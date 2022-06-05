en İyi Fikirlerinizi Bulmak İçin 7 Yaratıcı Beyin Fırtınası Tekniği

Kullanışlı beyin fırtınası teknikleri mi arıyorsunuz?

Herkes hayatında en az bir kez bir sorunu çözmek için beyin fırtınası yapmıştır.

Ve emin değilseniz, hafızanızı tazelemek için şunu hatırlayın:

Yeni bir proje var. Ancak nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuz.

Siz ve takımınız bir daire şeklinde oturursunuz ve herkes aklına gelen her türlü çılgın fikri dile getirmeye teşvik edilir.

Hiçbir fikir çok çılgın değildir.

Ve her sıra dışı fikir, harika bir fikre dönüşür.

Beyin fırtınasının gücü budur!

Ancak, beyin fırtınası yapmanın tek yolu bu değildir.

Farklı beyin fırtınası yöntemleri vardır ve sizin ve sanal takımınız için en uygun olanını seçmeniz gerekir.

Ve biz de size yardımcı olmak için buradayız.

Bu makale, beyin fırtınası hakkında bilmeniz gereken her şeyi ve kullanabileceğiniz en iyi beyin fırtınası tekniklerini kapsamaktadır.

Beyin fırtınasına başlayalım!

En İyi 7 Beyin Fırtınası Tekniği

1. Zihin Haritaları

Zihin haritaları, yapı ve sipariş konusunda endişelenmeden beyin fırtınası yapmanıza olanak tanıyan en iyi beyin fırtınası tekniklerinden biridir.

Zihin haritası, merkezi bir fikir etrafında birbiriyle bağlantılı ve düzenlenmiş kavramlardan oluşur.

Zihin haritası araçlarının eğlenceli olduğunu da bahsetmeye gerek yok, çünkü sıkıcı bilgileri renkli ve akılda kalıcı diyagramlara dönüştürebilirsiniz.

O harika fikir orada bir yerde; onu bulmanız yeterli.

Ve zihin haritası sizi vaat edilen topraklara götürecektir (potansiyel olarak).

Ve ClickUp'ın Zihin Haritaları ile "potansiyel" diye bir şey yoktur, sadece "kesinlikle" vardır

ClickUp'ın Zihin Haritaları özelliği nedir?

ClickUp'ın Zihin Haritaları, yeni fikirlerinizi güzel ve iyi organize edilmiş zihin haritalarına dönüştürmenize yardımcı olur.

Ayrıca, bir düğmeye tıklayarak bunları takımınızla paylaşabilirsiniz. Bu şekilde, takımınızdaki herkes ş Akışını görselleştirebilir ve herhangi bir ayarlamada işbirliği yapabilir.

İster düzenli bir problem çözme oturumu olsun, ister takımınızın yaratıcı akışını sağlamak için uğraşıyor olun, ClickUp'ın Zihin Haritaları özelliğini kullanarak mükemmel bir görsel taslak oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ta bir zihin haritası oluşturmak için Görev modu veya Boş modu seçebilirsiniz.

Görev modu ile mevcut ClickUp görevlerinizin yapısını görselleştirebilirsiniz. Görev modunu kullanarak bir projenin iş akışını haritalandırın ve görevleri mantıklı yollara yeniden düzenleyin. Ayrıca, görünümünüzden doğrudan görevler oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Daha da yaratıcı olmak istiyorsanız, ClickUp'ın Boş modunu deneyin

Boş modda, sıfırdan zihin haritaları oluşturabilirsiniz. Düğümlerin herhangi bir görev yapısına bağlanması gerekmez. İstediğiniz kadar düğüm oluşturun ve hazır olduğunuzda Çalışma Alanınızdaki herhangi bir Görev Listesi'nde görevlere dönüştürün!

Zihin haritalarının harika örneklerine göz atın! 😍

ClickUp'ın Zihin Haritaları ile her fikir oturumunu tamamen size ait bir şeye dönüştürebilirsiniz!

2. Kişisel Fikir Defteri Çeyrek

İnsanlar "kutunun dışında düşünün" derken bunu kastederler

İlgisiz kavramları birbiriyle ilişkilendirerek, sorunu farklı bir şekilde ele alabilirsiniz.

