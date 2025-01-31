2025'te Yöneticiler için En Yararlı 10 Bire Bir Toplantı Yazılımı

Yüz yüze konuşmalardan sanal toplantılara geçiş zor olabilir. Ancak iyi haber şu: en iyi video konferans yazılımıyla bu engeller daha fazla verimlilik ve katılım fırsatlarına dönüşebilir.

Birinci sınıf video konferans yazılımı uygulamaları, dijital dünyada güvenilir yardımcınızdır. İletişimi kolaylaştırır, anlamlı bağlantılar kurar ve yöneticilere takımın ilerlemesini izlemek için etkili araçlar sağlar.

Bu araçları kullanarak görevlerinizi daha kolay yönetebilir, stratejik düşünme ve yaratıcılığa daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Tek bir video konferans çözümüyle toplantı gündemi oluşturmayı, toplantıları ve tutanakları kaydetmeyi, performans değerlendirmeleri yapmayı ve işlevler arası takımları yönetmeyi hayal edin. Oldukça etkileyici, değil mi?

Ve daha da iyisi: Bu uzaktan işbirliği araçları, uzaktan çalışmanın tipik sorunlarını çözmekle kalmaz, aynı zamanda geleneksel iş yerlerinin sunamayacağı yenilikçi özellikler de sunar. Sürekli gelişen iş dünyasında, bu dijital çözümleri kullanmak sadece bir tercih değil, bir gerekliliktir.

Bu nedenle, 2024'ün en iyi 10 bire bir toplantı yazılımını öne çıkaran bu kılavuzu hazırladık. Dijital çalışma alanınızı dönüştürmek için doğru aracı bulmak istiyorsanız, okumaya devam edin.

1'e 1 Toplantı Yazılımı Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi video konferans yazılımını seçerken, birkaç ilginç avantaj ararsınız.

Öncelikle, iletişim kolay olmalıdır. Net ses ve video, hızlı sohbet seçenekleri ve ekran paylaşımı ve beyaz tahta gibi kullanışlı araçlar olmazsa olmazlardır.

Artık toplantı planlamak baş ağrıtıcı bir iş olmamalı. En iyi video konferans sağlayıcıları, tekrarlanan toplantılar düzenlemenize, takviminize bağlanmanıza ve hiçbir aksaklık olmadan işlerinizi yolunda tutmanıza yardımcı olacak özellikler sunar.

Video konferans yazılımınızın diğer araçlarınızla uyumlu olması da önemlidir. Bu uyumluluk, iş akışınızın sorunsuz olmasını sağlar ve aynı görevleri tekrarlamaktan kurtarır.

Dosya paylaşımı basit olmalı ve video konferans platformu kullanıcı dostu olmalıdır. Takımınız ne kadar çabuk alışırsa o kadar iyi.

Uzaktan bir takımı yönetiyorsanız, toplantı yazılımınızı bir adım öteye taşımanız gerekir. Takımınızın nerede olursa olsun sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlamak için saat dilimine uygun özellikler, mobil erişilebilirlik ve sağlam güvenlik özellikleri arayın.

Bu basit şablonla 1'e 1 toplantılarınızda her şeyi net bir şekilde belgelendirin

Son olarak, video görüşmeleri için bir araç arayın. En iyi bire bir toplantı yazılımı, görev yönetimi, performans inceleme şablonları ve proje yönetimi gibi ekstra özellikler sunar. Bunlar, dijital çalışma alanınızı düzenlemenize ve takımınızı daha verimli hale getirmenize yardımcı olabilir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 1'e 1 Toplantı Yazılımı

Video konferans yazılımında nelere dikkat etmeniz gerektiğini artık bildiğinize göre, size en uygun olanı bulabilmeniz için favori 10 aracımızı tanıtacağız.

ClickUp'ta ekibinizle birlikte belgeleri kolayca biçimlendirin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp, kapsamlı görev ve proje yönetimi yaklaşımıyla pazarda öne çıkıyor. Bu sadece bir toplantı alanı değil, takım yönetimi, görev izleme ve performans inceleme özelliklerini tek bir yerde birleştiren sağlam bir platformdur.

