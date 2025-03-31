2025 için En İyi 13 Takvim Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

Çoğu kişi için takvim, bir planlama aracından çok daha fazlasıdır. Verimliliğimizi korumak için hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri içeren bir düzenleyici veya hayatımızdaki en önemli etkinlikleri saklayan bir hafıza deposudur. Bu nedenle dijital takvim seçerken ekstra özen gösteriyoruz, çünkü planlamayı eğlenceli ve işlevsel hale getirecek bir şey istiyoruz!
Peki, programımızı en iyi şekilde yönetmek için bir takvim uygulamasında hangi özellikleri aramalıyız? Şunları göz önünde bulundurun:
- Aileniz, arkadaşlarınız ve takım üyelerinizle bağlantıda kalmak için paylaşılabilirlik
- Renk kodlaması ve etkinlik kategorizasyonu ile aracı kişiselleştirmek için özelleştirme
- Kullanıcı dostu, sezgisel ve öğrenmesi kolay bir deneyim için kullanım kolaylığı
- Tüm cihazlarımızda (masaüstü, mobil ve tablet) evrensel senkronizasyon
Kişisel ve profesyonel takvim hedeflerinize hizmet edecek en iyi uygulamaları bir araya getirdik. Basit takvim uygulamalarından gelişmiş takvim uygulamalarına kadar, listede herkes için bir şeyler var! 📅
En iyi 13 takvim uygulaması hangileri?
1. ClickUp
ClickUp, web ve mobil uygulamalarda zaman kazandıran Takvim özellikleriyle ücretsiz bir verimlilik aracı olmanın ötesine geçer ve en sıradan görevleri bile eklemek için eğlenceli hale getirir! İster iş-yaşam takvimi arıyor olun, ister düşüncelerinizi ve hatırlatıcılarınızı tek bir yerde toplamak için tek bir kaynağa ihtiyacınız olsun, ClickUp, takviminizi ClickUp'taki görevlerinize ve belgelerinize bağlayan iş için her şeyi yapan uygulama olarak tüm tercihlerinize uyum sağlayabilir.
ClickUp Takvim ile şunları yapabilirsiniz:
- AI destekli zamanlama özelliğini kullanarak öncelikli görevler için odaklanma zamanını otomatik olarak bloklayın ve derinlemesine çalışmak için gereken zamanı koruyun
- Otomatik notlar, transkriptler ve tartışma noktalarını atanmış görevlere dönüştürme özelliği ile toplantıları eyleme dönüştürün. ClickUp AI Notetaker, bunu daha basit hale getirmek için Clickup Takvim ile entegre olur
- ClickUp'ın iki yönlü Google Takvim senkronizasyonu, araç çubuğu bildirimleri ve özelleştirilebilir hatırlatıcıları sayesinde, nerede çalışırsanız çalışın işlerinizi takip edin
Kapsamlı bir iş takvimine veya düşüncelerinizi ve hatırlatıcılarınızı kaydetmek için basit bir sisteme ihtiyacınız olsun, ClickUp Takvim benzersiz iş akışı tercihlerinize uyum sağlar.
Gerçek kullanıcılar ClickUp Takvim'den en iyi şekilde nasıl yararlanıyor?
"ClickUp kullanarak çözdüğüm en büyük sorun netlik eksikliğiydi. ClickUp, neyi ne zaman yapmam gerektiğini bilmeme yardımcı oluyor. Çoklu filtreleri ve görünümleri, LineUp™️ özelliği ve takvimli ana sayfası sayesinde, bir sonraki adımın ne olacağını bulmak için çok fazla zaman harcamam gerekmiyor. Daha az zaman kaybediyorum ve teslim tarihlerine yetişebiliyorum. "
"ClickUp kullanarak çözdüğüm en büyük sorun netlik eksikliğiydi. ClickUp, neyi ne zaman yapmam gerektiğini bilmeme yardımcı oluyor. Çoklu filtreleri ve görünümleri, LineUp™️ özelliği ve takvimli ana sayfası sayesinde, bir sonraki adımın ne olacağını bulmak için çok fazla zaman harcamam gerekmiyor. Daha az zaman kaybediyorum ve teslim tarihlerine yetişebiliyorum. "
"Artık ClickUp hayatımın çoğunu yönetiyor (hem profesyonel hem de kişisel olarak). Profesyonel olarak, projeleri organize etmek ve planlamak için kullanıyorum ve bunları ilgili meta verilerle çevrimiçi takvimime ekliyorum. Kişisel olarak, evimi yönetmek ve ücretsiz misafir koltuğu özelliğini kullanmak için kullanıyorum. Eşimi tadilatlar, müteahhitler, hizmet sağlayıcılarla yapılan konuşmalar vb. konularda bilgilendiriyorum."
