kolay ve Özelleştirilebilir Formlar için En İyi 10 Form Oluşturucu Yazılım

Bir formu açtığınızda anında pişman olduğunuzu hissettiğiniz anları bilir misiniz? Belki de sizi caydıran sonsuz alan listesidir, belki de kafa karıştırıcı talimatlardır ya da en kötüsü, çok fazla telefon numarası girmeniz gerekmektedir.

Artık, formu oluşturan kişi sizseniz, en son isteyeceğiniz şey insanların iç çekip sekmeyi kapatmasıdır.

İyi bir çevrimiçi form oluşturucu yazılımı, bunu önlemenize yardımcı olur.

Doğru araçla, doldurması hızlı, gezinmesi kolay ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş formlar oluşturabilirsiniz. Form oluşturmayı (ve doldurmayı) zahmetsiz hale getirmek için en iyi seçeneklerden bazıları şunlardır. 💪🏼

En İyi Form Oluşturucu Yazılımlarına Genel Bakış

En iyi form oluşturucu yazılımları için en iyi seçimlerimiz şunlardır:

Araç Anahtar özellikler En uygun Fiyat ClickUp – Form yanıtlarından otomatik görev oluşturma – Koşullu mantık – ClickUp Brain ile AI içgörüleri – Form markalama ve gösterge panelleri Ş Akışı otomasyonu, görev entegrasyonu ve form gönderimlerinden gerçek zamanlı içgörüler gerektiren her boyuttaki takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Typeform – Tek seferde tek soru arayüzü – Dallanma mantığı ve kişiselleştirme – Isı haritaları ve analizler – 120'den fazla entegrasyon Konuşma tarzında, etkileşimli anketler oluşturan küçük işletmeler ve pazarlamacılar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Jotform – 10.000'den fazla şablon – PDF otomasyonu ve e-imzalar – Ödeme entegrasyonları – HIPAA uyumluluğu Form esnekliği, güvenli veri işleme ve ödeme tahsilatı gerektiren KOBİ'ler ve sağlık kuruluşları için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 39 $'dan başlar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Microsoft Forms – Office uygulamalarında gerçek zamanlı işbirliği – Outlook/Teams entegrasyonu – Excel senkronizasyonu – QR kodu paylaşımı Microsoft 365 ekosistemindeki sorunsuz iç işbirliğine ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi Ücretli planlar 7,20 $/kullanıcı/ay'dan başlar (Microsoft 365 aracılığıyla) Formstack – Ş Akışı otomasyonu ve belge oluşturma – Alan şifreleme ve HIPAA/PCI/GDPR uyumluluğu – Koşullu mantık ve markalı portallar Güvenli, otomatik veri iş akışlarına ihtiyaç duyan, düzenlemelere tabi sektörlerdeki kurumsal takımlar için en iyisi Ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Zoho Forms – CRM entegrasyonu – Çevrimdışı form erişimi – Çoklu dil desteği – Otomatikleştirilmiş iş akışları CRM senkronizasyonu ve esnek veri toplama ihtiyacı olan bütçeye duyarlı işletmeler için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Google Formlar – E-Tablolarda gerçek zamanlı sonuçlar – Sitelerde gömme – Resim/video entegrasyonları – Bölüm mantığı Temel analiz özelliklerine sahip, ücretsiz ve sade bir form aracına ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur Paperform – Özel CSS ve tasarım kontrolleri – Teklif hesaplayıcılar ve ürün satışı – Randevu alanları ve e-imzalar Estetik ve etkileşimli formlara ihtiyaç duyan tasarım odaklı KOBİ'ler ve yaratıcılar için en iyisi Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar Wufoo – Güvenilir çalışma süresi – Koşullu mantık ve alan doğrulama – Rapor planlama – Ödeme entegrasyonları Temel özelleştirme ve analiz özelliklerine sahip, uzun vadeli ve istikrarlı bir form oluşturucuya ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 22 $'dan başlar Forms. uygulama – AI destekli form oluşturucu – Çok dilli (100'den fazla dil) – Özel puanlama ve sertifikalar – CSS özelleştirme Çok dilli formlara ve otomatik değerlendirme araçlarına ihtiyaç duyan küresel takımlar, eğitimciler ve test oluşturucular için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar

Form Oluşturucu Nedir?

Form oluşturucu, bireylerin ve işletmelerin bilgileri verimli bir şekilde toplamak, düzenlemek ve yönetmek için yapılandırılmış formlar oluşturmasına yardımcı olan dijital bir araçtır.

Kullanıcıların metin kutuları, açılır menüler, radyo düğmeleri, onay kutuları ve dosya yükleme seçenekleri gibi çeşitli giriş alanlarına sahip özelleştirilebilir formlar tasarlamasına olanak tanıyarak manuel veri girişi ve kağıt tabanlı süreçlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Bu çevrimiçi formlar, müşteri geri bildirimlerini toplamak, kayıtları işlemek, anketler düzenlemek, iş başvurularını yönetmek ve iç talepleri işlemek gibi birçok amaca hizmet eder.

Çoğu form oluşturucu yazılımı, form oluşturmayı kolaylaştırmak için sürükle ve bırak düzenleyiciler, özelleştirilebilir alanlar ve otomasyon özellikleri içerir. Birçok araç, yanıtları düzenli tutmak için müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamaları, e-posta platformları ve iş akışı sistemleriyle de entegre olur.

🧠 İlginç Bilgi: Eski Mısırlılar, vergileri, nüfus sayımı verilerini ve ticari işlemleri papirüs rulolarına kaydetmek için ilk formları kullanmışlardır. Bunlar, yapılandırılmış bilgi toplamanın en eski örnekleri arasındadır.

