paperform ile elde ettiğim sonuçlardan oldukça memnunum; belki tek bir şey, öğrenme eğrisinin Typeform'u kullandığım zamankinden biraz daha uzun olması ve Formları silmek yerine nasıl arşivleyeceğimi bulamamam. Sonunda bir Klasör oluşturdum.

Paperform ile elde ettiğim sonuçlardan oldukça memnunum; belki tek bir şey, öğrenme eğrisinin Typeform'u kullandığım zamankinden biraz daha uzun olması ve Formları silmek yerine arşivlemek için bir yol bulamamam. Sonunda bir Klasör oluşturdum.

7. Cognito Forms (Hesaplama ağırlıklı formlar oluşturmak için en iyisi)

cognito Forms aracılığıyla

Cognito Forms, şirketiniz karmaşık hesaplamalarla uğraşıyorsa akıllı bir seçimdir. Bu gelişmiş form oluşturucu, gerçek zamanlı fiyatlandırma, vergi hesaplamaları ve özel formülleri işleyebilir; ayrıntılı sipariş formları, faturalar ve finansal uygulamalar için mükemmeldir.

Güçlü hesaplama motoru, karmaşık matematik işlemlerini otomatikleştirir, vergi oranlarını veya indirimleri uygular ve hatta sonuçları özelleştirilmiş PDF'lere ekler. Ayrıca iş akışı otomasyonu, güvenli ödeme toplama ve esnek sürükle ve bırak oluşturucu da içerir.

Cognito Forms'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak düzenleyiciyle yazı tiplerini, giriş stillerini ve renkleri özelleştirin

Fiyatlandırma ve para birimi alanları dahil 17'den fazla soru türü kullanın

Yerleşik formül motoruyla hesaplamaları otomatikleştirin

Yalnızca ilgili alanları göstermek için koşullu mantık uygulayın

Farklı form türleri için 150'den fazla şablona erişin

Square veya PayPal üzerinden ödeme alın

Cognito Forms sınırlamaları

Sınırlı tasarım ve biçimlendirme seçenekleri

Daha az sayıda doğrudan entegrasyon

Cognito Forms fiyatlandırması

Bireysel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Aylık 19 $

Takım: Aylık 39 $

Enterprise: 129 $/ay

Cognito Forms değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (130+ yorum)

Cognito Forms, ihtiyacınız olan veya hayal edebileceğiniz hemen hemen her şeyi yapacak formlar oluşturmak için gerekli esnekliği, özelleştirmeyi ve koşullu mantığı sağlayan çok yönlü bir platformdur. Ş Akışı, belirli fonksiyonları otomatikleştirmenizi sağlar. Roller, belirli kişilere hangi alanların görünür, gerekli veya gizli olacağını belirlemenizi sağlar. Cognito Forms'a karar vermeden önce birçok farklı platformu araştırdım. Süreçlerimizi gerçekten çok daha verimli hale getirdi.

Cognito Forms, ihtiyacınız olan veya hayal edebileceğiniz hemen hemen her şeyi yapacak formlar oluşturmak için gerekli esnekliği, özelleştirmeyi ve koşullu mantığı sağlayan çok yönlü bir platformdur. Ş Akışı, belirli fonksiyonları otomatikleştirmenizi sağlar. Roller, belirli kişilere hangi alanların görünür, gerekli veya gizli olacağını belirlemenizi sağlar. Cognito Forms'a karar vermeden önce birçok farklı platformu araştırdım. Süreçlerimizi gerçekten çok daha verimli hale getirdi.

8. SurveyMonkey (Veri yoğun anketler oluşturmak için en iyisi)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey, özellikle profesyonel araştırma ve veri analizi için Google Forms'tan çok daha güçlü bir platform sunar.

Gelişmiş özelleştirme ve analiz özellikleri, pazar araştırmasından çalışan memnuniyeti anketlerine kadar her şey için idealdir.

