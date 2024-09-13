2025 için En İyi 11 AI Form Oluşturucu

"İş sonuçlarını iyileştirmek için nasıl veri toplayabilirim?" diye sorduysanız, muhtemelen çevrimiçi formları düşünmüşsünüzdür.

Çevrimiçi formlar oluşturmak ve yanıtları analiz etmek, ürün geliştirmelerinden potansiyel müşteri oluşturmaya, takım moralinden görev otomasyonuna ve daha fazlasına kadar her konuda yardımcı olur.

Asıl zorluk nedir? Daha fazla kullanıcı yanıtı almak için etkileşimli, kullanımı kolay, kişiselleştirilmiş çevrimiçi formlar oluşturmak.

Takımım ve ben uzun süredir güvenilir ve özelleştirilebilir bir form oluşturucu arıyorduk.

Çekici formlar oluşturmak, verileri analiz etmek ve içgörüler elde etmek için farklı AI form oluşturucuları test etmek için çok zaman harcadık. Araştırmamın sonucunda, sizin için en iyi AI form oluşturucu araçlarının bir listesini derledim.

Araştırma, pazarlama ve geri bildirim amaçlı tek veya çok sayfalı formlar oluşturmak istiyorsanız, bu kılavuz süreçleri optimize etmenize ve saatler kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Güzel formlar oluşturmak için kullanabileceğiniz en iyi AI form oluşturucuları keşfedin.

Bir AI Form Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Excel'de form oluşturabilirsiniz, ancak ilgi çekici, dinamik ve sezgisel formlar oluşturmak için gelişmiş özellikler gerekir.

Çevrimiçi form oluşturucu yazılımında aramanız gereken bazı önemli özellikler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Form oluşturucunun sezgisel ve kullanımı kolay olup olmadığını kontrol edin. Araç, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bile kolayca form oluşturabilmesi için kodlama bilgisi gerektirmemelidir

Özelleştirme yetenekleri: Araç, formunuzu işinize özel ihtiyaçlara göre özelleştirmenize olanak tanıyarak, formu hedef kitleniz için etkileşimli hale getirmeli ve formu doldurmadan önce tamamlamaları için onları teşvik etmelidir

Koşullu mantık : Kullanıcılardan son derece alakalı veriler toplamak mı istiyorsunuz? Kullanıcıların yanıtlarına göre soruları gerçek zamanlı olarak kişiselleştirmek için gelişmiş koşullu mantık özelliklerine sahip bir araç seçmek çok önemlidir

Çoklu sayfa desteği : Formlarda birden fazla sayfayı destekleyen bir araçla ayrıntılı bilgiler toplayın

Mobil uyumlu : Kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunmak için mobil arayüze uyum sağlayabilen bir AI form oluşturucu seçin

Entegrasyon: Aracın CRM, pazarlama, veri analizi, iletişim ve e-posta pazarlama platformları gibi mevcut teknoloji yığınlarıyla entegre olduğundan emin olun

2025'te Kullanabileceğiniz En İyi 11 AI Form Oluşturucu

1. ClickUp (Özelleştirilebilir formlar ve veri toplama için en iyisi)

ClickUp, kullanıcı dostu çevrimiçi formlar oluşturmaya yardımcı olan yerleşik form otomasyon özelliğine sahip kapsamlı bir proje yönetimi yazılımıdır. ClickUp'ın Form Görünümü , takımınızdan, müşterilerinizden veya tüketicilerinizden zahmetsizce bilgi toplamanızı sağlar .

Form oluşturma özelliği, çevrimiçi forma metin, uzun metin, sayı, e-posta, telefon, tarih, açılır listeler ve onay kutuları dahil olmak üzere birçok alan ekler. Bu, açık uçlu, kapalı uçlu, evet/hayır, anlık anket ve matris soruları gibi amaca göre soruları çerçevelemeye yardımcı olur.

ClickUp Form görünümünde koşullu mantık ve kurallar kullanarak sezgisel formlar oluşturun

Bilgileri zaten toplanmış olan yanıt verenlerin adı ve telefon numarası gibi soruları gizler, böylece bu alanları tekrar doldurmaları gerekmez. Bu, kullanıcı deneyimini kolaylaştırarak yanıtları ve dönüşüm oranlarını iyileştirir.