ClickUp, ilk gündeminizi ayarlamak için ClickUp 1 On 1s Şablonu ve Not Defteri özelliği ile hemen başlamak ve işe koyulmak kolaylaştırır.

Ardından, bir sonraki 1'e 1 toplantınızı verimli bir konuşma gibi hissettirmek için tasarlanmış kapsamlı özelliklere dalabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Toplantıları'nı kullanarak notlar alın, gündeminizi kontrol altında tutun ve görevleri tam ihtiyaç duyduğunuz yere atayın – hepsi tek bir yerden. Haftalık toplantılarınızın kaydını mı tutuyorsunuz? Bu, ClickUp'ın süper güçlerinden bazılarını ortaya çıkarmak için altın biletiniz

Düzenleyici Menümüz, en önemli noktaları vurgulamanızı sağlayan seçeneklerle doludur. Süper zengin düzenleme özellikleriyle sınırları zorlayın – not alırken istediğiniz kadar yaratıcı veya yapılandırılmış olabileceğiniz bir oyun alanı

Sorunsuz ş Akışı için en popüler mobil uygulamalarla senkronizasyon

Bir takım üyesinin harekete geçmesi gereken bir yorum mu var? Çok kolay; atayın. Görev tamamlandı olarak işaretlenmeden önce, atanan kişi için yapılması gereken bir öğe haline gelir

Kontrol listesine ele almak istediğiniz her şeyi yazın ve bunları tek tek tamamladıkça işaretleyin

Video konferansları planlamak için her seferinde görev ayarlamaktan bıktınız mı? Arkanıza yaslanın ve Yinelenen Görevler'in gündeminizi hazırlamasına izin verin

Gereksiz tıklamaları ortadan kaldırma çabamızın bir parçası olarak, yeni bir özellik olan Slash Komutları'nı kullanıma sunduk. Metin alanındayken / yazarak Slash Komut menüsünü açın ve işlerinizi anında halledin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ı ilk kez mi kullanıyorsunuz? Keşfedilecek çok sayıda özellik olduğundan, kendinizi derin sulara atmış gibi hissedebilirsiniz. Ancak endişelenmeyin, kısa sürede alışacaksınız

Dikkat: Bazı kullanıcılar, burada ve orada birkaç yavaş yükleme süresi tespit etti. Sürekli bir sorun değil, ancak bilmenizde fayda var

Çok sayıda ayarlama ve özelleştirme seçeneği olduğundan, ilk başta bir labirentte dolaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ancak bir kez işin püf noktalarını öğrendikten sonra, çalışma alanınızı kısa sürede düzenleyeceksiniz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Fellow

fellow aracılığıyla

Fellow, takımınızda sağlıklı ve verimli bir video konferans toplantı kültürü oluşturmak için tasarlanmış bir araçtır. Farklı türdeki toplantıları kolaylaştırmak ve daha etkili hale getirmek için gücü sizin elinize verir. Fellow ile kolayca net toplantı gündemleri belirleyebilir, tartışmaların yolunda gitmesini ve hedeflerinize ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.

Bu video konferans uygulamasının temel özelliklerinden biri, eylem öğelerini izleme yeteneğidir. Görevler atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve herkesin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayarak önemli takiplerin ve eylem adımlarının gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

Ancak Fellow, organizasyon ve görev yönetimiyle yetinmez. İşyerinde katılım ve işbirliğinin önemini de bilir. Etkileşimli not alma ve işbirliği özellikleriyle, toplantı katılımcılarının görüşlerini, kararlarını ve tartışmalarını gerçek zamanlı olarak yakalayabilir, tüm takım üyelerinin aktif katılımını ve katkısını teşvik edebilirsiniz.

