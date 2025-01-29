2025'in En İyi 25 Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümleri

Toplantı yönetimi için birden fazla araç ve uygulama kullanıyorsanız, basit bir toplantı yapmak tüm zamanınızı alabilir. Düşünün: bir video konferans aracı, bir iletişim platformu, bir proje yönetimi çözümü ve daha fazlası.

Ancak toplantıları planlamak ve yürütmek bu kadar karmaşık olmak zorunda değildir. Bunun için, diğer tüm uygulamaların yerini alan, gündemleri belirlemenize, eylem öğeleri oluşturmanıza ve takvim karmaşasını ortadan kaldırmanıza yardımcı olan tek bir toplantı yönetimi yazılımına ihtiyacınız var.

Bu blogda, toplantı deneyiminizi değiştirecek 25 denenmiş ve test edilmiş toplantı yönetimi yazılımı bulunmaktadır. Hemen başlayın ve "doğru olanı" bulana kadar devam edin!

⏰ 60 saniyelik özet Toplantı deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak en iyi 25 toplantı yönetimi aracının listesi: ClickUp: En iyi yapay zeka destekli toplantı yönetimi ve ş Akışı yazılımı En iyi yapay zeka destekli toplantı yönetimi ve ş Akışı yazılımı Google Meet: Video konferans için en iyisi GoTo Meeting: Toplantı kaydı ve transkripsiyon paylaşımı için en iyisi Microsoft Teams: Video konferans ve çevrimiçi görüşme için en iyisi Fellow: Toplantı verimliliğini artırmak için en iyisi Zoom: Video konferans ve takım işbirliği için en iyisi Webex: Toplantı katılımını ve web seminerlerini iyileştirmek için en iyisi Chanty: Video/sesli aramalar ve görev yönetimi için en iyisi Lucid Meetings: Toplantı analizi ve yönetimi için en iyisi Slack: Paydaş iletişimi için en iyisi Avoma: Toplantı ve çağrı analizi için en iyisi nTask: Toplantı planlama ve görev yönetimi için en iyisi MeetingKing: Toplantı tutanakları ve gündem oluşturma için en iyisi Whereby: Misafirler ve dış paydaşlarla video toplantıları için en iyisi Hypercontext: Toplantılarla ilgili rutin görevleri otomatikleştirmek için en iyisi Otter. ai: Gerçek zamanlı not alma ve transkripsiyon için en iyisi Calendly: Bire bir toplantıları planlamak için en iyisi Asana: Toplantı hedefleri ve gündemleri belirlemek ve görevleri yönetmek için en iyisi Beenote: Toplantıları yapılandırmak ve işbirliği yapmak için en iyisi Grain: Toplantıları kaydetmek ve özetler oluşturmak için en iyisi Skype: Video ve sesli aramalar için en iyisi HubSpot: Potansiyel müşterilerle randevu almak için en iyisi Doodle: Toplantı planlama ve anketler için en iyisi GlobalMeet: Sanal etkinlikler ve web seminerleri için en iyisi ClickMeeting: Web seminerleri ve sanal etkinlik yönetimi için en iyisi

Toplantı Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Toplantı yönetimi yazılımınızda bulunması gereken özelliklerin listesi:

Toplantı hazırlık araçları : Toplantı hedeflerini ve gündemlerini belirlemenizi, amaçları listelemenizi ve toplantı süreçlerini önceden standartlaştırmanızı sağlayan bir araç seçin

Toplantı kaydı ve transkripsiyon : Toplantıları kaydedip özetler ve transkripsiyonlar oluşturmanıza ve bunları referans olması için paydaşlarla paylaşmanıza olanak tanıyan araçları seçin

Görev ve eylem öğelerinin izlenmesi: Eylem öğelerini açıklamalar, son teslim tarihleri ile görevlere dönüştüren ve ilerlemelerini izlemenizi sağlayan toplantı yönetimi yazılımını seçin

Entegrasyon yetenekleri : CRM, proje yönetimi yazılımı ve iletişim araçlarınızla iyi çalışan toplantı araçlarını seçin

Gerçek zamanlı işbirliği: Toplantı konuları ve notlar üzerinde işbirliği yapmanızı sağlayan bir yazılım seçin. Ayrıca, beyaz tahta ve belge paylaşım özelliklerine sahip araçlar toplantı deneyimini geliştirir

💡Pro İpucu: Bir toplantı yönetimi aracı seçtikten sonra, aracın özelliklerini denediğiniz bir "toplantı rotasyon sistemi" uygulayın — haftada bir özellik. Bu, aracı ustalaşmanıza ve en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Ayrıca, teknolojiye aşina olmayanlar için işleri kolaylaştırmak amacıyla ihtiyacınız olmayan özellikleri bir liste halinde sıralayabilirsiniz.

En İyi Toplantı Yönetimi Yazılımı

1. ClickUp (En iyi yapay zeka destekli toplantı yönetimi ve ş Akışı yazılımı)

ClickUp ile takım toplantılarını verimli bir şekilde yönetin

Takım arkadaşlarınızla video görüşme, arama ve sohbet yaparken iletişimi geliştiren bir uygulama arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp, toplantı ve proje yönetimini bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır. Bu sayede, toplantı notlarınızdan toplantılarınızı planlayıp yürütebilir, notlar alabilir, takipleri otomatikleştirebilir ve görevler ile eylem öğeleri başlatabilirsiniz.

ClickUp Meetings, takım toplantılarını planlamak ve organize etmek için ihtiyacınız olan tüm araçları size sağlar. Etkili toplantılar için toplantı hedeflerini belirlemenize, gündemleri yönetmenize ve tüm eylem öğelerini tek bir yerde listelemenize yardımcı olur.

Notları düzenleyin ve takımların başvurabileceği önemli bilgilerin bulunduğu bir depo oluşturun ClickUp Belgeleri ile

Toplantılar sırasında ClickUp Belgeleri'ni kullanarak gerekli bilgileri yakalayabilir, toplantı notlarını kaydedebilir ve bunları takımın başvurabileceği canlı bir belgede merkezileştirebilirsiniz. ClickUp Toplantı Notları Şablonu, notlarınızı, gündeminizi ve eylem öğelerinizi standart bir biçimde yapılandırmak için de kullanışlıdır.

Toplantı planınızı görselleştirmek için takımınızla işbirliği yapmak veya toplantı sırasında gerçek zamanlı olarak fikirler üretmek istiyorsanız, ClickUp Beyaz Tahtalar ClickUp kenar çubuğunda kullanıma hazır! Sunumlar için fikirler üretin, bunları görevlerle ilişkilendirin, fikirleri hayata geçirin ve toplantı hedef ve amaçlarını belirleyin.

Toplantıdan sonra, ClickUp Brain'i kullanarak toplantı özetlerini ve transkripsiyonlarını otomatik olarak oluşturabilir, anahtar bilgileri listeleyebilir ve iyileştirmeler önerebilirsiniz. Böylece bilgileri paydaşlarla paylaşmadan önce yapılandırabilirsiniz.

ClickUp Brain kullanarak özetler oluşturun, notları çevirin ve belirli toplantı ayrıntılarını bulun

ClickUp, toplantı süreçlerini standartlaştırarak zaman kazanmanızı sağlayan bir şablon kitaplığı da sunar. Örneğin, ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, toplantı tartışmalarını özetlemenize yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonunu kullanarak gündemleri, tutanakları ve eylem öğelerini düzenleyin

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Toplantı gündemini, eylem öğelerini ve katılımcıları düzenleyin

Anahtar içgörüleri ve sonuçları izleyin

Eylem öğelerini liste haline getirin ve takım arkadaşlarınıza yapılacaklar olarak atayın

Benzer şekilde, ClickUp Toplantı Şablonu'nu kullanarak notları, gündemleri ve takipleri doğrudan toplantı tutanaklarında yönetebilirsiniz.

Toplantıya katılamazsanız ne yaparsınız? ClickUp'ın AI Notetaker'ını sizin yerinize gönderin. Ya da toplantılara sizinle birlikte katılmasını sağlayın, böylece siz tartışmalara odaklanırken eylem öğeleri ve önemli noktalar otomatik olarak bir ClickUp Belgesinde toplanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Video mesajlaşma : Açıklamalarla birlikte ekranları kaydedin ve : Açıklamalarla birlikte ekranları kaydedin ve ClickUp Clips kullanarak ekip arkadaşlarınızla paylaşın

Gerçek zamanlı işbirliği : ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Beyaz Tahtalar ile takımlarınız ve müşterilerinizle bağlantı kurun

Notları düzenleme : ClickUp Not Defteri'ni kullanarak toplantı notlarını hızlıca yazın

Takvim Görünümü: ClickUp'ın Takvim Görünümü'nde toplantılarınızı görselleştirin ve entegrasyonları kullanarak Google Takvim ile senkronize edin, böylece çift rezervasyonları önleyin

Yinelenen Görevler: Düzenli toplantılar için, her toplantı örneği için önceden doldurulmuş gündemler ve ilgili bilgilerle birlikte otomatik olarak görevler oluşturmak üzere yinelenen görevler ayarlayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı gelişmiş özelliklerin öğrenme eğrisi oldukça diktir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 6 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

2. Google Meet (Video konferans için en iyisi)

Google Meet, Google Çalışma Alanı ile derin entegrasyonu ile öne çıkıyor. En önemli özelliği, gerçek zamanlı toplantı özetleri ve çevrilmiş altyazılar sunan Gemini AI entegrasyonudur ve daha iyi toplantı deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, platformu Google Dokümanlar, Gmail, Takvim ve Drive ile entegre ederek ideal işbirliğine dayalı not alma iş akışını oluşturabilirsiniz.

