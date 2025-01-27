2025'te Sanal Takımlar için En İyi 10 Uzaktan İşbirliği Aracı

Sanal işbirliği araçları, bireylerin ve takımların işbirliği yapma ve bilgi paylaşma şeklini dönüştürüyor. Sohbet ve e-postadan paylaşılan belgelere ve dijital beyaz tahtalara kadar, bu araçlar takımların posta kodlarından bağımsız olarak etkileşim kurmalarını ve bağlantıda kalmalarını sağlar! 🌐

Uzaktan çalışan takımlar, herkesin işleriyle bağlantıda kalma avantajını sunarken bağımsız çalışma özgürlüğü sağlar. Dağıtılmış bir çalışma ortamı sayesinde takımlar, takvimlerini arka arkaya Zoom toplantılarıyla doldurmadan fikirlerini ve çözümlerini gerçek zamanlı olarak paylaşabilir.

Ancak, en iyi 10 sanal araca dalmadan önce, takımların verimlilikten ödün vermeden işbirliği yapmak için ihtiyaç duyacağı özelliklere bir göz atalım!

İş için bir uzaktan işbirliği aracı seçerken, proje yöneticileri kullanıcı dostu, güvenilir ve güvenli bir platform aramalıdır. Takımlar, iş akışlarına kullanımı sezgisel olan araçları benimseme ve entegre etme eğilimindedir.

Beyin fırtınası ve projelerin en az kesinti ile gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli tüm özellikleri (ve entegrasyonları) sunabilmelidir. Özellikler arasında otomatik iş akışları, sohbet odaları, görev izleme, dosya paylaşımı, sanal takvimler, belge şablonları, belge yönetim sistemleri ve daha fazlası bulunur. ⚡️

ClickUp Beyaz Tahta üzerinde akış şemaları ve diyagramlar oluşturun

Aynı zamanda, proje yöneticileri maliyet, ölçeklenebilirlik, uyumluluk, kullanım gereksinimleri ve güvenlik önlemleri gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır. Daha iyi bir takım çalışmasını teşvik etmek ve kuruluşun hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için, tüm yönleri proje takımlarının özel ihtiyaçlarına göre uyarlamak önemlidir.

ClickUp'ta Uzaktan Takımları Yönetin Uzaktan iş yönetimi için ClickUp ile başlayın. Benzersiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan sanal bir çalışma alanı oluşturun.

ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi tek bir işbirliği platformunda bir araya getiren hepsi bir arada verimlilik platformudur. Entegrasyon gücü, beyin fırtınası kavramlarından ilerlemeyi sağlamaya kadar takımınızın verimliliğini artırabilir.

15'ten fazla benzersiz görünüm seçeneği ile takımlar, proje ilerlemesini farklı perspektiflerden yönetebilir.

ClickUp'ın yerel Beyaz Tahta ve Zihin Haritaları araçları , uzaktaki takımlara gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapma ve sorun çözme için paylaşılan bir alan sunarak takım verimliliğini bir üst düzeye taşır . Yönetimi kolay tek bir konumdan ayrıntılı planlar oluşturun ve eyleme geçirilebilir görevler atayın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda güçlü işbirliği aracı , bazı kullanıcılar için öğrenme sürecini zorlaştırabilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)

2. Zoom

zoom aracılığıyla

Zoom, bireylerin ve takımların dünyanın her yerinden birbirleriyle bağlantı kurup iletişim kurmaları için özel olarak tasarlanmış bir uzaktan işbirliği aracıdır. Video konferans, dosya paylaşımı, mesajlaşma ve beyaz tahta araçları gibi işbirliğini kolaylaştıran çeşitli özellikler sunar.

Bu araç, küçük grup odaları ve ekran paylaşımı gibi birçok gelişmiş özellik sunarak, kullanıcıların projelerde daha iyi işbirliği yapmasını sağlar. Kullanımı kolay platformuyla Zoom, her boyuttaki takımın yüz yüze bağlantı kurması için popüler bir araçtır!

