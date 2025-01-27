2025'in En İyi 10 Üye Yönetimi Yazılımı

İster kar amacı gütmeyen bir kuruluşun yöneticisi olun, ister bir spor salonu sahibi olun, üye sayınızı artırmanın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Aktif üyeler, bağış toplama etkinliklerinden topluluk oluşturmaya kadar her konuda yardımcı olur.

Ayrıca, aktif üyelerin daha fazla harcama yapma eğiliminde olması da fena değil. Sadece söylüyorum. ?

Ancak, küçük bir sorun var. Tüm üyelik aidatlarınızı ve iletişim bilgilerinizi tek bir yerden yönetmenin bir yoluna ihtiyacınız var. Farklı platformlar arasında geçiş yapmak için zamanınız yok.

İşte burada üye yönetim yazılımı devreye girer.

Üye veya üyelik yönetim yazılımı, meslek odaları, ticaret odaları ve diğer üye tabanlı kuruluşların üyelerini yönetmelerine yardımcı olur. Çevrimiçi ödeme işlemlerinden üye portallarına ve daha fazlasına kadar, doğru yazılım sizin için birçok ağır işi yapacaktır. ?️

Bu kılavuzda, en iyi üyelik yönetim yazılımlarının anahtar özelliklerini ortaya koyuyoruz ve 2024'ün en favori 10 üye yönetim çözümünü paylaşıyoruz.

Üye Yönetim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Üye yönetim sistemleri hayatınızı kolaylaştırmalıdır. Aşağıdaki gibi zaman kazandıran işlevlere sahip platformları arayın:

Ödeme işleme: Üyelerin kredi kartı bilgilerini saklamak, kuruluşunuza birçok yasal yük getirir. Neyse ki, üyelik yönetim sistemi, üyelerin ödeme bilgilerini girebilecekleri ve üyeliklerini yönetebilecekleri bir self servis üye portalı ile birlikte gelir. Üyeler daha fazla kolaylık sağlarken, siz de kart numaralarını saklamak zorunda kalmazsınız — herkes kazanır! ?

Üye veritabanı yönetimi: Bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu, tüm üye verilerini tek bir yerde tutar. Üye bilgilerini elektronik tablolara ve e-postalara yaymak yerine, hızlı başvuru için hepsi bir arada bir üyelik gösterge paneline sahip olursunuz

Üye katılımı: Üyelik yönetimi yazılımı, ödeme işlemlerinden daha fazlasını yapar. Üyelerle ilişkinizi derinleştirmek (ve böylece üye tutma oranını artırmak) için birkaç özellik içermelidir. Bunlar arasında e-posta kampanyaları, çevrimiçi topluluklar veya etkinlik kayıt sayfaları yer alabilir

Otomatik özellikler: Modern üye yönetim araçları, iş akışınızı kolaylaştırmalıdır. Otomatik check-in veya yeni üyeler için kayıt akışları gibi işleri sizin yerinize yapacak bir üyelik yönetim yazılımı tercih edin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Üye Yönetimi Uygulaması

Meşgul olduğunuzu biliyoruz, bu yüzden sizin için doğru üye yönetim uygulamasını bulmak için araştırma yaptık. 2024'ün en iyi üyelik yönetim yazılım platformlarının listesine göz atın.

Basit organizasyon için görevleri ClickUp Tablo Görünümü'ne sürükleyip bırakın

Evet, doğru. Evrenin favori proje yönetimi aracı aynı zamanda ideal üyelik yönetimi platformudur. ClickUp CRM'yi kullanarak müşteri bilgilerini izleyin ve potansiyel üyeleri kuruluşunuza katılmaya ikna etmek için satış sürecini görselleştirin. ?

ClickUp, tüm üye verilerini tek bir yerde görebilmeniz için basit Tablo Görünümleri içeren güvenli bir veritabanı yazılımıdır ve bu verileri içe ve dışa aktarmak çok kolaydır. Müşteri ömür boyu değeri, yenilemeler, etkileşim oranları ve çok daha fazlasını hesaplayın.

