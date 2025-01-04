Takımınız için Doğru Toplantı Sıklığını Seçme

Günümüzde, tamamen uzaktan, karma ve tamamen ofiste olmak üzere değişen iş modelleriyle, takımların her zaman bağlantıda ve bilgili olmasını sağlamak zor olabilir (farklı saat dilimlerini de ekleyin, işleri daha da zorlaştırmak için). 👀

Bu nedenle, ekiplerimizle uyumu sağlamak için güncellemeleri gözden geçirmek, eylem öğelerini incelemek, geri bildirimde bulunmak ve liste uzayıp giderken planlanmış toplantılara yöneldik. Ancak sorun şu ki, zaman çok değerli.

Bu, hızlı tempolu bir çalışma ortamında çalışırken özellikle önemlidir, çünkü toplantılarınızdan en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olmanız gerekir.

Toplantının amacını bilmek, toplantı gündemi hazırlamak ve doğru toplantı sıklığını belirlemek, takımınıza önemli faydalar sağlayabilir.

Bu makalede, iyi bir toplantı sıklığının ne olduğu, toplantıları ne sıklıkla planlamanız gerektiği ve toplantılarınızı en aza indirgemek ve takımınızı her zaman güncel tutmak için kullanabileceğiniz toplantı yönetimi araçları hakkında bilgi edineceksiniz.

Ayrıca, takımınız için en uygun olanı belirlemenize yardımcı olacak birkaç ipucu ve öneri ile toplantılarınızı yapılandırmak ve mümkün olduğunca verimli hale getirmek için toplantı şablonları da ekledik.

Toplantı Sıklığı Nedir?

Toplantı sıklığı, toplantıların ritmini veya ne sıklıkla yapıldığını ifade eder.

Örneğin, siz ve bir doğrudan rapor verdiğiniz kişi her Cuma sabahı durum kontrolü yapıyorsanız, bu haftalık toplantı sıklığıdır. İki ayda bir toplantı yapma isteğiniz varsa, bu iki aylık toplantı programıdır.

Bu, uzaktaki takımlar için daha zor olabilir. Her şirket, toplantıların ne sıklıkta yapılması gerektiği konusunda bir zorlukla karşı karşıyadır. Giderek daha fazla dağıtılmış bir iş gücünde, yüz yüze Zoom görüşmeleri birçok yüz yüze toplantının yerini almış ve bazen takımınızla olan tek etkileşim haline gelmiştir.

Hepimiz bir görüşmenin arka planında birinin evcil hayvanını görmekten hoşlanıyoruz, ancak bu sanal toplantılar, günün büyük bir bölümünü kapladığında çalışanların mutluluğunu ve verimliliğini olumsuz etkileyebilir.

Peki, programınızı nasıl dengeleyebilir ve takımınız için doğru toplantı sıklığını nasıl bulabilirsiniz?

Hadi öğrenelim.

Doğru Toplantı Sıklığını Seçme

Doğru toplantı sıklığı her şirket ve ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. Bazı takımlar, rollerine, projelerine ve toplantı türüne bağlı olarak daha fazla veya daha az toplantı sıklığına ihtiyaç duyacaktır. Şimdi, tüm katılımcılar için toplantılarınızın verimli geçmesini sağlamaya yardımcı olacak şablonlarla birlikte dikkate alabileceğiniz birkaç toplantı sıklığı ve türüne göz atalım.

Toplantı Sıklığı Türleri

Toplantı türüne bağlı olarak, en yaygın toplantı sıklıkları şunlardır:

1. Günlük toplantı sıklığı

Günlük toplantı ritmi, önemli güncellemeler, acil takım duyuruları, rapor paylaşımı ve hızlı kontrol için kullanılır. Genellikle en fazla 15-30 dakika sürer.