Google Meet, sık sık toplantı düzenleyen Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en uygun seçenektir. Google Çalışma Alanı ile birlikte ücretsiz olarak sunulur. Ancak, gelişmiş özellikleri kullanmak için ücretli planlara geçmeniz gerekir.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Gemini ile toplantı notları alın ve 65'ten fazla dilde özetler ve çevrilmiş altyazılar oluşturun

Gürültü engelleme özelliği ile arka plan gürültüsünü ve paraziti azaltın

Kayıtları ve transkriptleri kullanarak toplantı oturumlarını referans için kaydedin

Google Meet sınırlamaları

Google Çalışma Alanı ile sınırlıdır

Bazen yazılım bağlantı sorunları yaşayarak ses ve video kalitesinin düşmesine neden olur

Temel özellikler ve sınırlı özelleştirme seçenekleri

Google Meet fiyatlandırması

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 22 $

Enterprise: Özel

Google Meet puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Meet hakkında ne diyor?

Google Meet'in en iyi özelliği, çok uyumlu ve kullanımı kolay bulduğum ekran paylaşımı özelliğidir. Video konferans sırasında arka plan için farklı filtreler, kameranın önündeki kişiye tamamen odaklanmanızı sağlar. İş için tüm mülakatlarımı Google Meet üzerinden yaptım ve çok sayıda mülakat oldu. Dizüstü bilgisayarımda bir sorun olduğunda, bir bağlantı ile hemen cep telefonumdan görüşmeye katılabiliyorum. Ancak, mobil cihazdan toplantıya katılırken bazen mikrofonla ilgili sorunlar yaşıyorum. Google Meet'i kullanmanın dezavantajı, güvenlik özellikleri olabilir. Toplantı bağlantısına sahip bir kişi, aramaya kolayca katılabilir.

Google Meet'in en iyi özelliği, çok uyumlu ve kullanımı kolay bulduğum ekran paylaşım özelliğidir. Video konferans sırasında arka plan için farklı filtreler, kameranın önündeki kişiye tamamen odaklanmanızı sağlar. İş için tüm mülakatlarımı Google Meet üzerinden yaptım ve çok sayıda mülakat oldu. Dizüstü bilgisayarımda bir sorun olduğunda, bir bağlantı ile hemen cep telefonumdan görüşmeye katılabiliyorum. Ancak, mobil cihazdan toplantıya katılırken bazen mikrofonla ilgili sorunlar yaşıyorum. Google Meet'i kullanmanın dezavantajı, güvenlik özellikleri olabilir. Toplantı bağlantısına sahip bir kişi, aramaya kolayca katılabilir.

3. GoTo Meeting (Toplantı kaydı ve transkripsiyon paylaşımı için en iyisi)

GoTo Meeting aracılığıyla

GoTo Meeting, uzaktaki takım toplantılarınız için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Katılımcıları etkili bir şekilde işbirliği yapabilmeleri için birden fazla gruba ayırmak üzere kişisel toplantı odaları ve küçük toplantı odaları oluşturabilirsiniz.

Ek olarak, bu araç notlar almanıza, referans için toplantı oturumlarını kaydetmenize ve toplantı tutanaklarını katılımcılarla paylaşmanıza olanak tanıyan transkripsiyon ve kayıt özelliklerine sahiptir. Ayrıca, ekran paylaşımını destekleyen bir beyaz tahta aracı olarak da işlev görür ve toplantılar sırasında sunumları daha kolay hale getirir.

GoTo Meeting'in en iyi özellikleri

Hatırlatıcı uyarıları, mesajlaşma, otomatik bant genişliği ayarı ve daha fazlası gibi mobil toplantı özellikleriyle hareket halindeyken toplantılar düzenleyin

Yerleşik toplantı sohbet odalarıyla herkese açık veya gizli grup sohbetleri başlatın ve konuşma konularını tartışın

Toplantıları hızlı bir şekilde organize etmek için özel bir URL ile kişisel bir çevrimiçi toplantı odası oluşturun

GoTo Meeting sınırlamaları

Tasarım sezgisel değildir ve ekran paylaşımı gibi temel özellikleri bulmakta zorlanabilirsiniz

250 katılımcı ile sınırlı olduğundan, bu araç web seminerleri için uygun değildir

GoTo Meeting fiyatlandırması

Profesyonel : Organizatör başına aylık 12 $

İş : Organizatör başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GoTo Meeting puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (11.600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar GoTo Meeting hakkında ne diyor?

Video ve ses kalitesi, internet bağlantısı kesintili olsa bile genellikle iyidir. Ekran paylaşımı sorunsuzdur ve arayüz oldukça sezgiseldir, bu sayede gruptaki teknolojiye pek aşina olmayan kişiler bile fazla sorun yaşamadan katılabilir. Ayrıca, herkesin ayrı bir uygulama indirmesine gerek olmaması da hoşuma gitti – işleri basit tutmak istiyorsanız tarayıcı sürümünü kullanabilirsiniz. Ancak, biraz... sade geliyor. Zoom veya Teams gibi rakiplerinden gerçekten ayıran bir özelliği yok, özellikle de herkes sanal toplantı moduna geçtiği şu anda. Sohbet özelliği temel düzeyde ve işlevsel olsa da, daha iyi emojiler veya tepkiler eklenerek daha samimi bir ortam yaratılabilir.

Video ve ses kalitesi, internet bağlantısı kesintili olsa bile genellikle iyidir. Ekran paylaşımı sorunsuzdur ve arayüz oldukça sezgiseldir, bu sayede gruptaki teknolojiye pek aşina olmayan kişiler bile fazla sorun yaşamadan katılabilir. Ayrıca, herkesin ayrı bir uygulama indirmesine gerek olmaması da hoşuma gitti – işleri basit tutmak istiyorsanız tarayıcı sürümünü kullanabilirsiniz. Ancak, biraz… sade geliyor. Zoom veya Teams gibi rakiplerinden gerçekten ayıran bir özelliği yok, özellikle de herkes sanal toplantı moduna geçtiği şu anda. Sohbet özelliği temel düzeyde ve işlevsel olsa da, daha iyi emojiler veya tepkiler eklenerek daha samimi bir ortam yaratılabilir.

4. Microsoft Teams (Video konferans ve çevrimiçi görüşme için en iyisi)

Microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, PowerPoint, OneNote, SharePoint vb. diğer uygulamalarla birlikte kullanıldığında en iyi şekilde çalışan Microsoft 365 paketinin bir parçasıdır. Toplantılarınızı gerçekleştirebileceğiniz merkezi bir yer görevi görür.

Teams'in SharePoint ve Microsoft Hub ile entegrasyonu, toplantı sohbetleri ve kanalları içindeki dosyalar üzerinde doğrudan işbirliği yapmanızı sağlar. Platform, konuşma için yapılandırılmış kanallar sunar; bu, özellikle toplantı sonrası aşamada eylem öğeleriyle ilgili tartışmalar için etkilidir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Konferanslar sırasında canlı metin sohbetine erişin ve gerçek zamanlı altyazılar sunmak için canlı altyazıları etkinleştirin

Takvim ve e-posta entegrasyonu ile planlanmış toplantıları kolaylaştırın

Gerçek zamanlı işbirliği yapın, içerik paylaşın ve Teams Rooms ile etkileşimli toplantı deneyimleri oluşturun

Microsoft Teams sınırlamaları

Birkaç kullanıcıya göre, Teams'in performans sorunları var: yavaş çalışıyor, bazen yanıt vermiyor, okundu bilgisi gecikiyor vb.

Bulutta kaydedilen toplantılar kişisel cihazlara indirilemez

Dosya ve sohbetlerin hacmi arttıkça bunları yönetmek ve düzenlemek zorlaşır ve arama fonksiyonu da sınırlıdır

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essential : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Microsoft 365 Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ kullanıcı/ay

Microsoft Teams değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (15.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

Toplantı özetini toplantıdan sonra otomatik olarak oluşturarak işimizi kolaylaştırdı ve manuel çabayı azalttı. Önceden, organizatörler ve sunum yapanlar kayıtları manuel olarak başlatmak ve durdurmak zorundaydı; artık bu işlem otomatikleştirildi. Teams'in uygulanması kolaydır, özellikle Microsoft 365'i zaten kullanan kuruluşlar için. Teams, önemli sistem kaynaklarını tüketebilir ve bu da özellikle eski cihazların yavaşlamasına neden olabilir.

Toplantı özetini toplantıdan sonra otomatik olarak oluşturarak işimizi kolaylaştırdı ve manuel çabayı azalttı. Önceden, organizatörler ve sunum yapanlar kayıtları manuel olarak başlatmak ve durdurmak zorundaydı; artık bu işlem otomatikleştirildi. Teams'in uygulanması kolaydır, özellikle Microsoft 365'i zaten kullanan kuruluşlar için. Teams, önemli sistem kaynaklarını tüketebilir ve bu da özellikle eski cihazların yavaşlamasına neden olabilir.

5. Fellow (Toplantı verimliliğini artırmak için en iyisi)

Fellow aracılığıyla

Toplantıları organize etmek ve kolaylaştırmak zor geliyorsa, Fellow harika bir seçenek olabilir. Bu araçta video konferans özelliği bulunmasa da, verimliliği artırmak için çevrimiçi toplantı araçlarıyla entegre olabilir.

Bu yazılımı toplantı özetleri oluşturmak, yönergeler belirlemek, gerçek zamanlı toplantı notları almak, toplantıları kaydetmek ve transkripsiyonlar ve özetler oluşturmak için kullanabilirsiniz. Genel olarak Fellow, toplantı katılımcılarının eylem öğelerini tartışıp bunlara göre hareket edebilecekleri bir işbirliği alanı sağlar.

En iyi özellikler

Son toplantının içeriği, takip etmeniz gerekenler vb. bilgileri içeren AI toplantı özetleriyle toplantınıza hazırlanın.

Toplantı gündemi alışkanlıkları ve zaman sınırları gibi ilkeler belirleyin ve yerleşik toplantı yönergeleriyle toplantı yapılmayacak günleri sabitleyin

Toplantı katılımcılarının gündem oluşturma, eylem öğeleri vb. üzerinde işbirliği yapabilmesi için dijital çalışma alanlarına erişin.

