2025'te 10 Hasta Yönetim Yazılım Sistemi

Titiz kayıt tutma, herhangi bir sağlık hizmetinin yürütülmesi için çok önemlidir. Küçük bir muayenehaneniz veya büyük bir tesisiniz olsun, hasta değerlendirmelerini, randevuları, tedavi planlarını, taburcu işlemlerini ve diğer prosedür verilerini sürekli olarak yönetmeniz gerekir.

Bir sağlık kuruluşunda yönetici görevlerini manuel olarak yerine getirmek ne pratik ne de verimlidir. Günlük operasyonlarınızı sipariş altına almak için bir hasta yönetim yazılımı sistemine ihtiyacınız var. ?

Bu sistemler genellikle sağlık hizmeti sağlayıcıları, klinikler ve kurumlar için hepsi bir arada çözümlerdir. Yönetici iş yükünü en aza indirgemek, hasta verilerini merkezileştirmek ve iç süreçleri insan hatalarına daha az açık hale getirmek için birçok özellik ile donatılmıştır.

Bu makalede, piyasadaki en güvenilir 10 hasta yönetim aracını tanıtacağız. Bu araçların özelliklerini keşfedin ve operasyonel verimlilik ve hasta bakımında nasıl yardımcı olduklarını görün.

Hasta Yönetimi Yazılımı nedir?

Hasta yönetimi yazılım araçları, sağlık kurumları ve çalışanları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Kayıtları düzene sokarak ve iş akışlarını otomatikleştirerek idari yükü azaltmaya yardımcı olurlar ve takımınızın en iyi hasta bakım hizmetini sunmasını sağlarlar.

Hasta kayıtları oluşturma, yönetme, saklama ve erişme, randevu planlama, takvim düzenleme, hasta kabul ve taburculuk işlemleri ve hatta faturalandırma gibi özellikleri bekleyebilirsiniz. Kaliteli bir sağlık hizmetleri proje yönetimi aracına sahip olmak, müşteri ilişkileri ve gelir yönetimine daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır.

Sağlık profesyonelleri için doğru hasta yönetim yazılımını seçme

Uygulama yönetimi yazılım çözümleri, çeşitli yönetici ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli özellik setleriyle birlikte gelir. Genel olarak, ürünleri değerlendirirken şu özelliklere odaklanın:

ve kayıt tutma: Doğru araç, hasta kayıtlarını, raporları ve tedavi planlarını güvenli bir şekilde oluşturmanıza, düzenlemenize ve saklamanıza olanak tanıyan sağlam belge yönetimi seçenekleri sunmalıdır Belge yönetimive kayıt tutma: Doğru araç, hasta kayıtlarını, raporları ve tedavi planlarını güvenli bir şekilde oluşturmanıza, düzenlemenize ve saklamanıza olanak tanıyan sağlam belge yönetimi seçenekleri sunmalıdır Formlar: Daha iyi hasta katılımı için hasta değerlendirmeleri, yatışlar ve taburculuklar için e-formlar oluşturmanıza olanak sağlamalıdır Planlama: Platform, doktorlar, hemşireler ve laboratuvar teknisyenleri için entegre programlar oluşturmak ve izlemek için kapsamlı bir takvim sunmalıdır Şablonlar: Profesyonel görünümlü hasta kayıtları oluşturmanıza, programları yönetmenize ve görevlerinizi takip etmenize yardımcı olacak bir şablon koleksiyonu sunmalıdır Hatırlatıcılar: Yerleşik hatırlatıcı fonksiyonları, yaklaşan randevular için hazırlanmanıza ve gelmeyen hastaları izlemenize yardımcı olur Güvenli ve HIPAA uyumlu: Platform, HIPAA tarafından gerekli kılınan hasta veri koruması ve diğer güvenlik ve şifreleme protokollerini sunmalıdır

en İyi 10 Hasta Yönetim Yazılımı

Düzinelerce hasta yönetim aracını inceledik ve işlevsellik ile kullanım kolaylığının en iyi karışımını sunan en iyi 10 aracını seçtik. Listemizi inceleyin ve muayenehaneniz için tüm gereksinimleri karşılayan bir program bulun! ✅

ClickUp ile başlayın ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle sağlık kuruluşunuzun iş akışlarını görselleştirin

En yüksek puanlı görev ve proje yönetimi sistemi olan ClickUp, her ölçekteki sağlık tesisi iş akışlarını yönetmek için etkileyici özelliklerle donatılmıştır.

