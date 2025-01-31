2025'te Mac için en iyi 10 akış şeması yazılımı

Akış şeması sıradan bir diyagram değildir, hayatınızı kolaylaştıran bir araçtır. 💡
İş süreçlerini haritalandırırken veya satış darboğazlarıyla mücadele ederken, akış şeması tüm değişkenleri görselleştirmenize ve mantıklı çözümlerle günü kurtarmanıza yardımcı olur. 🦸
Akış şemalarını manuel olarak ve sıfırdan oluşturmak, özellikle uzun ve karmaşık iş akışlarıyla uğraşırken stresli olabilir. Neyse ki, Mac kullanıcısı olsanız bile yardımınıza koşacak çok sayıda akış şeması aracı var!
Mac kullanıcılarının diyagram oluşturmak için uygun uygulamalar bulmak için uğraşmak zorunda kaldıkları günler geride kaldı. Mac için en iyi 10 akış şeması yazılımı seçimimizi keşfedin ve mükemmel çizim arkadaşınızı bulun! 🖌️
Mac için en iyi akış şeması yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Mac için en iyi akış şeması yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
- Kullanım kolaylığı: Akış şeması yazılımı, minimum çaba veya teknik bilgi ile profesyonel akış şemaları oluşturmanıza yardımcı olacak sürükle ve bırak arayüzüne sahip olmalıdır
- Entegrasyonlar: Akış şemalarını profesyonel faaliyetlerinize dahil etmenize yardımcı olacak önemli uygulama entegrasyonlarını mümkün kılmalıdır
- İşbirliği seçenekleri: Araç, takımlar arası işbirliğini desteklemelidir. Örneğin, bir strateji takımı gerçek zamanlı olarak akış şemaları kullanarak beyin fırtınası yapmak isteyebilir
- Yerleşik şablonlar: Farklı sektörler ve roller için akış şemaları oluşturmak üzere zengin özelliklere sahip ve estetik açıdan hoş şablonlar edinmelisiniz. Sıfırdan oluşturmak zorunda kalmamak için yerleşik diyagram/akış şeması şablonları içeren akış şeması yazılımı arayın
- Kullanışlı düzenleme araç çubuğu: İyi tasarlanmış düzenleme araç çubuğu ve yerleşik görüntü, şekil ve sembol kitaplıkları ile fikirlerinizi yakalayabilir ve karmaşık hale getirmeden harika akış şemaları oluşturabilirsiniz
- Ölçeklenebilirlik: Akış şeması yazılımı, şirketiniz büyüdükçe büyük ölçekli verileri veya karmaşık akış şemalarını desteklemelidir
Mac için en iyi 10 akış şeması yazılımı
Yukarıdaki kriterlere göre, Mac için temel ve gelişmiş akış şeması yazılımlarını bulabilirsiniz. Listemiz, en iyi değeri sunan en güvenilir 10 ürünü içermektedir. 💝
1. ClickUp
ClickUp, ağır hizmet tipi akış şeması aracı olarak da kullanılabilen, ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır. Her tür ve karmaşıklıktaki çarpıcı ş Akışı diyagramlarını oluşturmak için platformun sezgisel arayüzüne güvenin. 😍
ClickUp Beyaz Tahtalar ile akış şeması maceranıza başlayın. İster tek başınıza ister bir takımla bir proje üzerinde çalışıyor olun, Beyaz Tahtalar gerçek zamanlı olarak girdileri toplamak için kullanabileceğiniz tuvallerdir ve her amaç için kapsamlı bir akış şeması oluşturmanıza yardımcı olur.