Diğer sınırlamalar

Copilot'un bir arkadaşı toplantıları sık sık kaçırıyor ve kaydı başlatmak zaman alıyor

Birkaç kullanıcıya göre, Fellow birden fazla kişiye aynı anda etiket eklemenize ve takip görevleri atamanıza izin vermiyor

Fellow fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Solo : Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 11 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 $, yıllık faturalandırılır

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.200+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fellow hakkında ne diyor?

Fellow, toplantıları planlamak, gündemleri yazmak ve toplantı katılımcılarının tartışılan konuları ve toplantı sonrasında ele alınması gereken eylem öğelerini izleyebilecekleri bir işbirliği ortamı sağlamak için kullanışlı bir programdır. Ancak, bunu diğer proje yönetimi araçlarımızla entegre etmenin kolay bir yolu olmadığı için, Fellow'da yazılanlar kolayca unutulup kalabiliyor.

Fellow, toplantıları planlamak, gündemleri yazmak ve toplantıya katılanların tartışılan konuları ve toplantı sonrasında ele alınması gereken eylem öğelerini izleyebilecekleri bir işbirliği ortamı sağlamak için kullanışlı bir programdır. Ancak, bunu diğer proje yönetimi araçlarımızla entegre etmenin kolay bir yolu yok, bu nedenle Fellow'da yazılanlar orada kalıp unutulabiliyor.

6. Zoom (Video konferans ve takım işbirliği için en iyisi)

Zoom aracılığıyla

Zoom, kullanım kolaylığı ve geniş özellik yelpazesiyle popülerdir. Zoom Rooms'u, normal video konferansların yanı sıra seçilen takım üyeleriyle gizli toplantılar düzenlemek için kurabilirsiniz. Bu araç ayrıca toplantıları önceden planlamanıza, toplantı arka planlarını değiştirmenize, oturumları kaydetmenize, transkripsiyonlar oluşturmanıza ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır. Ancak, ücretsiz planla grup toplantılarınız en fazla 40 dakika sürebilir.

Zoom ayrıca, toplantı gündemleri, konular vb. üzerinde işbirliği yapabileceğiniz belgeler ve dijital beyaz tahtalar gibi verimlilik araçları da sunar. Ayrıca Zoom, mobil cihazlardan kolay bağlantı sağlayan bir uygulamaya sahiptir.

Zoom'un en iyi özellikleri

Zoom Clips ile kısa video mesajları kaydedin, düzenleyin ve yüz yüze paylaşın

Misafirleri davet edin, geldiklerinde uyarılar alın ve ziyaretçi yönetimi ile Zoom alanları ve odaları rezerve edin

Zoom Room ekranlarında dijital tabela ile proje videoları, görüntüler veya toplantılar yayınlayın

Breakout Rooms ile daha odaklı toplantılar için daha küçük takımlar oluşturun

Zoom sınırlamaları

Başlangıç ücretli planlar sadece 5 GB bulut depolama alanına sahiptir ve bazı kullanıcılara göre bu çok azdır

Zoom, özellikle eski sistemlerde kaynakları yoğun bir şekilde kullanabilir ve gecikmelere ve çökmelere neden olabilir

Platformun güvenlik özellikleri, toplantıların tam olarak korunmasını sağlamak için ek kurulum gerektirir

Zoom fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 15,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Zoom değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (56.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

Zoom hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Zoom'da en çok sevdiğim şey, işimi tamamen yürütmemi sağlaması. İlk başta, kullanımı kolay bir araç. Odamın arka planı çok hoş değil, ancak Zoom sayesinde, evimin nasıl göründüğünden bağımsız olarak röportajlar yapmama olanak tanıyan sahte bir arka plan yerleştirebiliyorum. Sevdiğim bir şey, kayıt yapmama izin vermesi, böylece müşterilerimle konferanslar, ustalık sınıfları ve röportajlar yapabiliyorum ve ardından akıllı transkripsiyon aracı sayesinde bunları yazıya dökebiliyorum. Neredeyse her gün çok sık kullanıyorum. Ancak, ilk planda kayıtlar için daha fazla alan eklemelerini isterdim. Sadece 5 GB bana oldukça az geliyor.

Zoom'da en çok sevdiğim şey, işimi tamamen yürütmeme olanak sağlaması. İlk başta, kullanımı kolay bir araç. Odamın arka planı çok hoş değil, ancak Zoom sayesinde, evimin nasıl göründüğünden bağımsız olarak röportajlar yapmama olanak sağlayan sahte bir arka plan yerleştirebiliyorum. Sevdiğim bir şey, kayıt yapmama izin vermesi, böylece müşterilerimle konferanslar, ustalık sınıfları ve röportajlar yapıp akıllı transkripsiyon aracı sayesinde bunları yazıya dökebilmem. Çok sık, neredeyse her gün kullanıyorum. Ancak, ilk planda kayıtlar için daha fazla alan eklemelerini isterdim. Sadece 5 GB bana oldukça az geliyor.

💡Pro İpucu: Çevrimiçi toplantı aracınızı toplantı başlamadan 5 ila 10 dakika önce kurun. Bu, sistemi kontrol etmenize ve teknik sorunları önlemenize yardımcı olur.

7. Webex (Toplantı katılımını ve web seminerlerini iyileştirmek için en iyisi)

Webex aracılığıyla

Webex, daha geniş kitlelerle uygun maliyetli bir şekilde bağlantı kurmanıza yardımcı olan en popüler çevrimiçi toplantı araçlarından biridir. Webex'in toplantı özellikleri, oturumları gerçek zamanlı olarak çevirmenize ve grup sohbetleri kullanarak konuları tartışmanıza yardımcı olur. Ayrıca, katılımı artırmak için anket, soru-cevap oturumları ve ekran paylaşımı gibi etkileşimli özellikler de sunar.

Bulut arama sistemini kullanarak önemli konuları hızlı bir şekilde tartışabilir ve video mesajlaşma özelliği ile uzaktaki takımların sorunsuz bir şekilde asenkron çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Webex'in en iyi özellikleri

Kapalı altyazılı otomatik transkripsiyonlar oluşturun

Dijital beyaz tahtalarla fikir üretin, notlar alın, toplantı tutanaklarını tartışın ve sorunları çözün

AI'yı kullanarak not alma, toplantı oturumlarını kaydetme gibi rutin görevleri otomatikleştirerek iş akışlarını optimize edin ve verimliliği artırın.

Soru-Cevap panelini kullanarak katılımcılara, ev sahiplerine veya yardımcı ev sahiplerine sorular sorun

Webex sınırlamaları

Webex'in arayüzü, geniş özellik aralığıyla oldukça karmaşıktır

Uygulama birçok özelliğe sahip olsa da, özelleştirme sınırlıdır

Webex raporları yorumlanması çok karmaşıktır. Yoğun içerikli olup, bazı bilgiler uzman olmayanlar için anlamlı değildir

Webex fiyatlandırması

Ücretsiz

Webex Meet : Kullanıcı başına aylık 14,50 $

Webex Suite (Meet + Call) : Kullanıcı başına aylık 25 $

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webex puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (19.000+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Webex hakkında ne diyor?

En çok beğendiğim şey, diğer araçlarla entegre olabilmesi ve bu sayede genel verimliliğini artırması. Kullanımı kolay olsa da, geniş özellikleri nedeniyle öğrenmesi zaman alıyor. Son derece ölçeklenebilir ve müşteriler ihtiyaçlarına göre ölçeklendirebiliyor. Ancak, bu ürünü günlük olarak kullandığım için karşılaştığım en büyük sorun, geniş özellikleri nedeniyle arayüzünün ilk başta oldukça karmaşık olması. Diğer uygulamalarla geniş entegrasyon yeteneklerine sahip olduğunu belirtmesine rağmen, diğer uygulamalarla entegrasyonu yalnızca uygulamanın desteklediği ölçüde ölçeklendirilebilir.

En çok beğendiğim şey, diğer araçlarla entegre olabilmesi ve bu sayede genel verimliliğini artırması. Kullanımı kolay olsa da, geniş özellikleri nedeniyle öğrenmesi zaman alıyor. Yüksek ölçeklenebilir ve müşteriler ihtiyaçlarına göre ölçeklendirebilir. Ancak, bu ürünü günlük olarak kullandığım için karşılaştığım en büyük sorun, geniş özellikleri nedeniyle arayüzünün ilk başta oldukça karmaşık olması. Diğer uygulamalarla geniş entegrasyon yeteneklerine sahip olduğunu belirtmesine rağmen, diğer uygulamalarla entegrasyonu yalnızca uygulamanın desteklediği ölçüde ölçeklendirilebilir.

📖 Daha fazla bilgi: Kalem ve kağıdı bir kenara bırakın: Toplantı notları için AI nasıl kullanılır?

8. Chanty (Video/sesli aramalar ve görev yönetimi için en iyisi)

Chanty aracılığıyla

Temel özelliklere sahip basit, kullanıcı dostu bir video görüşme aracı arıyorsanız, Chanty harika bir seçenektir. Günlük görevleri yönetmenize ve takımınızın iletişimini geliştirmenize yardımcı olan bir takım iletişimi, işbirliği ve görev yönetimi yazılımıdır.

Chanty ile, zaman dilimleri arasında takımınızın iletişimini iyileştirebilir ve konuşmaları düzenli tutabilirsiniz. Toplantıdan sonra tüm eylem öğelerini görüntülemek ve ilerlemelerini kolayca izlemek için Kanban görev yöneticisini kullanabilirsiniz. En iyi yanı, Chanty'nin tüm metin ve sesli mesajlarınızı, kaynaklarınızı, görevlerinizi ve bunların ilerlemelerini tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olmasıdır.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Teambook ile görevleri, mesajları, konuşmaları ve diğer içerikleri düzenleyin

Kanban panosu görünümüyle toplantı görevlerinizi tek bir yerden görüntüleyin ve yönetin

Video ve sesli aramalar, sohbet ve sesli mesajlar ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Konuşma eylemleriyle mesajları, toplantı notlarını, gelecek toplantılar için konuları vb. sabitleyin

Chanty sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme ve görev yönetimi özellikleri

Dosya paylaşım özelliği boyut ile sınırlandırılmıştır, bu da büyük belgeleri veya multimedya dosyalarını yüklemenize izin vermez

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Chanty puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4,7+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Chanty hakkında ne diyor?

