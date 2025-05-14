2025'in Öğrenciler için En İyi 10 Çevrimiçi İşbirliği Aracı

Öğrencilerin birlikte çalışması: Bu, katılan herkesin öğrenmesi ve gelişmesi için en iyi yollardan biridir ve sonuçta eğitimin amacı da budur.
Öyleyse, öğrencileriniz arasında takım çalışmasını teşvik etmek için ne tür araçlar var? Çok sayıda araç var ve günümüzde çevrimiçi ortamda çok fazla şey olduğu için, en iyi araçlar öğrencilere bulutta yaratma ve iletişim kurma, derslere birlikte katılma ve grup projelerinde işbirliği yapma imkanı sunan bir çevrimiçi çalışma alanı sağlar. ☁️
Birçok çevrimiçi eğitim aracı tüm bunları ve çok daha fazlasını yapar. Aşağıda özellikleri verilen çevrimiçi öğrenci işbirliği araçları arasından sınıfınız için en uygun seçeneği bulun.
Öğrenciler için Çevrimiçi İşbirliği Araçları nedir?
Çevrimiçi öğrenci işbirliği araçları, çeşitli görevleri yerine getirebilen geniş bir platform ve uygulama aralığını kapsar. Hepsinin ortak noktası, öğrencilere öğretmenleri ve akranlarıyla birlikte içerik oluşturup paylaşabilecekleri bir alan sunmasıdır.
Bu arada, bazı büyük öğrenim platformları da bunları ve daha fazlasını sunuyor. Bazı platformlar genel kitleye yönelik olarak tasarlanmıştır ve görev yönetimi, güvenli işbirliği, iletişim, belge paylaşımı vb. için araçlar içerir. Bu platformlar, eğitim ihtiyaçlarına çok iyi uyum sağlar.
Diğer platformlar ise özellikle eğitime yöneliktir, yani genel organizasyon ve iletişim araçları sunarken, öğretmenlerin öğrenci performansını ölçmelerine yardımcı olmak için önceden hazırlanmış ders planları ve analizler gibi özellikler de sunarlar.
Çevrimiçi öğrenci işbirliği araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Öğrenciler ve öğretmenlerin, yaş gruplarına ve sınıflara göre değişen çeşitli ihtiyaçları vardır. Belirli bir dersi desteklemek için bir öğrenci işbirliği aracına veya belirli bir yaş grubuna en uygun araca ihtiyacınız olsun, tüm araçlar aşağıdakileri sunmalıdır:
- Dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı ortam: Bildirimleri özelleştirmenize izin vermeyen uygulamalardan uzak durun ve bunun yerine öğrencilerin dikkatlerini dağıtmadan görevlerine odaklanabilecekleri uygulamalar ve platformlar arayın
- Uygun fiyat: Eğitimciler, okullar ve veliler genellikle kısıtlı bütçelerle çalışır, bu nedenle eğitim araçlarının uygun fiyatlı olması gerekir
- Kapsayıcılık: Öğrenci işbirliği araçları, yetenekleri veya ilerleme düzeyleri ne olursa olsun tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını desteklemelidir
- Entegrasyonlar: Öğrenciler için uygulamalar ve platformlar, Google Dokümanlar ve E-Tablolar, Microsoft uygulamaları ve daha fazlası gibi popüler araçlarla da çalışabilmelidir
- Arama fonksiyonları: Eğitimcilerin ve öğrencilerin arama özellikleri sayesinde belirli bilgileri, belgeleri ve diğer önemli öğeleri kolayca bulmasını sağlayın
- Bulut tabanlı depolama: Yüz yüze veya uzaktan olsun, işbirliği, dosyaları bulutta depolama, paylaşma ve erişme yeteneği gerektirir
En İyi 10 Öğrenci İşbirliği Aracı
Öğrencileriniz için mükemmel işbirliği araçlarını bulmaya hazır mısınız? Öğrencilerin birlikte çalışmasına, görevlerine odaklanmasına ve becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, özenle seçilmiş uygulamalar ve platformları aşağıda bulabilirsiniz.
