2025 için En İyi 13 Takvim Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

Çoğu kişi için takvim, bir planlama aracından çok daha fazlasıdır. Verimliliğimizi korumak için hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri içeren bir düzenleyici veya hayatımızdaki en önemli etkinlikleri saklayan bir hafıza deposudur. Bu nedenle dijital takvim seçerken ekstra özen gösteriyoruz, çünkü planlamayı eğlenceli ve işlevsel hale getirecek bir şey istiyoruz!

Peki, programımızı en iyi şekilde yönetmek için bir takvim uygulamasında hangi özellikleri aramalıyız? Şunları göz önünde bulundurun:

Aileniz, arkadaşlarınız ve takım üyelerinizle bağlantıda kalmak için paylaşılabilirlik

Renk kodlaması ve etkinlik kategorizasyonu ile aracı kişiselleştirmek için özelleştirme

Kullanıcı dostu, sezgisel ve öğrenmesi kolay bir deneyim için kullanım kolaylığı

Tüm cihazlarımızda (masaüstü, mobil ve tablet) evrensel senkronizasyon

Kişisel ve profesyonel takvim hedeflerinize hizmet edecek en iyi uygulamaları bir araya getirdik. Basit takvim uygulamalarından gelişmiş takvim uygulamalarına kadar, listede herkes için bir şeyler var! 📅

En iyi 13 takvim uygulaması hangileri?

1. ClickUp

ClickUp Takvim'i Kullanmaya Başlayın ClickUp Takvim'de yapay zeka destekli planlama özelliğini kullanarak görevlerinize, etkinliklerinize ve hedeflerinize göre mükemmel gününüzü, haftanızı veya ayınızı planlayın

ClickUp, web ve mobil uygulamalarda zaman kazandıran Takvim özellikleriyle ücretsiz bir verimlilik aracı olmanın ötesine geçer ve en sıradan görevleri bile eklemek için eğlenceli hale getirir! İster iş-yaşam takvimi arıyor olun, ister düşüncelerinizi ve hatırlatıcılarınızı tek bir yerde toplamak için tek bir kaynağa ihtiyacınız olsun, ClickUp, takviminizi ClickUp'taki görevlerinize ve belgelerinize bağlayan iş için her şeyi yapan uygulama olarak tüm tercihlerinize uyum sağlayabilir.

ClickUp Takvim ile şunları yapabilirsiniz:

AI destekli zamanlama özelliğini kullanarak öncelikli görevler için odaklanma zamanını otomatik olarak bloklayın ve derinlemesine çalışmak için gereken zamanı koruyun

Otomatik notlar, transkriptler ve tartışma noktalarını atanmış görevlere dönüştürme özelliği ile toplantıları eyleme dönüştürün. ClickUp AI Notetaker , bunu daha basit hale getirmek için Clickup Takvim ile entegre olur

ClickUp'ın iki yönlü Google Takvim senkronizasyonu, araç çubuğu bildirimleri ve özelleştirilebilir hatırlatıcıları sayesinde, nerede çalışırsanız çalışın işlerinizi takip edin

Kapsamlı bir iş takvimine veya düşüncelerinizi ve hatırlatıcılarınızı kaydetmek için basit bir sisteme ihtiyacınız olsun, ClickUp Takvim benzersiz iş akışı tercihlerinize uyum sağlar.

İki uygulama arasında iki yönlü senkronizasyon ile Google Takvim'inizi ClickUp Takvim'de görüntüleyin ve yönetin

Gerçek kullanıcılar ClickUp Takvim'den en iyi şekilde nasıl yararlanıyor?

"ClickUp kullanarak çözdüğüm en büyük sorun netlik eksikliğiydi. ClickUp, neyi ne zaman yapmam gerektiğini bilmeme yardımcı oluyor. Çoklu filtreleri ve görünümleri, LineUp™️ özelliği ve takvimli ana sayfası sayesinde, bir sonraki adımın ne olacağını bulmak için çok fazla zaman harcamam gerekmiyor. Daha az zaman kaybediyorum ve teslim tarihlerine yetişebiliyorum. "

"ClickUp kullanarak çözdüğüm en büyük sorun netlik eksikliğiydi. ClickUp, neyi ne zaman yapmam gerektiğini bilmeme yardımcı oluyor. Çoklu filtreleri ve görünümleri, LineUp™️ özelliği ve takvimli ana sayfası sayesinde, bir sonraki adımın ne olacağını bulmak için çok fazla zaman harcamam gerekmiyor. Daha az zaman kaybediyorum ve teslim tarihlerine yetişebiliyorum. "

"Artık ClickUp hayatımın çoğunu yönetiyor (hem profesyonel hem de kişisel olarak). Profesyonel olarak, projeleri organize etmek ve planlamak için kullanıyorum ve bunları ilgili meta verilerle çevrimiçi takvimime ekliyorum. Kişisel olarak, evimi yönetmek ve ücretsiz misafir koltuğu özelliğini kullanmak için kullanıyorum. Eşimi tadilatlar, müteahhitler, hizmet sağlayıcılarla yapılan konuşmalar vb. konularda bilgilendiriyorum."

