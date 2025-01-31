daha Hızlı Veri Analizi ve Toplama için 10 Form Otomasyon Yazılımı

Çalışanlarınızın görüşlerini almak veya müşterilerinize ürününüzle ilgili deneyimlerini sormak istiyorsanız, bu tür verileri toplamak için altın bir standart vardır: formlar. ?

Formlar ne kadar değerli olsa da, bunları oluşturmak, toplanan verileri analiz etmekten bahsetmeye gerek bile yok, hiç de kolay bir iş değildir. Neyse ki, Excel'de veya hatta kağıt formlar oluşturarak manuel veri girişine güvenmek zorunda olduğunuz günler geride kaldı. Artık işinizi sizin için yapacak form otomasyon yazılımları var.

Bu kullanışlı araçlar, büyük miktarda veri toplamanızı ve bunları işinizi geliştirmek, iş stratejilerinizi ayarlamak ve müşterilerinizin veya çalışanlarınızın bakış açısını anlamak için kullanabileceğiniz yapılandırılmış, değerli bilgilere dönüştürmenizi sağlar.

Bu makalede, form otomasyon yazılım araçları konusunda en iyilerin en iyilerini keşfedecek, özelliklerini tartışacak ve veri toplama ve analiz ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulmanıza yardımcı olacağız.

Form Otomasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Otomasyonlar, ClickUp'ta bir eylem gerçekleştiğinde sonuçları otomatik olarak tetikler

Form otomasyon yazılımı, veri toplama ve analizini zorlaştırmamalı, basitleştirmelidir. Dolayısıyla, zaman kazanmanızı ve sinirlerinizi yatıştırmanızı sağlayacak kaliteli bir araç arıyorsanız, aşağıdaki özelliklere sahip araçları arayın:

Kullanım kolaylığı : Yazılım, kodlama bilgisi olmadan formlar oluşturmanıza olanak sağlamalıdır. Tercihen, birkaç tıklamayla formları özelleştirmenize yardımcı olacak sürükle ve bırak arayüzü özelliğine sahip olmalıdır

Kapsamlı şablon kitaplığı : Platform, dijital formları hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve hedeflerinize göre ayarlamanıza yardımcı olacak önceden hazırlanmış, özelleştirilebilir şablonlar sunmalıdır

Çoklu görünüm : Verileri daha iyi anlamak için farklı açılardan bakmanıza olanak sağlamalıdır. Örneğin, takvimler verileri kronolojik olarak özetlemenize yardımcı olurken, panolar toplanan bilgileri durum, öncelik, atanan kişi veya başka bir seçilen kategoriye göre gruplandırabilir

Esneklik : Platform, form yanıtlarına göre formlarınızda kategorileri gizlemenize veya eklemenize olanak tanıyarak formlarınızı daha alakalı hale getirmelidir

Güçlü analitik: Toplanan bilgileri gerçek zamanlı olarak analiz etmenize ve ilgili sonuçları çıkarmanıza olanak tanıyan özelliklere sahip olmalıdır

Kullanılacak En İyi 10 Form Otomasyon Yazılımı

Düzinelerce form otomasyon aracını inceledik ve işlevsellik, kullanım kolaylığı ve özelleştirilebilirlik arasında mükemmel bir denge sağlayan en iyi 10 aracı seçtik. Her birinin sunduğu özellikleri keşfedin ve doğru form otomasyon yazılımıyla veri toplama işlemlerinizi güçlendirin! ?

Bir e-posta alanını ClickUp Formuna sürükleyip bırakarak ekleme.

ClickUp, form otomasyon yazılımı konusunda rakipsizdir. Form görünümü, form ve anket oluşturmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır — özelleştirilmiş bir veri toplama aracı oluşturmak için istediğiniz alanları sürükleyip bırakın. Otomatik formlarınıza neleri ekleyeceğinizden emin değil misiniz? ClickUp AI kullanarak anında fikirler üretin ve anlaşılır ve alakalı materyaller yazın.