Ayrıca, 2.000'den fazla uzman tarafından yazılmış ve önceden test edilmiş sorudan oluşan soru bankası, hedeflerinize uygun akıllı önerilerle doğru soruları sormanıza yardımcı olur.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Hedefli anketler oluşturmak için 15'ten fazla soru türü kullanın

Koşullu dallanma ve atlama mantığı ile doğruluğu artırın

Yanıt oranlarını artırmak için anketleri e-postalara ekleyin

WordCloud ve Duygu Analizi ile verileri analiz edin

Sonuçları CSV, XLS, PDF, PPT ve SPS biçimlerinde dışa aktarın

SurveyMonkey sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü gezinmek için zor olabilir

Gelişmiş özellikler ve ayrıntılı analizler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

SurveyMonkey fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premier Yıllık: 1.428 $/yıl

Yıllık Avantaj: 468 $/yıl

Standart Aylık: 99 $/ay

Takım Avantajı: Aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım Premier: 75 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (22.900+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (10.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SurveyMonkey hakkında ne diyor?

Ben veri uzmanı değilim, ancak bu uygulama verilerimi güvence altına almamı ve kullanmamı sağlıyor. Endüstri standardı önerilen cevap bankası olması hoşuma gidiyor. Gerçek bir veri uzmanı olmadığım için sonuçları yanlış yorumlamam kolay oluyor! Ayrıca, "lite" kullanıcılar için iş arkadaşlarını eklemek ve ekstra özellikler almak biraz pahalı.

Ben veri uzmanı değilim, ancak bu uygulama verileri güvence altına almamı ve kullanmamı sağlıyor. Endüstri standardı önerilen cevap bankası olması hoşuma gidiyor. Gerçek bir veri uzmanı olmadığım için sonuçları yanlış yorumlamam kolay oluyor! Ayrıca, "lite" kullanıcılar için iş arkadaşlarını eklemek ve ekstra özellikler almak biraz pahalı.

9. Formstack (Otomatik sağlık ve hukuk formları oluşturmak için en iyisi)

formstack aracılığıyla

Formstack sadece bir form oluşturucu değil, sağlık, hukuk ve finans sektörlerinde yaygın olarak kullanılan tam donanımlı bir işyeri verimlilik platformudur.

Form oluşturmanın ötesinde, sözleşmeler, teklifler ve anlaşmalar dahil olmak üzere gönderilerden özel dosyalar oluşturur. Araç ayrıca, sıkı HIPAA ve SOC 2 uyumluluk standartlarını karşılarken koşullu içerik, dinamik alanlar ve e-imzaları da destekler.

Formstack'in en iyi özellikleri

300'den fazla özelleştirilebilir şablon içeren sürükle ve bırak oluşturucu

Form İçe Aktarıcı'yı kullanarak diğer platformlardan formları içe aktarın

Görünmez reCAPTCHA ile spam'leri bloklayın

SSL şifreleme, GDPR ve HIPAA uyumluluğu ile verilerinizi güvence altına alın

Gerçek zamanlı analizlerle içgörüler elde edin

Verileri yönlendirerek ve 260'tan fazla uygulama ile entegrasyon sağlayarak iş akışlarını otomatikleştirin

Formstack sınırlamaları

Sınırlı yazı tipi ve biçimlendirme seçenekleri

Kullanıcı arayüzü hatalı olabilir ve kafa karıştırıcı olabilir

Verileri farklı biçimlerde dışa aktaramaz

Formstack fiyatlandırması

Formlar: 99 $/ay

Paket: 299 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Formstack puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4/5 (100'den fazla yorum)

10. Wufoo (Form raporlama ve analitik için en iyisi)

wufoo aracılığıyla

Şirketiniz ayrıntılı görsel raporlara ve gösterge panellerine güveniyorsa, Wufoo veri analizini basitleştirir.

Ekstra araçlara gerek olmadan gerçek zamanlı güncellemeler, pivot tablolar, dinamik grafikler ve çapraz tablolama içeren özel raporlar oluşturur. Ayrıca rapor paylaşımını otomatikleştirebilir ve yeni veriler geldikçe güncellenen gösterge panelleri kurabilirsiniz.