"Artık ClickUp hayatımın çoğunu yönetiyor (hem profesyonel hem de kişisel olarak). Profesyonel olarak, projeleri organize etmek ve planlamak ve bunları ilgili meta verilerle çevrimiçi takvimime eklemek için kullanıyorum. Kişisel olarak, evimi yönetmek ve ücretsiz misafir koltuk özelliğini kullanmak için kullanıyorum. Eşimi tadilatlar, müteahhitler, hizmet sağlayıcılarla yapılan konuşmalar vb. konularda bilgilendiriyorum. "

"Rakiplerine kıyasla ClickUp, platformu basit tutarken maksimum işlevsellik sunma konusunda mükemmeldir. Takvim, Gantt, Listeler, alt listeler, yüklemeler, ekip çalışması vb. tüm farklı görünümleri vardır. Tüm bunlar çok ayrıntılıdır, denediğim önceki yazılımlar, değişen programlar, bilgiler ve alt görevler/alt bilgilerle yaratıcı olmak için ihtiyacım olan etkileşim ayrıntılarını vermiyordu. "

"Rakiplerine kıyasla ClickUp, platformu basit tutarken maksimum işlevsellik sunma konusunda mükemmeldir. Takvim, Gantt, Listeler, alt listeler, yüklemeler, ekip çalışması vb. gibi tüm farklı görünümleri vardır. Tüm bunlar çok ayrıntılıdır. Daha önce denediğim yazılımlar, değişen programlar, bilgiler ve alt görevler/alt bilgilerle yaratıcı olmak için ihtiyacım olan etkileşim ayrıntılarını sunmuyordu. "

ClickUp'ın Ücretsiz Planı, en verimli şekilde çalışmak için günlerinizi planlamaya başlamak için ihtiyacınız olan tek şey. ClickUp sonsuza kadar ücretsiz olduğu için ücretli planlardan birine geçmek için hiçbir koşul yoktur! ClickUp'ın sunduğu yüzlerce güçlü özellik arasından, verimliliğinizi hemen artırmak için kullanabileceğiniz üç özelliği burada bulabilirsiniz:

👤 Ben Modu: ClickUp Çalışma Alanında size atanan görevleri, alt görevleri, kontrol listelerini ve yorumları göstererek dağınıklığı ortadan kaldırın

🗓 2 yönlü senkronizasyon: ClickUp'ı Google, Outlook veya Apple takviminize bağlayın

🎨 Görev Kartı Ayarları: Görev kartlarınızın Takvim görünümünde nasıl görünmesini istediğinizi özelleştirin (atanan kişiler, öncelik, alt görevler, zaman tahmini, izlenen zaman, etiketler)

ClickUp Takvim artıları

Kullanıcılar, Zapier ve Integromat aracılığıyla sunulan binlerce entegrasyon un yanı sıra 100 yerel entegrasyon arasından seçim yapabilir

Kullanıcılar, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak günlük, haftalık, üç aylık ve yıllık hedeflerini planlayabilir, yönetebilir ve gerçekleştirebilir

ClickUp eksileri

Gösterge paneli dışa aktarma özelliği yok

G2: 4,7/5 (3.880+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.480+ yorum)

2. Google Takvim

google Takvim aracılığıyla

Google Takvim, görev yöneticisi ve planlayıcı olarak doğru dengeyi sağlar; etkinlikleri, ofis dışı etkinlikleri, görevleri ve randevuları kategorilere ayıran en tanıdık ve en sevilen takvim uygulamalarından biridir. Ayrıca, Google takvimini düzenlemek, ister ofiste olun ister Starbucks'ta sırada bekliyor olun, çok kolaydır!

