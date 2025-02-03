2025'in Görev Yöneticileri için En İyi 10 Görev Planlama Yazılımı

Bir takımın görevlerini, son teslim tarihlerini ve projelerini yönetmek zor olabilir. Proje ne kadar karmaşık olursa, planlama da o kadar zorlaşır.

Ama endişelenmeyin! Görev planlama yazılımı, sık tekrarlanan görevleri otomatikleştirmenize, süreç verimliliği sağlamanıza, işleri planlamanıza, takım verimliliğini artırmanıza ve hiçbir teslim tarihini kaçırmamanıza yardımcı olmak için burada.

Görev Planlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Görev planlama yazılımında, iş akışınıza en uygun işlevleri arayın. Özelleştirilebilir bir araca ihtiyacınız var, böylece yetenekleri tek bir takımla sınırlı kalmaz. Pazarlama, satış ve yazılım takımları tarafından görevleri planlamak için kullanılabilecek bir araç seçin.

Görev ve iş yükü otomasyon yazılımınızda aramanız gereken en iyi özelliklerden bazıları şunlardır:

Görev oluşturma ve atama : Birden fazla görevi hızlı bir şekilde planlamak ve atamak kolay mı? Otomasyon özellikleri, yoğun ve manuel işleri azaltmak için görev planlamasında çok önemlidir

Görsel proje zaman çizelgeleri : Takımlar önceliklerini ve bağımlılıklarını bir bakışta anlayabiliyor mu? Herkese 10.000 fit yükseklikten görünüm sağlayan görsel zamanlama yazılımına ihtiyacınız var : Takımlar önceliklerini ve bağımlılıklarını bir bakışta anlayabiliyor mu? Herkese 10.000 fit yükseklikten görünüm sağlayan görsel zamanlama yazılımına ihtiyacınız var

Zaman Çizelgesi görünümünde İş Dağılım Yapısı örneği ClickUp

Görev önceliklendirme : Hangi görev önce ele alınmalıdır? Önceliklendirme özellikleri, iş yükü otomasyonunun başarısı için çok önemlidir, böylece takımınızın aşırı veya yetersiz çalışmasını önlersiniz

Güçlü raporlama : Tüm bunları nasıl analiz edersiniz? En iyi görev ve iş planlayıcı araçları, basit dökümlerle ayrıntılı bir raporda her şeyi size sunar

Takım işbirliği yetenekleri: Herkes görevleri planlayabilir mi ve herkes uyarı alır mı? En iyi planlama yazılımı, takımların iletişim halinde kalmasını ve e-posta karmaşasından uzak durmasını sağlar

Gerçek zamanlı iş planlama: İş planlayıcınız, iş yüklerini hızlı bir şekilde değiştirmek ve güncellemek için sürükle ve bırak özelliğine sahip mi? Gerçek zamanlı iş planlayıcılar, iş yükü otomasyonunu kullanarak hızlı veya son dakika değişikliklerini hata yönetimi özellikleriyle doğru bir şekilde atar ve gerçekçi olmayan planlamaları önler

ClickUp'ın İş Yükü görünümü ile zaman yönetiminizi bir adım öteye taşıyın ve görev başına tahmini sürenizin haftalık toplam sürenize göre nasıl olduğunu görün.

Ayrıca, gelişmiş bir görev zamanlayıcıda kullanımı kolay bir arayüz, ölçeklenebilir özellikler ve sorunsuz entegrasyon yeteneklerinin önemine de dikkat edin. Sonuçta, araç takıma tam olarak uymalı, tersi olmamalıdır.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Görev Planlama Yazılımı

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp ile görev yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı, çünkü gelişmiş bir görev planlayıcı profesyoneli olarak ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özelliklere sahiptir.

İş akışınızı kolaylaştırmak için tasarlanan ClickUp, görev oluşturma, atama ve önceliklendirme için etkileyici özelliklere sahip, görevleri planlamak için gelişmiş bir araçtır.

