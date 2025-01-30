2025'te İK Takımları için 10 Çalışan Yönetimi Yazılımı

İster bir işletme sahibi ister insan kaynakları yöneticisi olun, insan sermayenizi oluşturmak ve yönetmek önceliğiniz olmalıdır, çünkü hayalleri gerçeğe dönüştüren şey takım çalışmasıdır. ✨

İşin aslı, insanları yönetmek sadece görevlerin tamamlandığından emin olmak, izin taleplerini onaylamak ve performans değerlendirmeleri yapmak değildir - bunlar da önemlidir elbette. Günümüzde çalışan memnuniyeti çok önemlidir ve bu, sadece hoş bir çalışma ortamı sağlamaktan çok daha fazlasını içerir. Çalışanların işe alım süreçleriyle başlar, onlara sağladığınız (veya sağlamadığınız) iş araçlarıyla devam eder ve zamanında yapılan ödemeleri de içerir. ?

Tüm bu yönetici görevleri genellikle çok zaman alıcıdır, ancak böyle olmak zorunda değildir. Çalışan yönetimi yazılımına yatırım yaptığınızda, bu görevlerin çoğunu otomatikleştirmek kolaydır.

İyi bir çalışan yönetimi çözümünün yapması gerekenleri keşfedin ve bazı İK yazılımı seçeneklerine göz atın. İşiniz için doğru olanı seçmek size zaman ve para kazandıracak, hem personel tutma oranınızı hem de karlılığınızı artıracaktır. Herkes kazanır. ?

Çalışan yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İşletmenizin türüne bağlı olarak, İK fonksiyonlarında size yardımcı olacak bir çalışan yönetim yazılımı ararken dikkate almanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Çalışan Yönetim Yazılımı Programı

Şirketiniz için doğru çalışan yönetim araçlarını seçerek insan sermayesi yönetiminizi (HCM) olabildiğince basitleştirin. İşinizin boyutunu düşünün ve otomatikleştirmek istediğiniz görevleri tam olarak belirleyin. Ayrıca, sizin ve takımınızın işlerini ağırlıklı olarak masaüstü bilgisayarlardan mı yaptığını yoksa hareket halindeki çalışanları desteklemek için mükemmel bir mobil uygulamaya mı ihtiyacınız olduğunu da göz önünde bulundurun. ?

İş ihtiyaçlarınız şu anda çok karmaşık değilse, çalışan bağlılığını ve verimliliğini artırmak için ücretsiz çalışan yönetim sistemleri bile bulabilirsiniz.

İşte günümüzün en iyi çalışan yönetim sistemlerinden bazıları.

ClickUp, takım yönetimini baştan sona otomatikleştirir, böylece siz işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz

ClickUp, insan kaynakları fonksiyonları da dahil olmak üzere işinizin her yönünü takip etmenizi sağlayan bir verimlilik platformudur. Tüm verilerinizi tek bir yerde düzenli bir şekilde saklayan, ihtiyaç duyduğunuzu bulmanızı kolaylaştıran, kullanımı kolay bir çalışan yönetim yazılımıdır.

Tüm İK girişimlerinizi takip etmenize yardımcı olan yerleşik proje yönetimi yazılımı ve sayısız kelime işleme ve elektronik tablo şablonları sayesinde, tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok. ClickUp, projeleri başlangıcından sonuna kadar zaman kazanmanızı sağlar. ?

Takımınızla nerede olurlarsa olsunlar iletişim kurmak çok kolay. ClickUp'ın video konferans özelliğini kullanarak sanal toplantılar düzenleyin veya eğitim web seminerleri gerçekleştirin ya da Microsoft Teams veya Zoom gibi birçok entegrasyondan birini kullanın. Fikirleri görevlere dönüştüren ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak toplantılarınızda görsel olarak işbirliği yapın.

