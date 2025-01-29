2025'in En İyi 10 Esnek Hibrit Çalışma Yazılımı Aracı

Hibrit çalışma ortamı, geleneksel ofis günleri ile daha yeni olan evden çalışma akımı arasında mutlu bir orta yol sunar.

Bu fonksiyonel takım modeli ofis içi, uzaktan ve hareket halindeki çalışanları destekler, iş-yaşam dengesini ve çalışan bağlılığını önemli ölçüde artırır.

Ancak geçiş süreci zorlu olabilir. Hibrit çalışma stilini destekleyecek uygun yazılım olmadan, kurulum takımlar arasında keskin bir kopukluğa neden olabilir ve bu da görevlerin kötü bir şekilde izlenmesine ve hesap verebilirliğin azalmasına yol açabilir. Çakışmaları önlemek için iş akışlarının senkronizasyonu da başka bir baş ağrısıydı.

Bu ofis modelini gerçekten uygulanabilir ve kabul edilebilir kılan şey, hibrit işyeri yazılımlarıdır.

Hibrit çalışma yazılımı, ofisteki ve uzaktaki çalışanlar arasındaki iletişim ve işbirliği boşluklarını doldurur. Doğru araçla, kolayca verimli bir sanal ofis alanı oluşturabilir ve terlemeden takımınızı senkronize edebilirsiniz.

Bu makalede, en iyi 10 hibrit çalışma aracını tanıtacağız. Özelliklerini ve fiyatlarını inceleyerek, çalışanlarınızın ilgisini ve verimliliğini yüksek tutacak aracı seçin. ?

Hibrit İş Yazılımı Nedir?

Hibrit iş yazılımı, uzaktaki ekibinizi hibrit iş gücünü dağıtmak ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış özelliklerle bir araya getirir. Bu dijital araçlar, çalışanlar için uzaktan işbirliğini ve süreç optimizasyonunu kolaylaştırır. Yöneticiler ise alan optimizasyonu ve personel katılımı için pratik araçları tek bir platformda elde eder.

Fikirler üzerinde işbirliği yapın ve yol haritaları, bilgi tabanları ve daha fazlası için iç içe sayfalar ve özel biçimlendirme seçenekleriyle çarpıcı belgeler veya wiki'ler oluşturun

Hibrit çalışma kültürü, çalışanların zamanlarını evden ve ofisten çalışmak arasında paylaştıkları insan odaklı bir düzenlemeyi ifade eder. Tüm çalışanların evden veya ortak çalışma alanlarında çalıştığı uzaktan çalışmanın aksine, hibrit modellerde iş akışı daha öngörülemez olma eğilimindedir. Sonuç olarak, başarılı hibrit çalışma alanı yöneticileri aşağıdakileri sunan yazılım araçlarını tercih eder:

Gerçek zamanlı işbirliği seçenekleri: Doğru hibrit yazılım, : Doğru hibrit yazılım, dağıtılmış takımlar arasında sorunsuz işbirliği için dijital beyaz tahtalar ve anlık mesajlaşma gibi araçlara sahiptir Birleştirilmiş belge yönetimi: Ürün, yetkili çalışanların kolayca erişebileceği şirket belgelerini depolamak için merkezi bir hub oluşturmaya yardımcı olmalıdır Entegrasyonlar: Yazılım, platformlar arasında geçiş yapmadan sorunsuz bilgi alışverişi sağlamak için popüler iş uygulamalarıyla entegrasyonları desteklemelidir Kapsamlı gösterge panelleri: Takım liderleri ve yöneticiler, takım iş akışlarını kuşbakışı görünümle görebilmek için gösterge panellerine ihtiyaç duyar. Bu sayede iş yüklerini inceleyebilir, gereksiz işlemleri ortadan kaldırabilir ve süreçleri optimize edebilirler Performans izleme özellikleri: Yazılımın proje durumlarını, güncellemeleri ve teslim edilecekleri izlemeyi desteklediğinden emin olun. Örneğin, yerleşik bir zaman takibi aracı, çalışanların iş paylarından sorumlu olmalarını sağlamanıza yardımcı olur

Şirketler ve çalışanlar günlük işlerinde sürekli olarak daha fazla esneklik ararken, pazara giren hibrit çalışma araçlarının sayısında bir artış göreceksiniz. Bazıları hepsi bir arada çözümler sunarken, diğerleri masaüstü rezervasyonu veya video konferans gibi belirli hizmetler sunar.

