İş Yerinde Görevlere Öncelik Verme (İş Akışınızı İyileştirmek İçin 8 Adım)

Pipeline'ınızdaki her görev aynı derecede acil mi?

Basit bir yapılacaklar listesi hazırlayıp her görevi baştan sona tamamlıyor musunuz?

Eğer öyleyse, bu büyük bir tehlike işaretidir.

Görevlere öncelik vermiyorsanız, kronik bir proje darboğazı haline gelmeniz an meselesi. Net bir görev hiyerarşisi olmadan, teslim tarihlerini kaçırma, çabaların boşa gitme ve desteklerinize güvenmeyi bırakan takım arkadaşlarınızın bunalması riskleri vardır.

Bu nedenle, belki de bu senaryodan tamamen uzak durmalı ve görevleri önceliklendirmenin en iyi yollarını öğrenmeliyiz. Bu kılavuz, en önemli konulara odaklanmanıza, takımınızda güven uyandırmanıza ve proje kaosunu önlemenize yardımcı olacaktır.

i̇ş Yerinde Görevlere Öncelik Vermek İçin 8 Adım

Hangi görevlerin şimdi veya daha sonra ele alınabileceğini bilmek, projenizin başarısını etkileyecektir. Çalışanların işten kopması ve devamsızlığından düşük performans ve verimliliğe kadar, verimsiz görev önceliklendirme, büyük ve karmaşık projeleri etkiler.

Sonuçta, şirketinizin kârı buna bağlıdır. Bu nedenle, zamanınızı yönetmek ve takımınızda aciliyet derecesini belirlemek için görevleri nasıl önceliklendireceğinizi anlamanız gerekir.

Takımınız, yöneticisi olduğunuz için görevleri tamamlayacağınızı düşünüyorsa, takım iletişimi çoktan bozulmaya başlamıştır. Görevlere öncelik vermek, yüksek performanslı takımlar için çok önemlidir, ancak bunu sağlamak için ne yapabilirsiniz?

1. Görevlerinizi belirli bir hiyerarşiye göre listeleyin

İlk olarak, tüm görevlerinizi bir listeye yazın. Bu yapılacaklar listesine, tüm projeleriniz için hem devam eden hem de gelecekteki görevleri dahil edin. Ve hiçbirini hiçbir nedenle yapılacaklar listesinin dışında bırakmayın.

İşleri kolayca görselleştirmek için görevlerinizi ClickUp'ta toplayın veya listenizi istediğiniz gibi özelleştirin

Bu gereksiz gibi gelebilir. Ancak, görevleri kafamızda etkili bir şekilde önceliklendirmek ve yönetmek bir hayalden ibarettir. Elbette, küçük, tek kişilik projelerde bu mümkün olabilir, ancak çoğu proje için bu bir destan olur.

Devam eden, planlanmış ve henüz başlamamış tüm görevlerinizi tek bir yerde, kafanızın dışında tam olarak görebilmelisiniz. Bazıları için, görevlerin sıralanmamış olması gerekir, böylece sadece bir listeyi takip etmek veya tüm görevleri aynı şekilde ele almak zorunda kalmazsınız.

Bunun yerine, görevleri öncelik sırasına koymaya çalışın ve öncelikleri takımınıza iletin. Böylece iş yükü yönetimini etkinleştirir ve öncelik listenizi görebilir, gerektiğinde yeniden dağıtabilirsiniz.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

HER ZAMAN LİSTENİZİ OLUŞTURMAYLA BAŞLAYINİşleri hızlandırmak için yapılacaklar listesi adımını atlamaya çalışmayın! Bu bir tuzaktır. Ve daha önce bahsettiğimiz görev önceliklendirme eksikliğinin tüm yüksek maliyetlerinden kaçınamayacaksınız. Daha büyük görevleri alt görevlere bölün. Bu, sonraki adımları basitleştirir ve ClickUp gibi görev yönetimi yazılımlarında alt görevleri toplu olarak yeniden düzenleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Şu anda listedeki görevleri sipariş etmenize gerek yoktur. Ancak bunları gün, hafta, ay ve yıla göre gruplandırmak için mükemmel bir zaman. Aynı şey, her göreve süre ve son teslim tarihi eklemek için de geçerlidir.