ClickUp, mükemmel bir üyelik veritabanı çözümü olmakla birlikte, milyarlarca başka şey de yapabilir. Sadece üye verilerini toplamak için değil, tüm büyük planlarınızı gerçekleştirmek için de kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın benzersiz Hiyerarşi özelliği, her boyuttaki üyelikleri organize etme esnekliği sunar

ClickUp Proje Hiyerarşisini istediğiniz gibi tasarlama özgürlüğüne sahipsiniz. Diğer müşteri yönetimi yazılımlarının aksine, sizi bir kalıba sokmuyoruz. Kendi iş akışlarınızı tasarlama ve istediğiniz gibi çalışma özgürlüğüne sahipsiniz.

Sıfırdan başlamanıza da gerek yok. Hazır bir ClickUp şablonunu özelleştirin ve hemen işe koyulun:

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp CRM, tüm üye verilerini izler ve bunları projeleriniz, görevleriniz, analizleriniz ve daha fazlasıyla birlikte görüntüler

ClickUp Şablonları, titiz idari görevlerde zaman kazanmanızı sağlar

ClickUp'ın gerçek zamanlı gösterge panelleriyle üye katılım metriklerini görselleştirin

Hedeflerinizi beyin fırtınası yapın ve hedefleri görevlere dönüştürerek takımınızı sorumlu tutun

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp o kadar çok özelliğe sahiptir ki, yeni başlayanlar bazen korkutucu bulabilir (ama biz size inanıyoruz!)

ClickUp AI gibi bazı özellikler yalnızca ücretli aboneler tarafından kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Wild Apricot

Wild Apricot aracılığıyla

Wild Apricot, her şeyi biraz yapan web tabanlı bir üyelik çözümüdür. Üye veritabanını kullanarak üye bilgilerini izleyin. Mevcut web sitenizin yönetimi için web sitesi oluşturucuyu deneyin. Veya hareket halindeyken üyelerle bağlantı kurmak için kendi mobil uygulamanızı oluşturun.

E-ticarete tüm gücünüzle mi giriyorsunuz? Üyelik portalınızda ürünlerinizi listelemenizi sağlayan Wild Apricot'un çevrimiçi mağaza özelliğini kullanın. Üyeler, üyelik ücretleri için tekrarlayan ödeme işlemleri bile ayarlayabilir, böylece siz parmağınızı bile kıpırdatmanıza gerek kalmaz. ?

Wild Apricot'un en iyi özellikleri:

Saniyeler içinde etkinlik listeleri ve özelleştirilebilir kayıt formları oluşturun

Ödeme işlemleri için otomatik olarak fatura ve makbuz oluşturun

Wild Apricot'u WordPress ve bileşenlerle entegre edin

Wild Apricot sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, üyelerinin hatalarla karşılaştığını söylüyor

Diğer kullanıcılar platformun kullanıcı dostu olmadığını söylüyor

Wild Apricot fiyatlandırması:

Kişisel: 100 kişi için aylık 60 $

Grup: 250 kişi için aylık 75 $

Topluluk: 500 kişi için aylık 140 $

Profesyonel: 2.000 kişi için aylık 240 $

Ağ: 5.000 kişi için aylık 440 $

Enterprise: 15.000 kişi için aylık 530 ABD doları

Global: 50.000 kişi için aylık 900 $

Wild Apricot puanları ve yorumları:

G2: 4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (530+ yorum)

3. ClubExpress

ClubExpress aracılığıyla

ClubExpress, 20 yılı aşkın süredir kulüp yönetimini basitleştirmeye odaklanmıştır. Bu üye uygulamasını kullanarak toplu e-posta gönderileri planlayın, üyelere metin mesajları gönderin, anketler oluşturun ve hatta tartışma forumları oluşturun.

Üye katılımı özellikleri özellikle sağlamdır. Üyelerinizle düzenli iletişim halinde olmak istiyorsanız (kim istemez ki?), ClubExpress sağlam bir seçenektir.