Dağıtılmış ekiplerin operasyonel zorluklarının üstesinden gelmek için en iyi 10 hibrit çalışma aracını seçtik. ?

Uzaktan Çalışan Takımlar için ClickUp'ı deneyin Konumunuzdan bağımsız olarak iş hedeflerini uyumlu hale getirin, ilerlemeyi izleyin, proje yönetimi toplantıları düzenleyin ve verimli bir şekilde işbirliği yapın. ClickUp Uzaktan Takım Proje Yönetimi Yazılımı ile

ClickUp, ofis içi ve uzaktaki takımlarınızın her zaman senkronize kalmasına yardımcı olan özelliklerle donatılmış, tek noktadan görev ve iş yönetimi platformunuzdur.

Bu dinamik platform, uygulamalar genelindeki tüm işlerinizi merkezileştirerek çalışan verimliliğini artırır ve takımınız yüz yüze, evden veya tamamen eşzamansız olarak çalışsa da tüm proje yönetimi stratejilerinizi kolaylıkla optimize eder. Takımların uygunluk durumuna göre zaman çizelgeleri ve teslim edilecekler planlayın, iş yüklerini atayın, ayarlayın ve izleyin ve eşzamansız çalışmayı desteklemek için yerleşik iletişim özelliklerini kullanın.

Hibrit takımınız gerçek zamanlı işbirliği özellikleri arıyorsa, ClickUp tam size göre. ClickUp Beyaz Tahtaları görsel beyin fırtınası için kullanın ve tahtanızdaki herhangi bir nesneyi doğrudan izlenebilir bir göreve dönüştürerek fikirleri koordineli eylem planlarına dönüştürün. Ayrıca, ClickUp Belgelerinde işbirliğine dayalı canlı düzenleme, takımın birbiriyle çakışmadan birlikte çalışmasını sağlar!

Merkezi bilgi tabanları oluşturmaktan çevik iş akışları oluşturmaya kadar, ClickUp her şeyi yapabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bu Şablonu İndirin ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu ile çalışanlarınızın iş projelerinin ilerlemesini her zaman, her yerden izleyin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik listesi, yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir

Gösterge panellerinde bileşenleri kilitleyemiyorum

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : 0

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700'den fazla yorum)

2. Envoy

Ofis alanını tahsis etmenin hibrit takım yöneticileri için sinir bozucu bir görev olduğunu söylemek yetersiz kalır. ?

Envoy'un pratik alan yönetimi ile hibrit takımların iş akışlarını sürdürün. Bu çalışma alanı platformu, çalışanlar ve ziyaretçiler için self servis planlama ve masa rezervasyon araçları sunar.

Ziyaret eden ekip üyeleri saatlik, günlük veya haftalık olarak masa rezervasyonu yapabilir. Yönetici, uygunluğa göre tahsisi yönetir ve olanakları kullanıma sunar.

Kullanım Durumu Gösterge Paneli'ni kullanarak ofisteki çalışanların varlığını ve çalışma alanlarının kullanımını izleyerek alan kazanın ve kira maliyetlerini en aza indirin.

Envoy ayrıca hibrit çalışma programlarını koordine etmeye, işyerindeki dikkat dağıtıcı unsurları belirlemeye, duyurular göndermeye ve daha kolay gezinme için işyeri haritaları oluşturmaya yardımcı olur.

Şirketiniz fiziksel teslimatlarla uğraşıyorsa, Envoy'un posta yönetimi seçeneklerini çok beğeneceksiniz. Paketi taramanız yeterlidir, Envoy alıcıyı hemen tanımlar ve bilgilendirir.

