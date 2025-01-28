2025'in Mac için En İyi 10 Çalışan İzleme Yazılımı

İşyeri yönetimi, bir şirketin en değerli kaynakları olan çalışanları yönetmekle ilgilidir. Ancak uzaktan ve hibrit takımların yeni normal haline gelmesiyle, çalışanlarınızın bağlılığını ve verimliliğini korumak için artık elle yazılmış genelgelere ve bitmek bilmeyen zaman çizelgelerine güvenemezsiniz. ⌛
En iyi çalışan izleme yazılımları, takım yönetimi sorunlarını aşmanıza ve fazla çaba harcamadan motive bir iş gücü oluşturmanıza yardımcı olur. İyi haber ise, bu çözümlerin tüm platformlarda kullanılabilir olmasıdır.
Mac kullanıcısı olsanız bile, takımınızın faaliyetleri, bireysel verimlilik oranları, tahmini tamamlanma zaman çizelgeleri ve bunların arasındaki her şey hakkında içgörüler elde etmek için birçok kaliteli araç bulacaksınız. ??
Bu makalede, çalışanlarınızdan en iyi verimi almanıza ve organizasyonel performansı artırmanıza yardımcı olacak Mac cihazlar için 10 çalışan izleme yazılımını inceleyeceğiz.
Mac için çalışan izleme yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Çalışan izleme araçları için güvenilir bir platform seçerken aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun:
- İzleme özellikleri: Çalışan izleme yazılımı, etkinliklerin, zaman kayıtlarının, erişilen web sitelerinin ve uygulamaların ile fare ve klavye kullanımının izlenmesine olanak sağlamalıdır. İzleme süreci, şirket içi, uzaktan ve müşteriye yönelik takımlar için zahmetsiz olmalıdır
- Gizlilik ve güvenlik: TheOneSpy'ın bir raporuna göre, eski çalışanların %49'u sahtekarlık yapmaya başlıyor ve Windows ve Mac şirket hesaplarını kullanarak içeriden bilgiyi rakiplere satıyor. İdeal yazılım, ihlalleri önlemek için kullanıcı erişim kontrolleri ve veri şifreleme gibi özellikler sağlamalıdır
- Özelleştirmeler: İzleme yazılımı, iş kültürünüze, belirli bir departmana veya hatta uzaktaki çalışanlara göre izleme parametrelerinizi özelleştirmenize izin vermelidir
- Entegrasyonlar: İyi bir çalışan izleme aracı, İK ekosistemindeki diğer araçlarla entegre olarak iletişim, işbirliği ve takım yönetimini kolaylaştırır
- Uyumluluk: Çalışan izleme yazılımınız, şirketinizin geçerli iş kanunlarına uyumunu da izleyebiliyorsa, hukuk takımınız için büyük bir avantaj olacaktır
- Analitik seçenekleri: İzleme yazılımı, çalışan bağlılığı, güvenilirlik ve verimlilik kalıpları gibi faktörleri analiz etmek için raporlama özelliklerine sahip olmalıdır ???
Mac için Kullanabileceğiniz En İyi 10 Çalışan İzleme Yazılımı
Yukarıdaki kriterlere göre, Mac için önde gelen çalışan izleme yazılımlarının bir listesini derledik. Her takım için uygun, piyasada bulunan çok yönlü ürünleri keşfetmek için okumaya devam edin. ?
1. ClickUp
ClickUp, her boyuttaki takım için mükemmel bir hepsi bir arada iş gücü ve proje yönetimi platformudur. Sezgisel İK destek çözümleri, işlevler arası takımlarda çalışanları tüm aşamalarda izlemenize yardımcı olur.
Platform, çalışanlarınız ve projelerinizle ilgili bilgilerin merkezi bir noktasıdır ve her şeyi izlemek için 15'ten fazla görünüm sunar. Örneğin, İş Yükü Görünümü'nü kullanarak farklı takım üyelerinin iş yüklerini inceleyin, dağıtın ve ayarlayın. Süreçleri denetlemek ve bunları çalışan, takım, departman veya türe göre filtrelemek istiyorsanız Etkinlik Görünümü'nü seçin. ?
