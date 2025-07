2025'te 10 Görsel İşbirliği Yazılımı Aracı

Görsel işbirliği, son zamanlarda çok sık kullanılan bir terim haline geldi, ancak sorunun, bu terimin net bir tanımı olmaması. Bazıları, bu terimin ofis içi, hibrit ve uzaktan çalışanların birlikte çalışmasını sağlayan özelliklere sahip bulut tabanlı bir ortamı ifade ettiğini düşünüyor. Diğerleri ise görsel işbirliğinin dijital beyaz tahtadan ibaret olduğunu söylüyor.

Bu terim popülerlik kazanmaya başladıkça, birçok görsel işbirliği yazılımı aracı ortaya çıktı. Görsel işbirliğinin tam olarak ne anlama geldiği konusunda bir fikir birliği olmadığı için, bu araçlar genellikle farklı özelliklere sahiptir.

Kesin olan bir şey var: bunlar, çalışanların birlikte çalışmasını ve karmaşık fikirleri gerçek zamanlı olarak çözmesini sağlayan, kılık değiştirmiş süper kahramanlar gibidir. ?

Burada, her sektörde kullanılabilen ve ekip çalışmasını ve iletişimi bir üst seviyeye taşıyan en iyi 10 görsel işbirliği yazılımını ele alacağız! ?

Görsel işbirliği yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Etkili görsel işbirliği araçları aşağıdaki avantajları sunmalıdır:

İşbirliği: Platform, : Platform, takım üyelerinin aynı odada olmalarına gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilmelerini sağlamalıdır, böylece takım üyeleri yorum ve notlar bırakabilir, beyin fırtınası yapabilir, görevler atayabilir ve izleyebilir Çok yönlülük: Seçenekleri, fikirlerin paylaşılması için farklı sektörlere, departmanlara ve proje kapsamlarına uygun olmalıdır Şablonlar: Platform, : Platform, zaman kazanmanıza ve rehberlik sağlamanıza yardımcı olacak önceden hazırlanmış şablonlar sunmalı ve tüm bu belgeleri sorunsuz bir şekilde düzenleme ve işbirliği yapma olanağı sağlamalıdır Entegrasyonlar: Görsel işbirliği platformunuzdaki işleri kolaylaştırmak için popüler iletişim, verimlilik ve zaman takibi platformlarıyla entegre olmalıdır Özelleştirilebilirlik: Araç, gerçek zamanlı işbirliği için görseller (grafikler, çizelgeler, videolar veya tablolar) eklemenize izin vermelidir

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi, görsel bir merkezdir

Düzinelerce görsel işbirliği platformunu analiz ettik ve işlevsellik ile özelleştirilebilirliği bir araya getiren ve tüm takım üyelerini bir araya getiren en iyilerini seçtik. Bu platformların her biri, nişiniz ve takımınızın boyutuna bakılmaksızın güçlü bir müttefikiniz olabilir.

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Beyaz Tahtalarınızı kolayca özelleştirin

Görsel işbirliği söz konusu olduğunda, ClickUp Beyaz Tahtaları rakipsizdir. Adından da anlaşılacağı gibi, takımınızın oyun alanı olarak hizmet veren devasa bir sanal beyaz tahtadır. ?

Bunu beyin fırtınası, proje yönetimi ve tartışma , uygulama planlama, zihin haritaları geliştirme ve çok daha fazlası için kullanabilirsiniz. ClickUp Beyaz Tahtalar ile, ister uzaktan ister karma takımlar olsun, tüm takım üyelerinin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu çevrimiçi beyaz tahta aracı, yeni bir uygulama geliştirmek, bir ürünü piyasaya sürmek veya etkili bir pazarlama planı oluşturmak gibi hedeflerinize orantılı olarak katkıda bulunabilir.

ClickUp Beyaz Tahtalar eşsiz özelleştirilebilirlik ve çok yönlülük sunar. Beyaz Tahtanıza medya dosyaları, belgeler, bağlantılar, yapışkan notlar ve yorumlar ekleyin. Ayrıca şekiller, grafikler ve çizelgeler oluşturabilir, renkleri, yazı tiplerini ve stilleri düzenleyebilir ve takımınızın kendini evinde hissedeceği benzersiz bir ortam oluşturabilirsiniz. ?