Peki, kişisel fikir defteri çeyreği nasıl işler?

Bu alakasız kavramları tetikleyen nedir?

Beyin fırtınasının başarısını veya başarısızlığını belirleyen şey budur.

Bunu yapmak için en favori yöntemim, Accidental Creative'den Todd Henry'nin Kişisel Fikir Defteri.

Henry, zorluğu dört farklı kadrana ayırır ve ardından bir kadrandaki kelimeleri ve fikirleri diğer kadranlarla birleştirmenizi ister.

Teknik borç dörtgeni hakkında bilgi edinin!

Bu, Accidental Creative web sitesinden alınan bir şablondur:

İşte nasıl işliyor:

Bir zorlukla başlayın: Bu, Bu, sorun tanımlamasıdır

Çözüm: Bu sorunu çözmek için aklınıza gelen acil çözümler nelerdir? Bunlar, aklınıza gelen tipik fikirler veya hatta geçmişte denediğiniz şeyler olabilir

Rol veya WW( )D? (BOŞLUK) ne yapardı? İşte burada işler ilginçleşiyor. Kendinize şu soruyu sorun: Bu sorunu sizin için kim çözebilir? Diyelim ki, köpek sahipleri için yeni bir sosyal medya platformu pazarlamak istiyorsunuz. Sorunuzun cevabı kimdir? Mark Zuckerberg. Ama aynı zamanda Cesar Milan da olabilir. Ya da bölgenizdeki en büyük evcil hayvan sahipleri buluşmasının başkanı gibi genel bir rol de olabilir. Anladınız. Bu, fikir fırtınası veya rol fırtınası olarak da bilinir

Sorunuzun cevabı kimdir? Mark Zuckerberg. Ama aynı zamanda Cesar Milan da olabilir. Ya da bölgenizdeki en büyük evcil hayvan sahipleri buluşmasının başkanı gibi genel bir rol de olabilir. Anladınız. Bu, fikir fırtınası veya rol fırtınası olarak da bilinir

Özet: Bu, zorluğu yeni bir şekilde özetleyen tek kelime veya kelime öbeğidir

Varsayım : İnsanların sorun ve zorlukla ilgili sahip olduğu tüm nedenleri veya varsayımları listeleyin. Bu zorluğu artıran bazı komplikasyonlar veya faktörler nelerdir?

Birleştirin!: Dört köşeden birinden bir öğe seçin ve başka bir köşeden bir kelimeyle eşleştirin. Aklınıza gelen fikirlerden bazıları nelerdir? Bu iki şey bir araya geldiğinde sorununuzu nasıl çözebilir?

Sorunuzun cevabı kimdir? Mark Zuckerberg. Ama aynı zamanda Cesar Milan da olabilir. Ya da bölgenizdeki en büyük evcil hayvan sahipleri buluşmasının başkanı gibi genel bir rol de olabilir. Anladınız. Bu, fikir fırtınası veya rol fırtınası olarak da bilinir

Bu dörtlü düzeni beğendiyseniz, SWOT Analizi Şablonlarına göz atın!

3. Beyin yazma

Bu, genellikle takımlar halinde en iyi şekilde yapılan en yaygın beyin fırtınası tekniklerinden biridir. Sonuçta, takım çalışması hayalleri gerçeğe dönüştürür, değil mi?

Beyin fırtınası nasıl işler?*

Bir takım lideri veya kolaylaştırıcı, çılgın bir fikir ortaya atar Takımdaki her katılımcı bir fikir yazacaktır Ardından, birkaç dakika sonra kağıt bir sonraki katılımcıya verilir ve bu katılımcı fikri geliştirir veya yeni bir fikir ekler

Bunu 6-10 kişilik bir grupla dört veya beş tur yapın ve bir sürü fikir elde edin.

Kolaylaştırıcı daha sonra bir ara sırasında fikirleri gözden geçirir, en beğendiklerini seçer ve ardından gruba geri dönerek bu fikirler üzerine bir plan oluşturur.