Platformun sezgisel görev zamanlayıcısı, bağlam değiştirme zahmeti olmadan proje zamanlamanızın her zaman kontrolünüz altında olmasını sağlar. ClickUp ile karmaşık bir projeyi yönetmek, günlük yapılacaklar listenizi yönetmek kadar kolay hale gelir.

Ayrıca, ClickUp, karmaşık programlara rağmen takımınızın verimliliğini artırmak için sağlam bir kaynak olan çok sayıda iş yönetimi ve görev yönetimi şablonu sunar. ClickUp Takvim Görünümü ile programınızı, görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi görselleştirebilir, işlerinizi daha iyi önceliklendirebilir ve son dakika telaşlarından kaçınabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Çalışma tarzınıza bağlı olarak liste, pano, kutu, takvim ve Gantt grafik görünümünde görevler

Proje yöneticileri sevinebilir — ClickUp, tüm takımınızın merkezi koordinasyon noktası olarak hizmet verecek kadar sağlamdır

Yerleşik zaman takibi, verimliliği izlemek ve görevlerin tahmini sürede tamamlanıp tamamlanmadığını görmek için mükemmeldir

Diğer birçok araçla sorunsuz bir şekilde entegre edin, böylece tüm işlerinizi tek bir yerde tutabilirsiniz.

AI, sık tekrarlanan görevlerinizi öğrenir ve bu görevleri ve alt görevleri sizin için oluşturur

Atanan yorumlarla görevlerle ilgili belirli tartışmaları veya geri bildirimleri takip edin, böylece önemli bilgiler kaybolmaz

Görev şablonları, diğer verimlilik uygulamalarına kıyasla etkinlikleri planlamayı kolaylaştırır

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, bazı kullanıcıları başlangıçta zorlayabilir

Mobil cihazlarda gerçek zamanlı senkronizasyonda ara sıra gecikmeler

Bireysel projeler için bildirimlerin özelleştirilmesi biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Hitask

hitask aracılığıyla

Hitask, kullanımı kolay bir pakette basit görev zamanlayıcı özellikleri sunar. İşbirliğini sorunsuz bir şekilde kolaylaştırır, sofistike iş planlaması ve takım ilerleme izlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Aracın mobil uygulaması sağlam ve kullanıcı dostudur, böylece hareket halindeyken de görevler oluşturabilirsiniz. Ve dünyanın neresinde olursanız olun, Hitask çok dilli desteği ile yanınızda.

Temel görev yönetimi yazılımı özelliklerine ek olarak, Hitask renk kodlu görevler ve Google Takvim Senkronizasyonu sunarak görevleri yönetmek için görsel olarak çekici ve pratik bir seçimdir. Uygulama içi dosya paylaşımı ve takım sohbeti fonksiyonları etkili iletişimi destekleyerek takımınızdan hızlı geri bildirim almayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

Hitask'ın en iyi özellikleri

Paylaşılan görev ve proje yönetimi, işleri kolayca delege etmenizi ve herkesi bilgilendirmeyi sağlar

Renk kodlu görevler sadece estetik bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iş yükü otomasyonu için sıralama ve önceliklendirmeyi görsel bir zevk haline getirir

Uygulama içi dosya paylaşımı ve takım sohbet fonksiyonları etkili iletişimi ve hızlı geri bildirimi destekler

Google Takvim Senkronizasyonu, görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi mevcut programınızla uyumlu tutar

Çok dilli destek, uluslararası takımlar için erişilebilirliği artırır

Hitask sınırlamaları

Sınırlı entegrasyon seçenekleri, diğer araçlarla sorunsuz ş Akışı'nı sınırlayabilir

Kullanıcı dostu olmasına rağmen, arayüzü bazılarına eski gelebilir

Hitask fiyatlandırması:

Ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 5 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Hitask puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (40+ yorum)

3. Hub Planner

Hub Planner aracılığıyla

Hub Planner, kaynak planlama ve zaman takibi konusunda uzmanlaşmıştır.

