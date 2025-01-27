2025'te Sanal Takımlar için En İyi 10 Uzaktan İşbirliği Aracı

Sanal işbirliği araçları, bireylerin ve takımların işbirliği yapma ve bilgi paylaşma şeklini dönüştürüyor. Sohbet ve e-postadan paylaşılan belgelere ve dijital beyaz tahtalara kadar, bu araçlar takımların posta kodlarından bağımsız olarak etkileşim kurmalarını ve bağlantıda kalmalarını sağlar! 🌐
Uzaktan çalışan takımlar, herkesin işleriyle bağlantıda kalma avantajını sunarken bağımsız çalışma özgürlüğü sağlar. Dağıtılmış bir çalışma ortamı sayesinde takımlar, takvimlerini arka arkaya Zoom toplantılarıyla doldurmadan fikirlerini ve çözümlerini gerçek zamanlı olarak paylaşabilir.
Ancak, en iyi 10 sanal araca dalmadan önce, takımların verimlilikten ödün vermeden işbirliği yapmak için ihtiyaç duyacağı özelliklere bir göz atalım!
Uzaktan işbirliği araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
İş için bir uzaktan işbirliği aracı seçerken, proje yöneticileri kullanıcı dostu, güvenilir ve güvenli bir platform aramalıdır. Takımlar, iş akışlarına kullanımı sezgisel olan araçları benimseme ve entegre etme eğilimindedir.
Beyin fırtınası ve projelerin en az kesinti ile gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli tüm özellikleri (ve entegrasyonları) sunabilmelidir. Özellikler arasında otomatik iş akışları, sohbet odaları, görev izleme, dosya paylaşımı, sanal takvimler, belge şablonları, belge yönetim sistemleri ve daha fazlası bulunur. ⚡️
Aynı zamanda, proje yöneticileri maliyet, ölçeklenebilirlik, uyumluluk, kullanım gereksinimleri ve güvenlik önlemleri gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır. Daha iyi bir takım çalışmasını teşvik etmek ve kuruluşun hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için, tüm yönleri proje takımlarının özel ihtiyaçlarına göre uyarlamak önemlidir.
En İyi 10 Uzaktan İşbirliği Aracı
1. ClickUp
ClickUp, uygulamalar arasında işlerinizi tek bir işbirliği platformunda bir araya getiren hepsi bir arada verimlilik platformudur. Entegrasyon gücü, beyin fırtınası kavramlarından ilerlemeyi sağlamaya kadar takımınızın verimliliğini artırabilir.
15'ten fazla benzersiz görünüm seçeneği ile takımlar, proje ilerlemesini farklı perspektiflerden yönetebilir.
ClickUp'ın yerel Beyaz Tahta ve Zihin Haritaları araçları , uzaktaki takımlara gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapma ve sorun çözme için paylaşılan bir alan sunarak takım verimliliğini bir üst düzeye taşır . Yönetimi kolay tek bir konumdan ayrıntılı planlar oluşturun ve eyleme geçirilebilir görevler atayın!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Mobil uygulamalarımızı kullanarak görevleri ekleyin ve yönetin (iPad, iPhone ve Android'de mevcuttur)
- Takım arasında görevleri dağıtmak için İş Yükü görünümü dahil 15'ten fazla benzersiz görünüm
- Tüm ilgili verileri ve bilgileri tek bir platformda bir araya getiren 1.000'den fazla entegrasyon
- Herhangi bir ClickUp Belgesinde, görevinde veya ClickUp Beyaz Tahtasında atanan ve konuya bağlı yorumlar
- ClickUp Zihin Haritaları, form soruları ve proje iş akışları üzerinde beyin fırtınası yapmanıza yardımcı olur
- Agile, Scrum, Kanban veya herhangi bir proje stiline uyum sağlamak için birden fazla görünüm
- herhangi bir proje ş akışını kolaylaştırmak için 50'den fazla görev otomasyonu
- Çalışma haftanızı tahmin etmek için gelişmiş zaman tahminleri
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, bazı kullanıcılar için öğrenme sürecini zorlaştırabilir
- Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500'den fazla yorum)
2. Zoom
Zoom, bireylerin ve takımların dünyanın her yerinden birbirleriyle bağlantı kurup iletişim kurmaları için özel olarak tasarlanmış bir uzaktan işbirliği aracıdır. Video konferans, dosya paylaşımı, mesajlaşma ve beyaz tahta araçları gibi işbirliğini kolaylaştıran çeşitli özellikler sunar.