ClubExpress'in en iyi özellikleri:

ClubExpress, sınırsız bulut tabanlı depolama alanı sunar

İstediğiniz işlevselliği elde etmek için 20'den fazla hazır modül arasından seçim yapın

ClubExpress, üyelerin üye portalında verilerini ve ödeme geçmişlerini yönetmelerine olanak tanır

ClubExpress sınırlamaları:

Bazıları forum özelliğinin kullanımı zor olduğunu söylüyor

Diğer kullanıcılar, platformun genel olarak gezinmesinin zor olduğunu söylüyor

ClubExpress fiyatlandırması:

200 üyeye kadar: 42 sent/üye, aylık faturalandırılır

201 – 300 üye: 38 sent/üye, aylık faturalandırılır

301 – 500 üye: 34 sent/üye, aylık faturalandırılır

501 – 1.000 üye: 30 sent/üye, aylık faturalandırılır

1.000'den fazla üye: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClubExpress puanları ve yorumları:

G2: 4/5 (240 yorum)

Capterra: 4,2/5 (510+ yorum)

4. MemberClicks

MemberClicks aracılığıyla

MemberClicks, meslek odaları, ticaret odaları ve ticaret birlikleri için üyelik yönetimini kolaylaştırır. Üyeleri yöneten tüm kuruluşlar için hepsi bir arada otomasyon, etkileşim ve gelir oluşturma platformu olarak kendini tanıtmaktadır.

MemberClicks, personel iş akışları, etkinlik yönetimi ve sınıflar, iş panoları ve forumlar gibi üye katılımı özellikleriyle birlikte gelir.

MemberClicks'in en iyi özellikleri:

Sanal konferanslar veya ticaret fuarları düzenleyin

İş panosu kurarak üye portalınıza daha fazla ziyaretçi çekin

CommUnity özelliği ile üyeler için özel bir alan oluşturun

MemberClicks sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, platformun yararlı düzenleme özelliklerinden yoksun olduğunu söylüyor

Diğerleri, MemberClicks eğitim videolarının güncel olmadığını ve yararsız olduğunu söylüyor

MemberClicks fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

MemberClicks puanları ve yorumları:

G2: 3,7/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (450+ yorum)

5. StarChapter

StarChapter aracılığıyla

Bir ticaret birliğinin şubesini mi yönetiyorsunuz? StarChapter, gönüllüler ve yöneticiler için şube yönetiminde uzmanlaşmıştır. Yönetim Kurulu ve Yönetim özelliğini beğendik, bu özellik yönetim kurulu üyelerine bilgi paylaşımı için merkezi bir platform sunuyor. ?

StarChapter'ı kullanarak üyelik verilerini içe aktarın ve bunları çeşitli ulusal derneklerle kolaylıkla entegre edin. Ayrıca, üyelik programınız hakkında ayrıntılı raporlar oluşturur; bu raporlar, yönetim kuruluna sunum yapmanız gerektiğinde çok yararlı olacaktır.

StarChapter'ın en iyi özellikleri:

StarChapter Pay ile ödemeleri işleyin

Şubeniz için özel bir web sitesi oluşturun

Otomatik olarak grup e-postaları gönderin ve e-posta teslim edilebilirliğini izleyin

StarChapter sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar StarChapter'da düzenleme yapmanın zor olduğunu söylüyor

Diğerleri ise daha temiz biçimlendirme ve daha fazla özelleştirme seçeneği istediklerini söylüyor

StarChapter fiyatlandırması:

Temel: 150 üye için aylık 83 $, artı 779 $ kurulum ücreti

Büyüme: 300 üye için aylık 105 $, artı 1.079 $ kurulum ücreti

Gelişmiş: 600 üye için aylık 133 $, artı 1.319 $ kurulum ücreti

Pro: 1.200 üye için aylık 165 $, artı 1.559 $ kurulum ücreti

StarChapter puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (580+ yorum)

6. Mindbody

Mindbody aracılığıyla

Mindbody, fitness, sağlık ve güzellik işleri için özel olarak tasarlanmış bir üyelik yönetim yazılımıdır. Ancak, en çok spor salonları, yoga stüdyoları ve dans stüdyoları tarafından tercih edilmektedir. ?