Koşullu Mantık ClickUp Formlarında, anketinizin sorularını kullanıcı yanıtlarına göre uyarlayabilirsiniz. Ayrıca, yanıtları görevlere dönüştürebilir ve otomatik olarak doğru takıma gönderebilirsiniz. Örneğin, bir kullanıcı bir özellik önerirse, ClickUp'ın Otomasyon özelliği bunu ürün geliştirme veya yazılım takımına iletir ve onlar da Görev görünümünde ilgili yanıtı görürler .

Formunuzu her zaman sıfırdan oluşturabilirsiniz, ancak geri bildirim toplama veya yaratıcı talepler yayınlama dahil olmak üzere hemen hemen her kullanım durumu için ClickUp Şablon Kitaplığı' ndaki özelleştirilebilir ve önceden oluşturulmuş şablonlarla başlamanızı öneririz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

15'ten fazla diğer görünümlerin yanı sıra benzersiz Form görünümü

Daha karmaşık ve odaklanmış formlar için Koşullu Mantık

Güçlü otomasyon seçenekleri

Formlarınızı daha hızlı hazırlamak için 1.000'den fazla hazır şablon

İşbirliğine Dayalı ClickUp Belgeleri

AI destekli yazma asistanı

1.000'den fazla diğer araçla entegrasyon

ClickUp sınırlamaları

Güçlü özelliklerin sayısı, bazı yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Typeform

Yalnızca form oluşturmaya odaklanan bir platform mu arıyorsunuz? O halde bir sonraki formunuzu Typeform ile yazmayı düşünün!

Typeform'un bu kadar popüler olmasının ana nedeni, kullanıcıların çevrimiçi bir formu doldurmak yerine bir konuşmaya katılıyormuş gibi hissetmelerini sağlayan tek slaytlı arayüzüdür. Typeform'da oluşturduğunuz formlar dinamiktir; kullanıcıların yanıtlarına göre farklı senaryolara göre ayarlanabilir.

Formlarınızı oluştururken Typeform'un AI yeteneklerine de güvenebilirsiniz. AI, dilinizi düzeltmenin yanı sıra, amacınıza göre soruları otomatik olarak taslak haline getirebilir.

Trivia testleri, kullanıcı geri bildirimleri, ürün önerileri, çalışan bağlılığı ve anketler için platformun 3.000'den fazla şablonu sayesinde, dijital formları göz açıp kapayıncaya kadar oluşturabilirsiniz. ?

Typeform, Slack, Airtable, Zoho ve Pipedrive gibi popüler platformlarla entegre olarak, verilerinizi birkaç tıklamayla anlamlandırmanızı sağlar.

Typeform'un en iyi özellikleri

Form oluşturmak için özel olarak tasarlanmıştır

AI destekli

120'den fazla entegrasyon

Tek slaytlık arayüz

3.000'den fazla şablon

Typeform sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre daha yüksek fiyatlandırma yapısı

İlk kurulum zor olabilir

Typeform fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 25 $

Artı : Üç kullanıcı için aylık 50 $

İş : Beş kullanıcı için aylık 83 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Typeform puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (750+ yorum)

3. SurveySparrow

Doğru aracı kullanmıyorsanız, işlevsel ve estetik açıdan çekici anketler oluşturmak zor olabilir. Neyse ki, SurveySparrow ile bu asla bir sorun olmaz.

Bu platform, doğru soruları soran dikkat çekici anket formları oluşturmanıza olanak tanır. Kullanıcılarınızın ilgisini canlı tutmak istediğiniz için, görüntüleme ve atlama mantığı özelliğine sahip akıllı anketler oluşturabileceğinizi bilmek sizi mutlu edecektir. Anketler, kullanıcıların yanıtlarını algılayarak doğru soruları görüntüler veya belirli bir bölüme hızlıca ilerler. Örneğin, yanıtlayanlara kedi mi köpek mi tercih ettiklerini soruyorsanız ve onlar kedileri tercih ederse, onlara en favori köpek ırkını sormak istemezsiniz. ?