Bu araç, küçük grup odaları ve ekran paylaşımı gibi birçok gelişmiş özellik sunarak, kullanıcıların projelerde daha iyi işbirliği yapmasını sağlar. Kullanımı kolay platformuyla Zoom, her boyuttaki takımın yüz yüze bağlantı kurması için popüler bir araçtır!
Zoom'un en iyi özellikleri
- Sanal toplantılar için çevrimiçi Beyaz Tahta işbirliği araçları
- Video konferans dışında işbirliği yapmak için Takım Sohbeti
- Çevrilmiş altyazılar ve çalışma alanı rezervasyonları
- Takım verimliliğini artırmak için isteğe bağlı uygulamalar
- Posta ve Takvim fonksiyonları
Zoom sınırlamaları
- Uzun vadeli proje yönetimi aracı veya bağımsız işbirliği yazılımı olarak uygun değildir
- Toplantı katılımcılarının sayısı, ücretli planlarda bile sınırlıdır
Zoom fiyatlandırması
- Zoom, sektör veya ihtiyaç duyulan Zoom ürününe bağlı olarak Kişisel ve İşletme ücretli planları sunar
Zoom değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (52.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (13.400+ yorum)
Uzaktan çalışan takımlar için doğru toplantı sıklığını seçme konusunda ipuçları alın!
3. Slack
Slack, uzaktaki takımınız, dış ortaklarınız ve müşterilerinizle iletişim halinde kalmak için güvenli ve güvenilir bir yol sunar. Doğrudan mesajlaşma sistemi, bir projenin başında olmanız veya acil bir görevi yerine getirmeniz gerektiğinde mükemmeldir. Slack ile farklı konular veya görevler için farklı kanallar oluşturabilir, böylece ilgili konuşmaları kolayca bulabilirsiniz.
Ancak, çok fazla şey olduğunda, birden fazla konu kafa karıştırıcı hale gelebilir ve dikkatinizi anlamlı işlerden uzaklaştırabilir. Slack'ten en iyi şekilde yararlanmak için, onu diğer işbirliği araçlarıyla veya görev yönetimi yazılımlarıyla bağlayın. Bu, herkesin en son takım güncellemelerinden haberdar olmasını sağlayacaktır!
Slack'in en iyi özellikleri
- Slack hesaplarını yönetmek için bir takım üyesini yönetici veya yönetici olmayan olarak sınıflandırmak için sistem rolleri
- Anlık mesajlaşma için merkezi, paylaşımlı alanlar oluşturmak için kanallar
- Uzaktan çalışma için rutin eylemleri otomatikleştirmek için Ş Akışı Oluşturucu
- Sesli ve görüntülü aramalarla toplantılar ve klipler
Slack sınırlamaları
- Veri kaybını önleme desteği, Enterprise planının bir özelliğidir
- Bireysel ayarlarda sınırlı özelleştirme seçenekleri
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro plan: Kullanıcı başına aylık 7,25 $, yıllık faturalandırılır
- Business+ planı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise Grid planı: Ayrıntılar için Slack ile iletişime geçin
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (22.000+ yorum)
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4. Google Çalışma Alanı
Google Çalışma Alanı, takımların her yerde ve her cihazda işbirliği yapabilmesi için Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar gibi bulut tabanlı uygulamalardan oluşan bir kitaplığa sahip bir uzaktan işbirliği aracıdır.
Belgeler, e-tablolar veya slayt gösterileri üzerinde çalışırken, önemli bilgiler veya bağlam kaybolmadan bilgi paylaşımı sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Entegrasyon yeteneklerinin yanı sıra Google Çalışma Alanı, takımların yüksek kaliteli işler üretmesine yardımcı olmak için akıllı tuval ve gramer düzeltmeleri gibi kullanışlı özellikler sunar!
Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri
- Farklı izinlerle (düzenleme, görüntüleme veya yorum ekleme) kolay yönetilebilir paylaşım kontrolleri
- Takım üyeleri veya dış ortaklarla gerçek zamanlı olarak yorum yapın ve düzenleme yapın
- Herhangi bir değişikliği geri almak için sınırsız revizyon geçmişi
- . docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt veya .html biçimlerinde
Google Çalışma Alanı sınırlamaları
- Yükleme süreleri, özellikle büyük dosyalar söz konusu olduğunda, internet bağlantısına büyük ölçüde bağlıdır
- Önceden tanımlanmış şablonlar ve düzenler özelleştirmeyi sınırlar (bu Google Çalışma Alanı alternatiflerine göz atın)
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar, Google hesabı ile ücretsizdir
Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (14.000'den fazla yorum)
5. Trello
Trello, takımların görevleri ve projeleri düzenlemesine yardımcı olmak için birkaç uzaktan işbirliği aracı içeren bir proje yönetimi yazılımıdır. Arayüzü Kanban tabanlıdır. Takımlar, panodaki her görev veya öğe için kartlar oluşturabilir ve bunları sütunlar arasında kaydırarak ilerleme veya organizasyonun farklı aşamalarını gösterebilir.
İlk adım, her beyin fırtınası oturumu veya proje için ayrı panolar oluşturmak olacaktır. Ardından, her pano içinde kartları kategorilere ayırmak için sütunlar oluşturun. Bu sütunlar, uzaktaki takım üyelerinin adları, organizasyon hedefleri veya durumlar olabilir. Ardından, işbirliği sürecini başlatmak için sütunların altına kartlar ekleyin!
Trello'nun en iyi özellikleri
- Projeler için Kanban panoları, takvimler, zaman çizelgeleri ve gösterge panelleri
- Otomasyon, kod gerektirmeden her Trello panosuna entegre edilmiştir
- Birden fazla proje için tekrarlanabilir ş Akışı şablonları
- Diğer uygulamalara ve araçlara bağlanmak için güçlendiriciler (eklentiler)
- Trello panolarında doğrudan zaman takibi fonksiyonu
Trello sınırlamaları
- Özelliklerin çoğu ücretsiz sürümde kullanılamaz ( Trello alternatiflerine göz atın)
- Diğer işbirliği yazılımlarına kıyasla güçlü uzaktan işbirliği araçları eksik
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $'dan başlayan fiyatlarla
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.300'den fazla yorum)
6. Zapier
Zapier, takımların ve uzaktan çalışanların iş akışı otomasyonu ile işleri daha hızlı tamamlamasına yardımcı olan bir yazılımdır. Bu araç, çeşitli web hizmetlerini hızlı bir şekilde bağlamanıza ve otomatik e-posta gönderme, müşteri desteği biletleri oluşturma ve hatta CRM'nizde yeni kayıtlar oluşturma gibi görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır.
Zapier ile farklı uygulamalar ve platformlar arasında verileri kolayca taşıyabilirsiniz. Zapier ayrıca, takımların ilerlemeyi izleyebilmesi ve gerektiğinde harekete geçebilmesi için ayrıntılı raporlar sunar. Kullanımı kolay arayüzü ve güçlü otomasyon özellikleri, her boyuttaki takım için iyi bir çözümdür.