1. ClickUp
Çevrimiçi kurslar ve diğer ödevler için işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı oluşturmanıza yardımcı olacak bir platform arıyorsanız, ClickUp mükemmel bir seçimdir. Kendi dijital sınıfları gibi, ClickUp de öğrencilerin ödevlerini, yazılı belgelerini, son teslim tarihlerini ve daha fazlasını düzenleyebilecekleri merkezi bir alan oluşturur.
İşbirliğine dayalı bir öğrenme günlüğü gibi, öğrenciler ClickUp Docs öğrencilerini kullanarak makale taslakları hazırlayabilir, ders programlarını saklayabilir, notlar alabilir ve ödevlerini paylaşılabilir bir belgede tamamlayabilir. Grup projeleri için Docs, ödevlere gerçek zamanlı olarak katkıda bulunmak ve yorum yapmak için canlı düzenleme özellikleriyle beyin fırtınası yapmak ve diğer sınıf arkadaşlarıyla birlikte çalışmak için mükemmel bir kaynaktır. Öğretmenler ise ClickUp Docs içinde ClickUp AI'yı kullanarak saniyeler içinde özetler, test soruları, e-postalar ve daha fazlasını oluşturabilir.
ClickUp'ın sanal Beyaz Tahtaları, sanal öğrenme ve işbirliğine dayalı grup çalışması için bir başka harika görsel işbirliği aracıdır. Öğrenciler bir araya gelerek yapışkan notlar, sürükle ve bırak kartları ve diğer son derece görsel özellikler aracılığıyla çizimler yapabilir, fikirlerini görselleştirebilir ve paylaşabilir. ClickUp, öğrencilerin projelerine hızlı bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmak için bir dizi beyaz tahta şablonu da sunar. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Ödevleri, son teslim tarihlerini, projeleri ve belgeleri tek bir yerden yönetin
- Öğrencilerin ClickUp'ın Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak hedefler belirlemelerini, görevleri veya projeleri daha küçük adımlara bölmelerini, bir çalışma planı oluşturmalarını ve ilerlemelerini izlemelerini sağlayın
- Grup eğitimi veya takım çalışmasını teşvik etmek için işbirliğine dayalı Belgeler ve Beyaz Tahtalar oluşturun
- ClickUp'ı yüz yüze eğitim, karma sınıflar veya sanal sınıflar için uzaktan işbirliği aracı olarak kullanın
- ClickUp AI'yı kullanarak makale konuları için beyin fırtınası yapın, uzun içerikleri özetleyin veya hızlıca çalışma notları oluşturun
- Belgeler'i kullanarak ders programları, wiki'ler, ödev şablonları ve daha fazlasını içeren kendi sınıf merkezinizi oluşturun
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, eğitim için tasarlanmış bazı şablonlar sunsa da, diğer bazı eğitim platformları gibi hazır dersler sunmaz
- Bazı öğrenciler, ClickUp'ın birçok güçlü özelliğine alışırken bir öğrenme eğrisi yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
2. Microsoft Teams
İş dünyasında Microsoft Teams, en iyi işbirliği araçları arasında gösterilmektedir. Microsoft Teams for Education, Teams'in tüm özelliklerini eğitim için özel birkaç özellik ile birleştirerek çevrimiçi öğrenme deneyimini geliştirir.
Başlangıç olarak, Teams, belgeler, elektronik tablolar ve diğer ortamlar üzerinde paylaşım, düzenleme ve birlikte çalışma imkanı sunan sanal sınıflar aracılığıyla gerçek zamanlı işbirliği sağlar. Ayrıca, öğrencilerin okuryazarlık, topluluk önünde konuşma ve daha birçok beceriyi geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kişiselleştirilmiş araçlar da mevcuttur.
