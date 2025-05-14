2025'in Öğrenciler için En İyi 10 Çevrimiçi İşbirliği Aracı

Öğrencilerin birlikte çalışması: Bu, katılan herkesin öğrenmesi ve gelişmesi için en iyi yollardan biridir ve sonuçta eğitimin amacı da budur.

Öyleyse, öğrencileriniz arasında takım çalışmasını teşvik etmek için ne tür araçlar var? Çok sayıda araç var ve günümüzde çevrimiçi ortamda çok fazla şey olduğu için, en iyi araçlar öğrencilere bulutta yaratma ve iletişim kurma, derslere birlikte katılma ve grup projelerinde işbirliği yapma imkanı sunan bir çevrimiçi çalışma alanı sağlar. ☁️

Birçok çevrimiçi eğitim aracı tüm bunları ve çok daha fazlasını yapar. Aşağıda özellikleri verilen çevrimiçi öğrenci işbirliği araçları arasından sınıfınız için en uygun seçeneği bulun.

Çevrimiçi öğrenci işbirliği araçları, çeşitli görevleri yerine getirebilen geniş bir platform ve uygulama aralığını kapsar. Hepsinin ortak noktası, öğrencilere öğretmenleri ve akranlarıyla birlikte içerik oluşturup paylaşabilecekleri bir alan sunmasıdır.

Notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin.

Bu arada, bazı büyük öğrenim platformları da bunları ve daha fazlasını sunuyor. Bazı platformlar genel kitleye yönelik olarak tasarlanmıştır ve görev yönetimi, güvenli işbirliği, iletişim, belge paylaşımı vb. için araçlar içerir. Bu platformlar, eğitim ihtiyaçlarına çok iyi uyum sağlar.

Diğer platformlar ise özellikle eğitime yöneliktir, yani genel organizasyon ve iletişim araçları sunarken, öğretmenlerin öğrenci performansını ölçmelerine yardımcı olmak için önceden hazırlanmış ders planları ve analizler gibi özellikler de sunarlar.

Öğrenciler ve öğretmenlerin, yaş gruplarına ve sınıflara göre değişen çeşitli ihtiyaçları vardır. Belirli bir dersi desteklemek için bir öğrenci işbirliği aracına veya belirli bir yaş grubuna en uygun araca ihtiyacınız olsun, tüm araçlar aşağıdakileri sunmalıdır:

Dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı ortam: Bildirimleri özelleştirmenize izin vermeyen uygulamalardan uzak durun ve bunun yerine öğrencilerin dikkatlerini dağıtmadan Bildirimleri özelleştirmenize izin vermeyen uygulamalardan uzak durun ve bunun yerine öğrencilerin dikkatlerini dağıtmadan görevlerine odaklanabilecekleri uygulamalar ve platformlar arayın

Uygun fiyat: Eğitimciler, okullar ve veliler genellikle kısıtlı bütçelerle çalışır, bu nedenle eğitim araçlarının uygun fiyatlı olması gerekir

Kapsayıcılık: Öğrenci işbirliği araçları, yetenekleri veya ilerleme düzeyleri ne olursa olsun tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını desteklemelidir

Entegrasyonlar: Öğrenciler için uygulamalar ve platformlar, Google Dokümanlar ve E-Tablolar, Microsoft uygulamaları ve daha fazlası gibi popüler araçlarla da çalışabilmelidir

Arama fonksiyonları: Eğitimcilerin ve öğrencilerin arama özellikleri sayesinde belirli bilgileri, belgeleri ve diğer önemli öğeleri kolayca bulmasını sağlayın

Bulut tabanlı depolama: Yüz yüze veya uzaktan olsun, işbirliği, dosyaları bulutta depolama, paylaşma ve erişme yeteneği gerektirir

Öğrencileriniz için mükemmel işbirliği araçlarını bulmaya hazır mısınız? Öğrencilerin birlikte çalışmasına, görevlerine odaklanmasına ve becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, özenle seçilmiş uygulamalar ve platformları aşağıda bulabilirsiniz.

