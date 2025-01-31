2025'te Mac için en iyi 10 akış şeması yazılımı

Akış şeması sıradan bir diyagram değildir, hayatınızı kolaylaştıran bir araçtır. 💡

İş süreçlerini haritalandırırken veya satış darboğazlarıyla mücadele ederken, akış şeması tüm değişkenleri görselleştirmenize ve mantıklı çözümlerle günü kurtarmanıza yardımcı olur. 🦸

Akış şemalarını manuel olarak ve sıfırdan oluşturmak, özellikle uzun ve karmaşık iş akışlarıyla uğraşırken stresli olabilir. Neyse ki, Mac kullanıcısı olsanız bile yardımınıza koşacak çok sayıda akış şeması aracı var!

Mac kullanıcılarının diyagram oluşturmak için uygun uygulamalar bulmak için uğraşmak zorunda kaldıkları günler geride kaldı. Mac için en iyi 10 akış şeması yazılımı seçimimizi keşfedin ve mükemmel çizim arkadaşınızı bulun! 🖌️

Mac için en iyi akış şeması yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Mac için en iyi akış şeması yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Kullanım kolaylığı: Akış şeması yazılımı, minimum çaba veya teknik bilgi ile profesyonel akış şemaları oluşturmanıza yardımcı olacak sürükle ve bırak arayüzüne sahip olmalıdır Entegrasyonlar: Akış şemalarını profesyonel faaliyetlerinize dahil etmenize yardımcı olacak önemli uygulama entegrasyonlarını mümkün kılmalıdır İşbirliği seçenekleri: Araç, takımlar arası işbirliğini desteklemelidir. Örneğin, bir strateji takımı gerçek zamanlı olarak akış şemaları kullanarak beyin fırtınası yapmak isteyebilir Yerleşik şablonlar: Farklı sektörler ve roller için akış şemaları oluşturmak üzere zengin özelliklere sahip ve estetik açıdan hoş şablonlar edinmelisiniz. Sıfırdan oluşturmak zorunda kalmamak için yerleşik Farklı sektörler ve roller için akış şemaları oluşturmak üzere zengin özelliklere sahip ve estetik açıdan hoş şablonlar edinmelisiniz. Sıfırdan oluşturmak zorunda kalmamak için yerleşik diyagram/akış şeması şablonları içeren akış şeması yazılımı arayın Kullanışlı düzenleme araç çubuğu: İyi tasarlanmış düzenleme araç çubuğu ve yerleşik görüntü, şekil ve sembol kitaplıkları ile fikirlerinizi yakalayabilir ve karmaşık hale getirmeden harika akış şemaları oluşturabilirsiniz Ölçeklenebilirlik: Akış şeması yazılımı, şirketiniz büyüdükçe büyük ölçekli verileri veya karmaşık akış şemalarını desteklemelidir

Mac için en iyi 10 akış şeması yazılımı

Yukarıdaki kriterlere göre, Mac için temel ve gelişmiş akış şeması yazılımlarını bulabilirsiniz. Listemiz, en iyi değeri sunan en güvenilir 10 ürünü içermektedir. 💝

ClickUp Beyaz Tahtalar, hayallerinizdeki akış şemalarını oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm yaratıcı ve işbirliği özelliklerini sunar

ClickUp, ağır hizmet tipi akış şeması aracı olarak da kullanılabilen, ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır. Her tür ve karmaşıklıktaki çarpıcı ş Akışı diyagramlarını oluşturmak için platformun sezgisel arayüzüne güvenin. 😍

ClickUp Beyaz Tahtalar ile akış şeması maceranıza başlayın. İster tek başınıza ister bir takımla bir proje üzerinde çalışıyor olun, Beyaz Tahtalar gerçek zamanlı olarak girdileri toplamak için kullanabileceğiniz tuvallerdir ve her amaç için kapsamlı bir akış şeması oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp, karmaşık strateji senaryoları için daha uygun olan Zihin Haritaları adlı başka bir harika diyagram oluşturma aracı sunar. Zihin Haritaları'nı kullanarak düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yapılandırın veya takımınızla verimli beyin fırtınası oturumları gerçekleştirin! 🧑‍🤝‍🧑