Educational Insights, öğretmenlere öğrencilerin ilerlemesini izleme olanağı sunar. Ayrıca eğitimciler, çocukların ilgisini çekmek ve duygularını canlandırmak için tasarlanmış özelliklerle sosyal-duygusal öğrenmeyi teşvik edebilir. Ayrıca, öğrenciler ve öğretim üyeleri, mevcut okul e-posta adresleriyle bu ücretsiz çevrimiçi platformu kullanabilir.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Belgeler, e-tablolar ve diğer ortamlar üzerinde paylaşım ve işbirliği yapın
- Teams'i kullanarak basit toplantılar ve sanal sınıflar oluşturun
- Eğitimsel İçgörüler aracını kullanarak öğrencilerin ilerlemeleri hakkında güncellemeler alın
- Masaüstü, dizüstü veya mobil cihazlarda Teams'i kullanın
- Öğrencilerin sosyal becerilerini, okuryazarlık becerilerini, topluluk önünde konuşma becerilerini ve daha fazlasını geliştirmelerine yardımcı olun
Microsoft Teams sınırlamaları
- En iyi Windows cihazlarda çalışır; kullanıcılar bazen Mac'te bağlantı kurmakta zorluk yaşayabilir
- Çok sayıda bildirim öğrencilerin dikkatini dağıtabilir
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Etkin bir okul e-posta adresiyle ücretsiz
Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (9.300+ yorum)
- G2: 4,3/5 (14.300'den fazla yorum)
3. Slack
Slack ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin iletişim kurup işbirliği yapabileceği bir merkez oluşturabilirsiniz. Kanallar, tartışmaları sınıfa veya konuya göre sıralama olanağı sunar ve öğrenciler doğrudan mesajlar aracılığıyla öğretmenlerine ve arkadaşlarına ulaşabilir. Ayrıca, öğretim görevlilerinin etkinlikler, okul güvenliği ve daha fazlası hakkında anlık güncellemeler paylaşması için de harika bir yoldur.
Slack'in en iyi özellikleri
- Kanalları kullanarak tartışmaları derslere veya belirli konulara odaklayın
- Canvases ile işbirliği yapın veya beyaz tahta oturumları düzenleyin
- Kanallar veya doğrudan mesajlaşma yoluyla içerik paylaşın
- Uzaktan eğitim, öğrenci işbirliği ve daha fazlası için Huddles sesli konferans özelliğini kullanın
Slack sınırlamaları
- Önceden kaydedilmiş ses ve videoları paylaşabilirsiniz, ancak canlı video konferans seçeneği yoktur
- Düzinelerce Kanal içeren bir çalışma alanında gezinmek kafa karıştırıcı olabilir
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 7,25 $/kullanıcı
- Business+: Aylık 12,50 $/kullanıcı
- Enterprise Grid: Satış ekibiyle iletişime geçin
Slack değerlendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (23.100+ yorum)
- G2: 4,5/5 (31.900+ yorum)
4. Kahoot!
Kısmen işbirliği aracı, kısmen katılım oluşturucu olan Kahoot! öğrenme sürecini oyunlaştırma platformudur. Eğitimciler bu uygulamayı kullanarak öğrenme oyunları oluşturur ve bunları öğrencilerle paylaşır. Öğrenciler bu oyunları tek başlarına veya grup olarak oynayabilir. Bu, testleri daha eğlenceli hale getirmek, müfredatı geliştirmek veya öğrencilere ders sonrası ilgilerini çekecek bir şey sunmak için harika bir yoldur.
Kahoot! en iyi özellikler
- Sıfırdan veya bir şablon kullanarak sadece birkaç dakika içinde ilgi çekici bir öğrenme oyunu oluşturun
- Microsoft Teams ile entegre ederek video konferans yoluyla canlı kahoot'lar düzenleyin
- Canlı ders sırasında özel olarak hazırlanmış kahoot'ları oynatın veya öğrencilere daha sonra tamamlamaları için atayın
- Slaytlar, gömülü YouTube videoları, farklı soru biçimleri ve daha fazlasıyla özelleştirin ?
