2025'in En İyi 15 Toplantı Tutanağı Yazılımı

Etkili iletişim ve işbirliği, takım verimliliği için çok önemlidir. Bu bağlamda, toplantı tutanakları tartışmaları kolaylaştırmak ve toplu ilerlemeyi desteklemek için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

İster deneyimli bir profesyonel, ister bir proje yöneticisi veya takım lideri olun, toplantı tutanaklarının değeri, anlamlı konuşmalar yürütmek ve eyleme geçirilebilir sonuçlar elde etmek için yapılandırılmış bir araç sağlar. ClickUp AI Note Taker gibi araçlar, toplantıları otomatik olarak yazıya dökerek ve anahtar noktaları özetleyerek bu süreci daha da geliştirebilir ve takımınızın sonuçlara odaklanmaya devam etmesini sağlar.

Bu kılavuz, işbirliğine dayalı toplantı gündemleri oluşturmak, gerçek zamanlı toplantı geri bildirimlerini birleştirmek ve daha fazlasını yapmak için en iyi 15 toplantı tutanak yazılımını ele alacaktır!

Toplantı tutanakları yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi toplantı yönetimi yazılımı, not oluşturmayı ve paylaşımı kolaylaştırır. Bu makalede yer alan farklı toplantı tutanak yazılımlarının kendine özgü avantajları olsa da, hepsi diğer araçlardan ayrılan aşağıdaki anahtar özellikleri paylaşma eğilimindedir:

Esneklik: Hiçbir toplantı birbirinin aynısı değildir. Doğru araçla, not belgenizi ve toplantı şablonunuzu ihtiyaçlarınıza ve düzenlediğiniz toplantının türüne göre ayarlayabilirsiniz

Kullanım kolaylığı: Toplantı tutanaklarını tutan herkes bu aracın uzmanı olmayacaktır. Notları yazmak, görevleri atamak ve takip işlemlerini oluşturmak ne kadar kolay olursa, o kadar iyi olur

Standartlaştırma: Toplantı tutanakları yazılımınız, özellikle Toplantı tutanakları yazılımınız, özellikle işlevler arası takımları yönetirken toplantılarda not almak için standart bir protokol oluşturmanıza yardımcı olmalıdır

Gerçek zamanlı düzenleme: Modern işbirliği araçları, toplantı sırasında not almanıza ve belgede aynı anda birden fazla düzenleyicinin karışıklık olmadan çalışmasına olanak tanır

Paylaşılabilirlik: Proje şeffaflığı için geçmiş toplantıları paydaşlarla paylaşmak isteyebilirsiniz

Entegrasyonlar: Elbette, yazılımınızı not almak için kullanabilirsiniz. Ancak bu notların Elbette, yazılımınızı not almak için kullanabilirsiniz. Ancak bu notların proje gereksinimleri ve iletişim planları gibi diğer araçlara doğrudan entegre edilebilmesi daha da iyidir

15 Toplantı Tutanağı Yazılımı

1. ClickUp – AI destekli toplantı tutanakları için en iyisi

Ücretsiz Başlayın ClickUp AI Notetaker her şeyi sizin için not alırken siz toplantılarınıza odaklanın

ClickUp, her boyuttaki takım ve sektörün bağlantıda kalmasına, birlikte çalışmasına ve etkili iletişim kurmasına yardımcı olan, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri, toplantı tartışmalarını yakalama ve düzenleme sürecini önemli ölçüde kolaylaştıran AI Note Taker 'dır. ClickUp AI Note Taker, toplantıları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak transkribe eder ve anahtar noktaların açık ve özlü özetlerini oluşturur.

Hatta eylem öğelerini tanımlar ve bunları ilgili görevlere atayarak hiçbir şeyin atlanmamasını sağlar. Bu sayede, tartışmaya odaklanabilir ve not almayı yapay zekaya bırakarak toplantıları daha verimli hale getirebilir ve takipleri daha sorunsuz yapabilirsiniz.