ClickUp, işiniz küçükken işe başlamanıza yardımcı olacak en iyi ücretsiz çalışan yönetim sistemlerinden biridir. Ücretsiz plan, ihtiyacınız olan tüm temel araçları sunar. İşiniz büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça, paketinizi yükseltip ekstra özelliklere erişmek çok kolaydır. ✨

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Asana, Trello veya Monday gibi önceki proje yönetimi araçlarınızdan her şeyi içe aktarın. com

Takımınızın boyutu ne olursa olsun, İK uzmanı ya da bordro departmanında çalışıyor olun, işbirliği araçları herkesin aynı sayfada olması sayesinde birlikte çalışmayı kolaylaştırır

Yönetim özelliklerinden biri, anahtar metriklere genel bir bakış sunan ve ardından buradan ayrıntılara inmenizi sağlayan bir gösterge panelidir

Görünümleri özelleştirerek verileri istediğiniz şekilde görebilirsiniz, örneğin Liste, Kanban panosu veya Gantt grafiği gibi

ClickUp son derece kullanıcı dostudur, bu sayede sistemi hızlı bir şekilde anlayabilir ve zamandan ve çabadan tasarruf etmeye başlayabilirsiniz

Outlook , Slack, Google Drive , One Drive ve Salesforce dahil olmak üzere birçok entegrasyon seçeneği mevcuttur, böylece platformlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Sistem çok karmaşık ve özelleştirilebilir olduğundan, tüm özelliklerini öğrenmek biraz zaman alabilir

Mobil uygulama (henüz) masaüstü sürümü kadar kolay ve erişilebilir değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700'den fazla yorum)

2. Lattice

Lattice aracılığıyla

Lattice, insan yönetimi iş akışınızı kolaylaştırır, böylece yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı ve performansını artırma gibi daha önemli girişimlere odaklanabilirsiniz. Ayrıntılı analizler, insan sermayenizi ve işinizi geliştirecek veriye dayalı kararlar almak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sağlar. ?

Bu uzaktan çalışan yönetim sistemi, özellikle dağıtılmış takımlar için etkilidir. Herkesi gelişmelerden haberdar ederek uzaktan takım yönetimini kolaylaştırır.

Lattice'in en iyi özellikleri

Kariyer hedeflerini, görevleri ve toplantıları takip edin, hiçbir şeyi gözden kaçırmayın

Merkezi bilgi ve süreçler sayesinde uzaktaki çalışanlar daha geniş bir takımın parçası gibi hisseder, sanal takım yönetimi ve çalışan deneyimi iyileşir

İnsan kaynakları süreçlerinin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemek kolaydır, böylece her zaman nerede olduğunuzu bilirsiniz

Ofis içi ve uzaktaki takımlar arasında geri bildirim sağlamak ve almak için harika bir araçtır

Performans değerlendirme şablonları, belirli kişiler veya kullanım durumları için özelleştirilebilir

Lattice sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün iyi tasarlanmadığını ve sistemde gezinmeyi zorlaştırdığını düşünüyor

1:1 fonksiyon ve raporlama iyileştirilebilir

Lattice fiyatlandırması

Bağlılık: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 4 $

Ücret: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Performans Yönetimi + OKR'ler ve Hedefler: Kullanıcı başına aylık 11 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lattice puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

3. Rippling

Rippling aracılığıyla

Rippling, bordro ve giderlerden sosyal hakların yönetimine kadar tüm çalışan yaşam döngüsünü tek bir yerden yöneten merkezi bir işgücü yönetim sistemidir.

Yeni yetenekleri işe almak, zaman ve devamlılığı izlemek ve öğrenme yönetim sistemi aracılığıyla bilgi aktarımı için kullanın. Ayrıca, bireylerin bilgisayar yazılımlarını kurmayı ve Microsoft 365 ve Slack gibi uygulamalarla entegre etmeyi kolaylaştırır. ?

HR bulutu, BT ve finans yazılımlarını içeren daha geniş Rippling ekosisteminin bir parçasıdır.

Rippling'in en iyi özellikleri

Kullanıcı arayüzü sezgiseldir, iyi düzenlenmiştir ve gezinmesi çok kolaydır

Roller, çalışan verileri, ücretler veya çalışan haklarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde otomatik olarak güncellenen bordro şablonları

Çevrimiçi öğrenme merkezi, ihtiyaç duyduğunuzda uzman yardımı almanızı kolaylaştırır

Sistem sürekli güncellenir, böylece çalışan yönetimi araçları her zaman iyileştirilir

Rippling sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sorun yaşadıklarında gerçek bir kişiden destek almak için zorluk yaşamıştır

Sistem, renk şeması veya görmek istediğiniz uygulamalar açısından çok özelleştirilebilir değildir

Rippling fiyatlandırma

Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Rippling puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (2.700+ yorum)

Mac kullanıcıları için en iyi çalışan izleme yazılımlarını inceleyin!