Form Oluşturucu Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru form oluşturucu yazılımını seçmek ihtiyaçlarınıza bağlıdır, ancak belirli özellikler daha sorunsuz bir deneyim ve daha iyi veri toplama sağlar. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir şablonlar: Yazılım takımları , iş başvuruları, etkinlik kayıtları, geri bildirim anketleri ve onaylar için önceden oluşturulmuş formlara erişerek kurulum süresinden tasarruf edin

Koşullu mantık: Kullanıcının yanıtlarına göre belirli alanları gösteren veya gizleyen dinamik formlar oluşturun. Bu, formların alakalı olmasını sağlar, karmaşayı en aza indirir ve kullanıcı deneyimini iyileştirir

Çok adımlı formlar: Kullanıcıların ilgisini canlı tutmak ve form terkini azaltmak için uzun formları ilerleme göstergeleriyle daha küçük bölümlere ayırın

Dosya yüklemeleri: Kullanıcıların video, resim veya belgeleri doğrudan ek dosya olarak eklemesine izin verin, böylece ayrı e-posta gönderimlerine gerek kalmaz

Mobil uyumlu tasarım: Formların farklı ekran boyutlarına uyum sağlamasını sağlayarak kullanıcıların herhangi bir cihazda formları doldurabilmesini sağlayın

Gerçek zamanlı bildirimler: Yeni yanıtlar gönderildiğinde e-posta, Slack veya mobil uygulamalar aracılığıyla anında uyarılar alın ve hızlı bir şekilde takip edin

Özel markalama: Tüm kullanıcı etkileşimlerinde tutarlı bir marka kimliği sağlamak için formları logonuz, renkleriniz ve yazı tiplerinizle kişiselleştirin

İşbirliği araçları: Düzenleme erişimini takım üyeleriyle paylaşın, yorumlar ekleyin ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak takip edin, böylece daha sorunsuz bir inceleme süreci ve daha iyi takım işbirliği sağlayın

Veri aktarım seçenekleri: Kolay raporlama ve analiz için yanıtları CSV, Excel veya PDF biçimlerinde indirin

Güvenlik özellikleri: Şifreleme, CAPTCHA doğrulama ve rol tabanlı erişim denetimleriyle hassas verileri koruyun. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi düzenlemelere uyumu sağlayarak yasal ve gizlilik gereksinimlerini karşılayın

📮 ClickUp Insight: İş detaylarına merkezi erişimi olmayan takımlar genellikle dağınık bilgiler, kaybolan talepler ve sürekli takip işlemleriyle uğraşır. Düşük performanslı takımlar bu zorluklarla beş kat daha fazla karşılaşır, bu da ilerlemeyi yavaşlatır ve gereksiz engeller yaratır. Üstelik, bu takımların %80'i otomasyon eksikliği nedeniyle hala yoğun iş yükü altında boğulmaktadır. ClickUp, görev yönetimi yazılımıyla tüm süreci basitleştirir. Formlar, yanıtları otomatik olarak görevlere dönüştürür, doğru kişiye atar ve acil öğeleri işaretler. AI destekli içgörüler, takımların eğilimleri tespit etmesine ve daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Gösterge panelleri, yanıtlara gerçek zamanlı görünürlük sağlar, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Kullanılacak En İyi Form Oluşturucular

Bazı form oluşturucular işleri basit tutarken, diğerleri sizi zorlu süreçlerden geçirir. Size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için, özelleştirme, kullanım kolaylığı ve akıllı özellikler sunan en iyi seçenekleri burada bulabilirsiniz. 📝

1. ClickUp (İş akışı otomasyonu ve görev entegrasyonu için en iyisi)

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. Ancak onu çevrimiçi form oluşturucu yazılımı olarak öne çıkaran şey, form gönderilerini iş akışlarınıza ne kadar sorunsuz bir şekilde bağladığıdır.

ClickUp Formları

ClickUp'ta özel formlar oluşturun ClickUp Formları ile yapılandırılmış verileri toplayarak net ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Takımlar form yanıtlarını aldıklarında, genellikle hemen harekete geçmeleri gerekir.

ClickUp Formları, her gönderiyi otomatik olarak bir göreve dönüştürerek bu işlemi kolaylaştırır. Bir BT takımının hata raporlarını işlediğini varsayalım. Bir kullanıcı bir sorunu açıklayan bir form doldurduğunda, bir ClickUp Görevi oluşturulur, hata raporu olarak kategorize edilir ve iş yüküne göre bir geliştiriciye atanır.

Ayrıca, Formlar Merkezi ile takımlar tüm formlara erişmek ve bunları yönetmek için merkezi bir konuma sahip olur, böylece anketler veya hata raporları gibi çeşitli kullanım durumlarında form oluşturma, paylaşım ve görüntüleme süreçleri basitleşir.

ClickUp Otomasyonları

Otomasyon, tekrarlayan işleri hallederek bunu bir adım daha ileriye taşır. Örneğin, başvuru izleme sistemi olarak formları kullanan bir işe alım takımı, gelen başvuruları otomatik olarak sıralamak ve atamak için kurallar belirleyebilir.

Formlardaki ClickUp Otomasyonu ile tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirin

Bir form yanıt adayı bir yazılım mühendisliği rolüne başvurduğunu varsayalım. Görevi teknik işe alım uzmanına anında atamak, "İlk Eleme" aşamasına taşımak ve işe alım yöneticisini bilgilendirmek için özel bir ClickUp Otomasyonu oluşturabilirsiniz.

Aday anahtar kriterleri karşılıyorsa, sistem otomatik bir e-posta göndererek adayı mülakata davet edebilir ve takımın manuel işlemlerle harcadığı saatleri azaltabilir.

Özelleştirme, formları daha etkili hale getirmede de büyük rol oynar. Formlardaki koşullu mantık, yanıtlara göre soruları gösterir veya gizler, böylece formlar daha alakalı hale gelir.

ClickUp Formları'ndaki koşullu mantık ile veri toplama işlemini geliştirin

İnsan kaynakları ekibinizin bir çalışan geri bildirim anketi düzenlediğini varsayalım. Birisi "Uzaktan Çalışan" yanıtını verdiğinde, ev ofis desteği hakkında ek sorular görünürken, ofiste çalışanlara ofis olanakları hakkında sorular sorulur. Bu sayede formlar gereksiz alanlarla dolup taşmadan düzenli ve özlü kalır.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile form verilerindeki eğilimleri daha hızlı belirleyin

Form oluşturucunuz, form yanıtlarını analiz etmeyi kolaylaştıran yapay zeka ile birlikte gelseydi ne olurdu?

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, gönderileri tarar ve anahtar bilgileri çıkarır, böylece takımlar trendleri belirlemek için her yanıtı manuel olarak incelemek zorunda kalmaz.

