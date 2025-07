2025'te 10 Microsoft To Do Alternatifi ve Rakibi

Görev tabanlı bir optimizasyon uzmanı olarak yeni bir görev yönetimi aracı mı arıyorsunuz? Microsoft To Do tanıdık bir seçimdir, ancak diğer birçok not alma uygulaması ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilir.

Verimlilik dünyasında herkese uyan tek bir çözüm yoktur, bu yüzden size başka araçlar için seçenekler sunuyoruz. Bu liste, her biri kendine özgü özellikleri ile öne çıkan en iyi Microsoft To Do alternatiflerini içerir.

Daha verimli olmanıza yardımcı olacak doğru Microsoft To Do rakibini bulmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım.

Microsoft To Do alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Verimlilik ipuçları, yapılacaklar listesi uygulamaları ve görev yönetimi araçlarının dünyasına girerken, sadece estetik görünümle yetinmeyin. Aklınızda bulundurmanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

Sorunsuz entegrasyon: Birbirine bağlı dijital çağımızda, bir aracın gücü genellikle diğerleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilme yeteneğinde yatmaktadır. Birinci sınıf bir görev yöneticisi, favori uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur, verilerinizi merkezileştirir ve platformlar arasında sıkıcı geçişlerden kurtarır. Bu entegrasyon yeteneği, iyi bir yazılımı mükemmel, kişiselleştirilmiş bir verimlilik gücüne dönüştürür, böylece daha hızlı çalışabilirsiniz

Kullanıcı dostu arayüz: Basitlik, özellikle teknoloji araçları söz konusu olduğunda en üst düzeyde sofistike olmaktır. Temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü, proje yönetimi deneyimini bir angarya olmaktan çıkararak daha başarılı hale getirebilir. Öncelikle kullanım kılavuzuna veya teknik belgelere dalmanıza gerek kalmadan fikirlerinizi kaydetmenize, görevler oluşturup yönetmenize ve tüm verilerinizi zahmetsizce düzenlemenize olanak tanıyan bir yapılacaklar listesi uygulaması seçmek çok önemlidir

İşbirliği özellikleri: Günümüzün işleri genellikle kolektif çabayı gerektirir. İdeal bir yapılacaklar listesi uygulaması, görevleri diğer takım üyeleriyle sorunsuz bir şekilde paylaşmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanır. İşbirliği özellikleri, takımınızın senkronizasyonunu sağlar ve görevlerin gözden kaçmasını önler. Aynı platformda iletişim kurma, görevleri delege etme ve ilerlemeyi izleme gücü, takımınızın verimliliğini artırabilir ve sağlıklı bir iş ritmi oluşturabilir

Sanal Beyaz Tahtalar ile müşterilerinizle veya şirket içi takımlarınızla daha etkili bir şekilde işbirliği yapın ve yenilikleri tetikleyin

Unutmayın, en iyi görev yönetimi aracı, iş akışınıza uyan ve mümkün olan en rahat şekilde düzenli ve verimli kalmanıza yardımcı olan araçtır.

Kullanılacak En İyi 10 Microsoft To Do Rakibi

İşte belgeleme, yönetme ve (en sevdiğimiz kısım!) o sinir bozucu yapılacaklar listesini tamamlama için favori görev ve yapılacaklar listesi yönetim araçlarımız.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü görün

ClickUp olmadan verimlilik araçları hakkında konuşmak mümkün değildir.

Bir yapılacaklar listesi uygulamasından daha fazlası olan ClickUp, tüm işleriniz için birleşik bir platformdur. ClickUp Görevleri, zorlu projeleri daha küçük görevlere dönüştürmenize olanak tanır ve tek başına verimlilik meraklıları ve birden fazla kullanıcı için mükemmeldir.

ClickUp ile gerçek zamanlı işbirliği çok kolaydır ve sizin ve takımınızın her zaman aynı sayfada olmasını sağlar. Ayrıca, özelleştirme seçenekleri ile çalışma alanınızı ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bir görevi daha küçük eylemlere kolayca bölebilmenizi sağlayan iç içe geçebilir görev listeleriyle süreç haritalamayı benimseyin

Masaüstü, akıllı telefon veya tabletinizdeki yapılacaklar listelerinizi senkronize edin

Çeşitli görevlerinizi biçimlendirerek, yapılması gerekenleri bir bakışta kolayca görebilirsiniz

Yapılacaklar listenizi bir takım ş Akışı haline getirmek için görevleri başkalarına atayın

İş planı şablonları ve daha fazlası gibi düzinelerce yapılacaklar listesi şablonuna göz atın!