Kahoot! sınırlamaları
- Oyun biçimlerinin sayısı sınırlıdır
- Öğrenciler önceden hazırlanmış soruların cevaplarını çevrimiçi olarak arayabilirler
- Planlar kafa karıştırıcı olabilir; öğretmenler, okullar, iş yerleri, evler, ders çalışma alanları ve daha fazlası için en az 15 plan mevcuttur
Kahoot! fiyatlandırma
Fiyatlandırma planları, öğretmen, profesyonel, öğrenci veya aile/arkadaş grubu olmanıza bağlıdır. Okul bölgeleri için de planlar mevcuttur. Bireysel öğretmenler veya öğrenciler için başlangıç maliyetleri şöyledir:
- Kahoot!+ Premier: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Kahoot!+ Max: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
Kahoot! puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (2.700'den fazla yorum)
- G2: 4,6/5 (380+ yorum)
5. Google Classroom
Google Classroom, Google Çalışma Alanı için Eğitim'in bir parçası olan, tüm özelliklere sahip bir çevrimiçi öğrenme aracıdır. Bu araçla öğrenciler ve öğretmenler, uzaktan öğrenme için video konferans yoluyla bağlantı kurabilir. Ayrıca sınıf içi öğrenme ve öğrenci işbirliği için de kullanışlıdır.
İster yüz yüze ister uzaktan olsun, bu platform, kişiselleştirilmiş, farklılaştırılmış öğretim, sezgisel ödev şablonları ve diğer popüler eğitim teknolojisi araçlarıyla entegrasyonlar aracılığıyla öğrenci katılımını artırmanıza olanak tanır. Öğrencilerin başarısını ölçmenize ve izlemenize yardımcı olacak analitik özellikler mevcuttur. Platform ayrıca öğretmenler için not defterleri, ödev ve son tarih bildirimleri, özelleştirilebilir yorum bankası ve daha fazlasını içeren güçlü bir araç seti sunar.
Google Classroom'un en iyi özellikleri
- PDF'leri ve diğer materyalleri kullanarak ilgi çekici, etkileşimli ödevler oluşturun
- Read Along ile öğrencilerin bağımsız olarak okuma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olun
- Özgünlük raporları oluşturarak intihal tespit edin ve akademik dürüstlüğü destekleyin
- Zaman kazandıran özelliklerle not verme, ders planlama ve günlük görevleri kolaylaştırın
Google Classroom sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, arayüzün çok basit veya sıkıcı olduğunu bildiriyor
- Öğrencilerin ödevlerini ve son teslim tarihlerini yönetmelerine yardımcı olmak için arama araçları ve bir planlayıcı gösterge paneli kullanabilirsiniz
Google Classroom fiyatlandırması
- Eğitim Temelleri: Uygun kurumlar için ücretsiz sürüm
- Eğitim Standardı: Yıllık öğrenci başına 3 ABD doları
- Öğretim ve Öğrenim Yükseltmesi: Aylık lisans başına 4 $
- Education Plus: Öğrenci başına yıllık 5 ABD doları
Google Classroom değerlendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (2.300+ yorum)
- G2: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)
6. Classcraft
Classcraft, öğrenmeyi oyun tabanlı bir deneyime dönüştüren yenilikçi bir platformdur. Öğrenciler ödevleri ve görevleri tamamlayarak puan kazanır; öğretmenler de iyi davranışlar için puan verebilir ve diğer alanlarda olumlu pekiştirme sağlayabilir.
Classcraft, öğrenciler arasında işbirliğini aktif olarak teşvik eder ve hatta onlara kendi profillerini ve avatarlarını tasarlayabilecekleri yaratıcı bir ortam sunarak katılımı artırır.