Bir müşteri desteği ekibinin son yazılım güncellemesiyle ilgili geri bildirim topladığını varsayalım. ClickUp Brain, kullanıcıların yeni arayüzle ilgili sorunlar yaşaması veya daha fazla çökme bildirilmesi gibi tekrarlayan sorunları özetleyerek ekibin düzeltmeleri daha hızlı önceliklendirmesine yardımcı olabilir.

ClickUp, işleri hızlandırmak için kullanıma hazır geri bildirim formu şablonları bile sağlar.

ClickUp'ın tak ve çalıştır Geri Bildirim Formu Şablonu ile geri bildirimleri toplayın, düzenleyin ve bunlara göre hareket edin

Örneğin, ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu, işletmelerin yapılandırılmış geri bildirimleri toplarken sonraki adımları otomatikleştirmesine yardımcı olur. Genel Öneri Listesi, Geri Bildirim Tablosu ve Sağlayıcı Derecelendirme Tablosu gibi farklı görünümler, yanıtları analiz etmeyi ve eğilimleri tespit etmeyi kolaylaştırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yanıtlara ilişkin net bir genel bakış elde edin: ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla gelen geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak izleyin, böylece eğilimleri daha kolay belirleyin ve harekete geçin ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla gelen geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak izleyin, böylece eğilimleri daha kolay belirleyin ve harekete geçin

Formlara markanızı ekleyin: Kapak resimleri ve arka planlardan düğme renklerine kadar her şeyi özelleştirerek yanıtlayanlar için sorunsuz bir deneyim yaratın

Formları doldurmayı kolaylaştırın: Bilgi blokları ve soru açıklamaları ekleyerek yanıtlayanlara ihtiyaç duydukları yerde net talimatlar, yönergeler veya ek bağlam bilgileri sağlayın

Görsellerle formların netliğini artırın: Uzun formları bölmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için soruların yanına resimler, simgeler veya ayırıcılar ekleyin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Forms, çevrimiçi ödemeleri işleyemez, bu da sipariş formları veya ücretli etkinlik kayıtları için ideal değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Reddit'ten bu alıntı dikkat çekti:

Form özelliğinin görünümünü gerçekten beğendim. Sezgisel görünüyor ve AI özelliği oldukça havalı. Çok fazla form yanıtı almıyorum, ancak geri bildirimleri veya istekleri sürekli olarak sıralıyorsanız bunun nasıl zaman kazandıracağını anlayabiliyorum. Ayrıca, formları daha fazla özelleştirmenize izin veriyorlar. Kapak resimleri ve düğme renkleriyle oynadım ve ön tanımlı olanlara bağlı kalmamak güzel.

Form özelliğinin görünümünü gerçekten beğendim. Sezgisel görünüyor ve AI özelliği oldukça havalı. Çok fazla form yanıtı almıyorum, ancak geri bildirimleri veya istekleri sürekli olarak sıralıyorsanız bunun nasıl zaman kazandıracağını anlayabiliyorum. Ayrıca, formları daha fazla özelleştirmenize izin veriyorlar. Kapak resimleri ve düğme renkleriyle oynadım ve ön tanımlı olanlara bağlı kalmamak güzel.

📖 Ayrıca okuyun: Kuruluşlar için En İyi Üye Yönetimi Yazılımı

2. Typeform (Etkileşimli, kullanıcı dostu anket deneyimleri için en iyisi)

typeform aracılığıyla

Birçok anket robotik ve kişisel olmayan bir his verir, ancak Typeform bu deneyimi tamamen tersine çevirir.

Platform, geleneksel formları, bir seferde tek soru yaklaşımıyla akıcı konuşmalara dönüştürür. Bu akıllı tasarım, yanıtlayanların ilgisini canlı tutarken, genel olarak tamamlanma oranlarını önemli ölçüde artırır.

Şık arayüzü, özellikle marka kimliğinize sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan, son derece özelleştirilebilir giriş formu şablonları sayesinde form oluşturmak için hiçbir tasarım becerisi gerektirmez. Arka planda, sezgisel analiz gösterge paneli, kullanıcıların nerede zaman geçirdiğini veya formları terk ettiğini ortaya çıkararak, maksimum etki için yaklaşımınızı sürekli olarak geliştirmenize yardımcı olur.

Typeform'un en iyi özellikleri

Kullanıcı yanıtlarına göre dallanma senaryoları oluşturun; bu senaryolar, yanıtlayanları önceki yanıtlarına göre kişiselleştirilmiş yollar üzerinden otomatik olarak yönlendirir

Şirket kimliğinizi korurken tutarlı bir görsel deneyim sağlayan özel temalar ve marka öğeleriyle formlar tasarlayın

Kullanıcıların formlarınızı tam olarak nerede terk ettiğini belirlemek ve hedefli iyileştirmeler yapmak için ayrıntılı ısı haritaları ve tamamlama metrikleri aracılığıyla bırakma noktalarını analiz edin

120'den fazla üçüncü taraf uygulamaya doğrudan bağlanarak, toplanan verilerin manuel aktarımlara gerek kalmadan mevcut iş akışı sistemlerinize sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlayın

Typeform sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, sınırsız form oluşturmaya izin verir, ancak veri toplama işlemini ayda 10 yanıtla sınırlar

Typeform, tamamlanmamış gönderileri kaydetmez, bu da yanıtlayanların formu tamamlamadan terk etmesi durumunda değerli verilerin kaybolmasına neden olabilir

Tamamlanan formları göndermeye çalışırken yanıt verenlerin zorluk yaşadığına dair raporlar alınmıştır

Typeform fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Artı: 59 $/ay

İş: 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde öne çıkan özellikler şunlardır:

Typeform'da en beğendiğim şey, kullanıcı dostu arayüzü. Tasarım ve özelleştirme seçenekleri, mevcut formlardan farklı formlar oluşturmamızı sağlıyor. Doldururken ne kadar sorunsuz çalıştığını seviyorum, ferahlatıcı bir deneyim sunuyor. Typeform'da sevmediğim tek şey fiyatlandırma. Ücretsiz ve temel planlarda özellikler çok sınırlı ve yanıt sayısı artırılabilir. Ayrıca, dosya yükleme özellikleri ücretsiz planda mevcut değil.