Görevleri sürükleyip bırakarak yapılacaklar listenizi anında hızlıca yeniden sıralayın

Özel durumlar, iş akışınıza uygun görev ilerleme aşamalarını tanımlamanıza olanak tanır

Yerleşik zaman takibi özelliğini kullanarak görevlerin ne kadar sürdüğünü anlayın

Entegre takvim ile günlerinizi etkili bir şekilde planlayın

ClickUp sınırlamaları

Tüm özellikler yeni kullanıcılar için biraz karmaşık görünebilir

Özelleştirme seçeneklerinin tam olarak yararlanabilmek için biraz öğrenme süreci gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Google Görevler

google Görevler aracılığıyla

Google Tasks, basit bir yapılacaklar uygulaması olarak öne çıkıyor. Gmail ve Google Takvim ile entegre olan uygulama, basit ama güçlü bir görev yöneticisidir.

Google Tasks ile kolayca projeler oluşturabilir, iş süreçlerini belgeleyebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve önemli görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi takip edebilirsiniz. Bu özellikleri, basitlik isteyen kullanıcılar için mükemmel bir araç haline getirir.

Google Tasks'ın en iyi özellikleri

E-postaları doğrudan Gmail gelen kutusundan görevlere dönüştürün

Görevleri görün ve Google Takvim ve Google Dokümanlar'da kolayca yönetin

Yeni görevleri yönetilebilir parçalara ayırın

Akıllı telefonunuz dahil olmak üzere birçok platformdan hareket halindeyken görevlerinize erişin

Google Tasks sınırlamaları

Zaman takibi ve ilerleme görselleştirme gibi gelişmiş özellikler yoktur

Minimal işbirliği özellikleri, Google Takvim, Dokümanlar veya E-Tablolar dışında çalışan takım tabanlı projeler için daha az uygun hale getirir (bu Google Görevler alternatiflerini deneyin!)

Google Tasks fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Tasks puanları ve yorumları:

G2 : 4,2/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

3. Any. do

Any. do, güzel tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile tanınan çok yönlü bir verimlilik uygulaması ve görev yönetimi yazılımıdır. Microsoft To Do'nun bu alternatifi, görev yönetiminizi verimli hale getiren entegre takvimler, market listeleri ve günlük planlayıcılar gibi anahtar özellikler sunar.

İster bireysel bir kullanıcı ister dış paydaşları içeren bir takımın parçası olun, Any. do görevlerinizi düzenlemek ve yönetmek için sorunsuz bir yol sunar.

Any. do en iyi özellikleri

Alışveriş listelerinizi otomatik olarak sıralanan kategorilerle düzenleyin

Güne net bir planla başlayın, maksimum verimlilik için görevlerinizi öncelik sırasına koyun

Sesli komutları kullanarak görevleri hızlıca ekleyin

Listeleri yönetin ve görevleri istediğiniz kişilere atayın

Any. do sınırlamaları

Bazı kullanıcılar hatırlatıcı sistemini yönetmek için biraz karmaşık bulabilir

Ücretsiz sürüm, diğer yapılacaklar listesi uygulamalarına kıyasla işlevsellik açısından biraz sınırlıdır

Any. do fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 $

Any. do derecelendirmeleri ve yorumları:

G2 : 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

4. Evernote

evernote aracılığıyla

Evernote, bir görev yöneticisi ve yapılacaklar listesi uygulamasından daha fazlasıdır; tüm yapılacaklarınızı etkili bir şekilde yönetebilen kapsamlı bir not alma uygulamasıdır. Evernote, Microsoft To Do'nun en güçlü alternatiflerinden biridir.

Basit metin notlarından web sayfalarına ve PDF dosyalarına kadar her türlü bilgiyi depolamada mükemmeldir ve bireyler ve takımlar için güçlü bir araç olabilir.