Classcraft'ın en iyi özellikleri
- Öğrenmeyi ve olumlu davranışları teşvik etmek için bir ödül sistemi kullanın ✨
- Ders planlarını sürükleyici öğrenme maceralarına dönüştüren Görevler oluşturun
- Google Classroom ve Canvas gibi diğer popüler eğitim teknolojisi araçlarıyla entegre edin
- Platformun iletişim araçlarını kullanarak hem öğrencilerle hem de velilerle iletişim halinde kalın
- CASEL, ISTE, PBIS ve diğer eğitim standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış şablonları kullanın
Classcraft sınırlamaları
- Soruları içe aktarma seçeneği olmadığından ilk kurulum zaman alıcı olabilir
- Bazı öğretmenler, ücretli sürümlerin maliyetinin pahalı olduğunu bildirmiştir
Classcraft fiyatlandırması
- Öğretmenler için temel: Ücretsiz
- Öğretmenler için premium: Yıllık 120 $
- Okullar ve Bölgeler: Satış ekibiyle iletişime geçin
Classcraft puanları ve yorumları
- Capterra: 4. 2/5 (20+ yorum)
- G2: 4,6/5 (15+ yorum)
7. Pear Deck
Pear Deck ile mevcut ders planlarınızı, öğrencilerin ilgisini çekecek multimedya öğrenme deneyimlerine dönüştürebilirsiniz. Slaytlar, etkileşimli sunumlar, değerlendirmeler, test soruları ve daha fazlasını oluşturun.
Pear Deck'in en büyük avantajlarından biri, uygulama içinden, bir web tarayıcısı üzerinden veya birçok entegrasyondan biriyle erişilebilen, son derece kullanıcı dostu bir uygulama olmasıdır.
Pear Deck'in en iyi özellikleri
- Google Classroom ve diğer popüler öğrenim platformlarıyla entegre edin
- Google Drive veya Microsoft OneDrive aracılığıyla mevcut dersleri sorunsuz bir şekilde yükleyin ve paylaşın
- Sürükleyici okuyucu ile öğrencileri okuma ödevlerine dahil edin
- Dersler, anketler, testler, değerlendirmeler ve daha fazlasını oluşturun
Pear Deck sınırlamaları
- Öğretmenler için bireysel planlar pahalıdır
- Sunumları ve slaytları Pear Deck'e yükledikten sonra değişiklik yapmak her zaman kolay değildir
Pear Deck fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Bireysel Premium: 149,99 $/yıl
- Okullar ve Bölgeler: Satış ekibiyle iletişime geçin
Pear Deck değerlendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4. 4/5 (40+ yorum)
- G2: 4,4/5 (40 yorum)
8. Seesaw
Temel öğrenmeyi pekiştirirken 21. yüzyıl becerilerini öğretmek için tasarlanmış bir öğrenci işbirliği aracı arıyorsanız, Seesaw tam size göre olabilir. Bu platform, standart müfredatlarla uyumlu öğrenme deneyimleri sunar ve öğretmenlerin görevlerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak yerleşik değerlendirmeler, otomatik not verme ve diğer araçlar da sunar.
Seesaw ile dersler için ses, video ve ekran kayıtları oluşturmak çok kolaydır. Öğrenciler, uygulamalı öğrenme ve beceri hakimiyetini göstermek için görüntüleri kullanabilir ve dosyaları kolayca yükleyebilir.