Typeform'da en beğendiğim şey, kullanıcı dostu arayüzü. Tasarım ve özelleştirme seçenekleri, mevcut formlardan farklı formlar oluşturmamızı sağlıyor. Doldururken ne kadar sorunsuz çalıştığını seviyorum, ferahlatıcı bir deneyim sunuyor. Typeform'da sevmediğim tek şey fiyatlandırma. Ücretsiz ve temel planlarda özellikler çok sınırlı ve yanıt sayısı artırılabilir. Ayrıca, dosya yükleme özellikleri ücretsiz planda mevcut değil.

🔍 Biliyor muydunuz? Trafik ışıklarına tıklamanızı veya bozuk harfleri yazmanızı isteyen can sıkıcı CAPTCHA formları, aslında spam botlarını bloklamak için tasarlanmıştı. Ayrıca, yapay zekayı eğiterek görüntüler, metinler ve hatta sürücüsüz arabalar için yol işaretlerini tanımayı öğretmeye de yardımcı oluyorlar.

3. Jotform (Kapsamlı şablon seçimi ve çok yönlülük için en iyisi)

jotform aracılığıyla

Doğru form şablonunu bulmak için sonsuza kadar aramak çok zaman alır. Neyse ki Jotform, hayal edilebilecek hemen hemen her iş senaryosunu kapsayan 10.000'den fazla şablondan oluşan devasa kütüphanesi ile bu sorunu çözüyor.

Bu deneyimli form oluşturucu, sezgisel sürükle ve bırak işlevselliğini şaşırtıcı derecede güçlü özelleştirme seçenekleriyle birleştirerek mükemmel bir denge sağlar. Küçük işletme sahipleri, ayrı ödeme işleme sistemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran yerleşik ödeme formu özelliğini özellikle severler.

Ayrıca, platform güvenlik uyumluluğu ile öne çıkarak, sağlık hizmeti sağlayıcılarına ve diğer düzenlemelere tabi sektörlere çok ihtiyaç duyulan gönül rahatlığını sağlayan HIPAA uyumlu formlar sunar.

Jotform'un en iyi özellikleri

Form gönderilerini, toplanan verilerle otomatik olarak doldurulan profesyonel PDF belgelerine dönüştürün, saatler süren manuel aktarım işlerini ortadan kaldırın ve hataları azaltın

PayPal, Square ve Stripe dahil olmak üzere birden fazla ağ geçidi üzerinden ödemeleri kabul ederken, müşterileri harici sitelere yönlendirmeden formunuzda tutun

Takvim entegrasyonu ile randevu planlama formları oluşturun; bu formlar, zamanları otomatik olarak bloklar ve her iki tarafa da onay e-postaları gönderir

Yüklenen dosyaları, yapılandırılmış klasörler ve özelleştirilebilir izinlerle bulutta güvenli bir şekilde depolayın, belgelerinizi düzenli ve erişilebilir tutun

Jotform sınırlamaları

Sınırlı tasarım esnekliği sunar ve son derece özelleştirilmiş düzenler oluşturma yeteneğini kısıtlar

Bazı kullanıcılar, formların mobil cihazlarda en iyi şekilde görüntülenmediğini ve bunun potansiyel kullanılabilirlik sorunlarına yol açtığını bildiriyor

Ücretsiz plan, formlar aracılığıyla yüklenen dosyaları depolamak için yalnızca 100 MB yükleme alanı sunar

Jotform fiyatlandırması

Ücretsiz

Bronz: 39 $/ay

Gümüş: 49 $/ay

Gold: 129 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.490+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.410+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jotform hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşleri:

Jotform, fonksiyonları, özellikleri, bileşenleri vb. açısından oldukça sağlam olsa da, bunların çoğu modası geçmiş ve eskimişken, bizler bu hedeflerin çoğunu daha verimli ve bazen daha fazla özelleştirme ile gerçekleştirebilen, kendi geliştirdiğimiz, kod gerektirmeyen/az kod gerektiren yazılımların çağına giriyoruz.

Jotform, fonksiyonları, özellikleri, bileşenleri vb. açısından oldukça sağlam olsa da, bunların çoğu modası geçmiş ve eskidir. Oysa biz, bu hedeflerin çoğunu daha verimli ve bazen daha fazla özelleştirme ile gerçekleştirebilen, kendi geliştirdiğimiz, kod gerektirmeyen/az kod gerektiren bir yazılım çağına giriyoruz.

💡 Profesyonel İpucu: Her ek alan, formun doldurulma olasılığını azaltır. Zorunlu alanları belirleyin ve gereksiz alanları kaldırın. Daha sonra ek ayrıntılara ihtiyacınız olursa, bunları takip e-postaları veya aşamalı profil oluşturma yoluyla toplamayı düşünün.

4. Microsoft Forms (Microsoft 365 ekosistemi kullanıcıları için en iyisi)

microsoft Learn aracılığıyla

Microsoft Forms, mevcut Office iş akışlarına kolayca uyum sağlar ve takımların toplantılar sırasında anketler oluşturmasını, soruları gerçek zamanlı olarak birlikte iyileştirmesini ve yanıtların anında analiz için doğrudan Excel elektronik tablolarına akışını izlemesini kolaylaştırır. Eğitimciler, manuel puanlama süresinden saatler kazandıran, kendi kendini puanlayan testleri ne kadar hızlı oluşturabileceklerini özellikle değer veriyor.

Platform, çoğu Office aboneliğine dahildir, böylece ek bütçe ayırmanıza gerek kalmaz.

Güvenlik bilincine sahip kuruluşlar için Microsoft Forms, kurumsal düzeyde veri koruması sunarak hassas bilgileri güvenilir Microsoft ekosisteminde güvende tutar.