ClickUp Sağlık Proje Yönetimi aracı, bir dizi işlevsellik ile birlikte gelir. İlki, hasta kayıtlarını, klinisyenlerin işe alım materyallerini ve diğer yönetici evraklarını merkezileştirmek için ideal olan ClickUp Belgeleri' dir. Belgeleri görevlere sorunsuz bir şekilde bağlayarak hastaları belirli bakıcılar veya doktorlarla ilişkilendirin.

ClickUp Gösterge Panelleri, iş akışlarını ve tıbbi malzemeleri görselleştirmek ve dengelemek için 15'ten fazla görünüm sunar. Geleneksel Liste veya Pano görünümlerini kullanarak iş yüklerini, hasta ayrıntılarını ve kaynakları denetleyin. Randevuları ve toplantıları planlamak için mükemmel olan Takvim görünümünde birden fazla iş akışı akışını izleyin.

ClickUp Form görünümü, hasta kabulleri, değerlendirmeler, taburculuklar, takım değerlendirmeleri ve anketler gibi verileri yakalamak için e-formlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Yoğun bir tesisiniz mi var? Biz size yardımcı olacağız! ClickUp Hatırlatıcılar ile randevular ve kritik prosedürler için bildirimler alabilirsiniz. E-posta gönderme veya taburcu belgeleri oluşturma gibi yinelenen yönetici görevleri için platformda Otomasyonlar kurun.

Önceden hazırlanmış şablonlarla hasta yönetimi becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın: ClickUp Hasta Yönetimi Şablonu ve ClickUp Hasta Listesi Şablonu. Müşteri bilgilerini düzenlemek için Özel Alanlar (HMO Kimlik Numarası, Atama, Doğum Yeri ve Sigorta gibi) ile birlikte gelir.

ClickUp Hasta Yönetimi Şablonu, hasta durumlarını, ilaçları, atanan doktorları, sigortaları ve daha fazlasını izler

ClickUp, Slack, RingCentral, Zoom, Calendly ve Zapier dahil 1.000'den fazla araçla entegre olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Güvenli, gizlilik odaklı ve SOC 2 uyumlu platform

İş ve araştırma belgeleri oluşturmak için ClickUp Belgeleri

Sağlık hizmetlerine özel CRM şablonları

Özelleştirilebilir hatırlatıcılar

hasta bilgilerini, iş yüklerini ve malzemeleri izlemek için 15'ten fazla görünüm

1.000'den fazla entegrasyon

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Elektronik sağlık kayıtları (EHR) için özelleştirilebilir formlar

Üst düzey planlama özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcıların platformu öğrenmesi zaman alır

Tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Salesforce (Müşteri 360)

Salesforce, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve kurumları için cazip bir ürün olan Customer 360 ile sağlam bir CRM platformudur.

Customer 360 ile müşterilerinizi, bu durumda hastalarınızı yönetmek için bir dizi özellik elde edersiniz. İletişim bilgileri, klinik veriler, randevular, ilaç reçeteleri, tercihler ve atanan doktorlar gibi ayrıntılı hasta kayıtları eklemek için formlar oluşturun ve paylaşın, böylece darboğazları azaltın. İlaç kayıtlarını, dozajları ve yenilemeleri gerçek zamanlı olarak takip edin.

Aracın akıllı randevu yönetimi özellikleri, iş günlerinizi optimize etmenizi sağlar. Örneğin, hastalarınıza randevularına getirmeleri gereken laboratuvar raporlarını önceden bildirebilir ve yanlış anlaşılmaları önleyebilirsiniz.