"Artık ClickUp hayatımın çoğunu yönetiyor (hem profesyonel hem de kişisel olarak). Profesyonel olarak, projeleri organize etmek ve planlamak ve bunları ilgili meta verilerle çevrimiçi takvimime eklemek için kullanıyorum. Kişisel olarak, evimi yönetmek ve ücretsiz misafir koltuk özelliğini kullanmak için kullanıyorum. Eşimi tadilatlar, müteahhitler, hizmet sağlayıcılarla yapılan konuşmalar vb. konularda bilgilendiriyorum. "
"Rakiplerine kıyasla ClickUp, platformu basit tutarken maksimum işlevsellik sunma konusunda mükemmeldir. Takvim, Gantt, Listeler, alt listeler, yüklemeler, ekip çalışması vb. tüm farklı görünümleri vardır. Tüm bunlar çok ayrıntılıdır, denediğim önceki yazılımlar, değişen programlar, bilgiler ve alt görevler/alt bilgilerle yaratıcı olmak için ihtiyacım olan etkileşim ayrıntılarını vermiyordu. "
"Rakiplerine kıyasla ClickUp, platformu basit tutarken maksimum işlevsellik sunma konusunda mükemmeldir. Takvim, Gantt, Listeler, alt listeler, yüklemeler, ekip çalışması vb. gibi tüm farklı görünümleri vardır. Tüm bunlar çok ayrıntılıdır. Daha önce denediğim yazılımlar, değişen programlar, bilgiler ve alt görevler/alt bilgilerle yaratıcı olmak için ihtiyacım olan etkileşim ayrıntılarını sunmuyordu. "
ClickUp'ın Ücretsiz Planı, en verimli şekilde çalışmak için günlerinizi planlamaya başlamak için ihtiyacınız olan tek şey. ClickUp sonsuza kadar ücretsiz olduğu için ücretli planlardan birine geçmek için hiçbir koşul yoktur! ClickUp'ın sunduğu yüzlerce güçlü özellik arasından, verimliliğinizi hemen artırmak için kullanabileceğiniz üç özelliği burada bulabilirsiniz:
👤 Ben Modu: ClickUp Çalışma Alanında size atanan görevleri, alt görevleri, kontrol listelerini ve yorumları göstererek dağınıklığı ortadan kaldırın
🗓 2 yönlü senkronizasyon: ClickUp'ı Google, Outlook veya Apple takviminize bağlayın
🎨 Görev Kartı Ayarları: Görev kartlarınızın Takvim görünümünde nasıl görünmesini istediğinizi özelleştirin (atanan kişiler, öncelik, alt görevler, zaman tahmini, izlenen zaman, etiketler)
ClickUp Takvim artıları
- Kullanıcılar, Zapier ve Integromat aracılığıyla sunulan binlerce entegrasyon un yanı sıra 100 yerel entegrasyon arasından seçim yapabilir
- Kullanıcılar, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak günlük, haftalık, üç aylık ve yıllık hedeflerini planlayabilir, yönetebilir ve gerçekleştirebilir
ClickUp eksileri
- Gösterge paneli dışa aktarma özelliği yok
ClickUp fiyatlandırması
💬 ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (3.880+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.480+ yorum)
2. Google Takvim
Google Takvim, görev yöneticisi ve planlayıcı olarak doğru dengeyi sağlar; etkinlikleri, ofis dışı etkinlikleri, görevleri ve randevuları kategorilere ayıran en tanıdık ve en sevilen takvim uygulamalarından biridir. Ayrıca, Google takvimini düzenlemek, ister ofiste olun ister Starbucks'ta sırada bekliyor olun, çok kolaydır!
