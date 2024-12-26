10 Sanal Toplantı Etiği Kuralı: İş İçin En İyi Uygulamalar

Günümüzde sanal toplantılar, on yıl önce haftanın beş günü ofiste çalışmak kadar yaygın ve kabul edilebilir hale gelmiştir.

Çalışanların %28'i en azından bir kısmı zamanını evden çalışarak geçirirken, uzaktan çalışma iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bununla birlikte, birçok kişinin zorlandığı çevrimiçi toplantılar ve resmi ile gayri resmi arasındaki ilginç geçiş de ortaya çıktı.

Ancak bu tür iletişimde sanal bir davranış kurallarına ihtiyaç duyulur. Arama sırasında herkesin dinlendiğini, ilgilendiğini ve anlamlı konuşmalara katılabildiğini nasıl sağlarsınız?

Sanal toplantı kuralları, takımların verimliliğini artırmasına, en iyi şekilde kendini göstermesine ve profesyonel ilişkiler kurmasına yardımcı olur.

Sanal toplantı adabı nedir, faydaları nelerdir ve profesyonel bir çevrimiçi ortamda toplantıları yönetmek için 10 temel kural dahil olmak üzere modern toplantı adabının temel kurallarını keşfederken bizi takip edin.

Sanal Toplantı Etiği Nedir?

Sanal toplantı kuralları, takımların ve liderlerin çevrimiçi toplantılar sırasında nasıl davranmaları ve başkalarına nasıl hitap etmeleri gerektiğine dair çubuğu belirler. Bunu, genel olarak profesyonelliği korumak için standartlaştırılmış bir dizi kılavuz olarak düşünün. 🫱🏼‍🫲🏾

Video görüşmesinde diğer departmanlarla bağlantı kurarken, proje başlangıç toplantılarını yönetirken veya takımınızla beyin fırtınası yaparken iyi bir çevrimiçi toplantı etiketi sergilemeniz beklenir. Bir kuruluşun uzaktan toplantı etiketi, temel değerleri, felsefesi ve hedefleriyle bağlantılıdır. 🎯

Bazı yönleri kuruluşlara özgü olsa da, tanıştığınız herkeste kalıcı ve olumlu bir izlenim bırakmanıza yardımcı olabilecek bazı ortak sanal toplantı kuralları vardır. ⬇️

Karşılıklı saygı ve genel iş görgü kurallarının yeni bir şey olmadığını unutmayın! Ancak, işlerin yolunda gitmesi, zamanında ilerlemesi ve bilgilendirilmeniz için dikkate almanız gereken sanal ve yüz yüze toplantılar arasında bazı önemli farklar vardır.

10 Sanal Toplantı Etiği Kuralı

Genel olarak uygun sanal toplantı kurallarına uyduğunuzu düşünseniz bile, küçük ayrıntılar büyük farklar yaratabilir. Bu nedenle, tüm çevrimiçi iş ortamları için bu sanal toplantı kurallarını bir araya getirdik.

Bunları takımınızla paylaşın, böylece hep birlikte çevrimiçi toplantılarınızın standardını yükseltebilirsiniz.

Ayrıca, bu yeni beceriyi edinirken daha fazla destek için çok sayıda kaynak, şablon ve ipucu da sizi bekliyor. 😎

1. Toplantı platformunuzu tanıyın

Öncelikle, sanal toplantılar için kullandığınız video konferans yazılımını bilmeniz önemlidir.

Toplantıyı düzenliyorsanız, yazılımı kullanırken kendinizi güvende hissetmek için sanal toplantı platformunuza önceden aşina olun. İnsanların aşina olmadığı bir araç kullanıyorsanız, soruları hızlı bir şekilde yanıtlamaya hazır olun ve teknik deneyime odaklanmak zorunda kalmadan toplantıya odaklanmalarına yardımcı olun.

Bu konudan bahsetmişken... Toplantı platformunu seçerken, insanların daha önce kullanmış olabileceği veya hızlı bir şekilde benimseyebileceği bir platform seçin. Bu, Zoom, Microsoft Teams veya Google Meet gibi video konferans araçları veya sohbet, iş yönetimi ve proje yönetimini birleştiren ClickUp gibi entegre bir platform olabilir.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Zoom entegrasyonu ile bir ClickUp görevinden Zoom toplantısı başlatın. Çalışma Alanınızdan ayrılmanıza gerek kalmadan tartışmaları yönetin, ClickUp ilgili herkese en kısa sürede katılmaları için otomatik olarak bildirim gönderir.

