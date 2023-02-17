<strong>Şirketler Uzaktan Çalışan Çalışanlarının Bağlılığını ve Verimliliğini Nasıl Koruyor?</strong>

Uzaktan çalışma kalıcı hale geldi. Aslında, Zippia'nın 2022 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, ABD'deki çalışanların %26'sı tam veya yarı zamanlı olarak uzaktan çalışıyordu.

COVID-19 salgını, daha fazla Amerikalının evden çalışmaya başlamasının katalizörü olmuş olabilir, ancak bu eğilim yaygın bir popülerlik kazanmıştır. Nüfus Sayımı Bürosu'na göre, salgın öncesinde ABD'deki çalışanların yalnızca %5,7'si ağırlıklı olarak uzaktan veya evden çalışma pozisyonlarında çalışıyordu. Zippia, 2025 yılına kadar 36,2 milyon Amerikalının uzaktan çalışacağını tahmin ediyor.

ClickUp, McKinsey, Harvard Business Review, PwC, Gallup ve haberlerden elde ettiği bilgileri kullanarak, kuruluşların uzaktan çalışanların verimliliğini artırma yollarını araştırdı.

Aynı Zippia raporunda, uzaktan çalışanların %90'ından fazlasının, geleneksel ofis ortamından ayrıldıklarından beri iş verimliliklerinin aynı kaldığını veya arttığını belirttiği ortaya çıktı. ABD'deki çalışanların ezici çoğunluğunun uzaktan çalışmayı tercih etmesi nedeniyle, şirketler çalışanların bağlılığını ve odaklanmasını sağlamak için yeni yollar arıyor.

Bu amaçla, şirketler uzaktan çalışanların işe alınma, eğitilmesi, terfi ettirilmesi ve geri bildirim alma süreçlerini değiştiriyor.

ABD'de uzaktan çalışmanın yaygınlaşmaya devam ettiği bu dönemde, işverenlerin çalışanlarını mutlu ve verimli tutmak için neler yapacağını öğrenmek için okumaya devam edin.

İşe Alım ve İşe Alım Sürecinin Yeniden Yapılandırılması

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Adayları elemek, bir işe alım uzmanının işinin en zaman alıcı kısımlarından biri olabilir.

Kuruluşların üçte biri, uzaktan çalışanları işe almak için kendilerini daha iyi donatmak amacıyla işe alım süreçlerini tamamen yeniledi. Verimlilik artışı yaşayan şirketlerde bu oran daha da yüksektir.

Bu değişikliklerin çoğu, yüz yüze toplantılar yerine sanal görüşmeler gibi yeni teknolojilerin kullanımını içeriyordu. Şirketler ayrıca, uzaktan çalışma sayesinde tüm niteliklere sahip ancak başka yerlerde yaşayan yüksek nitelikli adayları da değerlendirme olanağı buldukları için iş ilanlarının coğrafi aralığını genişlettiler.

Accenture ve Harvard Business School'un bir raporuna göre, şirketlerin çoğunluğu (%90) adayların özgeçmişlerini otomatik olarak incelemeyi denedi. Ancak, işe alım uzmanlarının %85'i bunun en iyi adayları bulmaya yardımcı olmadığını ve aramayı daha zor hale getirdiğini söyledi.

Şirketler, özgeçmişleri iş tanımına tam olarak uymayan yüksek nitelikli adayların dışlanmasını önlemek için otomasyon ayarlarını ince ayar yapabilir.

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İletişimi Teşvik Etmek

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Daha önce bahsedilen Zippia raporu, uzaktan çalışanların 5'te 1'inin izolasyonun uzaktan çalışmanın en büyük dezavantajı olduğunu söylediğini ortaya koydu.

Uzaktan çalışanlar arasında iletişimi teşvik etmek, şirketlerin üretimi ve çalışan memnuniyetini yüksek tutmak için çok önemlidir. Slack gibi anlık mesajlaşma platformlarını benimseyen şirketler, uzaktan çalışanların gerçek zamanlı işbirliği ve geri bildirimde bulunmalarını sağlar.

İletişim iki yönlü bir süreçtir; şirketler, uzaktan çalışanların kendilerini rahatça ifade edebileceklerini hissetmelerini sağlamalıdır. Bazı uzaktan çalışanlar telefon konuşmalarını tercih ederken, diğerleri video görüşmeleri veya anlık mesajlaşmayı sever. Her çalışan için en uygun iletişim yöntemini belirlemek için zaman ayırmak, yönetimin verimlilik düzeylerini yüksek tutmasına yardımcı olabilir.