Beyaz Tahtayı ne için kullanacağınıza bağlı olarak, sıfırdan yeni bir tane oluşturabilir veya kendi işbirliği deneyiminizi geliştirmek için çerçeve görevi gören birçok düzenlenebilir Beyaz Tahta şablonundan birini kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp çevrimiçi beyaz tahta özellikleriyle görsel işbirliği artık çok kolay

Gerçek zamanlı ve eşzamansız işbirliğini destekler

Gerçek işbirliğini sürdürmek ve tek bir takımın tercihlerine bağlı kalmamak için takımlar arasında özelleştirme imkanı sunar

Takımların birlikte çalışmasına yardımcı olmak için çeşitli kullanım durumları için önceden hazırlanmış şablonlar sunar

Güçlü proje ve görev yönetimi seçenekleriyle birlikte gelir

1.000'den fazla uygulama ile entegre

Uzaktan çalışma veya şirket içi işbirliği için çok fonksiyonlu takımlar için uygundur

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bazı kesintiler yaşadıklarını bildirmiştir

Özelleştirilebilir seçeneklerin sayısı, yeni kullanıcıları bunaltabilir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz : 0 $

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. Conceptboard

Özellikle görsel işbirliğine odaklanan, kullanımı kolay, temiz ve güvenli bir platform mu arıyorsunuz? O zaman Conceptboard tam size göre olabilir. ?

Conceptboard, kullanıcıların özelliklerle dolu işlevsel, işbirliğine uygun panolar oluşturabilmelerini sağlamak amacıyla basit bir fikirle geliştirilmiştir.

Panoda çalışan her kişi, adının yazılı olduğu canlı bir imleç alır ve bu da gerçek zamanlı işbirliğini destekler. Sonsuz bir tuvalin avantajından yararlanırsınız, yani platform yaratıcılığınızı ve özgürlüğünüzü sınırlamaz.

Çeşitli çizim araçları ile fikirlerinizi hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz. Conceptboard, yapışkan notlar kullanmanıza, yorum bırakmanıza ve notlar içeren metin kutuları oluşturmanıza olanak tanır. Tüm panolar otomatik olarak kaydedilir, bu da bilgi kaybı ve iletişim kesintileri konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.

Bu platform, panolarınızı iç ve dış işbirlikçilerle paylaşmanıza olanak tanır. Yapmanız gereken tek şey, alıcıya şifre korumalı bir bağlantı göndermek; alıcılar da panolarınıza erişebilir. ?

Conceptboard'un en iyi özellikleri

Kullanıcı adlarıyla canlı imleçler, kimin ne yapacağına dair ortak bir anlayış sağlar

100'den fazla hazır şablon

İşbirliği için şifre korumalı bağlantılarla kolay pano paylaşımı

Tüm sektörler, şirket içi veya uzaktan çalışan takımlar ve her boyuttaki şirket için uygundur

Pano geçmişi ve otomatik kaydetme özellikleri

Conceptboard sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, daha fazla özellik sunan diğer platformlara kıyasla fiyatının daha yüksek olduğunu belirtiyor

Arayüzün iyileştirilmesi faydalı olabilir

Conceptboard fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 9,50 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kamu Sektörü : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Veri Merkezi Sürümü: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Conceptboard puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (30+ yorum)

3. Canva

Canva, inanılmaz tasarım seçenekleriyle ünlüdür; reklamlar, görseller, videolar, infografikler ve sunumlar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ancak Canva'nın sunduğu özellikler bununla sınırlı değil! Platform, mükemmel görsel işbirliği özellikleri de sunar.

Canva, işbirliğine dayalı beyaz tahtalar ile iş akışlarını kolaylaştırır. Canva beyaz tahtasını takımınızın toplantı noktası olarak düşünün; burası yeni fikirlerin doğduğu ve yapıcı tartışmalar için mükemmel bir yerdir.

