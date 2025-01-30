2025'te İK Takımları için 10 Çalışan Yönetimi Yazılımı

İster bir işletme sahibi ister insan kaynakları yöneticisi olun, insan sermayenizi oluşturmak ve yönetmek önceliğiniz olmalıdır, çünkü hayalleri gerçeğe dönüştüren şey takım çalışmasıdır. ✨
İşin aslı, insanları yönetmek sadece görevlerin tamamlandığından emin olmak, izin taleplerini onaylamak ve performans değerlendirmeleri yapmak değildir - bunlar da önemlidir elbette. Günümüzde çalışan memnuniyeti çok önemlidir ve bu, sadece hoş bir çalışma ortamı sağlamaktan çok daha fazlasını içerir. Çalışanların işe alım süreçleriyle başlar, onlara sağladığınız (veya sağlamadığınız) iş araçlarıyla devam eder ve zamanında yapılan ödemeleri de içerir. ?
Tüm bu yönetici görevleri genellikle çok zaman alıcıdır, ancak böyle olmak zorunda değildir. Çalışan yönetimi yazılımına yatırım yaptığınızda, bu görevlerin çoğunu otomatikleştirmek kolaydır.
İyi bir çalışan yönetimi çözümünün yapması gerekenleri keşfedin ve bazı İK yazılımı seçeneklerine göz atın. İşiniz için doğru olanı seçmek size zaman ve para kazandıracak, hem personel tutma oranınızı hem de karlılığınızı artıracaktır. Herkes kazanır. ?
Çalışan yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
İşletmenizin türüne bağlı olarak, İK fonksiyonlarında size yardımcı olacak bir çalışan yönetim yazılımı ararken dikkate almanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:
- Rol, maaş derecesi ve kalan izin günleri gibi önemli veriler dahil olmak üzere çalışan bilgilerini depolamanın ve bunlara erişmenin kolay bir yolu
- Yeni işe alınanlar için oryantasyon şablonları, görev yönetimine yardımcı olan 30-60-90 şablonları veya çalışan bağlılığını artırmak için içgörüler toplamaya yarayan geri bildirim formu şablonları gibi zaman ve çaba tasarrufu sağlayan yararlı şablonlar
- Çalışanların zaman çizelgelerini ve görevlerini izlemek için çalışan izleme yazılımı — özellikle uzaktan çalışan bir iş gücünüz varsa çok önemlidir
- Zaman yönetimini destekleyen, İK KPI'larınıza göre ilerlemeyi izlemenize yardımcı olan ve görevleri delege etmenizi sağlayan proje yönetimi araçları
- Harika bir kullanıcı deneyimi sunan sezgisel, gezinmesi kolay bir arayüz
- Mükemmel takım iletişim araçları, tercihen video görüşme fonksiyonunu da içeren, böylece nerede olursanız olun, bireyler veya takımlarla kolayca iletişim kurabilirsiniz
- Mümkünse, çalışanların sorularına yanıt bulabilecekleri ve ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilecekleri bir çalışan self servis portalı, İK ekibinizin iş yükünü azaltır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Çalışan Yönetim Yazılımı Programı
Şirketiniz için doğru çalışan yönetim araçlarını seçerek insan sermayesi yönetiminizi (HCM) olabildiğince basitleştirin. İşinizin boyutunu düşünün ve otomatikleştirmek istediğiniz görevleri tam olarak belirleyin. Ayrıca, sizin ve takımınızın işlerini ağırlıklı olarak masaüstü bilgisayarlardan mı yaptığını yoksa hareket halindeki çalışanları desteklemek için mükemmel bir mobil uygulamaya mı ihtiyacınız olduğunu da göz önünde bulundurun. ?
İş ihtiyaçlarınız şu anda çok karmaşık değilse, çalışan bağlılığını ve verimliliğini artırmak için ücretsiz çalışan yönetim sistemleri bile bulabilirsiniz.
İşte günümüzün en iyi çalışan yönetim sistemlerinden bazıları.
1. ClickUp
ClickUp, insan kaynakları fonksiyonları da dahil olmak üzere işinizin her yönünü takip etmenizi sağlayan bir verimlilik platformudur. Tüm verilerinizi tek bir yerde düzenli bir şekilde saklayan, ihtiyaç duyduğunuzu bulmanızı kolaylaştıran, kullanımı kolay bir çalışan yönetim yazılımıdır.
Tüm İK girişimlerinizi takip etmenize yardımcı olan yerleşik proje yönetimi yazılımı ve sayısız kelime işleme ve elektronik tablo şablonları sayesinde, tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok. ClickUp, projeleri başlangıcından sonuna kadar zaman kazanmanızı sağlar. ?