Microsoft Forms'un en iyi özellikleri

Form oluşturma sürecinde takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, birden fazla kişinin sürüm kontrolü sorunları yaşamadan aynı anda soruları, seçenekleri ve ayarları düzenlemesine olanak tanıyın

Anında geri bildirim ve dağıtım için formları Teams kanalları aracılığıyla paylaşın ve formla ilgili tüm iletişimi tek bir merkezi konumda tutun

Formları doğrudan Outlook e-postalarına ekleyin, böylece alıcılar gelen kutusundan çıkmadan yanıt verebilir

Kullanıcıların mobil cihazlarda uzun URL'leri yazmasına gerek kalmadan etkinliklerde veya fiziksel konumlarda formlara kolay erişim için QR kodları oluşturun

Farklı bir kitleye ulaşmak ve tüm kullanıcılar için erişilebilirlik sağlamak için birden çok dilde formlar tasarlayın

Microsoft Forms sınırlamaları

Özel CSS veya HTML gibi gelişmiş özelleştirme seçeneklerini desteklemez, bu da markalama ve tasarım esnekliğini kısıtlayabilir

Microsoft ürünleri dışında minimum üçüncü taraf entegrasyon seçenekleri

Microsoft Forms fiyatlandırması

İş Temel: 7,20 $/ay kullanıcı başına

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

İş Premium: 26,40 $/ay kullanıcı başına

Microsoft Forms derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (270+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle ifade etti:

Otomatik olarak oluşturulan raporlar harika, ancak hangi grafik türünün görüntüleneceğini seçebilsek harika olurdu. Bazı şeyler için pasta grafikleri, diğer şeyler için çubuk grafikleri tercih ediyorum. Şu anda bunu yapmanın tek yolu, verileri Excel'e aktarmak ve grafikleri orada oluşturmak.

Otomatik olarak oluşturulan raporlar harika, ancak hangi grafik türünün görüntüleneceğini seçebilsek harika olurdu. Bazı şeyler için pasta grafikleri, diğer şeyler için çubuk grafikleri tercih ediyorum. Şu anda bunu yapmanın tek yolu, verileri Excel'e aktarmak ve grafikleri orada oluşturmak.

🧠 İlginç Bilgi: İlk çevrimiçi sipariş , 1994 yılında Pizza Hut'tan erken bir web formu kullanılarak verilen bir pizza siparişiydi. Bu, modern e-ticaret ödeme formlarının önünü açtı.

5. Formstack (Belge otomasyonu ve ş Akışı oluşturma için en iyisi)

formstack aracılığıyla

Formstack, basit form oluşturmanın ötesine geçerek kapsamlı bir veri toplama ve form otomasyon platformu sunar. Toplanan verileri manuel olarak yeniden biçimlendirmeye gerek kalmadan mükemmel belgelere, sözleşmelere ve raporlara dönüştürmede mükemmeldir.

Görsel iş akışı oluşturucu, karmaşık onay süreçlerini kolaylaştırılmış dijital deneyimlere dönüştürür. Birçok kurumsal kullanıcı, takımların uygun erişim denetimlerini korurken işbirliği yapmasına olanak tanıyan ayrıntılı izin ayarlarını takdir etmektedir.

Formstack'in en iyi özellikleri

Yerleşik güvenlik özellikleri ve veri işleme süreçleri sayesinde HIPAA, GDPR ve PCI DSS dahil olmak üzere sektör düzenlemelerine ve standartlarına uyumu sağlayın

Form içeriğine veya gönderi kriterlerine göre doğru kişilere doğru zamanda otomatik olarak bildirim gönderen özel onay ş Akışları aracılığıyla gönderileri yönlendirin

Gelişmiş güvenlik için hassas veri alanlarını şifreleyin. Alan düzeyinde şifreleme, tüm veritabanı yazılımından ödün vermeden belirli bilgileri korur

Toplanan bilgilerden otomatik olarak belgeler oluşturun, manuel veri girişi yapmadan mükemmel biçimde biçimlendirilmiş sözleşmeler, raporlar ve yazışmalar oluşturun

Gizlilik ve güvenlik için verileri uygun şekilde segmentlere ayırırken tutarlı deneyimler sunan, farklı departmanlar veya müşteriler için markalı portallar oluşturun

Formstack sınırlamaları

Kullanıcı arayüzünde gezinmek zor olabilir ve Formlar modülüne erişmek için ek adımlar gerekebilir

Yazı tipi ve biçimlendirme seçenekleri sınırlıdır, özelleştirmeyi kısıtlar

Formları kopyalamak genellikle alanları değiştirir ve süreci kolaylaştırmak yerine daha fazla iş yaratır

Son güncellemeler, form genişliğini ayarlamak ve tasarım esnekliğini sınırlamak için CSS desteğini kaldırdı

Formstack fiyatlandırması

Formlar: 99 $/ay

Paket: 299 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Formstack puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (450 yorum)

Capterra: 4/5 (110+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Formstack hakkında ne diyor?

TrustRadius'ta bir yorumda şu şekilde tanımlanmıştır:

Çoğu amaç için Formstack Forms gerçekten iyidir. Her türlü soruyu sorabilir, formu birden fazla sayfaya bölebilir ve ilerlemenizi kaydedip daha sonra geri dönebilirsiniz. Öte yandan, estetik açıdan pek hoş değildir ve stil öğeleri (yazı tipi, boyut, aralıklar dahil) üzerinde fazla kontrol sağlamaz. Bu özellikler, Formstack Forms'a gerçekten farklı kılacak bir son dokunuş katardı.

Çoğu amaç için Formstack Forms gerçekten iyidir. Her türlü soruyu sorabilir, formu birden fazla sayfaya bölebilir ve ilerlemenizi kaydedip daha sonra geri dönebilirsiniz. Öte yandan, estetik açıdan pek hoş değildir ve stil öğeleri (yazı tipi, boyut, aralıklar dahil) üzerinde fazla kontrol sağlamaz. Bu özellikler, Formstack Forms'a gerçekten farklı kılacak bir son dokunuş katacaktır.

🔍 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, çevrimiçi formların kağıt formlara kıyasla hataları önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Bunun nedeni, doğru yanıtları sağlamak için doğrulama, açılır menüler ve zorunlu alanlar içerebilmesidir.

6. Zoho Forms (CRM entegrasyonuna ihtiyaç duyan, bütçeye duyarlı işletmeler için en iyisi)

zoho Forms aracılığıyla

Zoho Forms, bütçenizi zorlamadan etkileyici işlevsellik sunar, bu da onu bütçesine dikkat eden büyüyen işletmeler için ideal hale getirir. Daha geniş Zoho ekosistemiyle, özellikle Zoho CRM ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak müşteri verilerinin satış boru hattınıza otomatik olarak akışını sağlar.

Yazılım, birçok pahalı alternatifte bulunmayan, çevrimdışı veri toplama özellikleri içerir. Form oluşturucular, teknik uzmanlık gerektirmeden karmaşık koşullu mantığı mümkün kılan sezgisel kural oluşturucuyu takdir ediyor.