Kendinize bir isim yapmak istiyorsanız, Mindbody, üye programlarını ve ödemeleri hareket halindeyken yönetmek için beyaz etiketli bir uygulama sunar.

Mindbody'nin en iyi özellikleri:

Mindbody Android veya iOS uygulaması üzerinden ödemeleri kabul edin ve dersleri planlayın

Satışlar, hizmet verilen müşteriler ve kullanım oranları hakkında raporlarla işiniz hakkında içgörüler elde edin

Mindbody'yi kullanarak çalışanların programlarını planlayın, çalışan performansını yönetin , değerlendirmeler yapın ve maaş bordrosu işlemlerini gerçekleştirin

Mindbody sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar Mindbody müşteri hizmetleriyle ilgili olumsuz deneyimler yaşadıklarını belirtiyor

Diğerleri, satış temsilcilerinin biraz ısrarcı olduğunu söylüyor

Mindbody fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Mindbody puanları ve yorumları:

G2: 3,6/5 (370+ yorum)

Capterra: 4/5 (2.600'den fazla yorum)

7. Workfolio Dizini

Workfolio Dizini aracılığıyla

Workfolio, profesyonel derneklerin zaman kazanmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için kullandıkları bir araç setidir. Müşterileriniz için mikro siteler oluşturmanıza veya kendi kişisel web sitenizi kodlama gerektirmeden oluşturmanıza olanak tanıyan mikro site özelliğini beğendik.

Workflow Directory, personel rehberi, mikro site platformu ve profil yönetim aracı özelliklerini eşit oranlarda bir araya getiren bir yazılımdır. Ayrıca hukuk, sağlık ve eğitim alanlarına özel yazılım çözümleri de sunar, böylece herkes için bir seçenek vardır. ?

Workfolio Directory'nin en iyi özellikleri:

WYSIWYG site oluşturucu ile dakikalar içinde kendi web sitenizi oluşturun

B2B işletmesiyseniz, potansiyel müşterilerinizi etkilemek için bir müşteri mikro sitesi oluşturun

Gelişmiş üye dizin oluşturucuyu kullanarak kodlama gerektirmeden sağlam bir dizin oluşturun

Workfolio Dizini sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, bu üye yönetim uygulamasını özelleştirmek için yaratıcı olmak zorunda kaldıklarını söylüyor

Diğer kullanıcılar Workfolio'nun çok fazla kesinti yaşadığını söylüyor

Workfolio Directory fiyatlandırması:

Takım: 50 üyeye kadar aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Şirket: 500 üyeye kadar aylık 249 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: 501+ üye için fiyatlandırma hakkında bilgi almak için iletişime geçin

Workfolio Directory puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (4 yorum)

8. ZenPlanner

ZenPlanner aracılığıyla

Hayatınıza biraz zen mi lazım? ZenPlanner, spor salonları ve fitness işletmeleri için bir üyelik yönetimi ve faturalandırma yazılımıdır. Aslında iş yazılımı, web sitesi oluşturucu, CRM, faturalandırma ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir ürün paketidir.

ZenPlanner, işinize özel bir yazılım istiyorsanız, dövüş sanatları, fonksiyonel fitness, butik fitness ve jimnastik için benzersiz kullanım örneklerine sahiptir. ?