Beyaz tahtada, görevleri atamaktan onay almaya, izinleri ayarlamaktan takım etkinliklerine ilişkin bilgileri görüntülemeye kadar istediğiniz hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz.

Canva bir tasarım uygulaması olduğu için, beyaz tahtaları yaratıcı süreçleri basitleştirmeye odaklanmıştır. Bu nedenle, platformun sosyal medya gönderilerini tasarlama ve planlama ve tasarımları doğrudan beyaz tahtalardan paylaşma gibi özellikler sunması şaşırtıcı değildir. 600.000'den fazla özelleştirilebilir şablonla tasarım becerilerinizi yepyeni bir seviyeye taşıyabilirsiniz! ?

Canva'nın en iyi özellikleri

Tasarım ve pazarlama takımları için mükemmel bir araç

Şirket içi veya uzaktaki takımlar için kolay görev dağıtımı

Sürükle ve bırak düzenleyici

Basit izin ayarları ve beyaz tahta paylaşımı

600.000'den fazla şablon

Canva sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, belirli şablon öğelerinin kolayca değiştirilemediğini söylüyor

Ücretsiz sürüm sınırlı özellikler sunar

Canva fiyatlandırması

Canva Ücretsiz : 0 $

Canva Pro : Kullanıcı başına yıllık 119,99 $

Canva for Teams: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Canva puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.300+ yorum)

4. Mural

Hayır, Mural ile iskeleye tırmanıp duvarlara resim yapmayacaksınız. ?

Bunun yerine, siz ve takımınızın iki yönü olan bir dijital beyaz tahtaya resim yapmanıza olanak tanır

Kolay işbirliği ve iletişim İşbirliği becerilerini geliştirmeye yönelik rehber

Her şey esnek ve dinamik bir görsel ortamda (duvar) gerçekleşir. Sonsuz ve yeniden boyutlandırılabilir tuvalleri ve kolay izin kontrolü sunar, böylece beyin fırtınası, zihin haritaları, bir projeyi tartışma veya başka bir şey olsun, hedeflerinize göre ayarlayabilirsiniz.

Yapışkan notlar ve/veya metin kutuları kullanarak fikirlerinizi duvar resmine ekleyin, medya dosyaları ekleyerek düşünce akışınızı temsil edin ve duvar resimlerinizi bağlantılarla paylaşın.

Mural ayrıca zamanlayıcı ayarlama, katılımcıları belirli bir beyaz tahta bölümünü kontrol etmeye davet etme ve nesneleri kilitleme (taşınmalarını engelleme) gibi özellikler de sunar. Bu seçenekler, toplantıları yürütmeyi ve herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini çok daha kolay hale getirir.

Mural'ın en iyi özellikleri

Çeşitli tuval seçenekleri

Çeşitli ayarlarla izin denetimleri

Programı takip etmek için zamanlayıcılar ayarlama

Gizli mod

Uzaktaki veya şirket içi takımlar için kolay duvar paylaşımı

Mural sınırlamaları

Mobil deneyim daha iyi olabilir

Bazı kullanıcılar, platformda çok fazla etkinlik olduğunda gecikme yaşandığından bahsetmektedir

Mural fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Takım+ : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Mural puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (1.300+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (100+ yorum)

5. Miro

Takımların güçlerini birleştirerek her tür ve boyuttaki projeyi zahmetsizce ele almalarını sağlayan çok yönlü bir görsel işbirliği platformu mu arıyorsunuz? O zaman Miro sizin süper kahramanınız olabilir! ?

Bu en beğenilen araç, takım üyelerini bir araya getirir ve onlara sonsuz sanal beyaz tahta formunda bir işbirliği çalışma alanı sağlar. Emojiler, yapışkan notlar, resimler, şekiller, bağlantı çizgileri ve dijital kalem dahil olmak üzere düşüncelerinizi ve fikirlerinizi ifade etmek için kullanabileceğiniz birçok araç vardır. ?

Miro, süreçler ve projelerle ilgili kritik kararlar almanıza yardımcı olan anonim oylama ve canlı tepkiler gibi benzersiz özellikler sunar. Yerleşik zamanlayıcı, programınıza uymanızı sağlar ve tüm görevlerin son teslim tarihlerinde tamamlanmasını garanti eder.