4. Justworks

Justworks aracılığıyla

Justworks, öncelikle profesyonel hizmetler, finansal hizmetler, teknoloji ve kar amacı gütmeyen sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir uzaktan çalışan yönetimi çözümüdür. Bu işletmelerin İK yönetim araçlarını, bordro işlemlerini ve uyumluluk desteğini otomatikleştirmesine yardımcı olur.

Yeni çalışanları hızla işe alın ve hak ettikleri sosyal haklara kaydettirin. Ardından çalışma saatlerini izleyin ve maaşları ödendiğinde onları bilgilendirin.

Çalışanlarınız, sağlık hizmetleri, kesintiler veya vergilerle ilgili sorularında Justworks desteğine doğrudan erişebilir. ?

Justworks'ün en iyi özellikleri

Sistem çok basittir ve ihtiyacınız olan bilgileri kolayca bulabilirsiniz

Sistem içinden sağlık sigortası ve diğer sosyal hakları karşılaştırın

Müşteri hizmetleri ekibi çok duyarlı ve iyileştirme önerilerine açık

Justworks sınırlamaları

Mobil uygulamanın özellikleri masaüstü sürümünkinden daha sınırlıdır

Küçük işletmeler için tasarlanmış olsa da, Justworks bu işletmeler için pahalı olabilir

Justworks fiyatlandırması

Temel özellikler: Çalışan başına aylık 59 $ (50'den fazla çalışan için indirim)

Artı: Çalışan başına aylık 99 $ (50'den fazla çalışan için indirim)

Justworks puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

5. Deel HR

Deel HR aracılığıyla

Deel, küresel takımları ölçeklendirmenize ve yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada uzaktan çalışan yönetim sistemidir. Tam zamanlı personel veya bağımsız yükleniciler işe almak, yeni çalışanları kolayca işe almak ve onlara ödeme yapmak için kullanın.

Uzaktan çalışan olsun ya da olmasın, her takım üyesi için yerelleştirilmiş yasal irtibat bilgileri oluşturun. Çalıştıkları ve çalışmadıkları zamanları izleyin ve bulundukları ülkeye göre ödemeleri ve diğer yan hakları yönetin. ?

Deel HR'nin en iyi özellikleri

Deel, çok iyi tasarlanmış bir uzaktan çalışma yazılımıdır, bu nedenle teknoloji konusunda bilgili olmasanız bile kullanımı kolaydır

Deel'in dünya çapındaki altyapısı, iş birimlerinizin bulunmadığı diğer ülkelerde kayıtlı işveren (EOR) çalışanları işe almanızı kolaylaştırır

Deel'in çeşitli hizmet sağlayıcılarla yaptığı sözleşmelerden yararlanarak ekibinize ekipman gönderin, yerel uzmanlara danışın veya çalışanlarınıza dünya çapında ortak çalışma alanlarına erişim gibi hizmetler sunun

Deel İK sınırlamaları

Müşteri hizmetleri hakkındaki geri bildirimler bir uçtan diğer uca değişmektedir, bu nedenle destek hizmetleri tutarsız olabilir

Ödemeler belirli döngülerle sınırlıdır, bu nedenle bu tarihler dışında gider iadesi gibi geçici ödemeler yapamazsınız

Deel HR fiyatlandırması

DeelHR: Ücretsiz başlangıç

Yükleniciler: Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

EOR: Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla

Global Bordro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Göçmenlik: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Deel İK puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (90+ yorum)

6. Kissflow HR Bulut

Kissflow HR aracılığıyla

Kissflow, kendi çalışan yönetim yazılımınızı oluşturmanıza yardımcı olan düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur. Takımınızı yönetmek için ihtiyacınız olan iş akışlarını, uygulamaları, gösterge panellerini, kontrol listelerini ve formları minimum geliştirme süresiyle oluşturun.

Yerleşik analiz ve raporlama özellikleri sayesinde, süreçlerinizin performansını kolayca takip edebilirsiniz. Kissflow, hem takım çalışmasını hem de takım verimliliğini artıran dosya paylaşım ve mesajlaşma araçlarıyla takım işbirliğini de destekler. ?