Günlük standup toplantıları her gün yapılan gayri resmi toplantılardır. Mühendislik ve geliştirme takımları gibi takımların uyumu sağlamak, bulguları paylaşmak ve engelleri belirlemeye yardımcı olmak için gereklidir ve yararlıdır. Her gün yapılan Scrum toplantıları, günlük standup toplantılarının bir türüdür

Takım kontrol toplantıları, hem sanal olarak hem de yüz yüze gerçekleştirilebilen günlük takım toplantılarıdır. Bu toplantılar, tüm takım üyelerinin iş arkadaşlarının ne üzerinde çalıştığını, karşılaştıkları zorlukları ve onlara yardımcı olup olamayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur

Günlük toplantılar, günlük ilerlemeler ve değişikliklerden haberdar olmak için harika bir yol gibi görünse de, doğru şekilde yönetilmezse ters etki yaratabilir ve iş akışını bozabilir.

Günlük toplantı ritminizden en iyi şekilde yararlanmak ve verimli bir oturum sağlamak için, toplantıya bir gündem ve takım üyelerinizin herhangi bir zamanda kolayca başvurabileceği ve toplantıdan önce doldurabileceği şablonlu bir belge ile hazırlıklı olarak gelmeniz en iyisidir.

Günlük toplantı sıklığı şablonu

Siz ve takımlarınız için günlük güncellemeleri yakalamak ve görüntülemek için organize, yapılandırılmış ve tekrarlanabilir bir sistem sağlamak üzere ClickUp'ın özelleştirilebilir Günlük Standup Toplantı Şablonu'nu kullanın.

Bu şablon, ClickUp Beyaz Tahtalarında mevcuttur ve benzersiz iş akışlarınızı desteklemek için herhangi bir şekilde özelleştirilebilir. Ayrıca girdilerinizi kaydeder ve gerçek zamanlı olarak yansıtır ve ClickUp içinde oluşturulduğu için, takımınız görevlere bağlantılar ekleyebilir ve bu belgeyi işlerinin yanında bağlayabilir.

Günlük standup toplantılarının amacı, takım koordinasyonuna yardımcı olmaktır. Bu hızlı geri bildirim döngüsü, takımların uyum sağlamasına ve yolunda ilerlemesine yardımcı olur; bu, futboldaki takım toplantılarına benzer. Bir sorun ortaya çıkarsa, hızlı bir şekilde çözebilir ve projeleri yolunda tutabilirsiniz

2. Haftalık toplantı sıklığı

Haftalık olarak planlanabilecek çeşitli toplantı türleri vardır. Haftalık ritim genellikle katılımcıların her hafta belirlenen günde aynı saatte bir araya geleceği anlamına gelir.

Bire bir toplantılar yöneticilere ve liderlere, doğrudan rapor verdikleri kişilerle veya iş arkadaşlarıyla bire bir zaman geçirme fırsatı sunar. Birbirleriyle bağlantı kurmak ve ilişki geliştirmek için belirlenen bir zaman sağlar ve çalışanların rollerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları desteği almalarını garanti eder

Departman takım toplantıları haftalık olarak yapılabilir ve önceki haftanın önemli olaylarını gözden geçirip gelecek hafta için planlar yapılabilir

Haftalık proje güncellemeleri genellikle birden fazla aşama ve dönüm noktası olan uzun vadeli projeler için yapılır. Bu toplantılarda, proje takımı veya proje yöneticisi proje ilerlemesi hakkında güncellemeler paylaşır, bağımlılıkları vurgular ve paydaşları bir sonraki adımlar konusunda uyumlu hale getirir

Haftalık toplantı sıklığı şablonu

ClickUp'ın Bire Bir Toplantı Şablonu'nu kullanarak haftalık kontrol toplantılarınızı verimli hale getirin ve haftalık bire bir toplantılarınızı standartlaştırın.

Bu şablon, öncelikler, eylem öğeleri ve daha fazlası gibi önemli ayrıntıları not alabileceğiniz ClickUp Belgeleri'ne uygulanabilir. Aynı belgeye yeni bir sayfa ekleyerek tüm haftalık toplantı notlarınızı tek bir yerde saklayın. Ayrıca, çalışanlarınız için güvenli bir alan sağlamak amacıyla bu belgeyi başkalarıyla paylaşma veya gizli tutma seçeneğiniz de vardır.