ClickUp'ta diğer grup üyeleriyle belgeleri kolayca biçimlendirin ve üzerinde işbirliği yapın

Çevrimiçi kurslar ve diğer ödevler için işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı oluşturmanıza yardımcı olacak bir platform arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir. Kendi dijital sınıfları gibi, ClickUp de öğrencilerin ödevlerini, yazılı belgelerini, son teslim tarihlerini ve daha fazlasını düzenleyebilecekleri merkezi bir alan oluşturur.

İşbirliğine dayalı bir öğrenme günlüğü gibi, öğrenciler ClickUp Docs öğrencilerini kullanarak makale taslakları hazırlayabilir, ders programlarını saklayabilir, notlar alabilir ve ödevlerini paylaşılabilir bir belgede tamamlayabilir. Grup projeleri için Docs, ödevlere gerçek zamanlı olarak katkıda bulunmak ve yorum yapmak için canlı düzenleme özellikleriyle beyin fırtınası yapmak ve diğer sınıf arkadaşlarıyla birlikte çalışmak için mükemmel bir kaynaktır. Öğretmenler ise ClickUp Docs içinde ClickUp AI'yı kullanarak saniyeler içinde özetler, test soruları, e-postalar ve daha fazlasını oluşturabilir.

ClickUp'ın sanal Beyaz Tahtaları, sanal öğrenme ve işbirliğine dayalı grup çalışması için bir başka harika görsel işbirliği aracıdır. Öğrenciler bir araya gelerek yapışkan notlar, sürükle ve bırak kartları ve diğer son derece görsel özellikler aracılığıyla çizimler yapabilir, fikirlerini görselleştirebilir ve paylaşabilir. ClickUp, öğrencilerin projelerine hızlı bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmak için bir dizi beyaz tahta şablonu da sunar. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ödevleri, son teslim tarihlerini, projeleri ve belgeleri tek bir yerden yönetin

Öğrencilerin ClickUp'ın Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak hedefler belirlemelerini, görevleri veya projeleri daha küçük adımlara bölmelerini, bir çalışma planı oluşturmalarını ve ilerlemelerini izlemelerini sağlayın

Grup eğitimi veya takım çalışmasını teşvik etmek için işbirliğine dayalı Belgeler ve Beyaz Tahtalar oluşturun

ClickUp'ı yüz yüze eğitim, karma sınıflar veya sanal sınıflar için uzaktan işbirliği aracı olarak kullanın

ClickUp AI'yı kullanarak makale konuları için beyin fırtınası yapın, uzun içerikleri özetleyin veya hızlıca çalışma notları oluşturun

Belgeler'i kullanarak ders programları, wiki'ler, ödev şablonları ve daha fazlasını içeren kendi sınıf merkezinizi oluşturun

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, eğitim için tasarlanmış bazı şablonlar sunsa da, diğer bazı eğitim platformları gibi hazır dersler sunmaz

Bazı öğrenciler, ClickUp'ın birçok güçlü özelliğine alışırken bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

2. Microsoft Teams

microsoft Teams aracılığıyla

İş dünyasında Microsoft Teams, en iyi işbirliği araçları arasında gösterilmektedir. Microsoft Teams for Education, Teams'in tüm özelliklerini eğitim için özel birkaç özellik ile birleştirerek çevrimiçi öğrenme deneyimini geliştirir.

Başlangıç olarak, Teams, belgeler, elektronik tablolar ve diğer ortamlar üzerinde paylaşım, düzenleme ve birlikte çalışma imkanı sunan sanal sınıflar aracılığıyla gerçek zamanlı işbirliği sağlar. Ayrıca, öğrencilerin okuryazarlık, topluluk önünde konuşma ve daha birçok beceriyi geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kişiselleştirilmiş araçlar da mevcuttur.