Fellow'un en iyi özellikleri

Kolaylaştırılmış toplantı iş akışlarıyla toplantı öncesi ve sonrası hatırlatıcıları ve eylem öğelerini otomatikleştirin

Toplantı notlarını takımlar arasında paylaşın, işbirliği yapın ve senkronizasyon sağlayın

Etkili toplantılar için önceden tasarlanmış şablonlar sunar

Akran tanıma ve geri bildirim için yerleşik özellik

Diğer sınırlamalar

Kullanıcı arayüzüne alışmak biraz zaman alabilir

Bazı kullanıcılar, belirli platformlarla takvim entegrasyonunun eksik olduğunu bildirmiştir

Toplantı notlarının senkronizasyonu bazen gecikebilir

Fellow fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 6 $

İş : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

4. Google Meet

google Meet aracılığıyla

Bu video konferans hizmeti, halihazırda Google Çalışma Alanı'nı kullanan takımlar için özel olarak geliştirilmiştir. Google Meet, diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur; bu, Google ekosistemine zaten dahil olanlar için büyük bir avantajdır. Google Takvim ile senkronizasyon veya Gmail aracılığıyla iş arkadaşlarınızla kolayca bağlantı kurma gibi özellikleriyle Google Meet, mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olarak iş akışınızı geliştirir.

Google'ın istikrarlı ve sağlam video konferans altyapısına güvenerek tutarlı ses ve video kalitesi sağlayabilir, takım üyeleriniz, müşterileriniz veya ortaklarınızla net ve kesintisiz iletişim kurabilirsiniz.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Google Takvim ve Gmail ile sorunsuz entegrasyon

100 katılımcıya kadar toplantılar düzenleyin

Toplantılar sırasında yapılan tüm video görüşmelerinin ve video konferansların gerçek zamanlı altyazıları

Katılımcılar sunumlar için ekran paylaşımını kullanabilir

Google Meet sınırlamaları

Uygulama diğer platformlar kadar esnek ve özelleştirilebilir değildir

Kullanıcılar ara sıra ses ve video kalitesi sorunları bildirdi

Bazı öne çıkan özellikler yalnızca ücretli sürümde mevcuttur

Google Meet fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 6 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 $

Plus : Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Meet değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (11.000'den fazla yorum)

5. GoTo Meeting

goTo Meeting aracılığıyla

GoTo Meeting, hem kullanıcı dostu hem de verimli bir çevrimiçi toplantı aracı arayan işletmeler için en iyi video konferans çözümlerinden biridir. Sanal toplantıları sorunsuz bir şekilde yürütmenize ve yönetmenize olanak tanır, böylece takımınız fiziksel konumlarından bağımsız olarak etkili bir şekilde işbirliği yapabilir.

İster küçük bir startup ister büyük bir kurumsal şirket olun, bu çok yönlü araç her boyuttaki işletmenin ihtiyaçlarını karşılar ve video konferansları çocuk oyuncağı haline getirir.

GoTo Meeting ile sanal toplantılarınızı yeni bir düzeye taşıyan bir dizi gelişmiş video konferans özelliğine erişebilirsiniz. Kullanmaya başladığınızda, sezgisel arayüzünü ve sorunsuz toplantı yönetimi özelliklerini takdir edeceksiniz.

GoTo Meeting'in en iyi özellikleri

GoTo Meeting'in HD video konferans yazılımı çözümünün kristal netliğinde sesinin keyfini çıkarın ve gözlerinizi şenlendirin.

Herhangi bir mobil cihazdan video konferanslar düzenleyin ve katılın

Risk tabanlı kimlik doğrulama gibi güçlü güvenlik özelliklerinin keyfini çıkarın. GoTo Meeting, ön tanımlı olarak ses ve video verilerinizi AES-128 bit şifreleme ile kilitler. Verilerinizin kilit altında ve anahtarınızda olduğunu bilerek rahat edin