Takımınızla nerede olurlarsa olsunlar iletişim kurmak çok kolay. ClickUp'ın video konferans özelliğini kullanarak sanal toplantılar düzenleyin veya eğitim web seminerleri gerçekleştirin ya da Microsoft Teams veya Zoom gibi birçok entegrasyondan birini kullanın. Fikirleri görevlere dönüştüren ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak toplantılarınızda görsel olarak işbirliği yapın.
ClickUp, işiniz küçükken işe başlamanıza yardımcı olacak en iyi ücretsiz çalışan yönetim sistemlerinden biridir. Ücretsiz plan, ihtiyacınız olan tüm temel araçları sunar. İşiniz büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça, paketinizi yükseltip ekstra özelliklere erişmek çok kolaydır. ✨
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Asana, Trello veya Monday gibi önceki proje yönetimi araçlarınızdan her şeyi içe aktarın. com
- Takımınızın boyutu ne olursa olsun, İK uzmanı ya da bordro departmanında çalışıyor olun, işbirliği araçları herkesin aynı sayfada olması sayesinde birlikte çalışmayı kolaylaştırır
- Yönetim özelliklerinden biri, anahtar metriklere genel bir bakış sunan ve ardından buradan ayrıntılara inmenizi sağlayan bir gösterge panelidir
- Görünümleri özelleştirerek verileri istediğiniz şekilde görebilirsiniz, örneğin Liste, Kanban panosu veya Gantt grafiği gibi
- ClickUp son derece kullanıcı dostudur, bu sayede sistemi hızlı bir şekilde anlayabilir ve zamandan ve çabadan tasarruf etmeye başlayabilirsiniz
- Outlook, Slack, Google Drive, One Drive ve Salesforce dahil olmak üzere birçok entegrasyon seçeneği mevcuttur, böylece platformlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz
ClickUp sınırlamaları
- Sistem çok karmaşık ve özelleştirilebilir olduğundan, tüm özelliklerini öğrenmek biraz zaman alabilir
- Mobil uygulama (henüz) masaüstü sürümü kadar kolay ve erişilebilir değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700'den fazla yorum)
2. Lattice
Lattice, insan yönetimi iş akışınızı kolaylaştırır, böylece yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı ve performansını artırma gibi daha önemli girişimlere odaklanabilirsiniz. Ayrıntılı analizler, insan sermayenizi ve işinizi geliştirecek veriye dayalı kararlar almak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sağlar. ?
Bu uzaktan çalışan yönetim sistemi, özellikle dağıtılmış takımlar için etkilidir. Herkesi gelişmelerden haberdar ederek uzaktan takım yönetimini kolaylaştırır.
Lattice'in en iyi özellikleri
- Kariyer hedeflerini, görevleri ve toplantıları takip edin, hiçbir şeyi gözden kaçırmayın
- Merkezi bilgi ve süreçler sayesinde uzaktaki çalışanlar daha geniş bir takımın parçası gibi hisseder, sanal takım yönetimi ve çalışan deneyimi iyileşir
- İnsan kaynakları süreçlerinin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemek kolaydır, böylece her zaman nerede olduğunuzu bilirsiniz
- Ofis içi ve uzaktaki takımlar arasında geri bildirim sağlamak ve almak için harika bir araçtır
- Performans değerlendirme şablonları, belirli kişiler veya kullanım durumları için özelleştirilebilir
Lattice sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün iyi tasarlanmadığını ve sistemde gezinmeyi zorlaştırdığını düşünüyor
- 1:1 fonksiyon ve raporlama iyileştirilebilir
Lattice fiyatlandırması
- Bağlılık: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Ücret: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- Performans Yönetimi + OKR'ler ve Hedefler: Kullanıcı başına aylık 11 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Lattice puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (3.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
3. Rippling
Rippling, bordro ve giderlerden sosyal hakların yönetimine kadar tüm çalışan yaşam döngüsünü tek bir yerden yöneten merkezi bir işgücü yönetim sistemidir.
Yeni yetenekleri işe almak, zaman ve devamlılığı izlemek ve öğrenme yönetim sistemi aracılığıyla bilgi aktarımı için kullanın. Ayrıca, bireylerin bilgisayar yazılımlarını kurmayı ve Microsoft 365 ve Slack gibi uygulamalarla entegre etmeyi kolaylaştırır. ?
HR bulutu, BT ve finans yazılımlarını içeren daha geniş Rippling ekosisteminin bir parçasıdır.