Binlerce hazır şablondan seçim yaparak, geçmiş toplantı tutanaklarını ve toplantıyla ilgili iletişimleri birden çok alt sayfaya sahip tek bir belge içinde düzenleyin. ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, notlar almaya ve bağlam paylaşımı için web sayfaları, e-tablolar, videolar ve diğer medya öğelerini eklemeye başlamak için harika bir yerdir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu

İçerik taslağı oluşturmak, özetler oluşturmak ve ş Akışınızı hızlandırmak için eylem öğeleri oluşturmak için platformdaki ClickUp AI gibi diğer proje yönetimi araçlarını kullanın!

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp AI Note Taker , toplantıları otomatik olarak yazıya döker, anahtar noktaları özetler ve eyleme geçirilebilir görevler oluşturarak takip ve kararların kolayca takip edilmesini sağlar

ClickUp Not Defteri özelliği , geçmiş toplantı notlarını, kontrol listelerini ve görevleri düzenlemenize ve herhangi bir cihazdan tek bir yerden erişmenize yardımcı olur

ClickUp Belgeler özelliği , birden fazla düzenleyici ve kolay paylaşılabilirlik gerektiren toplantı gündemi gibi daha ayrıntılı notlar ve belgeler için idealdir

ClickUp Brain'i kullanarak toplantı notlarınızı toplantı tutanaklarına özetleyin ve AI kullanarak içgörüler ve eylem öğeleri çıkarın

Toplantı tutanaklarınızı görevlerle ilişkilendirerek projelerinize entegre edebilir, böylece tüm paydaşların erişimine açabilirsiniz

Geniş şablon kitaplığı ve kapsamlı bilgi bankası, toplantı tutanaklarınızı basit ve anlaşılır bir şekilde ayarlamanızı sağlar

Google Takvim, Google Dokümanlar, Zoom, Slack ve binlerce diğer iş uygulamasıyla entegrasyonlar

ClickUp sınırlamaları:

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

Zengin özellikleri, bazı kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, katılımcıların %12'si toplantıların çok kalabalık olduğunu, %17'si çok uzun sürdüğünü ve %10'u çoğunlukla gereksiz olduğunu düşünüyor. Başka bir ClickUp anketinde, katılımcıların %70'i, mümkünse toplantılara bir vekil veya temsilci göndermeyi tercih edeceklerini itiraf etti. ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, mükemmel toplantı vekiliniz olabilir! Siz daha yüksek değerli işlere odaklanırken, AI her anahtar noktayı, kararı ve eylem öğesini yakalasın. ClickUp Brain'in yardımıyla otomatik toplantı özetleri ve görev oluşturma özelliği sayesinde, toplantıya katılamasanız bile önemli bilgileri asla kaçırmazsınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

2. Fellow – Diğer uygulamalarla entegrasyon için en iyisi

Via Fellow

Fellow, kullanıcıların grup ve bire bir toplantılar düzenlemelerine, gündemler oluşturup yönetmelerine ve notlar alıp paylaşmalarına olanak tanıyan kapsamlı bir toplantı yönetimi yazılımı olarak tasarlanmıştır.

Yazılımların çoğu şablonlar kullanır, bu da tekrarlanan toplantıları yönetmeyi kolaylaştırır. Aracın üreticileri, takımınızın verimliliğini artırmak için toplantılar sırasında ve sonrasında katılımı artırmak üzere bu aracı tasarladı.