Chanty, takım iletişimi ve işbirliği için mükemmel özellikler sunar. Belge paylaşımı, arama yapma ve görevleri yönetme işlemlerini bizim için çok daha kolay hale getirdi. Chanty'yi uygulamak ve entegre etmek çok az çaba gerektirdi ve şimdi teknoloji ekosistemimizin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, daha gelişmiş özelleştirme seçenekleri olmasını tercih ederim.

Chanty, takım iletişimi ve işbirliği için mükemmel özellikler sunar. Belge paylaşımı, arama yapma ve görevleri yönetme işlemlerini bizim için çok daha kolay hale getirdi. Chanty'yi uygulamak ve entegre etmek çok az çaba gerektirdi ve şimdi teknoloji ekosistemimizin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, daha gelişmiş özelleştirme seçenekleri olmasını tercih ederdim.

9. Lucid Meetings (Toplantı analizi ve yönetimi için en iyisi)

Lucid Meetings, sesli ve görüntülü konferansları toplantı analitiği ile entegre eder. Bu araç, liderler için eğitim kursları ve toplantı uygulamaları ile proje toplantılarınızı başarıyla gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Bu aracın öne çıkan özelliği, önceki toplantılarınızın odak noktalarını analiz etmenize, raporlar oluşturmanıza ve özel bir iyileştirme planı oluşturmanıza olanak tanıyan toplantı teşhis hizmetleri sunmasıdır.

Lucid Meetings'in en iyi özellikleri

Öneriler, süreçler ve hatta toplantı saatlerini oylama ve kararlarla kesinleştirin

Lucid Charts ile önemli toplantı metriklerini içeren ayrıntılı raporlar oluşturun

Toplantı şablonlarıyla gündemleri yönetin, toplantıları özetleyin ve notlar alın

Lucid Meetings sınırlamaları

Toplantılar sırasında teknik sorunlar ortaya çıkabilir ve bu da kesintilere neden olabilir

Birkaç kullanıcıya göre, bu araç pahalı ve kullanımı zor

Lucid Meetings fiyatlandırması

Ücretsiz

Takımlar : 12,50 $/ay/ev sahibi

İş: 249 $/ay

Lucid Meetings puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Lucid Meetings hakkında ne diyor?

Toplantı planlama, davetiyeler, gündem yönetimi, katılım, oylama, not alma ve tutanak yayınlama – hepsi tek bir SaaS platformunda. Önemli bir toplantıyı yönetmem gerektiğinde her zaman Lucid Meetings'e başvururum. Beni çok profesyonel gösterir. Ancak, bazı arka ofis ve idari fonksiyonlar biraz zahmetli. Temizlik kapsamında birkaç düzine misafirin davetini iptal etmek zorunda kaldığımda, bunları tek tek manuel olarak silmek, birden fazla ekran arasında gezinmek ve her seferinde tıklamak zorunda kaldım.

Toplantı planlama, davetiyeler, gündem yönetimi, katılım, oylama, not alma ve tutanak yayınlama – hepsi tek bir SaaS platformunda. Önemli bir toplantıyı yönetmem gerektiğinde her zaman Lucid Meetings'e başvururum. Beni çok profesyonel gösterir. Ancak, bazı arka ofis ve idari fonksiyonlar biraz zahmetli. Temizlik kapsamında birkaç düzine misafirin davetini iptal etmek zorunda kaldığımda, bunları tek tek manuel olarak silmek, birden fazla ekran arasında gezinmek ve her seferinde tıklamak zorunda kaldım.

📖 Daha Fazla Bilgi: Daha İyi Toplantı Notları Almak için Ücretsiz Toplantı Notu Şablonları

10. Slack (Paydaş iletişimi için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack'i bir iletişim platformu olarak duymuş olmalısınız, ancak toplantı yönetimi yazılımı olarak da oldukça iyidir. Takım arkadaşlarınızla hızlı sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilir, Slack Canvas'ı kullanarak notlar alabilir ve Listeler'i kullanarak eylem öğelerini ve görevleri yönetebilirsiniz.

Slack ile iç ve dış paydaşlarla iletişimi iyileştirmek için farklı kanallar oluşturabilirsiniz. Bu, herkesin planlanan proje toplantıları, devam eden görevlerin durumu, yaklaşan son tarihler ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

Slack'in en iyi özellikleri

Slack Huddles ile anlık toplantılara katılın ve ekip arkadaşlarınızla görüşmeler yapın

Açıklamalar, ekran kayıtları ve toplantı bağlamlarını içeren sesli ve video mesajlar gönderin

Grup sohbetleri ve bire bir toplantılar ile konuşmalarınızı düzenli tutun, toplantı tutanaklarını sabitleyin, dosya paylaşın, toplantı gündemlerini tartışın vb

Slack Connect ile müşteri kanalları oluşturun ve tüm konuşmalarınızı tek bir yerde tutun

Slack sınırlamaları

Birkaç kullanıcıya göre, Huddle uygulama sürümünde teknik sorunlar yaşıyor

Slack, mesajlara tablo eklenmesine izin vermez, bu da kullanıcıların hızlı veri içgörülerini takımlarıyla paylaşmasını oldukça zorlaştırır

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kişi başına aylık 7,25 $

İş + : Kişi başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid : Özel fiyatlandırma

Slack AI: Herhangi bir ücretli planda kişi başına aylık 10 ABD doları

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (33.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Slack'in kullanıcı arayüzü oldukça kapsamlı ve kullanımı kolaydır. Farklı renk kodlamaları, her özellik parmaklarınızın ucunda ve küçük ve hızlı toplantılar için yerleşik Huddle çağrısı, ekran paylaşımı ve video desteği ile oldukça harika bir özelliktir. Slack'te grupları ve takım konuşmalarını yönetmek çok kolaydır ve birden fazla çalışma alanına katılma seçenekleri oldukça şaşırtıcı bir ürün kararıdır. Destek açısından Slack ekibi oldukça yardımcıdır. Çalışma alanı olmadan entegre edilebilen Slack, her zaman kullanışlı bir araçtır ve uygulaması kolaydır. Ancak, masaüstü uygulaması bazen biraz yavaş ve açılması zaman alabilir, ancak bir kez başlatıldığında sorunsuz çalışır.

Slack'in kullanıcı arayüzü oldukça kapsamlı ve kullanımı kolaydır. Farklı renk kodlamaları, her özellik parmaklarınızın ucunda ve küçük ve hızlı toplantılar için yerleşik Huddle çağrısı, ekran paylaşımı ve video desteği ile oldukça harika bir özelliktir. Slack'te grupları ve takım konuşmalarını yönetmek çok kolaydır ve birden fazla çalışma alanına katılma seçenekleri oldukça şaşırtıcı bir ürün kararıdır. Destek açısından Slack ekibi oldukça yardımcıdır. Çalışma alanı olmadan entegre edilebilen Slack, her zaman kullanışlı bir araçtır ve uygulaması kolaydır. Ancak, masaüstü uygulaması bazen biraz gecikmeli ve açılması yavaş olabilir, ancak bir kez başlatıldığında sorunsuz çalışır.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

11. Avoma (Toplantı ve çağrı analizi için en iyisi)

Avoma aracılığıyla

Toplantılarınızı ve görüşmelerinizi iyileştirmeyi ciddiye alıyorsanız, Avoma ideal toplantı yönetimi yazılımınız olabilir. Avoma'yı kullanarak video toplantıları kaydedebilir, görüşmeleri gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlayabilir, etkileşimler arasında konular arayabilir, notlar ve özetler oluşturabilir ve AI chatbotları kullanarak hızlı ve doğru cevaplar alabilirsiniz.

Avoma'yı öne çıkaran şey, konuşma zekası özellikleridir. Çağrılardaki konuşma kalıpları hakkında içgörüler elde ederek riskleri tahmin edebilir, toplantı etkinliklerini analiz edebilir ve çağrı derecelendirme özelliğini kullanarak iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve daha verimli toplantılar düzenleyebilirsiniz.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Toplantılarınızdaki anahtar konular için otomatik olarak Akıllı Bölümler oluşturun, böylece bu konulara doğrudan atlayabilirsiniz

Toplantıları özetleyen ve yapay zeka kullanarak sonraki adımları özetleyen takip e-postaları oluşturun

Toplantıları ve satış görüşmelerini yapay zeka ile analiz edin, puanlayın ve nasıl iyileştirilebileceğine dair geri bildirim alın

Avoma sınırlamaları

Toplantı kayıtları, görüşme bittikten hemen sonra kullanıma sunulmaz

Bazen, AI çağrı geri bildirimi, çağrı akışını veya diğer değişkenleri dikkate almadığı için katı olabilir

Avoma fiyatlandırması

AI Toplantı Asistanı : Kullanıcı başına aylık 29 $

Konuşma Zekası : Kullanıcı başına aylık 69 $

Gelir Zekası: Kullanıcı başına aylık 99 $

Avoma puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?

AI notları - dürüst olmak gerekirse, hayatımı değiştirdi. Yarım saatlik bir görüşmenin transkriptini karıştırıp aramak yerine, bu anahtar noktaları gözden geçirmek çok daha hızlı. Lady Avoma'nın arkamda olduğunu bildiğim için, potansiyel müşterilerimle röportaj yapmak yerine onlarla gerçek bir konuşma yapabiliyorum. Artık günlük kullandığım bir araç ve onun olmadan işimi nasıl yapardım bilmiyorum. Ancak, takip e-postası aracının biraz daha gelişmiş olmasını dilerdim.