ClickUp Otomasyon, kullanıcıları ve ortakları bilgilendirmek için e-posta gönderme gibi gönderim sonrası iş akışlarını otomatikleştirerek deneyimi daha da geliştirir. Ayrıca, AI tarafından oluşturulan verileri ve müşteri duyarlılık analizini tetikleyerek içgörüler elde edebilir ve stratejik kararlar alabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonunu kullanarak form iş akışlarını otomatikleştirin ve işlemleri optimize edin

Takımın verimliliğini artırmak için önceden oluşturulmuş otomasyonları şu şekilde kullanabilirsiniz:

Görev atama, yorum gönderme ve durum değiştirme gibi yinelenen form oluşturma süreçlerini otomatikleştirmek için 100'den fazla hazır şablondan yararlanın

Atanan kişilere ve izleyicilere otomatik olarak yeni görevler ekleyin ve zaman kazanın

Mevcut uygulamalarla bağlantı kurarak tüm teknoloji yığını genelinde otomasyonu kolaylaştırın

Ayrıca, ClickUp Görevleri'ni kullanarak çevrimiçi form yanıtlarından otomatik olarak görevler oluşturabilir ve atayabilirsiniz. Görevlerinize ek bağlam eklemek için görev açıklamasına etiketler, form bilgileri ve yanıtlar ekleyin.

ClickUp Formları ile gereksinimleri toplayın ve ClickUp'ta izlenebilir görevler olarak doğru atanan kişilere yönlendirin

Yazılım takımlarının işlerini kolaylaştırmak için ClickUp Formlarının gücünden yararlanın: Hata raporlamayı kolaylaştırın hata açıklaması, cihaz ve işletim sistemi özellikleri, hata mesajı, etki vb. gibi önemli bilgileri toplayarak.

Takım üyelerinden ve son kullanıcılardan yeni özellik ekleme talepleri toplayın

Test senaryolarının ayrıntılarını, test yürütme raporlarını, tespit edilen sorunları, sorunların önem derecesini vb. kaydederek geliştirme ve test takımları arasındaki işbirliğini geliştirin.

Üstelik, siz girdiğinizi yapın, arkanıza yaslanın ve dinlenin, ClickUp Brain sizin adınıza anket için en uygun ve en mükemmel soruları seçsin. ClickUp Brain kullanarak anket oluşturmak için birkaç komut denedik.

Anketler ve anketler için AI istemlerinin örnekleri:

İpucu 1: Hedef kitlenizden değerli bilgiler toplamak için ilgi çekici anket soruları oluşturun. [Hedef kitleyi ve anketin amacını belirtin]

İpucu 2: Hedef kitlenizin ilgisini çekmek ve katılımını teşvik etmek için ikna edici bir anket sorusu hazırlayın. [Anketin konusunu veya temasını belirtin]

İpucu 3: Müşteri memnuniyetini ölçmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için bir dizi anket sorusu oluşturun. [Sektörü veya iş türünü belirtin]

Anketler ve anketler için son derece alakalı sorular oluşturmak için ClickUp Brain'i kullanın

Veriler toplandıktan sonra, ClickUp Brain'i kullanarak veri analizi yapabilir ve şunları elde edebilirsiniz:

Aksi takdirde raporlanmayabilecek eğilimleri ve kalıpları ortaya çıkararak eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Otomatik dağıtım, veri toplama ve analiz ile anket ölçeklenebilirliği artırıldı

Sezgisel tasarımlar ve AI destekli duygu analizi ile gelişmiş anket sonuçları

Ayrıca, ClickUp Brain'in güçlü sinir ağlarını kullanarak karşılaştırma tablolarıyla verileri hızlı bir şekilde analiz edebilir, pazarlama stratejileri oluşturabilir ve başlatabilir, sonuçları paydaşlarla paylaşarak öneriler alabilir ve iyileştirme alanlarını belirleyebilirsiniz.

Son olarak, özelleştirme özellikleri temalar, renkler, resimler, depolama, şablonlar ve mesajlar gibi birçok faktörü kişiselleştirmenize olanak tanır.