Sektörden bağımsız olarak, şirketler içinde motivasyonu ve takım çalışmasını artırmak için ortamı eğlenceli tutmak çok önemlidir. Miro bunu anlıyor ve bu nedenle Icebreakers, yani fiziksel olarak birbirlerine yakın olmasalar bile insanların birbirleriyle rahat etmelerini amaçlayan oyunlar ve aktiviteler sunuyor.

Miro'nun en iyi özellikleri

Sonsuz beyaz tahtalar

Grafikler, çizelgeler ve diyagramlar oluşturmak için mükemmel

1.000'den fazla şablon

Mükemmel özelleştirilebilirlik

İnsanları birbirine yaklaştırmaya odaklanan oyunlar ve aktiviteler

Miro sınırlamaları

Fiyatlandırma modeli yeniden yapılandırılabilir

Bir kişiyi beyaz tahtaya davet etmek bazen hatalı çalışabilir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4. 8/5 (4.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

6. Lucidspark

Lucidspark'ın benzersiz görsel işbirliği seçenekleriyle takım üyelerinizin zihinlerinde bir kıvılcım çakın! ?

Bu platform ve onun imza niteliğindeki sanal sezgisel beyaz tahta, herhangi bir takımı bir araya getirebilir.

Beyaz tahtadaki her kişi adının yazılı olduğu canlı bir imleç alır, bu da herkesin yaptıklarını izlemeyi daha kolay hale getirir ve karışıklığı önler.

Lucidspark'ın en ilginç özelliklerinden biri Breakout Boards'dur. Bunlarla işinizi parçalara ayırabilir, daha küçük gruplar halinde üzerinde çalışabilir ve işiniz bittiğinde ana panoya geri senkronize edebilirsiniz.

Lucidspark, her etkinliğin programa göre gerçekleştirilmesini sağlamak için bir zamanlayıcı sunar. Herkesin dikkatini çekmek istediğinizde, Call Others to Me (Diğerlerini Bana Çağır) seçeneğini kullanabilirsiniz; bu seçenek, tüm katılımcıları panonun aynı noktasına getirir.

Birden fazla fikir arasında nasıl karar vereceğinizi bilmiyor musunuz? Oylama seçeneğini kullanın ve birkaç tıklamayla oyları sayın.

Lucidspark'ın en iyi özellikleri

Breakout Panoları

Yerleşik zamanlayıcı

Herkesin dikkatini panodaki aynı alana çekme seçeneği

Fikirleri gruplandırmanıza olanak tanır

İletişim ve PM uygulamalarıyla entegre olur

Lucidspark sınırlamaları

Bazı kullanıcılar belirli şablonların kullanımının daha zor olduğundan bahsetmektedir

Mobil uygulama sınırlı özellikler sunar

Lucidspark fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Bireysel : Kullanıcı başına aylık 7,95 $'dan başlar

Takım : Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lucidspark puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (350+ yorum)

7. Creately

Creately iki şeyle tanınır: görsel işbirliği ve diyagram oluşturma. ?

Görsel işbirliği söz konusu olduğunda, Creately'nin en önemli özelliği sonsuz görsel tuval. Burada fikirlerinizi görselleştirebilir, iş arkadaşlarınızla birlikte üzerinde çalışabilir ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Creately, süper hızlı önizleme senkronizasyonu ile işbirliğini kolaylaştırır ve daha verimli hale getirir; başka biri değişiklik yaptığında panonuz hemen güncellenir. Milisaniyelik gecikme süresi, başka bir kullanıcının ekranını izliyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlar! ?

Ayrıca Creately içinde video konferans seçeneği de mevcuttur; diğer katılımcılarla iletişim kurmak için tuvalden ayrılmanıza ve farklı bir uygulama kullanmanıza gerek yoktur.

Panoya yorum bırakabilir, bir tartışma konusu başlatabilir, görevler atayabilir ve izleyebilir, işbirliği yapanları öne çıkarabilir, notlar alabilir ve yazarken grafikler, diyagramlar ve haritalar oluşturabilirsiniz.