Salesforce (Customer 360) en iyi özellikleri

Ayrıntılı hasta kayıtlarını destekler

Bilgi toplamak için özelleştirilebilir formlar

Akıllı randevu yönetimi

Kapsamlı ilaç kayıtları

Salesforce (Customer 360) sınırlamaları

Küçük klinikler için bütçeye uygun olmayabilir

Öğeleri bulmak ve gezinmek zaman alıcı olabilir

Salesforce (Customer 360) fiyatlandırması

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 325 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 500 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Salesforce (Customer 360) puanları ve yorumları

G2 : 3,8/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10'dan az yorum)

3. eClinicalWorks

eClinicalWorks, yenilikçi araçlarla donatılmış bir sağlık platformudur. Hastaların randevu alabileceği, laboratuvar sonuçlarını ve ilaçlarını görüntüleyebileceği ve hatta doktorlarıyla sohbet edebileceği bir Hasta Portalı özelliğine sahiptir.

eClinicalWorks, iOS ve Android telefonlar için healow uygulamalarıyla işbirliği yapmaktadır. Hastaların açık randevulara göre randevu almalarına yardımcı olmak için healow Open Access'i kullanın. Check In ile hastalar sigortaları hakkında bilgi verebilir, formları ve onayları imzalayabilir ve gerçek ziyaretlerinden önce geçmişlerini inceleyebilirler. healowPay, fatura ödeme lojistiğini basitleştirir.

eClinicalMessenger'dan yararlanarak hastalarınıza randevularını, sağlık kontrollerini veya laboratuvar sonuçlarını hatırlatın. Eva, platformun yapay zeka sanal asistanı'nı seveceksiniz! Hasta geçmişlerini alabilir, geçmiş ve mevcut ilerleme notlarını karşılaştırabilir ve randevuları anında ayarlayabilir! ?

eClinicalWorks'ün en iyi özellikleri

Ayrıntılı elektronik sağlık kayıtları

Healow uygulamalarıyla çalışır

hatırlatıcılar için eClinicalMessenger

Eva, yetenekli bir sanal asistan

Gelir döngüsü yönetimi (RCM) ile kazançları izleyin

eClinicalWorks sınırlamaları

Müşteri desteği uzun bekleme sürelerine sahip olabilir

Arayüz pek kullanıcı dostu değil

eClinicalWorks fiyatlandırması

Yalnızca EHR : Sağlayıcı başına aylık 449 $

Uygulama Yönetimi ile EHR : Sağlayıcı başına aylık 599 $

Hizmet olarak RCM: Muayenehane tahsilatlarının %2,9'u

eClinicalWorks puanları ve yorumları

G2 : 3,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 3,3/5 (300'den fazla yorum)

4. NextGen

NextGen, elektronik sağlık kayıtları, muayenehane yönetimi ve gelir döngüsü yönetimi için kapsamlı bir çözümdür.

Platform, hastaların tıbbi geçmişlerini, alerjilerini ve kullandıkları ilaçları içeren bulut tabanlı EHR'ler oluşturmanıza olanak tanır. Personeliniz ve hastalarınız, ilgili kayıtlara herhangi bir cihazdan erişebilir.

Uygulama yönetimi açısından NextGen, özelleştirilebilir planlama seçeneklerine sahiptir. Aşırı rezervasyonu önlemek ve hastaların randevularını çevrimiçi olarak ayarlamasına izin vermek için takvimleri yapılandırabilirsiniz. Personeliniz, hastaları gruplamak için ideal olan NextGen'in renk kodlu planlama şablonlarını takdir edecektir.

NextGen'in gelir döngüsü yönetimi seçenekleri, çeşitli karar alma süreçlerini destekleyebilir. Şeffaf faturalandırma mekanizmaları oluşturun, reddedilenleri tespit edin ve tahsilat hızını artırın. ?