Bir proje yöneticisi olarak, bu gelişmiş görev zamanlayıcı ile kimin neyi, ne zaman ve ne kadar süreyle yapacağını kolayca izleyebilirsiniz.

Etkileyici proje planlama yazılımı özelliklerinin ötesinde, Hub Planner analitiklere derinlemesine dalarak kaynak yönetiminizi optimize etmenize yardımcı olacak içgörüler sunar.

Zaman çizelgesi özelliği ile zaman takibi ve raporlamayı basitleştirir.

Üstelik Hub Planner özelleştirilebilir, yani projenizin veya takımınızın ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz.

Hub Planner'ın en iyi özellikleri

Kaynakları kolayca tahsis edin ve yönetin, takımınızın zamanını ve becerilerini en iyi şekilde kullanın

Kaynak tahsisine ilişkin verileri toplar ve sunarak verimliliği artırmak için içgörüler sağlar

Zaman takibi ve raporlamayı basitleştirerek proje programınızı yolunda tutun

Özelleştirilebilir arayüz, aracı projenizin veya takımınızın ihtiyaçlarına tam olarak uyacak şekilde uyarlayabilmenizi sağlar

Hub Planner sınırlamaları

Diğer verimlilik uygulamalarına kıyasla yeni kullanıcılar için daha zor öğrenme eğrisi

Popüler araçlarla daha fazla entegrasyon kullanılabilir

Kullanıcı arayüzü daha sezgisel olabilir

Hub Planner fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için Hub Planner ile iletişime geçin

Hub Planner puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (60+ yorum)

4. nTask

NTask aracılığıyla

nTask, bir görev planlama yazılımından daha fazlasıdır. Bir projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan kapsamlı bir proje yönetimi çözümüdür.

Etkileyici bir dizi özelliğe sahip olmasına rağmen, kullanıcı dostu ve gezinmesi kolaydır, böylece görevlerinizi her zaman kontrol altında tutabilirsiniz.

nTask, etkili takım çalışmasını kolaylaştıran işbirliği araçları sunarak takım üyelerini bir araya getirir. Ayrıca Gantt grafikleri ve proje zaman çizelgeleri ile büyük resme göz atmanıza yardımcı olur.

Risk ve sorun izleme de paketin bir parçasıdır, böylece beklenmedik engellerle her zaman başa çıkmaya hazır olursunuz.

nTask'ın en iyi özellikleri

Zengin özelliklere sahip olmasına rağmen, gezinmesi kolaydır ve görev yönetimini sorunsuz hale getirir

Takım üyelerini bir araya getirin ve iletişimi kolaylaştırın

Risk ve sorun izleme özelliğini kullanarak hazırlıklı olun ve projenizde karşılaşabileceğiniz beklenmedik engellerle başa çıkmaya hazır olun

nTask sınırlamaları

NTask, kapsamlı bir proje yönetimi araçları paketi sunarken, öğrenme eğrisi dik olduğu için ilk kez kullananlar için zorlayıcı olabilir

Mobil uygulaması, web sürümüne kıyasla işlevsellik açısından biraz yetersizdir

Bazı kullanıcılar, daha sağlam dosya depolama ve paylaşım özelliklerinin bulunmadığından da bahsetmiştir

nTask fiyatlandırma

Premium : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Kurumsal: Ayrıntılar için nTask ile iletişime geçin

nTask puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

5. Quire

quire aracılığıyla

Temiz ve düzenli bir çalışma alanı tercih ediyorsanız, Quire tam size göre. Görevleri görsel olarak çekici, ağaç yapılı bir görünümde sunarak büyük projeleri yönetilebilir görevlere ve alt görevlere kolayca bölmenizi sağlar.