ClickUp'ın gelişmiş araç çubuğu, düzenlemeyi çocuk oyuncağına dönüştürür. Görüntüler, bağlantılar, belgeler ve videolar ekleyin, nesneleri birbirine bağlayarak zaman çizelgesi oluşturun, ilişkiler çizin, şekiller ve sembollerle oynayın ve daha fazlasını yapın. Panonuzdaki bir öğeyi doğrudan bir göreve dönüştürün ve yürütülmesini sağlayın. Takım verimliliği için nasıl? 🔥

Sıfırdan başlamak sizi korkutuyorsa, ClickUp'ın önceden oluşturulmuş şablonları ile anında diyagram oluşturmaya başlayabilirsiniz. Örneğin, bir sürecin hareketli parçalarını anahtar oyuncular veya departmanlarla birlikte görselleştirmek için ClickUp'ın Swimlane Akış Şeması şablonunu kullanabilirsiniz. Bu şablon, takım rollerini belirlemenize ve atamanıza yardımcı olur ve müşteriler ve yatırımcılar gibi paydaşlarla sorun çözmeyi kolaylaştırır.

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Swimlane Akış Şeması Şablonu, iş akışlarını görselleştirmenize ve projelerdeki rolleri belirlemenize yardımcı olur

Diğer seçenekler arasında Balık Kemiği Diyagramı, Kuvvet Alanı Diyagramı ve Akrabalık Diyagramı Beyaz Tahta şablonları bulunur. 📈

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir şablonlardan oluşan büyüyen kütüphane

Olağanüstü düzenleme araçlarına sahip üst düzey Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları

Miro, Zapier ve Google Drive gibi 1.000'den fazla uygulama ve programla entegre olur

Akış şemalarına tüm medya türleri eklenebilir

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü

Tüm cihazlarda kullanılabilir (Mac dışında, ClickUp'ı Linux, Windows, iOS ve Android cihazlarda da kullanabilirsiniz)

ClickUp sınırlamaları

Tüm diyagram oluşturma özelliklerini keşfetmek zaman alır

Bazı kullanıcılar ClickUp mobil uygulamasında gezinmeyi zor buluyor

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz : 0

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. EdrawMax

edrawMax aracılığıyla

EdrawMax, balık kılçığı diyagramları, zihin haritaları, grafikler ve daha fazlasını oluşturmak için hepsi bir arada bir diyagram yazılımıdır. Akış şemaları, infografikler, ağ ve endüstri diyagramları oluşturmak için çeşitli tasarımlar, özellikler ve araçlar sunar.

Sürükle ve bırak tasarımı inanılmaz derecede kolaydır ve birkaç tıklamayla çeşitli akış şeması öğelerini birleştirmenize olanak tanır. Araç çubuğu işlevseldir ve özellikle grafik tasarım ve masaüstü yayıncılık uygulamalarında deneyimli kullanıcılar için kullanışlıdır.

EdrawMax ile sıfırdan başlayabilir veya aracın birçok şablonundan birini temel olarak kullanabilirsiniz. Uygulama, profesyonel görünümlü akış şemaları oluşturmak için endüstri standardı sembollerle birlikte gelir. Her şey yüksek düzeyde özelleştirilebilir, böylece planlarınızı, projelerinizi ve tasarımlarınızı görselleştirirken sorun yaşamazsınız. 🎨

EdrawMax, deneyimli tasarımcılar için mükemmel bir seçenektir, ancak yeni kullanıcılar platformun arayüzünü biraz karmaşık bulabilir.

EdrawMax'ın en iyi özellikleri

Akış şemalarına ek dosya eklenebilir

Sürükle ve bırak arayüzü

Yüzlerce şablon

Kapsamlı sembol kitaplığı

EdrawMax sınırlamaları

Daha fazla entegrasyondan yararlanabilir

Bazı Mac kullanıcıları, platformu kullanırken fare hassasiyeti ile ilgili sorunlardan bahsetmiştir

EdrawMax fiyatlandırması (Takım ve İş)

Takım Yıllık Planı : 505,75 $ (beş kullanıcı için, yıllık faturalandırılır)

İş Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

EdrawMax puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

3. Miro

miro aracılığıyla

Miro, görsel işbirliği için birçok seçenek sunan en iyi verimlilik araçlarından biridir. En önemli özelliklerinden biri, akış şemaları oluşturmak için birinci sınıf, yakınlaştırılabilir Sonsuz Beyaz Tahtadır. Karmaşık iş akışlarını sunmak, süreçleri aşamalara ayırmak veya müşteri yolculuklarını haritalamak gibi her amaç için akış şeması oluşturabilirsiniz.