Görevlerin sadece proje çıktıları üzerinde çalışmayı içermediğine dikkat edin. Görevler aynı zamanda toplantılar, telefon ve video görüşmeleri, sunumlar, anlık mesajlara ve e-postalara cevap vermeyi de içerir. Ancak genellikle bunlar görevlerin içindeki adımlardır.

Görev listenizi derlemek için kalem ve kağıt veya ClickUp kullanın. Ancak şunu da belirtelim: Bir araç kullanmak, yeni görevler ortaya çıktıkça listeyi güncellemek gibi sonsuz bir işi kolaylaştırır. Ve bu görev önceliklendirme ve zaman yönetimi yöntemi size çok fazla zaman kazandırabilir.

Taskade alternatifleriyle görevleri düzenleyin!

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. Diğer %15 ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zekanın halletmesini istiyor. Bunu yapmak için yapay zekanın şunları yapabilmesi gerekir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca tahsis edilebildiği AI destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

2. Öncelikle hangi görevlerin yapılması gerektiğini belirleyin

Hepimiz, önceliklerine bakmaksızın küçük, kolay ve hızlı görevleri önce yapmak zorunda hissederiz. Bu, tamamlama önyargımızın devreye girmesidir. Ayrıca, araştırmalar, önemli görevleri tamamladığımızda beynimizin kan dolaşımına dopamin salgıladığını ve bunun da bizi o görevi yapmaya devam etmeye ittiğini göstermektedir.

Ancak buna karşı koymalısınız! Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

Önemli görevleri acil görevlerden ayırın

Önemli bir görev nedir? Ve acil bir görev nedir?

Şüphesiz, acil olmayan önemli bir görev de görev listenizde yer almalıdır. Görevi planlamanız gerekir, ancak hemen yerine getirmeniz gerekmez. Görevi erteleyebilirsiniz.

Öte yandan, acil ve önemli görevleri bugün veya önümüzdeki birkaç saat içinde yerine getirmelisiniz. Ancak bunlar mutlaka önemli görevler değildir, bu nedenle bunları başka birine devrederek yerine getirmesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca, hem önemli hem de acil olan başka görevleriniz de olabilir. Müşterinin teslim tarihini kaçırmak, müşteri sözleşmesini kaybetmek, bir ürünü piyasaya sürmemek veya bir hizmeti sunamamak gibi ciddi olumsuz etkilerden kaçınmak için bunları hemen yapmanız gerekir.

Son olarak, günlük görevlerinizin bazıları ne önemli ne de acildir. Bu, takım, departman veya tüm şirket üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadan bunları görev listenizden kaldırabileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp'ta öncelikleri belirleyerek, hemen yapılması gerekenleri ve bekleyebilecekleri daha iyi ayırt edin

ClickUp, görevlere özel etiketler ekleyerek bunları önemli, acil, her ikisi veya hiçbiri olarak işaretlemenizi sağlar. Ayrıca, tüm görevler acil, yüksek, normal ve düşük gibi belirli önceliklere ayarlanabilir.

Görevleri değerlerine göre sipariş edin

Hangi görevleriniz iş için yüksek değer yaratıyor? Bu görevler önceliklidir, ancak hepsi kritik değildir.

Öncelikleri, değerlerine göre belirlenir. Kritik görevler acil ve değeri yüksektir. Yüksek öncelikli görevler acil değildir, ancak işe yüksek değer katar. Orta öncelikli görevler acildir, ancak değeri düşüktür. Son olarak, düşük öncelikli görevler acil değildir ve değeri düşüktür.