ClickUp'ın 1:1 şablonu, çalışanların rolleri, beklentileri ve her takım üyesi için tekrarlanan toplantı gündemleri için önceden oluşturulmuş sayfalar içerir. Daha fazla düzen için her sayfa içinde iç içe sayfalar oluşturun

3. Aylık toplantı sıklığı

Aylık tekrarlanan toplantılar, liderlerin ve ekip üyelerinin hedefler ve projeler konusunda aynı sayfada olmalarına yardımcı olan önemli toplantılardır. Genellikle bir saat kadar sürer ve her ay aynı gün ve saatte, örneğin ayın ilk Salı günü, her ayın 7'sinde vb. yapılır.

Bu toplantılar sırasında aylık hedeflerle ilgili güncellemeler alabilir, ilerlemeyi gözden geçirerek takımınızın üç aylık hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğinden emin olabilir ve önümüzdeki aylarda takımınızın başarıya ulaşması için engelleri ve darboğazları belirleyebilirsiniz.

Şirket genel toplantıları , liderlik ekibinin güncellemeleri paylaştığı ve önemli duyuruların yapıldığı önemli aylık toplantılardır. Bunlar çevrimiçi toplantılar veya yüz yüze toplantılar olabilir ve bir ila üç saat sürebilir

Komite toplantıları tüm üyelerin gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak için yapılan güncelleme tartışmalarıdır. Şirket çalışanları tarafından yürütülen birçok türde komite olabilir, örneğin işyeri güvenliği komitesi, işyerinde eğlence komitesi vb

Liderlik toplantıları, her ay çeşitli şirket departmanlarının liderlerini ve yöneticilerini bir araya getirerek önemli şirket sorunlarını tartışır ve departman güncellemelerini paylaşır

Aylık toplantı sıklığı şablonu

ClickUp'ın Proje Durum Raporu Şablonu'nu kullanarak hem takımlara hem de paydaşlara projenizin özetini kolayca anlaşılabilir bir şekilde görsel olarak sunun.

Bu şablon, takımınızın eşzamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapabileceği, güncellemeler ekleyebileceği, değişiklikler yapabileceği ve daha fazlasını yapabileceği ClickUp Beyaz Tahtalarında mevcuttur. Bu şablonu kullanarak tüm paydaşları gelişmelerden haberdar edin, sorunları ortaya çıkmadan önleyin ve projenin belirlenen zaman dilimi içinde tamamlanacağını garanti edin.

ClickUp Beyaz Tahtalarda ayrıntılı ve takip etmesi kolay bir proje durum raporu oluşturma

ClickUp'ın Tüm Çalışanlar Toplantısı Şablonu ile bir sonraki şirket çapındaki toplantınızı kolayca planlayın ve işleri delege edin.

Bu şablon, görevlerinize yapılandırılmış ve ayrıntılı bir genel bakış sunmak ve tüm önemli duyuruları kapsadığınızdan emin olmak için önceden ayarlanmış Özel Statüler, Özel Alanlar ve birden çok görünüm sağlar. Şablonu olduğu gibi kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Ayrıca, bu şablondan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bir Başlangıç Kılavuzu da içerir.

ClickUp'ın All Hands Toplantı Şablonu ile bir sonraki şirket toplantınızın lojistiğini, zamanlamasını ve planlamasını kolayca yönetin

4. Üç aylık toplantı sıklığı

Üç aylık toplantılar, proje güncellemelerini paylaşmak, son çeyrekteki bulguları tartışmak, başarıları kutlamak ve takımınızla veya tüm kuruluşla birlikte gelecek çeyreğe hazırlanmak için idealdir. Doğru şekilde yapıldığında, bu üç aylık toplantılar takımınızın moralini yükseltebilir, işlevler arası uyumu iyileştirebilir ve herkesin hedeflerine ulaşması için yolunda ilerlemesini sağlayabilir.

Üç aylık toplantıların birçok kullanımı vardır, ancak en yaygın olanlardan bazıları planlama toplantıları, pano toplantıları vb.