ClickUp ile, ekibinizin ilerlemesi hakkında içgörüler elde etmek, tamamlanma tahminleri belirlemek ve verimlilik engellerini belirlemek için olağanüstü zaman takibi, zaman çizelgesi ve raporlama özellikleri elde edersiniz.
Bir ekip arkadaşınızın performansının düşmesinden mi endişeleniyorsunuz? ClickUp, personel moralini bozmadan verimlilik sorunlarının üstesinden gelmenize yardımcı olur. Platformun performans izleme ve program yönetimi araçlarını kullanarak çalışanlarınızı zorlu dönemlerden geçirin.
Ayrıca, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak ve tükenmişlik riskini azaltmak için 100'den fazla gelişmiş iş akışı otomasyonu seçeneği ile oynayabilirsiniz. ?
ClickUp'ın İK dostu şablonlarını kullanarak süreç haritalamayı daha kolay hale getirin, özellikle yeni çalışanları işe alırken. Çalışan El Kitabı, Kapasite Planlama ve Akış Şeması şablonları gibi seçenekler, planlama ve operasyon takımları arasındaki iletişim boşluklarını her an kapatabilir!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Çalışan izleme, iş yükü dağıtımı ve işbirliği özellikleri
- personel faaliyetlerini, görevlerini ve sorumluluklarını incelemek için 15'ten fazla görünüm
- Raporlama ve canlı zaman takibi özellikleri
- Sürükle ve bırak işlevine sahip sezgisel, Mac dostu arayüz
- Planlama ve izlemeyi desteklemek için hazır şablonlar
- Belgeler, Beyaz Tahtalar, sohbetler ve Hedefler aracılığıyla gerçek zamanlı işbirliği
- Sektörün en iyi müşteri güvenliği ve uyumluluk önlemleri
- IOS ve Android cihazlardan da erişilebilir
- 1.000'den fazla kullanışlı entegrasyon
ClickUp sınırlamaları
- İşlevselliği en üst düzeye çıkarmak için tüm özellikleri keşfetmek zaman alır
- Tek bir çalışma alanında birden fazla projeyi yönetirken ara sıra ortaya çıkan hatalar
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: 0
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)
2. Hubstaff
Takımınızın çalışma saatlerini A'dan Z'ye mikro düzeyde yönetmek mi istiyorsunuz? Hubstaff, çalışan izleme için ideal çözümünüz olabilir! ⏲️
Hubstaff, temel olarak uzaktan ve dağıtılmış takımların verimliliğini izlemek için bir zaman takibi aracıdır. Saatleri ve iş sınırlarını belirleyin ve zaman dilimleri arasında projelerinizin ilerlemesini takip edin. Oluşturulan zaman çizelgelerini inceleyin, raporlara bağlam ekleyin ve daha iyi verimlilik, karlılık veya iş memnuniyeti için süreçlerinizi değiştirin — hepsi parmaklarınızın ucunda! ☝️
Hubstaff'ın Mac uygulaması, çalışanların ilerlemesini izlemek için çalışanların tuş vuruşlarını ve fare hareketlerini kullanan tam donanımlı bir verimlilik izleyici içerir. Özelleştirilebilir ekran görüntüleri yardımıyla işlerin yapıldığını kanıtlayın, sosyal medya kullanımını izleyin ve takım üyelerinizi gün boyu dolambaçlı yollara sapmadan ilerlemeleri için motive etmek üzere başarı rozetleri ayarlayın. ?️
Hubstaff, zaman ve devamlılığı izlemekten daha fazlasını sunar. Otomatik bordro, çevrimiçi faturalandırma ve bütçe yönetimi özellikleri, sıradan işlemleri optimize etmek için çok yönlü bir araçtır. Çalışanlarınız günlük durum güncellemelerini yayınlayabilir, bu da eşzamansız Scrum takımları için çok yararlı olabilir.