Miro, kullanıcıların başlamak için önceden oluşturulmuş bir şablon seçmelerine olanak tanır. Akış Şeması Şablonu, Lotus Diyagram Şablonu ve Veri Akış Şeması Şablonu dahil olmak üzere keşfedilebilecek çok sayıda seçenek içeren geniş bir galeri vardır.

Ücretli bir plan seçerseniz, sıfırdan özel akış şemaları tasarlayabilir ve hatta bunları Miroverse topluluk galerisi'nde diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Entegrasyonlar söz konusu olduğunda, Miro, en büyük rakipleri gibi, Zoom, Slack, Google Çalışma Alanı ve Atlassian gibi popüler verimlilik ve iletişim uygulamalarıyla iyi bir şekilde çalışır.

Miro'nun en iyi özellikleri

Gelişmiş görsel işbirliği özellikleri

Akış şemaları oluşturmak için yeterli entegrasyon yetenekleri

Kullanıcılar tarafından oluşturulan şablonların topluluk galerisi

Akış şemaları, zihin haritaları ve beyin fırtınası için sınırsız beyaz tahta

Özelleştirilebilir şablonlar (ücretli kullanıcılar için)

Miro sınırlamaları

Stylus kalemi olmayan kullanıcılar platformu kullanmakta zorlanabilir

Akış şeması yazılımında farklı kullanım durumları için daha fazla şablon kullanılabilir

Miro fiyatlandırma

Ücretsiz : 0

Başlangıç : Üye başına aylık 8 $

İş : Üye başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000+ yorum)

4. Lucidchart

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, profesyonel görünümlü akış şemaları, maketler, zihin haritaları ve Birleşik Modelleme Dili (UML) diyagramları oluşturmak istiyorsanız, yanınızda bulundurmanız gereken değerli bir diyagram yazılımıdır.

Akış şeması yazılımı, tamamen yeni başlayanlar için bile kullanımı son derece kolaydır — sadece birkaç tıklama ile profesyonel gibi yönetici düzeyinde diyagramlar oluşturabilirsiniz! 🦾

Lucidchart'ın kayıt süreci oldukça destekleyicidir. Platform, kayıt sırasında belirttiğiniz sektör türüne göre özelleştirilmiş araçlar ve şablonlar sunar. Ayrıca akış şemalarınız için verileri içe aktarabilir ve istediğiniz sonuçları elde etmek için tasarım, şekiller, yazı tipleri ve renklerle oynayabilirsiniz.

Gelişmiş gerçek zamanlı işbirliği Lucidchart'ın en güçlü özelliklerinden biridir — yorum ekleyin, projeleri takım üyeleriyle paylaşın, görevler oluşturun ve bunları akış şemasına yerleştirin!

Birçok kullanıcı, yeni eklenen bir nesneyi başka bir nesnenin kenarına hizalamanızı sağlayan Lucidchart'ın otomatik hizalama özelliğini çok seviyor. Bu özellik, mükemmeliyetçiler için gerçek bir zevk! 🤓

Lucidchart öncelikle bir çevrimiçi platform olsa da, Chrome kullanıcıları bazı belgeleri çevrimdışı kullanım için senkronize edebilir.

Lucidchart ile Microsoft Visio'yu karşılaştırın!

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Dosya içe ve dışa aktarımını destekler (Microsoft Visio ve OmniGraffle gibi programlar için)

Mükemmel kullanıcı deneyimi

Çevrimdışı mod (Mac'inizde Chrome kullanıyorsanız)

UML diyagramları ve daha fazlasını oluşturmak için nesnelerin otomatik hizalanması

Etkileyici şablon kitaplığı

Lucidchart sınırlamaları

Büyük ve karmaşık diyagramları işlerken performans düşebilir

Tek bir belgeyi paylaşmak, Mac kullanıcıları için diğer akış şeması yazılımlarına kıyasla kafa karıştırıcı olabilir

Lucidchart fiyatlandırma

Ücretsiz : 0

Bireysel : 7,95 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım : Kullanıcı başına 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lucidchart puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.500+ yorum)

Lucidchart alternatiflerine göz atın!