AI notları - dürüst olmak gerekirse, hayatımı değiştirdi. Yarım saatlik bir görüşmenin transkriptini karıştırıp aramak yerine, bu anahtar noktaları gözden geçirmek çok daha hızlı. Lady Avoma'nın arkamda olduğunu bildiğim için, potansiyel müşterilerimle röportaj yapmak yerine onlarla gerçek bir konuşma yapabiliyorum. Artık günlük kullandığım bir araç ve onun olmadan işimi nasıl yapardım bilmiyorum. Ancak, takip e-postası aracının biraz daha gelişmiş olmasını dilerdim.

12. nTask (Toplantı planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

nTask aracılığıyla

nTask'ın toplantı yönetimi yazılımı, grup toplantılarını planlamanıza, zamanlamanıza ve yönetmenize olanak tanır. Toplantı gündemlerini ayarlayabilir, eylem öğelerini listeleyebilir, tartışma notları alabilir ve bunları görevlere ve projelere bağlayarak toplantıdan hemen sonra yapılacak işleriniz üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca, nTask'ı Zoom ve MS Teams gibi toplantı uygulamalarıyla entegre ederek, platformlar arasında geçiş yapmadan toplantıları doğrudan planlayabilir ve takım üyelerini davet edebilirsiniz.

nTask'ın en iyi özellikleri

Toplantı gündemleri oluşturun, paylaşın ve toplantı tutanaklarını gerçek zamanlı olarak alın

Artık kullanılmayan toplantıları ve toplantı programlarını arşivleyin

Toplantılar sırasında görevlerin ilerlemesini izleyin ve paydaşları bilgilendirin

nTask sınırlamaları

Arayüz karmaşıktır ve kullanıcıların aracın işlevlerini anlamasını zorlaştırır

nTask, toplantı kaydı, çağrı analizi ve diğer gelişmiş özellikleri desteklemez

nTask fiyatlandırması

7 günlük ücretsiz deneme

Premium : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar nTask hakkında ne diyor?

Bu fiyat aralığındaki çoğu çözümden daha fazla özelliğe sahip harika bir yazılım. Kullanıcı arayüzü harika değil ama işlevsel ve anlaşılması çok kolay. Destek ekibi harika, hiçbir zaman sorun yaşamadık ve ihtiyacımız olduğunda her zaman 7/24 yardım aldık.

Bu fiyat aralığındaki çoğu çözümden daha fazla özelliğe sahip harika bir yazılım. Kullanıcı arayüzü harika değil ama işlevsel ve anlaşılması çok kolay. Destek ekibi harika, hiçbir zaman sorun yaşamadık ve ihtiyacımız olduğunda her zaman 7/24 yardım aldık.

13. MeetingKing (Toplantı tutanakları ve gündem oluşturma için en iyisi)

MeetingKing aracılığıyla

MeetingKing, toplantılara hazırlanmanızı, toplantıları gerçekleştirmenizi ve etkili bir şekilde takip etmenizi sağlayan, sorunsuz bir toplantı yönetim yazılımıdır. Otomasyon ve şablonlar ile toplantı gündemlerini oluşturmayı kolaylaştırır.

MeetingKing ile toplantı sırasında kısa notlar ve yorumlar alabilir, bu notlar ve yorumlar araç tarafından otomatik olarak toplantı tutanaklarına dönüştürülür. En iyi yanı nedir? Bir dizi toplantıyı ve önceki toplantılardan tamamlanmamış görevleri yeni toplantıların gündemine otomatik olarak bağlayarak kolay takip sağlayabilirsiniz.

MeetingKing'in en iyi özellikleri

İş alanı bölümünü kullanarak MeetingKing kullanıcısı olmayanlara görevler atayın ve e-posta ile gönderin

Hareket halindeyken işbirliği içinde toplantı notları oluşturun ve değiştirin

Görevler hakkında yorum yapın ve daha fazla ayrıntı için toplantı tutanaklarına dosya, belge veya rapor ekleyin

MeetingKing sınırlamaları

Toplantı ile ilgili belgeleri saklamak için bir özellik yoktur, bu da gündemlerinizi ve tutanaklarınızı saklamak için başka bir platforma ihtiyacınız olduğu anlamına gelir

Yazılımda bazı sorunlar var. Örneğin, etiket oluşturmak için açılan pencere bazen çalışmıyor

MeetingKing fiyatlandırması

Pro Single : 9,95 $/ay

Pro Small : 39,95 $/ay

Pro Medium : 64,95 $/ay

Pro Large: 124,95 $/ay

MeetingKing puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar MeetingKing hakkında ne diyor?

Bu yazılımda en çok beğendiğim şey Çalışma Alanı bölümüydü. Bir takımdaki kişilere görevler atayabiliyorum ve bunları e-posta ile gönderebiliyorum, onların yazılımın kullanıcısı olmaları gerekmiyor. Ayrıca etkinlikleri etiketleyebiliyorum, böylece kolayca arayabiliyorum. Görevler tamamlandıkça tamamlandı olarak işaretlenir ve son not ekleyebilirim. Etiket oluşturmak çok kolaydır. Google Takvim ile hızlı bir şekilde entegre olur. Ancak, yeni etiket oluştururken bir sorun yaşadım. Pop-up pencere birkaç kez açılmadı. Bunun dışında çok iyi çalıştı.

Bu yazılımda en çok beğendiğim şey İş Alanı bölümüydü. Bir takımdaki kişilere görevler atayabiliyorum ve bunları e-posta ile gönderebiliyorum, onların yazılımın kullanıcısı olmaları gerekmiyor. Ayrıca etkinlikleri etiketleyebiliyorum, böylece kolayca arayabiliyorum. Görevler tamamlandıkça tamamlandı olarak işaretlenir ve son not ekleyebilirim. Etiket oluşturmak çok kolay. Google Takvim ile hızlı bir şekilde entegre olur. Ancak, yeni etiket oluştururken sorun yaşadım. Pop-up pencere birkaç kez açılmadı. Bunun dışında çok iyi çalıştı.

📖 Daha Fazla Bilgi: Daha İyi Toplantı Notları Almak İçin 10 Ücretsiz Toplantı Notu Şablonu

14. Whereby (Misafirler ve dış paydaşlarla video toplantıları için en iyisi)

Whereby aracılığıyla

Uzak bir yerde çalışan bir doktor veya serbest girişimci olduğunuzu ve her gün yeni insanlarla etkileşim kurmanız gerektiğini varsayalım. İşte burada Whereby'nin kolay erişilebilirliği devreye girer. İndirme veya kayıt gerekmez; toplantı bağlantısı ile istediğiniz herkesi aramaya davet edebilirsiniz.

Tüm toplantılarınız tarayıcıda gerçekleşir ve bunları kaydedip toplantı katılımcılarıyla paylaşabilirsiniz, böylece katılımcılar gerektiğinde oturuma geri dönebilir. Ayrıca, video görüşme penceresine Google Dokümanlar ve E-Tablolar'ı entegre ederek etkili bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

Whereby'nin en iyi özellikleri

Tarayıcı tabanlı toplantılarla oturum açmadan veya uygulama indirmeden toplantılar düzenleyin

Toplantıya kimlerin katılacağını seçin Whereby Odaları ön tanımlı olarak kilitlidir, böylece toplantı sahibi girişe izin verebilir

Toplantı odalarını marka logoları, arka planlar ve renklerle özelleştirin

Whereby sınırlamaları

Aracın sınırlı özellikleri, kapsamlı özelliklere ihtiyaç duyan kurumsal kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir

Yoğun saatlerde bağlantı sorunları yaşanıyor ve bu da toplantıları aksatabiliyor

Whereby fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : 8,99 $/ay

İş: 11,99 $/ana bilgisayar/ay

Whereby puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Whereby hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Whereby, toplantıları hızlı bir şekilde organize etmemizi kolaylaştırdı ve video konferans yazılımının ihtiyaç duyduğu tüm temel özelliklere sahip.

Whereby, toplantıları hızlı bir şekilde organize etmemizi kolaylaştırdı ve video konferans yazılımının ihtiyaç duyduğu tüm temel özelliklere sahip.

15. Hypercontext (Toplantı ile ilgili rutin görevleri otomatikleştirmek için en iyisi)

Hypercontext aracılığıyla

Spinach AI'nın Hypercontext ürünü, toplantıları yapılandırmak ve not alma, özet oluşturma, eylem öğeleri atama ve toplantı özetleri gönderme gibi rutin görevleri otomatikleştirmek için mükemmeldir. Hypercontext ile toplantılar sırasında ortaya çıkan eylem öğelerini kolayca kaydedebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bu görevlerin durumunu paylaşarak güncel tutabilirsiniz.

Hypercontext'un en iyi özellikleri

Zamandan tasarruf etmek ve toplantılarınıza odaklanmak için AI ile toplantı özetleri oluşturun

Anahtar kararlar, engelleyiciler ve eylem öğeleri gibi tanımlanmış kategorilerle haftalık senkronizasyon güncellemelerini doğrudan Slack'te alın

Her toplantı katılımcısına yapılacaklar listesi gönderin, böylece kimse görevlerini kaçırmasın

Hypercontext sınırlamaları

Notlar ve takipler için çeşitli seçenekler sayesinde, arayüzde gezinmek zor olabilir

Aracın mobil sürümü hatalı ve siteyi birkaç kez yenilemek gerekiyor

Hypercontext fiyatlandırma

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Saat başına 2,90 $

İş : Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hypercontext puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hypercontext hakkında ne diyor?