Evernote'un en iyi özellikleri

Görevleri, ek dosyaları, ses kayıtlarını ve onay kutularını doğrudan notlarınıza veya yapılacaklar listenize ekleyin

Makaleleri, araştırmaları ve yararlı web sayfalarını doğrudan tarayıcınızdan kaydedin

Verimli not alma ve görev yönetimi için şablonları kullanın veya özelleştirin

Görüntülerdeki veya el yazısı notlardaki metni arayın

Evernote sınırlamaları

Gantt grafikleri veya zaman takibi gibi özel proje yönetimi özellikleri yoktur

Geniş özellik seti yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 10,83 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 14,17 ABD doları

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

5. İşler

via Things

Things, Apple kullanıcıları için tasarlanmış bir görev yönetimi ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Temiz ve sezgisel bir arayüz sunarak görevlerinizi zahmetsizce yönetmenizi sağlar. Sihirli özelliği, basitliğinde yatmaktadır; bu da onu, zengin özelliklerden çok kullanım kolaylığına değer veren kişisel kullanım veya küçük takımlar için ideal hale getirir.

Things'in en iyi özellikleri

Farklı kategoriler, acil görevlere odaklanmanıza yardımcı olur

Görevlerinizi sırayla veya önceliklerine göre düzenleyin

Birkaç tuş vuruşuyla projelerinize veya alanlarınıza anında geçin

Yapılacaklar listenizin yanında takvim etkinliklerinizi görüntüleyin

Things sınırlamaları

Yalnızca macOS ve iOS cihazlarda kullanılabilir, bu da platformlar arası erişilebilirliği sınırlar, özellikle Outlook görevlerini yönetenler için

Etkili işbirliği araçlarının olmaması, takımlar için bir dezavantaj olabilir

Things fiyatlandırması

Mac : 49,99 $ tek seferlik satın alma

iPad : 19,99 $ tek seferlik satın alma

iPhone: 9,99 $ tek seferlik satın alma

Şeyler puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

6. Google Keep

Google Keep aracılığıyla

Google Keep, sadeliği ile öne çıkıyor. Basit bir not alma uygulaması olarak, fikirlerinizi not almanıza, yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanır. Zaten Google ürünlerini kullanıyorsanız, Google Keep iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Notlarınızı düzenleyin ve görevleri klasörler ve renkli etiketlerle gruplandırarak kolayca erişin

Düşüncelerinizi hızlıca dikte edin ve Google Asistan ile yazıya dökün

Belirli bir konumdayken görevleriniz için hatırlatıcılar alın

Görevleri paylaşın ve notlar üzerinde diğer kişilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Google Keep sınırlamaları

Alt görevler veya zaman takibi gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri yoktur

Diğer uygulamalara kıyasla sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Microsoft To Do ile Outlook görevlerini yönetmek için başka bir yere bakmanız gerekecek

Ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

7. Toodledo

toodledo aracılığıyla

Toodledo, çeşitli ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış sağlam bir verimlilik aracıdır. Görevlerden yapışkan notlara, alışkanlıklardan takvimlere kadar verimliliğin birçok yönünü kapsar. Esnek özellikleri, her boyuttaki bireyler, takımlar ve işletmeler için uygun olmasını sağlar.

Toodledo'nun en iyi özellikleri

Günlük görevlerinizin yanı sıra alışkanlıklarınızı da izleyin ve geliştirin

Görevleri iş arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle paylaşın ve düzenleyin

Çalışma alanınızı tercih ettiğiniz iş akışına göre özelleştirin

Karmaşık proje planlama ve beyin fırtınası için mükemmel

Toodledo sınırlamaları

Arayüz, Microsoft To Do ve diğer uygulamalara kıyasla biraz eski görünebilir

Zengin özellikleri ve özelleştirilebilirliği nedeniyle öğrenme eğrisi daha dik

Toodledo fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Plus : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

İş: Fiyatlandırma için Toodledo ile iletişime geçin

Toodledo puanları ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

8. Hubstaff Görevler

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff Tasks, her boyuttaki takım için ideal olan, modern bir proje yönetimi yazılımıdır. Agile felsefesine dayanan Hubstaff, takım işbirliğini teşvik eden ve sorunsuz bir iş akışı sağlayan Kanban panoları ve otomatik standup'lar gibi güçlü özellikler sunması nedeniyle Microsoft'un en iyi alternatiflerinden biridir.