Toplantınız gerektiriyorsa, platformun küçük grup odaları oluşturma, ekran paylaşımı veya paylaşılan bir kaynak üzerinde işbirliği yapma özelliklerini desteklediğinden emin olun.

ClickUp gibi dinamik toplantı yönetimi yazılımlarını kullanmak, her seferinde sorunsuz ve verimli bir deneyim sağlamak için harika bir yoldur.

2. Toplantı gündemiyle hazırlıklı olun

Ne kadar vurgulasak azdır: hazırlık, hazırlık, hazırlık!

Toplantı başlamadan önce bir plan yapın ve tartışmanıza baştan sona net bir yön vermek için bir gündem oluşturun. Birinci sınıf sanal takım toplantıları için, toplantı gündeminizi katılımcılarla toplantıdan önce paylaşın, böylece katılımcılar gündemi inceleyebilir, ne bekleyeceklerini bilebilir ve gerekli eklemeleri yapabilir.

Katılımcıların tartışmaya katılmak için önceden okuması veya yanıtlaması gereken materyaller varsa, bunları da paylaşın. Çevrimiçi toplantı gündeminizi bir dizi talimat gibi ele alın ve katılımcılara hazırlanmaları için yeterli süre ve kaynakları sağlayın.

Sanal toplantılara hazırlanmanın en iyi yolu, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan özelleştirilebilir bir toplantı gündemi şablonu kullanmaktır. ClickUp'ın geniş şablon kitaplığı, bu durum da dahil olmak üzere her kullanım senaryosu için ücretsiz kaynaklarla doludur!

Bu Şablonu İndirin ClickUp All Hands Toplantı Şablonu'nu kullanarak çevrimiçi takım toplantılarını verimli bir şekilde planlayın, geliştirin ve izleyin

ClickUp'ın Tüm Çalışanlar Toplantısı Şablonu'nu veya Komite Raporu Şablonu'nu kullanarak net hedefler belirleyin.

Her iki şablon da takımınız veya kuruluşunuz genelinde şeffaflığı artırır ve üyeleri toplantınızın anahtar hedefleri veya amaçları konusunda aynı çizgiye getirir.

3. Birbirinizin zamanına saygı gösterin

Her şeyden önce, zamanında olun. ⏱

Toplantı sahibi olarak, takımınızı veya potansiyel müşterilerinizi bekletmek asla iyi bir sanal toplantı adabı değildir.

Ancak aynı kural toplantı katılımcıları için de geçerlidir: ev sahibinizi bekletmeyin! Ev sahibiniz büyük olasılıkla takım arkadaşlarınızdan biri, başka bir departmandan bir üye veya bir yöneticidir. Muhtemelen onlarla günlük olarak çalışıyorsunuz veya hatta arkadaşsınız. Planlanan saatte toplantıya başlamaya hazır olarak gelerek onlara hepimizin hak ettiği saygıyı gösterin.

ClickUp'ta hatırlatıcılar ayarlayarak sanal toplantı kurallarına uymayı unutmayın

Günlük zaman yönetimi konusunda bazen zorluk çeken biriyseniz, ClickUp'ı kullanarak bir Hatırlatıcı ayarlayın! Gelecekteki kendinize bu uyarı için teşekkür edeceksiniz. 🙌🏼

Ayrıca, hepimizin yoğun programları var, ancak ClickUp'ın bu etkileşimli Takım Programı Şablonu gibi kaynaklar, her üyenin önümüzdeki haftalarda hangi toplantıların ne zaman yapılacağını bilmesini sağlar.

Bu Şablonu İndirin Takım toplantılarını daha iyi planlamak için ClickUp'ın Takım Programı Şablonu ile takım üyelerinin programlarına görünürlük kazanın

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inin ortalama 8 veya daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca, ortalama bir toplantının yaklaşık 51 dakika sürdüğünü tespit ettik. Bu büyük toplantılar, organizasyonel düzeyde haftada en az 6 ila 8 saatlik toplu toplantı süresine neden olabilir. Peki bunu azaltmak mümkün mü? ClickUp, takımların iletişim şeklini değiştiriyor! Uzun toplantılar yerine, yorumlar, ek dosyalar, sesli notlar, video klipler ve daha fazlasını kullanarak görevler üzerinde doğrudan işbirliği yapın — hepsi tek bir yerde. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security'nin küresel takımları, iş için her şeyi içeren uygulamamızla toplantı ve güncellemelerde haftada 8 saatten fazla zaman kazandı!

