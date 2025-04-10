2025'in En İyi 10 Çevrimiçi Sanal Toplantı Platformu ve Uygulaması

Sanal toplantı* yaparken her şeyin çok sorunsuz gittiği o anı bilir misiniz?

Bağlantı harika, video konferans aracı sezgisel (ve toplantıyı kaydedip yazıya döküyor), kimse "Sesim geliyor mu?" diye defalarca sormak zorunda kalmıyor ve teknik sorunlarla uğraşmak veya toplantının notlarını/tutanaklarını yazmak yerine konuşmaya odaklanabilirsiniz.

Sayısız sanal toplantı platformunu denedikten sonra, nihayet hangi toplantı araçlarının böyle bir deneyim sunabileceğini buldum. Önceliklerim basit: takımım ve ben, fikirleri paylaşabilmeli, görevleri yönetebilmeli ve herkesin aynı sayfada sorunsuz bir şekilde çalışabilmesini sağlamalıyız.

Araştırmalarımıza dayanarak, en iyi 10 sanal toplantı yazılımı listesini derledim. Sanal etkileşimlerinizi iyileştirmek için mükemmel platformu arıyorsanız, bu öneriler bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır.

⏰ 60 saniyelik özet Takımınızın ihtiyaçlarına uygun aracı seçmenize yardımcı olacak en iyi 10 sanal toplantı platformu listesi aşağıda yer almaktadır: ClickUp: Gündemlerden toplantıların otomatik tutanaklarına ve takip işlemlerine kadar tüm toplantı döngüsünü yönetmek için en iyi genel çözüm Gündemlerden toplantıların otomatik tutanaklarına ve takip işlemlerine kadar tüm toplantı döngüsünü yönetmek için en iyi genel çözüm

Google Meet: Sanal el kaldırma ve küçük grup odaları gibi özellikleriyle toplantı içi işbirliği için en iyisi

Microsoft Teams: Entegre beyaz tahta ve gerçek zamanlı belge düzenleme özellikleriyle Microsoft ekosistemi kullanıcıları için en iyisi

Zoom: ClickUp, Salesforce ve daha fazlası gibi popüler araçlarla sorunsuz entegrasyonlar için en iyisi.

Skype: Çok yönlülük açısından en iyisi, hem resmi hem de gayri resmi toplantılar için uygundur

Slack: Hızlı tartışmalar için kullanımı kolay Huddles özelliği ile gayri resmi takım toplantıları için en iyisi

Cisco WebEx: Gerçek zamanlı çeviri ve gürültü giderme teknolojisi ile kapsayıcılık açısından en iyisi

GoTo Meeting: Şifre koruması ve Toplantı Kilidi özellikleriyle gizlilik ve güvenlik açısından en iyisi

TeamViewer: Uzaktan cihaz erişimi için en iyisi, BT desteğinin sorunları uzaktan gidermesine olanak tanır

Zoho Meeting: Kolay takım yönetimi ve güvenli barındırma ile departmanlara özel web konferansları için en iyisi

Sanal Toplantı Platformlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Sanal toplantı platformu seçerken aşağıdaki özellikleri göz önünde bulunduruyorum ve siz de öyle yapmalısınız!

Kullanım kolaylığı : Değerli toplantı zamanımı teknik sorunları gidermek veya karmaşık arayüzlerde başkalarına yol göstermekle harcamak istemiyorum. Bu yüzden sezgisel ve kullanıcı dostu bir platform arıyorum

Güvenilirlik : Teknik sorunlar veya bağlantı sorunları nedeniyle kesintiye uğrayan bir toplantıdan daha kötüsü yoktur. İşlerin sorunsuz bir şekilde yürümesi için güvenilirliği kanıtlanmış ve kesintiye uğramayan bir yazılıma ihtiyacım var

Entegrasyon : Yazılımın, takvim, proje yönetimi uygulaması, e-posta ve daha fazlası gibi günlük kullandığım diğer araçlarla iyi bir şekilde senkronizasyon sağlamasını istiyorum