Hubstaff'ın en iyi özellikleri
- Üst düzey zaman ve verimlilik izleme özellikleri
- Müşteri güvenliği ve gizliliğine öncelik verir
- Verimlilik için etkinlik rozetleri
- Otomatik raporlama ve maliyet yönetimi araçları
- Çalışan verimliliği ve durum güncellemeleri
Hubstaff sınırlamaları
- Mac için izleme araçları bazen çökebilir
- Bazı kullanıcılar zaman çizelgelerinde hata olduğunu bildirdi
Hubstaff fiyatlandırması
- Hubstaff Time
- Ücretsiz deneme süresi: 0 $
- Time Starter: Kullanıcı başına aylık 5,83 $
- Time Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Hubstaff Desk
- Desk Ücretsiz: 0 $
- Desk Starter: Kullanıcı başına aylık 5,83 $
- Desk Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Hubstaff Alan
- Alan Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Desk Alanı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hubstaff derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.400'den fazla yorum)
3. Clockify
Clockify , bütçe kısıtlamaları içinde büyük bir takımı yönetmek istiyorsanız, listemizdeki en uygun fiyatlı zaman takibi çözümlerinden biridir. İzleme araçları, ücretli kullanıcıların sınırsız üye eklemesine olanak tanır, bu da onu büyüyen girişimler için mükemmel hale getirir. ?
Clockify, haftalık takım iş yüklerini sıralamak ve yönetmek için zaman çizelgeleri sunar, ancak yedi günden eski veriler otomatik olarak silinir. Kronometre kullanın, zamanı izleyin, saatleri girin ve düzenleyin ve faturalandırılabilir saatleri işaretleyerek maaş yönetimini sorunsuz hale getirin.
İzleme yazılımı, günlük sorumluluklarınızı düzenlemenize ve belirli zaman aralıklarını görsel olarak bloklamanıza yardımcı olan Takvim özelliğine sahiptir. Kiosk seçeneği, kişisel PIN tabanlı oturum açma sayesinde çalışanlarınızın birbirlerinin yerine giriş yapmasını engeller.
Raporlama konusunda ise Clockify, izlenen zamanı proje, faturalandırılabilir durum, takım veya tarihe göre sıralamanıza, grafikler oluşturmanıza, bir proje için tahmini ve izlenen zaman arasındaki farkı kontrol etmenize ve bir projenin ne kadar gelir elde ettiğini görmenize olanak tanır.
Clockify'ın en iyi özellikleri
- Kapsamlı gösterge paneli
- Ücretli katmanlarda sınırsız kullanıcı
- Özelleştirilebilir zaman takibi araçları
- Sezgisel raporlama özellikleri
- 80'den fazla web uygulamasıyla entegre
Clockify sınırlamaları
- Sınırlı proje yönetimi işlevleri
- Mac kullanıcıları henüz Boşta Kalma Algılama ve Otomatik İzleme özelliklerine sahip değildir
Clockify fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0 $
- Temel: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5,49 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Clockify puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.500+ yorum)
4. Toggl İzleme
Takımınız iş yükünü yetiştirmekte zorlanıyor mu? Toggl Track, çalışanlarınızın verimlilik ve etkinlik sorunlarının kaynağını anında ortaya çıkarır. ?
Çalışan izleme yazılımı için en iyi seçeneklerden biri olan Toggl Track, sezgisel, kullanımı kolay bir arayüze ve basit bir ilk kurulum sürecine sahiptir. Zaman çizelgelerini manuel olarak doldurmanın sıkıcı görevini unutun — birkaç tıklama ile takımınızın ş akışını bir profesyonel gibi izleyebileceksiniz. ?
Son derece özelleştirilebilir olan Toggl Track, büyük takımları, çok departmanlı projeleri ve hatta serbest çalışanları yönetmenize yardımcı olabilir! İstediğiniz bilgileri göz açıp kapayıncaya kadar size sunmak için mükemmel filtreleme ve sıralama seçeneklerine sahiptir.
Platformun gözetleme karşıtı zaman takibi ilkeleri olduğunu ve bu sayede çalışanların temel gizlilik haklarını asla ihlal etmediğini belirtmek gerekir.
Toggl Track, değerli bir bordro asistanı da olabilir. Her proje, görev ve müşteri için faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izler; karmaşık elektronik tablolar olmadan birkaç tıklamayla doğru faturalandırma yapın! ?