İşte herhangi bir iş için yüksek değere sahip görevlerin birkaç örneği:

Müşteri projeleri için iş yapmak (şirket içi projeler yerine)

Sadece uzaktan çalışan bir şirketin kurumsal video konferans platformuna erişimi düzeltmek (daha yüksek kaliteli bir alternatif aramadan önce)

Müşteri destek taleplerine yanıt vermek (web sitenizi yeniden tasarlamak yerine)

Takımınızın geliştireceği yeni ürünün gereksinimlerini tanımlamak (takımın bağımlı olmadığı bir görev değil)

ClickUp'ın Liste Görünümü'nde görev bağımlılıklarınızı görüntülemek ve öncelikle nelere dikkat etmeniz gerektiğini hızlıca öğrenmek çok kolaydır

ClickUp'ta görevleriniz ve takımınız arasında ilişkiler oluşturarak her bir görev arasında kolayca gezinebilir ve durumlarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp'ı kullanarak görevler için bağımlılıklar ayarlayabilir ve nihayetinde bunların yürütülme sırasını belirleyebilirsiniz.

Önemli görevleri çaba düzeyine göre sıralayın

Gününüzü verimlilik için planlamak istiyorsanız, çaba tahminlerine güvenin. Bu, her gün başka bir şey yapmadan önce en fazla çaba gerektiren görevi tamamlamanız gerektiği anlamına gelir.

En fazla çaba gerektiren görevler genellikle günün en karmaşık görevleri veya şirketin OKR'leriyle yakından ilişkili görevlerdir. Her gün ilk olarak bu görevleri halletmek, stres düzeyinizi önemli ölçüde azaltırken, ivme yaratır ve motivasyonu artırır.

ClickUp'taki scrum puanı açılır menüsü, takımların tamamlanan işlerin karmaşıklığını izlemeyi ve takip etmeyi kolaylaştırır

ClickUp'ın yardımıyla, her göreve tahmini işi sayı bazında değerlendirmek ve belirlemek için "Sayı" değerine sahip özel alanlar eklemek kolaydır (örneğin, 1-5 arasında 5 en zor olanıdır). Bu süreç, scrum proje yönetiminde kullanılır, ancak takımınız için de benzer şekilde çalışabilir!

Günün önceliklerini belirleyin

Muhtemelen haftalar veya hatta yıllar gibi uzun dönemler için önemli görevler planlıyorsunuzdur. Ancak bu yöntem, haftalık görev planınıza gün gün yaklaşmanıza yardımcı olur:

Günü bitirmeden önce, ertesi gün yapılacak en önemli görevleri seçin (en fazla altı tane) Görevleri önemlerine göre önceliklendirin Ertesi gün, listedeki ilk göreve odaklanın ve onu bitirmeden bir sonraki göreve geçmeyin, ve böyle devam edin Günün sonunda, bitmemiş işleri (ister bir görev ister birkaç görev olsun) ertesi günün listesine taşıyın ve tüm süreci tekrarlayın

3. Önceliklerinizi sürekli olarak ayarlayın

Görev önceliklendirme konusunda bir yol öğrenmek istiyorsanız, uyum sağlama becerisini edinmeniz gerekir. Çünkü takımda, işte veya üründe bir değişiklik siparişi veya beklenmedik bir sorun ne zaman ortaya çıkacağını asla bilemezsiniz.

Ancak, görev önceliklerini değiştiren öngörülemeyen etkinliklere kendinizi hazırlayabilirsiniz. Görev önceliklendirme gözden geçirme alışkanlığı geliştirin ve bunu sık sık yapmayı unutmamak için bir sistem kurun.

Basit organizasyon için görevleri ClickUp Tablo Görünümü'ne sürükleyip bırakın

Görev önceliklerini her gün, günün başında veya sonunda gözden geçirin. Ancak isterseniz, bunu bir sonraki hafta için Cuma öğleden sonra yapın ve her günün sonunda öncelikleri gözden geçirin.