Örneğin, ürününüzün özellikleri, müşteri desteği ve fiyatlandırma planları hakkında geri bildirim topladığınızı varsayalım. ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu'nu kullanarak alanları, görünümleri ve görevleri özelleştirebilir, bilgileri kolayca toplayabilir, erişebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu, verileri analiz etmek ve geri bildirim toplama sürecini kolaylaştırmak için merkezi bir konum sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu ile kullanıcı tercihlerine göre geri bildirim toplayın ve ürün özelliklerini geliştirin

Bu şablon size şunları sağlar:

Müşterilerinizin bireysel ihtiyaçlarına yönelik anketler oluşturun

Müşterilerinize fikirlerini ve endişelerini ifade edebilecekleri bir platform sağlayın

Ürün ve hizmetleri geliştirmek için önemli içgörüler toplayın

İyileştirme alanlarını değerlendirin ve bunları ele almak için özel stratejiler geliştirin

Tüm ilgili verileri tek bir yerde toplamanıza ve proje önceliklendirmede kullanıcı geri bildirimlerinden yararlanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, ürün kararları için değerli analizler sağlar ve müşteri katılımını ve sadakatini artırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Farklı alanlar arasından seçim yapın ve ClickUp Özel Alanlar'ı kullanarak yalnızca ilgili verileri toplayın

Yanıtlara göre alanları dinamik olarak güncelleyin ve kullanıcılar için form doldurma deneyimini basitleştirin

Formlarınız için en ilgi çekici soruları oluşturmak için ClickUp Brain'i kullanın

Formları gerçek zamanlı olarak inceleyin ve yanıtları analiz ederek içgörüler elde edin

ClickUp Görevleri'ni kullanarak form yanıtlarını otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Görev Etiketlerini kullanarak görev açıklamalarına bilgi ekleyin ve bunları kolayca bulun

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain ücretsiz sürümde mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Daha fazla bilgi: İçgörüler toplamak için 11 ücretsiz geri bildirim formu şablonu

2. Forms. uygulama (Ödeme ağ geçitleri için en iyisi)

Forms. uygulamasının ücretsiz AI form oluşturucu, önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak özelleştirilmiş formlar oluşturmanıza yardımcı olur. Bu platformla, web sitenize çevrimiçi bir form ekleyebilirsiniz. Ayrıca, hedef kitleye ulaşmak ve başkalarının formu görüntülemesini engellemek için gizlilik ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

Bu AI oluşturucu, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve süreçleri kolaylaştırmanıza yardımcı olmak için Google E-Tablolar, MailChimp, Stripe, PayPal ve Zapier ile entegre olur.

Formlar. uygulamasının en iyi özellikleri

Soruları sürükleyip bırakarak kolayca siparişlerini değiştirin

4 farklı gizlilik durumu (gizli, sınırlı, listelenmemiş ve genel) ile formlarınıza kimlerin erişebileceğini kontrol edin

Kullanıcının yanıtlarına göre alanları göstermek veya gizlemek için koşullar belirleyin

Formlar. uygulama sınırlamaları

Sınırlı form tasarımları/şablonları ve renkler ve yazı tipleri açısından kişiselleştirme seçenekleri

Bazı kullanıcılar, platformun hedef kitlenin nabzını anlamak için daha fazla soru türü sunması gerektiğini bildiriyor

Formlar. uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 25 $/ay

Pro : Aylık 35 $

Premium: 99 $/ay

Formlar. uygulama derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (450+ yorum)

Capterra: (240+ yorum)

3. SurveySparrow (Konuşma anketleri için en iyisi)

via SurveySparrow

Konuşma anketleri için en iyi JotForm alternatiflerinden biri olan SurveySparrow, sohbet benzeri özelliklere sahip etkileşimli formlar oluşturmanıza yardımcı olarak ilgili bilgileri toplar ve iş operasyonlarınızı optimize eder.

Verileri harici araçlara ve mevcut sistemlere zahmetsizce aktarmak için 1500'den fazla entegrasyon sağlar.

Yönetici gösterge panelleri, anket verilerini grafikler ve çubuk grafikler aracılığıyla görselleştirmeye ve AI tarafından oluşturulan formlardan anlamlı içgörüler elde etmeye yardımcı olur. Ayrıca, koşulları tanımlayarak ve takip e-postaları ve takım güncellemeleri gibi tetikleyici eylemler belirleyerek anket yanıtlarına göre iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Anketlerinizin arka planına videolar ekleyin

Anket analiz raporlarını tercih ettiğiniz zaman diliminde doğrudan gelen kutunuza alın

Yanıt vermeyenlere ve kısmi yanıt verenlere e-posta yoluyla hatırlatıcı gönderin ve anketleri tamamlamaları için onları teşvik edin

SurveySparrow sınırlamaları

İstatistiksel olarak önemli farklılıkları hesaplamak ve göstermek için analitik özellikler eksik

Veri temsilinde, gerekli içgörüleri elde etmek için çok fazla manuel müdahale gerekir

SurveySparrow fiyatlandırması

Temel : 39 $/ay, üç ayda bir faturalandırılır

Temel : 59 $/ay, üç ayda bir faturalandırılır

İş : 149 $/ay, üç ayda bir faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SurveySparrow puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

4. Typeform (Form tabanlı özelleştirme için en iyisi)

typeform aracılığıyla

Typeform, görsel olarak çekici ve ilgi çekici çevrimiçi formlar oluşturur. Kullanımı kolay arayüzüyle tanınan bu araç, sayfada yalnızca bir soru göstererek izleyicileri yormaz ve daha fazla yanıt alır.