NextGen, PDF formlarını çevrimdışı olarak doldurmanıza yardımcı olan dijital dokümantasyon çözümleri sunar. İnternete geri döndüğünüzde buluta bağlanın ve formlarınız senkronize edilsin.

NextGen'in en iyi özellikleri

Bulut tabanlı EHR'ler

Renk kodlu şablonlarla özelleştirilebilir planlama seçenekleri

Gelir döngüsü yönetimi

Çevrimdışı form yönetimi

NextGen sınırlamaları

Ara sıra yaşanan aksaklıklar

Kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir

NextGen fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

NextGen puanları ve yorumları

G2 : 3,7/5 (140+ yorum)

TrustRadius: 7,1/10 (8+ yorum)

5. athenaOne

AthenaOne ile hasta odaklı EHR'leri sürdürün, klinik verimliliğini artırın ve müşteri ilişkilerini iyileştirin! ?

Platform, kapsamlı hasta kayıtları oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Hastanın geçmişi, alerjileri, sorunları, ilaçları ve aşıları hakkında bilgiler her zaman parmaklarınızın ucunda. Hastalar da kayıtlarını, test sonuçlarını ve randevu tarihlerini inceleyebilir. athenaTelehealth'i kullanarak hastalarınıza sanal olarak destek olun ve onlara gerekli bakımı sağlayın.

Kaçırılan randevulardan bıktınız mı? athenaOne otomatik hatırlatıcılar gönderebilir ve iptal seçeneği sunarak programınızı ayarlamanıza olanak tanır.

Platform, tahsilatları kolaylaştırmak için mobil tabanlı, yüz yüze ve çevrimiçi ödeme seçeneklerini destekler. Gelir döngüsü yönetimi söz konusu olduğunda, athenaCollector'ı seveceksiniz — bu özellik, sigorta teknik ayrıntılarını kontrol eder ve gönderimlerden önce talep hatalarını yakalar.

athenaOne'ın en iyi özellikleri

İptal desteği ile otomatik hatırlatıcılar

Bulut tabanlı tıbbi faturalandırma

Hatalı taleplerin riskini azaltmak için yerleşik araç

sanal destek için athenaTelehealth

athenaOne sınırlamaları

İlk kurulum ve yapılandırma zor olabilir

Reçeteleri kapatmak kolay değildir

athenaOne fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

athenaOne puanları ve yorumları

G2 : 3,5/5 (90+ yorum)

GetApp: 3,7/5 (700'den fazla yorum)

6. AllegianceMD

AllegianceMD, sağlam EHR seçeneklerini etkileyici uygulama yönetimi özellikleriyle birleştiren kullanıcı dostu bir araçtır.

eReçeteler ile reçete defterlerinden kurtulabilirsiniz! Platformun özellikleri:

Reçeteleri kesinleştirmek için alerjiler, ilaçlar ve hastalıklar arasındaki etkileşimleri kontrol edin Hasta sigorta uygunluğunu izleyin Eczanelere elektronik reçete gönderin

Hasta Portalı, muayenehanenizin sorunsuz çalışmasını sağlar. Hastalar çevrimiçi olarak kayıt olabilir, evlerinin rahatlığında demografik bilgilerini doldurabilir, randevu alabilir, yeniden reçete talebinde bulunabilir ve tıbbi kayıtlarını inceleyebilir.

Hasta randevuları için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın ve programınızda darboğazları önleyin. Portal, hastaların çevrimiçi ödeme yapmalarını ve ekstre geçmişlerini görüntülemelerini sağlar.

AllegianceMD'nin en iyi özellikleri

Kullanışlı elektronik reçeteler

Merkezi hasta veritabanı

Otomatik hatırlatıcılar

Yenileme talebi yönetimi

AllegianceMD sınırlamaları

Platform ara sıra gecikme yaşayabilir

Tasarım güncellenebilir

AllegianceMD fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

AllegianceMD puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (5'ten az yorum)

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

7. Practice Fusion

Büyük ve küçük bağımsız muayenehaneler için popüler bir çözüm olan Practice Fusion ile verimliliği, kullanım kolaylığını ve işlevselliği yeniden keşfedin. ?