Beyin fırtınası tekniği işe yarar çünkü:

Kim neyi ne zaman yazdığını kimse tam olarak bilmez

İnsanlar fikirlerini daha özgürce ifade edebilir

Takım lideri, grup tartışması için en iyi fikirleri seçerek neler olup bittiği üzerinde kontrol sahibi olmaya devam eder

4. Beyin yürüyüşü

Beyin yazma tekniğinin kuzeni olan beyin yürüyüşü tekniği, insanların kağıt yerine hareket etmeleri dışında benzer bir konsepttir.

Kağıt parçaları duvara asılır; insanlar sorunu çözmek için fikirlerini ekler ve ardından bir sonraki kağıda geçer. Bu, fikirleri kamuoyuna sunmak ve hızlı düşünerek yeni bir enerji türü oluşturmak için harika bir yoldur.

Bonus: Tasarım Odaklı Düşünme Araçları

5. Tablolar

Bu, fikir #2'ye benzer.

Dört kadran yerine, bir ızgaradan fikirleri birleştiriyorsunuz.

Başlamak için şu adımları izleyin:

Takım lideriyseniz, üst başlık satırını ve ilk sütunu aynı fikirle doldurun ve ardından üst ve sütun boyunca ilerleyin Takımınızdaki her katılımcıdan bir fikir önermesini ve bunu tabloya eklemesini isteyin Ardından, her satırdan birer fikir seçerek bunları birleştirmeye başlayın 4 fikirle başlarsanız, bunları birleştirerek 16 yeni fikir elde edebilirsiniz. Aynı fikri birleştirmek (örneğin Fikir 2 + Fikir 2) garip gelebilir, ancak yaratıcılık ortaya çıkacaktır, söz veriyoruz.

Fikir 1 Fikir 2 Fikir 3 Fikir 4 Fikir 1 Fikirler 1 +1 1 +2 1 + 3 1 + 4 Fikir 2 Fikirler 2 + 1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 Fikir 3 Fikirler 3 + 1 3 + 2 3 + 3 3 + 4 Fikir 4 Fikirler 4 + 1 4 + 3 4 + 3 4 + 4

6. Baloncuklar

Fikirler gerçekten kaynıyorsa, baloncuk beyin fırtınası haritaları tam size göre!

Kabarcık haritaları, beyin fırtınası oturumu sırasında fikirleri görsel bir çerçevede not almak ve düzenlemek için kolay bir yoldur.

Baloncuk beyin fırtınası tekniği için şu adımları izleyin:

Bir sayfaya 9 daire çizin, her satıra üç tane. Bunlar baloncuklarınız Ortaya, çözmeye çalıştığınız sorunu liste halinde yazın Ardından, ana fikir etrafında sekiz başka yaratıcı fikir listeleyin Fikirleri ürettikten sonra, süreci baştan başlatın. Böylece beşinci fikri alıp ortasına yerleştirin ve etrafında daha fazla fikir geliştirin

Bu beyin fırtınası tekniği, takımları bireysel katkılarıyla birleştiren mükemmel bir kombinasyondur. Yaratıcı problem çözme için harika bir beyin fırtınası yöntemidir.

Takım üyeleriniz sekiz fikir üretebilir, ardından her birine bir fikir atayabilir ve herkes tek başına çalışabilir. Herkes yeniden bir araya gelerek beyin fırtınası balonunuzun sonuçlarını görebilir.

Bonus: Görselleştirme ve beyin fırtınası için en iyi 10 Kabarcık Harita Şablonumuzu inceleyin

7. Beyaz Tahta Beyin Fırtınası

Tüm fikirlerinizi tek bir yerde toplamak için dijital beyaz tahta kullanın.

ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği, beyin fırtınasına görsel ve fikir odaklı bir yaklaşım sunan Mural veya Miro'ya harika bir alternatiftir .

Beyaz tahta yazılımının boş sayfa başlangıç noktası, metin tabanlı bilgi modellerinden veya belge ağırlıklı uygulamalardan uzaklaşarak beyin fırtınası sürecinde yaratıcılığı teşvik etmeye yardımcı olur.

Bu beyin fırtınası araçlarına göz atın!

Yaratıcı Beyin Fırtınası Zihniyetine Nasıl Girebilirsiniz?