Google Takvim artıları
- Kullanıcılar, takvimin arka planını özelleştirmek için yeni HEX renkleri ekleyebilir
- Kullanıcılar, tüm takvimler için birincil ve ikincil saat dilimlerini ayarlayabilir
- İş akışlarını optimize etmek için Google Takvim şablonları
Google Takvim eksileri
- Bu takvim uygulamasının macOS veya Windows 10 için masaüstü sürümü yoktur
Google Takvim fiyatlandırması
- Google Takvim, kişisel kullanım için ücretsizdir veya ücretli bir iş hesabı ile kullanılabilir
Google Takvim müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: 4,8/5 (1.500+ yorum)
3. Calendly
Calendly, toplantıları ve etkinlikleri doğru zamanda ve yerde rezerve ederek manuel işleri otomatikleştiren akıllı bir planlayıcı yazılımdır. Ev sahipleri ve davetliler arasında stressiz bir deneyim için kuruluşunuzun Google, Outlook veya iCal takvimleriyle bağlantı kurabilir.
Calendly artıları
- Kullanıcılar, planlamayı kolaylaştırmak için Calendly'yi web sitelerine veya e-postalarına ekleyebilirler
- Kullanıcılar toplantı öncesi ve sonrası iletişimleri otomatikleştirebilir
- Calendly, ClickUp, Linkedin ve Slack gibi birçok entegrasyon sunar
Calendly'nin dezavantajları
- Bu takvim uygulaması, Zoom ve Zapier gibi popüler araçlarla entegre olabilir, ancak davetliler bağlantı kurmak için bir dizi işlemden geçmek zorunda kalırsa kolayca karmaşık hale gelebilir
Calendly fiyatlandırması
- Calendly, aylık 8 $/koltuk fiyatından başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar
Calendly müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)
4. Baluu
Listemizde 4. sırada Baluu yer alıyor. Bu tam donanımlı rezervasyon sistemi ve web sitesi oluşturucu, çevrimiçi rezervasyon alması gereken küçük işletmeler için idealdir. Banka hesabınızı veya Stripe'ı bağlayarak ödemeleri kabul edebilir ve hatta e-ticaret özellikleriyle ürün satabilirsiniz.
Baluu artıları
- Dakikalar içinde kullanıma hazır bir rezervasyon web sitesi oluşturun ve çevrimiçi ödeme ve rezervasyon almaya başlayın.
- Mevcut herhangi bir web sitesine iframe olarak entegre edilebilir
- Tüm büyük takvim platformlarıyla senkronizasyon (Google, Outlook vb.)
Baluu'nun dezavantajları
- Henüz Baluu uygulaması yok
Baluu fiyatlandırma
- Baluu, ücretsiz bir plan (ayda 50 rezervasyonla sınırlı) ve aylık 17 $'dan başlayan ücretli planlar sunar
Baluu müşteri değerlendirmeleri
- G2: 5/5 (2 yorum)
- Capterra: 4,9/5 (5+ yorum)
5. SavvyCal
SavvyCal, takvimleri ve zaman aralıkları listeniz arasında geçiş yapmanızı sağlayan bir planlama aracıdır. Bu üst üste bindirme özelliği, kullanıcıların karşılıklı uygunlukları kolayca bulabilmeleri için kontrolü onların eline verir. SavvyCal, popüler takvimler ve diğer planlama iş akışı araçlarıyla senkronizasyon sağlayarak etkinlikler oluşturur ve meşgul olduğunuz zamanları kontrol eder.
SavvyCal'ın artıları
- Kullanıcılar, alıcıları en uygun zamanı seçmeye teşvik etmek için sıralanmış uygunluk pencereleri sunabilir
- Kullanıcılar, derinlemesine çalışmak için zaman ayırmak amacıyla gün, hafta veya ay başına rezerve edilebilecek toplantı sayısına sınırlar koyabilir
SavvyCal'ın dezavantajları
- Bu takvim uygulamasında ücretsiz plan yoktur
SavvyCal fiyatlandırması
- SavvyCal, aylık 12 $/kullanıcıdan başlayan ücretli planlar sunar
SavvyCal müşteri değerlendirmeleri
- G2: 5/5 (7 yorum)
- Capterra: N/A
6. Herhangi biri. Yapılacak
Any.do'nun takvim özelliği, kullanıcıların etkinlikleri ve görevleri tek bir görünümde görüntüleyerek günlerini, haftalarını ve aylarını kontrol etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Arayüzü temiz ve kullanımı kolaydır, Google Takvim, iCloud ve Outlook gibi diğer takvimleri sorunsuz bir şekilde kullanmanıza olanak tanır. Ancak, Any. do şu anda ücretsiz planlar sunmamaktadır.