Hypercontext, takım toplantıları sırasında ortaya çıkan sonraki adımları ve görevleri kaydetmeyi, düzenlemeyi ve yürütmeyi çok daha kolay hale getirir. Bu görevlerin durumunu anlamayı ve takımlar ve gruplar arasında fikir paylaşımını kolaylaştırır, böylece toplantılar sırasında ortaya çıkan parlak fikirler, müşterilerimize fayda sağlayan ve ürünümüzü iyileştiren eyleme geçirilebilir hedefler ve görevlere dönüşür. Ancak, arayüz işbirliği için tasarlanmıştır, bu harika bir şey, ancak takımlar mükemmel senkronizasyona sahip olmayan hiper bağlam sayfalarında çalışmaya çalıştıklarında, bu işbirliği arayüzünün bazen biraz beklenmedik hatalara veya karışıklığa yol açtığını gördüm.

Hypercontext, takım toplantıları sırasında ortaya çıkan sonraki adımları ve görevleri kaydetmeyi, organize etmeyi ve yürütmeyi çok daha kolay hale getirir. Bu görevlerin durumunu anlamayı ve takımlar ve gruplar arasında fikir paylaşımını kolaylaştırır, böylece toplantılar sırasında ortaya çıkan parlak fikirler, müşterilerimize fayda sağlayan ve ürünümüzü iyileştiren eyleme geçirilebilir hedefler ve görevlere dönüşür. Ancak, arayüz işbirliği için tasarlanmıştır, bu harika bir şey, ancak takımlar mükemmel senkronizasyonda olmayan hiper bağlam sayfalarından çalışmaya çalıştıklarında bu işbirliği arayüzünün bazen biraz beklenmedik hatalara veya karışıklığa yol açtığını gördüm.

16. Otter. ai (Gerçek zamanlı not alma ve transkripsiyon için en iyisi)

Otter. ai, toplantılar sırasında not alma sorumluluğunu üstlenerek sizi çoklu görevlerden kurtarır. Oturumları kaydederken, özetler oluştururken, gerçek zamanlı olarak transkripsiyon yaparken ve ayrıntılı transkripsiyonlar için görüntüleri ve ekranları yakalarken, siz sadece toplantıya odaklanabilirsiniz.

Otter. ai ayrıca kaçırdığınız toplantıların ayrıntılarını da size bildirir. Anahtar noktaları ve sonraki adımları size gönderir ve tartışmaları dinlemek istemeniz durumunda toplantı kayıtlarını sağlar.

Otter. ai en iyi özellikler

Toplantıları AI ile özetleyerek anahtar içgörüleri, eylem öğelerini ve sorumlulukları net bir şekilde anlayın

Toplantıları kaydedin ve arama sonrası notları tüm toplantı katılımcılarıyla paylaşarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Toplantılar sırasında paylaşılan görüntüleri ve ekranları otomatik olarak yakalayın ve daha bağlamsal transkriptler elde edin

Otter. ai sınırlamaları

Transkriptler çok doğru değildir. Bu nedenle, bazı düzenlemeler gerekebilir

Bazı kullanıcılar destek ekibinin yanıt vermediğini bildiriyor

Arama özellikleri başlangıçta kullanımı zor

Otter. ai fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90 yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Eskiden MOM oluşturmak için el yazısı notlar alırdım veya toplantı kayıtlarını dinlerdim, ama artık yapmıyorum. Kısa bir süre önce bir iş arkadaşım aracılığıyla Otter. ai ile tanıştım ve o zamandan beri MOM ile ilgili iş yüküm çok kolaylaştı. Tüm önemli noktaları alır ve sonunda tüm toplantı hakkında kısa bir özet sunar. Takımımda entegrasyonu ve uygulaması çok kolaydı. Tüm toplantılarda not almak için kullanıyoruz. Ancak, premium üye olmayanlar Otter. ai Notetaker'ı aylık sınırlı dakika ile kullanabilirler, bu da bir dezavantajdır.

Eskiden MOM oluşturmak için el yazısı notlar alırdım veya toplantı kayıtlarını dinlerdim, ama artık yapmıyorum. Kısa bir süre önce bir iş arkadaşım aracılığıyla Otter. ai ile tanıştım ve o zamandan beri MOM ile ilgili iş yüküm çok kolaylaştı. Tüm önemli noktaları alıyor ve sonunda tüm toplantı hakkında kısa bir özet sunuyor. Takımımda entegrasyonu ve uygulaması çok kolay oldu. Tüm toplantılarda not almak için kullanıyoruz. Ancak, premium üye olmayanlar Otter.ai Not Taker'ı aylık sınırlı dakika ile kullanabilirler, bu da bir dezavantajdır.

📖Daha fazla bilgi: Denemeniz gereken en iyi AI transkripsiyon araçları

17. Calendly (Bire bir toplantıları planlamak için en iyisi)

Calendly aracılığıyla

Calendly, "Üzgünüm, XYZ günleri müsait değilim" e-postalarını ortadan kaldıran bir toplantı planlayıcıdır. Sizin ve toplantı katılımcılarının uygunluk durumunu dikkate alarak randevuları verimli bir şekilde planladığı için 1'e 1 toplantı yazılımı olarak en iyi sonucu verir.

Tek yapmanız gereken Calendly bağlantınızı paylaşmak, böylece herkes sizinle kolayca toplantı planlayabilir. Ayrıca, toplantılara katılmama durumlarını önlemek için toplantı hatırlatıcıları ayarlayabilir veya planınızda değişiklik olursa toplantıları yeniden planlayabilirsiniz.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Müşterilerinizin kolayca katılabilmesi için farklı toplantı türleri için alan adınızda bağlantılar oluşturun

Calendly tüm toplantı katılımcılarının uygunluk durumunu gösterdiği için program çakışmalarını önleyin

Toplantı programı hatırlatıcıları ayarlayın ve bir katılımcı toplantıya katılmazsa "katılmadı" olarak işaretleyin

Toplantı anketlerine bağlantılar oluşturun ve bunları katılımcılarla paylaşın

Calendly sınırlamaları

Yazılım, Google Takvim ile iyi senkronizasyon sağlamıyor ve bu da genellikle ani aramalara neden oluyor. Bu nedenle, doğru şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığını kontrol etmeniz gerekiyor

Bazen, araç sizin haberiniz olmadan takvimlerden rastgele bağlantısını keser. Bu, hiç kimsenin sizinle görüşme planlayamamasına neden olur

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Koltuk başına aylık 12 $

Takımlar : Koltuk başına aylık 20 $

Kurumsal: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Calendly hakkında ne diyor?

Calendly, ekipler arasında ve harici ortaklarla planlamayı basitleştiren bir dizi özelleştirme ve otomasyon sunar. En favori özelliğim, e-posta imzamda ve web sitemizde planlama bağlantısını paylaşma yeteneğiydi. Ancak, Calendly'nin maliyeti, benzer araçlara kıyasla yüksektir.

Calendly, takımlar arasında ve dış ortaklarla planlamayı basitleştiren bir dizi özelleştirme ve otomasyon sunar. En sevdiğim özellik, e-posta imzamda ve web sitemizde planlama bağlantısını paylaşma yeteneğiydi. Ancak, Calendly'nin maliyeti, benzer araçlara kıyasla yüksektir.

18. Asana (Toplantı hedefleri ve gündemleri belirlemek ve görevleri yönetmek için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana sıradan bir toplantı aracı değildir. Toplantıları sorunsuz hale getiren birkaç özelliğe sahip bir proje yönetimi aracıdır. Asana'yı Zoom ve Microsoft Teams gibi video konferans araçlarıyla entegre edebilir ve Asana'yı not almak ve eylem öğelerini kaydetmek için kullanabilirsiniz. Fikir alışverişinde bulunmak, toplantı tartışmalarını paylaşmak ve konuları ayrıntılı olarak açıklamak için Asana'nın video mesajlaşma özelliğini deneyin.

Asana'nın en iyi özellikleri

Toplantı hedefleri belirleyin, gündemler oluşturun ve toplantı tutanaklarını listeleyerek takımınızın hazırlıklı ve güncel olmasını sağlayın

Toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak alın ve anahtar içgörüler, mevcut görevlerle ilgili güncellemeler vb. içeren özel toplantı raporlarıyla birlikte paydaşlarla paylaşın.

Şablonları kullanarak bire bir toplantılar için paylaşılan gündemler içeren gizli toplantı projeleri oluşturun

Asana sınırlamaları

Asana, toplantı katılımcılarının sayısını sınırlar

Arayüz yoğun olabilir ve ihtiyacınız olan fonksiyonları bulmanızı zorlaştırabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel : 0 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8,50

Gelişmiş : 19,21 $ kullanıcı/ay

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise +: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bireysel ve grup proje panoları oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Asana ile sadece kişisel görevlerimi düzenli tutmakla kalmıyorum, aynı zamanda takım arkadaşlarımın bir görev veya projenin çeşitli aşamalarındaki ilerlemelerini ve yorumlarını da görebiliyorum. Ancak, yükseltme yapmadan hesabımdan daha fazla üye ekleyebilmeyi isterdim.

Bireysel ve grup proje panoları oluşturmanın kolaylığını seviyorum. Asana ile sadece kişisel görevlerimi düzenli tutmakla kalmıyorum, aynı zamanda ekip arkadaşlarımın bir görev veya projenin çeşitli aşamalarındaki ilerlemelerini ve yorumlarını da görebiliyorum. Ancak, yükseltme yapmadan hesabımdan daha fazla üye ekleyebilmeyi isterdim.

19. Beenote (Toplantıları ve işbirliğini yapılandırmak için en iyisi)

Beenote aracılığıyla

Beenote'un toplantı yönetimi yazılımı, sanal toplantılarınızı yapılandırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Gündem ayarını otomatikleştirerek, toplantı tutanaklarını yazarak ve görüşme sonrası görevleri takip ederek iş yükünü hafifletir. Bu araç, notlar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği sağlar ve oturumlarınızı etkili bir şekilde belgelendirmenize yardımcı olur.

En iyi yanı, tüm toplantılarınızın yazılı kayıtlarını tek bir yerde tutabilmeniz, belirli bilgileri arayabilmeniz ve gizli dosyaları güvenli bir şekilde paylaşabilmenizdir.

