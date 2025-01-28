2025'in Mac için En İyi 10 Çalışan İzleme Yazılımı

İşyeri yönetimi, bir şirketin en değerli kaynakları olan çalışanları yönetmekle ilgilidir. Ancak uzaktan ve hibrit takımların yeni normal haline gelmesiyle, çalışanlarınızın bağlılığını ve verimliliğini korumak için artık elle yazılmış genelgelere ve bitmek bilmeyen zaman çizelgelerine güvenemezsiniz. ⌛

En iyi çalışan izleme yazılımları, takım yönetimi sorunlarını aşmanıza ve fazla çaba harcamadan motive bir iş gücü oluşturmanıza yardımcı olur. İyi haber ise, bu çözümlerin tüm platformlarda kullanılabilir olmasıdır.

Mac kullanıcısı olsanız bile, takımınızın faaliyetleri, bireysel verimlilik oranları, tahmini tamamlanma zaman çizelgeleri ve bunların arasındaki her şey hakkında içgörüler elde etmek için birçok kaliteli araç bulacaksınız. ?‍?

Bu makalede, çalışanlarınızdan en iyi verimi almanıza ve organizasyonel performansı artırmanıza yardımcı olacak Mac cihazlar için 10 çalışan izleme yazılımını inceleyeceğiz.

Mac için çalışan izleme yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Çalışan izleme araçları için güvenilir bir platform seçerken aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun:

İzleme özellikleri: Çalışan izleme yazılımı, etkinliklerin, zaman kayıtlarının, erişilen web sitelerinin ve uygulamaların ile fare ve klavye kullanımının izlenmesine olanak sağlamalıdır. İzleme süreci, şirket içi, uzaktan ve müşteriye yönelik takımlar için zahmetsiz olmalıdır Gizlilik ve güvenlik: TheOneSpy'ın bir raporuna göre, eski çalışanların %49'u sahtekarlık yapmaya başlıyor ve Windows ve Mac şirket hesaplarını kullanarak içeriden bilgiyi rakiplere satıyor. İdeal yazılım, ihlalleri önlemek için kullanıcı erişim kontrolleri ve veri şifreleme gibi özellikler sağlamalıdır Özelleştirmeler: İzleme yazılımı, iş kültürünüze, belirli bir departmana veya hatta uzaktaki çalışanlara göre izleme parametrelerinizi özelleştirmenize izin vermelidir Entegrasyonlar: İyi bir çalışan izleme aracı, İK ekosistemindeki diğer araçlarla entegre olarak iletişim, işbirliği ve : İyi bir çalışan izleme aracı, İK ekosistemindeki diğer araçlarla entegre olarak iletişim, işbirliği ve takım yönetimini kolaylaştırır Uyumluluk: Çalışan izleme yazılımınız, şirketinizin geçerli iş kanunlarına uyumunu da izleyebiliyorsa, hukuk takımınız için büyük bir avantaj olacaktır Analitik seçenekleri: İzleme yazılımı, çalışan bağlılığı, güvenilirlik ve verimlilik kalıpları gibi faktörleri analiz etmek için raporlama özelliklerine sahip olmalıdır ?‍?‍?

Mac için Kullanabileceğiniz En İyi 10 Çalışan İzleme Yazılımı

Yukarıdaki kriterlere göre, Mac için önde gelen çalışan izleme yazılımlarının bir listesini derledik. Her takım için uygun, piyasada bulunan çok yönlü ürünleri keşfetmek için okumaya devam edin. ?

Takımınızda kimin az veya fazla çalıştığını bir bakışta anlayın, böylece kaynaklarınızı kolayca yeniden dağıtabilirsiniz

ClickUp, her boyuttaki takım için mükemmel bir hepsi bir arada iş gücü ve proje yönetimi platformudur. Sezgisel İK destek çözümleri, işlevler arası takımlarda çalışanları tüm aşamalarda izlemenize yardımcı olur.