Pano toplantıları genellikle her üç ayda bir planlanır, çünkü tüm pano üyelerinin her hafta veya her ay zaman ayırmasının zor olduğu düşünülür. Bu toplantılarda katılımcılar büyüme stratejileri, gelecek planları, yeni yatırımlar vb. konuları tartışır. Bu toplantılar birkaç saatten bir iş gününe kadar sürebilir

İş incelemeleri üç ayda bir yapılan üst düzey güncelleme toplantılarıdır ve katılımcılar hedeflerin gerçekleştirilmesi, bir sonraki çeyrek için planlar, engeller ve uzun vadeli stratejiler hakkında tartışır. Şirketin yapısına bağlı olarak, bu üç aylık iş incelemeleri liderlik ve takım başkanları arasında veya müşteriler ve sizin aranızda yapılır

Üç aylık toplantı sıklığı şablonu

ClickUp'ın kapsamlı QBR Şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Birden fazla kaynaktan veri toplayarak eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturun

Düzenli bir gösterge panelinde KPI'lara göre performansı izleyin

Hızlı karar alma için sonuçları paydaşlar ve takım üyeleriyle paylaşın

Bu Şablonu İndirin Özelleştirilebilir QBR şablonumuzla anahtar müşterilerinizle daha güçlü ilişkiler kurun ve bir sonraki Üç Aylık İş İncelemesi toplantısında etkileyici bir sunum hazırlayın

5. Yıllık toplantı sıklığı

Yıllık toplantılar, önemli planlama gerektiren, yılda bir kez düzenlenen hayati etkinliklerdir. Amaçlarına bağlı olarak bir günden birkaç güne kadar sürebilirler.

Örnek

Çalışan performans değerlendirmeleri , bir kişinin performansının yıllık olarak değerlendirildiği ve sonuçların belirlenen hedefler ve dönüm noktaları ile karşılaştırıldığı değerlendirmelerdir

Şirket gezileri yönetim tarafından yılda bir kez düzenlenen gayri resmi toplantılardır ve tüm çalışanlara rahatlamaları, başarılarını kutlamaları ve takım bağlarını güçlendirmeleri için fırsat sunar

Yıllık hissedar toplantıları, şirketin yılın başarılarını ve finansal performansını bildirdiği, yılda bir kez düzenlenen toplantılardır. Bazen yeni fırsatları keşfetmek için bir forum görevi de görebilirler

Yıllık toplantı sıklığı şablonu

ClickUp'ın İş Raporu Şablonunu kullanarak şirketinizde olan biteni profesyonel ve görsel olarak çekici bir şekilde sunun! İşinizin performansı veya ilerlemesi hakkında etkili ve kapsamlı bir rapor oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Finansal tablolar, müşteri anketleri ve çalışan geri bildirimleri gibi kaynaklardan veri toplayın

Zaman içindeki performans eğilimlerini analiz edin

Bulgularınızı kapsamlı ancak kolay anlaşılır bir biçimde sunun

Eşzamanlı ve Eşzamansız Toplantılar Arasında Karar Verme

Toplantı türünü belirlemenin yanı sıra, hangi toplantıların eşzamansız veya sanal olarak yapılabileceğini ve hangilerinin eşzamanlı olarak veya fiziksel bir konumda yapılması gerektiğini de belirlemeniz gerekir.

Seçtiğiniz biçim ne olursa olsun, hedefiniz takımlarınızı güncel tutmak, hedeflerine ulaşmaları için doğru yolda ilerlemelerini sağlamak ve herkesin iş programına çok fazla toplantı eklemeden özerk bir şekilde çalışması için yeterli özgürlük sağlamaktır.

Eşzamansız ve eşzamanlı toplantılar

Bir proje için haftalık bir ritim ve tüm personel için haftalık bir kontrol ritmi belirledikten sonra, bunların aynı biçimde biçimlendirilmesi gerektiği anlamına gelmez.

Toplantınızın biçimini belirlemenin ilk adımı, toplantının bilgi alma mı yoksa bilgi verme amaçlı olduğuna karar vermektir. Bu, en iyi şekilde nasıl kontrol edeceğinizi belirlerken çok önemlidir.

Bilgi arama toplantıları aşağıdaki kategorilerden herhangi birine girebilir:

Yeni bir proje için başlangıç toplantısı

Bir sonraki adımları tartışmak için proje takımı toplantısı

Takımların nasıl çalıştığını kontrol etmek için yönetim toplantısı

Hedefleri ve görevleri kontrol etmek için doğrudan rapor verdiğiniz kişiyle bire bir görüşme

Bu tür toplantılar genellikle yüz yüze veya video konferans görüşmesi ya da ClickUp Sohbet'teki SyncUp aracılığıyla hızlı bir sanal güncelleme olarak gerçekleştirilebilir.