Zapier'in en iyi özellikleri
- Tarihleri, para birimlerini, metinleri ve daha fazlasını tercih ettiğiniz biçime dönüştürmek için biçimlendirici
- Herhangi bir hizmetten veri almak veya URL'lere istek göndermek için webhook'lar
- Birden fazla görevi aynı anda otomatikleştirmek için çok adımlı Zaps
- İş akışlarını hemen düzeltmek için hata kuralları
- Zaps'ın farklı eylemleri gerçekleştirmesi için if/then mantığı
Zapier sınırlamaları
- Günlük iş akışlarını ayarlamak ve sürdürmek için zor öğrenme eğrisi
- Ücretsiz planda ayda 100 görevle sınırlıdır
Zapier fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm
- Başlangıç: Ayda 750 görev için 19,99 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyonel: Aylık 2K görev için 49,99 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takım: Aylık 50.000 görev için 399,99 $'dan başlayan fiyatlarla
- Şirket: Aylık 100.000 görev için 799,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Zapier puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
7. Confluence
Confluence, dağıtılmış takımların belge ve görev yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olan bir uzaktan işbirliği aracıdır. Ayrıca, insanların bilgi ve fikirlerini paylaşmaları için bir platform sağlayarak bağlantıda kalmayı kolaylaştırır. İşbirliği özelliklerine ek olarak, Confluence proje yönetimi için raporlama, analiz ve otomasyon yetenekleri sunar.
Bu araçlarla, uzaktan çalışanlar darboğazları ve verimsizlikleri hızlı bir şekilde belirleyebilir ve verileri görselleştirebilir. Bu, takımların daha iyi kararlar almasına ve daha işbirliği içinde çalışmasına yardımcı olur. Confluence, Slack gibi diğer popüler uygulamalarla da entegre olur ve kullanıcıların nerede çalışırsa çalışsınlar bağlantıda kalmalarını sağlar.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Bir kişinin son ziyaret ettiği alanları, taslak sayfalarını ve sayfa etkinliklerini görüntülemek için kişiselleştirilmiş akış
- İçeriği kolayca bulmak için alanların ve sayfaların hiyerarşik yapısı
- Jira sorunlarını eklemek için Confluence ile Jira Yol Haritası entegrasyonu
- Görevler hakkında takım arkadaşlarını veya tüm takımları etiketlemek için bildirimler
- Uzaktaki bir takım veya uzaktaki çalışanlarla gerçek zamanlı düzenleme
- İçerik aramayı hızlandırmak için sayfa etiketleri
Confluence sınırlamaları
- Yazılım geliştirme takımları olmayanlar bu aracı öğrenmekte zorlanacaktır
- Belgeler için metin tabanlı arama sonuçları daha doğru olabilir (bu Confluence alternatiflerine göz atın)
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına 5,75 $ (tahmini)
- Premium: Kullanıcı başına 11 $ (tahmini)
- Enterprise: Ayrıntılar için Confluence ile iletişime geçin
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
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8. Todoist
Todoist, uzak takımların dünyanın her yerinden işbirliği yapıp görevleri yönetebilmeleri için bir görev yönetim platformudur. Kullanıcıların projelerini ve görevlerini düzenlemelerine yardımcı olacak güçlü araçlar sunar. Todoist'in sezgisel arayüzü ile kullanıcılar kolayca görevler oluşturabilir, görevlere son teslim tarihleri ve etiketler atayabilir ve kendileri veya takım arkadaşları için hatırlatıcılar ayarlayabilir.
Todoist ayrıca, birden fazla projedeki ilerlemeyi aynı anda görselleştirmek için gösterge paneli görünümleri sunar. Slack ve diğer popüler uygulamalarla entegrasyonları, kullanıcıların iş akışlarını düzenli ve akıcı tutmalarını sağlar.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Web tarayıcıları, macOS, Windows, iOS ve Android'den verilere erişmek için çapraz platform desteği
- Farklı projeleri veya görev kategorilerini düzenlemek için özelleştirilebilir etiketler ve filtreler
- Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için görevler oluşturmak ve düzenlemek için görsel görev listeleri
- Hedeflerinize ulaşmak için son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar
- Proje ilerlemesini paylaşmak için takım işbirliği araçları
Todoist sınırlamaları
- Temel özelliklerin bazıları yalnızca premium abonelik planında sunulmaktadır
- Zaman takibi ve planlama özellikleri gibi belirli zaman yönetimi araçlarının eksikliği (bu Todoist alternatiflerine göz atın)
Todoist fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm
- Pro: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 6 $
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
Bonus: İşbirliğine dayalı iş yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin!