Wufoo'nun en iyi özellikleri

400'den fazla form şablonundan seçim yapın veya Tema Tasarımcısı ile kendi şablonunuzu tasarlayın

Yanıtlayanların formlar aracılığıyla doğrudan dosya yüklemesine izin verin

256 bit SSL şifreleme ile verileri koruyun

Otomatik güncellenen gösterge panelleriyle özel raporlar oluşturun ve yerleşik analiz özellikleriyle formları analiz edin

Yanıt sınırı veya son tarihinden sonra formları kapatmak için sınırlar belirleyin

PayPal gibi ödeme ağ geçitleri dahil 2.000'den fazla uygulamaya bağlanın

Wufoo sınırlamaları

Arayüzü eski görünüyor ve kullanıcı dostu olmayabilir

Bileşen seçenekleri diğer araçlara kıyasla basittir

Çevrimdışı formları desteklemez

Wufoo fiyatlandırması

Başlangıç: 22 $/ay

Profesyonel: 39 $/ay

Gelişmiş: 99 $/ay

Ultimate: 249 $/ay

Wufoo puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (290+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

💡 İlginç Bilgi: SurveyMonkey, 2011 yılında Wufoo'yu satın aldı. O zamandan beri Wufoo, SurveyMonkey'in üst düzey güvenliğini benimsedi ve artık platformla doğrudan entegre olarak SurveyMonkey hesabınızdan Wufoo girdilerini yönetmenize olanak tanıyor.

11. WPForms (WordPress'te basit formlar oluşturmak için en iyisi)

wPForms aracılığıyla

WordPress site sahipleri için vazgeçilmez bir araç olan WPForms, WordPress eklentileriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan, yeni başlayanlar için kolay bir form oluşturucu.

Son derece özelleştirilebilir ve güvenlidir, kullanıcıların özel formlar, zaman sınırlı gönderiler veya sınırlı erişimli içerikler oluşturmasına olanak tanır; üye başvuruları, özel teklifler veya sınırlı süreli kayıtlar için mükemmeldir.

WPForms'u diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, sağlam erişim kontrolüdür. Formları parola ile koruyabilir, kullanıcı rolü kısıtlamaları belirleyebilir, gönderileri sınırlayabilir, kullanılabilirliği planlayabilir ve hatta yalnızca belirli içeriği satın alan veya görüntüleyen kullanıcılara erişim izni verebilirsiniz.

WPForms'un en iyi özellikleri

Anketler ve Oylamalar ve Form Sayfaları gibi eklentilerle formları geliştirin

AI destekli form oluşturucu ile form alanlarını özelleştirin

Form Locker eklentisini kullanarak erişimi kısıtlayın

2.000'den fazla ücretsiz şablonla anında formlar oluşturun

Captcha ve Google reCAPTCHA ile spam'leri bloklayın

Yerleşik entegrasyonlar ve Zapier aracılığıyla 7.000'den fazla uygulamaya bağlanın

WPForms sınırlamaları

Özelleştirme, CSS bilgisi gerektirir

Gelişmiş özellikler ve entegrasyonlar üst düzey planlarda mevcuttur

Diğer araçlara kıyasla pahalıdır

WPForms fiyatlandırması

Temel: 99 $/ay

Artı: 199 $/ay

Pro: 399 $/ay

Elite: 599 $/ay

WPForms puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4. 3/5 (20+ yorum)

Tüm veriler sizde kalır (Google veya diğer hizmetlerle paylaşmak istemediğiniz bilgileri topluyorsanız bu özellikle önemlidir). Kullanıcılar oturum açmaya veya üçüncü taraf bir hesap kullanmaya gerek olmadan yanıt verebilir (Google formları için Google hesabı gerekir). Kısa bir öğrenme sürecinden sonra kullanımı kolaydır.

Tüm veriler sizinle kalır (Google veya diğer hizmetlerle paylaşmak istemediğiniz bilgileri topluyorsanız bu özellikle önemlidir). Kullanıcılar oturum açmaya veya üçüncü taraf bir hesap kullanmaya gerek olmadan yanıt verebilir (Google formları için Google hesabı gerekir). Kısa bir öğrenme sürecinden sonra kullanımı kolaydır.