Zoom'un en iyi özellikleri

Sanal toplantılar için çevrimiçi Beyaz Tahta işbirliği araçları

Video konferans dışında işbirliği yapmak için Takım Sohbeti

Çevrilmiş altyazılar ve çalışma alanı rezervasyonları

Takım verimliliğini artırmak için isteğe bağlı uygulamalar

Posta ve Takvim fonksiyonları

Zoom sınırlamaları

Uzun vadeli proje yönetimi aracı veya bağımsız işbirliği yazılımı olarak uygun değildir

Toplantı katılımcılarının sayısı, ücretli planlarda bile sınırlıdır

Zoom fiyatlandırması

Zoom, sektör veya ihtiyaç duyulan Zoom ürününe bağlı olarak Kişisel ve İşletme ücretli planları sunar

Zoom değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (52.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.400+ yorum)

Uzaktan çalışan takımlar için doğru toplantı sıklığını seçme konusunda ipuçları alın!

3. Slack

slack aracılığıyla

Slack, uzaktaki takımınız, dış ortaklarınız ve müşterilerinizle iletişim halinde kalmak için güvenli ve güvenilir bir yol sunar. Doğrudan mesajlaşma sistemi, bir projenin başında olmanız veya acil bir görevi yerine getirmeniz gerektiğinde mükemmeldir. Slack ile farklı konular veya görevler için farklı kanallar oluşturabilir, böylece ilgili konuşmaları kolayca bulabilirsiniz.

Ancak, çok fazla şey olduğunda, birden fazla konu kafa karıştırıcı hale gelebilir ve dikkatinizi anlamlı işlerden uzaklaştırabilir. Slack'ten en iyi şekilde yararlanmak için, onu diğer işbirliği araçlarıyla veya görev yönetimi yazılımlarıyla bağlayın. Bu, herkesin en son takım güncellemelerinden haberdar olmasını sağlayacaktır!

Slack'in en iyi özellikleri

Slack hesaplarını yönetmek için bir takım üyesini yönetici veya yönetici olmayan olarak sınıflandırmak için sistem rolleri

Anlık mesajlaşma için merkezi, paylaşımlı alanlar oluşturmak için kanallar

Uzaktan çalışma için rutin eylemleri otomatikleştirmek için Ş Akışı Oluşturucu

Sesli ve görüntülü aramalarla toplantılar ve klipler

Slack sınırlamaları

Veri kaybını önleme desteği, Enterprise planının bir özelliğidir

Bireysel ayarlarda sınırlı özelleştirme seçenekleri

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 7,25 $, yıllık faturalandırılır

Business+ planı : Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise Grid planı: Ayrıntılar için Slack ile iletişime geçin

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (30.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (22.000+ yorum)

Slack ile Asana'yı karşılaştırın!

4. Google Çalışma Alanı

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, takımların her yerde ve her cihazda işbirliği yapabilmesi için Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar gibi bulut tabanlı uygulamalardan oluşan bir kitaplığa sahip bir uzaktan işbirliği aracıdır.

Belgeler, e-tablolar veya slayt gösterileri üzerinde çalışırken, önemli bilgiler veya bağlam kaybolmadan bilgi paylaşımı sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Entegrasyon yeteneklerinin yanı sıra Google Çalışma Alanı, takımların yüksek kaliteli işler üretmesine yardımcı olmak için akıllı tuval ve gramer düzeltmeleri gibi kullanışlı özellikler sunar!