Envoy'un en iyi özellikleri

Alan yönetimi için masa rezervasyonu

Program koordinasyonunu destekler

İş yeri haritaları

Posta yönetimi araçları

Envoy sınırlamaları

Benzersiz şirket ihtiyaçlarına sınırlı uyarlanabilirlik

Nispeten yüksek fiyatlandırma

Envoy fiyatlandırması

Workplace Standard : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Workplace Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Envoy puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

3. Tribeloo

Tribeloo, masa rezervasyon seçenekleriyle etkileyici bir başka hibrit ofis alanı yazılımıdır.

Envoy gibi, Tribeloo da çalışanların ofise gelmeden önce masa rezervasyonu yapmalarını sağlar. Tüm deneyim sorunsuzdur; kullanıcılar şu şekilde rezervasyon özelliklerine erişebilir:

Tribeloo web veya mobil uygulamasını kullanma Tribeloo'yu Outlook veya Google Takvim (veya eklenti) ile entegre etme

Kişisel takvimlerdeki her değişiklik Tribeloo ile otomatik olarak senkronize edilir!

Platform, aynı takımdaki kişilerin bir araya gelip işbirliği yapabilmesi için mahalleler oluşturmanıza olanak tanır. Hangi ofis alanlarının fazla veya az kullanıldığını inceleyerek kat planlarını anında özelleştirin ve optimize edin.

Tribeloo, sabit masalar, iş arkadaşlarını bulma, gizli rezervasyonlar yapma ve özel isteklerde bulunma (alan için catering veya beyaz tahta ayarlama gibi) gibi kullanışlı kişiselleştirme seçenekleri sunar. Rezervasyon sorunlarını uygulama üzerinden de bildirebilirsiniz.

Tribeloo'nun en iyi özellikleri

Sorunsuz masa rezervasyonu

Takım mahalleleri

Kat planı özelleştirmeleri

Kolay sorun bildirme

Tribeloo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü biraz eski buluyor

Ekran alanını kaplayan gereksiz özellikleri (haber akışı gibi) devre dışı bırakma seçeneği yok

Tribeloo fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 3,00 €

Pro : Kullanıcı başına aylık 3,75 €

Premium: Kullanıcı başına aylık 4,00 €

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Tribeloo puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (40'tan fazla yorum)

4. CBRE tarafından sunulmaktadır

CBRE, Coldwell Banker Richard Ellis'in kısaltmasıdır ve dünya çapında ofis kullanıcılarına hizmetler sunan bir gayrimenkul ve yatırım şirketidir.

Eşsiz ürünü Host, şirketlerin hibrit takımların değişen gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir çalışma alanlarını kiralamasına, leasing yapmasına veya yatırım yapmasına olanak tanır. Host tarafından yönetilen çalışma alanı, standart teknoloji ve konukseverlik özellikleriyle birlikte gelir, böylece ofis alanı bakımı konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Host mobil uygulamasıyla, takım üyeleriniz masa, konferans odası ve diğer toplantı alanları için rezervasyon yapabilir. Yol Bulma seçeneği, yeni kullanıcılar için belirlenen masalara, ofislere ve alanlara ayrıntılı yol tarifleri sağlar. ➡️

Uygulamayı Outlook ve Google Takvim ile entegre ederek programınızı iş arkadaşlarınızın programlarıyla uyumlu hale getirin. Birbirinizin takvimlerinde tarihleri işaretleyebilir ve şirket içi veya çevrimiçi etkinlikler ve hibrit toplantılar için otomatik hatırlatıcılar alabilirsiniz.