ZAMAN KAYBIYI ÖNLEMEKZaman yönetimi becerileri, görevlerinize öncelik vermek için çok önemli bir anahtardır. Birdenbire öncelikli olmaktan çıkan bir görevi, bitirmek isteseniz ve ona çok zaman ve çaba harcamış olsanız bile bırakın. Öncelikli olmayan bir görevi yapmaya devam etmek, özellikle başka bir görev öncelikli hale geldiğinde, zaman kaybı olur ve teslim tarihini tehlikeye atabilir.

4. Görevlerin tamamlanması için gereken çabayı gerçekçi bir şekilde tahmin edin

Çaba tahminleriniz, görev tamamlanma sürelerinin kayıtlarıyla destekleniyor mu? Eğer değilse, bu süreleri izlemeye başlamalısınız çünkü görevleri çaba düzeyine göre önceliklendirmediyseniz bile bu süreleri ihtiyacınız olacak.

ClickUp'ın proje zaman takibi yazılımıyla görevlerinizi tamamlamak için gereken süreyi takip edin. Ardından, bu kayda göre çaba tahminlerinizi iyileştirin.

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

Kaynakları farklı kriterlere göre tahsis etmeniz gerekir ve büyük olasılıkla, görevlere harcanan zaman da bu kriterlerden biri olacaktır.

Yapılacak son şey, takımınız için gerçekçi olmayan çaba ve zaman tahminleri yapmaktır. Sonunda projeyi aceleye getirerek hatalara yol açarsınız.

5. Verimlilik sınırlarınızı tanıyın ve iş-yaşam dengesini göz önünde bulundurun

Bir günde veya belirli bir ruh halinde yapabileceğiniz şeyler sınırlıdır. Tipik bir iş günü genellikle sekiz saat sürer. Ve hepimiz ara sıra yaratıcı bloklar yaşarız. Ayrıca, çoğumuz stresliyken yüksek performans gösteremeyiz.

Bazen bir görevi ertesi güne ertelemek veya tamamen iptal etmek daha verimli olabilir. Ancak bu, elbette, görev kritik, önemli ve acil değilse ve başkasına devredilemez veya yeniden atanamazsa mümkündür.

ClickUp'ın Risk Günlüğü'nü kullanarak hangi görevlerin veya alt görevlerin gecikme veya tamamlanamama riski altında olduğunu görün

Risk Günlüğü kullanmak, takımlarınızın görevlerinin (veya kişisel görevlerinizin) tamamlanmaması durumunda bunların etkisini ve olasılığını anlamanıza ciddi şekilde yardımcı olabilir. Potansiyel risklerinizi anlamak, takımlarınızın genel verimliliğini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

Mülakat Sorusu İpucu:Sık sorulan bir mülakat sorusu şudur: İşlerinizi nasıl önceliklendirirsiniz? İşe alım yöneticisine eleştirel ve stratejik düşünme becerinizi göstererek bu soruyu her seferinde başarıyla geçin. Her görevin önemini ve aciliyetini nasıl değerlendirdiğinizi ve bu faktörlere göre iş yükünüzü nasıl önceliklendirdiğinizi açıklayın. Organizasyon becerilerinizi ve bunalmadan aynı anda birden fazla önceliği yönetme yeteneğinizi gösterin.

6. Tüm görevlerinizi ve iş atamalarınızı planlayın

Görev planlama, proje yönetimi kontrol listenizde yer alması gereken bir öğedir. Öncelikli görev listenizdeki her görev için bir başlangıç ve bitiş tarihi belirlemekle başlar. Görevleri takviminize eklemekten iş yüklerini yönetmeye kadar birçok amaca hizmet eder.

Her göreve bir son teslim tarihi eklediyseniz, sorun yok! Bunlar, başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek için referans olarak gereklidir.