5. MindManager

mindManager aracılığıyla

MindManager, kavram haritaları, matrisler ve akış şemaları gibi görsel varlıklar oluşturmak için kullanılan bir zihin haritalama programıdır. Bilgileri merkezileştirmeyi ve stratejik fikirleri, işinizle birlikte gelişen planlara ve eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

MindManager, aşağıdakiler dahil olmak üzere zengin özellikleri sayesinde akış şemalarını anında oluşturmanıza yardımcı olur:

Öncelik işaretleyicileri Sürükle ve bırak Yerleşik şablonlar Diyagramlar için filtreler

MindManager'da işbirliği yapmak, akış şemalarınızı işlevler arası takımlar için anlaşılır hale getirmek için bahsetmeler (@name) veya etiketler (#resource) eklemenizi sağlayan metin hızlandırıcılar gibi araçlarla çok kolaydır.

Ortak düzenleme seçeneği, Mac kullanıcıları için diğer akış şeması yazılımlarına kıyasla, diğer kişilerle akış şemaları üzerinde çalışmanıza ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görmenize olanak tanıyan bir başka hoş özellik.

MindManager'ın öncelikle Windows için geliştirildiğini belirtmek gerekir. Mac'te de kullanılabilir olsa da, sınırlı özellikler ve entegrasyonlar nedeniyle kullanıcı deneyimi farklılık gösterebilir.

MindManager'ın en iyi özellikleri

Akış şeması oluşturucuda ortak düzenleme seçeneği

Süreç akış diyagramları için kullanıcı dostu arayüz

Özellikle MS Office uygulamalarıyla iyi entegrasyon olanakları

Çok sayıda akış şeması şablonu

Beyin fırtınası ve zihin haritaları için mükemmel

MindManager sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ekranlarında sürekli yayınlanan reklamları beğenmedi

Mac kullanıcıları, Windows kullanıcılarına göre daha az özellik ve entegrasyona sahiptir

Ücretsiz akış şeması yazılımı arıyorsanız iyi bir seçenek değildir

MindManager fiyatlandırması

Temel : 99 $/yıl

Profesyonel : 179 $/yıl

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

MindManager puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

6. Microsoft Visio

microsoft Visio aracılığıyla

1992 yılında piyasaya sürülen Microsoft Visio, en eski diyagram ve vektör grafik araçlarından biridir. On yıllar boyunca, takip etmesi kolay teknik akış şemaları oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar ve şablonlar eklemiştir.

Organizasyon şeması, API ve sistem tasarımları için ağ diyagramı veya bina planı ihtiyacınız olsun, Visio her zaman yanınızda olan sadık bir dosttur! 🗝️

Visio işbirliğine uygundur—projelerinize ortak yazarlar ekleyebilir, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak aynı anda görüntüleyebilir ve yorumları kullanarak çakışmaları tartışabilirsiniz. Kurulum düzgün olsa da, ortak yazma oturumları akış şeması oluşturucuda gecikmelere veya takılmalara meyillidir.

Bir Microsoft ürünü olan Visio, Google E-Tablolar, PowerPoint ve Excel gibi uygulamalarla mükemmel bir şekilde entegre olur. Microsoft dışındaki yazılımlarla sınırlı uyumluluğu, bazı kullanıcılar için bir sorun olabilir.

Ne yazık ki Visio, Mac cihazlar için özel bir masaüstü uygulaması sunmamaktadır. Yine de, Safari veya Chrome tarayıcısını kullanarak platformun web sürümüne erişebilir ve diyagramları görüntüleyebilir, oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri

Mac kullanıcıları için web erişimi

Ortak yazma seçenekleri

Diğer Microsoft uygulamaları ve programlarıyla iyi entegrasyon sağlar

Akış şeması oluşturucu, teknik grafikler, veri akış şemaları ve hatta organizasyon şemaları için uygundur

Microsoft Visio sınırlamaları

Yeni başlayanlar için kullanımı en kolay olmayabilir

Birkaç kullanıcı biçimlendirme sorunları ve sık sık yaşanan aksaklıklar bildirdi

Mac akış şeması yazılımı için, bu akış şeması oluşturucu favori seçeneğiniz olmayabilir

Microsoft Visio fiyatlandırması

Visio Plan 1 : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Visio Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Microsoft Visio puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

7. Mitra

mitra aracılığıyla

Mitra, Brezilya merkezli bir startup şirketi olup, self servis iş zekası ve analitik hizmetleri sunmaktadır. Akış şeması oluşturma aracından çok kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı olması nedeniyle listemize giren benzersiz bir girdi.