Typeform ile formları benzersiz logolar, öğeler, renkler, yazı tipleri, arka plan resimleri ve videolarla özelleştirebilirsiniz. İsimler, e-posta adresleri, sıralama, derecelendirme ve yazılı geri bildirim gibi verileri toplamak için 28'den fazla düzenlenebilir soru biçimi bulunmaktadır.

Typeform'un en iyi özellikleri

Typeform'un AI'sına gereksinimlerinizi söyleyin, sizin için formları otomatik olarak oluştursun

AI kullanarak çoktan seçmeli sorulara alakalı cevap seçenekleri sunun

Uzun soruları basit ve ilgi çekici sorulara dönüştürmek için AI destekli öneriler oluşturun

Typeform sınırlamaları

Gösterge panelleri ve raporlar aracılığıyla analiz ve yorumlama özellikleri yoktur

Kullanıcıların kısmi yanıtlarını kaydetmez

Şablonlar ve sorular için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Typeform fiyatlandırması

Temel : 29 $/ay

Artı : 59 $/ay

İş : 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (860+ yorum)

5. Involve.me (Derinlemesine anketler için en iyisi)

Involve'un AI form oluşturucusuyla, web sitesinin URL'sini AI form oluşturucuya yapıştırabilirsiniz. Oluşturucu, formlar ve ayrıntılı anketler oluşturmak için marka öğelerinizi yakalar. Ardından, iş gereksinimlerine göre bu şablonlara öğeler ekleyebilir, kişiselleştirebilir ve ince ayar yapabilirsiniz.

Involve'un AI analitik yetenekleri, toplanan verileri analiz ederek ayrıntılı raporlar ve gösterge panelleri oluşturur. Bu, güçlü müşteri içgörüleri elde etmemize, dönüşüm hunilerini optimize etmemize ve veriye dayalı kararlar almamıza yardımcı olur.

En iyi özellikleri kullanın

Formları önizleyin ve mobil ve masaüstü gibi farklı cihazlar için optimize edin

Stripe ve PayPal hesaplarıyla entegre ederek ödeme kabul etmek için güvenli formlar oluşturun

Takımları belirli Çalışma Alanlarına davet edin ve onlara düzenleme ve görüntüleme hakları atayın

Sınırlamaları dahil edin

Tasarım özellikleri basittir ve şablonların pozisyonlarını ve boyutlarını ayarlamak için daha fazla seçenek yoktur

Yazı tipleri gibi marka öğelerini özelleştirme sınırlıdır

Fiyatlandırma dahil

Temel : 49 $/ay

Pro : 99 $/ay

İş : 199 $/ay

Ajans : 399 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları dahil edin

G2 : 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum);

6. Fillout (Çok sayfalı form oluşturma için en iyisi)

fillout aracılığıyla

Fillout, güçlü formlar, testler ve anketler oluşturmanıza yardımcı olan basit, kod gerektirmeyen bir AI form oluşturucu. Platform, en gelişmiş formları oluşturmanıza yardımcı olmak için ödeme toplama, çok sayfalı form oluşturma, oturum açma ve zamanlama gibi gelişmiş işlevler sunar.

Fillout, mevcut araçlarınızla zahmetsizce entegre olur, iş akışlarını otomatikleştirir ve iş operasyonlarını ölçeklendirir.

Fillout'un en iyi özellikleri

Ek ücret ödemeden Stripe'ı kullanarak indirim kodları ekleyin ve kullanıcılardan ödeme alın

Formlarınıza bir planlama sayfası ekleyin ve kullanıcıların sizinle toplantı rezervasyonu yapmasına olanak tanıyın

Doldurma sınırlamaları

Formları, mantığı ve hesaplamaları klasörler ve çalışma alanları halinde düzenleme seçeneği yok

Gönderiler üzerinde işlem yapamama ve kullanıcılara yapılan değişiklikler hakkında bildirimde bulunamama

Fillout fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : 19 $/ay

Pro : 49 $/ay

İş: 89 $/ay

Doldurma derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Feathery (İş akışı otomasyonu için en iyisi)

via Feathery

Feathery, herhangi bir form iş akışını otomatikleştirmenize ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olan, kod gerektirmeyen bir AI Form oluşturucu aracıdır.