Platform, çalışanlarınız ve projelerinizle ilgili bilgilerin merkezi bir noktasıdır ve her şeyi izlemek için 15'ten fazla görünüm sunar. Örneğin, İş Yükü Görünümü'nü kullanarak farklı takım üyelerinin iş yüklerini inceleyin, dağıtın ve ayarlayın. Süreçleri denetlemek ve bunları çalışan, takım, departman veya türe göre filtrelemek istiyorsanız Etkinlik Görünümü'nü seçin. ?

ClickUp ile, ekibinizin ilerlemesi hakkında içgörüler elde etmek, tamamlanma tahminleri belirlemek ve verimlilik engellerini belirlemek için olağanüstü zaman takibi, zaman çizelgesi ve raporlama özellikleri elde edersiniz.

Daha iyi kaynak yönetimi için ClickUp görevlerine ilişkin zaman tahminlerini kolayca görüntüleyin ve izleyin

Bir ekip arkadaşınızın performansının düşmesinden mi endişeleniyorsunuz? ClickUp, personel moralini bozmadan verimlilik sorunlarının üstesinden gelmenize yardımcı olur. Platformun performans izleme ve program yönetimi araçlarını kullanarak çalışanlarınızı zorlu dönemlerden geçirin.

Ayrıca, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak ve tükenmişlik riskini azaltmak için 100'den fazla gelişmiş iş akışı otomasyonu seçeneği ile oynayabilirsiniz. ?

ClickUp'ın İK dostu şablonlarını kullanarak süreç haritalamayı daha kolay hale getirin, özellikle yeni çalışanları işe alırken. Çalışan El Kitabı, Kapasite Planlama ve Akış Şeması şablonları gibi seçenekler, planlama ve operasyon takımları arasındaki iletişim boşluklarını her an kapatabilir!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

İşlevselliği en üst düzeye çıkarmak için tüm özellikleri keşfetmek zaman alır

Tek bir çalışma alanında birden fazla projeyi yönetirken ara sıra ortaya çıkan hatalar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : 0

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)

2. Hubstaff

Takımınızın çalışma saatlerini A'dan Z'ye mikro düzeyde yönetmek mi istiyorsunuz? Hubstaff, çalışan izleme için ideal çözümünüz olabilir! ⏲️

Hubstaff, temel olarak uzaktan ve dağıtılmış takımların verimliliğini izlemek için bir zaman takibi aracıdır. Saatleri ve iş sınırlarını belirleyin ve zaman dilimleri arasında projelerinizin ilerlemesini takip edin. Oluşturulan zaman çizelgelerini inceleyin, raporlara bağlam ekleyin ve daha iyi verimlilik, karlılık veya iş memnuniyeti için süreçlerinizi değiştirin — hepsi parmaklarınızın ucunda! ☝️

Hubstaff'ın Mac uygulaması, çalışanların ilerlemesini izlemek için çalışanların tuş vuruşlarını ve fare hareketlerini kullanan tam donanımlı bir verimlilik izleyici içerir. Özelleştirilebilir ekran görüntüleri yardımıyla işlerin yapıldığını kanıtlayın, sosyal medya kullanımını izleyin ve takım üyelerinizi gün boyu dolambaçlı yollara sapmadan ilerlemeleri için motive etmek üzere başarı rozetleri ayarlayın. ?️

Hubstaff, zaman ve devamlılığı izlemekten daha fazlasını sunar. Otomatik bordro, çevrimiçi faturalandırma ve bütçe yönetimi özellikleri, sıradan işlemleri optimize etmek için çok yönlü bir araçtır. Çalışanlarınız günlük durum güncellemelerini yayınlayabilir, bu da eşzamansız Scrum takımları için çok yararlı olabilir.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Üst düzey zaman ve verimlilik izleme özellikleri

Müşteri güvenliği ve gizliliğine öncelik verir

Verimlilik için etkinlik rozetleri

Otomatik raporlama ve maliyet yönetimi araçları

Çalışan verimliliği ve durum güncellemeleri

Hubstaff sınırlamaları

Mac için izleme araçları bazen çökebilir

Bazı kullanıcılar zaman çizelgelerinde hata olduğunu bildirdi

Hubstaff fiyatlandırması

Hubstaff Time

Ücretsiz deneme süresi : 0 $

Time Starter : Kullanıcı başına aylık 5,83 $

Time Pro : Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hubstaff Desk

Desk Ücretsiz : 0 $

Desk Starter : Kullanıcı başına aylık 5,83 $

Desk Pro : Kullanıcı başına aylık 8,33 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hubstaff Alan