Google Takvim artıları

Kullanıcılar, takvimin arka planını özelleştirmek için yeni HEX renkleri ekleyebilir

Kullanıcılar, tüm takvimler için birincil ve ikincil saat dilimlerini ayarlayabilir

İş akışlarını optimize etmek için Google Takvim şablonları

Google Takvim eksileri

Bu takvim uygulamasının macOS veya Windows 10 için masaüstü sürümü yoktur

Google Takvim fiyatlandırması

Google Takvim, kişisel kullanım için ücretsizdir veya ücretli bir iş hesabı ile kullanılabilir

Google Takvim müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)

3. Calendly

via Calendly

Calendly, toplantıları ve etkinlikleri doğru zamanda ve yerde rezerve ederek manuel işleri otomatikleştiren akıllı bir planlayıcı yazılımdır. Ev sahipleri ve davetliler arasında stressiz bir deneyim için kuruluşunuzun Google, Outlook veya iCal takvimleriyle bağlantı kurabilir.

Calendly artıları

Kullanıcılar, planlamayı kolaylaştırmak için Calendly'yi web sitelerine veya e-postalarına ekleyebilirler

Kullanıcılar toplantı öncesi ve sonrası iletişimleri otomatikleştirebilir

Calendly , ClickUp, Linkedin ve Slack gibi birçok entegrasyon sunar

Calendly'nin dezavantajları

Bu takvim uygulaması, Zoom ve Zapier gibi popüler araçlarla entegre olabilir, ancak davetliler bağlantı kurmak için bir dizi işlemden geçmek zorunda kalırsa kolayca karmaşık hale gelebilir

Calendly fiyatlandırması

Calendly, aylık 8 $/koltuk fiyatından başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar

Calendly müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)

4. Baluu

via Baluu

Listemizde 4. sırada Baluu yer alıyor. Bu tam donanımlı rezervasyon sistemi ve web sitesi oluşturucu, çevrimiçi rezervasyon alması gereken küçük işletmeler için idealdir. Banka hesabınızı veya Stripe'ı bağlayarak ödemeleri kabul edebilir ve hatta e-ticaret özellikleriyle ürün satabilirsiniz.

Baluu artıları

Dakikalar içinde kullanıma hazır bir rezervasyon web sitesi oluşturun ve çevrimiçi ödeme ve rezervasyon almaya başlayın.

Mevcut herhangi bir web sitesine iframe olarak entegre edilebilir

Tüm büyük takvim platformlarıyla senkronizasyon (Google, Outlook vb.)

Baluu'nun dezavantajları

Henüz Baluu uygulaması yok

Baluu fiyatlandırma

Baluu, ücretsiz bir plan (ayda 50 rezervasyonla sınırlı) ve aylık 17 $'dan başlayan ücretli planlar sunar

Baluu müşteri değerlendirmeleri

G2: 5/5 (2 yorum)

Capterra: 4,9/5 (5+ yorum)

5. SavvyCal

via SavvyCal

SavvyCal, takvimleri ve zaman aralıkları listeniz arasında geçiş yapmanızı sağlayan bir planlama aracıdır. Bu üst üste bindirme özelliği, kullanıcıların karşılıklı uygunlukları kolayca bulabilmeleri için kontrolü onların eline verir. SavvyCal, popüler takvimler ve diğer planlama iş akışı araçlarıyla senkronizasyon sağlayarak etkinlikler oluşturur ve meşgul olduğunuz zamanları kontrol eder.

SavvyCal'ın artıları

Kullanıcılar, alıcıları en uygun zamanı seçmeye teşvik etmek için sıralanmış uygunluk pencereleri sunabilir

Kullanıcılar, derinlemesine çalışmak için zaman ayırmak amacıyla gün, hafta veya ay başına rezerve edilebilecek toplantı sayısına sınırlar koyabilir

SavvyCal'ın dezavantajları

Bu takvim uygulamasında ücretsiz plan yoktur

SavvyCal fiyatlandırması

SavvyCal, aylık 12 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar

SavvyCal müşteri değerlendirmeleri

G2: 5/5 (7 yorum)

Capterra: N/A

6. Herhangi biri. Yapılacak

Any.do'nun takvim özelliği, kullanıcıların etkinlikleri ve görevleri tek bir görünümde görüntüleyerek günlerini, haftalarını ve aylarını kontrol etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Arayüzü temiz ve kullanımı kolaydır, Google Takvim, iCloud ve Outlook gibi diğer takvimleri sorunsuz bir şekilde kullanmanıza olanak tanır. Ancak, Any. do şu anda ücretsiz planlar sunmamaktadır.

