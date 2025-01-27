2025'in En İyi 10 Sağlık Proje Yönetimi Yazılımı

Proje yöneticisi olarak kedileri bir araya getirmek ve mucizeler yaratmak için alışkınsınız. Ancak sağlık hizmetleri proje yöneticileri, güvenliği ve uyumluluğu sağlamak için dikkatli davranmalıdır. Hastalara ve onların verilerine özen gösterme sorumluluğu, hafife alınacak bir sorumluluk değildir.

Hasta bakımından doğrudan sorumlu olun ya da yardımcı bir departmanda çalışın, iş akışınızdaki tüm görevleri takip etmeniz gerekir. Sağlık projeleri birçok hareketli parçadan oluşur ve hatalar için ağır cezalar öngörülür. Bu nedenle proje yöneticileri sağlık proje yönetimi yazılımı kullanır. ?

Peki hangi yazılımı kullanmalısınız? Tüm çözümler sağlık profesyonelleri için işe yaramayabilir, bu nedenle sağlık hizmetleri için proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız vardır.

Endişelenmeyin: tüm araştırmayı sizin için yaptık. Bu kılavuzda nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve en sevdiğimiz 10 sağlık hizmeti proje yönetimi yazılımı seçeneğini özetliyoruz.

Sağlık hizmetleri için stratejik proje yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Görev yönetimi, herhangi bir proje yönetimi yazılımı veya proje yöneticileri için birinci önceliktir. Ancak sağlık profesyonelleri, güvenlik gibi diğer sorunları da göz önünde bulundurmalıdır. Aşağıdaki anahtar özellikleri aramanızı öneririz:

HIPAA uyumluluğu: HIPAA uyumlu bir PM çözümünün sizi otomatik olarak uyumlu hale getirmeyeceğini biliyorsunuz, ancak riski azaltır. Platform, hasta verilerini korumalıdır. Ayrıca erişim kontrolleri ve izinleri, şifreleme (HIPAA için zorunlu) ve çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ile birlikte gelmelidir. Satıcı bir İş Ortağı Anlaşması (BAA) imzalamaya istekliyse daha da iyidir

Görev yönetimi : Proje zaman çizelgelerini ve dönüm noktalarını takip eden bir araç arayın. En karmaşık projelerin ilerlemesini bile izlemek için kullanın Proje zaman çizelgelerini ve dönüm noktalarını takip eden bir araç arayın. En karmaşık projelerin ilerlemesini bile izlemek için kullanın

Kullanıcı dostu arayüz: Proje yönetimini neden zorlaştırın? Sezgisel bir sağlık hizmeti proje yönetimi yazılımı seçin. Masaüstü ve mobil uygulamalarda kullanılabilen bulut tabanlı bir çözümse daha da iyi

Takım üyesi yönetimi: Sağlık hizmeti sağlayıcılarından arka ofis personeline kadar birçok paydaşla çalışıyorsunuz. Zaman takibi ve işbirliği araçları gibi Sağlık hizmeti sağlayıcılarından arka ofis personeline kadar birçok paydaşla çalışıyorsunuz. Zaman takibi ve işbirliği araçları gibi takım üyesi yönetimi seçeneklerine sahip, kurumsal kullanıma uygun bir yazılım arayın

Otomasyon: Sağlık projeleri yoğun olabilir. Sağlık projeleri yoğun olabilir. Ş Akışınızı otomatikleştirerek iş yükünüzü hafifleten bir sağlık proje yönetimi çözümü seçin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Sağlık Hizmetleri Proje Yönetimi Yazılımı

Sağlık kuruluşları dünyayı ayakta tutar, ancak şirketinizi ayakta tutan sizsiniz. Ağır işleri yapmak için sağlam bir sağlık proje yönetimi yazılımı seçerek kendinize akıl sağlığı hediye edin.

Sağlık hizmetleri için proje yönetimi yazılımı arıyorsanız, 2024 için en iyi 10 seçenek burada.