En iyi özellikler:

Hem bireysel toplantıları hem de tüm setleri ve serileri kolayca yönetmenizi sağlayan kapsamlı bir takvim sistemi

Tüm toplantı katılımcılarının gündeme ekleme yapmasına olanak tanıyan, sahiplik ve toplantı katılımını artıran işbirliğine dayalı bir gündem sistemi

Gelecekteki takipler için gündemleri ve tamamlanmamış görevleri devreden Yinelenen toplantı yönetimi

Kullanıcıların kaydolduktan sonra sadece birkaç dakika içinde özelliklerinden yararlanmaya başlamasını sağlayan hızlı öğrenme eğrisi

Diğer sınırlamalar:

Dosya paylaşım özelliklerinin az olması, toplantıların basit notları ve kayıtlarının ötesine geçmeyi zorlaştırır

Daha büyük bir proje yönetimi veya verimlilik paketine entegrasyon yoktur, yani toplantılarla ilgili görevler o toplantılarla sınırlı kalır

Fellow fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30+ yorum)

3. FreJun – Otomasyon için en iyisi

Via FreJun

FreJun, temel olarak, giden aramalarını kolaylaştırmak isteyen kuruluşlar için bir çağrı otomasyon yazılımıdır. Ancak otomatik çağrı transkriptleri ve AI içgörüleri sayesinde, bu yazılımın özellikleri toplantı tutanaklarını tutmaya da uygundur .

FreJun'un en iyi özellikleri:

Otomatik çağrı transkriptleri, toplantı tutanaklarını tutmayı ve toplantıdan sonra eylem öğeleri oluşturmayı kolaylaştırır

AI toplantı fonksiyonelliği , kuruluşunuza aramalar ve toplantılar hakkında daha derin içgörüler sağlar

Bir Chrome uzantısı, özel arayüzüne girmenize gerek kalmadan FreJun'u kullanmanızı sağlar

Kullanıcı yorumlarında kullanım kolaylığı ile övgü alan bu yazılım, yeni takım üyelerinin hızlı bir şekilde işe koyulabilmesini sağlar

FreJun sınırlamaları:

Geleneksel bir toplantı tutanak yazılımı değildir, öncelikle dahili çağrı özetleri ve eylem öğeleri için kullanmak isteyen kuruluşlar için kullanılabilirliği sınırlar

Bazı aralıklı ağ sorunları, gerçek zamanlı tutanakları tutmayı zorlaştıran küçük gecikmelere neden olabilir

FreJun fiyatlandırması:

Standart: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

Çağrı Transkripti eklentisi: Çağrı saati başına 3 $

FreJun puanları ve yorumları:

G2: 4,9/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

4. Magic Minutes – Bağımsız toplantı tutanakları için en iyisi

Magic Minutes aracılığıyla

Daha da odaklanmış bir toplantı tutanak yazılımı mı arıyorsunuz? Öyleyse, Magic Minutes (neredeyse) isminin vaatlerini yerine getiriyor. Tamamen sihirli değil, ama ona çok yakın. Toplantı katılımcılarınızı, toplantı tutanaklarınızı ve sonraki adımları tek bir alanda düzenli tutmak istiyorsanız, bu harika bir araçtır.

Magic Minutes'ın en iyi özellikleri:

Kolaylaştırılmış toplantı genel bakış ekranı, tüm planlanmış ve önceki toplantıları, katılımcıları ve gündemleri birlikte görüntülemenizi sağlar

Not almak ve tutanakları kaydetmek için gerçek zamanlı düzenleme özelliklerine sahip basit bir metin düzenleyici

Görev işlevselliği, toplantı katılımcılarına görevler atanmasına olanak tanır ve tamamlanmamış eylem öğeleri için e-posta hatırlatıcıları içerir

Bilgi talep özellikleri, toplantı düzenleyicisinin toplantıdan önce her katılımcıdan belge ve bilgileri bir araya getirmesine yardımcı olur

Magic Minutes sınırlamaları:

Yalnızca PDF dosyalarını yükleyebilir

Sınırlı entegrasyonlar, Magic Minutes'ı daha büyük iş planınıza dahil etmeyi zorlaştırabilir

Magic Minutes fiyatlandırması:

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

10+ Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $

Magic Minutes puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

5. Evernote – Her türlü not alma için en iyisi

Evernote aracılığıyla

Evernote, toplantı ve projelerden notlar almanıza yardımcı olan bir verimlilik aracıdır. Basit yapısı, bir yığın notu daha verimli ve düzenli bir sanal dosyalama sistemine dönüştürmenizi sağlar.