4. Başarı için giyin

İster ofiste ister çevrimiçi olsun, uygun giyinmek çok önemlidir. Uygun görgü kuralları, video konferanslarınızda yüz yüze iş ortamında giyeceğiniz kıyafetleri giymenizi önerir.

Ancak iyi haber şu ki, ekran belden yukarısı kesildiği için sanal toplantılarda biraz esneklik var, yani evet, o Ugg botlarını giyebilirsiniz!

Sadece güzel görünmekle kalmayıp, sanal toplantı gardırobunuz toplantının tonuna da uygun olmalıdır. Dikkat dağıtan takılar, videoda iyi görünmeyen desenler veya başkalarının anlamayabileceği grafik tişörtlerden kaçının.

5. Dikkatinizi dağıtan unsurları önleyin

Çoklu görev yapma dürtüsünden kaçınarak toplantıya odaklanın. Toplantıdan önce şunları unutmayın:

Telefonunuzu bir kenara koyun

TV'yi veya müziği kapatın

Bildirimleri sessize alın

Fazladan sekmeleri kapatın

Ve lütfen, tüm iyi ve verimli şeylerin hatırı için, görüşme sırasında yemek yemeyin.

Ekranınızı mı paylaşıyorsunuz? Paylaşmadan önce ekranda ne olduğunu bilin. 1.000 sekme açık olması iyi bir görüntü değildir. Birinin yanlışlıkla hassas şirket bilgilerini, gizli bir Slack konuşmasını veya Spotify çalma listesini paylaşması ilk kez olmayacaktır, ancak bunun size olmasını istemezsiniz.

Ayrıca okuyun: Takım üyeleriyle iletişim kurma ve fikir paylaşma

Kaotik arka planlar, sanal toplantılar sırasında dikkatin dağılmasına neden olan bir başka yaygın unsurdur. Bir kafedeyseniz, çocuklarınızla birlikteyseniz veya iş arkadaşlarınızla aynı ofis alanını paylaşıyorsanız, alternatif bir arka plan seçin veya bulanıklaştırma efekti kullanarak kendinizin ve diğer tüm toplantı katılımcılarının oturuma odaklanmasını sağlayın.

Temiz, minimalist ve nötr bir şey arayın. Ardından, evinizde estetik açıdan en hoş duvar yerine en iyi aydınlatmaya sahip yeri bulmaya odaklanabilirsiniz.

Ancak, mükemmel arka planlar için internette uzun uzun arama yapmanıza gerek yok!

Aşağıdaki resimleri tıklayarak bu ücretsiz arka planları kaydedin ve önemli sunumunuzun arka planında dolaşan diğer kişilerin dikkatinizi dağıtmasını önleyin. 📩

cadeau Maesto, Pexels aracılığıyla

marc Mueller, Pexels aracılığıyla

max Vakhtbovych, Pexels aracılığıyla

6. Ne zaman konuşup ne zaman dinleyeceğinizi bilin

Aktif dinleme, her bireye konuşma fırsatı verir ve onların söylediklerine değer verdiğinizi gösterir.

Toplantı sahibi ve katılımcılar, karşılarındaki kişiyi anlamak için konuşma, dinleme ve soru sorma arasında dengeyi bulmalı ve onları küçük düşürmemelidir. Açık fikirli olmak ve açık iletişim, tüm katılımcıların konuşmadan daha fazla fayda sağlamasına yardımcı olacaktır!

Aşağıda, görüşmeler sırasında konuşma ile ilgili sanal toplantı kurallarına ilişkin birkaç ipucu daha bulabilirsiniz: Kendinden emin konuşun, ancak kısa ve öz olun

Kendinizi tekrarlamaktan veya konuyu fazla zorlamaktan kaçının

Konuşmadığınız sürece mikrofonunuzu sessize alın

Toplantı sahibi sormadıkça, sorularınızı tartışmanın sonuna saklayın

Sanal toplantılar sırasında hepimizin karşılaştığı bir diğer sorun da korkunç ses gecikmesidir. 🙄

Wifi bağlantınız ne kadar güçlü olursa olsun, çevrimiçi toplantılar sırasında bağlantı bazen kesilebilir! Birinin sözünü kesmemek veya konuşmanın akışını bozmamak için, mümkünse platformunuzdaki el kaldırma özelliğini kullanın veya sohbet bölümünde konuşmak istediğinizi belirtin. 🙋🏼‍♀️

7. Not almayı minimumda tutun

Niyetiniz doğru olsa bile, talimat verilmedikçe toplantı notlarını ayrıntılı olarak almaktan kaçının. Bunun yerine, konuşmanın anahtar noktalarını not alın ve notlarınızda önemli eksiklikler varsa toplantı tutanaklarını daha sonra gözden geçirin.