9. Monday. com
Monday. com, uzaktaki takımların daha verimli bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje ve takım yönetimi platformudur. Projeleri görselleştirmek, ilerlemeyi takip etmek, görevleri atamak, kaynakları yönetmek, performans verilerini analiz etmek, dosyaları paylaşmak ve gerçek zamanlı iletişim kurmak için sezgisel bir arayüze sahip esnek bir araçtır.
Monday.com ayrıca kullanıcılara görev takibi, hatırlatıcılar, bildirimler ve daha fazlası gibi günlük süreçleri otomatikleştirmek için güçlü otomasyon araçları sunar. Bu özellik, takımların verimliliğini artırır ve sıradan idari görevler hakkında endişelenmeden temel görevlerine odaklanmalarını sağlar.
Monday'in en iyi özellikleri
- Projeleri yönetmek için bağımlılık izleme
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve otomasyon
- Çevrimiçi işbirliği araçları
- İş yükü yönetimi
- Güvenli dosya depolama
Monday sınırlamaları
- Fonksiyonlara ve arayüze alışmak için öğrenme eğrisi dik ( Monday alternatiflerine göz atın)
- Zaman Takibi Sütunu özelliği yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur
Monday fiyatlandırması
- Bireysel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Ayrıntılar için Monday ile iletişime geçin
Monday puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (7.550+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.700'den fazla yorum)
10. Chanty
Chanty, takımların bağlantıda kalmasına ve üretken olmaya devam etmesine yardımcı olmak için sohbet, video görüşmeleri, dosya paylaşımı ve görev yönetimi gibi özelliklere sahip bir uzaktan işbirliği aracıdır. Fikirlerinizi paylaşabilir, görevler atayabilir ve diğer takım üyelerinden hızlı bir şekilde geri bildirim alabilirsiniz. Ayrıca, tüm iletişim tek bir yerde güvenli bir şekilde saklanır ve istediğiniz zaman kolayca erişilebilir.
Chanty, son değişikliklerden haberdar olmayı da kolaylaştırır. Bildirim sistemi, kullanıcılara yeni mesajlar veya güncellemeler olduğunda ve en son proje durumuyla ilgili güncel bilgiler olduğunda haber verir!
Chanty'nin en iyi özellikleri
- 1.000'e kadar video katılımcıyı destekleyen 4k video ve ses
- Konuşmaları yeniden adlandırmak veya konuşmalardan çıkmak için konuşma eylemleri
- Hareket halindeyken yanıtlar için sesli mesajlar
- takım üyelerini bilgilendirmek için @bahsetme
- Yüksek kontrastlı Koyu tema
Chanty sınırlamaları
- Görev görünümleri Kanban, liste ve takvimle sınırlıdır
- Roller ve izin kontrolleri ücretli özelliklerdir
Chanty fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- İş planı: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları
Chanty puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)
11. Asana
Asana, görevleri gerçek zamanlı olarak oluşturmanıza, atamanıza ve izlemenize olanak tanıyarak takım işbirliğini destekleyen güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Kullanımı kolay arayüzü, zaman çizelgesi oluşturma, proje izleme ve gösterge panelleri gibi güçlü özellikleri ile Asana, her boyuttaki takım için ideal bir uzaktan işbirliği aracıdır.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Proje ilerlemesini görselleştirmek için zaman çizelgesi görünümleri
- Görevlerde özel alanlar ile kapsamlı bilgi izleme
- Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için otomasyonlar
- Görevlere ve yorumlara dosya ekleme özelliği
Asana sınırlamaları
- Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur
- Arayüz, ilk kez kullananlar için biraz karmaşık olabilir
Asana fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için Asana ile iletişime geçin
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (7.027 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (9.711 yorum)
12. Airtable
Airtable, takımların işleri, projeleri ve fikirleri esnek ve kullanımı kolay bir platformda düzenlemelerine olanak tanıyan, elektronik tablo ve veritabanının bir karışımıdır. İş akışlarını yönetmek, envanterleri izlemek ve proje görevlerini düzenlemek için harika bir araçtır.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Hesap tablosu benzeri bilgi düzenlemesi için ızgara görünümü
- İş akışı ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir alanlar
- Slack ve Google Drive gibi popüler uygulamalarla entegrasyon
- Gerçek zamanlı takım çalışması için işbirliği özellikleri
Airtable sınırlamaları