Alan Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Desk Alanı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hubstaff derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.400'den fazla yorum)

3. Clockify

Clockify , bütçe kısıtlamaları içinde büyük bir takımı yönetmek istiyorsanız, listemizdeki en uygun fiyatlı zaman takibi çözümlerinden biridir. İzleme araçları, ücretli kullanıcıların sınırsız üye eklemesine olanak tanır, bu da onu büyüyen girişimler için mükemmel hale getirir. ?

Clockify, haftalık takım iş yüklerini sıralamak ve yönetmek için zaman çizelgeleri sunar, ancak yedi günden eski veriler otomatik olarak silinir. Kronometre kullanın, zamanı izleyin, saatleri girin ve düzenleyin ve faturalandırılabilir saatleri işaretleyerek maaş yönetimini sorunsuz hale getirin.

İzleme yazılımı, günlük sorumluluklarınızı düzenlemenize ve belirli zaman aralıklarını görsel olarak bloklamanıza yardımcı olan Takvim özelliğine sahiptir. Kiosk seçeneği, kişisel PIN tabanlı oturum açma sayesinde çalışanlarınızın birbirlerinin yerine giriş yapmasını engeller.

Raporlama konusunda ise Clockify, izlenen zamanı proje, faturalandırılabilir durum, takım veya tarihe göre sıralamanıza, grafikler oluşturmanıza, bir proje için tahmini ve izlenen zaman arasındaki farkı kontrol etmenize ve bir projenin ne kadar gelir elde ettiğini görmenize olanak tanır.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı gösterge paneli

Ücretli katmanlarda sınırsız kullanıcı

Özelleştirilebilir zaman takibi araçları

Sezgisel raporlama özellikleri

80'den fazla web uygulamasıyla entegre

Clockify sınırlamaları

Sınırlı proje yönetimi işlevleri

Mac kullanıcıları henüz Boşta Kalma Algılama ve Otomatik İzleme özelliklerine sahip değildir

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Temel : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 5,49 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Clockify puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (150 yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.500+ yorum)

4. Toggl İzleme

Toggl'da zaman takibi

Takımınız iş yükünü yetiştirmekte zorlanıyor mu? Toggl Track, çalışanlarınızın verimlilik ve etkinlik sorunlarının kaynağını anında ortaya çıkarır. ?

Çalışan izleme yazılımı için en iyi seçeneklerden biri olan Toggl Track, sezgisel, kullanımı kolay bir arayüze ve basit bir ilk kurulum sürecine sahiptir. Zaman çizelgelerini manuel olarak doldurmanın sıkıcı görevini unutun — birkaç tıklama ile takımınızın ş akışını bir profesyonel gibi izleyebileceksiniz. ?

Son derece özelleştirilebilir olan Toggl Track, büyük takımları, çok departmanlı projeleri ve hatta serbest çalışanları yönetmenize yardımcı olabilir! İstediğiniz bilgileri göz açıp kapayıncaya kadar size sunmak için mükemmel filtreleme ve sıralama seçeneklerine sahiptir.

Platformun gözetleme karşıtı zaman takibi ilkeleri olduğunu ve bu sayede çalışanların temel gizlilik haklarını asla ihlal etmediğini belirtmek gerekir.

Toggl Track, değerli bir bordro asistanı da olabilir. Her proje, görev ve müşteri için faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izler; karmaşık elektronik tablolar olmadan birkaç tıklamayla doğru faturalandırma yapın! ?

