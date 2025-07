Takımınız için Doğru Toplantı Sıklığını Seçme

Pano toplantıları genellikle her üç ayda bir planlanır, çünkü tüm pano üyelerinin her hafta veya her ay zaman ayırmasının zor olduğu düşünülür. Bu toplantılarda katılımcılar büyüme stratejileri, gelecek planları, yeni yatırımlar vb. konuları tartışır. Bu toplantılar birkaç saatten bir iş gününe kadar sürebilir