Educational Insights, öğretmenlere öğrencilerin ilerlemesini izleme olanağı sunar. Ayrıca eğitimciler, çocukların ilgisini çekmek ve duygularını canlandırmak için tasarlanmış özelliklerle sosyal-duygusal öğrenmeyi teşvik edebilir. Ayrıca, öğrenciler ve öğretim üyeleri, mevcut okul e-posta adresleriyle bu ücretsiz çevrimiçi platformu kullanabilir.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Belgeler, e-tablolar ve diğer ortamlar üzerinde paylaşım ve işbirliği yapın

Teams'i kullanarak basit toplantılar ve sanal sınıflar oluşturun

Eğitimsel İçgörüler aracını kullanarak öğrencilerin ilerlemeleri hakkında güncellemeler alın

Masaüstü, dizüstü veya mobil cihazlarda Teams'i kullanın

Öğrencilerin sosyal becerilerini, okuryazarlık becerilerini, topluluk önünde konuşma becerilerini ve daha fazlasını geliştirmelerine yardımcı olun

Microsoft Teams sınırlamaları

En iyi Windows cihazlarda çalışır; kullanıcılar bazen Mac'te bağlantı kurmakta zorluk yaşayabilir

Çok sayıda bildirim öğrencilerin dikkatini dağıtabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Etkin bir okul e-posta adresiyle ücretsiz

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (9.300+ yorum)

G2: 4,3/5 (14.300'den fazla yorum)

3. Slack

slack aracılığıyla

Slack ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin iletişim kurup işbirliği yapabileceği bir merkez oluşturabilirsiniz. Kanallar, tartışmaları sınıfa veya konuya göre sıralama olanağı sunar ve öğrenciler doğrudan mesajlar aracılığıyla öğretmenlerine ve arkadaşlarına ulaşabilir. Ayrıca, öğretim görevlilerinin etkinlikler, okul güvenliği ve daha fazlası hakkında anlık güncellemeler paylaşması için de harika bir yoldur.

Slack'in en iyi özellikleri

Kanalları kullanarak tartışmaları derslere veya belirli konulara odaklayın

Canvases ile işbirliği yapın veya beyaz tahta oturumları düzenleyin

Kanallar veya doğrudan mesajlaşma yoluyla içerik paylaşın

Uzaktan eğitim, öğrenci işbirliği ve daha fazlası için Huddles sesli konferans özelliğini kullanın

Slack sınırlamaları

Önceden kaydedilmiş ses ve videoları paylaşabilirsiniz, ancak canlı video konferans seçeneği yoktur

Düzinelerce Kanal içeren bir çalışma alanında gezinmek kafa karıştırıcı olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 7,25 $/kullanıcı

Business+: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Satış ekibiyle iletişime geçin

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (23.100+ yorum)

G2: 4,5/5 (31.900+ yorum)

4. Kahoot!

Kısmen işbirliği aracı, kısmen katılım oluşturucu olan Kahoot! öğrenme sürecini oyunlaştırma platformudur. Eğitimciler bu uygulamayı kullanarak öğrenme oyunları oluşturur ve bunları öğrencilerle paylaşır. Öğrenciler bu oyunları tek başlarına veya grup olarak oynayabilir. Bu, testleri daha eğlenceli hale getirmek, müfredatı geliştirmek veya öğrencilere ders sonrası ilgilerini çekecek bir şey sunmak için harika bir yoldur.

Kahoot! en iyi özellikler

Sıfırdan veya bir şablon kullanarak sadece birkaç dakika içinde ilgi çekici bir öğrenme oyunu oluşturun

Microsoft Teams ile entegre ederek video konferans yoluyla canlı kahoot'lar düzenleyin

Canlı ders sırasında özel olarak hazırlanmış kahoot'ları oynatın veya öğrencilere daha sonra tamamlamaları için atayın

Slaytlar, gömülü YouTube videoları, farklı soru biçimleri ve daha fazlasıyla özelleştirin ?