Bu platform, iş analitiğini, süreç akışlarını, üretim yönetimini ve bütçe planlamasını görselleştirmeye yardımcı olur. Özelliklerinden biri, veri yönetimini elektronik tablolarla değiştirmek için diyagram kullanılmasıdır. Sonuçta ortaya çıkan grafikler, bir şirketin nasıl çalıştığına dair değerli bilgiler sunarak iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur.

Mitra ile, temel olarak akış şemaları oluşturmak için elektronik tablo verilerini kullanırsınız. Formüller kullanarak iş kuralları oluşturabilir ve merkezi bir veritabanına bağlı görsel süreçler oluşturabilirsiniz. Planlama, bütçeleme ve kapasite yönetimi gibi neredeyse tüm kritik iş faaliyetleri için özelleştirilmiş akış şemaları oluşturun. 👷

Mitra özelleştirilebilir ve mevcut ERP programınız veya veri yazılımınızla entegre edilebilir.

Mitra'nın en iyi özellikleri

Süreç odaklı diyagram oluşturma

Hesap tablolarını görselleştirmeye yardımcı olur

Kodsuz platform

Herhangi bir veri yazılımıyla entegre olur

Mitra sınırlamaları

Tüm ülkelerde mevcut olmayabilir

Sınırlı bir kullanıcı havuzuna sahip nispeten yeni bir girişimdir

Mitra fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Mitra puanları ve yorumları

G2 : Yorum yok

Capterra: Yorum yok

8. OmniGraffle

omniGraffle aracılığıyla

Mac'e özel akış şeması oluşturma yazılımı mı arıyorsunuz? Aradığınızı buldunuz! 💻

OmniGraffle, Mac cihazlar için en iyi akış şeması yazılımlarından biridir. Sıfırdan diyagramlar, tel kafesler, panolar ve akış şemaları oluşturun veya yüzlerce ücretsiz şablonu kullanarak hemen başlayın. Şablonları daha çok seviyorsanız, platformun kaynak merkezi olan Graffletopia'yı ziyaret edin ve OmniGraffle belgeleriniz için 10.000'den fazla şablon dosyasını keşfedin.

Oluşturmalarınızı özelleştirme konusunda tam özgürlüğe sahipsiniz. Sürükle ve bırak arayüzüyle oynayın ve akış şemanızın göze hoş gelmesini sağlamak için bol miktarda renk, şekil ve yazı tipi kullanın. 👁️‍🗨️👁️‍🗨️

Microsoft Visio'nun Windows için neyse, OmniGraffle de Mac için odur. Ancak, özelliklerini teknik düzeyde tutan Microsoft'un muadili aksine, OmniGraffle estetik alana da girerek daha fazla tasarım seçeneği sunar!

Visio kullanıcısı olarak Windows'tan Mac'e geçiyorsanız, OmniGraffle mevcut dosyalarınızı sınırlı olarak içe aktarmanıza olanak tanır. Bu seçeneği kullanmak için Pro planına ihtiyacınız vardır ve program daha yeni Visio biçimlerine dışa aktarma yapamaz.

OmniGraffle'ın en iyi özellikleri

Mac cihazlar için tasarlanmış akış şeması oluşturma programları

Visio içe ve dışa aktarmayı destekler

Çok sayıda şablon ve şablon seçimi

Akış şeması aracında sürükle ve bırak tasarımı

OmniGraffle sınırlamaları

Yazdırma ayarları iyileştirilebilir

Bazı kullanıcılar dosya kaydetmeyle ilgili sorunlar bildirdi

Bağlantı çizgilerini değiştirmek zor olabilir

OmniGraffle fiyatlandırma

Abonelik : 12,49 $/ay

Standart lisans : 149,99 $ (tek seferlik ödeme)

Pro lisans: 249,99 $ (tek seferlik ödeme)