Platform, kullanışlı hasta grafikleri fonksiyonları sunar. İş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için binlerce hazır şablonu kullanın. Benzersiz kısayollar oluşturarak tuş vuruşlarını azaltın ve grafikleri daha hızlı doldurun. Yaygın teşhisleri, eczaneleri ve reçeteleri içeren listeler oluşturarak manuel girdileri azaltın.

Practice Fusion 98.000'den fazla eczaneyle işbirliği yaparak hastalarınızın elektronik reçetelere göre ilaçlarını almalarına yardımcı olur.

Test siparişi mi veriyorsunuz? Platform 500'den fazla laboratuvar ve görüntüleme merkeziyle çalışır; hastalarınızın testlerini yaptırmak istediğiniz yeri seçin ve sonuçları cihazınıza gönderin.

Practice Fusion, grafiklerinizden bilgi alarak ayrıntılı hizmet ücretlerini görüntüleyen süper faturalar oluşturmanıza olanak tanır.

Practice Fusion'ın en iyi özellikleri

98.000'den fazla eczane ve 500'den fazla laboratuvar ve görüntüleme merkezi ile çalışır

Binlerce grafik şablonu

Manuel girdileri azaltmak için liste oluşturma ve kısayollar

AdvancedMD ve Veradigm gibi popüler tıbbi faturalandırma hizmetleriyle entegre olur

Practice Fusion sınırlamaları

Ara sıra yaşanan kesintiler

Birkaç kullanıcı, gelir kaybına neden olan faturalandırma sorunlarından bahsetmiştir

Practice Fusion fiyatlandırması

Sağlayıcı başına aylık 149 $'dan başlayan fiyatlarla

Practice Fusion puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (50+ yorum)

Capterra: 3,7/5 (400'den fazla yorum)

8. DocPulse

Önemli hastaların evrak işlerinin gecikmesi nedeniyle tedavi için beklemesi çok zor bir durumdur. DocPulse imdadınıza yetişebilir! ?

Bu çevrimiçi hasta yönetim sistemi, kabulden taburcuya kadar muayenehanenizdeki tüm süreçleri kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Platformu kullanarak hastalarınızın doldurabileceği yeni kayıt formları oluşturun, odalar atayın ve önceden makbuzlar oluşturun. Farklı oda türleri ayarlayın ve bunların uygunluğunu gerçek zamanlı olarak yönetin. Yazılımın otomatik yatak ücreti hesaplama seçeneği, konaklama süresini ve oda türünü otomatik olarak hesaplayarak size doğru fiyatları verir.

Diğer faturalandırma özellikleri arasında avansların ve ayrıntılı taburculuk raporlarının alınması, geri ödemelerin yönetilmesi, makbuzların yazdırılması ve faturaların mutabakatı yer alır. Platform, hastanın hak talebinin uygunluğunu kontrol etmenize ve ödeme verilerini almanıza olanak tanıyan çok sayıda sigorta destek seçeneği sunar.

DocPulse'un en iyi özellikleri

HIPAA uyumlu altyapı

Yatak ücretlerinin otomatik hesaplanması

Kolay sigorta desteği ve faturalandırma

Ayrıntılı taburculuk raporları

DocPulse sınırlamaları

Hastalara hatırlatıcı göndermek için sınırlı seçenekler

Çevrimdışı destek yok

DocPulse fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

DocPulse puanları ve yorumları

Capterra: 5/5 (5'ten az yorum)

9. LeadSquared

CRM, pazarlama ve sağlık hizmetleri proje yönetimini birleştiren bir araç mı arıyorsunuz? LeadSquared sizi çok etkileyecek! Platform, iş akışı otomasyonu, segment pazarlama ve takım yönetimi araçlarıyla hasta alımını, katılımını ve elde tutulmasını artırır.