ClickUp, karmaşık strateji senaryoları için daha uygun olan Zihin Haritaları adlı başka bir harika diyagram oluşturma aracı sunar. Zihin Haritaları'nı kullanarak düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yapılandırın veya takımınızla verimli beyin fırtınası oturumları gerçekleştirin! 🧑🤝🧑
ClickUp'ın gelişmiş araç çubuğu, düzenlemeyi çocuk oyuncağına dönüştürür. Görüntüler, bağlantılar, belgeler ve videolar ekleyin, nesneleri birbirine bağlayarak zaman çizelgesi oluşturun, ilişkiler çizin, şekiller ve sembollerle oynayın ve daha fazlasını yapın. Panonuzdaki bir öğeyi doğrudan bir göreve dönüştürün ve yürütülmesini sağlayın. Takım verimliliği için nasıl? 🔥
Sıfırdan başlamak sizi korkutuyorsa, ClickUp'ın önceden oluşturulmuş şablonları ile anında diyagram oluşturmaya başlayabilirsiniz. Örneğin, bir sürecin hareketli parçalarını anahtar oyuncular veya departmanlarla birlikte görselleştirmek için ClickUp'ın Swimlane Akış Şeması şablonunu kullanabilirsiniz. Bu şablon, takım rollerini belirlemenize ve atamanıza yardımcı olur ve müşteriler ve yatırımcılar gibi paydaşlarla sorun çözmeyi kolaylaştırır.
Diğer seçenekler arasında Balık Kemiği Diyagramı, Kuvvet Alanı Diyagramı ve Akrabalık Diyagramı Beyaz Tahta şablonları bulunur. 📈
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir şablonlardan oluşan büyüyen kütüphane
- Olağanüstü düzenleme araçlarına sahip üst düzey Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları
- Miro, Zapier ve Google Drive gibi 1.000'den fazla uygulama ve programla entegre olur
- Akış şemalarına tüm medya türleri eklenebilir
- Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü
- Tüm cihazlarda kullanılabilir (Mac dışında, ClickUp'ı Linux, Windows, iOS ve Android cihazlarda da kullanabilirsiniz)
ClickUp sınırlamaları
- Tüm diyagram oluşturma özelliklerini keşfetmek zaman alır
- Bazı kullanıcılar ClickUp mobil uygulamasında gezinmeyi zor buluyor
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: 0
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)
2. EdrawMax
EdrawMax, balık kılçığı diyagramları, zihin haritaları, grafikler ve daha fazlasını oluşturmak için hepsi bir arada bir diyagram yazılımıdır. Akış şemaları, infografikler, ağ ve endüstri diyagramları oluşturmak için çeşitli tasarımlar, özellikler ve araçlar sunar.
Sürükle ve bırak tasarımı inanılmaz derecede kolaydır ve birkaç tıklamayla çeşitli akış şeması öğelerini birleştirmenize olanak tanır. Araç çubuğu işlevseldir ve özellikle grafik tasarım ve masaüstü yayıncılık uygulamalarında deneyimli kullanıcılar için kullanışlıdır.
EdrawMax ile sıfırdan başlayabilir veya aracın birçok şablonundan birini temel olarak kullanabilirsiniz. Uygulama, profesyonel görünümlü akış şemaları oluşturmak için endüstri standardı sembollerle birlikte gelir. Her şey yüksek düzeyde özelleştirilebilir, böylece planlarınızı, projelerinizi ve tasarımlarınızı görselleştirirken sorun yaşamazsınız. 🎨
EdrawMax, deneyimli tasarımcılar için mükemmel bir seçenektir, ancak yeni kullanıcılar platformun arayüzünü biraz karmaşık bulabilir.
EdrawMax'ın en iyi özellikleri
- Akış şemalarına ek dosya eklenebilir
- Sürükle ve bırak arayüzü
- Yüzlerce şablon
- Kapsamlı sembol kitaplığı
EdrawMax sınırlamaları
- Daha fazla entegrasyondan yararlanabilir
- Bazı Mac kullanıcıları, platformu kullanırken fare hassasiyeti ile ilgili sorunlardan bahsetmiştir
EdrawMax fiyatlandırması (Takım ve İş)
- Takım Yıllık Planı: 505,75 $ (beş kullanıcı için, yıllık faturalandırılır)
- İş Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin
EdrawMax puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)
3. Miro
Miro, görsel işbirliği için birçok seçenek sunan en iyi verimlilik araçlarından biridir. En önemli özelliklerinden biri, akış şemaları oluşturmak için birinci sınıf, yakınlaştırılabilir Sonsuz Beyaz Tahtadır. Karmaşık iş akışlarını sunmak, süreçleri aşamalara ayırmak veya müşteri yolculuklarını haritalamak gibi her amaç için akış şeması oluşturabilirsiniz.