Katılımcılar sunumlar sırasında anahtar noktaları vurgulayabilir

GoTo Meeting sınırlamaları

Ücretsiz sürümü yoktur

Küçük işletmeler için maliyetli olabilir

Bazen, mobil kullanıcılar bağlantı sorunları bildirmektedir

GoTo Meeting fiyatlandırması

Profesyonel: Organizatör başına aylık 14 $

İş: Düzenleyici başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GoTo Meeting puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (7.000'den fazla yorum)

6. Zoom

zoom aracılığıyla

O kadar popüler ki, neredeyse kendi fişi bile var; Zoom, video konferans odalarının 1.000 kiloluk gorili. Sektörün en iyi video konferans uygulamalarından biri olan Zoom, bire bir toplantılar veya büyük ölçekli dijital etkinlikler için mükemmeldir. Sürekli genişleyen özellik seti, hayranlarının daha fazlası için geri gelmesini sağlıyor. Ancak Zoom'un bazı eksiklikleri de var ve aşağıda size bunların iyi ve kötü yanlarını göstereceğiz.

Zoom'un en iyi özellikleri

Küçük Toplantı Odaları, büyük toplantıları rahat sohbetlere bölmek için idealdir

Kullanıcıların gizlilik için sanal bir arka plan ayarlamasına veya yaratıcılıklarını sergilemesine olanak tanır

Toplantıları kaydeder ve otomatik transkripsiyon sağlar

Masaüstü uygulamalarının yanı sıra birçok başka mobil cihaz ve araçla da çalışır

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, grup toplantılarını 40 dakika ile sınırlar

Geçmişte güvenlik endişeleri ortaya çıkmıştır

Bazı kullanıcılar ara sıra ses ve video kalitesi sorunları bildirmiştir

Zoom fiyatlandırması:

Temel : Ücretsiz

Pro : Host başına aylık 14,99 $

İş : 19,99 $/ay, sunucu başına

Enterprise: 19,99 $/ay, ana bilgisayar başına

Zoom puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (53.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30.000'den fazla yorum)

7. Lattice

lattice aracılığıyla

Lattice, performans yönetimini temel alarak tasarlanmış, öne çıkan video konferans yazılımı seçeneklerinden biridir. 1'e 1 toplantılarınızı kolaylaştırmak, geri bildirim sürecini basitleştirmek ve hedef ayarlamayı çocuk oyuncağı haline getirmek için tasarlanmıştır. Takım katılımına ve genel performansa özel önem veren bu yazılım, düzenli toplantıları odaklanmış, büyüme odaklı oturumlara dönüştürür.

Hedefleri ayarlamak ve izlemek çok kolaydır, böylece ne kadar ilerlediğinizi ve nereye doğru gittiğinizi kolayca görebilirsiniz. Ayrıca, geri bildirim özellikleri sürekli iyileştirmenin norm olduğu bir kültürü teşvik eder.

Hedefiniz takımınızın katılımını ve motivasyonunu yüksek tutmak ve sürekli iyileştirme sağlamaksa, Lattice'i inceleyin.

Lattice'in en iyi özellikleri

Kolaylaştırılmış performans değerlendirme süreci

Takımlar arasında hedefleri belirleyin, izleyin ve yönetin

Çalışan memnuniyeti hakkında içgörüler edinin

Eşler arası geri bildirim ve kamuya açık takdir özelliği

Lattice sınırlamaları

Özel olarak bir toplantı aracı olmadığı için bazı işlevlerden yoksundur

Tüm kullanıcılar kullanıcı arayüzünü sevmedi

Küçük işletmeler için pahalı olabilir

Lattice fiyatlandırması:

Katılım : Kullanıcı başına aylık 4 $

Büyüyün : Kullanıcı başına aylık 4 $

Performans Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 8 $

OKR ve Hedefler: Kullanıcı başına aylık 8 $

Performans Yönetimi ve OKR & Hedefler Paketi: Kullanıcı başına aylık 11 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lattice puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

8. Whereby

via Whereby

Başka bir uygulama indirmeye veya başka bir şifreyi hatırlamaya çalışmaya son verin. Whereby, doğrudan web tarayıcınızdan çalışan bir video konferans aracıdır. Bu basitlik, kullanım kolaylığına değer verenler için vazgeçilmez bir araçtır.