Oturup beyin fırtınası yapmak bir şeydir, bunu etkili bir şekilde yapmak ise başka bir şeydir.

Beyin fırtınasına başlamadan önce, kelimenin tam anlamıyla açık fikirli olmanız gerekir

En iyi beyin fırtınası oturumları, kimse odaya girmeden önce başlar.

Örneğin, bütçelerle ilgili bir toplantıdan doğrudan en büyük olasılıklar hakkında düşünmeye geçmek zordur. Zihniniz kısıtlanacak ve serbestçe akışkan olmayacaksınız; muhtemelen temkinli ve ihtiyatlı olacaksınız.

İşte en iyi fikirlerin ortaya çıkması için bazı engelleri ortadan kaldırmanın yolları:

1. Yürüyüşe çıkın

Stresinizi atmak için kısa bir mola verin ve kendinize ve bilinçaltınıza temiz hava girerek zihninizi boşaltın ve beyin fırtınası oturumuna hazırlanın.

Ayrıca, biraz ön beyin fırtınası egzersizi kimseye zarar vermez! 🕺

2. Farklı bilgileri tüketin

The Economist'te takıldınız mı? Better Homes & Gardens'ı alın.

Her zaman CNN izliyor musunuz? Travel Channel'a geçin.

Başka bir şey deneyin.

Her zaman aynı bilgileri okuyup tüketiyorsanız, yeni bağlantılar kurmak isteyeceksiniz. Bir dergiye, resim sitesine veya beyin fırtınası yapacağınız konuyla tamamen alakasız bir şeye göz atmak, zihninizi tazelemenize yardımcı olabilir.

3. Rutininizi bozun

Bunun sizin için tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum, ancak beyin fırtınası yapmadan önce bunu yapmanın bir yolunu bulun.

Bu, öğle yemeğine çıkmak, hızlı bir iş halletmek veya ofisteki masa tenisi tablosunu ilk kez kullanmak olabilir. Rutinizi bozmak sizi tipik bir döngüden kurtaracak ve etkili yaratıcı problem çözme için doğru zihin yapısına kavuşturacaktır. Teknoloji cihazlarını aktif olarak kullanıyorsanız, onlardan uzaklaşın. Bu cihazlar, odaklanma eksikliği ve hatta uyku bozukluğu gibi sorunlara yol açabilir.

Beyin fırtınasının 2 türü nedir?

Beyin fırtınası iki türde olabilir:

Bireysel beyin fırtınası ve grup beyin fırtınası.

İlki, basit çözümler gerektiren basit sorunlar için daha iyi sonuç verir, ikincisi ise karmaşık sorunları çözmek için kullanılabilir.

Kafanız mı karıştı?

Bir göz atalım:

Bireysel Beyin Fırtınası

Bireysel beyin fırtınası, düşüncelerinizle randevuya çıkmak gibidir.

Birbirinizle rastgele fikirleriniz hakkında konuşursunuz ve birdenbire, bu alışılmadık fikirler somut çözümlere dönüşür.

Bu, The Bachelor kadar romantik olmadıysa özür dileriz. 🌹

Ancak, bireysel beyin fırtınası sırasında, beyin fırtınası oturumu sırasında siz kuralları çiğnemediğiniz sürece, kimse çiğnemeyecektir. Ayrıca, başkalarının fikirlerini dinlemeye kapılıp kendi fikirlerinizi üretmekten kaçınabilirsiniz

Bireysel beyin fırtınasının sorunu, grup beyin fırtınası oturumlarında olduğu gibi fikirleri tam olarak geliştiremeyebilmenizdir.

Grup Beyin Fırtınası

Grup beyin fırtınası ile, takım üyeleri bir fikir üzerinde takıldıklarında birbirlerine yardımcı olabilirler; o fikir hakkında daha fazla bilgiye sahip başka bir takım üyesi önerilerde bulunabilir.

Sonuçta, iki kafa bir kafadan daha iyidir, değil mi?

Diğer faydaları arasında takım ruhunu güçlendirmesi ve takım üyelerine herkesin takıma sunabileceği benzersiz fikirleri olduğunu hatırlatması sayılabilir.

Beyin fırtınasının 4 kuralı nedir?