Sanal toplantıların en önemli avantajlarından biri, toplantının tamamını kaydetme veya toplantı özeti oluşturma olanağıdır. Toplantıyı olabildiğince verimli hale getirmek için bu özelliklerden yararlanın. Konuşma sırasında sık sık ara vermek, bilgi akışını bozar, gündeminizi yavaşlatır ve değerli zamanınızı boşa harcar.

Toplantı sahibi olarak, toplantı tutanaklarını izlemek için takımınızdan bir üyeyi görevlendirin ve katılımcılara tutanakların toplantı bittikten sonra derhal dağıtılacağını bildirin. Bu, sizin ve katılımcıların toplantıya odaklanmanıza yardımcı olur ve aynı şeyleri tekrar tekrar söylemenizi önler!

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Belgeleri ile katılımcılar işbirliği içinde notlar alabilir ve entegre görev oluşturma özelliği ile tek bir tıklama ile bunları eyleme dönüştürebilir.

Toplantı tutanakları, önemli toplantıların çerçevesini ve anahtar noktalarını özetler. İlgili tüm kişilerle paylaşılır ve ilerlemenizi ön planda tutarak takip ve eylem öğelerinin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar.

Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Şablonu ve ClickUp'ın Toplantı Tutanağı Şablonu gibi kaynaklar, işbirliğine dayalı bir ClickUp Belgesinde takımları, notları ve ayrıntıları yönetmek için özelleştirilebilir, önceden oluşturulmuş sayfalarla bu süreci daha organize ve verimli hale getirir!

Bu Şablonu İndirin Clickup Belgeleri ile paylaşılabilir toplantı tutanakları ve notlar oluşturun. Bu belgeler gerçek zamanlı olarak güncellenir ve yazım hatalarını önlemek için yapay zeka içerir

*Toplantı tutanaklarının toplantılardaki verimliliğinizi nasıl artırabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Her seferinde etkili toplantı tutanakları yazmak için bu kılavuzu inceleyin!

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Brain ile toplantı notlarınızı özetleyin ve ClickUp'ta görevler ve alt görevler oluşturarak toplantıdan sonra değerli zaman kazanın. Toplantıyı kaydettiyseniz, Brain kaydı sizin için transkripsiyonlayabilir ve çevirebilir!

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8. Toplantı uzun mu? Ara verin

Toplantının uzun süreceğini biliyorsanız, gündeme kısa bir ara verin.

Kendinize ve meslektaşlarınıza ekrandan uzaklaşıp bir şeyler atıştırmak veya esnemek için biraz zaman ayırın. Bu, konuşmayı engellemez, aksine büyük ölçüde iyileştirir! Kısa molalar, herkesin yorgunluk veya baş ağrısıyla mücadele etmeden iyi bir ruh hali içinde kalmasına yardımcı olur.

Uzun sürmesi gerekmez, ClickUp'ta zamanlayıcınızı beş dakikaya ayarlayın ve kendinize hak ettiğiniz sodayı açın.

Katıldığınız toplantıda ara verileceği belirtilmemişse, nefes almaya ihtiyacınız olduğunda sohbette "brb!" yazarak hızlıca bildirebilirsiniz, bu kadar basit. 💬

9. Sorular için alan bırakın

Toplantınızın gündemine soru-cevap bölümünü ekleyin, böylece meslektaşlarınız sorularını zihinsel olarak hazırlayabilir, fikirlerini dile getirebilir veya önerilerde bulunabilir.

Tüm bu sanal toplantı kurallarını kalbinizden geçirdiyseniz, muhtemelen yoğun ve ilgi çekici bir konuşma bitirmişsinizdir. İnsanların bu konuda söyleyecekleri olacaktır. 🙂

💡Profesyonel İpucu: Toplantı katılımcılarını, toplantı bittikten sonra bile soru, fikir veya yorumlarını paylaşmaya teşvik edin.

10. Kapanış konuşması yapın

Birkaç dakikanızı ayırarak sanal toplantınızı düzgün bir şekilde kapatın ve olumlu bir notla sonlandırın.