12. 123FormBuilder (Çok dilli formlar oluşturmak için en iyisi)

via 123FormBuilder

Şirketiniz küresel bir kitleye hizmet veriyorsa, formlarınızın birden fazla dile uyarlanması gerekir. 123FormBuilder, kullanıcının konumunu otomatik olarak algılayarak ve formları tercih ettikleri dilde görüntüleyerek bunu basitleştirir. Ayrıca, kuralları, biçimleri ve hesaplamaları korurken yanıtları diller arasında standartlaştırır

Bu sezgisel ve uygun fiyatlı platformun öğrenme eğrisi çok düşüktür. Öğeleri sürükleyip bırakabilir, ayarları değiştirebilir ve formları dakikalar içinde yayınlayabilirsiniz.

123FormBuilder'ın en iyi özellikleri

Formları doğru dilde görüntülemek için kullanıcı konumunu otomatik olarak algılayın

Gönderi dilinden bağımsız olarak yanıt biçimlerini standartlaştırın

Koşullu mantığı kullanarak alanları dinamik olarak gösterin veya gizleyin

Çevrimdışı formlar oluşturun ve çevrimiçi olduğunuzda verileri senkronize edin

CAPTCHA ve SSL şifreleme ile verileri koruyun

Çeşitli sektörler ve kullanım örnekleri için 2.000'den fazla şablona erişin

123FormBuilder sınırlamaları

Mobil uygulama düzeni kullanıcı dostu olmayabilir

Sınırlı form özelleştirme seçenekleri

Arayüzde hatalar olabilir

123FormBuilder fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Gold: 37 $/ay

Platinum: 49 $/ay

Diamond: 99 $/ay

Enterprise: 225 $/ay

123FormBuilder puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (170+ yorum)

13. HubSpot Form Oluşturucu (Formlardan potansiyel müşteri oluşturmak için en iyisi)

hubSpot Form Oluşturucu aracılığıyla

HubSpot'un pazarlama ve satış paketinin anahtar oyuncusu olan HubSpot Form Builder, potansiyel müşteri oluşturmak için tasarlanmıştır. Potansiyel müşterileri otomatik olarak satış takımlarına yönlendirerek, yanıtlara göre kişiselleştirilmiş takip işlemleri yapılmasını sağlar.

Nasıl? HubSpot CRM ile doğrudan senkronizasyon sağlayarak, iletişim bilgilerini günceller ve potansiyel müşterileri anında puanlar. Ayrıca, Aşamalı Profilleme özelliği, geri dönen ziyaretçileri hatırlar ve eski soruları tekrarlamak yerine yeni sorular sorar; bu, Google Formlar'da bulunmayan bir özelliktir.

HubSpot Form Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

HubSpot CRM ile gönderi senkronizasyonu, potansiyel müşterileri izlemek ve yönetmek için

Geri dönen kullanıcılardan yeni ayrıntılar toplamak için Aşamalı Profilleme kullanır

Form gönderildikten sonra kişiselleştirilmiş e-postaları ve iş akışlarını otomatikleştirir

Kampanya verilerini ve potansiyel müşteri kaynaklarını yakalamak için gizli alanlar içerir

Yerleşik izleme ve analiz özellikleriyle formları herhangi bir web sitesine yerleştirin

HubSpot ekosistemindeki 1.000'den fazla uygulama ile entegre edilerek segmentasyon ve müşteri geliştirme sağlar

HubSpot Form Oluşturucu sınırlamaları

Yalnızca form platformu aboneliğini satın alamazsınız

Sınırlı raporlama özellikleri

Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

HubSpot Form Oluşturucu fiyatlandırması

Form oluşturucu, HubSpot CRM ve Pazarlama Merkezi'nin bir parçası olarak ücretsizdir; bağımsız bir ürün olarak satın alınamaz.

HubSpot Form Oluşturucu puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

🧠 İlginç Bilgi: Çok adımlı formlar, kullanıcılar tarafından uzun, tek sayfalık formlara göre daha az karmaşık bulunması nedeniyle tamamlanma oranlarını %46'ya kadar artırabilir!