Quire'da, gereksiz dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak, odaklanmış çalışmayı teşvik eden bir platforma sahip olursunuz. Ayrıca, görevlerinizi görsel olarak yönetebileceğiniz Kanban panoları ile görsel planlamayı sevenler için de idealdir.

Her zaman hareket halinde olanlar için Quire'ın güçlü mobil uygulamaları, nerede olursanız olun görevlerinizi yönetmenizi sağlar.

Ve yerleşik işbirliği özellikleri ile takım iletişimi ve koordinasyonu kolaylaştırılmıştır.

Quire'ın en iyi özellikleri

Quire'ın ağaç yapılı görünümü ile karmaşık projeleri yönetilebilir görevlere ve alt görevlere bölün

Kanban panoları, görevleri izlemek ve iş akışını yönetmek için görsel bir yol sunar

Güçlü bir mobil uygulama sayesinde daha verimli olun ve görevleri her yerden yönetin

Takım iletişimi ve koordinasyonunu kolaylaştırın, uyumlu bir çalışma ortamı sağlayın

Quire sınırlamaları

Quire'ın minimalist tasarımı, bazıları için çekici olsa da, daha karmaşık proje yönetimi ihtiyaçları için gelişmiş özelliklerden yoksun olabilir

Yerleşik zaman takibi özelliği yoktur, bu da kritik işler için görev sürelerini izlemesi gereken takımlar için sakıncalı olabilir

Kullanıcılar, yaygın olarak kullanılan diğer araçlarla daha fazla entegrasyon ihtiyacından bahsetmiştir

Quire fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 7,65 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 13,95 $

Kurumsal: 19,95 $/ay kullanıcı başına

Quire puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

6. Clockify

via Clockify

Görev yönetiminin ayrıntılarına dalmak isteyen takımlar için Clockify en uygun araçtır. Derinlemesine zaman takibi sunarak, her bir görev için tam olarak ne kadar zaman harcandığını görmenizi sağlar.

Clockify, görev planlama ve zaman takibi ile sınırlı değildir. Ayrıca, takım verimliliği hakkında size bilgi veren ayrıntılı raporlar da sunar.

Ayrıca görevlere zaman tahminleri ekleyebilir, bunları gerçek harcanan zamanla karşılaştırabilir ve tutarsızlıkları belirleyebilirsiniz.

Clockify ile her dakikanın değerli olmasını sağlayan bir çözüme sahip olursunuz.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Her bir görev için tam olarak ne kadar zaman harcandığını görün, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırın

Takım verimliliği hakkında içgörüler elde edin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Tahmini ve gerçek görev tamamlanma süreleri arasındaki tutarsızlıkları belirleyin

Clockify sınırlamaları

Clockify, zaman takibine büyük önem verir ve kapsamlı proje yönetimi özellikleri arayanlar için yetersiz kalabilir

Çok sayıda entegrasyon sunsa da, bunların kurulumu ve etkili kullanımı için bir öğrenme süreci gerekebilir

Kullanıcılar ayrıca masaüstü uygulamasında ara sıra yaşanan aksaklıklarından bahsetmiştir

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 5,49 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Clockify puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

7. Things

via Things

Things, sıradan bir görev planlama yazılımı değildir; verimlilik için bir yardımcıdır.

Güzel ve düzenli bir arayüzle tasarlanmış bu yazılım, görevleri yönetmek için bir zevktir. Günlük görevlerinizi organize ediyor, bir proje planlıyor veya gelecekteki hedeflerinizi belirliyor olsanız da, Things bunu kolayca yapabileceğiniz araçları sağlar.

Bu aracın büyüsü, sadeliğinde yatıyor, ancak karmaşık projeleri yönetme gücü etkileyici. Hızlı Bulma gibi anahtar özelliklerle görev izleme çok kolay.

Takvim ve Hatırlatıcılar ile entegrasyonu, hiçbir son tarihi kaçırmamanızı sağlar. Doğal dil ayrıştırma özelliği, gelişmiş görevleri bir cümle yazmak kadar kolay hale getirir.