Whereby ile video toplantısı ayarlamak, bir bağlantı paylaşmak kadar kolaydır; işte, bağlantı kurmaya hazırsınız.

Sanal toplantılarınıza biraz karakter katmak için toplantı odanızı istediğiniz arka plan ve logolarla kişiselleştirin. Takımınızı çevrimiçi olarak bir araya getirmek için sorunsuz bir yol arıyorsanız, Whereby'nin kullanıcı dostu yaklaşımı tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

Whereby'nin en iyi özellikleri

Katılımcılar basit bir bağlantıyla toplantılara katılabilir

Özel markalama, logolar ve arka planlarla toplantı odalarını kişiselleştirin

Ekranınızı veya belirli bir pencereyi paylaşın

Daha sonra inceleyebilmek için toplantıları kaydedin

Sınırlamalar

Temel ücretsiz plan ve Pro planlarda sınırlı katılımcı sayısı

Bazı kullanıcılar ara sıra video gecikmesi yaşadığını bildirmiştir

Ayrı toplantı odaları ve anket gibi gelişmiş özellikler yoktur

Whereby fiyatlandırma:

Keşfedin: Ücretsiz plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

İş: Üç kullanıcı için aylık 9,99 $

Oluşturun: 9,99 $/ay kullanıcı başına

Büyüyün: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Whereby puanları ve yorumları:

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

9. Skype

Microsoft aracılığıyla

Skype, artık Microsoft Teams'in bir parçasıdır ve dijital iletişim alanında deneyimli bir oyuncudur. Popüler hale gelmeden çok önce sağlam video ve sesli aramalar sunmaya başlamıştır.

Kullanımı kolay ve güvenilir olan bu yazılım, bağlantıları güçlü tutması ve konuşmaların akışını sağlamasıyla tanınır. Beyin fırtınası oturumları düzenlemek için basit bir araç arayan küçük bir takım ya da bazı ayrıntıları görüşmek isteyen iki kişi olun, Skype her şeyi basit ve erişilebilir hale getirir.

Skype'ın en önemli avantajlarından biri, yerleşik sohbet özelliğidir. Sohbet özelliği, hiçbir şeyi kaçırmadan fikir alışverişinde bulunmanızı veya dosya paylaşmanızı sağlar.

Sonuç olarak, Skype zamanın testinden geçmiş klasik bir seçimdir.

Skype'ın en iyi özellikleri

Bireysel veya grup video görüşmeleri yapın

Hızlı iletişim için uygulama içi mesajlaşma

Toplantılar sırasında ekranınızı paylaşın

Sohbet yoluyla dosya ve belge gönderin

Skype sınırlamaları

Büyük toplantılar için ideal değildir

Diğer araçlarla sınırlı entegrasyon

Bazı kullanıcılar ara sıra video ve ses kalitesi sorunları bildiriyor

Skype fiyatlandırması:

ABD ve Kanada: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Kuzey Amerika: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Dünya: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Skype puanları ve yorumları:

G2 : 4,3/5 (22.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (8.500+ yorum)

10. 15Five

15Five aracılığıyla

15Five ile bire bir toplantılar, geri bildirim alışverişinde bulunmak, ilerlemeyi tartışmak ve hedefleri izlemek için güçlü platformlar haline gelir.

Yöneticiler, takımlarının performansını ve katılımını daha net bir şekilde görebilir, bu da daha iyi kararlar almalarına ve gerekli desteği sağlamalarına yardımcı olur. En iyi yanı nedir? Kullanıcı dostu ve sezgisel olarak tasarlanmıştır, bu da onu tüm kullanıcılar için keyifli bir deneyim haline getirir.

15Five'ın en iyi özellikleri

Verimli çalışan-yönetici toplantılarını kolaylaştırır.

Hedefleri ve amaçları izleyin.