Meslektaşlarınız oturumu kapatmadan önce, bir sonraki adımları, nasıl ve ne zaman takip edeceğinizi, teslim edilecekleri ve ilerleyen zaman çizelgesini kısaca gözden geçirin.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp, Belgeler, Beyaz Tahtalar, yorumlar ve daha fazlasından eylem öğelerini devretmenize yardımcı olabilir, böylece hiçbir şeyi atlamadan bu görevlere hemen başlayabilirsiniz! Metinleri, ekran kayıtlarını ve nesneleri doğrudan iş akışlarınıza bağlı görevlere dönüştürerek verimliliği artırın ve toplantının ivmesini koruyun.

Şekilleri ClickUp Beyaz Tahtanızda görevlere dönüştürerek fikirlerinizi anında eyleme geçirin

Son olarak, en önemlisi, takımınıza zaman ayırdıkları için teşekkür edin! Bugün hepiniz harika bir iş çıkardınız. 👏

Sanal Toplantı Etiği Neden Önemlidir?

Sanal toplantı kuralları, uzaktan toplantılara profesyonel bir hava katar ve güçlü iş ilişkileri kurmaya yardımcı olur. Sanal toplantı kurallarına uymayı zorunlu kılan bazı nedenler şunlardır:

Uygun kurallara uymak profesyonelliği gösterir ve bu da iş arkadaşları, müşteriler veya paydaşlar arasında güven ve itibar oluşturmaya yardımcı olur

Toplantı gerçekleşmeden önce zaman, düşünce ve çaba harcamak, takımınıza, liderlerinize ve potansiyel müşterilerinize onları önem verdiğinizi gösterir. Ayrıca, konuşmayı ayarlayıp yönlendirerek toplantılarınızın sorunsuz geçmesini sağlar

Sanal toplantılara genellikle farklı konumlarda ve zaman dilimlerinde bulunan katılımcılar katılır. Zamanında gelmek, konuşmadığınızda mikrofonu kapatmak ve konudan sapmamak gibi uygun kurallar, dikkat dağınıklığını en aza indirir ve toplantının odaklanmasını ve verimli geçmesini sağlar

Başkalarının konuşmasına izin vermek, kesintileri önlemek ve kültürel hassasiyetlere dikkat etmek gibi iyi sanal toplantı uygulamalarına bağlı kalmak, karşılıklı saygı ve işbirliği ortamını teşvik eder

Net ses ve video kullanımı, göz teması (kamera aracılığıyla) ve aktif katılım gibi uygun kurallar, iletişimin etkili olmasını ve herkesin karışıklık yaşamadan toplantıyı takip etmesini sağlar

Düzenli olmak, çoklu görevlerden kaçınmak ve toplantı gündemlerine uymak, katılımcıların odaklanmasına yardımcı olur. Bu, özellikle arka arkaya yapılan toplantılarda hayal kırıklığını ve stresi azaltır

Bu katılım kuralları olmadan, haftanızın değerli dakikalarını, hatta saatlerini "e-posta ile halledilebilecek" toplantılarda harcamak çok kolaydır. Ekip üyelerimizi ekranda görmek ne kadar hoş olsa da, zamanımızı daha verimli geçirebileceğimiz daha bilinçli yollar vardır. ⏳

Düşünceli sanal toplantı kuralları, dinlemek, düşünmek ve birbirinize yanıt vermek için bolca zaman bırakır. Bu, katılımcılar arasında güven oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda herkese sizden ne bekleyebileceklerini ve sizin onlardan ne beklediğinizi bildirerek başarıya ulaşmaları için zemin hazırlar.

Sanal Toplantı Etiği SSS ve İpuçları

Sanal toplantılarda yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir?

Sanal toplantılarda, katılım konusunda yüz yüze toplantılardan farklı beklentiler vardır. Herkesin konudan sapmamayı ve konuşmaya katkıda bulunmayı sağlamak için izlenmesi gereken bazı görgü kuralları şunlardır:

Yapılacaklar

Dakik olun. Sanal toplantıya birkaç dakika erken giriş yapmak, gerekli teknik kurulumları yapmanıza olanak tanır. Odaklanın. Yüz yüze bir toplantıda olduğunuz gibi konuşmacıya dikkatinizi verin. Konuşmadığınızda mikrofonu kapatın. Bu, arka plan gürültüsünü azaltmaya yardımcı olur. Mümkün olduğunda video kullanın. Daha kişisel etkileşim kurmanıza yardımcı olur. Sessiz, iyi aydınlatılmış bir odada sunum yapın. Net, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortam, herkesin odaklanmasına yardımcı olur. Önceden hazırlık yapın. Sunum yapacaksanız, toplantı başlamadan önce tüm materyallerinizin hazır olduğundan emin olun.