OmniGraffle puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

9. Creately

via Creately

Creately, akıllı görsel tuval ile birlikte gelen, kod gerektirmeyen bir iş yönetim platformudur. Bir sürecin farklı aşamalarını göstermek, proje yönetimi yapılarını özetlemek, iş akışlarını görselleştirmek veya soyut iş fikirlerini hayata geçirmek için akış şemaları ve diyagramlar tasarlayın! 💸

Creately'nin sezgisel arayüzü ile akış şeması oluşturmak çok kolay. Araçlarınız üst menüde görüntülenir ve gerçek zamanlı imleçlerle çalışarak takımınızla işbirliği yapabilir, değişiklikleri izleyebilir ve senkronize edilmiş önizlemeleri görüntüleyerek en son değişiklikleri takip edebilirsiniz.

Mac kullanıcıları akış şemalarını PNG ve PDF gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarabilir veya Google veya Microsoft eklentilerini kullanarak paylaşabilir.

Akış şeması oluşturucular açısından Creately, sınırlı bir ücretsiz plan sunar. Tüm fonksiyonlara erişemezsiniz ve oluşturduğunuz her şey herkese açık olur, bu da hassas bilgilerle çalışanlar için pek uygun bir seçenek değildir.

Creately'nin en iyi özellikleri

Akıllı görsel tuval

Gerçek zamanlı imleç izleme

Ş Akışı diyagramları, organizasyon şemaları ve akış şeması şekilleri gibi şeyler oluşturmak için ücretsiz şablonlar

1.000'den fazla şekil ve bağlantı elemanı

Mac kullanıcıları Github, Slack, Google Çalışma Alanı ve Confluence entegrasyonlarının keyfini çıkarır

Creately sınırlamaları

Karmaşık bir proje üzerinde çalışıyorsanız, tuvalde gezinmek zor olabilir

Ücretsiz sürümü kullanırsanız akış şemalarınız herkese açık hale gelir

Creately fiyatlandırma

Ücretsiz : 0 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : 89 $/ay (sınırsız kullanıcı)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Creately puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (700+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)

10. Diagrams.net

Süslü, gelişmiş özellikler ve çok işlevlilik çekici olabilir. Ancak bazen ihtiyacınız olan tek şey, hemen çizim yapmanızı sağlayan basit bir araçtır: Diagrams.net (draw.io), tüm karmaşıklıkları ortadan kaldırır.

Giriş yapmak, şifre oluşturmak ve abonelikleri yönetmekle uğraşmayın. Web sitesine gidin, Şimdi başla düğmesine basın ve akış şemanız üzerinde çalışmaya başlayın — bu kadar kolay!

Kullanılabilir şekiller ekranın sol tarafında, özelleştirme seçenekleri ise sağ tarafta bulunur. İşlemi tamamladığınızda, dışa aktarma biçimini seçin ve diyagramı istediğiniz konuma kaydedin.

Mac kullanıcıları, Diyagramlar uygulamasını indirerek çevrimdışı akış şemaları oluşturabilirler! Bu platform, basitleştirilmiş bir diyagram oluşturma arayüzüne sahiptir, yani ClickUp veya Miro gibi kapsamlı işbirliği veya dokümantasyon araçları içermez.

Diagrams.net en iyi özellikler

Basit akış şeması nesneleri kullanan minimalist arayüz

Giriş veya kurulum gerektirmez

Sağlam şekil seçimi

Şekilleri içe aktarma özelliği

Sıfırdan basit süreç akış şemaları ve organizasyon şemaları oluşturmak kolaydır

Diagrams.net sınırlamaları

Bazı profesyonel diyagram ve veri akış şeması uygulamalarına kıyasla gelişmiş özelliklerden yoksundur

Sınırlı sayıda şekil ve sembol

Diagrams.net fiyatlandırma

Ücretsiz

Diagrams. net puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

Hala en iyi akış şeması oluşturucuyu seçemiyor musunuz?

Mac için en iyi akış şeması yazılımını seçmek, şık bir yeni araba satın almaya benzer—bu özellikleri istersiniz, ancak aynı zamanda stil ve estetiği de göz ardı etmezsiniz. Burada listelenen programların çoğu ücretsiz deneme sürümü veya ücretsiz sürüm sunar, bu yüzden hala kararsızsanız bir test sürüşü yapın! 🚗