En iyi özellikler

Kullanılabilirlik ve estetiği ön planda tutarak görev yönetimini keyifli hale getirir

Rutin görevlerinizi hızlı ve zahmetsizce yerine getirin.

Takvim ve hatırlatıcı entegrasyonları ile son teslim tarihlerini takip edin ve hiçbir görevi kaçırmayın

Görev oluşturmak, bir cümle yazmak kadar kolaydır ve kullanılabilirliği artırır

Sınırlamalar

Things, macOS ve iOS'a özel bir yazılımdır ve diğer platformlardaki kullanıcıların rahat ve hızlı erişimini sınırlar

Ayrıca, işbirliği için anahtar özelliklerden yoksundur, bu da sıkıcı görevleri otomatikleştirmeye çalışan proje yöneticileri için bir dezavantaj olabilir

Yerleşik takvim görünümü yok

Things fiyatlandırma

Uygulamanın fiyatı 9,99 $'dır.

Ürün değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (19 yorum)

Capterra: 4,9/5 (106 yorum)

8. Microsoft Yapılacaklar

microsoft aracılığıyla

Microsoft To Do, basitlik ve gücün mükemmel bir karışımıdır. Bu Windows görev zamanlayıcı, görevlerinizi ve yapılacaklarınızı basit ve etkili bir şekilde düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

To Do, görevlerinizi listelemek ve tamamlandıkça işaretlemek için sezgisel bir yol sağlar ve Microsoft sistem merkezinin geri kalanıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak sorunsuz bir iş akışı oluşturur. Bu Windows zamanlama aracı, akıllı ve kişiselleştirilmiş bir günlük görev listesi sağlayan akıllı bir günlük planlayıcıya sahiptir.

Ayrıca, işbirliğine dayalı görevler için paylaşımlı listeler oluşturabilir ve diğer kişilerle koordinasyonu kolaylaştırabilirsiniz.

Ve çok işi olanlar için Microsoft To-Do'nun hatırlatıcıları ve son teslim tarihleri her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Microsoft To Do'nun en iyi özellikleri

Microsoft'un araçlar paketinde görevlerinizi senkronize ederek, Windows görev zamanlayıcı yazılımınız ile diğer dijital araçlarınız arasında sorunsuz bir ş Akışı oluşturun

Günlük görevlerin akıllı ve kişiselleştirilmiş bir listesini sunar

Diğerleriyle koordinasyon sağlayın ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Microsoft To Do sınırlamaları

Karmaşık proje yönetimi için sınırlı özellikler

Gelişmiş görev zamanlayıcılara kıyasla görev bağımlılıkları için seçenek yok

Bazı kurumsal iş planlayıcılarının aksine, bu araç daha büyük takımlar için yeterince sağlam olmayabilir

Microsoft To Do fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft To Do puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2700+ yorum)

9. TimeHero

via TimeHero

TimeHero, görev planlamayı otomatik hale getirmeyi misyon edinmiştir. Akıllı algoritmalar kullanarak görevlerinizi takvim etkinliklerinize göre planlar, böylece gününüzü en verimli şekilde geçirebilirsiniz.

TimeHero ile görevleri manuel olarak planlamak için endişelenmenize gerek yok; sadece yapılması gerekenleri girin ve iş planlama yazılımı gerisini halletsin. Proje şablonları, benzer projeleri sıfırdan kurma zahmetinden sizi kurtarır.

Tahmin teknolojisi, kaçırılan son tarihleri de size bildirerek görev zamanlayıcınızı buna göre ayarlamanıza olanak tanır.

Popüler araçlarla entegrasyonları, TimeHero'yu mevcut verimlilik paketine harika bir ek yapar.