ClickUp Hasta Yönetimi Şablonu, hasta durumlarını, ilaçları, atanan doktorları, sigortaları ve daha fazlasını izler

Doğru: Dünyanın favori görev yönetimi, şablon ve verimlilik platformu, sağlık sektörünün ihtiyaçlarını da karşılayabilir. Sağlık ekipleri, hasta bakım protokollerinden dokümantasyona ve envanter yönetimine kadar her konuda işbirliği yapmak için ClickUp'ı kullanıyor.

ClickUp'ı kullanarak randevu planlama ve sözleşme süreçlerini otomatikleştirin. Ayrıca, hastaları tesisinize daha verimli bir şekilde alıp çıkarmak için departmanlar arası iş akışları oluşturabilirsiniz.

Silo yapılar sağlık hizmetlerini zorlaştırır, ancak ClickUp ile bu sorun ortadan kalkar. Platformumuz, belgelerinizi ve görevlerinizi birbirine bağlayarak her hasta, görev veya hesap hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar. Departmanlar arası iletişim kanallarımızı kullanarak sağlayıcıları BT, hukuk, İK ve diğer departmanlardaki çalışanlarla bağlantıya geçirin. ?

Bu şablonda projeleri planlamak, düzenlemek ve izlemek için Kanban Panosu gibi özel görünümleri kullanın

Ayrıca, kaynak yönetimini de çocuk oyuncağı haline getiriyoruz. ClickUp'ta bir envanter Kanban panosu oluşturarak departmanlar arasında malzemeleri verimli bir şekilde dağıtın. Harika, değil mi?

Ve evet, ClickUp güvenlidir. SOC 2 uyumluyuz ve ClickUp Enterprise Planı HIPAA uyumludur. Enterprise katmanı ayrıca gelişmiş izinler ve erişim kontrolleri ile birlikte gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp, sağlam bir şablon kitaplığına sahiptir. ClickUp Hasta Yönetimi Şablonunu kullanarak bakım planlarını tek bir tıklama ile özelleştirin

ClickUp'ta personel programları, tıbbi malzemeler ve hasta bilgileri gibi verileri güvenli bir şekilde saklayın

ClickUp Takvim veya İş Yükü görünümlerini kullanarak sağlayıcılarınızın iş yüklerini dengeleyin

ClickUp, RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok üçüncü taraf uygulamayla entegre olur

ClickUp'ın gelişmiş güvenlik özellikleri, güvenliğinizi ve uyumluluğunuzu korumanıza yardımcı olur

Elektronik sağlık kayıtlarını (EHR) doğrudan ClickUp'a aktarmak için giriş formları oluşturun

ClickUp içinde araştırma belgelerini ve verileri düzenleyin; ayrıca, ortak yazarlarınızla işbirliği yapmayı da çok kolaylaştırıyoruz

ClickUp sınırlamaları:

HIPAA uyumluluğu için Enterprise Planına yükseltmeniz gerekir

Yeni ClickUp kullanıcıları bazen platformun özelliklerini çok karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır; kullanıcı başına aylık 19 ABD doları, aylık olarak ödenir

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

Bonus: En iyi 10 Hasta Yönetimi Yazılım Sistemini inceleyin

2. Workzone

workzone aracılığıyla

Workzone, sağlık sektörü için yararlı eklentiler içeren bir proje yönetimi çözümüdür. Sağlık kuruluşlarını 20 yılı aşkın süredir destekleyen deneyime sahiptir, bu nedenle emin ellerdesiniz.

Workzone, iş akışınızı kolaylaştırmak için görüntü işaretlemeleri gibi ek araçlarla birlikte gelir. Ayrıca, bir Proje görünümü ve kişisel yapılacaklar listesi de elde edersiniz, böylece yalnızca en önemli görevleri görürsünüz.