Seesaw'ın en iyi özellikleri
- Yıllar boyunca bağlantı kuran, öğrenci odaklı portföyler oluşturun
- Her öğrencinin bireysel ilerlemesinde yer alan tüm yetişkinleri birbirine bağlayın
- Google Classroom, Canvas ve diğer popüler öğrenim araçlarıyla entegre edin
- Öğrencilere metin ve sesli geri bildirimlerin yanı sıra bire bir görüşmeler sunun
Seesaw sınırlamaları
- Küçük öğrenciler için en uygun olan bu araçlar, ortaokul veya lise öğrencileri için uygun değildir
- Bazı kullanıcılar Seesaw'ın kafa karıştırıcı ve gezinmesinin zor olduğunu bildiriyor
Seesaw fiyatlandırması
- Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Okul ve Bölge Abonelikleri: Satış ile iletişime geçin
Seesaw puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (75+ yorum)
- G2: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)
9. Miro
Miro, eğitim için özel olarak tasarlanmış bir araç olmasa da, eğitimciler yenilikçi özelliklerini işlerinde kullanabilirler. Bunun nedeni, Miro'nun tamamen görselleştirmeye odaklanmış olmasıdır. Öğrenciler ve öğretmenler, beyin fırtınası, zihin haritaları, proje tabanlı öğrenme, görev yönetimi, beyaz tahtalar, ilan panoları ve çok daha fazlası için kullanabilirler.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Basit ve güçlü bir dijital beyaz tahta ile ders verin
- Zihin haritalama ve beyin fırtınası araçlarıyla ekip çalışmasını teşvik edin
- Öğrencilere görevleri, ödevleri, son teslim tarihlerini ve daha fazlasını izleyebilecekleri görsel bir alan sağlayın
- Zoom, Teams, Google Çalışma Alanı ve diğer en iyi uzaktan toplantı platformlarıyla entegre edin
Miro sınırlamaları
- Çok sayıda araç ve özellik, hızlı bir başlangıç öğrenme süreci sağlar
- Karmaşık panolar bazen yavaş yüklenir veya performans sorunları yaşayabilir
Miro fiyatlandırması
- Sınırlı özellikler için ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 8 $/üye
- İş: Aylık 16 $/üye
- Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)
- G2: 4,8/5 (5.100'den fazla yorum)
10. Nearpod
Nearpod, öğretmenlerin yüz yüze, uzaktan ve karma sınıflarda öğrencilere ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış oyun tabanlı bir öğrenme platformudur. Oyunlaştırma ve grup etkinlikleri, öğrenciler arasında işbirliğine dayalı öğrenmeyi teşvik eder ve öğretmenler de etkinlikleri ve öğretimi bireyler ve küçük gruplar için kişiselleştirebilir.
Nearpod'un sunduğu en büyük avantajlardan biri, hemen hemen her konuda önceden hazırlanmış, standartlara uygun derslerden oluşan geniş bir kütüphanedir. ?
Nearpod'un en iyi özellikleri
- PowerPoint, Google Slaytlar, PDF'ler veya diğer medya öğeleriyle etkileşimli dersler oluşturun
- 22.000'den fazla özelleştirilebilir, hazır ders arasından seçim yapın
- Analitiklerle öğrencilerin anlayış ve gelişimini izleyin
- Teams, Canvas ve Google Classroom gibi popüler araçlarla entegre edin
Nearpod sınırlamaları
- Fiyatlandırma şeffaf değildir; daha fazla bilgi edinmek için ücretsiz bir hesap açmanız gerekir
- Nearpod slayt düzenleme araçları sunsa da, PowerPoint veya Google Slaytlar gibi bir uygulama kullanarak oluşturmak veya düzenlemek daha kolaydır
Nearpod fiyatlandırması
- Gümüş lisans: Ücretsiz
- Altın lisans: Ayrıntılar için kaydolun
- Platinum lisans: Ayrıntılar için kaydolun
- Premium Plus lisansı: Satış ekibiyle iletişime geçin
Nearpod puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (160'dan fazla yorum)
- G2: 4,6/5 (110+ yorum)
En İyi Çevrimiçi Öğrenci İşbirliği Araçlarıyla Öğrencilerin Gelişimine Katkıda Bulunun
İşbirliği, günümüzün sınıflarında çok önemlidir ve bağlantı da öyle. Öğrencilerin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olmakla kalmayıp, yüz yüze derslere veya evlerinden derslere katıldıklarında yaratıcı olmalarını, bağlantı kurmalarını ve işbirliği yapmalarını sağlayan araçlara ihtiyacınız var.
Günümüzün en iyi öğrenci işbirliği araçlarından biri olan ClickUp, öğrencilere birlikte çalışmak, iletişim kurmak, ödevleri paylaşmak ve saklamak, son teslim tarihlerini yönetmek ve daha fazlasını yapmak için harika bir alan sunar. Sınıfınızda denemek için ücretsiz kaydolun!