Platform ayrıca, dijital imza alanları ve çoklu dil desteği gibi pratik özellikleri de kullanıma hazır olarak içerir.

Zoho Forms'un en iyi özellikleri

Form alanlarını doğrudan CRM kayıtlarına haritalayın, böylece yeni girdiler otomatik olarak doğru müşteri profillerine girilir ve veri girişi tekrarlanmaz

Günlük, haftalık, aylık veya özel zaman aralıklarında alıcılara otomatik olarak gönderilebilen, düzenli veri toplama için yinelenen formlar planlayın

PDF ve görüntüler gibi belgeleri, yalnızca yükleyerek çevrimiçi formlara dönüştürün ve form oluşturma sürecini kolaylaştırın

Belirli koşullar karşılandığında e-postaları, bildirimleri veya veri aktarımlarını tetikleyen gönderi kriterlerine göre otomatik eylemler ayarlayın

Formun doldurulduğu konumu otomatik olarak kaydedin ve toplanan verilere değerli bağlam bilgisi sağlayın

Zoho Forms sınırlamaları

Kullanıcılar, form tasarımı ve düzen sınırlamalarıyla ilgili zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir

Ödeme alanları içeren formlar, yanıt verenlerin gönderimden sonra belgeleri doğrudan indirmesine izin vermez

Form analitiği, özel araçlara kıyasla derinliği eksiktir

Zoho Forms fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 12 $/ay

Standart: 30 $/ay

Profesyonel: 60 $/ay

Premium: 110 $/ay

Zoho Forms değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (160'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Forms hakkında ne diyor?

Capterra'nın bu yorumcusunun ne dediğine bakın:

Bu yazılımın kullanımı çok kolay ve bana çok zaman kazandırdı. Formları sık sık değiştirmek zorunda olduğumuzdan, Zoho formları sadece o bölümü hızlı ve kolay bir şekilde değiştirmeme olanak tanıyor. Form gönderildikten sonra, tek tek formların ayarlarından kolayca ayarlanabilen, gerekli alıcı veya alıcılara doğrudan e-posta ile gönderilir. En sinir bozucu bulduğum şey, kullanıcıları silememem ve silinmeleri için destek ekibine yazmak zorunda olmam.

Bu yazılımın kullanımı çok kolay ve bana çok zaman kazandırdı. Formları sık sık değiştirmek zorunda kaldığımızdan, Zoho formları sadece o bölümü hızlı ve kolay bir şekilde değiştirmeme olanak tanıyor. Form gönderildikten sonra, tek tek formların ayarlarından kolayca ayarlanabilen, gerekli alıcı veya alıcılara doğrudan e-posta ile gönderilir. En sinir bozucu bulduğum şey, kullanıcıları silememem ve silinmeleri için desteğe yazmam gerekmesi.

💡 Profesyonel İpucu: Kullanıcılar, bir düğmeye tıkladıklarında ne olacağını asla tahmin etmemelidir. Harekete geçirici mesaj (CTA) düğmelerinizi belirgin ve eylem odaklı hale getirin. ❌ Gönder ✅ Hesabımı Oluştur ✅ Ücretsiz e-Kitabımı Alın ✅ 7 Günlük Deneme Sürümünü Başlatın

7. Google Forms (Hızlı ve ücretsiz takım işbirliği için en iyisi)

google Formlar aracılığıyla

Google Forms, hız ve erişilebilirliğe odaklanmak için karmaşıklığı ortadan kaldırır. Bu platform, takımların tek bir dolar veya dakika bile harcamadan anketler başlatmasına, geri bildirim almasına ve kayıtları toplamasını sağlar.

Yanıtlar otomatik olarak E-Tablolar'da düzenlenir ve grafikler ve çizelgeler aracılığıyla anında görsel özetler oluşturulur. İşbirliği, tanıdık Google Drive mekanizmalarıyla doğal bir şekilde gerçekleşir; düzenleme erişimini iş arkadaşlarınızla paylaşın veya herkese açık görüntüleme bağlantıları oluşturun.

Birçok kuruluş, ihtiyaçları karmaşıklaştıkça özel araçlara geçmeden önce veri toplama yolculuğuna Google Formlar ile başlar.

Google Formlar'ın en iyi özellikleri

Yeni bir yanıt gönderildiğinde anında bilgilendirilmek için e-posta uyarıları ayarlayın ve takip işlemlerini derhal başlatın

Yanıtların güncellemesini gerçek zamanlı olarak görün; gönderiler, gelişen eğilimleri görselleştiren otomatik grafikler ve çizelgelerle birlikte gelir

Formları web sitenize sorunsuz bir şekilde entegre etmek için otomatik olarak oluşturulan gömme kodlarını uygulayın ve kullanıcı etkileşimini geliştirin

Google Drive'dan görüntüleri ve videoları doğrudan sorulara ekleyerek yanıtlayanlara görsel bağlam veya açıklama sağlayın

"Cevaba göre bölüme git" seçeneğini kullanarak, yanıtlara göre yanıtlayanları formdaki farklı yollara yönlendirin

Google Formlar sınırlamaları

Anket katılımcılarının dosya yükleyebilmesi için Google hesabı olması gerekir, bu da hesabı olmayan kullanıcıların katılımını engelleyebilir

Yerel ödeme işleme entegrasyonları yok

Yerleşik gelişmiş analiz araçları bulunmadığından, derinlemesine içgörüler için manuel veri analizi veya diğer platformlarla entegrasyon gerektirir

Şablon seçenekleri oldukça sınırlıdır

Google Formlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Forms değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (11.030+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Formlar hakkında ne diyor?

Capterra'da bir kullanıcı deneyimini şöyle anlatıyor:

Kullanımı çok kolaydır ve diğer ücretli alternatiflere benzer. Bu web uygulamasını, yanıtları yönetmesi ve ilk kurulumunun kolay olması nedeniyle projelerle ilgili müşteri geri bildirimleri almak için kullanıyorum. En sevdiğim özelliği, sorular için ön tanımlı ayarlar yapabilme ve formun stilini ayarlayabilme imkanı sunan ayarlar kısmı.