Evernote ile fikirleri, projeleri, anıları ve yapılacaklar listelerini yakalayıp yönetebilir, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Notlar yazın, belge ekleyin, görüntüleri tarayın, sesli notlar alın veya web'den kesip ekleyin. Büyük projelerden kişisel anlara kadar her şeyi tek bir yerde düzenleyin, bilgisayarınızdan, tabletinizden veya telefonunuzdan erişin, hatta çevrimdışı olduğunuzda bile.

Evernote'un en iyi özellikleri:

Yazılı notları sesli notlar, taranmış görüntüler ve web klipleriyle birleştirin

Bilgisayar, tablet ve telefon dahil olmak üzere tüm cihazlarda entegre edin; el yazısı notları bile ekleyebilirsiniz

Güçlü, yapay zeka destekli arama motoruyla geçmiş notları, görevleri ve tutanakları hızla bulun

Kapsamlı şablon kitaplığında farklı not ve toplantı türleri için arama yapın

Evernote sınırlamaları:

Bu listedeki diğer yazılımlara kıyasla nispeten pahalıdır, özellikle Teams işbirliği seçeneği tercih edildiğinde

Çevrimdışı çalışırken notlara ve dosyalara sınırlı erişim nedeniyle kurumsal toplantı yönetimi çözümleri için uygun değildir

Evernote fiyatlandırması:

Ücretsiz

Kişisel: 10,83 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: 14,17 $/ay/kullanıcı

Teams: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Evernote puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

Evernote alternatiflerini inceleyin!

6. Beenote – Toplantı notlarını planlamak için en iyisi

Via Beenote

Beenote, kolay gündem oluşturma, toplantı tutanakları ve aracı daha geniş iş akışınıza entegre eden kapsamlı entegrasyonlar sayesinde kullanıcılarının daha yapılandırılmış ve verimli toplantılar düzenlemesine yardımcı olmaktan gurur duyar.

Beenote'un en iyi özellikleri:

Toplantı gündemi işbirliği özellikleri, katılımcıların aynı sayfada buluşmasına ve toplantılardan önce konular hakkında karar vermesine yardımcı olur

Notlar, kararlar ve takip görevleri otomatik olarak diğer paydaşlarla paylaşabileceğiniz kapsamlı tutanaklara derlenir

Daha geniş işbirliği için Microsoft Teams, Office 365 ve Google Çalışma Alanı ile kapsamlı entegrasyonlar

Yönetim kurulları ve komiteler için daha resmi uygulamalarda yönetişimi iyileştirmeye yönelik gelişmiş çözümler

Beenote sınırlamaları:

Yeni kullanıcıların gezinmekte zorlanabileceği karmaşık bir arayüz

Toplantılar hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmeyi zorlaştıran temel analizler

Beenote fiyatlandırması:

Beenote 1: Bir kullanıcı için aylık 8,67 dolar

Beenote 10: 10 kullanıcıya kadar kullanıcı başına aylık 4,60 ABD doları

Beenote 30: 30 kullanıcıya kadar kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Beeboard: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Beenote puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2+ yorum)

7. MeetingBooster – Şifreli depolama için en iyisi

MeetingBooster aracılığıyla

Çoğu profesyonel, toplantılar için gereken sürenin tartışmaya harcanan süreden çok daha fazla olduğunu bilir. MeetingBooster, bu fazladan süreyi azaltmayı ve düzenlediğiniz her toplantıda 100 dakikadan fazla zaman tasarrufu sağlamayı misyon edinmiştir.