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Farklı izinlerle (düzenleme, görüntüleme veya yorum ekleme) kolay yönetilebilir paylaşım kontrolleri

Takım üyeleri veya dış ortaklarla gerçek zamanlı olarak yorum yapın ve düzenleme yapın

Herhangi bir değişikliği geri almak için sınırsız revizyon geçmişi

. docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt veya .html biçimlerinde

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Yükleme süreleri, özellikle büyük dosyalar söz konusu olduğunda, internet bağlantısına büyük ölçüde bağlıdır

Önceden tanımlanmış şablonlar ve düzenler özelleştirmeyi sınırlar (bu Google Çalışma Alanı alternatiflerine göz atın)

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar, Google hesabı ile ücretsizdir

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (14.000'den fazla yorum)

5. Trello

trello aracılığıyla

Trello, takımların görevleri ve projeleri düzenlemesine yardımcı olmak için birkaç uzaktan işbirliği aracı içeren bir proje yönetimi yazılımıdır. Arayüzü Kanban tabanlıdır. Takımlar, panodaki her görev veya öğe için kartlar oluşturabilir ve bunları sütunlar arasında kaydırarak ilerleme veya organizasyonun farklı aşamalarını gösterebilir.

İlk adım, her beyin fırtınası oturumu veya proje için ayrı panolar oluşturmak olacaktır. Ardından, her pano içinde kartları kategorilere ayırmak için sütunlar oluşturun. Bu sütunlar, uzaktaki takım üyelerinin adları, organizasyon hedefleri veya durumlar olabilir. Ardından, işbirliği sürecini başlatmak için sütunların altına kartlar ekleyin!

Trello'nun en iyi özellikleri

Projeler için Kanban panoları, takvimler, zaman çizelgeleri ve gösterge panelleri

Otomasyon, kod gerektirmeden her Trello panosuna entegre edilmiştir

Birden fazla proje için tekrarlanabilir ş Akışı şablonları

Diğer uygulamalara ve araçlara bağlanmak için güçlendiriciler (eklentiler)

Trello panolarında doğrudan zaman takibi fonksiyonu

Trello sınırlamaları

Özelliklerin çoğu ücretsiz sürümde kullanılamaz ( Trello alternatiflerine göz atın)

Diğer işbirliği yazılımlarına kıyasla güçlü uzaktan işbirliği araçları eksik

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.300'den fazla yorum)

6. Zapier

zapier aracılığıyla

Zapier, takımların ve uzaktan çalışanların iş akışı otomasyonu ile işleri daha hızlı tamamlamasına yardımcı olan bir yazılımdır. Bu araç, çeşitli web hizmetlerini hızlı bir şekilde bağlamanıza ve otomatik e-posta gönderme, müşteri desteği biletleri oluşturma ve hatta CRM'nizde yeni kayıtlar oluşturma gibi görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır.

Zapier ile farklı uygulamalar ve platformlar arasında verileri kolayca taşıyabilirsiniz. Zapier ayrıca, takımların ilerlemeyi izleyebilmesi ve gerektiğinde harekete geçebilmesi için ayrıntılı raporlar sunar. Kullanımı kolay arayüzü ve güçlü otomasyon özellikleri, her boyuttaki takım için iyi bir çözümdür.

Zapier'in en iyi özellikleri

Tarihleri, para birimlerini, metinleri ve daha fazlasını tercih ettiğiniz biçime dönüştürmek için biçimlendirici

Herhangi bir hizmetten veri almak veya URL'lere istek göndermek için webhook'lar

Birden fazla görevi aynı anda otomatikleştirmek için çok adımlı Zaps

İş akışlarını hemen düzeltmek için hata kuralları

Zaps'ın farklı eylemleri gerçekleştirmesi için if/then mantığı

Zapier sınırlamaları

Günlük iş akışlarını ayarlamak ve sürdürmek için zor öğrenme eğrisi

Ücretsiz planda ayda 100 görevle sınırlıdır

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Başlangıç : Ayda 750 görev için 19,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel : Aylık 2K görev için 49,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım : Aylık 50.000 görev için 399,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Şirket: Aylık 100.000 görev için 799,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Zapier puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

7. Confluence

atlassian aracılığıyla

Confluence, dağıtılmış takımların belge ve görev yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olan bir uzaktan işbirliği aracıdır. Ayrıca, insanların bilgi ve fikirlerini paylaşmaları için bir platform sağlayarak bağlantıda kalmayı kolaylaştırır. İşbirliği özelliklerine ek olarak, Confluence proje yönetimi için raporlama, analiz ve otomasyon yetenekleri sunar.