- Ücretli planlar küçük takımlar için pahalı olabilir
- Gantt grafikleri gibi geleneksel proje yönetimi özelliklerinin eksikliği
Airtable fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sınırlı özellikler
- Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 20 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için Airtable ile iletişime geçin
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (898 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.035 yorum)
13. Microsoft Teams
Microsoft Teams, Office 365'te sohbet odaklı bir çalışma alanıdır. İnsanları, konuşmaları, dosyaları ve araçları tek bir yerde bir araya getirir, böylece herkes ihtiyaç duyduğu her şeye anında erişebilir. Uzak ve dağıtılmış takımlar için gerçek zamanlı işbirliği ve iletişim için harika bir araçtır.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Diğer Microsoft Office uygulamalarıyla entegrasyon
- Mesajlar, kişiler, dosyalar ve daha fazlası için gelişmiş arama özellikleri
- Video toplantıları ve ekran paylaşımı fonksiyonları
- Dosyalarda aynı anda çalışmak için işbirliği özellikleri
Microsoft Teams sınırlamaları
- Dosya düzenleme kafa karıştırıcı olabilir
- Performans bazen yavaş olabilir
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Microsoft Teams, kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan Office 365 planlarına dahildir
Microsoft Teams puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.397 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3.790 yorum)
Microsoft Teams alternatiflerini inceleyin!
14. Basecamp
Basecamp, takımların aynı sayfada kalmasına yardımcı olan gerçek zamanlı bir iletişim aracıdır. Tüm proje varlıklarınızı, belgelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde merkezileştirerek takımların işbirliği yapmasını ve işleri düzenli tutmasını kolaylaştırır. Basecamp, aynı anda birden fazla projeyi yürüten uzaktan çalışan takımlar için idealdir.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Duyurular ve güncellemeler için mesaj panoları
- Görev yönetimi için yapılacaklar listeleri
- Zaman çizelgeleri ve son teslim tarihleri için özellikleri planlayın
- Takımların bağlantıda kalmasını sağlayan otomatik check-in soruları
Basecamp sınırlamaları
- Zaman takibi gibi gelişmiş görev yönetimi özellikleri yoktur
- Arayüz, daha yeni araçlara kıyasla biraz eski görünebilir
Basecamp fiyatlandırması
- Basecamp Personal: Ücretsiz
- Basecamp Business: Aylık 99 dolar
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4,1/5 (4.124 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (12.044 yorum)
15. Miro
Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınasından çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, takımların birlikte etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olan görsel bir işbirliği platformudur. Miro ile, işlevler arası takım projeleriniz için iletişim oluşturabilir, işbirliği yapabilir ve merkezi hale getirebilirsiniz.
Miro'nun en iyi özellikleri
- Beyin fırtınası için sınırsız alan sunan sonsuz tuval
- Gerçek zamanlı ekip çalışması için işbirliğine dayalı beyaz tahtalar
- Sorunsuz iletişim için yerleşik video ve sohbet
- Slack ve Google Drive gibi araçlarla entegrasyon
Miro sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler mevcuttur
- İlk kez kullananlar için biraz karmaşık olabilir
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sınırlı özellikler
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için Miro ile iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (762 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (233 yorum)
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ClickUp'ın işbirliği araçları, nerede olursanız olun verimli ve etkili ekip çalışması için en iyi çözümü sunar. Tüm proje ayrıntılarınız tek bir yerde toplanır, böylece senkronizasyon veya yanlışlık konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
Dinamik belgeler, sürükle ve bırak takvimler ve önceden oluşturulmuş şablonlar gibi güçlü proje yönetimi araçlarıyla, uzaktaki takımlar her zaman en önemli işlerinin üstesinden gelebilir. ✍️
Bu güçlü araçlardan yararlanarak, uzaktaki takımlar daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir, verimliliği artırabilir ve projelerde başarıya ulaşabilir. Bugün ClickUp'ta ücretsiz bir hesap oluşturun!