Kahoot! sınırlamaları

Oyun biçimlerinin sayısı sınırlıdır

Öğrenciler önceden hazırlanmış soruların cevaplarını çevrimiçi olarak arayabilirler

Planlar kafa karıştırıcı olabilir; öğretmenler, okullar, iş yerleri, evler, ders çalışma alanları ve daha fazlası için en az 15 plan mevcuttur

Kahoot! fiyatlandırma

Fiyatlandırma planları, öğretmen, profesyonel, öğrenci veya aile/arkadaş grubu olmanıza bağlıdır. Okul bölgeleri için de planlar mevcuttur. Bireysel öğretmenler veya öğrenciler için başlangıç maliyetleri şöyledir:

Kahoot !+ Premier: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Kahoot!+ Max: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Kahoot! puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (2.700'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (380+ yorum)

5. Google Classroom

google Classroom aracılığıyla

Google Classroom, Google Çalışma Alanı için Eğitim'in bir parçası olan, tüm özelliklere sahip bir çevrimiçi öğrenme aracıdır. Bu araçla öğrenciler ve öğretmenler, uzaktan öğrenme için video konferans yoluyla bağlantı kurabilir. Ayrıca sınıf içi öğrenme ve öğrenci işbirliği için de kullanışlıdır.

İster yüz yüze ister uzaktan olsun, bu platform, kişiselleştirilmiş, farklılaştırılmış öğretim, sezgisel ödev şablonları ve diğer popüler eğitim teknolojisi araçlarıyla entegrasyonlar aracılığıyla öğrenci katılımını artırmanıza olanak tanır. Öğrencilerin başarısını ölçmenize ve izlemenize yardımcı olacak analitik özellikler mevcuttur. Platform ayrıca öğretmenler için not defterleri, ödev ve son tarih bildirimleri, özelleştirilebilir yorum bankası ve daha fazlasını içeren güçlü bir araç seti sunar.

Google Classroom'un en iyi özellikleri

PDF'leri ve diğer materyalleri kullanarak ilgi çekici, etkileşimli ödevler oluşturun

Read Along ile öğrencilerin bağımsız olarak okuma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olun

Özgünlük raporları oluşturarak intihal tespit edin ve akademik dürüstlüğü destekleyin

Zaman kazandıran özelliklerle not verme, ders planlama ve günlük görevleri kolaylaştırın

Google Classroom sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, arayüzün çok basit veya sıkıcı olduğunu bildiriyor

Öğrencilerin ödevlerini ve son teslim tarihlerini yönetmelerine yardımcı olmak için arama araçları ve bir planlayıcı gösterge paneli kullanabilirsiniz

Google Classroom fiyatlandırması

Eğitim Temelleri: Uygun kurumlar için ücretsiz sürüm

Eğitim Standardı: Yıllık öğrenci başına 3 ABD doları

Öğretim ve Öğrenim Yükseltmesi: Aylık lisans başına 4 $

Education Plus: Öğrenci başına yıllık 5 ABD doları

Google Classroom değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (2.300+ yorum)

G2: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

6. Classcraft

classcraft aracılığıyla

Classcraft, öğrenmeyi oyun tabanlı bir deneyime dönüştüren yenilikçi bir platformdur. Öğrenciler ödevleri ve görevleri tamamlayarak puan kazanır; öğretmenler de iyi davranışlar için puan verebilir ve diğer alanlarda olumlu pekiştirme sağlayabilir.

Classcraft, öğrenciler arasında işbirliğini aktif olarak teşvik eder ve hatta onlara kendi profillerini ve avatarlarını tasarlayabilecekleri yaratıcı bir ortam sunarak katılımı artırır.