İşbirliği özellikleri : Takım çalışmasını destekleyen özellikler olmazsa olmazdır. Ekran paylaşımı, dosya paylaşımı, gerçek zamanlı sohbet veya sanal beyaz tahtalar aracılığıyla olsun, araç uzaktaki ekip üyelerimin aynı sayfada kalmasını sağlamalıdır

Otomatik toplantı tutanakları : Aynı anda notlar alırken toplantıya odaklanmakta zorlanıyorum. Yazılımın anahtar noktaları ve eylem öğelerini otomatik olarak özetleyebilmesi harika bir özellik. Bu, zaman kazandırır ve herkesin toplantının net bir kaydına sahip olmasını sağlar

Toplantı hatırlatıcıları: Takım toplantıları başlamadan önce otomatik hatırlatıcılar gönderen platformları çok beğeniyorum, böylece ben (ve diğer katılımcılar) hazırlık yapıp zamanında katılabiliyoruz. Bu, toplantıları kaçırma ve son dakika telaşını azaltıyor

en İyi 10 Çevrimiçi Sanal Toplantı Platformu ve Uygulaması

Bu kriterlere göre, en iyi sanal toplantı platformları şunlardır:

1. ClickUp (En iyi sanal toplantı ve iletişim aracı)

ClickUp AI Not Alıcı ile Başlayın ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını ve özetlerini otomatikleştirin

ClickUp, güçlü proje yönetimi araçlarıyla bilinir, ancak çok daha fazlasını yapar. Doğru entegrasyonlarla, sorunsuz bir sanal toplantı platformuna dönüşerek gündemlerden takiplere kadar her şeyi tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.

Uzaktan çalışan, işlevler arası bir takımın parçası olarak ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve takım iletişimini tek bir yapay zeka destekli platformda birleştiren, iş için tam anlamıyla her şeyi içeren bir uygulamadır.

Toplantılar, kullanışlı ClickUp AI Notetaker olmadan tamamlanmış sayılmaz. Toplantımın mükemmel bir transkripsiyonunu (ve ses kaydını) oluşturur, özetler ve en önemlisi, tartışılan eylem öğelerini atayabileceğim, son tarihlerini belirleyebileceğim ve tamamlayabileceğim görevlere dönüştürmeme yardımcı olur!

İşte nasıl işliyor:

ClickUp AI Notetaker ile takımlarınız şunları yapabilir:

Uzun toplantı notlarını özetleyin : AI, uzun tartışmaları kısa özetlere dönüştürerek anahtar noktaları vurgular

Yapılandırılmış bir toplantı tutanak belgesi hazırlayın : İyi organize edilmiş bir tutanak belgesi oluşturarak, takip için takım üyeleri ve paydaşlarla paylaşımı kolaylaştırır

Son tarihleri ve eylem öğelerini vurgulayın: AI, toplantı sırasında tartışılan görevleri, son tarihleri ve eylemleri belirleyerek bunlara kolayca başvurulmasını sağlar

Transkripsiyon sürecini otomatikleştiren AI Notetaker, takımların uyumlu çalışmasına yardımcı olur ve toplantı sonuçlarının açık bir şekilde belgelenmesini ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

ClickUp Meetings, video konferanslarla ilgili birçok konuyu organize etmek için kullandığım araçtır. Toplantı öncesi beyin fırtınası yapmak, asenkron iletişimi kolaylaştırmak ve Zoom kullanarak sorunsuz bir video toplantı deneyimi yaratmak gibi her adımda ClickUp bana yardımcı oluyor.

Takımım ve benim sanal oturumlarımızda ClickUp'ı nasıl kullandığımıza dair size bir fikir vereyim:

Toplantı gündemini ayarlayın

Her toplantıdan önce, niyetlerimizi ve hedeflerimizi belgelemek için ClickUp Docs (işbirliğine dayalı sanal belge) kullanıyoruz. Toplantı sırasında tartışacağımız eylem öğelerini, kimlerin katılacağını, toplantının zamanlamasını ve diğer ilgili bilgileri listeliyoruz.