Any. yapılacaklar artıları
- Kullanıcılar, WhatsApp mesajlarını doğal dil kullanarak görevlere ve hatırlatıcılara dönüştürebilir
- Kullanıcılar, tercih ettikleri stile uygun farklı temalar ve arka planlar arasından seçim yapabilirler
Herhangi biri. Yapılacaklar Eksileri
- Bu takvim uygulamasının görev yönetimi işlevselliği temel işlevlerle sınırlıdır
Any. fiyatlandırma
- Any. do'nun ücretsiz bir planı vardır. Fiyatlandırma için Any. do ile iletişime geçin
Any. yapılacak müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,1/5 (190+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (130+ yorum)
7. Apple Takvim
Apple kullanıcısıysanız, Apple Takvim'in tüm iOS ve macOS cihazlarda (Apple Watch dahil) kullanıcılara takvim hesaplarına tek bir yerden erişebilmeleri için önceden yüklenmiş olduğunu bilirsiniz. Bu temel takvim uygulaması, planlama ihtiyaçlarını ve hızlı etkinlik kurulumunu karşılayabilir, ancak daha fazla özelleştirme için gelişmiş özelliklerden yoksundur.
Apple Takvim artıları
- Kullanıcılar tüm takvimleri veya belirli takvimleri tek bir pencerede görebilir
- Kullanıcılar, varış noktasına ulaşmak için gereken süreye göre "Çıkma Zamanı" bildirimleri almak için etkinliğin konum adresini ekleyebilir
Apple Takvim'in dezavantajları
- Bu takvim uygulaması, e-postaları telefonunuzun kişi listesinde kayıtlı olmayan kişileri etkinliğe davet etmeyi engeller
Apple Takvim fiyatlandırması
- Apple Takvim, tüm Apple cihazlarda ücretsizdir
Apple Takvim müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4/5 (160+ yorum)
- Capterra: Yok
Bonus: Mac'ler için Proje Yönetimi Yazılımı
8. Microsoft Outlook Takvim
Microsoft Outlook Takvim, kişisel ve iş etkinliklerini izlemek için takvim ve planlama aracı olarak da kullanılabilir. Paylaşılan takvim özelliği ile ekip arkadaşlarınızın takvimlerine erişebilir ve hatta programlarını yönetebilirsiniz.
Microsoft Outlook Takvim artıları
- Kullanıcılar, bir grup insanın programını gösteren takvimler oluşturabilir
- Kullanıcılar birden fazla takvimi yan yana görüntüleyebilir
Microsoft Outlook Takvim eksileri
- Bu takvim uygulaması, basit planlama ihtiyaçlarının önüne geçebilecek çok fazla işlevselliğe sahiptir
Microsoft Outlook Takvim fiyatlandırması
- Microsoft Outlook Takvim, ücretsiz ve ücretli planlar sunar. Fiyatlandırma için Microsoft 365 ile iletişime geçin
Microsoft Outlook Takvim müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: Yok
Microsoft Outlook alternatiflerini inceleyin!
9. DigiCal
DigiCal, Android platformunda desteklenen tüm takvim sunucularıyla senkronizasyon sağlar. Kullanıcılar, önceden ayarlanmış bir tema ile görünümü tamamen özelleştirebilir veya renk seçici ve yazı tipi ön ayarlarını kullanarak kendi temalarını oluşturabilir. Ayrıca, DigiCal'ın benzersiz yerleşik konum arama özelliği, kullanıcıların bir yerin adını yazmasına olanak tanır ve konum adresini otomatik olarak doldurur.
DigiCal'ın artıları
- Kullanıcılar, tercihlerine göre açık veya koyu temalarda yedi farklı takvim görünümü arasında geçiş yapabilir
- Kullanıcılar, gün, hafta veya ayın gündemini hızlıca görüntülemek için bir bileşen seçebilirler
DigiCal'ın dezavantajları
- Bu takvim uygulaması, basit planlama ihtiyaçlarının önüne geçebilecek çok fazla işlevselliğe sahiptir
DigiCal fiyatlandırması
- DigiCal, aylık XXX/kullanıcıdan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar
DigiCal müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: Yok
10. Acuity Scheduling
Calendly ve SavvyCal'a benzer şekilde, Acuity Scheduling, Squarespace web siteleri için özel olarak tasarlanmış bir araçtır. Müşteriler, rezervasyon yapmak istedikleri randevu türünü seçerek planlama sürecini başlatır. Örneğin, kaligrafi veya yoga gibi grup dersleri düzenliyorsanız, Sınıf özelliği birden fazla kişinin belirli bir zamanda hizmet rezervasyonu yapmasına olanak tanır.