MeetingBooster'ın en iyi özellikleri:

Herkesi önceden hazırlamak için şablonlar ve toplantı öncesi görevler içeren kapsamlı toplantı gündemi düzenleyicisi

Katılımcıların tartışmaları ve önemli noktaları takip edebilmeleri için toplantı sırasında kullanılan not kartları

Notları standart bir biçime dönüştürerek katılımcılara e-posta ile gönderen otomatik tutanak düzenleyici

Toplantıları zaman içinde iyileştirmek için gelişmiş toplantı analizi ve geri bildirim mekanizmaları

MeetingBooster sınırlamaları:

İlk kurulum biraz zor olabilir

Toplantı sahipliğini birden fazla katılımcı arasında paylaşma fonksiyonu yoktur

MeetingBooster fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

MeetingBooster puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (2+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (5+ yorum)

8. Tactiq – Kayıt ve transkripsiyon için en iyisi

Via Tactiq

Tactiq ile tüm toplantılarınızı ve aramalarınızı otomatik olarak kaydedebilir ve transkripsiyonunu yapabilirsiniz. AI tabanlı işlevselliği, bu transkriptleri kısa notlara, tutanaklara ve takip gündemlerine dönüştürür.

Tactiq'in en iyi özellikleri:

Zoom, MS Teams ve Google Meet dahil olmak üzere çoğu büyük toplantı yazılımıyla entegrasyonlar

Otomatik konuşmacı tanımlama, toplantı sonrası işlemleri basitleştirir

toplantı transkripsiyonlarında %92 doğruluk oranı

Sabit fiyatlandırma ve ücretsiz seçenek sayesinde bu listedeki en uygun fiyatlı seçeneklerden biri

Tactiq sınırlamaları:

Transkripsiyona dar bir odaklanma, takip görevleri ve kapsamlı toplantı gündem öğeleri gibi diğer özelliklerin kullanılamayacağı anlamına gelir

Bazen sınırlı müşteri desteği

Tactiq fiyatlandırması:

Ücretsiz

Avantaj: Aylık 8 $

İş: Aylık 16 $

Tacatiq derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,2/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (4+ yorum)

9. MeetingKing – Toplantı gündemleri için en iyisi

MeetingKing aracılığıyla

MeetingKing, toplantı tutanakları yazılımı olarak sadeliğiyle öne çıkıyor. Değer önerisi, toplantı gündemlerinizi, notlarınızı ve tutanaklarınızı yavaş yavaş düzene sokmaya odaklanıyor. Bu, Outlook Takvim ve Google Takvim ile entegrasyonların yanı sıra, toplantıya katılan herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayan basit işbirliği özelliklerini de içeriyor.

MeetingKing'in en iyi özellikleri:

Basit bir dışa aktarma fonksiyonu, toplantı sonrası görevleri proje yönetimi araçlarınıza eklemenizi sağlar

Otomatik toplantı yönetimi aracı, hazırlıksız toplantı notlarını resmi ve profesyonel toplantı tutanaklarına dönüştürür

Yorum yapma fonksiyonu, tüm katılımcıların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar

Toplantı katılımcıları, yorum eklemek ve görevleri tamamlamak için ücretsiz hesaplar oluşturabilir, böylece yalnızca toplantı düzenleyicileri için ödeme yapmanız gerekir

MeetingKing sınırlamaları:

Belgeler toplantı gündemlerine eklenir, ancak merkezi bir kaynak bölümü yoktur

Grup fiyatlandırması, kullanıcı başına fiyatlandırmaya göre bütçe açısından daha az esnektir

MeetingKing fiyatlandırması:

Pro Single: 9,95 $/ay

Pro Small: 39,95 $/ay, en fazla beş kullanıcı

Pro Medium: 10 kullanıcıya kadar aylık 64,95 $

Pro Large: 25 kullanıcıya kadar aylık 124,95 $

MeetingKing puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3+ yorum)

10. Tadum – Tekrarlanan toplantılar için en iyisi

Tadum aracılığıyla

Yinelenen toplantılar için özel olarak tasarlanan Tadum, ortalama bir iş gününü çevreleyen kaosa düzen getirmeyi amaçlamaktadır. Otomatik toplantı gündemi ve tutanak oluşturma sayesinde takım üyeleri gelişmelerden haberdar olurken, basit görev yönetimi tüm katılımcıların sorumluluklarını artırır.