Miro, kullanıcıların başlamak için önceden oluşturulmuş bir şablon seçmelerine olanak tanır. Akış Şeması Şablonu, Lotus Diyagram Şablonu ve Veri Akış Şeması Şablonu dahil olmak üzere keşfedilebilecek çok sayıda seçenek içeren geniş bir galeri vardır.
Ücretli bir plan seçerseniz, sıfırdan özel akış şemaları tasarlayabilir ve hatta bunları Miroverse topluluk galerisi'nde diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.
Entegrasyonlar söz konusu olduğunda, Miro, en büyük rakipleri gibi, Zoom, Slack, Google Çalışma Alanı ve Atlassian gibi popüler verimlilik ve iletişim uygulamalarıyla iyi bir şekilde çalışır.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Gelişmiş görsel işbirliği özellikleri
- Akış şemaları oluşturmak için yeterli entegrasyon yetenekleri
- Kullanıcılar tarafından oluşturulan şablonların topluluk galerisi
- Akış şemaları, zihin haritaları ve beyin fırtınası için sınırsız beyaz tahta
- Özelleştirilebilir şablonlar (ücretli kullanıcılar için)
Miro sınırlamaları
- Stylus kalemi olmayan kullanıcılar platformu kullanmakta zorlanabilir
- Akış şeması yazılımında farklı kullanım durumları için daha fazla şablon kullanılabilir
Miro fiyatlandırma
- Ücretsiz: 0
- Başlangıç: Üye başına aylık 8 $
- İş: Üye başına aylık 16 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (4.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.000+ yorum)
4. Lucidchart
Lucidchart, profesyonel görünümlü akış şemaları, maketler, zihin haritaları ve Birleşik Modelleme Dili (UML) diyagramları oluşturmak istiyorsanız, yanınızda bulundurmanız gereken değerli bir diyagram yazılımıdır.
Akış şeması yazılımı, tamamen yeni başlayanlar için bile kullanımı son derece kolaydır — sadece birkaç tıklama ile profesyonel gibi yönetici düzeyinde diyagramlar oluşturabilirsiniz! 🦾
Lucidchart'ın kayıt süreci oldukça destekleyicidir. Platform, kayıt sırasında belirttiğiniz sektör türüne göre özelleştirilmiş araçlar ve şablonlar sunar. Ayrıca akış şemalarınız için verileri içe aktarabilir ve istediğiniz sonuçları elde etmek için tasarım, şekiller, yazı tipleri ve renklerle oynayabilirsiniz.
Gelişmiş gerçek zamanlı işbirliği Lucidchart'ın en güçlü özelliklerinden biridir — yorum ekleyin, projeleri takım üyeleriyle paylaşın, görevler oluşturun ve bunları akış şemasına yerleştirin!
Birçok kullanıcı, yeni eklenen bir nesneyi başka bir nesnenin kenarına hizalamanızı sağlayan Lucidchart'ın otomatik hizalama özelliğini çok seviyor. Bu özellik, mükemmeliyetçiler için gerçek bir zevk! 🤓
Lucidchart öncelikle bir çevrimiçi platform olsa da, Chrome kullanıcıları bazı belgeleri çevrimdışı kullanım için senkronize edebilir.
Lucidchart ile Microsoft Visio'yu karşılaştırın!
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Dosya içe ve dışa aktarımını destekler (Microsoft Visio ve OmniGraffle gibi programlar için)
- Mükemmel kullanıcı deneyimi
- Çevrimdışı mod (Mac'inizde Chrome kullanıyorsanız)
- UML diyagramları ve daha fazlasını oluşturmak için nesnelerin otomatik hizalanması
- Etkileyici şablon kitaplığı
Lucidchart sınırlamaları
- Büyük ve karmaşık diyagramları işlerken performans düşebilir
- Tek bir belgeyi paylaşmak, Mac kullanıcıları için diğer akış şeması yazılımlarına kıyasla kafa karıştırıcı olabilir
Lucidchart fiyatlandırma
- Ücretsiz: 0
- Bireysel: 7,95 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takım: Kullanıcı başına 9 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.500+ yorum)
Lucidchart alternatiflerine göz atın!