Bu araçlarla, uzaktan çalışanlar darboğazları ve verimsizlikleri hızlı bir şekilde belirleyebilir ve verileri görselleştirebilir. Bu, takımların daha iyi kararlar almasına ve daha işbirliği içinde çalışmasına yardımcı olur. Confluence, Slack gibi diğer popüler uygulamalarla da entegre olur ve kullanıcıların nerede çalışırsa çalışsınlar bağlantıda kalmalarını sağlar.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Bir kişinin son ziyaret ettiği alanları, taslak sayfalarını ve sayfa etkinliklerini görüntülemek için kişiselleştirilmiş akış

İçeriği kolayca bulmak için alanların ve sayfaların hiyerarşik yapısı

Jira sorunlarını eklemek için Confluence ile Jira Yol Haritası entegrasyonu

Görevler hakkında takım arkadaşlarını veya tüm takımları etiketlemek için bildirimler

Uzaktaki bir takım veya uzaktaki çalışanlarla gerçek zamanlı düzenleme

İçerik aramayı hızlandırmak için sayfa etiketleri

Confluence sınırlamaları

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına 5,75 $ (tahmini)

Premium : Kullanıcı başına 11 $ (tahmini)

Enterprise: Ayrıntılar için Confluence ile iletişime geçin

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Confluence ile Notion'u karşılaştırın & Confluence ile Jira'yı karşılaştırın!

8. Todoist

todoist aracılığıyla

Todoist, uzak takımların dünyanın her yerinden işbirliği yapıp görevleri yönetebilmeleri için bir görev yönetim platformudur. Kullanıcıların projelerini ve görevlerini düzenlemelerine yardımcı olacak güçlü araçlar sunar. Todoist'in sezgisel arayüzü ile kullanıcılar kolayca görevler oluşturabilir, görevlere son teslim tarihleri ve etiketler atayabilir ve kendileri veya takım arkadaşları için hatırlatıcılar ayarlayabilir.

Todoist ayrıca, birden fazla projedeki ilerlemeyi aynı anda görselleştirmek için gösterge paneli görünümleri sunar. Slack ve diğer popüler uygulamalarla entegrasyonları, kullanıcıların iş akışlarını düzenli ve akıcı tutmalarını sağlar.

Todoist'in en iyi özellikleri

Web tarayıcıları, macOS, Windows, iOS ve Android'den verilere erişmek için çapraz platform desteği

Farklı projeleri veya görev kategorilerini düzenlemek için özelleştirilebilir etiketler ve filtreler

Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için görevler oluşturmak ve düzenlemek için görsel görev listeleri

Hedeflerinize ulaşmak için son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar

Proje ilerlemesini paylaşmak için takım işbirliği araçları

Todoist sınırlamaları

Temel özelliklerin bazıları yalnızca premium abonelik planında sunulmaktadır

Zaman takibi ve planlama özellikleri gibi belirli zaman yönetimi araçlarının eksikliği (bu Todoist alternatiflerine göz atın)

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Pro : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 6 $

Todoist puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Bonus: İşbirliğine dayalı iş yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin!

9. Monday. com

via Monday

Monday. com, uzaktaki takımların daha verimli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje ve takım yönetimi platformudur. Projeleri görselleştirmek, ilerlemeyi takip etmek, görevleri atamak, kaynakları yönetmek, performans verilerini analiz etmek, dosyaları paylaşmak ve gerçek zamanlı iletişim kurmak için sezgisel bir arayüze sahip esnek bir araçtır.