Beenote'un en iyi özellikleri

Ayrıntılı özetlerle toplantıları izleyin ve güncel kalın

Toplantı özetlerinden görevler oluşturun

Toplantıları planlayın ve otomatik bildirimler ile hatırlatıcılar ayarlayın

Toplantı tutanaklarını otomatik olarak oluşturun ve katılımcılarla e-posta yoluyla paylaşın

Beenote sınırlamaları

Yazılım bazen gecikme yaşayabiliyor ve bu da odaklanmış toplantılar yapmayı zorlaştırıyor

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün görsel olarak çekici olmadığını bildiriyor

Beenote fiyatlandırması

Beenote 1 : Kullanıcı başına aylık 8,67 $

Beenote 10 : Kullanıcı başına aylık 4,60 $

Beenote 30 : Kullanıcı başına aylık 3 dolar

Beeboard : Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Beenote puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Beenote hakkında ne diyor?

Takım toplantılarımız için Beenote kullanıyoruz ve çoğunlukla uzaktan çalıştığımız için gerçekten çok kullanışlı. Bu nedenle, diğer takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak çok önemli ve bunun için Beenote kullanıyoruz ve şu ana kadar çok memnunuz. Beenote'un en iyi yanı, toplantıları yapıp istediğimiz zaman devam edebilmemiz. Ancak, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi çok iyi değil ve iyileştirilmesi gerekiyor. Bunun dışında kullanımı iyi ve uzaktan çalışan takımlar için vazgeçilmez bir yazılım.

Takım toplantılarımız için Beenote kullanıyoruz ve çoğunlukla uzaktan çalıştığımız için gerçekten çok kullanışlı. Bu nedenle, diğer takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak çok önemli ve bunun için Beenote kullanıyoruz ve şu ana kadar çok memnunuz. Beenote'un en iyi yanı, toplantıları yapıp istediğimiz zaman devam edebilmemiz. Ancak, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi çok iyi değil ve iyileştirilmesi gerekiyor. Bunun dışında kullanımı iyi ve uzaktan çalışan takımlar için vazgeçilmez bir yazılım.

20. Grain (Toplantıları kaydetmek ve özetler oluşturmak için en iyisi)

Grain aracılığıyla

Grain, geleneksel transkripsiyon araçlarından farklı olarak video özetleri oluşturmanıza olanak tanıyan, video odaklı bir araçtır. Takımınızın belirli ayrıntılar için başvurabileceği, aranabilir bir video kütüphanesi oluşturabilirsiniz. Bu platform, ürün geliştirme çalışmaları için müşteri geri bildirimlerini ürün takımlarıyla paylaşması gereken satış takımları için kullanışlıdır.

En önemli özelliği nedir? Grain'in "Hikaye" özelliği, kullanıcıların birden fazla toplantıdan klipleri birleştirerek video anlatımlar oluşturmasına olanak tanır.

Grain'in en iyi özellikleri

Uzun toplantıları video özetlerine sıkıştırın

Canlı not defteri ile notlar yazın, anahtar anları yakalayın ve önemli bölümleri etiketleyin

İzleyicilerle trendleri belirleyin, anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini izleyin ve bahsetme bildirimleri alın

22 dilde konuşmaları yazıya dökün

Tahıl sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre, Grain'in akıllı etiketlerdeki cümle tanıma özelliği sınırlıdır ve bu da görüşmeler sırasında belirli cümleleri yakalamayı zorlaştırmaktadır

Ön tanımlı olarak, Grain kayıtları şirket içinde paylaşılabilir, yani müşterilerle paylaşmadan önce ayarları hatırlamanız ve değiştirmeniz gerekir

Tahıl fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Koltuk başına aylık 19 $

İş : Koltuk başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlamalar ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (250+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Grain hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Otomatik olarak oluşturulan transkriptler gerçekten çok yararlı. Arama fonksiyonu gerçekten çok iyi. Klip ve önemli bölümler oluşturmak çok kolay. Klip ekleyip müşterilerle paylaşabilme açısından TLDV'den daha iyi. Ancak transkriptler her zaman çok doğru değil. Bölgesel diller için bu özellik işlevsel değil.

Otomatik olarak oluşturulan transkriptler gerçekten çok yararlı. Arama fonksiyonu gerçekten çok iyi. Klip ve önemli bölümler oluşturmak çok kolay. Klip ekleyip müşterilerle paylaşabilme açısından TLDV'den daha iyi. Ancak transkriptler her zaman çok doğru değil. Bölgesel diller için bu özellik çalışmıyor.

21. Skype (Video ve sesli aramalar için en iyisi)

Skype aracılığıyla

Skype, video ve sesli aramalar yoluyla takım üyelerinizle bağlantı kurmanızı sağlayan bir işbirliği aracıdır. Yerleşik sohbet özelliği ile herkesi haftalık senkronizasyonlar hakkında bilgilendirebilir ve önemli dosyaları, bağlantıları ve belgeleri güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz. Uluslararası ağınızla bağlantı kurmak için kullanılan basit ve sezgisel bir araçtır. Ayrıca Skype, mülakatlar için de yararlıdır.

Skype'ın en iyi özellikleri

Skype görüşmelerini kaydedin, anahtar kararları not alın, arka planları bulanıklaştırın ve daha iyi bir toplantı deneyimi için canlı altyazıları kullanın

Skype sohbetini kullanarak takımınızla işbirliği yapın ve @bahsetme özelliğini kullanarak belirli mesajlarda kişileri etiketleyin

Ekran paylaşımı ile toplantılar sırasında slayt sunumlarını, görüntüleri ve dosyaları paylaşın

Skype sınırlamaları

Bazen arama kalitesi düşük olabilir ve mesajlar gecikebilir

Yazılım, diğer platformlara kıyasla eski görünebilir. Arayüz karmaşıktır ve konuşmaları kesintiye uğratan ara sıra çağrı kesintileri ve gecikmeler yaşanmaktadır

Skype fiyatlandırması

Skype, Microsoft 365 ile ücretsiz olarak gelir. Ancak, cep ve sabit hatlara yapılan aramalar için abonelik gerekir.

Skype puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (23.400+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Skype hakkında ne diyor?

Skype'ın en iyi yanı, benim görüşüme göre diğer yazılımlardan daha güvenilir olmasıdır. Sağladığı seçenek ve özelliklerin sayısı diğer yazılımların çok ötesinde. İşimi kolay, verimli ve hızlı hale getirdi. Sağladığı çeşitli özellikler, öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların işlerini yapmalarına yardımcı oldu. Ancak, her yerde bulunmayabilecek iyi bir internet bağlantısı gerektirir. Bazen uygulamada birkaç hata olabilir. Uygulama tüm cihazlarda desteklenmeyebilir.

Skype'ın en iyi yanı, benim görüşüme göre diğer yazılımlardan daha güvenilir olmasıdır. Sağladığı seçenek ve özelliklerin sayısı diğer tüm yazılımların ötesindedir. İşimi kolay, verimli ve hızlı hale getirdi. Sağladığı çeşitli özellikler, öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların işlerini yapmalarına yardımcı oldu. Ancak, her yerde bulunmayabilecek iyi bir internet bağlantısı gerektirir. Bazen uygulamada birkaç hata olabilir. Uygulama tüm cihazlarda desteklenmeyebilir.

22. HubSpot (Potansiyel müşterilerle randevu almak için en iyisi)

HubSpot aracılığıyla

HubSpot'un toplantı planlayıcısı, potansiyel müşterilerinizin ve müşterilerinizin doğrudan toplantı rezervasyonu yapmasını sağlar. Bu, toplantı saatini tartışmak için tonlarca e-posta alışverişinde bulunmadan toplantıları düzenlemeyi kolaylaştırır. Müşterilere, size veya takım arkadaşınıza geri dönüş yapmaları için rezervasyon bağlantıları gönderebilirsiniz. Ayrıca, takımınızın uygunluğuna göre müşterileri birbirine bağlamak için round-robin özelliğini kullanabilirsiniz.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Randevu planlayıcıyı kullanarak randevu rezervasyon bağlantısı gönderin, böylece katılımcılar uygun zamanlara göre toplantılarını ayarlayabilirler

HubSpot Toplantı Planlayıcıyı HubSpot kişi veritabanıyla entegre ederek sorunsuz randevu rezervasyonu sağlayın

Google Takvim ve Office 365'i senkronize ederek uzaktan toplantılar için saat dilimlerini otomatik olarak senkronize edin

HubSpot sınırlamaları

Birkaç kullanıcıya göre, HubSpot küçük işletmeler için pahalıdır

HubSpot Sales Hub'ın öğrenme eğrisi oldukça diktir. Çok sayıda fonksiyona sahip olması, belirli işlevleri anlamayı zorlaştırır

HubSpot fiyatlandırması

HubSpot Meetings, HubSpot Sales Hub'ın bir parçasıdır. Ücretsiz bir sürümü vardır ve gelişmiş özellikler Sales Hub planlarıyla birlikte gelir.

Ücretsiz

Başlangıç : Koltuk başına aylık 20 $

Profesyonel : Koltuk başına aylık 100 $

Enterprise: koltuk başına aylık 150 $

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (12.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot hakkında ne diyor?

İnanılmaz derecede sezgiseldir ve potansiyel müşterileri ve anlaşmaları zahmetsizce izlemenizi sağlar. Pipeline yönetim araçları temiz ve özelleştirilebilir, bu da her fırsatı kaçırmamamıza yardımcı oluyor. Her şeyin entegre olmasını seviyorum — e-posta izleme, toplantı planlama ve raporlama sorunsuz çalışıyor. Platformdan elde ettiğimiz içgörüler, veriye dayalı kararlar almamıza ve takımın uyumlu çalışmasına yardımcı oluyor. Verimliliğimizi ve satış performansımızı önemli ölçüde artıran tek noktadan hizmet sunan bir çözüm. Ancak, ek modüllerin maliyeti küçük bir startup için çok yüksek olabilir.