SurveySparrow ayrıca, anketlerinizden veri alabileceğiniz, KPI'ları izleyebileceğiniz, raporlar oluşturabileceğiniz ve eğilimleri belirleyebileceğiniz kullanışlı bir Yönetici Gösterge Paneli sunar. Takımınızı Gösterge Paneline davet edin, içgörüleri analiz edin ve büyümeyi destekleyecek stratejiler oluşturun.

Zapier, Slack ve Salesforce gibi popüler uygulamalar ve platformlarla yüzlerce tema ve entegrasyon sunan SurveySparrow, maksimum özelleştirilebilirlik sağlar ve iş akışlarınızı merkezileştirmenize olanak tanır.

SurveySparrow'un en iyi özellikleri

Akıllı anketler

Yönetici Gösterge Paneli

İşbirliğine uygun

Yüzlerce entegrasyon ve tema

SurveySparrow sınırlamaları

Fiyatlandırma modeli, yeni kurulan şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için çok yüksek olabilir

Kapsamlı stil seçeneklerinin eksikliği

SurveySparrow fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SurveySparrow puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

4. Jotform

Ürün siparişlerinden yeni müşteri kaydına, otel rezervasyonlarından kullanıcı geri bildirimlerine kadar her türlü formu oluşturmak için ideal olan harika bir çevrimiçi oluşturucu olan Jotform ile formlarınızı not alın . ✍️

Jotform'da form oluşturmak, form otomasyon yazılımı sayesinde basit ve kolaydır. Sıfırdan başlıyorsanız, önce ekranın sol tarafındaki temel öğeleri ekleyin, ardından sürükle ve bırak oluşturucu'yu kullanarak bunları formunuza taşıyın. Jotform şablonlarından birini kullanarak kısayol oluşturabilirsiniz. 10.000'den fazla seçenek arasından seçim yapabilirsiniz.

Platform, 150'den fazla uygulama ve platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve form gönderilerini otomatik olarak göndermenizi sağlar.

Ürün veya hizmet satıyorsanız, formunuz aracılığıyla doğrudan ödeme alabileceğinizi bilmek sizi mutlu edecektir.

Çevrimiçi formların güzelliği, zahmetsiz veri analizinde yatmaktadır ve Jotform, rapor oluşturucu özelliği ile bunu mümkün kılar. Ham verileri profesyonel raporlara dönüştürün, iş arkadaşlarınızla paylaşın veya herkesin görebilmesi için web sitenize yerleştirin.

Jotform'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak form oluşturucu

150'den fazla entegrasyon

10.000'den fazla form şablonu

Toplanan verileri analiz etmek için rapor oluşturucu

Jotform sınırlamaları

Ara sıra meydana gelen aksaklıklar

Web sitelerine form ekleme işlemi basitleştirilebilir

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz (beş forma kadar)

Bronz : 34 $/ay (25 forma kadar)

Silver : Aylık 39 $ (50 forma kadar)

Altın : 99 $/ay (100 forma kadar)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Jotform puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

5. Zoho Formlar

Zoho Forms gibi bir platform kullanıyorsanız, sağlam formlar oluşturmak karmaşık bir iş olmak zorunda değildir.

Aracın form oluşturucu ile 30'dan fazla alan türü (Ad, Açılır Menü, Ödeme, Bölüm vb.) arasından seçim yapabilir ve sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak formlar oluşturabilirsiniz. Gereksiz adımları atlamak ve kullanıcılarınızın ilgisini canlı tutmak için koşullu mantık kullanın.

Dijital formlar oluşturmak zaman alıcı olabileceğinden, Zoho Forms ilerlemenizi kaydetmenize ve istediğiniz zaman kaldığınız yerden devam etmenize olanak tanır, üstelik veri kaybı olmaz.