ClickUp Belgeleri bize şu konularda yardımcı olur:

Uzak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak çalışarak toplantı gündemini oluşturun

Tartışma noktalarının hızlı kontrol listelerini oluşturun ve her konuyu ele aldıkça bunları işaretleyin

Renk kodlama, başlık, kalın yazı tipi, italik, üstü çizili, afiş ve daha fazlası gibi zengin düzenleme özellikleriyle toplantı gündemini biçimlendirin

Atanan yorumları kullanarak toplantı katılımcıları veya diğer takım üyeleriyle iletişim kurun

Toplantı gündemini sıfırdan hazırlamak için zamanımız olmadığında, ClickUp'ın Gündem Şablonu çok kullanışlıdır.

Bonus: Toplantılarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Başlamak için bu Toplantı Gündemi Örnekleri ve Ücretsiz Şablonlara göz atın!

ClickUp'ın Gündem Şablonu

Şablon, anahtar unsurları not almak için yapılandırılmış bir çerçeve sunar: toplantı türü, kapsam, konum, toplantı bağlantısı, tarih, saat, katılımcıların adları ve rolleri ile katılımcıların listesi.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Gündem Şablonu ile toplantı planlamanızı düzenli tutun

ClickUp'ın Gündem Şablonu bize şunları sağlar:

Toplantı sırasında tüm konuları ele alın

Tartışma konularının genel bir özetini sunarak katılımcıların hazırlanmasına yardımcı olun

Toplantı için net bir yapı ve akış oluşturun

Tüm katılımcıların aktif katılımını teşvik edin

En iyi yanı ne mi? Şablon tamamen özelleştirilebilir. Özel Alanlar ve Durumlar ekleyebilir, bunları iç toplantılar, müşterilerle toplantılar, yatırımcılarla toplantılar veya tamamen farklı toplantılar gibi her türlü toplantıya göre uyarlayabiliriz.

Toplantı ve takvim uygulamalarıyla entegre edin

ClickUp'ın Zoom ile yerel entegrasyonu sayesinde, bir ClickUp Görevinden doğrudan bir Zoom toplantısı başlatabilirim.

Bir toplantı başladığında, katılmak için bir bağlantı otomatik olarak belirli Görev'in yorumlarına (toplantıyı başlattığım yer) gönderilir ve takım üyelerine katılmaları için bilgi verir. Toplantı sona erdiğinde, ClickUp göreve başka bir yorum ekler. Yorum, tarih ve saat, süre, katılımcılar vb. gibi toplantı ayrıntılarını içerir ve ayrıca kayda isteğe bağlı bir bağlantı sağlar.

ClickUp Görevlerinden doğrudan Zoom toplantılarına katılın

ClickUp'ın Google Takvim ile yerel entegrasyonu, takımım ve benim toplantı programlarımızı daha iyi yönetmemizi sağlıyor.

Yaklaşan toplantılarımı ve son teslim tarihlerini tek bir yerde görebiliyorum. Google Takvim'deki tüm değişiklikler hemen ClickUp Görevlerime yansıtılıyor (ve tersi de geçerli), böylece çakışmaları önleyebiliyor ve düzenli kalabiliyorum.

Gelişmiş ekran kayıtları ile eşzamansız iletişim kurun

Bir takım üyesi bir projeyle ilgili şüphesi varsa ve benim bir şeyi açıklığa kavuşturmam gerekiyorsa, artık hızlı aramalar veya toplantılar yapmam gerekmiyor (kesinlikle gerekli olmadıkça).

ClickUp Clips'i, söylemek istediklerimi açıklayan veya netleştiren bir ses kaydıyla birlikte ekranımı kaydetmek için kullanıyorum. Hızlı, verimli ve programımı gereksiz yere bozan kısa toplantıları ortadan kaldırıyor.