Monday.com ayrıca kullanıcılara görev takibi, hatırlatıcılar, bildirimler ve daha fazlası gibi günlük süreçleri otomatikleştirmek için güçlü otomasyon araçları sunar. Bu özellik, takımların verimliliğini artırır ve sıradan idari görevler hakkında endişelenmeden temel görevlerine odaklanmalarını sağlar.

Monday'in en iyi özellikleri

Projeleri yönetmek için bağımlılık izleme

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve otomasyon

Çevrimiçi işbirliği araçları

İş yükü yönetimi

Güvenli dosya depolama

Monday sınırlamaları

Fonksiyonlara ve arayüze alışmak için öğrenme eğrisi dik ( Monday alternatiflerine göz atın)

Zaman Takibi Sütunu özelliği yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur

Monday fiyatlandırması

Bireysel : Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Ayrıntılar için Monday ile iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (7.550+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.700'den fazla yorum)

10. Chanty

chanty aracılığıyla

Chanty, takımların bağlantıda kalmasına ve üretken olmaya devam etmesine yardımcı olmak için sohbet, video görüşmeleri, dosya paylaşımı ve görev yönetimi gibi özelliklere sahip bir uzaktan işbirliği aracıdır. Fikirlerinizi paylaşabilir, görevler atayabilir ve diğer takım üyelerinden hızlı bir şekilde geri bildirim alabilirsiniz. Ayrıca, tüm iletişim tek bir yerde güvenli bir şekilde saklanır ve istediğiniz zaman kolayca erişilebilir.

Chanty, son değişikliklerden haberdar olmayı da kolaylaştırır. Bildirim sistemi, kullanıcılara yeni mesajlar veya güncellemeler olduğunda ve en son proje durumuyla ilgili güncel bilgiler olduğunda haber verir!

Chanty'nin en iyi özellikleri

1.000'e kadar video katılımcıyı destekleyen 4k video ve ses

Konuşmaları yeniden adlandırmak veya konuşmalardan çıkmak için konuşma eylemleri

Hareket halindeyken yanıtlar için sesli mesajlar

takım üyelerini bilgilendirmek için @bahsetme

Yüksek kontrastlı Koyu tema

Chanty sınırlamaları

Görev görünümleri Kanban, liste ve takvimle sınırlıdır

Roller ve izin kontrolleri ücretli özelliklerdir

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz plan

İş planı: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Chanty puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

11. Asana

asana aracılığıyla

Asana, görevleri gerçek zamanlı olarak oluşturmanıza, atamanıza ve izlemenize olanak tanıyarak takım işbirliğini destekleyen güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Kullanımı kolay arayüzü, zaman çizelgesi oluşturma, proje izleme ve gösterge panelleri gibi güçlü özellikleri ile Asana, her boyuttaki takım için ideal bir uzaktan işbirliği aracıdır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Proje ilerlemesini görselleştirmek için zaman çizelgesi görünümleri

Görevlerde özel alanlar ile kapsamlı bilgi izleme

Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için otomasyonlar

Görevlere ve yorumlara dosya ekleme özelliği

Asana sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur

Arayüz, ilk kez kullananlar için biraz karmaşık olabilir

Asana fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için Asana ile iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (7.027 yorum)

Capterra: 4,4/5 (9.711 yorum)

12. Airtable

airtable aracılığıyla

Airtable, takımların işleri, projeleri ve fikirleri esnek ve kullanımı kolay bir platformda düzenlemelerine olanak tanıyan, elektronik tablo ve veritabanının bir karışımıdır. İş akışlarını yönetmek, envanterleri izlemek ve proje görevlerini düzenlemek için harika bir araçtır.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Hesap tablosu benzeri bilgi düzenlemesi için ızgara görünümü