Platform, zaman kazanmanıza yardımcı olmak için 40'tan fazla hazır şablon sunar. Tercihlerinize ve iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Zoho Forms, etkileyici analiz seçeneklerine sahiptir: Toplanan verileri Tablo görünümünde görüntüleyin, raporlar oluşturun ve dışa aktarın, birden çok formdan gelen yanıtları birleştirin ve hedefleri izleyin.

Otomasyon özellikleri, form gönderilerini belirli takım üyelerine atamanıza, form verilerini seçilen uygulamalara göndermenize ve bir form gönderimi belirlenen kriterleri karşıladığında e-postaları tetiklemenize olanak tanır.

Sevdiğiniz diğer seçenekler arasında web sayfalarına form ekleme, gelişmiş özelleştirme ve ödeme ağ geçitleri bulunur.

Zoho Forms'un en iyi özellikleri

30'dan fazla form alanı türü

Sürükle ve bırak arayüzü

Gelişmiş analiz özellikleri

Otomasyon seçenekleri

Zoho Forms sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri desteğine ulaşmada sorun yaşadı

Entegrasyon seçenekleri, yükseltmeden faydalanabilir

Zoho Forms fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Standart : 10 kullanıcı için aylık 25 ABD doları

Profesyonel : 25 kullanıcı için aylık 50 ABD doları

Premium: 100 kullanıcı için aylık 90 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zoho Forms puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

6. FormAssembly

FormAssembly, kullanım kolaylığını güçlü analiz seçenekleriyle birleştirir. Platformun form oluşturucu, kişiselleştirilmiş formlar oluşturmak için birden fazla alan türü (Metin Girişi, Radyo Düğmeleri veya Açılır Menü gibi) arasından seçim yapmanızı sağlar.

Dijital formlarınızı yapılandırmak ve tüm öğelerin doğru yerde olduğundan emin olmak için sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanın. Temanızı düzenlemek ve formlarınızı daha akıllı hale getirmek için koşullu alanlardan yararlanmak tamamen ücretsizdir.

FormAssembly'nin entegrasyonları sayesinde, toplanan verileri doğrudan seçtiğiniz bir uygulamaya aktarabilirsiniz. Örneğin, Salesforce'taki kayıtları güncelleyebilirsiniz.

Platform, doğru ve zahmetsiz veri yorumlamaya odaklanmıştır. Toplanan bilgileri grafiklere ve çizelgelere dönüştürerek yanıtları görselleştirmenize ve anlamanıza olanak tanır. ?

Devrim niteliğindeki FormAssembly Ş Akışı seçeneği ile, formlar aracılığıyla topladığınız verilere dayalı iş süreçleri ve ş akışları oluşturabilirsiniz. Bu sayede zamandan ve paradan tasarruf edebilir ve daha iyi kararlar alabilirsiniz.

FormAssembly'nin en iyi özellikleri

Birden çok alan türü

Kullanım kolaylığı

Popüler uygulamalar ve platformlarla entegrasyonlar

Mükemmel veri görselleştirme seçenekleri

FormAssembly sınırlamaları

Çok sayıda form yanıtı olduğunda yükleme süreleri yavaşlar

Daha fazla özelleştirme seçeneği faydalı olabilir

FormAssembly fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

FormAssembly puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

7. Cognito Formları

Kullanıcı dostu formlar oluşturmak ve iş akışlarınızı otomatikleştirmek mi istiyorsunuz? Cognito Forms tam da ihtiyacınız olan şey. ?

Bu form otomasyon yazılımı, istediğiniz verileri tam olarak ihtiyacınız olan şekilde yakalamak için özelleştirilebilir alan türleri ile formlar oluşturmanıza olanak tanır. Hedeflerinize uygun formlar oluşturmak için onay kutularını, açılır menüleri, tarihleri ve saatleri kullanın.