Toggl En iyi özellikleri izleyin
- Kurulumu ve kullanımı kolay izleme yazılımı
- Birinci sınıf filtreleme ve dışa aktarma seçenekleri
- Güvenilir müşteri hizmetleri
- Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleme
Toggl İzleme sınırlamaları
- Çalışan izleme yazılımlarında ara sıra ortaya çıkan senkronizasyon sorunları
- Proje yönetimi özellikleri yoktur
Toggl Fiyatlandırmayı izleyin
- Ücretsiz: 0
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Toggl Puanlamaları ve yorumları izleyin
- G2: 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
5. ActivTrak
ActivTrak, işgücü verimliliğini ve katılımını izlemek için bulut tabanlı bir platformdur, böylece herhangi bir Mac cihazından erişebilirsiniz.
Çalışanlarınızın çalışma saatlerini nasıl geçirdiklerini değerlendirmek için çalışan izleme yazılımından yararlanın. Verimlilik ölçümleri, raporlama araçları, konum bilgileri ve diğer izleme özelliklerine sahip gösterge panelleri sayesinde ilgisizliği ve tükenmişliği çok önceden tespit edebilirsiniz! ?
Ve hayır, burada casusluk yapılmıyor. ?️
Gizliliğe saygılı kültürü kapsamında ActivTrak, klavye vuruşları, e-postalar veya kameralar gibi hassas alanlara erişim sağlamaz. Bunun yerine, veri analitiğini kullanarak aşağıdaki konularda ölçülebilir içgörüler toplar:
- Tükenmişlik eğilimleri
- İnsanlar, süreçler ve teknoloji engelleri
- Dikkat dağınıklığı ve kesintiler
- Değiştirilen iş programlarına yanıtlar
- Strateji değişikliklerinin verimlilik ve performans üzerindeki etkisi
- Katılımı sağlayan unsurlar
ActivTrak, şirketinizin politikalarına göre uyumluluk parametrelerini özelleştirmenize yardımcı olur. Güvenlik özellikleri arasında, bloklu web sitelerine erişim girişimleri, yetkisiz USB etkinliği veya dosya paylaşımı ve kullanıcıların silinmesi gibi olası ihlallere ilişkin bildirimler bulunur.
ActivTrak'ın en iyi özellikleri
- Gizliliğe saygılı çalışan izleme yazılımı
- Kapsamlı raporlama araçları
- Otomatik zaman takibi
- Özelleştirilebilir uyumluluk ayarları
- Olası uyumluluk ihlalleri için bildirimler
ActivTrak sınırlamaları
- Çalışanların etkinlik geçmişini görüntülemek karmaşık olabilir
- İzleme yazılımlarında sınırlı zaman takibi özelleştirmeleri
ActivTrak fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ActivTrak puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
6. Teramind
Uzaktan çalışan takımlar ofis malzemeleri ve gayrimenkul maliyetlerinden tasarruf etmenize yardımcı olurken, oldukça pahalı bir tehdit olan içeriden gelen tehditlere yol açar. Neyse ki, Teramind gibi araçlar, deneyimli bir araştırmacı gibi şüpheli çalışan faaliyetlerini tespit etmenize yardımcı olur. ?
Bu sağlam platform, davranışsal veri analitiği yardımıyla siber güvenlik ve çalışan izleme için çok yönlü çözümler sunar. Tek bir platformdan iş akışı darboğazlarını belirleyin, çalışan alışkanlıklarını analiz edin, içeriden gelen tehditlerin belirtilerini tespit edin ve yasal uyumluluğu yönetin.
Teramind, çalışanların eylemlerinin ekran görüntülerini canlı olarak veya eylemler gerçekleştiğinde sunar, böylece doğru kişiyi hiç şüphe duymadan sorumlu tutabilirsiniz.
Bir diğer değerli özellik ise, şirket politikalarını özelleştirmenize ve olası ihlallerden haberdar olmanıza olanak tanıyan akıllı kurallar ve uyarılardır. Toplanan verilere dayanarak, platform gelecekteki tehditleri tahmin etmenize ve içeriden veri sızıntılarını önlemenize yardımcı olabilir.