Çalışanların başarılarını ve kazanımlarını yaratıcı yollarla iletmek, örneğin pizza veya pasta siparişi vermek, yöneticilerin uzaktan çalışanlara takdirlerini göstermenin bir başka yoludur.

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Uzaktan Liderlik Konusunda Yöneticileri Eğitmek

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2020 yılında yapılan bir Harvard araştırması, yöneticilerin %40'ının uzaktan bir takımı yönetmeye hazır hissetmediğini ve daha da fazlasının uzaktan çalışırken takım üyelerinin ilgisini canlı tutmakta zorlandığını ortaya koydu.

performans yönetimi teknolojisi platformu 15Five'ın CEO'su David Hassell, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'ne verdiği demeçte, "2023 yılında çalışanların bağlılığını, motivasyonunu ve verimliliğini korumak için yönetici eğitimi anahtar rol oynayacak " dedi.

Yöneticiler, yüz yüze etkileşim mümkün olmadığında çalışanlarla nasıl iletişim kuracaklarını, net beklentiler belirleyeceklerini ve şirket kültürünü nasıl aktaracaklarını öğrenmelidir.

Mikro yönetim, uzaktan çalışanların verimliliğini ve moralini düşürebilir. Yönetim eğitimi , liderlere mikro yönetim eğilimlerini sorun haline gelmeden önce nasıl tespit edeceklerini öğretir .

Çoğunlukla hibrit çalışma modelini benimseyen HubSpot'un operasyon müdürü, Employee Benefit News HubSpot'a verdiği demeçte, uzaktan çalışan yöneticilerin çalışanlarıyla aynı alanda bulunmaya odaklanmak yerine istenen sonuçlara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

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Öz Liderliği Teşvik Etmek

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Uzaktan çalışanlar arasında öz liderliği teşvik etmek, hesap verebilirliği ve verimliliği artırır.

İşyerinde ve kişisel yaşamlarında kendilerini yönetme becerisine sahip çalışanlar, genellikle daha fazla desteğe ihtiyaç duyan çalışanlardan daha verimlidir.

Yöneticiler, uzaktan çalışanların farklı durumlarda nasıl düşündüklerini, hissettiklerini ve hareket ettiklerini belirleyebilmeleri için güçlü bir öz farkındalık duygusu geliştirmelerini teşvik etmelidir.

" Öz farkındalık bir süper güçtür... Nerede güçlü ve nerede zayıfım? ... Eksikliklerimin olduğunu kabul ediyorum ve aynı deneyim ve eğitime sahip daha fazla insanı işe almak yerine bu eksiklikleri gidermem gerektiğini biliyorum," diye konuştu veri yönetimi şirketi ShinyDocs'un insan kaynakları başkan yardımcısı Heidi Hauver, işbirliği şirketi Fellow'a.

Çalışanlara karar verme ve başarılarının sorumluluğunu üstlenme özerkliği vermek, şirketlerin uzaktan çalışanlarda öz liderliği teşvik etmek için kullandıkları bir başka stratejidir.

Sık Sık Geri Bildirim Sağlamak ve İsteyin

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Herkes iyi yaptığı bir iş için takdir edilmek ister. Uzaktan çalışanlar da buna bir istisna değildir.

Çalışanlar, fikirlerinin ve görüşlerinin önemli olduğunu hissetmelidir. Yöneticiler, endişeleri ve fikirleri aktif olarak dinleyerek uzaktan çalışanlarla iki yönlü konuşmaları teşvik etmelidir. Düzenli geri bildirim sağlamak, çalışanların yönetime görüşlerini bildirmelerine izin vermek kadar önemlidir.

Uzaktan çalışanlar, yönetim onları düşünceli sorular sormaya ve sık sık geri bildirim almaya teşvik ettiğinde işlerinde daha az tükenmişlik hissettiklerini ve işlerine daha fazla anlam kattıklarını belirtiyor. Düzenli olarak "Nasıl gidiyor?" diye sormak, uzaktan çalışanların performansını artırmanın kolay bir yoludur.

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Misafir Yazar: Aubrey Jane McClaine