İnanılmaz derecede sezgiseldir ve potansiyel müşterileri ve anlaşmaları zahmetsizce izlemenizi sağlar. Pipeline yönetim araçları temiz ve özelleştirilebilir, bu da her fırsatı kaçırmamamıza yardımcı oluyor. Her şeyin entegre olmasını seviyorum — e-posta izleme, toplantı planlama ve raporlama, hepsi sorunsuz. Platformdan elde ettiğimiz içgörüler, veriye dayalı kararlar almamıza ve takımın uyumlu çalışmasına yardımcı oluyor. Verimliliğimizi ve satış performansımızı önemli ölçüde artıran tek noktadan hizmet. Ancak, ek modüllerin maliyeti küçük bir startup için çok yüksek olabilir.

23. Doodle (Toplantı planlama ve anketler için en iyisi)

Doodle aracılığıyla

Doodle, etkili oylama sistemi ile büyük grup toplantılarını koordine etmede öne çıkıyor. Bu araç, toplantı katılımcılarının takvim erişimini paylaşmalarına gerek kalmadan aralarında fikir birliği sağlamak için çok işe yarar. Grup oylama özelliği, katılımcıların tercih ettikleri zaman aralıkları için oy verirken diğerlerinin seçimlerini gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır.

Toplantıyı planlamak için, katılımcıların yanıt sürelerine ilişkin anket sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Benzer şekilde, toplantı konumları, tarihleri, süreleri vb. için anketler oluşturabilirsiniz. Bu araç, ortak bir takvim paylaşmayan şirketler için son derece yararlıdır.

Doodle'ın en iyi özellikleri

Doodle'a kaydolmadan veya katılmadan 1:1 toplantılar düzenleyin. Bir bağlantı oluşturun ve iletin

Toplantı gündemi, konum ve diğer ek ayrıntılarla toplantı katılımcılarınızı hazırlayın

Günlük rezervasyonları sınırlayın ve aşırı yoğunluğu önlemek için tampon süreler ekleyin

Doodle sınırlamaları

Doodle'ın planlama süreci oldukça zahmetlidir

Ankete katılmadan anket sonuçlarını gösterme işlevi yoktur, bu da yöneticilerin oylama yapmadan anket sonuçlarını personel ile paylaşmasını zorlaştırabilir

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 14,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

Doodle puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Doodle hakkında ne diyor?

Programlar, toplantı planlama ve anketler için harika bir uygulamadır. Karar verme için iyidir ve iş için çok yararlıdır. Ancak, bazen uygulamada gecikmeler olabilir ve sonuçları görüntülemek çok zor olabilir.

Programlar, toplantı planlama ve anketler için harika bir uygulamadır. Karar verme için iyidir ve iş için çok yararlıdır. Ancak, bazen uygulamada gecikmeler olabilir ve sonuçları görüntülemek çok zor olabilir.

24. GlobalMeet (Sanal etkinlikler ve web seminerleri için en iyisi)

GlobalMeet aracılığıyla

GlobalMeet, kendi etkinliklerinizi düzenlemenize yardımcı olur. Sanal ve yüz yüze etkinlikleri başarıyla gerçekleştirmek için gerekli tüm araçları size sağlar. Bu aracı kullanarak, izleyicilerinizle etkileşim kurabilir, gerçek zamanlı içerik paylaşabilir ve hatta dünyanın dört bir yanındaki insanlara hitap ederken canlı çeviri araçlarını entegre edebilirsiniz.

Arka plan gürültüsünü engelleme, ekran paylaşımı ve kullanıcıların belgelere not eklemesine olanak tanıyan dijital beyaz tahta ile etkinlik ve toplantı deneyimlerinizi de geliştirebilirsiniz.

GlobalMeet'in en iyi özellikleri

Anketler, testler ve oylamalarla etkinlikleriniz sırasında hedef kitlenizin ilgisini canlı tutun

Dinleyicilerinizin soru sorabileceği ve sunum yapanların canlı olarak veya doğrudan mesaj yoluyla yanıtlayabileceği soru-cevap oturumları düzenleyin

Daha iyi anlaşılması için izleyicilere sunumlar, PDF'ler veya bağlantılar sağlayın

Konuşmacıların sohbet yoluyla dinleyicilerle etkileşime girmesine izin verin

GlobalMeet sınırlamaları

Üçüncü taraf araçlarla entegrasyon karmaşıktır. Ayrıca, özel yapılandırmalar birkaç ek adım gerektirir ve bu adımlar basitleştirilebilir

Dinleyicilerle etkileşim için yerel ayrılmış odalar yok

GlobalMeet fiyatlandırması

Essentials : Katılımcı başına aylık 3,20 $

Profesyonel : Katılımcı başına aylık 5,20 $

Enterprise: Katılımcı başına aylık 7,20

GlobalMeet puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

GlobalMeet hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bu yazılımla web seminerleri veya çevrimiçi eğitim ve sosyal medya akışı gibi diğer sanal etkinlikleri kolayca düzenleyebilir ve yayınlayabilirim. Ancak, web semineri oturumunu kontrol etmek için kullanabileceğim çok fazla araç yok. Katılımcılar yalnızca hızlı mesajlaşma özelliğini kullanabilir, daha popüler yazılımların sunduğu diğer etkileşim araçlarını kullanamaz.

Bu yazılımla web seminerleri veya çevrimiçi eğitim ve sosyal medya akışı gibi diğer sanal etkinlikleri kolayca düzenleyebilir ve yayınlayabilirim. Ancak, web semineri oturumunu kontrol etmek için kullanabileceğim çok fazla araç yok. Katılımcılar yalnızca hızlı mesajlaşma özelliğini kullanabilir, daha popüler yazılımların sunduğu diğer etkileşim araçlarını kullanamaz.

🧠 Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların %57'si yılda 50'ye kadar web semineri düzenliyor ve bu neredeyse haftada bir web semineri demek!

25. ClickMeeting (Web seminerleri ve sanal etkinlik yönetimi için en iyisi)

ClickMeeting aracılığıyla

ClickMeeting, web seminerleri ve diğer sanal etkinlikleri yönetmek için en uygun olan ölçeklenebilir bir video konferans yazılımıdır. Özel bir dijital çalışma alanında konuları tartışmanıza, eğitim oturumları düzenlemenize ve fikirlerinizi paylaşmanıza olanak tanıyan bir uzaktan işbirliği aracıdır.

Yayın odanızın arka planını seçebilir, toplantı gereksinimlerine göre görünümler arasında geçiş yapabilir ve gizli sohbetleri kullanarak bire bir konuşmalar yapabilirsiniz. Çevrimiçi atölye çalışmaları düzenleyen bir danışman veya öğretmenseniz, ClickMeeting en iyi seçeneğinizdir.

ClickMeeting'in en iyi özellikleri

Toplantı odalarını özelleştirin, sunum yapan kişinin akışını öne çıkarın ve daha iyi toplantı akışı için gizli sohbetler düzenleyin

Özel yayın odaları, soru-cevap oturumları ve Facebook ve YouTube'da canlı yayın ile web seminerleri düzenleyin

Otomatik web seminerlerini satış huninize veya web sitenize ekleyerek hedef kitlenizin ilgisini çekin

ClickMeeting sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Toplantı katılımcılarının belgeleri ortaklaşa düzenleme fonksiyonu yoktur

ClickMeeting fiyatlandırması

Ücretsiz : 30 günlük ücretsiz deneme

Canlı : Aylık 32 $

Otomatik : 48 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickMeeting puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (160+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickMeeting hakkında ne diyor?

ClickMeeting'in en beğendiğim yönlerinden biri, sezgiselliği ve kullanım kolaylığıdır. Arayüzü anlaşılırdır, platformda gezinmeyi kolaylaştırır ve özellikleri anlaşılması ve kullanılması kolaydır. Bu, kullanıcıların gereksiz karmaşıklıklar olmadan çevrimiçi toplantıları hızlı ve verimli bir şekilde organize etmelerini sağlar. Ancak, tüm toplantı katılımcılarının belgeleri işbirliği içinde düzenleyebilmesini sağlayan ek işlevler olmasını isterdim. Bu özellik, platformu daha da geliştirebilir ve arabuluculuk toplantıları için neredeyse mükemmel hale getirebilir.

ClickMeeting'in en beğendiğim yönlerinden biri, sezgiselliği ve kullanım kolaylığıdır. Arayüzü net, platformda gezinmek çok kolay ve özellikleri anlaşılması ve kullanılması kolay. Bu, kullanıcıların gereksiz karmaşıklıklar olmadan çevrimiçi toplantıları hızlı ve verimli bir şekilde organize etmelerini sağlar. Ancak, tüm toplantı katılımcılarının belgeleri birlikte düzenleyebilecekleri ek bir işlevsellik olmasını isterdim. Bu özellik, platformu daha da geliştirebilir ve arabuluculuk toplantıları için neredeyse mükemmel hale getirebilir.

ClickUp ile Toplantı Deneyiminizi Dönüştürün

Başarılı toplantılar, bir grup insanı bir araya getirmekten daha fazlasını gerektirir.

Baştan sona kusursuz bir plan, gündem öğelerinin ayarlanması, not alma, tutanakların kaydedilmesi, toplantı metriklerinin analizi vb. gerektirir.

Kuruluşunuz için en iyi toplantı yönetimi çözümünü seçmek zor bir karar gibi görünebilir, ancak öyle olmak zorunda değil. İhtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurarak araçları kısa listeye alın ve denedikten sonra kararınızı verin.

Örneğin, ClickUp toplantılarınızı planlamadan gündem oluşturmaya, gerçek zamanlı işbirliğine, video ve sesli aramalara, sohbete, kayıtlı kliplere ve daha pek çok şeye kadar yönetebilir. Evet, toplantılarınızın tüm yönlerini halleden iş için her şeyi içeren bir uygulama!

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve toplantılarınızı daha verimli hale getirin. 🌟