Bir verimlilik yazılımı olarak Teramind sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Sezgisel gösterge panelini kullanarak çalışanların iş modellerini, iş yükünü, etkinliklerini ve kullanılabilirliklerini genel olarak görüntüleyin.
Teramind'ın en iyi özellikleri
- İçeriden gelen tehditlerin riskini azaltın
- Gerçek zamanlı ve önceden kaydedilmiş ekran görüntüleri
- Akıllı kurallar ve uyarılar
- Tahmin raporları
- Verimliliği artıran özellikler
Teramind sınırlamaları
- Verimlilik tetikleyicileri ayarlamak kafa karıştırıcı olabilir
- Bazı kullanıcılar yazılımı çok pahalı buluyor
Teramind fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- UAM: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları
- DLP: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Teramind puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)
7. DeskTime
Kimin neyi ne zaman yaptığını bilen, her şeyi gören bir göze mi ihtiyacınız var? ?
DeskTime ile çalışanlarınızın iş sırasında hangi uygulamaları, web sitelerini ve programları kullandığını ve bunlara ne kadar zaman ayırdığını görebilirsiniz. Süreç otomatiktir; platform, çalışanların işe başlama ve işten çıkma saatlerini kaydeder. Bu bilgiler, ortalama verimlilik oranlarını hesaplamak için kullanılır ve bu da faturalandırılabilir saatleri ve dış kaynaklı işler için teklifleri belirlemenize yardımcı olur.
Bu çalışan izleme çözümü, çalışanlarınızın üzerinde çalıştığı belgelerin ve dosyaların başlıklarını bile izleyebilir. WIP'lerin durumuyla ilgili güncellemeleri almak için belirli aralıklarla otomatik ekran görüntüleri almayı planlayın.
DeskTime, çalışanlara oldukça incelikli bir gizlilik seçeneği sunar. Çalışma saatleri içinde iş dışında bir şey üzerinde çalışırken, kullanıcılar geçici olarak izlenmemek için gizli zaman seçeneğini etkinleştirebilir.
DeskTime'ın en iyi özellikleri
DeskTime sınırlamaları
- Boşta kalma süresi algılama her zaman doğru sonuç vermez
- Çalışan izleme çözümünde görev atama özelliği yoktur
DeskTime fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 6,42 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 9,17 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 18,33 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
DeskTime puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
8. WorkScape
İster uzaktan ister ofiste çalışan bir takım olsun, WorkScape iş başında olduğunda işten kaçmak imkansızdır. ?
Çalışan izleme çözümü, verimlilik endişelerini açıkça ortaya koymaktan çekinmez. En aktif ve en az aktif çalışanları izlemekten, çalışanlarınızın dinlenmek için ne kadar zaman harcadığını incelemeye kadar, WorkScape her şeyi titizlikle kaydeder. ?
İşle ilgili ve işle ilgili olmayan web sitelerini ve uygulamaları yapılandırın, platform size her çalışanın çevrimiçi olarak ne yaptığını net bir şekilde gösterir.
Platform ayrıca çalışanların monitörlerinden ekran görüntüsü almanıza da olanak tanır. Görüntülerde, kullanıcının gizliliğini korumak için bulanıklaştırılmış kısımlar olacaktır. WorkScape ayrıca tuş vuruşlarını izleme özelliği de sunar, ancak bu seçenek Mac cihazlarda mevcut değildir.
Platformun öne çıkan özelliklerinden biri, ofis cihazlarına sessiz kurulum seçeneğidir; çalışanlarınız izlendiklerini fark etmezler. Kulağa sinsi gelebilir, ancak çalışanlarınız hassas bir yapıya sahipse, bu özellik hayat kurtarıcı olabilir. ?
WorkScape'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı izleme özelleştirmeleri
- Çalışan izleme yazılımı, çalışanları verimliliklerine göre sıralar
- Ekran görüntüsü izlemeyi destekler
- Aktif süreyi ve kullanıcı etkinliğini izler
- Sessiz kurulumlar mevcuttur
WorkScape sınırlamaları
- Mac için klavye izleme yazılımı mevcut değildir
- Bazı kullanıcılar performans gecikmeleri yaşıyor
WorkScape fiyatlandırması
- Aylık cihaz başına 1 $'dan başlayan fiyatlarla
WorkScape puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (20 yorum)
- Capterra: 2/5 (1 yorum)
9. StaffCop
StaffCop'u göreve alın ve çalışanlarınızın her zaman en iyi işlerini yapmalarını sağlayın! ?
