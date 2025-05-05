2025'te 10 Microsoft To Do Alternatifi ve Rakibi

Görev tabanlı bir optimizasyon uzmanı olarak yeni bir görev yönetimi aracı mı arıyorsunuz? Microsoft To Do tanıdık bir seçimdir, ancak diğer birçok not alma uygulaması ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilir.
Verimlilik dünyasında herkese uyan tek bir çözüm yoktur, bu yüzden size başka araçlar için seçenekler sunuyoruz. Bu liste, her biri kendine özgü özellikleri ile öne çıkan en iyi Microsoft To Do alternatiflerini içerir.
Daha verimli olmanıza yardımcı olacak doğru Microsoft To Do rakibini bulmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım.
Microsoft To Do alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Verimlilik ipuçları, yapılacaklar listesi uygulamaları ve görev yönetimi araçlarının dünyasına girerken, sadece estetik görünümle yetinmeyin. Aklınızda bulundurmanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:
- Sorunsuz entegrasyon: Birbirine bağlı dijital çağımızda, bir aracın gücü genellikle diğerleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilme yeteneğinde yatmaktadır. Birinci sınıf bir görev yöneticisi, favori uygulamalarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur, verilerinizi merkezileştirir ve platformlar arasında sıkıcı geçişlerden kurtarır. Bu entegrasyon yeteneği, iyi bir yazılımı mükemmel, kişiselleştirilmiş bir verimlilik gücüne dönüştürür, böylece daha hızlı çalışabilirsiniz
- Kullanıcı dostu arayüz: Basitlik, özellikle teknoloji araçları söz konusu olduğunda en üst düzeyde sofistike olmaktır. Temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzü, proje yönetimi deneyimini bir angarya olmaktan çıkararak daha başarılı hale getirebilir. Öncelikle kullanım kılavuzuna veya teknik belgelere dalmanıza gerek kalmadan fikirlerinizi kaydetmenize, görevler oluşturup yönetmenize ve tüm verilerinizi zahmetsizce düzenlemenize olanak tanıyan bir yapılacaklar listesi uygulaması seçmek çok önemlidir
- İşbirliği özellikleri: Günümüzün işleri genellikle kolektif çabayı gerektirir. İdeal bir yapılacaklar listesi uygulaması, görevleri diğer takım üyeleriyle sorunsuz bir şekilde paylaşmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanır. İşbirliği özellikleri, takımınızın senkronizasyonunu sağlar ve görevlerin gözden kaçmasını önler. Aynı platformda iletişim kurma, görevleri delege etme ve ilerlemeyi izleme gücü, takımınızın verimliliğini artırabilir ve sağlıklı bir iş ritmi oluşturabilir
Unutmayın, en iyi görev yönetimi aracı, iş akışınıza uyan ve mümkün olan en rahat şekilde düzenli ve verimli kalmanıza yardımcı olan araçtır.
Kullanılacak En İyi 10 Microsoft To Do Rakibi
İşte belgeleme, yönetme ve (en sevdiğimiz kısım!) o sinir bozucu yapılacaklar listesini tamamlama için favori görev ve yapılacaklar listesi yönetim araçlarımız.
1. ClickUp
ClickUp olmadan verimlilik araçları hakkında konuşmak mümkün değildir.
Bir yapılacaklar listesi uygulamasından daha fazlası olan ClickUp, tüm işleriniz için birleşik bir platformdur. ClickUp Görevleri, zorlu projeleri daha küçük görevlere dönüştürmenize olanak tanır ve tek başına verimlilik meraklıları ve birden fazla kullanıcı için mükemmeldir.
ClickUp ile gerçek zamanlı işbirliği çok kolaydır ve sizin ve takımınızın her zaman aynı sayfada olmasını sağlar. Ayrıca, özelleştirme seçenekleri ile çalışma alanınızı ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Bir görevi daha küçük eylemlere kolayca bölebilmenizi sağlayan iç içe geçebilir görev listeleriyle süreç haritalamayı benimseyin
- Masaüstü, akıllı telefon veya tabletinizdeki yapılacaklar listelerinizi senkronize edin
- Çeşitli görevlerinizi biçimlendirerek, yapılması gerekenleri bir bakışta kolayca görebilirsiniz
- Yapılacaklar listenizi bir takım ş Akışı haline getirmek için görevleri başkalarına atayın
- İş planı şablonları ve daha fazlası gibi düzinelerce yapılacaklar listesi şablonuna göz atın!