Feathery, AI kullanarak formlar oluşturur ve diğer markalardan (Typeform) yüksek performanslı form şablonlarını taşımaya yardımcı olur. Ayrıca, kullanıcıların bilgilerini çıkararak, başvuruları tarayarak ve onay süreçleri için ilgili personele yönlendirerek gönderi sonrası iş akışlarını otomatikleştirmek için de kullanabilirsiniz.

Ayrıca Feathery, hassas müşteri verilerini siber tehditlerden korumak için SOC-2 ve HIPAA ile uyumluluğu garanti eder.

Feathery'nin en iyi özellikleri

Doğal bir dilde özel mantık tanımlayın ve önceki alan yanıtlarına göre sorular gösterin

100'den fazla CRM, e-posta, analiz, ödeme ve proje yönetimi aracıyla entegre olur

Tüylü sınırlamalar

Web sitelerine kolayca yerleştirilemez

Pazarlama otomasyon platformlarıyla entegrasyon sorunsuz değildir

Hafif fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Büyüme : Özel fiyatlandırma

İş: Özel fiyatlandırma

Hafif puanlar ve yorumlar

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. MakeForms (Sezgisel tasarımlar için en iyisi)

makeForms aracılığıyla

MakeForms'un kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel tasarımlarıyla, işiniz için tek sayfalık, çok sayfalı ve tek seferde tümüyle çevrimiçi formlar oluşturabilirsiniz.

Platformun mobil ve e-posta doğrulama özellikleri ile kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sahte potansiyel müşterileri ortadan kaldırmak ve doğru kullanıcı verilerini toplamak çok kolaydır.

Bu araç, tek bir form için sosyal medya, e-posta ve influencer pazarlama kanalları gibi birden fazla bağlantı oluşturmanıza yardımcı olur. Bu sayede, oluşturulan her bağlantı için hedef kitlenin yanıt oranlarını ve başarıyı analiz edebilirsiniz.

Makeforms, HIPAA, GDPR, SOC-2 ve ISO uyumludur ve hassas verileri korumak için veri şifreleme ve yedekleme özellikleri sunar.

MakeForms'un en iyi özellikleri

Kullanıcıları çok sayfalı formlarda yönlendirmek için açık ve düzenli düzenler kullanın

Formları web sitenizde yayınlayın ve daha profesyonel bir kullanıcı deneyimi sunun

MakeForms sınırlamaları

API'ler ve webhook'lar aracılığıyla mantık koşulları ve sorunsuz entegrasyon yetenekleri gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur

Form şablonları sınırlıdır ve daha fazla tür yoktur

MakeForms fiyatlandırması

Essentials : Aylık 29 $

Pro : 69 $/ay

Ajans : 149 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MakeForms puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Yay! Forms (Cihazlar arasında sorunsuz işlevsellik için en iyisi)

Yay! Forms, tüm cihazlarda sorunsuz bir form doldurma deneyimi için görsel olarak çekici ve duyarlı tasarımlar sunar.

Bu AI destekli platform, çevrimiçi formlarda kullanıcı davranışlarını analiz ederek alakalı cevap seçenekleri önerir, yanıt oranlarını artırır ve değerli geri bildirimler toplar. Bu, müşterileri daha iyi anlamaya ve pazarlama stratejilerini ve ürünleri kişiselleştirmeye yardımcı olur.

Yay! Formların en iyi özellikleri

Markanızın görünümüne ve hissine uyacak şekilde hazır temaları ve şablonları özelleştirin

Kullanıcıların hangi noktada ayrıldığını kontrol edin ve dönüşümleri artırmak için optimize edin

Gelişmiş koşullu mantık ile kullanıcılarınızı segmentlere ayırın ve toplanan verilerin doğruluğunu artırın

Yay! Form sınırlamaları

Formları PDF olarak indekslemek ve dışa aktarmak mümkün değildir

Yay! Form fiyatlandırması

Başlangıç : 19 $/ay

Artı : 39 $/ay

Profesyonel: 79 $/ay

Yay! Form değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Zoho formları (Takımlar ve onay iş akışları için en iyisi)

zoho Forms aracılığıyla

Zoho Forms, kodlama deneyimi olmayan takımlar için ücretsiz bir form oluşturma aracıdır.