Any. yapılacaklar artıları

Kullanıcılar, WhatsApp mesajlarını doğal dil kullanarak görevlere ve hatırlatıcılara dönüştürebilir

Kullanıcılar, tercih ettikleri stile uygun farklı temalar ve arka planlar arasından seçim yapabilirler

Herhangi biri. Yapılacaklar Eksileri

Bu takvim uygulamasının görev yönetimi işlevselliği temel işlevlerle sınırlıdır

Any. fiyatlandırma

Any. do'nun ücretsiz bir planı vardır. Fiyatlandırma için Any. do ile iletişime geçin

Any. yapılacak müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,1/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (130+ yorum)

7. Apple Takvim

apple Takvim aracılığıyla

Apple kullanıcısıysanız, Apple Takvim'in tüm iOS ve macOS cihazlarda (Apple Watch dahil) kullanıcılara takvim hesaplarına tek bir yerden erişebilmeleri için önceden yüklenmiş olduğunu bilirsiniz. Bu temel takvim uygulaması, planlama ihtiyaçlarını ve hızlı etkinlik kurulumunu karşılayabilir, ancak daha fazla özelleştirme için gelişmiş özelliklerden yoksundur.

Apple Takvim artıları

Kullanıcılar tüm takvimleri veya belirli takvimleri tek bir pencerede görebilir

Kullanıcılar, varış noktasına ulaşmak için gereken süreye göre "Çıkma Zamanı" bildirimleri almak için etkinliğin konum adresini ekleyebilir

Apple Takvim'in dezavantajları

Bu takvim uygulaması, e-postaları telefonunuzun kişi listesinde kayıtlı olmayan kişileri etkinliğe davet etmeyi engeller

Apple Takvim fiyatlandırması

Apple Takvim, tüm Apple cihazlarda ücretsizdir

Apple Takvim müşteri değerlendirmeleri

G2: 4/5 (160+ yorum)

Capterra: Yok

Bonus: Mac'ler için Proje Yönetimi Yazılımı

8. Microsoft Outlook Takvim

microsoft Outlook Takvim aracılığıyla

Microsoft Outlook Takvim, kişisel ve iş etkinliklerini izlemek için takvim ve planlama aracı olarak da kullanılabilir. Paylaşılan takvim özelliği ile ekip arkadaşlarınızın takvimlerine erişebilir ve hatta programlarını yönetebilirsiniz.

Microsoft Outlook Takvim artıları

Kullanıcılar, bir grup insanın programını gösteren takvimler oluşturabilir

Kullanıcılar birden fazla takvimi yan yana görüntüleyebilir

Microsoft Outlook Takvim eksileri

Bu takvim uygulaması, basit planlama ihtiyaçlarının önüne geçebilecek çok fazla işlevselliğe sahiptir

Microsoft Outlook Takvim fiyatlandırması

Microsoft Outlook Takvim, ücretsiz ve ücretli planlar sunar. Fiyatlandırma için Microsoft 365 ile iletişime geçin

Microsoft Outlook Takvim müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: Yok

Microsoft Outlook alternatiflerini inceleyin!

9. DigiCal

digiCal aracılığıyla

DigiCal, Android platformunda desteklenen tüm takvim sunucularıyla senkronizasyon sağlar. Kullanıcılar, önceden ayarlanmış bir tema ile görünümü tamamen özelleştirebilir veya renk seçici ve yazı tipi ön ayarlarını kullanarak kendi temalarını oluşturabilir. Ayrıca, DigiCal'ın benzersiz yerleşik konum arama özelliği, kullanıcıların bir yerin adını yazmasına olanak tanır ve konum adresini otomatik olarak doldurur.

DigiCal'ın artıları

Kullanıcılar, tercihlerine göre açık veya koyu temalarda yedi farklı takvim görünümü arasında geçiş yapabilir

Kullanıcılar, gün, hafta veya ayın gündemini hızlıca görüntülemek için bir bileşen seçebilirler

DigiCal'ın dezavantajları

Bu takvim uygulaması, basit planlama ihtiyaçlarının önüne geçebilecek çok fazla işlevselliğe sahiptir

DigiCal fiyatlandırması

DigiCal, aylık XXX/kullanıcıdan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar

DigiCal müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: Yok

10. Acuity Scheduling

acuity Scheduling aracılığıyla

Calendly ve SavvyCal'a benzer şekilde, Acuity Scheduling, Squarespace web siteleri için özel olarak tasarlanmış bir araçtır. Müşteriler, rezervasyon yapmak istedikleri randevu türünü seçerek planlama sürecini başlatır. Örneğin, kaligrafi veya yoga gibi grup dersleri düzenliyorsanız, Sınıf özelliği birden fazla kişinin belirli bir zamanda hizmet rezervasyonu yapmasına olanak tanır.