ClickUp Clips'i kullanarak sesli notlarla anlık ekran kayıtları gönderin ve gereksiz toplantıları ortadan kaldırın

ClickUp Brain ile toplantı notlarını özetleyin ve zamandan tasarruf edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantıda bahsedilen takip görevleri için hatırlatıcılar ve bildirimler ayarlayın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın

Yinelenen toplantılar için Görev Otomasyonları oluşturun, otomatik planlama ve izlemeyi sağlayın

ClickUp'ı Calendly, Slack ve Gmail gibi diğer iletişim ve planlama araçlarıyla entegre edin

Toplantı tartışmalarından yeni görevler oluşturun, bunları takım üyelerine atayın ve takip işlemlerini izlemek için son tarihler belirleyin

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle hafif bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi AI Toplantı Not Alma Araçları

2. Google Meet (Toplantı içi işbirliği için en iyisi)

google Meet aracılığıyla

Google Meet'i çevrimiçi toplantı platformu olarak kullanmak harika bir deneyim oldu. Toplantı sırasında, konuşmacıyı kesmeden sanal olarak elimi kaldırarak konuşmak veya soru sormak gibi işbirliği özelliklerini çok seviyorum. Gerçek bir toplantı odası deneyimini simüle ediyor

Toplantıları düzenlerken slaytlar sunabilir ve sunuma benimle birlikte katılmak üzere bir yardımcı sunumcu atayabilirim.

Beyin fırtınası oturumları için, bu araç toplantı sırasında Google Jamboard ile bir oturum başlatmamı ve sanal beyaz tahtada işbirliği yapmamı sağladı. Moderatör olarak, toplantı sırasında küçük grup odaları oluşturabilir, katılımcıları seçebilir ve daha küçük gruplar halinde odaklanmış tartışmalar yapabilirim.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Anketler kullanarak gerçek zamanlı geri bildirim toplayın

Katılım raporlarını kullanarak toplantıya kimlerin katıldığını ve ne kadar süreyle katıldıklarını takip edin

Toplantılar sırasında profesyonel bir ortam yaratmak için arka planı değiştirin

Katılımcıları toplu olarak kabul edin veya kaldırın (Google Meet'in ev sahibi yönetimi özelliklerinin bir parçası)

Google Meet sınırlamaları

Uzun toplantılar sırasında sohbet konuşmaları düzenleme seçeneği yoktur

Google Meet fiyatlandırması

Google Meet özelliklerine erişim, Google Çalışma Alanı sürümünüze bağlıdır.

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

(Kaynak: Capterra)

Google Meet puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

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3. Microsoft Teams (Microsoft ekosistemi kullanıcıları için en iyisi)

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, özellikle Microsoft ekosistemine dahil olanlar için güvenilir bir sanal toplantı aracıdır.

Aracı test ederken, yaratıcı işbirliklerini ne kadar kolaylaştırdığını çok beğendim. Bu, toplantıları düzenlerken görsel olarak beyin fırtınası yapmanıza ve birlikte fikirler geliştirmenize olanak tanıyan Microsoft Beyaz Tahtalar sayesinde mümkün oluyor.

Bir başka kullanışlı özellik ise Excel Live ile toplantılar sırasında anında çalışma kitabı düzenleme özelliğidir. Bu özellik, elektronik tablolarda işbirliği yapmanıza ve verileri gerçek zamanlı olarak analiz etmenize yardımcı olur.

Bir takım üyesi konuşurken veya sunum yaparken, diğerleri başparmak yukarı veya alkış emojileri gibi hızlı tepkiler gönderebilir ve konuşmacının diğerlerinin duygularını ölçmesine yardımcı olabilir.

Microsoft Teams sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü daha basit ve sezgisel olabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Aylık 1 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Basic: Aylık 2 $/kullanıcı

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 10 $/kullanıcı

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümleri

4. Zoom (En iyi entegrasyonlar için en iyisi)

zoom aracılığıyla

Zoom, yıllardır çevrimiçi toplantı platformları arasında şirket içinde en çok tercih edilen platformdur. Konuşmaya aktif olarak katılanlara odaklanmamı sağlayan çoklu konuşmacı görünümünü seviyorum. Renk seçenekleri ve AI destekli özel sanal arka planlar, toplantılarımızı daha keyifli hale getiren eğlenceli ve kişisel bir dokunuş katıyor.