Rippling'in en iyi özellikleri
- Kullanıcı arayüzü sezgiseldir, iyi düzenlenmiştir ve gezinmesi çok kolaydır
- Roller, çalışan verileri, ücretler veya çalışan haklarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde otomatik olarak güncellenen bordro şablonları
- Çevrimiçi öğrenme merkezi, ihtiyaç duyduğunuzda uzman yardımı almanızı kolaylaştırır
- Sistem sürekli güncellenir, böylece çalışan yönetimi araçları her zaman iyileştirilir
Rippling sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, sorun yaşadıklarında gerçek bir kişiden destek almak için zorluk yaşamıştır
- Sistem, renk şeması veya görmek istediğiniz uygulamalar açısından çok özelleştirilebilir değildir
Rippling fiyatlandırma
- Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Rippling puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (2.700+ yorum)
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4. Justworks
Justworks, öncelikle profesyonel hizmetler, finansal hizmetler, teknoloji ve kar amacı gütmeyen sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir uzaktan çalışan yönetimi çözümüdür. Bu işletmelerin İK yönetim araçlarını, bordro işlemlerini ve uyumluluk desteğini otomatikleştirmesine yardımcı olur.
Yeni çalışanları hızla işe alın ve hak ettikleri sosyal haklara kaydettirin. Ardından çalışma saatlerini izleyin ve maaşları ödendiğinde onları bilgilendirin.
Çalışanlarınız, sağlık hizmetleri, kesintiler veya vergilerle ilgili sorularında Justworks desteğine doğrudan erişebilir. ?
Justworks'ün en iyi özellikleri
- Sistem çok basittir ve ihtiyacınız olan bilgileri kolayca bulabilirsiniz
- Sistem içinden sağlık sigortası ve diğer sosyal hakları karşılaştırın
- Müşteri hizmetleri ekibi çok duyarlı ve iyileştirme önerilerine açık
Justworks sınırlamaları
- Mobil uygulamanın özellikleri masaüstü sürümünkinden daha sınırlıdır
- Küçük işletmeler için tasarlanmış olsa da, Justworks bu işletmeler için pahalı olabilir
Justworks fiyatlandırması
- Temel özellikler: Çalışan başına aylık 59 $ (50'den fazla çalışan için indirim)
- Artı: Çalışan başına aylık 99 $ (50'den fazla çalışan için indirim)
Justworks puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)
5. Deel HR
Deel, küresel takımları ölçeklendirmenize ve yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada uzaktan çalışan yönetim sistemidir. Tam zamanlı personel veya bağımsız yükleniciler işe almak, yeni çalışanları kolayca işe almak ve onlara ödeme yapmak için kullanın.
Uzaktan çalışan olsun ya da olmasın, her takım üyesi için yerelleştirilmiş yasal irtibat bilgileri oluşturun. Çalıştıkları ve çalışmadıkları zamanları izleyin ve bulundukları ülkeye göre ödemeleri ve diğer yan hakları yönetin. ?
Deel HR'nin en iyi özellikleri
- Deel, çok iyi tasarlanmış bir uzaktan çalışma yazılımıdır, bu nedenle teknoloji konusunda bilgili olmasanız bile kullanımı kolaydır
- Deel'in dünya çapındaki altyapısı, iş birimlerinizin bulunmadığı diğer ülkelerde kayıtlı işveren (EOR) çalışanları işe almanızı kolaylaştırır
- Deel'in çeşitli hizmet sağlayıcılarla yaptığı sözleşmelerden yararlanarak ekibinize ekipman gönderin, yerel uzmanlara danışın veya çalışanlarınıza dünya çapında ortak çalışma alanlarına erişim gibi hizmetler sunun
Deel İK sınırlamaları
- Müşteri hizmetleri hakkındaki geri bildirimler bir uçtan diğer uca değişmektedir, bu nedenle destek hizmetleri tutarsız olabilir
- Ödemeler belirli döngülerle sınırlıdır, bu nedenle bu tarihler dışında gider iadesi gibi geçici ödemeler yapamazsınız
Deel HR fiyatlandırması
- DeelHR: Ücretsiz başlangıç
- Yükleniciler: Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla
- EOR: Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla
- Global Bordro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Göçmenlik: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Deel İK puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (90+ yorum)
6. Kissflow HR Bulut
Kissflow, kendi çalışan yönetim yazılımınızı oluşturmanıza yardımcı olan düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformudur. Takımınızı yönetmek için ihtiyacınız olan iş akışlarını, uygulamaları, gösterge panellerini, kontrol listelerini ve formları minimum geliştirme süresiyle oluşturun.