Platform, aşağıdaki gibi hasta kabul fonksiyonları sunar:

Kendi kendine hizmet veren hasta portalı

Dijital sigorta doğrulama

Çok kanallı randevu hatırlatıcıları ve takipleri

LeadSquared'ın görev yönetimi ve CRM özellikleri, muayenehanenizin performans odaklı olmasını sağlar. Hasta memnuniyetini izlemek için randevu ve kabul oranlarını takip edebilirsiniz. Filtreleri kullanarak hasta verilerini merkez, kaynak, takım, doktor veya aya göre inceleyin ve hassas bir şekilde hesap verebilirlik sağlayın.

Otomatik metin mesajları ve e-postalar ayarlayarak ve potansiyel müşterileri ve hastaları konum veya hizmet türü gibi çeşitli kriterlere göre segmentlere ayırarak muayenehanenizi daha iyi pazarlayın.

LeadSquared'ın en iyi özellikleri

HIPPA uyumlu

Hastalar için self servis seçeneği

Muayenehanenizi tanıtmak için otomatik pazarlama araçları

Görev atama ve izleme

LeadSquared sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi daha iyi olabilir

Gelişmiş pazarlama otomasyonu seçeneklerinin eksikliği

LeadSquared fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

LeadSquared puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

10. Clinicia

Birinci sınıf bir muayenehane ve kaynak yönetim yazılımı olan Clinicia ile kağıtsız çalışın. ?

Clinicia ile her hasta etkileşiminin en küçük ayrıntılarını kaydedebilir ve teşhisleri, tedavi planları, reçeteleri, hayati belirtileri ve laboratuvar sonuçlarının kusursuz dijital notlarını tutabilirsiniz.

Platform, benzersiz kayıt tutma özellikleriyle uzmanları destekler. Örneğin, diş hekimleri her tedavi için ayrıntılı geçmiş bilgileri ve görsel sunumlar içeren diş grafikleri oluşturabilir ve yönetebilir. ?

Reçete yazma konusunda Clinicia, önceden yüklenmiş veritabanından önerilen ilaçlarla size rehberlik eder. Yeni ilaçlar ve dozajları, ileride kullanılmak üzere otomatik olarak kaydedilir. Reçeteleri hastalarınızla e-posta veya SMS yoluyla paylaşın veya yazdırın.

Clinicia, faturalar oluşturmanıza, hastalarınızdan ödemeleri tahsil etmenize ve zaman içindeki ödeme tahsilatlarını analiz etmenize olanak tanır. Platform ayrıca, giderleri izleme seçenekleri sunarak, kaynaklarınızı özel bütçelerle doğru bir şekilde tahsis etmenizi sağlar.

Clinicia'nın en iyi özellikleri

Uzmanlar için uygundur

Kolay reçete yönetimi

Ödeme toplama ve gider izleme seçenekleri

E-posta ve SMS tabanlı pazarlama kampanyalarını destekler

Clinicia sınırlamaları

Bazı kullanıcılar yinelenen girdilerle ilgili sorunlar yaşadı

Ücretsiz plan yok

Clinicia fiyatlandırması

Temel : ₹6.000/yıl (yaklaşık 73 $)

Standart : ₹8.500/yıl (yaklaşık 103 $)

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Clinicia puanları ve yorumları

Capterra: 5/5 (5'ten az yorum)

Doğru hasta yönetim yazılımıyla muayenehanenizi sağlıklı tutun

Yazılım araçlarının sağlık sektöründe bilinçli operasyonel ve klinik kararları nasıl desteklediği şaşırtıcıdır. ?

Listemizde yer alan hasta yönetim platformları, evrak işleri ve idari görevlerin yükünü önemli ölçüde azaltır ve asıl hedefinize, yani hastalarınızın bakımına odaklanmanıza yardımcı olur.

Hala kafanız karıştıysa ve muayenehaneniz için uygun maliyetli bir görev ve proje yönetimi arıyorsanız, ClickUp ile başlamanızı öneririz.