CBRE tarafından barındırılan en iyi özellikler

Küresel masa rezervasyon hizmeti

Çalışma Alanı hakkında ayrıntılı talimatlar

Outlook ve Google Takvim entegrasyonları

Otomatik hatırlatıcılar

CBRE sınırlamaları ile barındırma

Uygulamanın sık sık çöktüğü bilinmektedir

CBRE tarafından barındırılan fiyatlandırma

Tüm fiyat bilgileri için Host temsilcileriyle iletişime geçin

CBRE derecelendirmeleri ve incelemeleri (mobil uygulama) ile barındırma

Google Play: 5/5 (40+ yorum)

Uygulama Mağazası: 3,8/5 (20+ yorum)

5. Robin

Robin, Batman'in yardımcısıdır, ama aynı zamanda bir sonraki favori hibrit çalışma platformumuzun adıdır! Cazibesi dört temel özelliğinde yatmaktadır:

Masa rezervasyonu Oda planlama İş yeri analitiği Topluluk oluşturma

Çalışanlarınız ofise gitmeye karar verdiklerinde, tek yapmaları gereken uygulamayı başlatmak ve uygun bir koltuk veya oda rezervasyonu yapmak. Bu sırada, ofiste kimlerin olduğunu görebilir ve daha iyi koordinasyon için rezervasyon bilgilerini paylaşabilirler.

Platform, gezinmeyi desteklemek için ofis hakkında gerçek zamanlı genel bakış sunar.

Zaman içinde toplanan rezervasyon bilgilerini kullanarak kullanım oranlarını anlayın ve gelecekteki tahsisleri buna göre planlayın. Bu içgörüler, işi kesintiye uğratmadan takım oluşturma etkinlikleri için ideal zamanı belirlemenize de yardımcı olabilir.

Robin ile duyuruları paylaşabilir, takım geri bildirimlerini toplayabilir ve oybirliğiyle kabul edilen hibrit çalışma politikaları üzerinde anlaşabilirsiniz.

Robin'in en iyi özellikleri

Basit masa ve oda rezervasyonu

Alan kullanımı hakkında bilgiler

Gerçek zamanlı ofis genel bakışları

Standart ve öncelikli duyurular

Robin sınırlamaları

Masaüstü arama özelliği işlevsellik açısından yetersizdir

Sistem ara sıra arıza verebilir

Robin fiyatlandırması

Başlangıç : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Takım : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Robin puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

6. Zoom

Zoom, yüz yüze toplantıların kesinlikle yasak olduğu bir dönemde takımların sanal toplantı platformlarına ihtiyaç duymasıyla bir anda popüler oldu. Bu durum (neyse ki) artık geçerli olmasa da, platform coğrafi olarak dağınık takımları birbirine bağlamak, kararlar almak, fikirleri paylaşmak veya gündelik konuşmalar yapmak için bir yer sağlamak amacıyla hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Platformun video konferans araçlarıyla birkaç tıklamayla toplantılar planlayın ve gerçekleştirin. Gürültü engelleme ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında sorunsuz geçiş gibi özellikler sayesinde sanal toplantılarınızı istediğiniz yere taşıyın!

Zoom, ekibinizin görsel-işitsel deneyimini de geliştirir. Örneğin, platform herhangi bir anda kimin konuştuğunu gösterir, böylece toplantıyı takip etmek daha kolay hale gelir. Canlı ekran paylaşım seçenekleri ile, cihazınızdaki görsellerle tartışılan konuyu destekleyebilirsiniz.

Video ve sesli toplantıların yanı sıra, platform Zoom Beyaz Tahta, anketler, takım sohbeti ve dosya paylaşımı yoluyla işyerinde işbirliğini teşvik eder.

Zoom'un en iyi özellikleri

Video ve sesli toplantılar

Görsel işbirliği için Zoom Beyaz Tahta

Masaüstü ve mobil cihazlar arasında kolay geçiş

Takım sohbeti

Zoom sınırlamaları

Mevcut kontrol katmanı, toplantıların kaydedilmesini engelleyebilir

Arayüz bazen gecikme yaşayabilir

Zoom fiyatlandırması

Temel : 0 $

Pro : Kullanıcı başına yıllık 149,90 $

İş : 199,90 $/yıl/kullanıcı

Business Plus : Kullanıcı başına yıllık 250 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zoom puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (50.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (10.000'den fazla yorum)

7. Miro

Miro, uzaktan ve hibrit takımların proje planlama, prototip oluşturma, akış şeması oluşturma ve diğer beyin fırtınası etkinliklerinde yardımcı olan görsel bir işbirliği platformudur.