Bu aracın cazibesi, toplanan verilere dayalı hesaplamaları doğrudan formda gerçekleştirme seçeneğinde yatmaktadır. Verileri, Google Analytics ve Microsoft Power Automate gibi Cognito Forms ile entegre olan diğer platformlara da gönderebilirsiniz.

Gelişmiş otomasyon seçenekleri sayesinde, oluşturduğunuz dijital formlar iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Bildirimleri özelleştirerek, doğru takım üyelerinin kullanıcı yanıtları hakkında bilgilendirilmesini ve hemen harekete geçebilmesini sağlayın. Örneğin, potansiyel müşterileri satış takımına yönlendirebilir veya kullanıcı geri bildirimlerini ürün geliştirme takımına iletebilirsiniz.

Cognito Forms, geniş bir şablon seçimine sahiptir; bunları türe, sektöre veya özelliğe göre filtreleyebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulabilirsiniz.

Cognito Forms'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir alan türleri

Form içinde veri hesaplamaları

Güçlü otomasyon özellikleri

Yüzlerce şablon

Kolayca yapılandırılabilen bildirimler

Cognito Forms sınırlamaları

Tüm özelliklerin kullanımıyla ilgili ayrıntılı talimatların olmaması

Para birimi ve tarih alan biçimleri, formun oluşturulduğu ülkeye bağlıdır

Cognito Forms fiyatlandırması

Bireysel : Ücretsiz (bir kullanıcı)

Pro : İki kullanıcı için aylık 15 ABD doları

Takım : Beş kullanıcı için aylık 35 ABD doları

Enterprise: 20 kullanıcı için aylık 99 ABD doları

Cognito Forms derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

8. SurveyMonkey

SurveyMonkey, formlar ve anketler oluşturmak için özel olarak tasarlanmış en popüler çevrimiçi platformlardan biridir. ?

Ödemeler, iletişim bilgileri ve dosyalar için farklı alan türleri ile form oluşturmayı kolaylaştırır. Temaları ve biçimi de istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Önyargıları azaltmak ve mümkün olduğunca şeffaf olmak için kaydırıcı, çoktan seçmeli ve bakışla derecelendirme gibi 25'ten fazla soru türü arasından seçim yapın.

İlgili yanıtları almak için formlarınıza ne yazmanız gerektiğinden emin değil misiniz? SurveyMonkey Genius, size yardımcı olabilecek gizli bir yapay zeka süper kahramanıdır! Hataları en aza indirmenize ve doğru soruları özelleştirmenize yardımcı olur.

Platform, her form gönderimi için bildirimleri özelleştirmenize, toplanan verileri daha kolay incelenmesi için tablolara aktarmanıza ve bilgileri favori elektronik tablo yazılımınıza aktarmanıza olanak tanır.

Zapier entegrasyonu sayesinde SurveyMonkey'i 5.000'den fazla uygulama ve platforma bağlayabilir ve iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Birden çok alan ve soru türü

SurveyMonkey Genius

Özelleştirilebilir bildirimler

Sorunsuz Zapier entegrasyonu

SurveyMonkey sınırlamaları

Form tasarımı açısından sınırlı esneklik

Bazı kullanıcılar eski arayüzden bahsetmiştir

SurveyMonkey fiyatlandırması

Fiyatlandırma için web sitesini kontrol edin, çünkü birden fazla seviye ve seçenek bulunmaktadır

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (18.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (9.500+ yorum)

9. PerfectApps

PerfectApps, öncelikle uygulama ve iş akışları oluşturmak için kod gerektirmeyen bir platformdur, peki burada ne işi var? Hayır, bu bir hata değil, çünkü platform, kodlama bilgisi olmadan formlar oluşturmanıza olanak tanıyan birinci sınıf bir görsel tasarımcıya sahiptir.