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Kurulumu ve kullanımı kolay izleme yazılımı

Birinci sınıf filtreleme ve dışa aktarma seçenekleri

Güvenilir müşteri hizmetleri

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleme

Toggl İzleme sınırlamaları

Çalışan izleme yazılımlarında ara sıra ortaya çıkan senkronizasyon sorunları

Proje yönetimi özellikleri yoktur

Toggl Fiyatlandırmayı izleyin

Ücretsiz : 0

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Toggl Puanlamaları ve yorumları izleyin

G2 : 4,6/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

5. ActivTrak

ActivTrak, işgücü verimliliğini ve katılımını izlemek için bulut tabanlı bir platformdur, böylece herhangi bir Mac cihazından erişebilirsiniz.

Çalışanlarınızın çalışma saatlerini nasıl geçirdiklerini değerlendirmek için çalışan izleme yazılımından yararlanın. Verimlilik ölçümleri, raporlama araçları, konum bilgileri ve diğer izleme özelliklerine sahip gösterge panelleri sayesinde ilgisizliği ve tükenmişliği çok önceden tespit edebilirsiniz! ?

Ve hayır, burada casusluk yapılmıyor. ?️

Gizliliğe saygılı kültürü kapsamında ActivTrak, klavye vuruşları, e-postalar veya kameralar gibi hassas alanlara erişim sağlamaz. Bunun yerine, veri analitiğini kullanarak aşağıdaki konularda ölçülebilir içgörüler toplar:

Tükenmişlik eğilimleri İnsanlar, süreçler ve teknoloji engelleri Dikkat dağınıklığı ve kesintiler Değiştirilen iş programlarına yanıtlar Strateji değişikliklerinin verimlilik ve performans üzerindeki etkisi Katılımı sağlayan unsurlar

ActivTrak, şirketinizin politikalarına göre uyumluluk parametrelerini özelleştirmenize yardımcı olur. Güvenlik özellikleri arasında, bloklu web sitelerine erişim girişimleri, yetkisiz USB etkinliği veya dosya paylaşımı ve kullanıcıların silinmesi gibi olası ihlallere ilişkin bildirimler bulunur.

ActivTrak'ın en iyi özellikleri

Gizliliğe saygılı çalışan izleme yazılımı

Kapsamlı raporlama araçları

Otomatik zaman takibi

Özelleştirilebilir uyumluluk ayarları

Olası uyumluluk ihlalleri için bildirimler

ActivTrak sınırlamaları

Çalışanların etkinlik geçmişini görüntülemek karmaşık olabilir

İzleme yazılımlarında sınırlı zaman takibi özelleştirmeleri

ActivTrak fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Essentials : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ActivTrak puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

6. Teramind

Uzaktan çalışan takımlar ofis malzemeleri ve gayrimenkul maliyetlerinden tasarruf etmenize yardımcı olurken, oldukça pahalı bir tehdit olan içeriden gelen tehditlere yol açar. Neyse ki, Teramind gibi araçlar, deneyimli bir araştırmacı gibi şüpheli çalışan faaliyetlerini tespit etmenize yardımcı olur. ?

Bu sağlam platform, davranışsal veri analitiği yardımıyla siber güvenlik ve çalışan izleme için çok yönlü çözümler sunar. Tek bir platformdan iş akışı darboğazlarını belirleyin, çalışan alışkanlıklarını analiz edin, içeriden gelen tehditlerin belirtilerini tespit edin ve yasal uyumluluğu yönetin.

Teramind, çalışanların eylemlerinin ekran görüntülerini canlı olarak veya eylemler gerçekleştiğinde sunar, böylece doğru kişiyi hiç şüphe duymadan sorumlu tutabilirsiniz.

Bir diğer değerli özellik ise, şirket politikalarını özelleştirmenize ve olası ihlallerden haberdar olmanıza olanak tanıyan akıllı kurallar ve uyarılardır. Toplanan verilere dayanarak, platform gelecekteki tehditleri tahmin etmenize ve içeriden veri sızıntılarını önlemenize yardımcı olabilir.

Bir verimlilik yazılımı olarak Teramind sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Sezgisel gösterge panelini kullanarak çalışanların iş modellerini, iş yükünü, etkinliklerini ve kullanılabilirliklerini genel olarak görüntüleyin.