Acuity Scheduling artıları
- Kullanıcılar istedikleri kadar randevu türü oluşturabilir ve düzenleyebilir
- Kullanıcılar, müşterilerin randevularını ne zaman rezerve edebileceklerini, düzenleyebileceklerini veya iptal edebileceklerini seçmek için zamanlama sınırları ayarlayabilirler
Acuity Scheduling eksileri
- Bu özellik, Squarespace web siteleri için bir eklentidir ve bağımsız bir araç değildir
Acuity Scheduling fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için Squarespace'e danışın
Acuity Scheduling müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (5.000+ yorum)
11. Fantastical
En iyi takvim uygulamaları listemizin bir sonraki sırasında Fantastical yer alıyor. Bu uygulama, tüm özel şablonlarınızı, bildirimlerinizi, hava durumu ayarlarınızı ve daha fazlasını senkronize ederek tüm takvim öğelerinizin ayrıntılı bir görünümünü sunar. Tek bir tıklama veya dokunma ile Fantastical otomatik olarak bir konferans görüşmesi oluşturur ve tüm ayrıntıları etkinliğinize ekler.
Fantastical'ın artıları
- Kullanıcılar Zoom, Google Meet, Webex ve Microsoft Teams aramaları ekleyebilir
- Kullanıcılar spor, TV programları, tatiller ve daha fazlasını içeren ilginç takvimleri tarayabilir ve abone olabilirler
Fantastical'ın dezavantajları
- Bu uygulama, basit planlama ihtiyaçlarının önüne geçebilecek çok fazla işlevselliğe sahiptir
Fantastical fiyatlandırma
- Fantastical, aylık XXX/kullanıcıdan başlayan ücretsiz ve ücretli planlar sunar
Fantastical müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)
12. İş Takvimi 2
Business Calendar 2, görevleri düzenlemek ve planlamak için kullanışlı sürükle ve bırak özelliğine sahip Android telefonlar için bir takvim uygulamasıdır. Temalar, renkler veya görüntülemek istediğiniz gün sayısı gibi özellikleri tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Ancak, çoğu takvim uygulamasının aksine, Business Calendar 2'nin web sürümü yoktur.
Business Calendar 2 artıları
- Kullanıcılar etkinliklere resim ve ses kaydı ekleyebilir
- Kullanıcılar seyahat ederken etkinlikleri ve görevleri kendi saat dilimlerinde görüntüleyebilir
Business Calendar 2 eksileri
- Bu uygulamanın pro sürümü, web veya iOS desteği olmayan bir mobil takvim uygulaması için nispeten pahalıdır
Business Calendar 2 fiyatlandırması
- Business Calendar 2, ücretsiz ve ücretli planlar sunar. Fiyatlandırma için Business Calendar 2 ile iletişime geçin
Business Calendar 2 müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: Yok
13. Vantage
En iyi takvim uygulamaları listemizin sonuncusu Vantage. Bu takvim uygulaması, kullanıcıların günlük hayatlarını daha iyi organize etmelerine yardımcı olacak bir dizi görsel ipucu içerir. Örneğin, Stacks adlı benzersiz bir özellik, yapmanız gereken işlerin sayısını görselleştirerek dağınıklığı azaltır. Belirli bir gün için planlanan etkinlik ve görev sayısı arttıkça, yığın da büyür.
Vantage'ın artıları
- Kullanıcılar, son teslim tarihlerini ayarlamak için yapılacak öğeleri sürükleyip bırakabilir
- Kullanıcılar, takvimin görünümünü özelleştirmek için çeşitli renk paketleri arasından seçim yapabilir
Vantage'ın dezavantajları
- Bu takvim uygulaması, belirli bir estetik tercihi olan kullanıcılara yöneliktir
Vantage fiyatlandırması
- Vantage, uygulama içi satın alımlar içeren ücretsiz bir sürüm sunar
Vantage müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yok
- Capterra: Yok
ClickUp, takvim uygulaması ihtiyaçlarınız için evrensel bir çözümdür
ClickUp ile planlama stresinden kurtulun, böylece zamanınızı dinlenmek veya sevdiğiniz şeyleri yapmak için en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Google ve diğer takvim uygulamaları arasında gidip geliyorsanız, bugün ClickUp Takvim'i denemenin tam zamanı! 🗓