Workzone'un en iyi özellikleri:

Workzone sınırsız ücretsiz eğitim sunar

Özel bir deneyim yaşayın — Workzone'dan özel özellikler isteyin, size en iyisini sunmak için ellerinden geleni yapacaklardır

Projeler arası gösterge panelleri, tüm proje durumlarına hızlı bir genel bakış sunar

Workzone sınırlamaları:

Workzone, hastaların hassas veya kişisel sağlık bilgilerini (PHI) platformda saklamamanızı ister

Workzone fiyatlandırması:

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 34 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 43 $, yıllık faturalandırılır

Workzone puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

3. Redbooth

redbooth aracılığıyla

Listemizdeki bazı proje yönetimi yazılımı seçenekleri sağlık hizmetlerinde uzmanlaşmıştır, ancak Redbooth neredeyse her sektör için işe yarayan bir çözüm sunar.

Redbooth'ta, takım üyeleri projeleri ve görevleri organize eder, yorum konuları veya video toplantıları aracılığıyla iletişim kurar ve görevleri Gantt grafikleri veya Kanban panolarında görselleştirir. En önemli projeler için gösterge panellerini özelleştirebilirsiniz, bu da ek görünürlük gerektiren çok önemli projeler için harikadır.

Redbooth'un en iyi özellikleri:

Redbooth Predict, görev ve proje yönetimini iyileştiren bir yapay zeka motorudur

Hareket halindeyken yönetim için Redbooth iOS veya Android mobil uygulamasını indirin

Proje durumlarınızı görmek için Zaman Çizelgesi Görünümü veya Kanban panolarına geçin

Sadece iki tıklama ile Redbooth içinden Zoom toplantıları düzenleyin

Redbooth sınırlamaları:

Redbooth, sağlık kuruluşları için tasarlanmadığından, sağlık hizmetlerine özgü özelliklere sahip değildir

Bazı kullanıcılar Redbooth platformunun çok sezgisel olmadığını söylüyor

Redbooth fiyatlandırması:

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Redbooth puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (99+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

4. MocDoc

MocDoc aracılığıyla

MocDoc, HIPAA uyumlu ve HL7 standartlarını karşılayan Hindistan merkezli bir sağlık hizmetleri proje yönetimi yazılımıdır. Ancak sadece projeleri yönetmek için değildir: MocDoc, hastaneleri, klinikleri, eczaneleri ve laboratuvarları yönetmek için yazılımlar geliştirir. ?

MocDoc'un entegre sağlık yönetimi sistemini (HMS) kullanarak tüm departmanlardan hasta verilerini depolayın. Ayrıca zaman takibi, randevu planlama, raporlama ve EMR'leri de yönetir.

MocDoc'un en iyi özellikleri:

MocDoc, iOS ve Android uygulamalarına sahiptir

Tüm klinisyenlerin programlarını tek bir yerden yönetin

Envanteri izleyin ve ürün bazlı marjları otomatik olarak hesaplayın

MocDoc sınırlamaları:

Birçok kullanıcı, uygulama sürecinin zor olduğunu söylüyor

Diğer kullanıcılar MocDoc sunucularının sık sık çöktüğünü söylüyor

MocDoc fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

MocDoc puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (11+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (13+ yorum)

5. ClearPoint

clearPoint aracılığıyla

ClearPoint sadece bir proje yönetimi yazılımı değildir. Veri, analitik, raporlama ve hükümet, bankacılık, yüksek öğretim, kurumsal ve (tabii ki) sağlık çözümleri ile işbirliği için eksiksiz bir otomasyon aracıdır.

ClearPoint, bütçe, tamamlanma yüzdesi ve kalite kriterleri dahil olmak üzere proje ilerlemesini izler. ClearPoint içinde takım programlarını yönetin, görevleri görselleştirin, özel raporlar oluşturun ve görevleri takımınıza atayın.