5. MindManager
MindManager, kavram haritaları, matrisler ve akış şemaları gibi görsel varlıklar oluşturmak için kullanılan bir zihin haritalama programıdır. Bilgileri merkezileştirmeyi ve stratejik fikirleri, işinizle birlikte gelişen planlara ve eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmeyi amaçlamaktadır.
MindManager, aşağıdakiler dahil olmak üzere zengin özellikleri sayesinde akış şemalarını anında oluşturmanıza yardımcı olur:
- Öncelik işaretleyicileri
- Sürükle ve bırak
- Yerleşik şablonlar
- Diyagramlar için filtreler
MindManager'da işbirliği yapmak, akış şemalarınızı işlevler arası takımlar için anlaşılır hale getirmek için bahsetmeler (@name) veya etiketler (#resource) eklemenizi sağlayan metin hızlandırıcılar gibi araçlarla çok kolaydır.
Ortak düzenleme seçeneği, Mac kullanıcıları için diğer akış şeması yazılımlarına kıyasla, diğer kişilerle akış şemaları üzerinde çalışmanıza ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görmenize olanak tanıyan bir başka hoş özellik.
MindManager'ın öncelikle Windows için geliştirildiğini belirtmek gerekir. Mac'te de kullanılabilir olsa da, sınırlı özellikler ve entegrasyonlar nedeniyle kullanıcı deneyimi farklılık gösterebilir.
MindManager'ın en iyi özellikleri
- Akış şeması oluşturucuda ortak düzenleme seçeneği
- Süreç akış diyagramları için kullanıcı dostu arayüz
- Özellikle MS Office uygulamalarıyla iyi entegrasyon olanakları
- Çok sayıda akış şeması şablonu
- Beyin fırtınası ve zihin haritaları için mükemmel
MindManager sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar ekranlarında sürekli yayınlanan reklamları beğenmedi
- Mac kullanıcıları, Windows kullanıcılarına göre daha az özellik ve entegrasyona sahiptir
- Ücretsiz akış şeması yazılımı arıyorsanız iyi bir seçenek değildir
MindManager fiyatlandırması
- Temel: 99 $/yıl
- Profesyonel: 179 $/yıl
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
MindManager puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)
6. Microsoft Visio
1992 yılında piyasaya sürülen Microsoft Visio, en eski diyagram ve vektör grafik araçlarından biridir. On yıllar boyunca, takip etmesi kolay teknik akış şemaları oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar ve şablonlar eklemiştir.
Organizasyon şeması, API ve sistem tasarımları için ağ diyagramı veya bina planı ihtiyacınız olsun, Visio her zaman yanınızda olan sadık bir dosttur! 🗝️
Visio işbirliğine uygundur—projelerinize ortak yazarlar ekleyebilir, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak aynı anda görüntüleyebilir ve yorumları kullanarak çakışmaları tartışabilirsiniz. Kurulum düzgün olsa da, ortak yazma oturumları akış şeması oluşturucuda gecikmelere veya takılmalara meyillidir.
Bir Microsoft ürünü olan Visio, Google E-Tablolar, PowerPoint ve Excel gibi uygulamalarla mükemmel bir şekilde entegre olur. Microsoft dışındaki yazılımlarla sınırlı uyumluluğu, bazı kullanıcılar için bir sorun olabilir.
Ne yazık ki Visio, Mac cihazlar için özel bir masaüstü uygulaması sunmamaktadır. Yine de, Safari veya Chrome tarayıcısını kullanarak platformun web sürümüne erişebilir ve diyagramları görüntüleyebilir, oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.
Microsoft Visio'nun en iyi özellikleri
- Mac kullanıcıları için web erişimi
- Ortak yazma seçenekleri
- Diğer Microsoft uygulamaları ve programlarıyla iyi entegrasyon sağlar
- Akış şeması oluşturucu, teknik grafikler, veri akış şemaları ve hatta organizasyon şemaları için uygundur
Microsoft Visio sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için kullanımı en kolay olmayabilir
- Birkaç kullanıcı biçimlendirme sorunları ve sık sık yaşanan aksaklıklar bildirdi
- Mac akış şeması yazılımı için, bu akış şeması oluşturucu favori seçeneğiniz olmayabilir
Microsoft Visio fiyatlandırması
- Visio Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Visio Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
Microsoft Visio puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
7. Mitra
Mitra, Brezilya merkezli bir startup şirketi olup, self servis iş zekası ve analitik hizmetleri sunmaktadır. Akış şeması oluşturma aracından çok kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı olması nedeniyle listemize giren benzersiz bir girdi.