Yerleşik analiz ve raporlama özellikleri sayesinde, süreçlerinizin performansını kolayca takip edebilirsiniz. Kissflow, hem takım çalışmasını hem de takım verimliliğini artıran dosya paylaşım ve mesajlaşma araçlarıyla takım işbirliğini de destekler. ?
Kissflow HR Bulut'un en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak iş süreçlerinizi otomatikleştirmek nispeten basittir
- Google Çalışma Alanı'nın yanı sıra Slack ve Dropbox gibi diğer sistemlerle de entegre olduğundan, bu sistemleri kullanıyorsanız platformlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz
- Sistemle ilgili bir sorun yaşadığınızda müşteri desteği hızlı ve yardımcı olur
Kissflow HR Bulut sınırlamaları
- Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar temel işlemleri yapabilir, ancak daha kapsamlı bir çalışan yönetim sistemi oluşturmak için kodlama uzmanlığı gerekir
- Karmaşık iş akışlarınız varsa (örneğin, gelişmiş iş kuralları veya birden fazla koşullu dal kullanıyorsanız), Kissflow'un özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu görebilirsiniz
Kissflow HR Bulut fiyatlandırması
- Temel: Aylık 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Kissflow HR Bulut puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 3,9/5 (35+ yorum)
Kissflow alternatiflerini inceleyin!
7. Connecteam
Mobil cihazlar öncelikli olarak tasarlanan bu uzaktan çalışan yönetim yazılımı, yöneticilerin iş akışlarını otomatikleştirerek işlerinin büyümesine odaklanmalarına yardımcı olur. Böylece yöneticiler, takımlarının doğru yolda olduğunu ve sistem tarafından desteklendiğini bilirler.
Connecteam, vardiyaları ayarlar ve çalışma saatlerini izler, dijital dokümantasyon için ihtiyacınız olan tüm formları, kontrol listelerini veya raporları oluşturur ve nerede olursanız olun personelinizle iletişimi kolaylaştırır. ?
Connecteam'in en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu, gezinmesi ve özelleştirmesi kolaydır, bu da takım yönetimini basitleştirir
- Takımınızın iş günleri için giriş ve çıkış saatlerini, ücretli izinlerini (PTO), fazla mesailerini ve mola tercihlerini takip edin
- Müşteri desteği ekibi hızlı yanıt verir ve önerilere çok duyarlıdır, talep üzerine sürekli yeni özellikler ekler
- Connecteam, Gusto ve QuickBooks Online gibi bordro yazılımlarıyla entegre olur
Connecteam sınırlamaları
- Takımınız çevrimdışı çalışıyorsa, gerçek zamanlı özellikler size fayda sağlamayacaktır
- Sistemin tüm alanları birbirine bağlı değildir, bu nedenle ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulmak bazen bir hazine avına dönüşebilir
Connecteam fiyatlandırması
- Küçük İşletmeler: Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)
- Temel: Aylık 29 $ (30+ kullanıcı için indirim)
- Gelişmiş: Aylık 49 $ (30+ kullanıcı için indirim)
- Uzman: Aylık 99 $ (30+ kullanıcı için indirim)
Connecteam puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (39 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (290+ yorum)
8. Bullhorn Sirenum
Bullhorn, Sirenum dahil olmak üzere personel sektöründeki işletmeler için bir dizi uygulama sunar. Bu personel yönetimi otomasyon platformu, yarı zamanlı, geçici veya mobil çalışanları yönetmek için tasarlanmıştır. Bulut tabanlı ve mobil cihazlar için optimize edilmiş olan bu platform, çalışanların herhangi bir mobil cihazı kullanarak her yerden sisteme erişebilmesini sağlar. ?
Öncelikle geçici personel ajansları ile güvenlik, ulaşım, inşaat ve bakım sektörlerine yönelik olan bu uzaktan çalışan yönetim yazılımı, vardiya planlaması, devamlılık izleme ve zaman takibi konusunda yardımcı olur. Ayrıca uyumluluk ve bordro işlemlerini de destekler.
Bullhorn Sirenum'un en iyi özellikleri
- Sistem sezgiseldir ve kullanımı kolaydır
- Tüm İK süreçlerinizi ve fonksiyonlarınızı yönetebileceğiniz merkezi bir platform sunar
- Sürükle ve bırak fonksiyonu, rotaların planlanmasını hızlı ve kolay hale getirir
- Müşteri hizmetleri, sistemi iyileştirmek için önerilere açık ve duyarlıdır
Bullhorn Sirenum sınırlamaları
- Güncellemeler ve sürüm değişiklikleri bazen önceden bildirimde bulunulmaksızın gerçekleşebilir
- Bazı kullanıcılar kurulumu biraz karmaşık buluyor
Bullhorn Sirenum fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Bullhorn Sirenum puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (7 yorum)
9. Litmos
Çalışan yönetimi, zaman takibi ve güncel verilerden daha fazlasıdır. Çalışanlarınıza, işlerinde ve sektörlerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları eğitimi ve becerileri de sağlamak istersiniz. İşte Litmos burada devreye girer.