ZenPlanner'ın en iyi özellikleri:

ZenPlanner, üyelere daha fazla eyleme geçirilebilir veri sağlamak için gelişmiş egzersiz izleme özelliği ile birlikte gelir

Kullanıcılar e-postaları, faturalandırmayı ve katılım izlemeyi otomatikleştirebilir

Pazarlama otomasyonu, ücretli reklamlar ve web sitesi oluşturma için ZenPlanner'ın ortağı UpLaunch'ı kullanın

ZenPlanner sınırlamaları:

ZenPlanner yeni özellikleri piyasaya sürme konusunda oldukça başarılı olsa da, birçok kişi mobil uygulamanın o kadar da iyi olmadığını söylüyor

Diğer kullanıcılar platformun gezinmesinin zor olduğunu söylüyor

ZenPlanner fiyatlandırması:

45 üyeye kadar: 99 $/ay

60 üyeye kadar: 129 $/ay

75 üyeye kadar: 149 $/ay

100 üyeye kadar: 176 $/ay

150 üyeye kadar: 209 $/ay

200 üyeye kadar: 227 $/ay

250 üyeye kadar: 247 $/ay

251'den fazla üye: 267 $/ay

ZenPlanner puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (240+ yorum)

9. MemberLeap

MemberLeap aracılığıyla

MemberLeap, üyelik yönetimi, etkinlik planlama ve üye katılımı için üç yönlü bir üyelik yönetim yazılımıdır.

En modern üyelik yönetimi çözümü gibi görünmeyebilir, ancak bu platform üyelik faturalandırma, etkinlik uygulaması oluşturma ve toplu metin gönderme için sağlam bir seçenektir.

MemberLeap'in en iyi özellikleri:

MemberLeap, işbirliğini ve komite yönetimini basitleştirir

Sanal etkinlikler için etkileşimli sergi stantları oluşturun

Üyelerin birbirleriyle sohbet etmelerini sağlayan mesaj panoları oluşturun

MemberLeap sınırlamaları:

MemberLeap, bazı üye verileri için manuel girdi gerektirir

Bazı kullanıcılar, hata düzeltmeleri için müşteri desteğine başvurmak zorunda kaldıklarını söylüyor

MemberLeap fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

MemberLeap puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

10. GrowthZone

GrowthZone aracılığıyla

GrowthZone, üyelik sayınızı artırmaya odaklanmıştır. Büyüme zamanı geldiyse, bu dernek yönetim yazılımı (AMS) sizi hedefinize ulaştıracaktır. Kişiler, etkinlik planlama (çevrimiçi etkinlikler dahil), faturalandırma ve iletişim gibi yararlı üyelik özellikleri ile birlikte gelir. ?

Ama bu sadece buzdağının görünen kısmı. GrowthZone ayrıca form oluşturucu, web içeriği yönetimi ve mobil uygulama oluşturucu gibi verimlilik araçlarıyla birlikte gelir.

GrowthZone'un en iyi özellikleri:

GrowthZone, pazarlama otomasyonu ve satış hunisi yönetimini entegre eder

Personelinize iletişim verilerini yüklemek, etkinlik check-in'lerini yönetmek ve daha fazlasını yapmak için mobil AMS uygulaması sağlayın

E-posta pazarlama kampanyalarını otomatikleştirerek, parmağınızı bile kıpırdatmadan üye deneyimini kişiselleştirin

GrowthZone sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, GrowthZone'un o kadar çok şey yaptığını ve hızına yetişmenin zor olduğunu söylüyor

Diğer kullanıcılar, GrowthZone'un e-posta pazarlama aracında sorun yaşadıklarını bildiriyor

GrowthZone fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

GrowthZone puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (190+ yorum)

ClickUp: Hayallerinizdeki Üye Yönetimi Aracı

Üyeler dünyanızı döndürür. Her gün saatlerce e-posta göndermek veya üye verilerini yönetmek yerine, işiniz için doğru üyelik yönetim platformunu seçin. Doğru araçla, üyelere daha iyi bir deneyim sunarken, zahmetli yönetici görevlerini azaltabilirsiniz.

Meşgulsünüz ve farklı platformlar arasında geçiş yapmak için zamanınız yok. Zamanın para olduğu durumlarda, en iyi üyelik yönetim yazılımını tercih edin: ClickUp. ?

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Projelerinizi, görevlerinizi, şablonlarınızı, iletişiminizi ve üyelik yönetiminizi tek bir yerde bir araya getiriyoruz. O kadar iyi ki, kazandığınız zamanla ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz.

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