Kissflow HR Bulut'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak iş süreçlerinizi otomatikleştirmek nispeten basittir

Google Çalışma Alanı'nın yanı sıra Slack ve Dropbox gibi diğer sistemlerle de entegre olduğundan, bu sistemleri kullanıyorsanız platformlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz

Sistemle ilgili bir sorun yaşadığınızda müşteri desteği hızlı ve yardımcı olur

Kissflow HR Bulut sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar temel işlemleri yapabilir, ancak daha kapsamlı bir çalışan yönetim sistemi oluşturmak için kodlama uzmanlığı gerekir

Karmaşık iş akışlarınız varsa (örneğin, gelişmiş iş kuralları veya birden fazla koşullu dal kullanıyorsanız), Kissflow'un özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu görebilirsiniz

Kissflow HR Bulut fiyatlandırması

Temel: Aylık 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kissflow HR Bulut puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 3,9/5 (35+ yorum)

Kissflow alternatiflerini inceleyin!

7. Connecteam

Connecteam aracılığıyla

Mobil cihazlar öncelikli olarak tasarlanan bu uzaktan çalışan yönetim yazılımı, yöneticilerin iş akışlarını otomatikleştirerek işlerinin büyümesine odaklanmalarına yardımcı olur. Böylece yöneticiler, takımlarının doğru yolda olduğunu ve sistem tarafından desteklendiğini bilirler.

Connecteam, vardiyaları ayarlar ve çalışma saatlerini izler, dijital dokümantasyon için ihtiyacınız olan tüm formları, kontrol listelerini veya raporları oluşturur ve nerede olursanız olun personelinizle iletişimi kolaylaştırır. ?

Connecteam'in en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu, gezinmesi ve özelleştirmesi kolaydır, bu da takım yönetimini basitleştirir

Takımınızın iş günleri için giriş ve çıkış saatlerini, ücretli izinlerini (PTO) , fazla mesailerini ve mola tercihlerini takip edin

Müşteri desteği ekibi hızlı yanıt verir ve önerilere çok duyarlıdır, talep üzerine sürekli yeni özellikler ekler

Connecteam, Gusto ve QuickBooks Online gibi bordro yazılımlarıyla entegre olur

Connecteam sınırlamaları

Takımınız çevrimdışı çalışıyorsa, gerçek zamanlı özellikler size fayda sağlamayacaktır

Sistemin tüm alanları birbirine bağlı değildir, bu nedenle ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulmak bazen bir hazine avına dönüşebilir

Connecteam fiyatlandırması

Küçük İşletmeler : Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)

Temel: Aylık 29 $ (30+ kullanıcı için indirim)

Gelişmiş: Aylık 49 $ (30+ kullanıcı için indirim)

Uzman: Aylık 99 $ (30+ kullanıcı için indirim)

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (39 yorum)

Capterra: 4,8/5 (290+ yorum)

8. Bullhorn Sirenum

Sirenum aracılığıyla

Bullhorn, Sirenum dahil olmak üzere personel sektöründeki işletmeler için bir dizi uygulama sunar. Bu personel yönetimi otomasyon platformu, yarı zamanlı, geçici veya mobil çalışanları yönetmek için tasarlanmıştır. Bulut tabanlı ve mobil cihazlar için optimize edilmiş olan bu platform, çalışanların herhangi bir mobil cihazı kullanarak her yerden sisteme erişebilmesini sağlar. ?

Öncelikle geçici personel ajansları ile güvenlik, ulaşım, inşaat ve bakım sektörlerine yönelik olan bu uzaktan çalışan yönetim yazılımı, vardiya planlaması, devamlılık izleme ve zaman takibi konusunda yardımcı olur. Ayrıca uyumluluk ve bordro işlemlerini de destekler.

Bullhorn Sirenum'un en iyi özellikleri

Sistem sezgiseldir ve kullanımı kolaydır

Tüm İK süreçlerinizi ve fonksiyonlarınızı yönetebileceğiniz merkezi bir platform sunar

Sürükle ve bırak fonksiyonu, rotaların planlanmasını hızlı ve kolay hale getirir

Müşteri hizmetleri, sistemi iyileştirmek için önerilere açık ve duyarlıdır

Bullhorn Sirenum sınırlamaları

Güncellemeler ve sürüm değişiklikleri bazen önceden bildirimde bulunulmaksızın gerçekleşebilir

Bazı kullanıcılar kurulumu biraz karmaşık buluyor

Bullhorn Sirenum fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Bullhorn Sirenum puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,4/5 (7 yorum)

9. Litmos

Litmos aracılığıyla

Çalışan yönetimi, zaman takibi ve güncel verilerden daha fazlasıdır. Çalışanlarınıza, işlerinde ve sektörlerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları eğitimi ve becerileri de sağlamak istersiniz. İşte Litmos burada devreye girer.