Gerçekten öne çıkan bir özellik merkezi görünüm. Toplantı kayıtlarına kolayca erişebilir ve AI Companion'ı kullanarak toplantı notlarındaki önemli ayrıntıları hızlıca bulabilirim.

İşleri daha kolay hale getirmek için Zoom, Microsoft, Google, ClickUp, Salesforce ve HubSpot ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Günlük teknoloji yığınınızdaki herhangi bir aracı Zoom'a bağlayarak sorunsuz ve verimli sanal işbirlikleri sağlayabilirsiniz.

Zoom'un en iyi özellikleri

Entegre sohbet, telefon, e-posta, takvim ve planlayıcı ile programları etkili bir şekilde yönetin

Toplantı davetine önceden okunacak dosyaları ekleyin ve katılımcılarla önceden sohbet edin

Toplantı sırasında önceden paylaşılan varlıklar üzerinde işbirliği yapın

Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında aktif kalan sohbet kanalları ile kaldığınız yerden devam edin

Zoom sınırlamaları

Yüksek kaliteli sesli ve görüntülü toplantılar çok fazla bant genişliği kullanabilir ve bu da diğer çevrimiçi etkinlikleri yavaşlatabilir

Zoom fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 26,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (55.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

5. Skype (Çok yönlülük açısından en iyisi)

skype aracılığıyla

Skype, resmi veya gayri resmi tüm uzaktan işbirliği için kullanışlıdır.

İster bire bir toplantı, haftalık takım toplantısı, çevrimiçi eğitim oturumu veya aylık gayri resmi sohbet olsun, Skype oldukça çok yönlüdür. Toplantılar sırasında PowerPoint slaytlarını sunmak, video mesajları kaydetmek ve ekranımı paylaşmak çok kolaydı.

Özellikle beğendiğim bir özellik, benzersiz bir bağlantı kullanarak sohbet davetleri gönderme olanağıydı. Bu sayede, Skype kullanmasalar bile herkesi konuşmaya davet edebildim.

Skype'ın en iyi özellikleri

Tam ekran modu ile görüşmeye tamamen odaklanın

Mobil veya masaüstü bilgisayardan takım toplantılarına katılın

Konuşmacıya odaklanmak için arka planı bulanıklaştırın

Aynı anda 100 kişiye kadar bağlantı kurun

Skype sınırlamaları

Ara sıra gecikme ve çağrı kesintileri

Skype fiyatlandırması

Skype, Skype'tan Skype'a tüm etkileşimler için ücretsizdirSkype'tan telefona planları, karşı tarafın Skype'ı olmasa bile bir telefon numarasından doğrudan uluslararası aramalar yapmanızı sağlar

Skype'tan telefona abonelik planları:

Amerika Birleşik Devletleri: 3 $/ay

Kuzey Amerika: 7 $/ay

Skype puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (400'den fazla yorum)

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların alınmaması ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

6. Slack (Gayri resmi takım toplantıları için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, eşzamansız iletişim için mükemmeldir, ancak "Huddles" özelliği sayesinde gerçek zamanlı video sohbet de sağlar. Huddles, yalnızca sesli konuşmalar olarak başlar, böylece hızlı ve gayri resmi tartışmalara kolayca katılabilirsiniz. Daha derin bir işbirliği gerekiyorsa, videoyu açın ve/veya ekranınızı paylaşın.

Slack'in Huddles özelliği, takvimde önceden planlanan resmi toplantılar yerine doğaçlama ve gayri resmi takım etkileşimleri için çok uygundur.