Beyin fırtınası kuralları, tartışmayı yönlendirmeye ve beyin fırtınası oturumu sırasında herkesin adil bir şekilde dinlenilmesini sağlamaya yardımcı olduğu için çok önemlidir.

İşte dört kural:

Kaliteye değil, niceliğe odaklanın

Öncelik sırasını belirleme zamanı gelene kadar kötü fikirleri eleştirmeyin

Büyük fikirleri teşvik edin

Başkalarının fikirlerinden yararlanın

Bu kurallar, takımınızın başarılı bir beyin fırtınası oturumu gerçekleştirmesini sağlar.

Tamam, tamam, bunlara kural demeyeceğiz çünkü kimse kuralları sevmez, özellikle de "yaratıcı" olmanız ve yaratıcı fikirlerin akışına izin vermeniz gerektiğinde, değil mi?

Tamam, kurallar yok. Bunları sadece "kılavuz" olarak düşünün

Fikirlerinizi Nasıl Geliştirip Önceliklendirirsiniz?

Tüm takımınız beyin fırtınası yaparken harika vakit geçirdi.

Ve herkes en az bir yaratıcı fikir üretmiştir.

Yaşasın!

Çılgın, deli dolu fikirler üretmek kolaydır.

Şimdi iş biraz zorlaşıyor. Hangi fikirlerin peşinden gitmeye değer, hangilerinin çöpe atılması gerektiğini belirlemelisiniz.

Kelimenin tam anlamıyla değil.

Harika fikirleri iyi fikirlerden ayırmak istiyorsanız, fikirlerinizi geliştirmelisiniz.

Peki, takımınız bunu nasıl yapabilir?

Aşağıdaki yöntemleri ve yaratıcı yaklaşımları deneyin:

Seçenek 1: Noktalar

En iyi fikirlerinizi bir panoya veya kağıda yeniden listeleyin ve her takım üyesine bir yapışkan nokta (veya onay işaretleri) verin. Takım üyeleri en beğendikleri fikrin yanına noktaları koymalıdır.

Seçenek 2: Artılar ve Eksiler

Her fikir için artıları ve eksileri listeleyin. (Umarız) gözden geçireceğiniz çok sayıda fikir olduğundan, bunu sadece birkaç artı ve birkaç eksiyle sınırlayın.

Fikrin işe yarayacağı veya yaramayacağı nedenlerini listeleyin.

Bu yöntem, neyin uygulanabilir ve neyin gerçekleştirilebilir olduğuna karar vermenize yardımcı olacaktır. Hepimizin bildiği gibi, en iyi fikir bazen yapılması en zor olanıdır. İşte bu noktada takımınız bu değer yargılarını yapmaya başlayabilir.

Seçenek 3: Yüzleşin

Hayır, 90'ların ortalarında çekilmiş, klişelerle dolu bir Nic Cage filmi izleme zamanı değil.

Bunun yerine, fikirlerinizin birbiriyle "karşı karşıya gelerek" birinci olmak için yarışmasını istersiniz. Hepsi en üst sırayı almak için rekabet eder.

İşte nasıl işler.

Diyelim ki 10 fikriniz var. Bunları birden ona kadar listeleyin

Ardından bunları çiftler halinde alttan yukarıya doğru sıralamaya başlayın. 9 ve 10'u karşılaştırın. 10, 9'dan daha iyi bir fikir mi? Yukarı taşıyın. Peki ya 7 ve 8? 5 ve 6?

Her fikir daha yüksek bir sıra için yarışır. Bir sonraki sefer, daha önce yapmadığınız iki çifti deneyin (örneğin, 9 ve 10 yerine 8 ve 9 karşı karşıya gelir ve bu şekilde devam eder). En iyi fikir ortaya çıkana kadar bu yöntemi kullanmaya devam edin

Neden Yeni Yaratıcı Beyin Fırtınası Tekniklerini Düşünmelisiniz?

Grup veya takım oluşturma oturumlarında mecbur kaldığınızda, bahsettiğimiz tekniklerin hepsini olmasa da birkaçını denemişsinizdir.

Peki, bunları hiç kendiniz denediniz mi?