Tuvaldeki her işbirlikçi gerçek zamanlı metin imleci ve fare işaretçisi alır, böylece herhangi bir anda kimin ne yaptığını görebilirsiniz. Sürükle ve bırak tasarımı sayesinde Creately'nin görsel tuvalinde öğeleri taşımak çok kolaydır.

Creately'nin en iyi özellikleri

Hızlı önizleme senkronizasyonu

Mükemmel diyagram oluşturma seçenekleri

Yerleşik video konferans

Tamamen özelleştirilebilir arayüz

Sürükle ve bırak tasarımı

Creately sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulamanın bazen yüklenmesinin zaman aldığından bahsetmektedir

Platformda gezinmek bazı kullanıcılar için zor olabilir

Creately fiyatlandırma

Ücretsiz : 0 $

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5 $

İş : Sınırsız kullanıcı için aylık 89 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Creately puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (840+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (160+ yorum)

8. Stormboard

Stormboard, iş ve kurumsal kullanıcılar için tasarlanmış bir dijital çalışma alanı platformudur. Takım üyeleriniz birkaç metre ya da birkaç bin kilometre uzakta olsun, mükemmel bir işbirliği sürdürmenize yardımcı olur.

Stormboard'un dijital çalışma alanları (beyaz tahtalar) Storms olarak adlandırılır. ?️

Every Storm, size ve iş arkadaşlarınıza iletişimi kolaylaştırmak, fikirleri sunmak ve sonraki adımlara karar vermek için düzinelerce kullanışlı araç sunar. Metinlerin yanı sıra, Storm'larınıza yapışkan notlar, resimler, videolar ve dosyalar ekleyebilirsiniz. Ayrıca benzer fikirleri ve kavramları gruplandırabilir ve önemli fikirleri öne çıkanlar bölümünde tutabilirsiniz.

Stormboard, güçlü dışa aktarma özelliklerine sahiptir. Sadece birkaç tıklamayla Storm'unuzu Google Dokümanlar'a dönüştürün ve Google Çalışma Alanı'ndaki yatırımcılara, yönetime ve diğer paydaşlara gönderin. ?

Stormboard'un en son seçeneği olan StormAI, oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu artırılmış zeka işbirliği aracı, fikir üretmenize yardımcı olur, yeni bir bakış açısı sunar ve tüm takımın verimliliğini ve etkinliğini artırır! ?

Stormboard'un en iyi özellikleri

Mükemmel dışa aktarma özellikleri

AI destekli ortak işbirliği

çeşitli amaçlar için 250'den fazla şablon

Birkaç tıklamayla fikirleri ve kavramları gruplandırın

Büyük takımları ve karmaşık projeleri destekler

Stormboard sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun kurulumunun zor olabileceğini bildirmiştir

Fiyatlandırma yapısının güncellenmesi faydalı olabilir

Stormboard fiyatlandırması

Kişisel : 0 $

İş : Kullanıcı başına aylık 8,33 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Stormboard puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

9. Google Jamboard

Google Jamboard ile işbirliği çalışmalarınızı hızlandırın! ?

Bu dijital beyaz tahta platformu, jam adı verilen tamamen özelleştirilebilir alanlar kullanarak daha verimli bir şekilde işbirliği yapmanızı sağlar.

Tahmin edebileceğiniz gibi, Google Jamboard'un en önemli avantajlarından biri, Google ekosisteminin bir parçası olmasıdır. Google'da arama yapabilir ve jams'lerinize resim ve/veya web sayfaları ekleyebilir, Google Meet'i kullanarak jams'lerinizi tartışabilir ve sunabilir, Google Dokümanlar, Slaytlar veya E-Tablolar'ı ekleyebilir ve Google Takvim etkinliklerini görüntüleyebilirsiniz.

Daha önce bahsettiğimiz diğer platformların aksine, bu platformun kendi cihazı vardır ve bu cihaza Jamboard adı verilmiştir. Bu, tüm G Suite hizmetleriyle entegre olan 55 inçlik bir dijital beyaz tahtadır. Yazmak ve çizmek için kullanabileceğiniz bir kalemle birlikte gelir. Parmaklarınızla öğeleri taşıyabilir, görüntüleri ve metinleri yeniden boyutlandırabilirsiniz. ?