Classcraft'ın en iyi özellikleri

Öğrenmeyi ve olumlu davranışları teşvik etmek için bir ödül sistemi kullanın ✨

Ders planlarını sürükleyici öğrenme maceralarına dönüştüren Görevler oluşturun

Google Classroom ve Canvas gibi diğer popüler eğitim teknolojisi araçlarıyla entegre edin

Platformun iletişim araçlarını kullanarak hem öğrencilerle hem de velilerle iletişim halinde kalın

CASEL, ISTE, PBIS ve diğer eğitim standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış şablonları kullanın

Classcraft sınırlamaları

Soruları içe aktarma seçeneği olmadığından ilk kurulum zaman alıcı olabilir

Bazı öğretmenler, ücretli sürümlerin maliyetinin pahalı olduğunu bildirmiştir

Classcraft fiyatlandırması

Öğretmenler için temel: Ücretsiz

Öğretmenler için premium: Yıllık 120 $

Okullar ve Bölgeler: Satış ekibiyle iletişime geçin

Classcraft puanları ve yorumları

Capterra: 4. 2/5 (20+ yorum)

G2: 4,6/5 (15+ yorum)

7. Pear Deck

pear Deck aracılığıyla

Pear Deck ile mevcut ders planlarınızı, öğrencilerin ilgisini çekecek multimedya öğrenme deneyimlerine dönüştürebilirsiniz. Slaytlar, etkileşimli sunumlar, değerlendirmeler, test soruları ve daha fazlasını oluşturun.

Pear Deck'in en büyük avantajlarından biri, uygulama içinden, bir web tarayıcısı üzerinden veya birçok entegrasyondan biriyle erişilebilen, son derece kullanıcı dostu bir uygulama olmasıdır.

Pear Deck'in en iyi özellikleri

Google Classroom ve diğer popüler öğrenim platformlarıyla entegre edin

Google Drive veya Microsoft OneDrive aracılığıyla mevcut dersleri sorunsuz bir şekilde yükleyin ve paylaşın

Sürükleyici okuyucu ile öğrencileri okuma ödevlerine dahil edin

Dersler, anketler, testler, değerlendirmeler ve daha fazlasını oluşturun

Pear Deck sınırlamaları

Öğretmenler için bireysel planlar pahalıdır

Sunumları ve slaytları Pear Deck'e yükledikten sonra değişiklik yapmak her zaman kolay değildir

Pear Deck fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Bireysel Premium: 149,99 $/yıl

Okullar ve Bölgeler: Satış ekibiyle iletişime geçin

Pear Deck değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4. 4/5 (40+ yorum)

G2: 4,4/5 (40 yorum)

8. Seesaw

seesaw aracılığıyla

Temel öğrenmeyi pekiştirirken 21. yüzyıl becerilerini öğretmek için tasarlanmış bir öğrenci işbirliği aracı arıyorsanız, Seesaw tam size göre olabilir. Bu platform, standart müfredatlarla uyumlu öğrenme deneyimleri sunar ve öğretmenlerin görevlerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak yerleşik değerlendirmeler, otomatik not verme ve diğer araçlar da sunar.

Seesaw ile dersler için ses, video ve ekran kayıtları oluşturmak çok kolaydır. Öğrenciler, uygulamalı öğrenme ve beceri hakimiyetini göstermek için görüntüleri kullanabilir ve dosyaları kolayca yükleyebilir.

Seesaw'ın en iyi özellikleri

Yıllar boyunca bağlantı kuran, öğrenci odaklı portföyler oluşturun

Her öğrencinin bireysel ilerlemesinde yer alan tüm yetişkinleri birbirine bağlayın

Google Classroom, Canvas ve diğer popüler öğrenim araçlarıyla entegre edin

Öğrencilere metin ve sesli geri bildirimlerin yanı sıra bire bir görüşmeler sunun

Seesaw sınırlamaları

Küçük öğrenciler için en uygun olan bu araçlar, ortaokul veya lise öğrencileri için uygun değildir

Bazı kullanıcılar Seesaw'ın kafa karıştırıcı ve gezinmesinin zor olduğunu bildiriyor

Seesaw fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Okul ve Bölge Abonelikleri: Satış ile iletişime geçin

Seesaw puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (75+ yorum)

G2: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

9. Miro

via Miro

Miro, eğitim için özel olarak tasarlanmış bir araç olmasa da, eğitimciler yenilikçi özelliklerini işlerinde kullanabilirler. Bunun nedeni, Miro'nun tamamen görselleştirmeye odaklanmış olmasıdır. Öğrenciler ve öğretmenler, beyin fırtınası, zihin haritaları, proje tabanlı öğrenme, görev yönetimi, beyaz tahtalar, ilan panoları ve çok daha fazlası için kullanabilirler.