14. Ninja Forms (Geliştiriciler için en iyi WordPress form oluşturucu)

ninja Forms aracılığıyla

Ninja Forms, WordPress site sahipleri arasında favori olsa da, özelleştirme ve gelişmiş kullanıcı etkileşimlerine ihtiyaç duyan geliştiriciler için gerçekten parlıyor.

Koşullu mantık, ödeme seçenekleri, dosya yükleme ve hesaplama gibi standart özelliklerin ötesinde, Ninja Forms filtreler ve kancalar ile derin API erişimi sağlayarak tamamen özelleştirilmiş form deneyimleri sunar.

Geliştiriciler ayrıca karmaşık arka uç komut dosyaları yazmadan özel işleme ş akışları oluşturabilir, böylece verileri kolayca yönlendirebilir, koşullu mantık uygulayabilir ve üçüncü taraf hizmetlere bağlanabilir.

Ninja Forms'un en iyi özellikleri

Basit iletişim, sipariş veya ödeme formları için sürükle ve bırak düzenleyici

Form verilerini Excel, PDF veya Google E-Tablolar olarak dışa aktarın ve içe aktarın

ReCaptcha ve özel Soru-Cevap alanlarıyla spam'ı önleyin

Gelişmiş form özelleştirme için tam WordPress API erişimi

Trello, Slack ve diğer üçüncü taraf araçlarla entegre olur

16 hazır şablonla hızlıca başlayın

Ninja Forms sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ücretli sürümleri pahalı bulabilir

Ücretsiz eklenti yok

Ninja Forms fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: 99 $/yıl

Pro: 199 $/yıl

Elite: 499 $/yıl

Ninja Forms puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

Yeterli yorum yok

15. Formsite (Yüksek güvenlikli form işleme için en iyisi)

formsite aracılığıyla

Listemizdeki hiçbir çevrimiçi form oluşturucu, Formsite kadar güvenliğe öncelik vermez.

Alan düzeyinde şifreleme, kullanıcıların belirli form alanlarını korumasına olanak tanır, böylece sosyal güvenlik numaraları veya tıbbi bilgiler gibi hassas veriler güvende tutulurken diğer alanlara erişim sağlanır. Ek güvenlik özellikleri arasında 256 bit SSL şifreleme, rol tabanlı erişim denetimleri ve veri yerleşim seçenekleri bulunur, böylece gizlilik ve karmaşık düzenlemelere uyum sağlanır.

Formsite'ın en iyi özellikleri

Formları markanıza uygun logolar ve tasarımlarla özelleştirin

Basit kopyala-yapıştır koduyla formları herhangi bir sayfaya yerleştirin

QR kodları ve 2D barkodları kullanarak formları ve anketleri şifreleyin

Otomatik fiyatlandırma ve birden fazla ödeme seçeneği ile sipariş formları oluşturun

Kolay analiz için sonuçları birden çok biçimde görselleştirin

Zapier aracılığıyla Salesforce ve daha fazlası gibi üçüncü taraf araçlarla entegre edin

Formsite sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme

Arayüz biraz kafa karıştırıcı olabilir

Formsite fiyatlandırması

Kişisel: 24,95 $/ay

Profesyonel: 39,95 $/ay

İş: 69,95 $/ay

Business +: 99,95 $/ay

Enterprise: 249,95 $/ay

Formsite puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

En İyi Google Formları Alternatifleriyle Sıkıcı Formlara Elveda Deyin!

Gelişmiş ve etkileşimli formlar, daha iyi veriler toplamanıza, kullanıcıların ilgisini çekmenize ve daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olabilir. Google Formlar'a birçok harika ve ücretsiz alternatif olsa da, doğru olanı ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Ancak bize sorarsanız, ClickUp size sunduğunuz her türlü gereksinimi karşılayabilir. Özelleştirilebilir alanlar, form otomasyonu, sorunsuz entegrasyonlar ve gerçek zamanlı raporlama gibi özellikleriyle, formları ve projeleri tek bir yerden yönetmek için güçlü bir araçtır.

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