Beklenmedik gecikmeleri hesaba katmak için bir görevi son teslim tarihinden önce bitirmek isteyebilirsiniz. Ancak, hedefinizin görevleri en azından son teslim tarihine kadar bitirmek olduğunu varsayalım.

Artık, her görevi son teslim tarihine kadar tamamlamak kapasitenize bağlıdır. Ayrıca, eşzamanlı öncelikleriniz olup olmadığına da bağlıdır. Ancak, takviminizde görevlerinizi planladıktan sonra kapasiteniz ve öncelikleriniz hakkında kesin sonuçlara varabilirsiniz.

ClickUp'ın Portföy bileşeni ile uyumlu girişimlerin nasıl ilerlediğine dair genel bir bakış elde edin

Görevleri günlere dağıtarak, son teslim tarihlerine göre ilerlemenizi izleyebilirsiniz. "İlerleme" ile, bitiş tarihine kalan süreyi (gün sayısı veya yüzdesi) kastediyoruz. Ancak, her bir görevinize işleri kaydederseniz, çabaya göre (kişisel saat olarak tahmin edilen) ilerlemeyi de izleyebilirsiniz.

Takviminizi görselleştirmek, daha fazla görev alıp alamayacağınızı belirlemede oldukça etkilidir. Ve zaten maksimum iş yükünüze ulaştıysanız, ekstra yardıma ihtiyacınız olacaktır (günün sadece belirli saatleri vardır).

Görevleri yönetmek ve etkili bir şekilde önceliklendirmek için, kişisel görevleriniz ve hem iç hem de dış proje görevleri dahil olmak üzere her şeyi planlayın.

Projeleri düzenleyin, zaman çizelgeleri planlayın ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayan esnek bir takvimde takımınızın işlerini görselleştirin

ClickUp'ı seçerseniz, yinelenen görevlerle haftalık toplantılar (ve günlük hatırlatıcılar) planlayabilirsiniz. Ancak, ClickUp'ın Takvim görünümünü kullanarak günlük (veya haftalık veya aylık) görevlerinizi planlayarak bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Zaman çizelgesi veya tablo (veya elektronik tablo) görünümünü tercih ederseniz, ClickUp'ta bunlar da mevcuttur.

Son olarak, ClickUp iş yükünüzü mükemmel bir şekilde dengelemek için bir iş yükü görünümü içerir. İş yükünüzün aşırıya çıktığı, aşmak üzere olduğu veya aşmaktan çok uzak olduğu günleri tespit edin. Ardından, buna göre hareket edin: İkinci durumda daha fazla görev planlayın, ilk durumda görevleri değiştirin.

7. Daha fazla iş yapmak için zamanınızı bloklayın

Görevlerinizi kesintisiz olarak yapmak için zaman blokları planlayın. Bu, görev önceliklendirme stratejilerinin tam tersi olan çoklu görev yapmanızı önler.

Bu zaman bloklarının her birinde bir proje görevini veya herhangi bir projeye ait olmayan bir görevi gerçekleştirin. Tek bir zaman bloğu içinde birden fazla görev üzerinde de çalışabilirsiniz, ancak bunlar küçük ve birbiriyle ilişkili olmayan görevler olmalıdır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Zamanlama Bloklama Şablonu ile zamanınızı ve programınızı kolayca takip edin

Paylaşılan takviminizde belirli zaman dilimlerini "odaklanma zamanı" olarak işaretleyin ve bu süre boyunca bildirimleri kapatın. Bu, özellikle öncelikli görevlerinizi tamamlamaya odaklandığınızda, iş arkadaşlarınızın ve yöneticinizin sizi rahatsız etmemesini sağlar.

Görevlerinizi yönetmek için ClickUp'ı seçerseniz, zaman bloklama şablonlarımızı kullanmayı düşünün.

8. Gerektiğinde takımınızla iletişim kurun

Görevlere öncelik vermeyi bilmek, bir takım içinde etkili bir şekilde çalışmanın temel taşlarından biridir. Aksi takdirde, takım üyeleri sizin işinizi başlatmanızı veya bitirmenizi beklerken onları nasıl işin içine dahil edebilirsiniz?