Sürükle ve bırak oluşturucu, birkaç tıklamayla her tür formu oluşturmanıza olanak tanır. Öğeleri bir araya getirin ve formun düzenini ve temalarını özelleştirin. Koşullu mantık kullanarak doğru soruları soran dinamik formlar oluşturun.

Web formlarınızı yayınlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı: Tek bir düğmeye tıklayarak formlarınızı e-posta veya güvenli bağlantı yoluyla paylaşabilir veya web sitenize gömebilirsiniz.

PerfectApps API sayesinde, formları üçüncü taraf uygulamalara bağlayabilir, veri toplama işlemini otomatikleştirebilir ve hata riski olmadan kesin sonuçlar elde edebilirsiniz.

Platformun güçlü yerleşik raporlama özelliklerini kullanarak toplanan verileri grafiklere, tablolara ve çizelgelere dönüştürün ve iş akışlarınız hakkında bilinçli kararlar alın.

PerfectApps'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak işlevine sahip, kod gerektirmeyen, kullanımı kolay form otomasyon oluşturucu

Kolay form paylaşımı

Mükemmel raporlama seçenekleri

PerfectApps API

PerfectApps sınırlamaları

Formlar o kadar duyarlı değil

Bazı kullanıcılar için daha zor öğrenme süreci

PerfectApps fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

PerfectApps puanları ve yorumları

GetApp : 4,9/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)

10. PandaDoc

PandaDoc, bir form oluşturma platformu değildir; belge otomasyonunda uzmanlaşmıştır ve belgeleri oluşturmanıza, izlemenize, düzenlemenize, paylaşmanıza, göndermenize ve e-imzalamanıza olanak tanır. Ancak, çalışanlarınızdan, müşterilerinizden veya iş ortaklarınızdan elektronik imzalar, geri bildirimler veya her türlü girdi toplayabileceğiniz web formları oluşturma seçeneği de vardır. ?

Formlarınızı sıfırdan oluşturabilirsiniz. Platformun araç kutusu, işinizi olabildiğince kolaylaştırmak için çok sayıda seçenek ve alan türü sunar. Ayrıca, zaman kazanabilir ve düzenlenebilir şablonlar kullanarak kişiselleştirilmiş formlar oluşturabilirsiniz.

Formlarınızı paylaşmak için kodlama gerekmez; ilgililere dağıtmak veya web sitenize yerleştirmek için doğrudan bir bağlantı oluşturun.

PandaDoc ile formlarınıza imza siparişleri ekleyebilir, ödemeleri toplayabilir ve yayınlanan formları kolayca düzenleyebilirsiniz.

PandaDoc'un en iyi özellikleri

Kullanımı kolay araç kutusu

Basit form paylaşımı

Formlara imza siparişleri ekleme

Ödemeleri toplama

PandaDoc sınırlamaları

Fiyat, bireyler, yeni kurulan şirketler ve küçük şirketler için çok yüksek olabilir

Bazı kullanıcılar, platformdan ara sıra çıkış yaptıklarını bahsetmektedir

PandaDoc fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentials: Koltuk başına aylık 19 $

İş : Koltuk başına aylık 49 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

PandaDoc puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Form Otomasyon Yazılımı ile Veri Yönetiminizi Güçlendirin

Formlar, ihtiyacınız olan bilgileri elde etmenin mükemmel bir yoludur. Form otomasyon yazılım araçları, bunu bir adım daha ileri götürerek, parmağınızı bile kıpırdatmadan veri toplamanızı ve analiz etmenizi sağlar. ?

Listemizdeki form otomasyon yazılımları, form oluşturma, paylaşma ve rapor oluşturma için etkileyici seçeneklere sahip form otomasyon sihirbazları gibidir. Bir adım öteye giden ve birinci sınıf işbirliği özelliklerinin yanı sıra harika görev ve proje yönetimi sunan bir platforma ihtiyacınız varsa, ClickUp'ı deneyin!