Litmos, çalışanlarınızın eğitimini yönetir ve kuruluşunuzun ve öğrenicilerinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Çevrimiçi bir öğrenme platformu ve kapsamlı içerik kitaplığı sunan Litmos, yeni çalışanları işe alırken şirket kültürüne alıştırmak veya mevcut takım üyelerinin becerilerini geliştirmek için mükemmeldir.
Kullanıma hazır kurslar, öğrenme teorisine dayanan güçlü bir temele sahip, yaratıcı ve iyi tasarlanmış kurslardır. Ayrıca, şirketinize özel gereksinimleri karşılamak için sistem içinde kendi içeriğinizi de oluşturabilirsiniz. ?
Litmos'un en iyi özellikleri
- Kurslar veya modüller dahil olmak üzere belirli takımlara veya çalışanlara içerik atayın ve öğrenme yolları, kurallar ve kurs tamamlanma tarihlerini yönetin
- Etkileşimli oyunlaştırma ve video değerlendirmeleri gibi özellikler, öğrenenler için ilgiyi canlı tutar
- Gösterge paneli, gerçek zamanlı öğrenme durumunu bir bakışta gösterir
- Kullanıcı arayüzünü ve gösterge panellerini kuruluşunuzun markasına göre özelleştirin
- Raporlar hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulur, böylece her öğrencinin öğrenim sürecinde tam olarak nerede olduğunu görebilirsiniz
Litmos sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar raporlama işlevinin biraz sınırlı olduğunu düşünüyor
- Müşteri desteği ekibi, bildirilen sorunlara bazen yavaş yanıt veriyor
Litmos fiyatlandırması
- Foundation Suite: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Premier Suite: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Platinum Suite: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Litmos puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (270+ yorum)
10. BambooHR
BambooHR, görevlerinizi, fonksiyonlarınızı ve iş akışlarınızı otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için çalışan veritabanınız dahil olmak üzere tek bir veri kaynağından çalışan, çevreye duyarlı bir çalışan yönetim yazılımıdır. Küçük kurumsal uygulamalar için ideal olan hepsi bir arada bir İK sistemidir.
İşe alım sürecini kolaylaştırmak için başvuru izleme sistemi ve işe alım araçları içerir. Zaman takibi ve sosyal haklar yönetimi, maaş bordrosunu kolaylaştırır. Hatta sistem içinden çalışan memnuniyetini ve refahını ölçer ve yönetir. ?️
En iyisi de, işiniz için en iyi insan kaynakları kararlarını almak için ihtiyacınız olan tüm analiz ve raporlara erişebileceksiniz.
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- Kullanıcı arayüzü son derece temiz, sezgisel ve kullanıcı dostudur, bu sayede sistemi hızlı bir şekilde öğrenmek kolaydır
- Formları oluşturmak, ilgili tüm taraflarca imzalatmak ve ardından uygun çalışan kaydında saklamak çok kolaydır
- Çalışan performans değerlendirme sistemi, veri toplama ve ardından değerlendirmeleri sunma sürecini kolaylaştırır
- Çözülmesi gereken bir sorun olduğunda müşteri desteği mükemmeldir ve müşterilerin geri bildirimlerine çok açıktır
BambooHR sınırlamaları
- BambooHR, kullanıcılar değişiklik veya yükseltme yaptıklarında bazen kullanıcıları bilgilendirmez
- ABD merkezli bir şirkettir ve işlevselliği her zaman diğer ülkelere iyi bir şekilde aktarılmaz
BambooHR fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)
En İyi Çalışan Yönetimi Yazılımıyla Personel Alımını Basitleştirin
Tüm İK fonksiyonlarını yönetmek, strateji oluşturmak veya işinizi büyütmek gibi başka işlere ayırmak istediğiniz zamanınızı alır. Mümkün olduğunca otomasyon sağlayan bir çalışan yönetim yazılımı kullanarak bu sorunu çözün. ?️
İşe alımdan zaman takibine, yetenek yönetiminden maaş bordrosuna kadar, ClickUp her şeyi ve daha fazlasını yapar. Proje yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), pazarlama veya operasyonlar için de kullanabilirsiniz. Hangi sektörde çalışırsanız çalışın, hepsi bir arada bir çözümdür.
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