ClearPoint'in en iyi özellikleri:

Agile, Waterfall veya Hybrid metodolojilerini kullanın

ClearPoint, SOC 2 Tip II Sertifikalı, CCPA uyumlu ve GDPR uyumludur

ClearPoint AI'yı kullanarak hızlı bir sohbet, ChatGPT gibi, hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR'ler) oluşturun

ClearPoint sınırlamaları:

ClearPoint güvenlik sertifikalarına sahiptir, ancak HIPAA uyumlu değildir

Bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneği istediklerini söylüyor

ClearPoint fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClearPoint puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (38+ yorum)

6. Birdview PSA

birdview PSA aracılığıyla

Birdview PSA, hizmet tabanlı işler için bir platform ve sağlam bir sağlık hizmeti proje yönetimi yazılımı çözümüdür. Birdview, projelerinize, kaynak tahsisine ve finansmanıza kuşbakışı bir görünüm sunar.

Birdview, kaynak kısıtlamalarını belirlemeye ve planlamaya yardımcı olmak için yapay zeka kullanır. Böylece, aynı anda iki yerde birden olamıyorsanız, bu proje yönetimi aracı size ciddi bir destek sağlar.

Birdview PSA'nın en iyi özellikleri:

Birdview, Outlook, Jira, Adobe ve daha fazlasıyla entegre olur

Tek bir gösterge panelinde takım üyelerinizin zaman ve bütçelerini takip edin

Otomatik onaylar, gerçek zamanlı geri bildirim ve görev atamalarıyla ş Akışınızı hızlandırın

Birdview PSA sınırlamaları:

Birdview, HIPAA uyumlu değildir

Bazı kullanıcılar Birdview'un gezinmesinin zor olduğunu söylüyor

Birdview PSA fiyatlandırması:

Lite: Kullanıcı başına aylık 27 $, yıllık faturalandırılır

Takım: Kullanıcı başına aylık 41 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Birdview PSA derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,2/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (280+ yorum)

7. OpenProject

openProject aracılığıyla

Sağlık hizmetleri için tasarlanmamıştır, ancak OpenProject'i sağlık hizmetleri için bir proje yönetimi yazılımı olarak değiştirebilirsiniz. Fazla ayrıntı içermeyen şık bir düzen tercih ediyorsanız, bu platform tam size göre olabilir.

Bir proje portföyü oluşturun, takım işbirliğini basitleştirin ve hasta yol haritanıza göre iş akışları tasarlayın. Takımınızın günlük yapılacaklarını görün, en önemli işlere öncelik verin ve iş akışınızda netlik kazanın.

OpenProject'in en iyi özellikleri:

OpenProject ücretsiz ve açık kaynaklı olduğundan, istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz

OpenProject şifreleme, iki faktörlü kimlik doğrulama ve diğer gelişmiş güvenlik özelliklerini kullanır

Bildirim ayarlarını kullanarak proje uyarılarını nasıl alacağınızı özelleştirin

OpenProject sınırlamaları:

OpenProject HIPAA uyumlu değildir, ancak birçok değişiklik yapabilirsiniz

Bazı kullanıcılar, planlama ve kaynak yönetimi özelliklerinin çok daha geliştirilebileceğini söylüyor

OpenProject fiyatlandırması:

Topluluk: Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 7,25 $, en az beş kullanıcı

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 13/50 $, minimum 25 kullanıcı

Premium: Kullanıcı başına aylık 19,50 $, minimum 100 kullanıcı

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

OpenProject puanları ve yorumları:

G2: 3,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (110+ yorum)

8. nTask

via nTask

Küçük bir klinik misiniz? Harika! nTask, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için geliştirilmiş bir sağlık proje yönetimi yazılımıdır.

Projeleri, görevleri, zamanı ve işbirliğini yönetir. nTask ayrıca, sorun ortaya çıkmadan önce proje risklerini belirlemek ve azaltmak için kurumsal düzeyde risk yönetimi araçları sunar. ?