- Görevleri sürükleyip bırakarak yapılacaklar listenizi anında hızlıca yeniden sıralayın
- Özel durumlar, iş akışınıza uygun görev ilerleme aşamalarını tanımlamanıza olanak tanır
- Yerleşik zaman takibi özelliğini kullanarak görevlerin ne kadar sürdüğünü anlayın
- Entegre takvim ile günlerinizi etkili bir şekilde planlayın
ClickUp sınırlamaları
- Tüm özellikler yeni kullanıcılar için biraz karmaşık görünebilir
- Özelleştirme seçeneklerinin tam olarak yararlanabilmek için biraz öğrenme süreci gerektirir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Google Görevler
Google Tasks, basit bir yapılacaklar uygulaması olarak öne çıkıyor. Gmail ve Google Takvim ile entegre olan uygulama, basit ama güçlü bir görev yöneticisidir.
Google Tasks ile kolayca projeler oluşturabilir, iş süreçlerini belgeleyebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve önemli görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi takip edebilirsiniz. Bu özellikleri, basitlik isteyen kullanıcılar için mükemmel bir araç haline getirir.
Google Tasks'ın en iyi özellikleri
- E-postaları doğrudan Gmail gelen kutusundan görevlere dönüştürün
- Görevleri görün ve Google Takvim ve Google Dokümanlar'da kolayca yönetin
- Yeni görevleri yönetilebilir parçalara ayırın
- Akıllı telefonunuz dahil olmak üzere birçok platformdan hareket halindeyken görevlerinize erişin
Google Tasks sınırlamaları
- Zaman takibi ve ilerleme görselleştirme gibi gelişmiş özellikler yoktur
- Minimal işbirliği özellikleri, Google Takvim, Dokümanlar veya E-Tablolar dışında çalışan takım tabanlı projeler için daha az uygun hale getirir (bu Google Görevler alternatiflerini deneyin!)
Google Tasks fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Tasks puanları ve yorumları:
- G2: 4,2/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)
3. Any. do
Any. do, güzel tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile tanınan çok yönlü bir verimlilik uygulaması ve görev yönetimi yazılımıdır. Microsoft To Do'nun bu alternatifi, görev yönetiminizi verimli hale getiren entegre takvimler, market listeleri ve günlük planlayıcılar gibi anahtar özellikler sunar.
İster bireysel bir kullanıcı ister dış paydaşları içeren bir takımın parçası olun, Any. do görevlerinizi düzenlemek ve yönetmek için sorunsuz bir yol sunar.
Any. do en iyi özellikleri
- Alışveriş listelerinizi otomatik olarak sıralanan kategorilerle düzenleyin
- Güne net bir planla başlayın, maksimum verimlilik için görevlerinizi öncelik sırasına koyun
- Sesli komutları kullanarak görevleri hızlıca ekleyin
- Listeleri yönetin ve görevleri istediğiniz kişilere atayın
Any. do sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar hatırlatıcı sistemini yönetmek için biraz karmaşık bulabilir
- Ücretsiz sürüm, diğer yapılacaklar listesi uygulamalarına kıyasla işlevsellik açısından biraz sınırlıdır
Any. do fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 $
Any. do derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4. 1/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
Microsoft Access alternatiflerine göz atın!
4. Evernote
Evernote, bir görev yöneticisi ve yapılacaklar listesi uygulamasından daha fazlasıdır; tüm yapılacaklarınızı etkili bir şekilde yönetebilen kapsamlı bir not alma uygulamasıdır. Evernote, Microsoft To Do'nun en güçlü alternatiflerinden biridir.
Basit metin notlarından web sayfalarına ve PDF dosyalarına kadar her türlü bilgiyi depolamada mükemmeldir ve bireyler ve takımlar için güçlü bir araç olabilir.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Görevleri, ek dosyaları, ses kayıtlarını ve onay kutularını doğrudan notlarınıza veya yapılacaklar listenize ekleyin
- Makaleleri, araştırmaları ve yararlı web sayfalarını doğrudan tarayıcınızdan kaydedin
- Verimli not alma ve görev yönetimi için şablonları kullanın veya özelleştirin
- Görüntülerdeki veya el yazısı notlardaki metni arayın
Evernote sınırlamaları
- Gantt grafikleri veya zaman takibi gibi özel proje yönetimi özellikleri yoktur
- Geniş özellik seti yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir
Evernote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 10,83 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 14,17 ABD doları
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)
5. İşler
Things, Apple kullanıcıları için tasarlanmış bir görev yönetimi ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Temiz ve sezgisel bir arayüz sunarak görevlerinizi zahmetsizce yönetmenizi sağlar. Sihirli özelliği, basitliğinde yatmaktadır; bu da onu, zengin özelliklerden çok kullanım kolaylığına değer veren kişisel kullanım veya küçük takımlar için ideal hale getirir.