İşte bilgi verme toplantılarına birkaç örnek:

Günlük standup toplantısı

Proje güncellemesi

Bir şirketin yıllık raporu

Bu tür toplantılar genellikle eşzamansız iletişim için uygundur. Güncellemeleri bir iş mesajlaşma uygulaması aracılığıyla veya mesajlaşma özelliklerine sahip bir proje yönetimi aracı içinde iletebilirsiniz.

Şirketiniz için doğru takım toplantı sıklığını ve doğru toplantı biçimini belirlemek, değeri düşük toplantıları azaltacak ve herkesin verimli olmaya ve işine heyecanla odaklanmasına olanak sağlayacaktır.

Biliyor muydunuz: Takımlar, ClickUp Brain ile otomatik standup toplantıları planlayıp paylaşarak toplantı sayısını azaltabilir

Toplantı Sıklığını Planlama

Verimli toplantıların anahtarı, öncelikle bunların gerekli olduğundan emin olmaktır. Toplantı ayarlamadan önce kendinize veya takımınıza sorabileceğiniz birkaç soru.

1. Bu toplantının hedefi nedir?

Bu toplantının hedefi, anahtar oyunculara yeni bilgiler sunmak mı, yoksa sadece ekip üyelerinin birbirlerini bilgilendirmesi mi?

Yeni bir ritim ayarlarken kendinize sormanız gereken ilk soru her zaman budur.

Toplantıların ne sıklıkla planlanacağını belirleyebilecek sorular ve toplantı sıklığı örnekleri aşağıda verilmiştir:

Yeni proje

Toplantı amacı: Yeni pazarlama girişimi

Takım toplantı sıklığı: Durum raporu ve sonraki adımlar için haftalık kontrol toplantıları

Ayakta toplantı

Toplantı amacı: Yönetici ve/veya takım lideri ile düzenli güncellemeler

Toplantı sıklığı: Herkesin aktif olarak üzerinde çalıştığı işleri görmek için günlük stand up toplantıları

Toplantı amacı: Proje durumuyla ilgili güncelleme

Proje toplantı sıklığı: Yüksek önceliğe bağlı olarak günlük veya haftalık kontrol

2. Bu toplantı eşzamansız olarak yapılabilir mi?

Hızlı bir kontrol veya güncelleme söz konusuysa, ihtiyacınız olan bilgileri ve bunun için gereken süreyi düşünün. Planlama için gidip gelmeler, toplantı öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ve toplantının kendisi gibi tüm unsurları göz önünde bulundurun; bunların hepsi zaman alır.

Uzak veya dağıtılmış bir takımda, eşzamansız iletişimi desteklemek için diğer iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

Büyük projeler ve önemli iş kararları gibi bazı toplantılar, farklı paydaşların gerçek zamanlı olarak görüşlerini belirtmesini gerektirir ve bu, yüz yüze veya Zoom görüşmesi ile her zaman daha kolaydır.

Ancak, büyük ölçüde güncellemelerle ilgili toplantılar için, yüz yüze görüşmek için zaman ayırmak gereksizdir. Aslında, bu tür toplantılar eşzamansız olarak yapılmaya daha uygundur ve bu durumda daha sık yapılabilir.

3. Bu görev öncelikli mi yoksa acil mi?

Bazı projeler, sıkı teslim tarihleri nedeniyle diğerlerinden öncelikli olacaktır. Yalnızca takım liderleri bu projelerin hangileri olduğunu bilir ve proje takımının ritmini belirleyebilir.

Görev acilse, Zoom görüşmesi, video kaydı, görev içinde sohbet mesajı veya görev içinde önceliklerin not edilmesi gibi takımınızla iletişim kurmanın en iyi yolunu belirleyin.