Ve görevlerinizi tamamlamanız için onları sonsuza kadar bekletirseniz nasıl hissederler? Görevlerinizin ilerlemesinde bir gecikme yaşarsanız, ekip arkadaşlarınıza önceden haber vermelisiniz. Ve bu görevleri ne zaman tamamlamayı planladığınızı onlara bildirmelisiniz.

Ayrıca, görevlerinizi yerine getirirken karşılaştığınız tüm engelleri yöneticinize bildirmelisiniz. Bu engelleri aşmanıza yardımcı olmak onların görevidir.

Yorumları ClickUp görevlerine dönüştürün veya bunları atayarak düşünceleri anında eylem öğelerine dönüştürün

ClickUp, güncellemeleri paylaşmak ve belirli görevler hakkında yorum yaparak takip etmek için mükemmeldir. Bu yorumlara, araç içinde yakalayabileceğiniz ekran kayıtları da ekleyebilirsiniz. Ya da takım arkadaşlarınıza yorumlar atayarak, bir görevi tamamlamalarını beklediğinizi bildirebilirsiniz.

Önceliklendirme Çerçeveleri Bir Bakışta

Tüm önceliklendirme stratejileri aynı değildir. En uygun olanı seçmenize yardımcı olacak popüler çerçevelere hızlı bir genel bakış:

Çerçeve En uygun Hızlı Özet Eisenhower Matrisi Günlük görev sıralama Görevleri aciliyet ve öneme göre sınıflandırarak stratejik olarak odaklanmanıza yardımcı olur MoSCoW Yöntemi Ürün ve proje planlama Görevleri "Yapılması gereken", "Yapılması gereken", "Yapılabilir" veya "Yapılmayacak" olarak sınıflandırır RICE Puanlama Yol haritası özellikleri veya büyük görevler Öncelikleri nesnel olarak sıralamak için Erişim, Etki, Güven ve Çaba kullanır Ivy Lee Yöntemi Kişisel verimlilik Her gün öncelik sırasına göre altı göreve odaklanın — ne fazla, ne eksik

💡 Pro İpucu: ClickUp ile, iş akışınıza uygun Özel Alanlar, Öncelik Etiketleri, Görünümler ve Şablonlar kullanarak bunların her birini uygulayabilirsiniz.

Gerçek Hayattan Örnekler: Önceliklendirme Uygulamada

Teoriyi pratiğe geçirelim. İşte farklı profesyonellerin ClickUp ile önceliklendirme yapma yöntemleri:

Proje Yöneticisi : Gantt grafikleri ve bağımlılıkları kullanarak engelleri ve kritik yol görevlerini vurgular.

Müşteri Başarı Yöneticisi : Etiketler ve öncelikler kullanarak görevleri aciliyet ve müşteri etkisine göre filtreler.

UX Tasarımcısı: Özellik taleplerini MoSCoW Pano Görünümü'nde düzenler ve öncelikle "Olmazsa olmazlar"a odaklanır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta İş Yükü Görünümü'nü kullanarak takım kapasitesini yönetin ve gerçek zamanlı kullanılabilirliğe göre görevleri ayarlayın.