Hubstaff Görevler en iyi özellikleri

Sprint'leri kullanarak projelerinizi daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırın

Ayrıntılı kontrol listeleriyle hiçbir görev detayının gözden kaçmamasını sağlayın

Otomatik standup'larla takımınızın senkronizasyonunu sağlayın ve ilerlemeyi izleyin

Proje zaman çizelgenizi görselleştirin ve zaman çizelgesi görünümüyle gerektiği gibi ayarlayın

Hubstaff Görev sınırlamaları

Ücretsiz sürümde gelişmiş raporlama özellikleri yoktur

Hubstaff ile entegre olmasına rağmen, zaman takibi doğrudan Görevler'e entegre değildir

Hubstaff Görevler fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,83 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için Hubstaff ile iletişime geçin

Hubstaff Görevler değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)

9. Quire

quire aracılığıyla

Quire, yaratıcı takımlar için tasarlanmış görsel olarak çekici bir görev yönetimi aracıdır. Benzersiz ağaç yapısı, birden fazla görevi alt görevlere ayırmanıza olanak tanıyarak karmaşık projelerin yönetimini kolaylaştırır. Basitliği ve sezgisel arayüzü, kullanımı keyifli hale getirir.

Quire'ın en iyi özellikleri

Görevleri düzenli bir şekilde organize etmek için alt görevleri kullanın

Kanban gibi görsel panoları kullanarak iş akışınızı anlayın ve darboğazları belirleyin

Görev yorumlarını takımınızla paylaşın, görevleri devredin ve tartışın

İnternet bağlantınız olmasa bile görevlerinize devam edin

Quire sınırlamaları

Harici araçlar ve hizmetlerle sınırlı entegrasyon

Yerleşik zaman takibi özelliği yok

Quire fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: 7,65 $/ay kullanıcı başına

Premium: 13,95 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

Quire puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

10. Checkvist

via Checkvist

Checkvist, klavye odaklı bir görev listesine odaklanan minimalist bir görev yöneticisidir. Projeleri yönetmek ve görevleri düzenlemek için grafik arayüzler yerine metin ve klavye kısayollarını tercih eden ileri düzey kullanıcılar için idealdir. Checkvist'in basitliği ve hızı, kendi görev listelerinizi ve işbirliği araçlarınızı verimli ve düzenli tutarak projeleri çok daha iyi yönetmenizi sağlar.

Checkvist'in en iyi özellikleri

Görevlerinizi tamamen klavye ile yönetin ve yönetin

Görevleri ve alt görevleri iç içe bir yapıda düzenleyin

Görev notlarınızı ve yorumlarınızı kolaylıkla biçimlendirin

Görevleri takımınızla paylaşın ve delege edin

Checkvist sınırlamaları

Yapılacaklar listesi uygulaması için minimalist, metin tabanlı arayüz tüm kullanıcıların ilgisini çekmeyebilir

Kanban panoları veya Gantt grafikleri gibi görsel yardımcılar yoktur

Checkvist fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 39 $/yıl

Pro Takım: 69 $/yıl

Checkvist puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (3+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (50+ yorum)

Microsoft To Do'dan Geçiş Yapmak İçin Verimlilik Ortağınızı Seçme

İhtiyaçlarınıza en uygun Microsoft To Do alternatifini seçerken, pratik deneyimin yerini hiçbir şey tutamaz. Bu nedenle, diğer araçları deneyin ve hangisinin benzersiz iş tarzınıza en uygun olduğunu görün.

ClickUp'ın Görevler özelliğini keşfederek başlayın. Yenilikçi Görevler özelliğimizi, özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlamak ve yapılacaklar listenizi yönetme şeklinizi dönüştürmek için tasarladık. ClickUp, sadece bir yapılacaklar listesi uygulaması değildir; daha akıllı, daha az çalışarak işlerinizi halletmenize yardımcı olmak için oluşturduğumuz kapsamlı bir platformdur.

Ayrıca, verimlilik yolculuğunuza yeni başlıyorsanız veya projeleri yönetmek için yeni bir yaklaşım arıyorsanız, Günlük Yapılacaklar Listesi şablonumuzu ziyaret etmeye değer. Bu şablon, gününüzü yapılandırmak ve birçok ihtiyacı karşılamak için tasarlanmış bir kaynaktır.

Unutmayın, daha iyi verimliliğin anahtarı, iş tarzınıza ve gereksinimlerinize uygun doğru aracı seçmektir. ClickUp ile, sadece bir araca harika bir alternatif seçmekle kalmaz, verimliliğinizi artırmaya kendini adamış bir iş ortağı seçersiniz. Bir sonraki adımı atmanın zamanı geldi!