Yapılmaması gerekenler

Çoklu görev yapmayın. Bu saygısız bir davranıştır ve önemli bilgilerin kaçırılmasına neden olabilir. Konuşmayı kesmeyin. Konuşmaya başlamadan önce başkalarının düşüncelerini bitirmelerine izin verin. Toplantı sırasında yemek yemeyin. Dikkat dağıtıcı ve profesyonelce olmayan bir davranış olabilir. Teknik donanımınızı kontrol etmeyi unutmayın. İnternet bağlantınızın, mikrofonunuzun ve kameranızın önceden düzgün çalıştığından emin olun. Aniden ayrılmayın. Toplantıyı erken terk etmeniz gerekiyorsa, önceden toplantı sahibine haber verin.

Sanal bir tanışma toplantısı nasıl yapılır?

Sanal tanışma toplantıları, uzaktan çalışırken bile iş arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kurmanın harika bir yoludur. Başarılı sanal tanışma toplantıları için bazı ipuçları:

İnsanları tek tek selamlayın. Her konuşmaya kendinizi tanıtarak ve karşınızdaki kişiye nasıl olduğunu sorarak başlayın Kısa ve öz olun. Konuşmayı odaklanmış tutmaya çalışın ve konudan sapmamaya özen gösterin. Aktif bir dinleyici olun. Dikkatlice dinleyin ve karşınızdaki kişinin yorumlarına özen gösterin Teknolojinin nasıl kullanıldığını bildiğinizden emin olun, böylece herkes kesinti veya teknik sorunlar yaşamadan gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir Vücut diline dikkat edin. Birbirinizin sadece yüzünü görebiliyor olsanız da, vücut dili yine de önemlidir. Duruşunuzu düzeltin ve yüz ifadelerinize dikkat edin Konuşmayı kibarca bitirin karşı tarafa zaman ayırdığı için teşekkür edin ve gelecekte tekrar bağlantı kurmak istediğinizi belirtin karşı tarafa zaman ayırdığı için teşekkür edin ve gelecekte tekrar bağlantı kurmak istediğinizi belirtin

Katılımcı olarak iyi bir sanal toplantı etiketi nasıl sergilenir?

Toplantı katılımcıları, sanal toplantıların başarılı olmasında önemli bir role sahiptir. Katılımcı olarak iyi bir video konferans etiketi için bazı ipuçları:

Hazırlıklı olun. Toplantıdan önce gönderilen tüm materyalleri okuyun ve sorularınızı veya yorumlarınızı hazırlayarak toplantıya gelin

Tartışmaya katılın. Konuyla ilgili düşüncelerinizi çekinmeden paylaşın

Odaklanın. Çoklu görevlerden kaçının, çünkü bu, katılan herkesin dikkatini dağıtabilir

Saygılı olun. Dikkatle dinleyin ve tartışmaya katılan diğer kişilere nazik davranın

Ekranınızı paylaşın. Paylaşılması gereken materyalleriniz varsa, herkesin takip edebilmesi için ekranınızı herkesle paylaşın

Teknolojiyi uygun şekilde kullanın. Toplantı başlamadan önce tüm katılımcıların teknolojiyi nasıl kullanacağını bildiğinden emin olun

Görevinize odaklanın ve konuşma konudan çok uzaklaşmaya başlarsa, konuşmayı tekrar konuya döndürmekten çekinmeyin.

ClickUp ile Sanal Toplantılarınızı Verimli Hale Getirin

Toplantılarınız ne kadar resmi veya sık olursa olsun, paylaştığımız sanal toplantı kuralları doğru mesajı vermenizi sağlayacaktır. Çabalarınız tüm katılımcılar tarafından fark edilecek ve ister misafir ister ev sahibi olun, toplantıya ayırdığınız zaman takdir edilecek ve on katıyla geri dönecektir!

Tüm bunları, iş arkadaşlarınıza saygılı davranarak yapabilirsiniz. 💜

Bu blogda bulunan ClickUp kaynaklarından yararlanarak genel verimliliğinizi artırın ve sizin ve takımınızın her zaman uyması gereken sanal toplantı kuralları için standartları belirleyin. Toplantılarınızı daha da verimli hale getirmek istiyorsanız, ClickUp size şunları sunar:

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