Tadum'un en iyi özellikleri:

Önceki toplantıdan eksik öğeleri otomatik olarak devralarak kolay gündem oluşturma

Notları, yorumları ve gündem öğelerini profesyonel bir pakette birleştiren dinamik, salt okunur tutanak oluşturma

Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve telefonlar dahil olmak üzere birden fazla cihazda gerçek zamanlı entegrasyon

Üyelerin dakikalar içinde başlayabilmesini sağlayan kasıtlı basitlik

Tadum sınırlamaları:

Diğer iş yönetimi yazılımlarıyla mevcut entegrasyonlar yok

Yönetici veya yönetim kurulu toplantılarından çok gayri resmi toplantılar için daha uygundur

Tadum fiyatlandırması:

Üye: Aylık 9 $

Collaborator: Aylık 0 $

Tadum puanları ve yorumları:

G2: 5/5 (1+ yorum)

Capterra: 5/5 (3+ yorum)

11. minutes. io – Hızlı kısa notlar için en iyisi

minutes. io, oturum açmaya gerek kalmadan toplantı tutanaklarını anında kaydetmek için tasarlanmış, tarayıcı tabanlı hafif bir araçtır. Minimalist tasarımı, kullanıcıların eylem öğelerini, kararları ve notları hızlı bir şekilde not almasına ve ardından e-posta veya bağlantı yoluyla anında paylaşmasına yardımcı olur.

minutes. io en iyi özellikleri:

Hızlı not almak için özel olarak tasarlanmış sezgisel arayüz

Çevrimdışı destek sayesinde internet bağlantısı olmadan da toplantı tutanaklarını alabilirsiniz

Kategorize edilmiş not türleri (ör. Yapılacaklar, Bilgi, Karar) her şeyi düzenli tutar

Kayıt olmaya gerek yok, yazmaya başlayın

minutes. io sınırlamaları:

Gerçek zamanlı işbirliği veya proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar yoktur

Profesyonel raporlar için sınırlı dışa aktarma ve biçimlendirme seçenekleri

minutes. io fiyatlandırma:

Ücretsiz kullanım

minutes. io puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (5+ yorum)

12. otter. ai – Canlı AI transkripsiyon için en iyisi

Otter. ai, AI transkripsiyonunun gücünü kullanarak gerçek zamanlı, aranabilir toplantı notları sağlar. Özellikle sanal ve hibrit toplantılar için popüler olan bu yazılım, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri:

Konuşmacı tanımlama özelliğine sahip otomatik transkripsiyon

Toplantılar sırasında canlı özetler ve anahtar kelime vurguları

Takvim etkinlikleriyle senkronizasyon ve otomatik kayıt

Paylaşılan notlarda ortak düzenleme ve yorumlama

Otter. ai sınırlamaları:

Transkripsiyon doğruluğu, aksanlara veya arka plan gürültüsüne göre değişebilir

Yapılandırılmış tutanaklar veya gündem izlemeden çok transkripsiyona odaklanmıştır

Otter. ai fiyatlandırması:

Temel: Ücretsiz

Pro: 16,99 $/ay

İş: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Otter. ai puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

13. Diligent Boards AI — Yönetim kurulu toplantıları için en iyisi

Diligent Panoları aracılığıyla

Diligent Boards AI, akıllı otomasyon ve güvenli belge paylaşımı ile toplantı tutanaklarına yönetim kurulu düzeyinde bir sofistike yapı kazandırır. Yöneticiler için özel olarak tasarlanmış bu yazılım, uyumluluk, hesap verebilirlik ve yüksek yönetişim standartlarını garanti eder.