TimeHero'nun en iyi özellikleri

Takvim etkinliklerinize göre yinelenen görevlerinizi planlamak ve süreçleri otomatikleştirmek için akıllı algoritmalar kullanır

Benzer projeleri sıfırdan ayarlamak zorunda kalmayarak zaman kazanın

Güvenilir ve eyleme geçirilebilir uyarılar, kaçırılabilecek son tarihleri size hatırlatarak programınızı buna göre ayarlamanıza olanak tanır

TimeHero sınırlamaları

TimeHero'daki yapay zeka sistemi zamanlayıcı özelliği yenilikçi olmakla birlikte, bazen zamanlama çakışmalarına neden olabilir

Arayüzü bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir

Kullanıcı geri bildirimlerine göre, daha özelleştirilebilir raporlama özelliklerine ihtiyaç vardır

TimeHero fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 4,60 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

TimeHero puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

10. Infolio

via Infolio

Infolio, görev planlamayı kapsamlı bir dijital çalışma alanına dönüştürerek bir adım öteye taşıyor.

Infolio ile karmaşık görevleri yönetebilir, projelerde işbirliği yapabilir, tartışmalar düzenleyebilir ve hatta çarpıcı görsel sunumlar oluşturabilirsiniz — hepsi tek bir yerden. Görev yönetimine yönelik bu bütünsel yaklaşım, proje bilgilerini barındıracak birleşik bir platform arayan takımlar için ideal bir seçimdir.

Dijital beyaz tahtaları, beyin fırtınası oturumları veya fikirleri görsel olarak planlamak için mükemmeldir. Aynı zamanda, görsel proje sunumları oluşturma özelliği, proje ilerlemenizi paydaşlarla paylaşmayı çocuk oyuncağı haline getirir.

Infolio, bir görev planlama aracından daha fazlasıdır; eksiksiz bir proje komut merkezidir.

Infolio'nun en iyi özellikleri

Özel alanlarla kapsamlı görev yönetimi, planlanmış görevlerinizi kategorilere ayırmada esneklik sağlar

Takım işbirliği ve sohbet fonksiyonları, kurumsal iş planlaması için gerçek zamanlı iletişim ve takım çalışmasını destekler

Proje alanları, tüm görev zamanlayıcı bilgileri için merkezi bir konum sunarak organizasyonu kolaylaştırır

Dijital beyaz tahtalar, beyin fırtınası yapmak ve fikirleri görsel olarak planlamak için bir platform sunar

Görsel proje sunumları oluşturma özelliği, ilerleme veya sonuçları paydaşlarla paylaşırken yardımcı olabilir

Infolio sınırlamaları

Sınırlı sayıda entegrasyon, diğer araçlarla birlikte kullanıldığında ek manuel iş gerektirebilir

Daha iyi görev organizasyonu için daha fazla görev filtreleme seçeneğinden yararlanabilirsiniz

Yerel zaman takibi özelliğinin olmaması, zaman yönetimi için ayrı bir araca ihtiyacınız olacağı anlamına gelir

Infolio fiyatlandırma

Standart: Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Infolio puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

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ClickUp—Takımınız için En İyi Planlama Seçimi

En iyi görev planlama yazılımını seçmek, takımınızın ihtiyaçlarına uygun özelliklerin ve kullanılabilirliğin doğru karışımını bulmakla ilgilidir. ClickUp'ın kapsamlı görev planlayıcı özelliklerinden Microsoft To-Do'nun kullanıcı dostu arayüzüne kadar, nihai seçiminiz iş yükü otomasyon yazılımınız için benzersiz gereksinimlerinize bağlıdır.

Daha fazlasını keşfetmek ister misiniz? ClickUp Görev özelliklerini inceleyin ve Takvim Görünümü'nün günlük iş akışınızın ayrılmaz bir parçası haline nasıl gelebileceğini görün. Hedef sadece karmaşık görevleri otomatikleştirmek değil, iş süreçlerinizi daha akıcı, verimli ve üretken hale getirmektir.

ClickUp'ın proje yönetimi yolculuğunuzda nasıl fark yaratabileceğini keşfedin.