Things'in en iyi özellikleri
- Farklı kategoriler, acil görevlere odaklanmanıza yardımcı olur
- Görevlerinizi sırayla veya önceliklerine göre düzenleyin
- Birkaç tuş vuruşuyla projelerinize veya alanlarınıza anında geçin
- Yapılacaklar listenizin yanında takvim etkinliklerinizi görüntüleyin
Things sınırlamaları
- Yalnızca macOS ve iOS cihazlarda kullanılabilir, bu da platformlar arası erişilebilirliği sınırlar, özellikle Outlook görevlerini yönetenler için
- Etkili işbirliği araçlarının olmaması, takımlar için bir dezavantaj olabilir
Things fiyatlandırması
- Mac: 49,99 $ tek seferlik satın alma
- iPad: 19,99 $ tek seferlik satın alma
- iPhone: 9,99 $ tek seferlik satın alma
Şeyler puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)
6. Google Keep
Google Keep, sadeliği ile öne çıkıyor. Basit bir not alma uygulaması olarak, fikirlerinizi not almanıza, yapılacaklar listeleri oluşturmanıza ve hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanır. Zaten Google ürünlerini kullanıyorsanız, Google Keep iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Google Keep'in en iyi özellikleri
- Notlarınızı düzenleyin ve görevleri klasörler ve renkli etiketlerle gruplandırarak kolayca erişin
- Düşüncelerinizi hızlıca dikte edin ve Google Asistan ile yazıya dökün
- Belirli bir konumdayken görevleriniz için hatırlatıcılar alın
- Görevleri paylaşın ve notlar üzerinde diğer kişilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
Google Keep sınırlamaları
- Alt görevler veya zaman takibi gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri yoktur
- Diğer uygulamalara kıyasla sınırlı biçimlendirme seçenekleri
- Microsoft To Do ile Outlook görevlerini yönetmek için başka bir yere bakmanız gerekecek
- Ücretsiz
Google Keep puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
7. Toodledo
Toodledo, çeşitli ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış sağlam bir verimlilik aracıdır. Görevlerden yapışkan notlara, alışkanlıklardan takvimlere kadar verimliliğin birçok yönünü kapsar. Esnek özellikleri, her boyuttaki bireyler, takımlar ve işletmeler için uygun olmasını sağlar.
Toodledo'nun en iyi özellikleri
- Günlük görevlerinizin yanı sıra alışkanlıklarınızı da izleyin ve geliştirin
- Görevleri iş arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle paylaşın ve düzenleyin
- Çalışma alanınızı tercih ettiğiniz iş akışına göre özelleştirin
- Karmaşık proje planlama ve beyin fırtınası için mükemmel
Toodledo sınırlamaları
- Arayüz, Microsoft To Do ve diğer uygulamalara kıyasla biraz eski görünebilir
- Zengin özellikleri ve özelleştirilebilirliği nedeniyle öğrenme eğrisi daha dik
Toodledo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Plus: Kullanıcı başına aylık 5,99 $
- İş: Fiyatlandırma için Toodledo ile iletişime geçin
Toodledo puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)
8. Hubstaff Görevler
Hubstaff Tasks, her boyuttaki takım için ideal olan, modern bir proje yönetimi yazılımıdır. Agile felsefesine dayanan Hubstaff, takım işbirliğini teşvik eden ve sorunsuz bir iş akışı sağlayan Kanban panoları ve otomatik standup'lar gibi güçlü özellikler sunması nedeniyle Microsoft'un en iyi alternatiflerinden biridir.