Diligent Boards AI'nın en iyi özellikleri:

Kaydedilen pano toplantılarından AI tarafından oluşturulan tutanaklar

Pano kitapları ve gündemlerle sorunsuz entegrasyon

Ayrıntılı erişim denetimleriyle kurumsal düzeyde güvenlik

Uyum ve yasal gereklilikleri karşılamak için tasarlanmıştır

Diligent Boards AI sınırlamaları:

Fiyatlandırma ve özellikler büyük kurumsal şirketler ve panolar için en uygunudur

Gündelik takım toplantıları veya günlük stand-up toplantıları için ideal değildir

Diligent Boards AI fiyatlandırması:

Talep üzerine mevcuttur

Diligent Boards AI derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

14. Smartnotation – Yapılandırılmış tutanaklar için en iyisi

Smartnotation aracılığıyla

Smartnotation, gündem planlama, görev atama ve takip izlemeyi tek bir platformda birleştiren, profesyonel sonuçlara odaklanmış yapılandırılmış bir toplantı tutanak yazılımıdır. Basit arayüzü, danışmanlar ve kurumsal takımlar için idealdir.

Smartnotation'ın en iyi özellikleri:

Gündem ve tutanak oluşturma için yapılandırılmış şablonlar

Toplantılar sırasında veya sonrasında görevler ve son tarihler atayın

Otomatik olarak temiz, paylaşılabilir raporlar oluşturur

Şifreleme ile her yerden bulut tabanlı erişim

Smartnotation sınırlamaları:

Arayüz, modern alternatiflere kıyasla biraz eski hissettiriyor

Üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon

Smartnotation fiyatlandırması:

Ücretsiz Plan

Pro: Aylık 4 €

İş: Aylık 8 €

Smartnotation puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (5+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

15. Grain – Video toplantılarının önemli anları için en iyisi

Via Grain

Grain, takımların video toplantılardaki anahtar anları yakalamasına, kesip paylaşmasına olanak tanır; Zoom'u kullanan takımlar için mükemmeldir. Gerçek zamanlı transkripsiyon ve yapay zeka destekli özetler ile Grain, konuşmalarınızı paylaşılabilir bilgiye dönüştürür.

Grain'in en iyi özellikleri:

Önemli toplantı anlarını zaman damgalarıyla vurgulayın ve kırpın

Toplantıların ardından AI tarafından oluşturulan özetler ve eylem öğeleri

Zoom entegrasyonu ile gerçek zamanlı transkripsiyon

Tekrarlanan toplantılar için özelleştirilebilir şablonlar ve ş Akışları

Tahıl sınırlamaları:

Şu anda yalnızca Zoom'u desteklemektedir ve diğer platformlar için sınırlı entegrasyonlar mevcuttur

Geleneksel tutanak yapısı yerine video tabanlı toplantılara odaklanın

Tahıl fiyatlandırması:

Ücretsiz Plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

İş: Özel fiyatlandırma

Değerlendirme ve yorumlar:

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

Toplantı Tutanağı Yazılımıyla Daha İyi Toplantı Notları Alın

Adından da anlaşılacağı gibi, toplantı tutanaklarına toplantıda geçen her dakikayı yazmanız gerekmez. Bu terim, Latince minuta scriptura kelimesinden gelir ve küçük notlar anlamına gelir.

Amacı, toplantıyı mümkün olduğunca az kelime kullanarak en önemli noktalara hızlı bir şekilde özetlemektir.

Bu başlı başına bir sanattır. Ancak doğru yazılımı kullandığınızda çok daha kolaydır.

Süreci basitleştiren, önemli noktaları görevlere dönüştürmenize, tutanakları paylaşmanıza ve bunları daha büyük bir proje yapısına eklemenize olanak tanıyan bir araçla not almanın ne kadar kolay olacağını hayal edin.

İşte burada ClickUp devreye girer. Sezgisel toplantı şablonları ve Belgeler özelliği, daha kapsamlı iş yönetimi yazılımının bir parçasıdır ve önemli notlarınızı kaydetmeye başlamanız için mükemmel bir seçimdir.

En iyisi, platformu sonsuza kadar ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Keşfetmeye başlamak için bugün bir ClickUp hesabı açın!