Toplantılara eğlenceli ve neşeli bir hava katan renkli arka planları da çok beğendim. Slack, belge yönetimini de kolaylaştırır. Toplantı sırasında paylaşılan tüm bağlantılar, belgeler ve mesajlar oturum bittiğinde otomatik olarak kaydedilir, böylece önemli ayrıntılara daha sonra kolayca geri dönüp bakabilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Takım toplantıları sırasında tepkiler, efektler ve GIF'ler kullanarak iletişim kurun

Özel bir mesaj konusu üzerinden tartışmayla ilgili notları, bağlantıları ve dosyaları paylaşın

Slack kanalında veya DM'ler aracılığıyla sesli ve görüntülü toplantılar başlatın

Canlı altyazıları açın (İngilizce olarak mevcuttur)

Slack sınırlamaları

Gündem ve katılımcı kuralları gibi resmi toplantı unsurları eksik

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 8,75 $/kullanıcı

Business+ : Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (35.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Asenkron İletişim Araçları

7. Cisco WebEx (Kapsayıcılık açısından en iyisi)

cisco aracılığıyla

100'den fazla dili destekleyen Cisco Webex'in gerçek zamanlı çeviri özelliği, çok dilli takımınız için toplantıları çok daha kapsayıcı hale getirir.

Benim için öne çıkan bir diğer özellik ise yerleşik gürültü giderme teknolojisi idi. Ortam ne kadar gürültülü olursa olsun, toplantıyı etkilemedi. Havaalanında veya kalabalık bir kafede olsam bile ses kalitesi temiz ve profesyonel kalıyordu.

Cisco WebEx'in en iyi özellikleri

Takım toplantılarını daha ilgi çekici hale getirmek için etkileşimli anketler ve soru-cevap oturumları oluşturun

Move to Mobile QR kodu özelliği ve Apple CarPlay entegrasyonu ile masaüstünden telefona, telefondan arabaya geçiş yapın

Sadece parmak hareketlerini kullanarak toplantı sırasında tepkilerinizi gönderin

Webex Assistant ile otomatik olarak notlar oluşturun ve vurgulayın

Cisco WebEx sınırlamaları

Masaüstü uygulamasını indirmeden doğrudan web tarayıcısından oturum açma seçeneği yoktur

Cisco WebEx fiyatlandırması

Webex Ücretsiz

Webex Meet : Aylık 12 $/kullanıcı

Webex Suite : Aylık 22 $/kullanıcı

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cisco WebEx puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (19.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (7.000'den fazla yorum)

8. GoTo Meeting (Gizlilik ve güvenlik özellikleri açısından en iyisi)

goTo Meeting aracılığıyla

GoTo Meeting'i denerken, aracın gizli toplantıları parola korumalı tutma özelliğinden etkilendim. Gizlilik kontrolleri mükemmel — konuşmalar gizli kalıyor ve Toplantı Kilidi özelliği özellikle kullanışlı. Misafirleri, ben kabul etmeye hazır olana kadar bekleme odasına alıyor ve toplantıya kimlerin katılacağı konusunda tam kontrol sağlıyor.

Ayrıca, tam fonksiyonlu mobil uygulamayı kullanarak hareket halindeyken takım toplantılarına katılma ve toplantı yapma esnekliğini de çok sevdim. Daha da iyisi, GoTo uygulamasını indirmeden toplantılara kolayca katılabilirsiniz.

GoTo Meeting'in en iyi özellikleri

Entegre sohbet özelliğini kullanarak takım üyeleri/müşterilerle iletişim kurun

Otomatik toplantı kayıtları ve transkriptleri oluşturun

Toplantı odalarını özelleştirerek sanal toplantılara kişisel bir dokunuş katın

Toplantıya katılmadan önce web kameranızı test edin ve önizleyin

GoTo Meeting sınırlamaları

Ses ve video kalitesinde ara sıra gecikmeler

GoTo Meeting fiyatlandırması

Profesyonel : Aylık 12 $/organizatör (yıllık faturalandırma)

İş : Aylık 16 $/organizatör (yıllık faturalandırma)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GoTo Meeting puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

9. TeamViewer (Uzaktan cihaz erişimi için en iyisi)

teamViewer aracılığıyla

TeamViewer Remote, teknik sorunları uzaktan gidermenizi sağlayan bir sanal toplantı platformudur. Güvenli uzaktan erişim sayesinde, BT ekibiniz veya güvenilir bir iş arkadaşınız, yerinde olmadan sistem hatalarını ve yazılım sorgularını ele alabilir ve çözebilir. Sunduğu sorunsuz deneyim sayesinde, kesinti süresini en aza indirebilir ve işinize hızlı bir şekilde geri dönebilirsiniz.