Daha iyi etkileşim için çevrimiçi formlar oluşturup web sitenize, sosyal medya platformlarına ve e-posta kampanyalarına ekleyebilirsiniz.

Gelişmiş işlevleri arasında özel alanlar, veri güvenliği, alan doğrulama ve koşullu mantık bulunur. Yanıt verenler ayrıca, istedikleri zaman geri dönebilecekleri kısmen doldurulmuş formları kaydetme avantajına da sahiptir.

Zoho formlarının en iyi özellikleri

Canlı formlarda kullanıcı yanıtlarını gerçek zamanlı olarak doğrulayın

Kullanıcılar yanıt verdikten sonra başarı sayfasına, teşekkür sayfasına veya başka bir forma yönlendirin

Ankete katılanlara formu doldurduklarında SMS ve e-posta bildirimleri gönderin

Zoho formlarının sınırlamaları

Sadece sınırlı sayıda alan dahil edilebilir

Zoho dışındaki diğer popüler araçlar ve platformlarla entegrasyon yetenekleri yoktur

Önceden oluşturulmuş şablonlarla form oluştururken özelleştirme seçenekleri kısıtlıdır

Zoho formları fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 10 $/ay

Standart : 25 $/ay

Profesyonel: 50 $/ay

Zoho formları değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (120'den fazla yorum)

11. Google Forms AI Form Builder (Temel formları ücretsiz oluşturmak için en iyisi)

google Formlar aracılığıyla

Google Forms, form oluşturmayı, bunları çevrimiçi olarak paylaşmayı, veri toplamayı ve yanıtları gerçek zamanlı olarak analiz etmeyi kolaylaştıran, yaygın olarak kullanılan bir AI form oluşturucu uygulamasıdır. Mevcut soru türlerinden kolayca soru seçebilir, sürükleyip bırakarak soruları yeniden sıralayabilir ve renkleri, resimleri ve yazı tiplerini özelleştirebilirsiniz.

Google AI Form Builder'ın yerleşik zeka özelliği, doğrulama kuralları belirlemenize, biçimlendirme hatalarını algılamanıza ve yalnızca temiz kullanıcı yanıtlarını toplamanıza olanak tanır. Herhangi bir cihazdan erişilebilen bu araç, anketler oluşturmanıza ve hareket halindeyken yanıtlamanıza olanak tanır, bu da onu SurveyMonkey için iyi bir alternatif haline getirir.

Google Forms AI Form Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Toplanan verileri daha derinlemesine analiz ve otomasyon için Google E-Tablolar'a aktarın

Formlar oluşturmak ve sonuçları gerçek zamanlı olarak birlikte analiz etmek için işbirlikçileri ekleyin

Formları hareket halindeyken oluşturun ve düzenleyin, ayrıca kullanıcıların tablet, bilgisayar ve cep telefonu gibi herhangi bir cihazı kullanarak yanıt vermesine izin verin

Google Forms AI Form Oluşturucu sınırlamaları

Yazı tipi, düzen, boyut ve renk gibi markalama açısından sınırlı sayıda özelleştirme özelliği

Daha yüksek gönderi trafiği işlenirken platform çöküyor

Veri analizi ve raporlama özellikleri yoktur

Google Forms AI Form Oluşturucu fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı : 7,20 $/kullanıcı/ay

İş Standardı : 14,40 $/kullanıcı/ay

Business Plus: 21,60 $/kullanıcı/ay

Google Forms AI Form Builder değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

ClickUp ile ilgi çekici formlar oluşturun

Excel ile form oluşturmak için uğraştığınız günler geride kaldı.

AI Form oluşturucu yazılımı, önceden oluşturulmuş şablonlar, düzenlenebilir alanlar, koşullu mantık, veri analizi ve gösterge panelleri gibi çok çeşitli özellikler sunar. Bu, takımların kullanıcı dostu formlar oluşturmasını kolaylaştırır.

ClickUp, basit ama tamamen işlevsel formlar oluşturmak için ihtiyacınız olan gelişmiş özellikleri sunar.

İşletmenin özel ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve bilgileri verimli bir şekilde toplamak için ideal bir araçtır.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve dakikalar içinde en ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş formları oluşturun.