💼 Mülakatlarda "İşlerinizi nasıl önceliklendirirsiniz?" sorusuna nasıl cevap vermelisiniz? Bu, en sık sorulan mülakat sorularından biridir ve aynı zamanda en açıklayıcı sorulardan biridir. Cevabınız stratejik düşünme, organizasyon ve baskı altında sakin kalma becerinizi yansıtmalıdır. İşte sağlam bir cevap oluşturmanın yolları: Bir çerçeve ile başlayın (Eisenhower Matrisi, 1-3-5 kuralı veya etki ve çaba gibi) Görevleri dinamik olarak organize etmek ve ayarlamak için kullandığınız araçlardan bahsedin Önceliklerinizi başarıyla nasıl değiştirdiğinize dair gerçek bir örnek ile bitirin Örnek 1: "Eisenhower Matrisi gibi bir çerçeve kullanarak görevleri aciliyet ve öneme göre ayırarak başlıyorum. Bir görev listesi oluşturuyorum, öğeleri önceliklerine göre etiketliyorum ve her gün gözden geçiriyorum. ClickUp gibi araçlar, görevleri görünümler halinde düzenleyerek değişen son teslim tarihlerini yönetmeme yardımcı oluyor. Böylece, nelere dikkat etmem gerektiğini ve nelerin bekleyebileceğini görebiliyorum." "Eisenhower Matrisi gibi bir çerçeve kullanarak görevleri aciliyet ve öneme göre ayırarak başlıyorum. Bir görev listesi oluşturuyorum, öğeleri önceliğe göre etiketliyorum ve günlük olarak gözden geçiriyorum. ClickUp gibi araçlar, görevleri görünümler halinde düzenleyerek değişen son teslim tarihlerini yönetmeme yardımcı oluyor. Böylece, dikkatimi vermem gereken ve bekleyebilecek işleri görebiliyorum." Örnek 2: “Her akşam, 1 büyük, 3 orta ve 5 küçük görev belirleyerek ertesi günün planını yaparım. Takvimimde odaklanacağım zamanları bloklar ve ClickUp'ın yinelenen görevleri ve hatırlatıcılarını kullanarak planımın gerisinde kalmamayı sağlarım. Öncelikler değişirse, sürükle ve bırak görünümlerini kullanarak ivmeyi kaybetmeden yeniden planlama yaparım. ” “Her akşam, 1 büyük, 3 orta ve 5 küçük görev belirleyerek ertesi günün planını yaparım. Takvimimde odaklanacağım zamanları bloklar ve ClickUp'ın yinelenen görevleri ve hatırlatıcılarını kullanarak planımın gerisinde kalmam. Öncelikler değişirse, sürükle ve bırak görünümlerini kullanarak ivmeyi kaybetmeden yeniden planlama yaparım. ” 🧠 Mülakat İpucu: Zaten ClickUp kullanıyorsanız, Öncelik etiketleri, Takvim Görünümü veya İş yükü grafikleri gibi belirli özellikleri vurgulayarak aciliyet ile etki arasında nasıl denge kurduğunuzu gösterin ve öncelikleri takımınızla paylaşın.

3 Zaman Kazandıran İş Önceliklendirme Şablonları

Aşağıdaki ClickUp şablonları, az önce öğrendiğiniz önceliklendirme yöntemlerinin arkasındaki teoriyi kullanacaktır:

1. ClickUp "İşleri Tamamlama" Şablonu

Bu Şablonu İndirin David Allen'ın GTD sistemine dayanan İşleri Tamamlama (GTD) Şablonu, görevleri ve projeleri kaydederek ve bunları eyleme geçirilebilir iş öğelerine ayırarak düzenlemenize yardımcı olur

ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu, görevleri tek bir yerde önceliklendirip izlemek için kapsamlı bir şablondur. Özel alanlarla son derece özelleştirilebilir ve hatta diğer takım üyeleriyle belgeler üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Bu GTD uygulamalarını ve GTD şablonlarını inceleyin!

Bu görev önceliklendirme şablonunu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Özel alanlardan oluşturabileceğiniz şablona göre görevleri kategorilere veya bağlamlara ayırın

Disiplinli olun ve görevleri bağlam, son teslim tarihi, tahmini süre ve çaba düzeyine göre önceliklendirin

Görevleri takvim görünümünde planlayın

Özelleştirilebilir bir Kanban panosunda görevleri önceliklerine göre düzenleyin

2. ClickUp Etki Çaba Matris Şablonu

Bu Şablonu İndirin Etki-çaba matrisini kullanarak, her bir özellik için gereken çabayı görsel olarak temsil edebilir, böylece görevleri ve kaynakları daha iyi önceliklendirebilirsiniz

Görevlerinizin önceliğini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için zamanınız yoksa, bu şablon tam size göre! ClickUp Etki Çaba Matrisi Şablonu, görevleri tamamlamak için gereken çaba miktarına göre önceliklendirmenize yardımcı olur.