Bu sağlam platform, çalışan izleme özelliklerini altı kategoriye ayırır:
- Kullanıcı etkinliği izleme
- Kullanıcı davranış analitiği
- Çalışan izleme
- Veri kaybını önleme
- Uyum ve denetim
- İçeriden gelen tehditlerin önlenmesi
Bu özellikler birlikte çalışarak çalışma alanı verimliliği ve güvenliği üzerinde nihai kontrol hissi sağlar. En son uyumluluk ve denetim standartlarına uyumu sağlarken etkinlikleri izleyin, normal davranışları belirleyin ve anormallikleri tespit edin, video izleri kaydedin ve potansiyel içeriden gelen tehditleri ortaya çıkarın.
StaffCop, internet kullanımı, gönderilen e-postalar, yazdırılan belgeler, tuş vuruşları, uygulama kullanımı ve daha fazlasını içeren masaüstü etkinliklerini izlemenizi sağlar. Yine de platform temel gizliliği korur ve patronların çalışanların izin günlerinde onları gözetlemesini engeller.
StaffCop'un en iyi özellikleri
- Etkinlik izleme ve verimlilik optimizasyonu
- İçeriden gelen tehditlerin algılanması
- Olağanüstü kullanıcı davranış analizi
- Kullanıcı etkinliklerinin canlı akışı
StaffCop sınırlamaları
- Yöneticiler için bulut tabanlı bir arayüzü yoktur
- Listelenen entegrasyonlar yok
StaffCop fiyatlandırması
- Sürekli lisans: Kullanıcı başına aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla
- 12 aylık lisans: Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla
- Üç aylık lisans: Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla
StaffCop puanları ve yorumları
- SourceForge: 5/5 (2 yorum)
10. RescueTime
RescueTime, adından da anlaşılacağı gibi, size zaman kazandırır, kaytarmaya veya gereksiz görevlere kaynak harcamaya yer bırakmaz.
Bu araç, olumlu bir iş kültürü oluşturmak için tasarlanmıştır. Zaman takibi özelliklerinin yanı sıra, dikkatli bir motivasyon kaynağı olarak da işlev görür.
Evet! RescueTime, çalışanların programlarını ve etkinliklerini dikkatlice analiz eder ve bu verileri kullanarak takımınızı doğru yöne yönlendirir, hatta onları devam etmeleri için motive eder. ?
RescueTime, düşük verimliliğin arkasındaki temel nedenleri daha derinlemesine inceleyerek zamanınızı çalan faaliyetleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Odak Oturumu özelliği, dikkatinizi dağıtan web sitelerini bloklar ve işiniz bittiğinde, bu özelliği etkinleştirip etkinleştirmediğinizde genel verimliliğiniz hakkında bilgi alırsınız. Aradaki fark genellikle şok edicidir! ?
RescueTime'ın en iyi özellikleri
- Verimliliği artırmak için motivasyon araçları
- Hatırlatıcılar
- Dikkat dağıtıcı web sitelerini bloklar
- Özelleştirilebilir hedef ayarı
- Çalışanlarınızın odaklanmasını yeniden ayarlayın
RescueTime sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar arayüzü eski buluyor
- Daha fazla düzen seçeneği kullanılabilir
RescueTime fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
RescueTime puanları ve yorumları
- G2: 4,1/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (130'dan fazla yorum)
Gözlemleyin, İnceleme, Tekrar Ziyaret Edin, Tekrar Edin
Çalışan izleme, kırbaçla sıkı bir disiplin uygulamak değildir; çalışma alanını sürekli olarak geliştirme sürecidir. ⤴️
Windows veya Mac kullanıyor olun, süreçlerde verimsizlikler ve motivasyon düşürücü unsurlar fark ederseniz, takımınıza biraz Slack tanıyın.
Verimlilik engellerini belirlemenize ve her gün dengeli bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olacak listelenen ürünlerimize güvenin! ?