Sağlık hizmetleri için mi geliştirildi? Hayır, kutudan çıktığı haliyle değil, ancak iş gününüzü kolaylaştırmak için güvenli bir platformdur.

nTask'ın en iyi özellikleri:

Takımınızın zaman çizelgelerini tek bir yerde kaydedin

Sorun izleme özelliği ile sorunları ve bilinen hataları takip edin

NTask ile toplantılarınızı ve programınızı tek bir yerden yönetin

nTask sınırlamaları:

nTask, sağlık hizmetleri için tasarlanmamıştır ve HIPAA uyumlu değildir

Bazı kullanıcılar nTask'ın gezinmesinin zor olduğunu söylüyor

nTask fiyatlandırması:

Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (17+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

9. Upland PSA

upland PSA aracılığıyla

Upland'ın çeşitli yazılım seçenekleri vardır ve PSA, sağlık hizmetleri proje yönetimi için mükemmeldir. Upland PSA ile giderleri ve marjları izleyin, insanları ve envanteri yönetin ve tasarruf fırsatları bulun.

Daha fazla işlevselliğe ihtiyacınız olursa, Upland PSA devasa bir yazılım ekosisteminin parçasıdır. Mobil mesajlaşma, e-posta pazarlama, veri işleme ve bilgi yönetimi için eklentiler mevcuttur.

Upland PSA'nın en iyi özellikleri:

Kaynak yönetimi, çalışanları becerilerine göre doğru projelere atamanıza yardımcı olur

Geçmiş verilere göre çalışanlarınızı verimli bir şekilde planlayın

Upland PSA, SAP, Sage, Oracle, Jira ve daha fazlasıyla entegre olur

Upland PSA sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, Upland'ın raporlama yeteneklerinin yetersiz olduğunu söylüyor

Upland, sağlık hizmetleri için tasarlanmamıştır ve HIPAA uyumlu değildir

Diğer kullanıcılar müşteri hizmetleriyle ilgili olumsuz deneyimler yaşadıklarını söylüyor

Upland PSA fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Upland PSA derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 3,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

10. Suvarna HIMS

suvarna HIMS aracılığıyla

Suvarna, sağlık hizmetleri proje yönetimi yazılımı sunan Hindistan merkezli bir şirkettir. Bu listedeki diğer bazı çözümlerin aksine, sağlık sektörü için özel olarak tasarlanmıştır.

Görevleri, projeleri ve belgeleri yönetmek, radyoloji bilgilerini depolamak ve iş zekası raporları oluşturmak için mükemmeldir. Hastane bilgi yönetim sistemini (HIMS) kullanarak yatarak ve ayakta tedavi gören hastalar için iş akışları oluşturun, randevular alın ve hastaların yatışından taburcu edilmesine kadar tüm süreci yönetin.

Suvarna HIMS'in en iyi özellikleri:

Suvarna, HL7, ICD-10 ve diğer sağlık hizmetleri standartlarına uygundur

Hastalar için esnek fatura kuralları oluşturun

Envanter tedarikini otomatikleştirin

Suvarna, hastalar, doktorlar ve satış ekibi için ayrı uygulamalarla birlikte gelir

Suvarna HIMS sınırlamaları:

Suvarna Hindistan merkezli bir şirkettir, bu nedenle HIPAA uyumlu değildir

Suvarna hakkında çok fazla yorum yok

Suvarna HIMS fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Suvarna HIMS puanları ve yorumları:

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2 yorum)

ClickUp ile Proje Planlamayı Basitleştirin

Hastalarla yüz yüze çalışıyor olun ya da olmayın, sağlık hizmetleri proje yönetimi bir zorunluluktur. İyi proje yönetimi becerileri sizi çok ileriye götürür, ancak zorlu koşullarda çalışırken, yanınızda sağlam bir sağlık hizmetleri proje yönetimi yazılımı olmasını istersiniz.

Farklı platformlar arasında geçiş yapmayı bırakın ve ClickUp'ı kullanın. Şablonlar, görev yönetimi, takım yönetimi ve daha fazlasını tek bir çatı altında sunuyoruz, böylece zamandan tasarruf eder ve hastalara daha iyi bir deneyim sunarsınız. ✨

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