Miro'nun en iyi özellikleri

Basit ve güçlü bir dijital beyaz tahta ile ders verin

Zihin haritalama ve beyin fırtınası araçlarıyla ekip çalışmasını teşvik edin

Öğrencilere görevleri, ödevleri, son teslim tarihlerini ve daha fazlasını izleyebilecekleri görsel bir alan sağlayın

Zoom, Teams, Google Çalışma Alanı ve diğer en iyi uzaktan toplantı platformlarıyla entegre edin

Miro sınırlamaları

Çok sayıda araç ve özellik, hızlı bir başlangıç öğrenme süreci sağlar

Karmaşık panolar bazen yavaş yüklenir veya performans sorunları yaşayabilir

Miro fiyatlandırması

Sınırlı özellikler için ücretsiz

Başlangıç: Aylık 8 $/üye

İş: Aylık 16 $/üye

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)

G2: 4,8/5 (5.100'den fazla yorum)

10. Nearpod

nearpod aracılığıyla

Nearpod, öğretmenlerin yüz yüze, uzaktan ve karma sınıflarda öğrencilere ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış oyun tabanlı bir öğrenme platformudur. Oyunlaştırma ve grup etkinlikleri, öğrenciler arasında işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik eder ve öğretmenler de etkinlikleri ve öğretimi bireyler ve küçük gruplar için kişiselleştirebilir.

Nearpod'un sunduğu en büyük avantajlardan biri, hemen hemen her konuda önceden hazırlanmış, standartlara uygun derslerden oluşan geniş bir kütüphanedir. ?

Nearpod'un en iyi özellikleri

PowerPoint, Google Slaytlar, PDF'ler veya diğer medya öğeleriyle etkileşimli dersler oluşturun

22.000'den fazla özelleştirilebilir, hazır ders arasından seçim yapın

Analitiklerle öğrencilerin anlayış ve gelişimini izleyin

Teams, Canvas ve Google Classroom gibi popüler araçlarla entegre edin

Nearpod sınırlamaları

Fiyatlandırma şeffaf değildir; daha fazla bilgi edinmek için ücretsiz bir hesap açmanız gerekir

Nearpod slayt düzenleme araçları sunsa da, PowerPoint veya Google Slaytlar gibi bir uygulama kullanarak oluşturmak veya düzenlemek daha kolaydır

Nearpod fiyatlandırması

Gümüş lisans: Ücretsiz

Altın lisans: Ayrıntılar için kaydolun

Platinum lisans: Ayrıntılar için kaydolun

Premium Plus lisansı: Satış ekibiyle iletişime geçin

Nearpod puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (160'dan fazla yorum)

G2: 4,6/5 (110+ yorum)

İşbirliği, günümüzün sınıflarında çok önemlidir ve bağlantı da öyle. Öğrencilerin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olmakla kalmayıp, yüz yüze derslere veya evlerinden derslere katıldıklarında yaratıcı olmalarını, bağlantı kurmalarını ve işbirliği yapmalarını sağlayan araçlara ihtiyacınız var.

Günümüzün en iyi öğrenci işbirliği araçlarından biri olan ClickUp, öğrencilere birlikte çalışmak, iletişim kurmak, ödevleri paylaşmak ve saklamak, son teslim tarihlerini yönetmek ve daha fazlasını yapmak için harika bir alan sunar. Sınıfınızda denemek için ücretsiz kaydolun!