İş akışı ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir alanlar

Slack ve Google Drive gibi popüler uygulamalarla entegrasyon

Gerçek zamanlı takım çalışması için işbirliği özellikleri

Airtable sınırlamaları

Ücretli planlar küçük takımlar için pahalı olabilir

Gantt grafikleri gibi geleneksel proje yönetimi özelliklerinin eksikliği

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırlı özellikler

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 10 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için Airtable ile iletişime geçin

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (898 yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.035 yorum)

13. Microsoft Teams

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, Office 365'te sohbet odaklı bir çalışma alanıdır. İnsanları, konuşmaları, dosyaları ve araçları tek bir yerde bir araya getirir, böylece herkes ihtiyaç duyduğu her şeye anında erişebilir. Uzak ve dağıtılmış takımlar için gerçek zamanlı işbirliği ve iletişim için harika bir araçtır.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Diğer Microsoft Office uygulamalarıyla entegrasyon

Mesajlar, kişiler, dosyalar ve daha fazlası için gelişmiş arama özellikleri

Video toplantıları ve ekran paylaşımı fonksiyonları

Dosyalarda aynı anda çalışmak için işbirliği özellikleri

Microsoft Teams sınırlamaları

Dosya düzenleme kafa karıştırıcı olabilir

Performans bazen yavaş olabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams, kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan Office 365 planlarına dahildir

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.397 yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.790 yorum)

Microsoft Teams alternatiflerini inceleyin!

14. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Basecamp, takımların aynı sayfada kalmasına yardımcı olan gerçek zamanlı bir iletişim aracıdır. Tüm proje varlıklarınızı, belgelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde merkezileştirerek takımların işbirliği yapmasını ve işleri düzenli tutmasını kolaylaştırır. Basecamp, aynı anda birden fazla projeyi yürüten uzaktan çalışan takımlar için idealdir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Duyurular ve güncellemeler için mesaj panoları

Görev yönetimi için yapılacaklar listeleri

Zaman çizelgeleri ve son teslim tarihleri için özellikleri planlayın

Takımların bağlantıda kalmasını sağlayan otomatik check-in soruları

Basecamp sınırlamaları

Zaman takibi gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri yoktur

Arayüz, daha yeni araçlara kıyasla biraz eski görünebilir

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp Personal: Ücretsiz

Basecamp Business: Aylık 99 dolar

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (4.124 yorum)

Capterra: 4,3/5 (12.044 yorum)

15. Miro

miro aracılığıyla

Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınasından çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, takımların birlikte etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olan görsel bir işbirliği platformudur. Miro ile, işlevler arası takım projeleriniz için iletişim oluşturabilir, işbirliği yapabilir ve merkezi hale getirebilirsiniz.

Miro'nun en iyi özellikleri

Beyin fırtınası için sınırsız alan sunan sonsuz tuval

Gerçek zamanlı ekip çalışması için işbirliğine dayalı beyaz tahtalar

Sorunsuz iletişim için yerleşik video ve sohbet

Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyon

Miro sınırlamaları

Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler mevcuttur

İlk kez kullananlar için biraz karmaşık olabilir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırlı özellikler

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için Miro ile iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (762 yorum)

Capterra: 4,7/5 (233 yorum)

ClickUp'ın işbirliği araçları, nerede olursanız olun verimli ve etkili ekip çalışması için en iyi çözümü sunar. Tüm proje ayrıntılarınız tek bir yerde toplanır, böylece senkronizasyon veya yanlışlık konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Dinamik belgeler, sürükle ve bırak takvimler ve önceden oluşturulmuş şablonlar gibi güçlü proje yönetimi araçlarıyla, uzaktaki takımlar her zaman en önemli işlerinin üstesinden gelebilir. ✍️

Bu güçlü araçlardan yararlanarak, uzaktaki takımlar daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir, verimliliği artırabilir ve projelerde başarıya ulaşabilir. Bugün ClickUp'ta ücretsiz bir hesap oluşturun!