Miro'nun Miro panoları olarak adlandırılan dijital beyaz tahtaları, ekibinize yeni fikirleri hayata geçirmek için eksiksiz bir araç seti sunar. Yazın, çizin, dosya ekleyin, yapışkan notlar ve yorumlar ekleyin. Tüm panolar gerçek zamanlı olarak güncellenir, böylece ekip arkadaşlarınız 2 veya 20.000 metre uzakta olsalar bile projeler üzerinde verimli bir şekilde çalışabilirler!

Miro, eşzamansız işbirliği için de uygundur. İşinizi takım üyeleri, yöneticiler veya paydaşlarla paylaşın ve toplantılar yapmadan onay veya ayrıntılı öneriler alın.

100'den fazla entegrasyon ile projelerinizi, görevlerinizi ve belgelerinizi Miro'ya bağlayabilir ve tarayıcı sekmelerinizi birleştirebilirsiniz. Platformun 1.300'den fazla şablonu, farklı senaryolarda beyin fırtınası ve fikir üretme için hazır taslaklar sunar.

Miro'nun en iyi özellikleri

Dijital beyaz tahtalar

100'den fazla entegrasyon

çeşitli kullanım durumları için 1.300'den fazla şablon

Video, sohbet ve sunumlar aracılığıyla kolay hibrit iletişim

Miro sınırlamaları

Gösterge paneli kullanıcılarla dolduğunda gecikme olabilir

Metin aracının işlevleri sınırlıdır

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz : Kullanıcı başına aylık 0 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

8. Harvest

Hiç kimse hibrit iş yöneticileri kadar derin güven sorunları yaşamaz. Bonnie gerçekten işini mi yapıyor yoksa evinden Instagram'ını mı güncelliyor? Ve Clyde'ın haftalık raporu neden henüz gelmedi? Benimle dalga mı geçiliyor?

Neyse ki, şeffaf verimlilik günlükleri ile hibrit çalışmanın gücünü Harvest (kelime oyunu kasıtlıdır) ile elde edebilirsiniz.

Harvest, zaman takibi ile ilgilidir — bu platform, belirli görevlere harcanan zamanı izlemenizi ve çalışma saatlerini şeffaf tutmanızı sağlar.

Bir yönetici olarak, Harvest'ın analitik araçlarını takdir edeceksiniz. Ayrıntılı görsel raporlar, takım iş yüklerini anlamanıza ve ayarlamanıza olanak tanır. Zaman kayıtları, projeleri doğru yolda tutmanıza, bütçeleri tahmin etmenize ve gelecekteki benzer girişimler için doğru tahminlerde bulunmanıza olanak tanır.

İzlenen zamanı faturalara dönüştürün ve müşterilere gönderin. PayPal ve Stripe gibi entegrasyonları kullanarak müşterilerden alınan ödemeleri takip edin!

Harvest'ın en iyi özellikleri

Kullanışlı zaman takibi

Kapsamlı raporlar

Bütçe izleme

Faturalandırma ve ödeme tahsilatı desteği

Harvest sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellik seti için fiyatlandırmanın nispeten yüksek olduğunu düşünüyor

Arka plan zamanlayıcıları fark edilmeyebilir ve bu da yanlış zaman kayıtlarına neden olabilir

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Pro: Kullanıcı başına aylık 10,80 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Harvest puanları ve incelemeleri

G2 : 4,3/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (550+ yorum)

9. Loom

Birinci sınıf bir asenkron video platformu olan Loom ile hibrit takımınızın gelişmesine izin verin. ?

