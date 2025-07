2025'in En İyi 25 Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümleri

Toplantı planlama, davetiyeler, gündem yönetimi, katılım, oylama, not alma ve tutanak yayınlama – hepsi tek bir SaaS platformunda. Önemli bir toplantıyı yönetmem gerektiğinde her zaman Lucid Meetings'e başvururum. Beni çok profesyonel gösterir. Ancak, bazı arka ofis ve idari fonksiyonlar biraz zahmetli. Temizlik kapsamında birkaç düzine misafirin davetini iptal etmek zorunda kaldığımda, bunları tek tek manuel olarak silmek, birden fazla ekran arasında gezinmek ve her seferinde tıklamak zorunda kaldım.