Bu platform, iş analitiğini, süreç akışlarını, üretim yönetimini ve bütçe planlamasını görselleştirmeye yardımcı olur. Özelliklerinden biri, veri yönetimini elektronik tablolarla değiştirmek için diyagram kullanılmasıdır. Sonuçta ortaya çıkan grafikler, bir şirketin nasıl çalıştığına dair değerli bilgiler sunarak iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur.
Mitra ile, temel olarak akış şemaları oluşturmak için elektronik tablo verilerini kullanırsınız. Formüller kullanarak iş kuralları oluşturabilir ve merkezi bir veritabanına bağlı görsel süreçler oluşturabilirsiniz. Planlama, bütçeleme ve kapasite yönetimi gibi neredeyse tüm kritik iş faaliyetleri için özelleştirilmiş akış şemaları oluşturun. 👷
Mitra özelleştirilebilir ve mevcut ERP programınız veya veri yazılımınızla entegre edilebilir.
Mitra'nın en iyi özellikleri
- Süreç odaklı diyagram oluşturma
- Hesap tablolarını görselleştirmeye yardımcı olur
- Kodsuz platform
- Herhangi bir veri yazılımıyla entegre olur
Mitra sınırlamaları
- Tüm ülkelerde mevcut olmayabilir
- Sınırlı bir kullanıcı havuzuna sahip nispeten yeni bir girişimdir
Mitra fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Mitra puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: Yorum yok
8. OmniGraffle
Mac'e özel akış şeması oluşturma yazılımı mı arıyorsunuz? Aradığınızı buldunuz! 💻
OmniGraffle, Mac cihazlar için en iyi akış şeması yazılımlarından biridir. Sıfırdan diyagramlar, tel kafesler, panolar ve akış şemaları oluşturun veya yüzlerce ücretsiz şablonu kullanarak hemen başlayın. Şablonları daha çok seviyorsanız, platformun kaynak merkezi olan Graffletopia'yı ziyaret edin ve OmniGraffle belgeleriniz için 10.000'den fazla şablon dosyasını keşfedin.
Oluşturmalarınızı özelleştirme konusunda tam özgürlüğe sahipsiniz. Sürükle ve bırak arayüzüyle oynayın ve akış şemanızın göze hoş gelmesini sağlamak için bol miktarda renk, şekil ve yazı tipi kullanın. 👁️🗨️👁️🗨️
Microsoft Visio'nun Windows için neyse, OmniGraffle de Mac için odur. Ancak, özelliklerini teknik düzeyde tutan Microsoft'un muadili aksine, OmniGraffle estetik alana da girerek daha fazla tasarım seçeneği sunar!
Visio kullanıcısı olarak Windows'tan Mac'e geçiyorsanız, OmniGraffle mevcut dosyalarınızı sınırlı olarak içe aktarmanıza olanak tanır. Bu seçeneği kullanmak için Pro planına ihtiyacınız vardır ve program daha yeni Visio biçimlerine dışa aktarma yapamaz.
OmniGraffle'ın en iyi özellikleri
- Mac cihazlar için tasarlanmış akış şeması oluşturma programları
- Visio içe ve dışa aktarmayı destekler
- Çok sayıda şablon ve şablon seçimi
- Akış şeması aracında sürükle ve bırak tasarımı
OmniGraffle sınırlamaları
- Yazdırma ayarları iyileştirilebilir
- Bazı kullanıcılar dosya kaydetmeyle ilgili sorunlar bildirdi
- Bağlantı çizgilerini değiştirmek zor olabilir
OmniGraffle fiyatlandırma
- Abonelik: 12,49 $/ay
- Standart lisans: 149,99 $ (tek seferlik ödeme)
- Pro lisans: 249,99 $ (tek seferlik ödeme)
OmniGraffle puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
9. Creately
Creately, akıllı görsel tuval ile birlikte gelen, kod gerektirmeyen bir iş yönetim platformudur. Bir sürecin farklı aşamalarını göstermek, proje yönetimi yapılarını özetlemek, iş akışlarını görselleştirmek veya soyut iş fikirlerini hayata geçirmek için akış şemaları ve diyagramlar tasarlayın! 💸
Creately'nin sezgisel arayüzü ile akış şeması oluşturmak çok kolay. Araçlarınız üst menüde görüntülenir ve gerçek zamanlı imleçlerle çalışarak takımınızla işbirliği yapabilir, değişiklikleri izleyebilir ve senkronize edilmiş önizlemeleri görüntüleyerek en son değişiklikleri takip edebilirsiniz.