Gerçek zamanlı iletişim ve canlı toplantılar bazıları için etkili olabilirken, diğerleri için dikkat dağıtıcı olabilir. Loom'un bir çözümü var: videolar kaydedin, böylece çalışanlarınız kendi zamanlarında izleyebilir.

Loom'un asenkron videolarını kullanarak bir süreci açıklayın, sunum yapın veya hatta takımınızı selamlayın. En iyi yanı ise, çalışanlarınızın izlemek için hesap oluşturmasına veya oturum açmasına gerek olmamasıdır!

Video oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı: kayıt düğmesine basın ve videonuzu oluşturun. Tamamlanan öğeler otomatik olarak platforma yüklenir. Bağlantıları ilgili takım üyeleriyle paylaşın, işte bu kadar!

Takımınız videoya tepki verebilir ve zaman damgalı yorumlar gönderebilir, böylece süreçte yapıcı tartışmaların önünü açabilirsiniz.

Loom, yeni takım üyelerini eğitmek için harika bir araçtır. Onları bir yığın belgeyle boğmak yerine, video turları ve eğitimler ile alışmalarını sağlayın.

Loom'un en iyi özellikleri

Asenkron video kaydı

Kolay bağlantı paylaşımı

Yorumlar ve tepkilerle etkileşim

Çalışanların işe alım süreci için mükemmel

Loom sınırlamaları

Gelişmiş video düzenleme seçenekleri sunmaz

Kayıt sırasında ekrandan kontrolleri kaldırmanın bir yolu yoktur

Loom fiyatlandırması

Başlangıç : 0 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Loom puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (350+ yorum)

10. Slack

Slack, takım iletişimi basitleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu platform, çalışanlarınızın sohbet etmek, tepki vermek, yorum bırakmak ve dosya paylaşmak için sanal topluluklar görevi gören kanallar aracılığıyla iletişim kurmasını sağlar.

Yönetici olarak, takımdaki herkes için genel kanallar veya seçili üyeler için gizli kanallar oluşturabilirsiniz. Hatta doğrudan mesajlar yoluyla belirli iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.

Slack, çevrimiçi veya çevrimdışı göstergeler ve durum güncellemeleri sayesinde, dağıtılmış takımların bir takım arkadaşının ne zaman işe hazır olduğunu kolayca öğrenmesini sağlar. Bir başka harika özellik ise Slack Connect'tir; bu özellik, satıcılar, müşteriler ve paydaşlarla iletişim kurmak için idealdir.

Hibrit bir takım yöneticisi olarak, beyin fırtınası yapmak ve fikirleri düzenlemek için sanal bir beyaz tahta olan Slack Canvas'ı da beğeneceksiniz. Ayrıca, eşzamansız iletişim için ses ve video klipleri kaydedip paylaşabilirsiniz. ?

Slack'in en iyi özellikleri

Genel ve gizli iletişim kanalları

Tedarikçilerle etkileşimi kolaylaştırır

Takım arkadaşlarının uygunluk durumunu gösterir

Eşzamansız işi destekler

Slack sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Ses ve video kalitesi daha iyi olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Business+ : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Slack puanları ve incelemeleri

G2 : 4,5/5 (30.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

Hibrit İş Yazılımı: Bağlantısı Kopmuş Çalışanları İşe Bağlamak

Başarılı bir hibrit model, büyük ölçüde işyerindeki iletişim kalitesine bağlıdır. Herkes aynı sayfada ve aynı hedefe doğru çalışıyorsa, ofiste, evde veya rahat bir sahil kafesinde çalışıyor olmanızın bir önemi yoktur. ?

Listemizdeki işbirliği araçları, takımları fiziksel ofis konumları olmadan birbirine bağlı tutarak geleneksel çalışma alanını devrim niteliğinde değiştirdi. İhtiyaçlarınıza en uygun platformu seçin ve takım arkadaşlarınızın nerede olurlarsa olsunlar aynı frekansta kalmalarını sağlayın! Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, listenin en üstünden başlayın ve ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.