Acuity Scheduling artıları

Kullanıcılar istedikleri kadar randevu türü oluşturabilir ve düzenleyebilir

Kullanıcılar, müşterilerin randevularını ne zaman rezerve edebileceklerini, düzenleyebileceklerini veya iptal edebileceklerini seçmek için zamanlama sınırları ayarlayabilirler

Acuity Scheduling eksileri

Bu özellik, Squarespace web siteleri için bir eklentidir ve bağımsız bir araç değildir

Acuity Scheduling fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Squarespace'e danışın

Acuity Scheduling müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.000+ yorum)

11. Fantastical

fantastical aracılığıyla

En iyi takvim uygulamaları listemizin bir sonraki sırasında Fantastical yer alıyor. Bu uygulama, tüm özel şablonlarınızı, bildirimlerinizi, hava durumu ayarlarınızı ve daha fazlasını senkronize ederek tüm takvim öğelerinizin ayrıntılı bir görünümünü sunar. Tek bir tıklama veya dokunma ile Fantastical otomatik olarak bir konferans görüşmesi oluşturur ve tüm ayrıntıları etkinliğinize ekler.

Fantastical'ın artıları

Kullanıcılar Zoom, Google Meet, Webex ve Microsoft Teams aramaları ekleyebilir

Kullanıcılar spor, TV programları, tatiller ve daha fazlasını içeren ilginç takvimleri tarayabilir ve abone olabilirler

Fantastical'ın dezavantajları

Bu uygulama, basit planlama ihtiyaçlarının önüne geçebilecek çok fazla işlevselliğe sahiptir

Fantastical fiyatlandırma

Fantastical, aylık XXX/kullanıcıdan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar

Fantastical müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

12. İş Takvimi 2

business Calendar 2 aracılığıyla

Business Calendar 2, görevleri düzenlemek ve planlamak için kullanışlı sürükle ve bırak özelliğine sahip Android telefonlar için bir takvim uygulamasıdır. Temalar, renkler veya görüntülemek istediğiniz gün sayısı gibi özellikleri tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Ancak, çoğu takvim uygulamasının aksine, Business Calendar 2'nin web sürümü yoktur.

Business Calendar 2 artıları

Kullanıcılar etkinliklere resim ve ses kaydı ekleyebilir

Kullanıcılar seyahat ederken etkinlikleri ve görevleri kendi saat dilimlerinde görüntüleyebilir

Business Calendar 2 eksileri

Bu uygulamanın pro sürümü, web veya iOS desteği olmayan bir mobil takvim uygulaması için nispeten pahalıdır

Business Calendar 2 fiyatlandırması

Business Calendar 2, ücretsiz ve ücretli planlar sunar. Fiyatlandırma için Business Calendar 2 ile iletişime geçin

Business Calendar 2 müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: Yok

13. Vantage

vantage aracılığıyla

En iyi takvim uygulamaları listemizin sonuncusu Vantage. Bu takvim uygulaması, kullanıcıların günlük hayatlarını daha iyi organize etmelerine yardımcı olacak bir dizi görsel ipucu içerir. Örneğin, Stacks adlı benzersiz bir özellik, yapmanız gereken işlerin sayısını görselleştirerek dağınıklığı azaltır. Belirli bir gün için planlanan etkinlik ve görev sayısı arttıkça, yığın da büyür.

Vantage'ın artıları

Kullanıcılar, son teslim tarihlerini ayarlamak için yapılacak öğeleri sürükleyip bırakabilir

Kullanıcılar, takvimin görünümünü özelleştirmek için çeşitli renk paketleri arasından seçim yapabilir

Vantage'ın dezavantajları

Bu takvim uygulaması, belirli bir estetik tercihi olan kullanıcılara yöneliktir

Vantage fiyatlandırması

Vantage, uygulama içi satın alımlar içeren ücretsiz bir sürüm sunar

Vantage müşteri değerlendirmeleri

G2: Yok

Capterra: Yok

ClickUp, takvim uygulaması ihtiyaçlarınız için evrensel bir çözümdür

ClickUp ile planlama stresinden kurtulun, böylece zamanınızı dinlenmek veya sevdiğiniz şeyleri yapmak için en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Google ve diğer takvim uygulamaları arasında gidip geliyorsanız, bugün ClickUp Takvim'i denemenin tam zamanı! 🗓