TeamViewer'ın radarında bir video konferans aracı da var: TeamViewer Meeting. Uzaktan erişim özelliği iş akışına harika bir katkı sağlarken, toplantı özelliğinin o kadar güçlü olmadığını düşündüm.

TeamViewer'ın en iyi özellikleri

Birden fazla cihaz ve işletim sisteminde çalışır

Uzak cihazlar arasında her boyutta dosya aktarın

4K çözünürlükte çoklu monitör desteğine erişin

Katılımsız cihazlara destek sağlayın

TeamViewer sınırlamaları

Dosya aktarımı, özellikle büyük belgelerde yavaştır

TeamViewer fiyatlandırması

Premium : Aylık 37 $ (Yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: 79 $/ay (Yıllık faturalandırılır)

(Kaynak: G2)

TeamViewer puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (11.000'den fazla yorum)

10. Zoho Meeting (Departmanlara özel web konferansları için en iyisi)

zoho Meeting aracılığıyla

Farklı departmanlardaki birden fazla takımı yönetmek için Zoho Meeting'i denedim ve oldukça etkili oldu.

Bu araç, güvenli web konferans oturumlarını kolayca düzenlememi sağladı. Üyeleri kendi departmanlarına zahmetsizce ekleyebildim, belirli roller atayabildim ve her departmana özel toplantılar planlayabildim.

Sanal toplantı kayıtlarını yakalama, oynatma ve paylaşmanın yanı sıra, toplantıları çevrimdışı kullanım için indirebildim. Bu özelliği, tartışmaları daha sonra gözden geçirmek veya canlı oturuma katılamayan takım üyeleriyle paylaşmak için kullanışlı buldum.

Zoho Meeting'in en iyi özellikleri

250'ye kadar toplantı katılımcısıyla etkileşim kurun

Rol değiştirme ve katılımcıların giriş ve çıkışlarını yönetme gibi basitleştirilmiş ev sahibi kontrolleri

Beyaz tahtalar ve sorunsuz dosya paylaşımı ile toplantılar sırasında işbirliği yapın

YouTube'da sanal etkinlikleri canlı yayınlayın ve yorumlara gerçek zamanlı olarak yanıt verin

Zoho Meeting sınırlamaları

Ekran paylaşımında ara sıra yaşanan aksaklıklar

Kayıt özelliği yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Zoho Meeting fiyatlandırması

Toplantı Standardı : Aylık 1 $

Toplantı Uzmanı : Aylık 2 $

Webinar Standard : Aylık 5 ABD doları

Webinar Professional: Aylık 10 ABD doları

Webinar Enterprise: Aylık 47 ABD doları

Zoho Meeting puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

ClickUp ile Sanal Toplantıları Kolaylaştırın

Sanal toplantı yazılımı, bizimki gibi karma ve uzaktan çalışan takımlar için iletişim ve işbirliğinin temel taşıdır. Canlı toplantılar, dosya paylaşımı ve proje güncellemeleri için sanal toplantı platformlarına büyük ölçüde güveniyoruz ve böylece herkes nerede çalışırsa çalışsın aynı sayfada kalıyor.

Bu araçların çoğunu denedim. Çoğu, takımların daha sorunsuz bağlantı kurmasına yardımcı olurken, sadece birkaçı eksiksiz bir paket sunuyor. Sadece toplantılardan bahsetmiyorum, hazırlık, takip ve daha fazlasını da kapsayan her şeyi kastediyorum.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Tüm toplantı sürecini basitleştirerek ayrıntılı gündemler oluşturmama, favori video aracımla sorunsuz bir şekilde entegre olmama ve toplantı tutanaklarını kolayca kaydetmeme ve özetlememe yardımcı oluyor.

Ayrıca, ClickUp tekrarlanan toplantıları otomatikleştirir ve notları tek bir tıklama ile eylem öğelerine dönüştürmemi sağlayarak iş akışımı düzenli ve takımımı verimli tutar.

ClickUp ile bugün başlayın!