Litmos, çalışanlarınızın eğitimini yönetir ve kuruluşunuzun ve öğrenicilerinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Çevrimiçi bir öğrenme platformu ve kapsamlı içerik kitaplığı sunan Litmos, yeni çalışanları işe alırken şirket kültürüne alıştırmak veya mevcut takım üyelerinin becerilerini geliştirmek için mükemmeldir.

Kullanıma hazır kurslar, öğrenme teorisine dayanan güçlü bir temele sahip, yaratıcı ve iyi tasarlanmış kurslardır. Ayrıca, şirketinize özel gereksinimleri karşılamak için sistem içinde kendi içeriğinizi de oluşturabilirsiniz. ?

Litmos'un en iyi özellikleri

Kurslar veya modüller dahil olmak üzere belirli takımlara veya çalışanlara içerik atayın ve öğrenme yolları, kurallar ve kurs tamamlanma tarihlerini yönetin

Etkileşimli oyunlaştırma ve video değerlendirmeleri gibi özellikler, öğrenenler için ilgiyi canlı tutar

Gösterge paneli, gerçek zamanlı öğrenme durumunu bir bakışta gösterir

Kullanıcı arayüzünü ve gösterge panellerini kuruluşunuzun markasına göre özelleştirin

Raporlar hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulur, böylece her öğrencinin öğrenim sürecinde tam olarak nerede olduğunu görebilirsiniz

Litmos sınırlamaları

Bazı kullanıcılar raporlama işlevinin biraz sınırlı olduğunu düşünüyor

Müşteri desteği ekibi, bildirilen sorunlara bazen yavaş yanıt veriyor

Litmos fiyatlandırması

Foundation Suite: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Premier Suite: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Platinum Suite: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Litmos puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (270+ yorum)

10. BambooHR

BambooHR aracılığıyla

BambooHR, görevlerinizi, fonksiyonlarınızı ve iş akışlarınızı otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için çalışan veritabanınız dahil olmak üzere tek bir veri kaynağından çalışan, çevreye duyarlı bir çalışan yönetim yazılımıdır. Küçük kurumsal uygulamalar için ideal olan hepsi bir arada bir İK sistemidir.

İşe alım sürecini kolaylaştırmak için başvuru izleme sistemi ve işe alım araçları içerir. Zaman takibi ve sosyal haklar yönetimi, maaş bordrosunu kolaylaştırır. Hatta sistem içinden çalışan memnuniyetini ve refahını ölçer ve yönetir. ?️

En iyisi de, işiniz için en iyi insan kaynakları kararlarını almak için ihtiyacınız olan tüm analiz ve raporlara erişebileceksiniz.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Kullanıcı arayüzü son derece temiz, sezgisel ve kullanıcı dostudur, bu sayede sistemi hızlı bir şekilde öğrenmek kolaydır

Formları oluşturmak, ilgili tüm taraflarca imzalatmak ve ardından uygun çalışan kaydında saklamak çok kolaydır

Çalışan performans değerlendirme sistemi, veri toplama ve ardından değerlendirmeleri sunma sürecini kolaylaştırır

Çözülmesi gereken bir sorun olduğunda müşteri desteği mükemmeldir ve müşterilerin geri bildirimlerine çok açıktır

BambooHR sınırlamaları

BambooHR, kullanıcılar değişiklik veya yükseltme yaptıklarında bazen kullanıcıları bilgilendirmez

ABD merkezli bir şirkettir ve işlevselliği her zaman diğer ülkelere iyi bir şekilde aktarılmaz

BambooHR fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

En İyi Çalışan Yönetimi Yazılımıyla Personel Alımını Basitleştirin

Tüm İK fonksiyonlarını yönetmek, strateji oluşturmak veya işinizi büyütmek gibi başka işlere ayırmak istediğiniz zamanınızı alır. Mümkün olduğunca otomasyon sağlayan bir çalışan yönetim yazılımı kullanarak bu sorunu çözün. ?️

İşe alımdan zaman takibine, yetenek yönetiminden maaş bordrosuna kadar, ClickUp her şeyi ve daha fazlasını yapar. Proje yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), pazarlama veya operasyonlar için de kullanabilirsiniz. Hangi sektörde çalışırsanız çalışın, hepsi bir arada bir çözümdür.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve verimliliği, organizasyonu ve kârınızı artırırken işinizi ve hayatınızı basitleştirmenin ne kadar kolay olduğunu görün! ?