Google Jamboard, el yazısı ve görüntü tanıma gibi bazı benzersiz özellikler sunar. El yazınızı metne, eskizlerinizi ise düzgün görüntülere dönüştürebilir.

Jamboard cihazınız yok mu? Endişelenmeyin, platform bilgisayarlar ve mobil cihazlarda kullanılabilir. Kullandığınız cihaz ne olursa olsun, olağanüstü özelleştirme özelliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Google Jamboard'un en iyi özellikleri

Google ekosisteminin bir parçası

Özel Jamboard cihazları dahil olmak üzere farklı platformlarda çalışır

El yazısı ve görüntü tanıma

Eğitimciler ve şirket içi takımlar için mükemmel

Kullanıcı dostu arayüz

Google Jamboard sınırlamaları

Özelliklerin kullanılabilirliği, seçilen platforma bağlıdır

Platform, aynı anda çok sayıda kişi tarafından kullanıldığında hatalar verebilir

Google Jamboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Jamboard cihazı isteğe bağlıdır ve yıllık yönetim ve destek ücreti 4.999 $ + 600 $'dır

Google Jamboard puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (90+ yorum)

10. Freehand by InVision

Güçlü özellikleri ve kullanım kolaylığı ile InVision'ın Freehand uygulaması, işbirliği ve verimlilik gücünüzü artırır ve iş akışlarınızı görselleştirmenize yardımcı olur. ?

Bu platform, siz ve iş arkadaşlarınızın akıllı, sınırsız, çok oyunculu bir tuval kullanarak fikirlerinizi ifade etmenizi ve işbirliği yapmanızı sağlar.

Bu tuval özelleştirilebilir ve esnektir, böylece planlama, fikir üretme veya beyin fırtınası yapma gibi hedeflerinize göre ayarlayabilirsiniz. Yapılacaklar listeleri oluşturun, yapışkan notlar ekleyin, yorumlar bırakın, oylama anketleri ekleyin ve işbirliğini olabildiğince sorunsuz hale getirmek için çevirme kartları kullanın.

Biraz sağlıklı rekabet ortamı yaratmak istiyorsanız, platformun liderlik tablosu seçeneğini kullanabilirsiniz. ?

Platform, inanılmaz görev yönetimi seçenekleri sunar. Sürükle ve bırak işlevini kullanarak görev kartları oluşturun ve bunlara kişiler ekleyin. Freehand'in akıllı nesneleri, kullanımı kolay bağlayıcıları ve çoklu görev düzenleri ile her görevi özetleyebilir, farklı açılardan inceleyebilir ve zamanında tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

Takım ruhunu beslemek, iyi işleyen her takım için hayati önem taşır. InVision'ın Freehand uygulaması bunu bilir ve tuvalinize farklı zorluklar, oyunlar ve takım oluşturma alıştırmaları eklemenize olanak tanır.

InVision'ın Freehand'inin en iyi özellikleri

Farklı sektörler ve şirket boyutları için uygundur

Liderlik tablosu seçeneği sunar

Güçlü görev yönetimi özellikleri

Takım ruhunu teşvik eder

InVision'ın Freehand sınırlamaları

Bazı kullanıcılar fare pedini kullanarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma konusunda sorunlar yaşadı

Sınırlı entegrasyonlar

Freehand by InVision fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Freehand by InVision puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (300+ yorum)

TrustRadius: 8. 2/10 (130+ yorum)

Doğru Platformlarla Görsel İşbirliği Becerilerinizi Geliştirin

Görsel işbirliği platformları, konumlarından bağımsız olarak takım üyelerini bir araya getirir ve hedeflerine odaklanmalarını sağlar. Bu araçlar ve sağlam özellikleri, çalışanları sanatçılara dönüştürür ve maksimum şeffaflık ve takım çalışması sağlarken fikirlerini zahmetsizce aktarmalarına yardımcı olur. ?