4. Bu tür toplantılar genellikle ayrılan süreyi aşar mı?

Sık sık kesintiye uğrayan toplantılar, bu toplantıları daha uzun değil, daha sık planlamak için bir neden olabilir, ancak bu tamamen takıma göre değişir. Diğerleri için, bir saatten fazla toplantıda oturmak verimli olmayabilir. Bu durumda, daha düzenli aralıklarla yapılan daha kısa toplantılar, daha fazla konuyu ele almaya ve konuşmaları odaklanmış tutmaya yardımcı olabilir. ClickUp'ı toplantı tutanakları yazılımı olarak kullanmak, gündeminizi takip etmenize yardımcı olabilir.

5. Bu tür toplantılarda tartışılacak konular bitiyor mu?

Öte yandan, söylenecek çok şeyin olmadığı günlük kontrol görüşmeleri yapıyorsanız, bunları haftalık kontrol görüşmelerinde birleştirmeyi ve günlük güncellemeleri yüz yüze görüşmeler veya konferans görüşmeleri yerine eşzamansız görüşmelere taşımayı düşünün.

6. Kimler katılacak?

Çok sayıda katılımcının olduğu toplantılar verimsiz hale gelebilir ve belirli sonuçlara ulaşılamayabilir. Örneğin, güncellemeleri büyük bir grupla paylaşmanız gerekiyorsa, güncellemeleri e-posta veya ClickUp gibi bir platform aracılığıyla göndermeniz daha etkili olabilir.

Alternatif olarak, tek bir büyük toplantı yerine küçük gruplarla birden fazla toplantı planlayabilirsiniz.

Toplantı Sıklığına Karar Verme: En İyi Uygulamalar

Sizin ve paydaşlarınız için en uygun toplantı sıklığını belirlemenize yardımcı olacak bazı yararlı ipuçları.

Toplantı davetlerini sınırlayın

Yalnızca tartışma veya sürece doğrudan dahil olan kişileri davet ederek toplantılarınızı planlandığı gibi ve zamanında gerçekleştirin. Bu, toplantı boyutunu yönetilebilir tutacak ve sorunların konudan sapmasını önleyecektir.

Diğer kişilerin bilgilendirilmesi gerekiyorsa, toplantı transkriptlerini ve özetleri kullanarak, toplantıya şahsen katılmasalar bile herkesin güncel bilgilere ulaşmasını sağlayın.

Hedefi ve takım boyutunu göz önünde bulundurun

Takımınızın boyutu ve proje takım toplantılarınızdan beklenen sonuçlar, mükemmel ritmi belirlemenize yardımcı olabilir. Örneğin, şirket çapında yeni bir performans değerlendirme planının başlatılması, uygulama sırasında takım liderleri arasında iki haftada bir takım toplantıları, ancak aynı zamanda proje yöneticisi ve daha küçük proje takımı arasında günlük tekrarlanan toplantılar gerektirebilir.

Tüm katılımcıların katılımını kolaylaştırın

Tüm katılımcıların konumlarını ve saat dilimlerini göz önünde bulundurarak toplantı sıklığınızı planlayın. Herkes için uygun bir gün ve saat olmalıdır. Hibrit veya sanal bir toplantı planlıyorsanız, sohbet ve beyaz tahta gibi araçları ve açık katılım kuralları kullanarak her katılımcıya söz hakkı verin.

Geri bildirim alın

Toplantı sıklığını ayarlarken esnek olun. Süre, program veya diğer konularda önemli geri bildirimler varsa, katılımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için değişiklik yapmaya hazır olun. Katılımcılardan gelen toplantı sıklığı önerilerini, pratikse kabul edin.

Takımınızın Toplantı Sıklığını Optimize Etme

Yüz yüze veya uzaktan bir toplantı planlamanız gerekliyse, endişelenmeyin. ClickUp, hazırlıklı olmanıza, toplantınızı verimli geçirmenize ve takımınızla geçirdiğiniz zamandan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir.

Nasıl mı? Aşağıdaki adımları izleyin:

ClickUp ile etkili bir toplantı ritmi planlama

ClickUp gibi takım işbirliği özelliklerine sahip bir proje yönetimi aracı sağlayarak, takımlarınız dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bağlantıda kalmalarını sağlayın.