Hubstaff Görevler en iyi özellikleri
- Sprint'leri kullanarak projelerinizi daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırın
- Ayrıntılı kontrol listeleriyle hiçbir görev detayının gözden kaçmamasını sağlayın
- Otomatik standup'larla takımınızın senkronizasyonunu sağlayın ve ilerlemeyi izleyin
- Proje zaman çizelgenizi görselleştirin ve zaman çizelgesi görünümüyle gerektiği gibi ayarlayın
Hubstaff Görev sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde gelişmiş raporlama özellikleri yoktur
- Hubstaff ile entegre olmasına rağmen, zaman takibi doğrudan Görevler'e entegre değildir
Hubstaff Görevler fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,83 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için Hubstaff ile iletişime geçin
Hubstaff Görevler değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (10+ yorum)
9. Quire
Quire, yaratıcı takımlar için tasarlanmış görsel olarak çekici bir görev yönetimi aracıdır. Benzersiz ağaç yapısı, birden fazla görevi alt görevlere ayırmanıza olanak tanıyarak karmaşık projelerin yönetimini kolaylaştırır. Basitliği ve sezgisel arayüzü, kullanımı keyifli hale getirir.
Quire'ın en iyi özellikleri
- Görevleri düzenli bir şekilde organize etmek için alt görevleri kullanın
- Kanban gibi görsel panoları kullanarak iş akışınızı anlayın ve darboğazları belirleyin
- Görev yorumlarını takımınızla paylaşın, görevleri devredin ve tartışın
- İnternet bağlantınız olmasa bile görevlerinize devam edin
Quire sınırlamaları
- Harici araçlar ve hizmetlerle sınırlı entegrasyon
- Yerleşik zaman takibi özelliği yok
Quire fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: 7,65 $/ay kullanıcı başına
- Premium: 13,95 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 19,95 $
Quire puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
10. Checkvist
Checkvist, klavye odaklı bir görev listesine odaklanan minimalist bir görev yöneticisidir. Projeleri yönetmek ve görevleri düzenlemek için grafik arayüzler yerine metin ve klavye kısayollarını tercih eden ileri düzey kullanıcılar için idealdir. Checkvist'in basitliği ve hızı, kendi görev listelerinizi ve işbirliği araçlarınızı verimli ve düzenli tutarak projeleri çok daha iyi yönetmenizi sağlar.
Checkvist'in en iyi özellikleri
- Görevlerinizi tamamen klavye ile yönetin ve yönetin
- Görevleri ve alt görevleri iç içe bir yapıda düzenleyin
- Görev notlarınızı ve yorumlarınızı kolaylıkla biçimlendirin
- Görevleri takımınızla paylaşın ve delege edin
Checkvist sınırlamaları
- Yapılacaklar listesi uygulaması için minimalist, metin tabanlı arayüz tüm kullanıcıların ilgisini çekmeyebilir
- Kanban panoları veya Gantt grafikleri gibi görsel yardımcılar yoktur
Checkvist fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 39 $/yıl
- Pro Takım: 69 $/yıl
Checkvist puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (50+ yorum)
Microsoft To Do'dan Geçiş Yapmak İçin Verimlilik Ortağınızı Seçme
İhtiyaçlarınıza en uygun Microsoft To Do alternatifini seçerken, pratik deneyimin yerini hiçbir şey tutamaz. Bu nedenle, diğer araçları deneyin ve hangisinin benzersiz iş tarzınıza en uygun olduğunu görün.
ClickUp'ın Görevler özelliğini keşfederek başlayın. Yenilikçi Görevler özelliğimizi, özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlamak ve yapılacaklar listenizi yönetme şeklinizi dönüştürmek için tasarladık. ClickUp, sadece bir yapılacaklar listesi uygulaması değildir; daha akıllı, daha az çalışarak işlerinizi halletmenize yardımcı olmak için oluşturduğumuz kapsamlı bir platformdur.
Ayrıca, verimlilik yolculuğunuza yeni başlıyorsanız veya projeleri yönetmek için yeni bir yaklaşım arıyorsanız, Günlük Yapılacaklar Listesi şablonumuzu ziyaret etmeye değer. Bu şablon, gününüzü yapılandırmak ve birçok ihtiyacı karşılamak için tasarlanmış bir kaynaktır.
Unutmayın, daha iyi verimliliğin anahtarı, iş tarzınıza ve gereksinimlerinize uygun doğru aracı seçmektir. ClickUp ile, sadece bir araca harika bir alternatif seçmekle kalmaz, verimliliğinizi artırmaya kendini adamış bir iş ortağı seçersiniz. Bir sonraki adımı atmanın zamanı geldi!