Bir projenin etkisini veya maliyetini hızlı bir şekilde değerlendirmek isteyenler için bu şablon, neye öncelik verilmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Bu görsel şablonla, takımınızın başarısı için en önemli olan şeyleri anlamak üzere takımınızı uyumlu hale getirin.

3. ClickUp Önceliklendirme Matrisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Takım verimliliğini artırın ve kaynaklarınızı yöneterek en çok dikkat gerektiren fikirlerinizi, konseptlerinizi ve görevlerinizi daha iyi belirleyin

ClickUp'ın Önceliklendirme Matrisi Şablonunu, görev listenizi seçtiğiniz iki kritere göre önceliklendirmek için tasarladık. Örneğin, görevlerinizi önem ve ulaşılabilirlik düzeylerine göre düşükten yükseğe doğru kategorize edin. Ardından, yüksek öncelikli görevleriniz, önemi ve ulaşılabilirliği yüksek olan görevler olacaktır.

Ayrıca, görevleri kategorilere ayırmak için renkleri kullanın. Örneğin, farklı projelerden gelen görevlere farklı renkler verin. Bu, birden fazla projeden gelen tüm görevlerinizi tek bir yerde önceliklendirmenin bir yoludur.

AI İpucu: ClickUp Brain ile daha akıllı önceliklendirme yapın Seçim yapmakta zorlanıyor musunuz? ClickUp Brain odaklanmanıza yardımcı olsun. ClickUp Brain, son teslim tarihleri, iş yükü, bağımlılıklar ve engelleyiciler temelinde üzerinde çalışılması gerekenleri önerir. İster geri bildirimleri düzenliyor ister bir ürünün piyasaya sürülmesi için hazırlık yapıyor olun, Brain kaosu netliğe dönüştürür. Kullanım örneği:Bir belgeye madde işaretleri ekleyin → Brain'den bunları öncelikli görevlere dönüştürmesini isteyin → Hemen atayın ve planlayın.

İş Akışınızı Optimize Etmek İçin Görevlere Öncelik Vermeye Başlayın

Tavsiyemiz: Bu kılavuzdaki görev önceliklendirme adımlarını ve yöntemlerini izleyin. Ardından, bir sonraki adıma geçin ve görev otomasyon yazılımı çözümümüz ClickUp'ı deneyin.

ClickUp'a bugün kaydolun! Görevlere öncelik vermeyi bilmek, stresi azaltmak ve baskı altında çalışmayı bırakmak için çok önemlidir. Ancak görevleri otomatikleştirdiğinizde, öncelikli görev listesinin ve ClickUp Görevlerinin değerini görebilirsiniz!

Sıkça sorulan sorular

İş yerinde görevleri önceliklendirmenin en iyi yolu nedir?Eisenhower, MoSCoW veya RICE puanlama gibi çerçeveleri kullanarak aciliyet ve etkiyi değerlendirin. Ardından bunları ClickUp'ın özelleştirilebilir alanları ve filtreleri kullanarak uygulayın.

Beklenmedik veya acil görevleri nasıl yönetebilirim?ClickUp'ın sürükle ve bırak görev görünümlerini ve iş yükü dengeleme araçlarını kullanarak görünürlüğü kaybetmeden hızlı bir şekilde öncelikleri yeniden belirleyin.

Önceliklendirmeye yardımcı olan araçlar nelerdir?ClickUp, farklı önceliklendirme yöntemlerini desteklemek için şablonlar, yapay zeka önerileri ve çoklu görünümler sunar; hepsi tek bir platformda.