Teramind'ın en iyi özellikleri

İçeriden gelen tehditlerin riskini azaltın

Gerçek zamanlı ve önceden kaydedilmiş ekran görüntüleri

Akıllı kurallar ve uyarılar

Tahmin raporları

Verimliliği artıran özellikler

Teramind sınırlamaları

Verimlilik tetikleyicileri ayarlamak kafa karıştırıcı olabilir

Bazı kullanıcılar yazılımı çok pahalı buluyor

Teramind fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

UAM : Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

DLP : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Teramind puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

7. DeskTime

Kimin neyi ne zaman yaptığını bilen, her şeyi gören bir göze mi ihtiyacınız var? ?

DeskTime ile çalışanlarınızın iş sırasında hangi uygulamaları, web sitelerini ve programları kullandığını ve bunlara ne kadar zaman ayırdığını görebilirsiniz. Süreç otomatiktir; platform, çalışanların işe başlama ve işten çıkma saatlerini kaydeder. Bu bilgiler, ortalama verimlilik oranlarını hesaplamak için kullanılır ve bu da faturalandırılabilir saatleri ve dış kaynaklı işler için teklifleri belirlemenize yardımcı olur.

Bu çalışan izleme çözümü, çalışanlarınızın üzerinde çalıştığı belgelerin ve dosyaların başlıklarını bile izleyebilir. WIP'lerin durumuyla ilgili güncellemeleri almak için belirli aralıklarla otomatik ekran görüntüleri almayı planlayın.

DeskTime, çalışanlara oldukça incelikli bir gizlilik seçeneği sunar. Çalışma saatleri içinde iş dışında bir şey üzerinde çalışırken, kullanıcılar geçici olarak izlenmemek için gizli zaman seçeneğini etkinleştirebilir.

DeskTime'ın en iyi özellikleri

Karmaşık izleme ve raporlama araçları

Otomatik zaman takibi

Çalışanlar için gizli zaman seçeneği

Özelleştirilebilir ekran görüntüleri ile belge izleme

Trello ve Jira dahil olmak üzere sekiz entegrasyon mevcuttur

DeskTime sınırlamaları

Boşta kalma süresi algılama her zaman doğru sonuç vermez

Çalışan izleme çözümünde görev atama özelliği yoktur

DeskTime fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 6,42 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 9,17 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 18,33 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

DeskTime puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

8. WorkScape

İster uzaktan ister ofiste çalışan bir takım olsun, WorkScape iş başında olduğunda işten kaçmak imkansızdır. ?

Çalışan izleme çözümü, verimlilik endişelerini açıkça ortaya koymaktan çekinmez. En aktif ve en az aktif çalışanları izlemekten, çalışanlarınızın dinlenmek için ne kadar zaman harcadığını incelemeye kadar, WorkScape her şeyi titizlikle kaydeder. ?

İşle ilgili ve işle ilgili olmayan web sitelerini ve uygulamaları yapılandırın, platform size her çalışanın çevrimiçi olarak ne yaptığını net bir şekilde gösterir.

Platform ayrıca çalışanların monitörlerinden ekran görüntüsü almanıza da olanak tanır. Görüntülerde, kullanıcının gizliliğini korumak için bulanıklaştırılmış kısımlar olacaktır. WorkScape ayrıca tuş vuruşlarını izleme özelliği de sunar, ancak bu seçenek Mac cihazlarda mevcut değildir.

Platformun öne çıkan özelliklerinden biri, ofis cihazlarına sessiz kurulum seçeneğidir; çalışanlarınız izlendiklerini fark etmezler. Kulağa sinsi gelebilir, ancak çalışanlarınız hassas bir yapıya sahipse, bu özellik hayat kurtarıcı olabilir. ?

WorkScape'in en iyi özellikleri

Kapsamlı izleme özelleştirmeleri

Çalışan izleme yazılımı, çalışanları verimliliklerine göre sıralar

Ekran görüntüsü izlemeyi destekler

Aktif süreyi ve kullanıcı etkinliğini izler

Sessiz kurulumlar mevcuttur

WorkScape sınırlamaları

Mac için klavye izleme yazılımı mevcut değildir

Bazı kullanıcılar performans gecikmeleri yaşıyor

WorkScape fiyatlandırması

Aylık cihaz başına 1 $'dan başlayan fiyatlarla

WorkScape puanları ve yorumları

G2: 4/5 (20 yorum)

Capterra: 2/5 (1 yorum)

9. StaffCop

StaffCop'u göreve alın ve çalışanlarınızın her zaman en iyi işlerini yapmalarını sağlayın! ?