ClickUp, takımlar için tasarlanmış hepsi bir arada proje yönetimi, iletişim ve verimlilik aracıdır. Temelde, sizin, takımınızın ve tüm kuruluşun önceliklerini planlamasına, iş akışını basitleştirmesine ve ilerlemeyi ve zaman çizelgelerini takip etmesine olanak tanıyan bir proje yönetimi aracıdır.

Takım işbirliği konusunda ise, takımların beyin fırtınası yapabileceği, stratejileri belgeleyebileceği ve daha fazlasını yapabileceği işbirliğine dayalı Belgeler ve Beyaz Tahta özelliği dahil olmak üzere yüzlerce özellik sunar.

Yerleşik Sohbet özelliği ile iletişimi kolaylaştırın ve takımınıza projeler, sorular ve güncellemeler hakkında sohbet etmek, sesli ve görüntülü görüşmeler yapmak için özel bir alan sağlayın.

ClickUp Sohbet ile etkili bir şekilde işbirliği yapın ve iş iletişiminizi sürdürün

ClickUp'tan çıkmadan e-posta gönderip almanızı sağlayan ClickUp'ta E-posta özelliği ile e-postalarınıza kolayca erişin ve konuşmalarınızı tek bir yerde saklayın. 🔥

Ayrıca, ekibinizin görevler, belgeler ve ek dosyalara yorum ekleyerek düzeltme yapmasına ve bunları belirli bir kişiye atamasına olanak tanıyan bir yorum özelliği de sunar. Böylece, haftalık toplantılar planlamanıza gerek kalmadan birbirinizle işbirliği yapmak, eşzamansız olarak çalışmak ve geri bildirim sağlamak hiç olmadığı kadar kolay hale gelir. ☝️

Görsel öğrenen biriyseniz veya takımınızda böyle üyeler varsa, ClickUp'ın uygulama içi ekran kaydedicisiClip'i kullanarak yüksek kaliteli videolar kaydedin ve bunları yorumlarla birlikte takımınıza gönderin. Bu özellik, adım adım öğretici göstermeniz gereken karmaşık konuları açıklarken veya görsellerle güncelleme sunarken özellikle yararlıdır.

Bu özelliği kullanarak başka bir toplantıya katılma veya uzun e-posta konuları oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırın. Takımınızdaki herkes bunu takdir edecek (ve takdir edecektir). 👌

E-posta zincirine veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı tam olarak iletmek için ekran kayıtlarını Clip by ClickUp ile paylaşın

Bu, ClickUp'ı toplantılarınızı iyileştirmek için kullanmanın sadece bir yoludur. ClickUp'ın tüm özelliklerini öğrenerek, platformu tüm iş, proje ve iletişim ihtiyaçlarınızı desteklemek için en üst düzeye nasıl çıkarabileceğinizi öğrenin.

ClickUp'ın Zoom entegrasyonu ile görevlerinizden doğrudan toplantılar başlatın ve katılın

ClickUp ile Toplantı Sıklığınızı İyileştirin

Verimli toplantıların ve iş günlerinin anahtarı, sizin ve takımınız için etkili bir toplantı ritmi bulmak, ardından ClickUp'ı kullanarak projelerinizi yönetmek, takım iletişiminizi geliştirmek ve hedefleri ve ilerlemeyi izlemektir.

Platform tamamen özelleştirilebilir ve proje yönetimi ve takım işbirliği için yüzlerce özellik sunar, bu nedenle ClickUp'ı iş akışınızı destekleyecek ve işlevler arası iletişimi geliştirecek şekilde tamamen yapılandırabilirsiniz.

ClickUp'ı bir toplantı yönetimi yazılımı olarak kullanın ve işbirliği özelliklerini kullanarak güncellemeleri, geri bildirimleri, soruları ve daha fazlasını iletin, yoğun programınızdan gereksiz toplantıları ortadan kaldırın ve takımlarınıza zaman dilimi, nerede ve ne zaman çalıştıklarına bakılmaksızın açık bir iletişim kanalı sağlayın. 🌎

Ayrıca, video konferans uygulamaları, Slack ve daha fazlasını içeren 1.000'den fazla iş aracıyla entegre olarak, takım iletişiminizi kolaylaştırmanıza ve tüm işlerinizi tek bir yerde toplamanıza yardımcı olur.

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