Düzenli beyin fırtınası ve fikir üretme, yeni fikirler bulmanıza, sorunları çözmek için yeni yollar düşünmenize ve takımınızın gerçek zamanlı olarak daha iyi işbirliği yapmasına yardımcı olur.

Hala ikna olmadıysanız, beyin fırtınası stratejinizi neden yeniden değerlendirmelisiniz? başlıklı yazımızı okuyun.

Ancak, her şeyi çok ciddiye almayın...

Unutmayın, beyin fırtınası yapıyorsunuz.

Fikirleriniz var. Bunları yazdınız diye kalıcı olacakları anlamına gelmez. Bu nedenle, her tekniği denemekten çekinmeyin. Bir dahaki sefere biri sizden alışılmışın dışında düşünmenizi istediğinde hazırlıklı olacaksınız.

Not: Bunlar mevcut en iyi beyin fırtınası yöntemlerinin tümü değildir. İşte birkaç onurlu bahsetme:

Round Robin Beyin Fırtınası : Round Robin, takım üyelerinin daire şeklinde oturup bir konuyu paylaştıkları ve ardından herkesin sırayla özgün fikirlerini paylaştığı geleneksel bir beyin fırtınası yöntemidir.

Hızlı Fikir Üretme: Bu beyin fırtınası tekniği, takım üyelerinin belirlenen bir süre içinde fikir üretmesini içerir. Hızlı fikir üretme, zaman sınırlaması daha hızlı fikir üretilmesini sağladığı için işe yarar (fazla düşünmeye zaman kalmaz!)

İlişkisel beyin fırtınası: Bu beyin fırtınası tekniği, sorun kelimenizle sıfatları ilişkilendirmeyi içerir. Hedef, takımınızın soruna farklı bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olmaktır

Beyaz Tahta : Bu beyin fırtınası yönteminde, fikirler dijital bir beyaz tahtaya veya flipchart'a sabitlenir ve kartlar ve iğnelerle işlenir. Sorular, hedefler ve görevler birleştirilir ve takımdaki herkes, Post-It gibi yapışkan notlar kullanarak fikirlerini tahtaya sabitler

Starbursting : Bu, cevaplara değil, beyin fırtınası sorularına odaklanan bir beyin fırtınası yöntemidir

Altı Düşünme Şapkası: takım üyeleri altı farklı şapka takar ve her biri bir bakış açısını temsil eder. Bu, takımın farklı açılardan bir dizi fikir üretmesine yardımcı olur

Merdiven Tekniği: Bu, her takım üyesinin kendi fikirlerini sunmasını sağlayan adım adım bir yaklaşımdır

Ters Beyin Fırtınası: normal beyin fırtınasının aksine, bu yöntem önce tüm sorunlara odaklanır

Beyin Fırtınası: Bu, sanal grup beyin fırtınası oturumları için yaygın olarak kullanılan bir çevrimiçi beyin fırtınası tekniğidir

Not: Bu tekniklerin çoğu, takım üyelerinin fikirlerini bir nota veya belgeye eklemesini içerdiğinden, bunun için ClickUp Belgeleri'ni deneyin. Takımınızın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlayan, kullanımı kolay bir belge işbirliği çözümüdür!

Sonuç

Her zaman herhangi bir beyin fırtınası yöntemi kullanmadan beyin fırtınası toplantısı yapabilirsiniz, ancak bu, takımınıza bir yön duygusu veya yaratıcı düşünce için organize bir alan sağlamaz.

Ancak, yaratıcı beyin fırtınası teknikleriyle bu sorun değildir.

Fikir üretmeye yardımcı olan tekniklerden farklı fikirleri karşılaştırmanıza olanak tanıyan tekniklere kadar, beyin fırtınası teknikleri takımların en karmaşık sorunlara çözüm bulmasına yardımcı olur.

İyi beyin fırtınası ve fikir yönetimi araçları sunan siteler olsa da, ClickUp'ın Zihin Haritaları özelliği beyin fırtınası ve fikir üretimi için kullanabileceğiniz en iyi araçtır.

Zihin haritalama, takım işbirliği ve hatta görev yönetimi için güçlü özelliklere sahip ClickUp, etkili beyin fırtınası için her takımın ihtiyaç duyduğu tek araçtır.

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