Kullanımı çok kolaydır ve diğer ücretli alternatiflere benzer. Bu web uygulamasını, yanıtları yönetmesi ve ilk kurulumunun kolay olması nedeniyle projelerle ilgili müşteri geri bildirimleri almak için kullanıyorum. En sevdiğim özelliği, sorular için ön tanımlı ayarlar yapabilme ve formun stilini ayarlayabilme imkanı sunan ayarlar kısmı.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Karanlık desenli abonelik iptal sayfaları gibi bazı aldatıcı formlar, kullanıcıların vazgeçip aboneliklerini daha uzun süre devam ettirmeleri için kasıtlı olarak tasarlanmıştır.

8. Paperform (Eşsiz bir estetik arayan tasarım odaklı işler için en iyisi)

paperform aracılığıyla

Paperform, tasarımcıların form oluşturma aracı olarak öne çıkıyor. İşlevsellikten ödün vermeden estetiğe odaklanarak, daha çok özenle hazırlanmış açılış sayfaları gibi benzersiz form deneyimleri oluşturulmasını sağlar.

Form oluşturucular, birden fazla sütun ekleme, zengin medya gömme ve piksel mükemmelliğinde markalama için özel CSS uygulama gibi düzen tasarımında özgürlükten yararlanır. E-ticaret işletmeleri, müşteri yönetimi ve özelleştirilebilir makbuzlar dahil olmak üzere gelişmiş ürün satış özelliklerini özellikle takdir eder.

Ayrıca, platform teklif oluşturucular, fiyat hesaplayıcılar ve diğer dinamik uygulamalar için etkileyici hesaplama yetenekleri sunar.

Paperform'un en iyi özellikleri

Ürünlerin veya etkinlik alanlarının envanter seviyelerini otomatik olarak takip edin, gerçek zamanlı kullanılabilirlik güncellemeleriyle fazla rezervasyon veya stokta olmayan öğelerin satılmasını önleyin

Kullanıcıların formlarınız aracılığıyla doğrudan toplantı rezervasyonu yapabilmeleri için randevu alanları ekleyin ve Google Takvim ile sorunsuz senkronizasyon sağlayarak planlamayı kolaylaştırın

Kullanıcı dostu düzenleme arayüzlerini korurken tam görsel kontrol için tam HTML/CSS erişimi ile benzersiz temalar ve stiller oluşturun

Formları, kullanıcı davranışına, zamanlamaya veya yönlendirme kaynaklarına göre gelişmiş görüntüleme kuralları ile açılır modal pencereler veya tam sayfa deneyimleri olarak yerleştirin

Yanıt verenlerin formlarda elektronik imza atmasına izin vererek sözleşme anlaşmaları ve onay formları gibi süreçleri kolaylaştırın

Paperform sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformda telefon veya video görüşme desteği bulunmadığından gerçek zamanlı desteğe erişimde sorun yaşadıklarını bildirmiştir

Tasarım öğeleri bazen form yükleme hızını etkiler

Form gönderimlerinin sayısına aylık bir sınırlama vardır

Kullanıcılar, karmaşık anketler oluştururken zorluklar yaşadıklarını ve platformun karmaşık veri toplama ihtiyaçları için ölçeklenebilirliğinde potansiyel sınırlamalar olduğunu belirtti

Paperform fiyatlandırması

Temel özellikler: 29 $/ay

Pro: 59 $/ay

İş: 129 $/ay

Paperform puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (95+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Paperform hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanmaktan sıfırdan form oluşturmaya kadar, form oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu seviyoruz. Şablonlar, bazı sınırlamalar olsa da (örneğin, yan yana sorular için yalnızca iki sütun) özelleştirmesi kolaydır, ancak diğer her şeyi o kadar iyi yapar ki bu sınırlamalar sorun teşkil etmez.

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanmaktan sıfırdan form oluşturmaya kadar, form oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu seviyoruz. Şablonlar, bazı sınırlamalar olsa da (örneğin, yan yana sorular için yalnızca iki sütun) özelleştirmesi kolaydır, ancak diğer her şeyi o kadar iyi yapar ki bu sınırlamalar sorun teşkil etmez.

🔍 Biliyor muydunuz? Bir araştırmaya göre, insanlar her yıl 6,55 saatten fazlasını resmi formları doldurmakla geçiriyor. ABD vergi kanunları en karmaşık kanunlar arasında yer alıyor ve milyar dolarlık bir vergi hazırlama endüstrisinin oluşmasına neden oluyor.

9. Wufoo (Uzun vadeli, güvenilir performans için en iyisi)

wufoo aracılığıyla

Wufoo, her yıl tutarlı performans sunmaya devam eden orijinal form oluşturuculardan biridir. Platform, gösterişli özelliklerden çok kararlılığı ön planda tutar, ancak güvenilir yetenekleri yüzeyin hemen altında gizlidir.

Tema tasarımcısı, CSS bilgisi gerektirmeden kurumsal markanıza uygun profesyonel görünümlü formlar oluşturur. Alan doğrulama, gönderimden önce veri kalitesini garanti eder, hataları ve sürekli takip ihtiyacını azaltır. Girdi yöneticileri, yanıtları kolayca yönetir ve hesap verebilirlik için takım üyelerini belirli gönderilere atar.

Kritik veri toplama ihtiyaçları olan kuruluşlar, Wufoo'nun kanıtlanmış çalışma süresi ve güvenilirlik geçmişini her şeyden çok değer verir.

Wufoo'nun en iyi özellikleri

Önceki yanıtlara göre ilgili alanları göstermek veya gizlemek için koşullu mantık uygulayarak, her yanıtlayanın durumuna uyum sağlayan akıcı deneyimler oluşturun

Ayrı analiz araçlarına aktarmadan ham form verilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren özelleştirilebilir grafikler ve çizelgelerle raporlar oluşturun

Paydaşlar için otomatik raporlar planlayın ve karar vericilerin gelen kutularına günlük, haftalık veya aylık olarak güncel veri özetleri gönderin

PCI uyumluluk standartlarını korurken popüler hizmetlerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran güvenli işlemler için ödeme işlemcileriyle entegre edin

Wufoo sınırlamaları

Koşullu mantık özellikleri basittir ve AND/OR ifadeleri veya NOT komutları gibi gelişmiş işlevler yoktur

CSS bilgisi olmadan özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Bazı kullanıcılar bildirim sistemlerinde sorunlar yaşadı ve bu da form gönderileriyle ilgili uyarıların alınmaması veya gecikmesine neden oldu

Dosya yükleme özelliği ücretsiz planda kullanılamaz, bu da kullanılabilirliği sınırlar

Wufoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 22 $/ay

Profesyonel: 39 $/ay

Gelişmiş: 99 $/ay

Ultimate: 249 $/ay

Wufoo puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (220 yorum)

Gerçek kullanıcılar Wufoo hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu bunu şöyle özetledi:

Kullanımı ve anket oluşturma sürecinin çok basit olmasını seviyorum – adım adım yönlendiriyor. Platformun kendisi biraz eski görünüyor, daha modern bir arayüzü olabilirdi.