Takımları motive etmek için akran tanıma özellikleri.

Performans ve katılım raporları.

15Five sınırlamaları

Özel bir toplantı aracı olmadığı için bazı özellikler eksik olabilir

Kullanıcı arayüzü bazı kullanıcılar için karmaşık olabilir

Benzer araçlara kıyasla daha pahalıdır

15Five fiyatlandırması:

Katılım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Performans: Kullanıcı başına aylık 8 $

Odak: Kullanıcı başına aylık 8 $

Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 14 $

Çevrimiçi Dönüşüm: Yönetici başına aylık 99 $

Hibrit Dönüşüm: Yönetici başına aylık 174 $

Transform Live: Yönetici başına aylık 300 $

15Five puanları ve yorumları:

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

11. GlobalMeet

globalMeet aracılığıyla

PGi tarafından oluşturulan GlobalMeet, yüksek çözünürlüklü web ve video toplantıları, mobil video konferanslar, web seminerleri ve etkinlik yönetimi için çok işlevli bir platformdur.

Kullanıcıların çeşitli cihazlardan ve konumlardan kolayca toplantılar düzenlemelerine, katılmalarına ve toplantılara katılmalarına olanak tanıyan sorunsuz işbirliğini destekler. Etkileşimli web seminerleri ve büyük ölçekli sanal etkinlikler düzenleme özelliklerinin yanı sıra, etkinlik planlama ve yönetimi için kapsamlı araçlar da sunar.

GlobalMeet'in kapsamlı, sezgisel ve güvenilir hizmetleri, coğrafi sınırların ötesinde etkili dijital iletişim için vazgeçilmez bir araçtır.

GlobalMeet'in en iyi özellikleri

Konferans toplantılarının yüksek kaliteli video kaydı

Binlerce katılımcıyla sanal etkinlikler düzenleyin

İşbirliğini geliştirmek için beyaz tahta, anketler ve video sohbet

Microsoft Teams ve Skype for Business ile çalışır

GlobalMeet sınırlamaları

Diğer video konferans hizmetleri, sistemleri, uygulamaları ve araçlarıyla karşılaştırıldığında, GlobalMeet üçüncü taraf uygulamalarla uyumlu değildir. Bu, iş akışları için belirli yazılımlara güvenen takımlar için bir dezavantaj olabilir

GlobalMeet, benzerlerine kıyasla ağır çalışır

GlobalMeet, diğer uygulamaların kullanıcılarına sunulan bazı özelliklere sahip değildir

GlobalMeet fiyatlandırması:

Temel: Ücretsiz plan

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GlobalMeet puanları ve yorumları:

G2 : 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,1/5 (50'den fazla yorum)

ClickUp 1'e 1 Toplantı Yazılımı ile Dijital İşbirliğinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Doğru 1'e 1 toplantı yazılımını kullanmak, dijital çalışma alanını etkili bir şekilde yönetmek için çok önemlidir. Her aracın kendine özgü güçlü yönleri vardır, bu nedenle seçiminiz takımınızın ve iş akışınızın özel ihtiyaçlarına bağlıdır.

Bir takımı yönetmek, toplantı tutanaklarını hazırlamak, toplantı gündemini ayarlamak veya performans değerlendirmesi yapmak gibi görevlerde doğru yazılım, süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve görevlerinizi daha yönetilebilir hale getirmenize yardımcı olabilir.

ClickUp ile işlevler arası takımları yönetebilir, işyerinde işbirliğini teşvik edebilir ve farklı türdeki toplantıları etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

Takım yönetiminizi ve bire bir toplantılarınızı nasıl kolaylaştırabileceğinizi daha ayrıntılı olarak keşfetmek için ClickUp'ın özel özelliği olan ClickUp Toplantıları'na göz atın. ClickUp ile dijital çalışma alanınızı daha verimli hale getirin ve görevlerinizi daha kolay yönetin. Toplantı deneyiminizi nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceğimizi öğrenmek için bizi buradan ziyaret edin.