Mac kullanıcıları akış şemalarını PNG ve PDF gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarabilir veya Google veya Microsoft eklentilerini kullanarak paylaşabilir.
Akış şeması oluşturucular açısından Creately, sınırlı bir ücretsiz plan sunar. Tüm fonksiyonlara erişemezsiniz ve oluşturduğunuz her şey herkese açık olur, bu da hassas bilgilerle çalışanlar için pek uygun bir seçenek değildir.
Creately'nin en iyi özellikleri
- Akıllı görsel tuval
- Gerçek zamanlı imleç izleme
- Ş Akışı diyagramları, organizasyon şemaları ve akış şeması şekilleri gibi şeyler oluşturmak için ücretsiz şablonlar
- 1.000'den fazla şekil ve bağlantı elemanı
- Mac kullanıcıları Github, Slack, Google Çalışma Alanı ve Confluence entegrasyonlarının keyfini çıkarır
Creately sınırlamaları
- Karmaşık bir proje üzerinde çalışıyorsanız, tuvalde gezinmek zor olabilir
- Ücretsiz sürümü kullanırsanız akış şemalarınız herkese açık hale gelir
Creately fiyatlandırma
- Ücretsiz: 0 $
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- İş: 89 $/ay (sınırsız kullanıcı)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Creately puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)
10. Diagrams.net
Süslü, gelişmiş özellikler ve çok işlevlilik çekici olabilir. Ancak bazen ihtiyacınız olan tek şey, hemen çizim yapmanızı sağlayan basit bir araçtır: Diagrams.net (draw.io), tüm karmaşıklıkları ortadan kaldırır.
Giriş yapmak, şifre oluşturmak ve abonelikleri yönetmekle uğraşmayın. Web sitesine gidin, Şimdi başla düğmesine basın ve akış şemanız üzerinde çalışmaya başlayın — bu kadar kolay!
Kullanılabilir şekiller ekranın sol tarafında, özelleştirme seçenekleri ise sağ tarafta bulunur. İşlemi tamamladığınızda, dışa aktarma biçimini seçin ve diyagramı istediğiniz konuma kaydedin.
Mac kullanıcıları, Diyagramlar uygulamasını indirerek çevrimdışı akış şemaları oluşturabilirler! Bu platform, basitleştirilmiş bir diyagram oluşturma arayüzüne sahiptir, yani ClickUp veya Miro gibi kapsamlı işbirliği veya dokümantasyon araçları içermez.
Diagrams.net en iyi özellikler
- Basit akış şeması nesneleri kullanan minimalist arayüz
- Giriş veya kurulum gerektirmez
- Sağlam şekil seçimi
- Şekilleri içe aktarma özelliği
- Sıfırdan basit süreç akış şemaları ve organizasyon şemaları oluşturmak kolaydır
Diagrams.net sınırlamaları
- Bazı profesyonel diyagram ve veri akış şeması uygulamalarına kıyasla gelişmiş özelliklerden yoksundur
- Sınırlı sayıda şekil ve sembol
Diagrams.net fiyatlandırma
- Ücretsiz
Diagrams. net puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)
Hala en iyi akış şeması oluşturucuyu seçemiyor musunuz?
Mac için en iyi akış şeması yazılımını seçmek, şık bir yeni araba satın almaya benzer—bu özellikleri istersiniz, ancak aynı zamanda stil ve estetiği de göz ardı etmezsiniz. Burada listelenen programların çoğu ücretsiz deneme sürümü veya ücretsiz sürüm sunar, bu yüzden hala kararsızsanız bir test sürüşü yapın! 🚗