Kullanımı ve anket oluşturma sürecinin çok basit olmasını seviyorum – adım adım yönlendiriyor. Platformun kendisi biraz eski görünüyor, daha modern bir arayüzü olabilirdi.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Yanlışlıkla sayfayı kapattığınızda bazı çevrimiçi formların yazdıklarınızı hatırladığını fark ettiniz mi? Bu, yerel depolama sayesinde olur ve kullanıcıların bilgileri yeniden girmek zorunda kalarak sinirlenmelerini önler.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Müşteri Kazanma Yazılımı

10. Forms. uygulama (Çok dilli küresel pazara erişim için en iyisi)

Forms. uygulaması, küresel veri toplama zorluğunu doğrudan ele alır. 100'den fazla dili destekleyerek, kuruluşların her pazar için yeniden oluşturmaya gerek kalmadan formları uluslararası olarak dağıtmasına olanak tanır.

AI asistanı, gönderi modellerine ve sektördeki en iyi uygulamalara göre etkili sorular ve form yapısı iyileştirmeleri önerir. Küçük takımlar, veri toplama ihtiyaçları arttıkça ani artışlar olmadan makul şekilde ölçeklenen basit fiyatlandırma modelinden yararlanır.

Dahası, sertifika oluşturucu, eğitim değerlendirmeleri ve eğitim programları için beklenmedik bir değer katar.

Formlar. uygulama en iyi özellikleri

Farklı cevaplara atadığınız puan değerlerine göre cevapları otomatik olarak değerlendiren özelleştirilebilir kriterlere göre gönderileri puanlayın ve sıralayın

Kişiselleştirilmiş alanlar, tasarım öğeleri ve performans eşiklerine dayalı koşullu kurallarla, testlerin tamamlanması için özel sertifikalar oluşturun

Gönderilerin kaynaklarını haritalayan ve bölgesel eğilimleri veya pazarlama etkinliğini belirleyen yerleşik analitiklerle coğrafi yanıt modellerini izleyin

Cihazlar arasında duyarlı işlevselliği korurken, marka gereksinimlerine tam olarak uymak için özel CSS uygulayın

Formlar. uygulama sınırlamaları

Kullanıcılar, form özelleştirmesini geliştirmek için daha geniş bir yazı tipi seçimine sahip olmayı istediklerini belirtmiştir

Şirket içi webhook'ları ve MailerLite gibi CRM sağlayıcılarıyla doğrudan entegrasyonları yoktur, çoğunlukla MailChimp'e dayanır

Ücretsiz sürümde özellikler sınırlıdır ve yanıt sınırı daha düşüktür, ayrıca yükseltme maliyeti yüksektir

Kullanıcı belgeleri ve destek seçenekleri, daha büyük platformlara göre daha az kapsamlıdır

Formlar. uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 5 $/ay

Pro: 10 $/ay

Premium: 25 $/ay

Formlar. uygulama derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (475+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (240+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Forms. uygulaması hakkında ne diyor?

G2 incelemesi bunu çok iyi açıklıyor:

AI anket algoritmasının alakalı sorular oluşturduğu bir konu/ifade sormanıza olanak tanıyan AI işlevselliğini çok beğendim. Ayrıca ücretsiz olması da çok hoşuma gitti! Sorabileceğiniz soru sayısında sınır yok. Düzeni de çok temiz. […] Formları kullanırken bazı uyumluluk sorunları yaşadım. Safari'de uygulama, iş arkadaşlarım anketi açamadıklarını söyleyene kadar fark etmediğim bir sorun vardı.

AI anket algoritmasının ilgili soruları oluşturduğu bir konu/ifade sormanıza olanak tanıyan AI işlevini çok beğendim. Ayrıca ücretsiz olması da çok hoşuma gitti! Sorabileceğiniz soru sayısında sınır yok. Ayrıca çok temiz bir düzene sahip. […] Formları kullanırken bazı uyumluluk sorunları yaşadım. Safari'de uygulama, iş arkadaşlarım anketi açamadıklarını söyleyene kadar fark etmediğim bir sorun vardı.

🔍 Biliyor muydunuz? Ortak Ağ Geçidi Arabirimi (CGI), web'de etkileşimli formlar oluşturmanın ilk yollarından biriydi. Ondan önce, web siteleri tamamen statikti.

ClickUp: Başarı için En İyi Formül

Formlar hayatı kolaylaştırmak için vardır, kaosa katkıda bulunmak için değil. Ancak dağınık yanıtlarla uğraşmak, verileri manuel olarak izlemek veya gerçek içgörüler elde etmek için mücadele etmek zorunda kalıyorsanız, bir yükseltme zamanı gelmiştir. Doğru form oluşturucu, bilgileri anında toplamanıza ve bunlara göre hareket etmenize yardımcı olur.

ClickUp bir adım daha ileri gider.

Gönderiler gelen kutusunda kalmaz; anında görevlere dönüşür, doğru kişilere atanır ve hatta otomatik iş akışlarını tetikler. Hızlı bir genel bakış mı ihtiyacınız var? ClickUp Gösterge Panelleri gerçek zamanlı içgörüler sunarken, yapay zeka destekli analizler sonsuz yanıtları incelemeden trendleri tespit etmenize yardımcı olur.

Özelleştirme, temel markalama ötesine geçerek her soruyu ayrıntılı açıklamalar, dinamik alanlar ve yanıtlara göre uyum sağlayan akıllı mantık ile uyarlayabilmenizi sağlar. Her şey sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanır, böylece formlar izole bir araç değil, iş akışınızın aktif bir parçası haline gelir.

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