Bu sağlam platform, çalışan izleme özelliklerini altı kategoriye ayırır:

Kullanıcı etkinliği izleme Kullanıcı davranış analitiği Çalışan izleme Veri kaybını önleme Uyum ve denetim İçeriden gelen tehditlerin önlenmesi

Bu özellikler birlikte çalışarak çalışma alanı verimliliği ve güvenliği üzerinde nihai kontrol hissi sağlar. En son uyumluluk ve denetim standartlarına uyumu sağlarken etkinlikleri izleyin, normal davranışları belirleyin ve anormallikleri tespit edin, video izleri kaydedin ve potansiyel içeriden gelen tehditleri ortaya çıkarın.

StaffCop, internet kullanımı, gönderilen e-postalar, yazdırılan belgeler, tuş vuruşları, uygulama kullanımı ve daha fazlasını içeren masaüstü etkinliklerini izlemenizi sağlar. Yine de platform temel gizliliği korur ve patronların çalışanların izin günlerinde onları gözetlemesini engeller.

StaffCop'un en iyi özellikleri

Etkinlik izleme ve verimlilik optimizasyonu

İçeriden gelen tehditlerin algılanması

Olağanüstü kullanıcı davranış analizi

Kullanıcı etkinliklerinin canlı akışı

StaffCop sınırlamaları

Yöneticiler için bulut tabanlı bir arayüzü yoktur

Listelenen entegrasyonlar yok

StaffCop fiyatlandırması

Sürekli lisans : Kullanıcı başına aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla

12 aylık lisans : Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Üç aylık lisans: Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

StaffCop puanları ve yorumları

SourceForge: 5/5 (2 yorum)

10. RescueTime

RescueTime, adından da anlaşılacağı gibi, size zaman kazandırır, kaytarmaya veya gereksiz görevlere kaynak harcamaya yer bırakmaz.

Bu araç, olumlu bir iş kültürü oluşturmak için tasarlanmıştır. Zaman takibi özelliklerinin yanı sıra, dikkatli bir motivasyon kaynağı olarak da işlev görür.

Evet! RescueTime, çalışanların programlarını ve etkinliklerini dikkatlice analiz eder ve bu verileri kullanarak takımınızı doğru yöne yönlendirir, hatta onları devam etmeleri için motive eder. ?

RescueTime, düşük verimliliğin arkasındaki temel nedenleri daha derinlemesine inceleyerek zamanınızı çalan faaliyetleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Odak Oturumu özelliği, dikkatinizi dağıtan web sitelerini bloklar ve işiniz bittiğinde, bu özelliği etkinleştirip etkinleştirmediğinizde genel verimliliğiniz hakkında bilgi alırsınız. Aradaki fark genellikle şok edicidir! ?

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için motivasyon araçları

Hatırlatıcılar

Dikkat dağıtıcı web sitelerini bloklar

Özelleştirilebilir hedef ayarı

Çalışanlarınızın odaklanmasını yeniden ayarlayın

RescueTime sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü eski buluyor

Daha fazla düzen seçeneği kullanılabilir

RescueTime fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

RescueTime puanları ve yorumları

G2 : 4,1/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130'dan fazla yorum)

Gözlemleyin, İnceleme, Tekrar Ziyaret Edin, Tekrar Edin

Çalışan izleme, kırbaçla sıkı bir disiplin uygulamak değildir; çalışma alanını sürekli olarak geliştirme sürecidir. ⤴️

Windows veya Mac kullanıyor olun, süreçlerde verimsizlikler ve motivasyon düşürücü unsurlar fark ederseniz, takımınıza biraz Slack tanıyın.

Verimlilik engellerini belirlemenize ve her gün dengeli bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olacak listelenen ürünlerimize güvenin! ?