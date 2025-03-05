2025 için En İyi 11 Ücretsiz Program Oluşturucu (Ücretsiz ve Ücretli)

Saat sabah 10 ve gününüz şimdiden kaotik bir başlangıç yaptı. Bir yığın görev ve arka arkaya toplantılarla dolu bir takvim arasında, işlerinizi yolunda tutmak imkansız görünüyor.

Güvenilir bir program oluşturucu, bu günlük bulmacayı sorunsuz bir işleyişe dönüştürebilir.

Premium planlama araçları piyasayı doldururken, akıllı planlama pahalı olmak zorunda değildir. Bazı ücretsiz alternatifler, ücretli rakiplerine rakip olacak kadar güçlüdür.

Bu blog yazısı, basitlik, uyarlanabilirlik ve pratik özellikleriyle öne çıkan 11 ücretsiz planlama aracını inceliyor (🍪 bonus plan şablonları dahil). Hadi başlayalım! 💪🏼

⏰ 60 saniyelik özet ClickUp ( Özelleştirilebilir programlar oluşturmak ve görevleri yönetmek için en iyisi) Calendly (Otomatik toplantı planlama ve müşteri randevuları için en iyisi) Google Takvim (İşbirliğine dayalı takım planlaması ve Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi) Asana (Proje tabanlı program yönetimi ve takım koordinasyonu için en iyisi) HubSpot (Satış odaklı planlama ve müşteri yolculuğu yönetimi için en iyisi) Canva (Görsel program tasarımı ve içerik planlaması için en iyisi) ZoomShift (Çalışan vardiyalarının yönetimi ve işgücü maliyetlerinin kontrolü için en iyisi) Google E-Tablolar (Özel program oluşturma ve veriye dayalı planlama için en iyisi) Sling (Küçük işletmelerin personel planlaması ve takım iletişimi için en iyisi) Homebase (Kapsamlı küçük işletme operasyonları yönetimi için en iyisi) Doodle (Hızlı konsensüs temelli toplantı koordinasyonu için en iyisi)

Program Oluşturucu Nedir?

Program oluşturucu, görevleri, etkinlikleri veya ders programlarını düzenleme sürecini iyileştirmek için tasarlanmış bir araçtır. Bireylerin ve takımların zamanlarını etkili bir şekilde planlamasına olanak tanır ve her taahhüdün yerine getirilmesini sağlar.

'da haftalık program oluşturmak için bir program oluşturucu kullandığınızda, zamanınızı kontrol altına alır ve gereksiz stresi azaltırsınız. Her şey tek bir yerde düzenlenir, böylece odaklanmak ve verimli kalmak daha kolay hale gelir.

Program Oluşturucu Kullanmanın Avantajları

Bir program oluşturucu, ana program proje yönetiminde size yardımcı olacak birkaç anahtar avantaj sunar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Optimize edilmiş kaynak tahsisi: Her göreve zaman ve kaynakları stratejik olarak tahsis etmek, çaba israfını önler ve her şeyin yolunda gitmesini sağlar

Çakışmasız planlama: Görevlere ve toplantılara ilişkin net bir genel bakış sunarak çakışmaları önler ve son dakika değişikliklerini azaltır

Zaman kazandıran özellikler: Sürükle ve bırak araçları, hatırlatıcılar ve otomasyon, planlama süresini en aza indirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır

Doğru kayıtlar: Tüm değişikliklerin ayrıntılı bir kaydını tutmak, ilerlemeyi izlemeye ve uyumluluğu sağlamaya yardımcı olur

Kolaylaştırılmış iletişim: proje programlarının paylaşımı, takımların uyumlu ve bilgili olmasını sağlayarak herkesin karışıklık olmadan ortak hedeflere doğru çalışmasını sağlar

Esnek ayarlamalar: Planları hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz, böylece iş akışınızı kesintiye uğratmadan beklenmedik değişikliklere uyum sağlayabilirsiniz

Organize yapılar: Net planlama sayesinde tahminlere gerek kalmaz, görevleri güvenle ve odaklanarak yerine getirebilirsiniz

💡 Profesyonel İpucu: Programınıza kısa molalar veya tampon zamanlar ekleyerek enerjinizi yenileyin ve beklenmedik gecikmeleri etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

Bir program oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru program oluşturucuyu seçmek, planlamanızı daha sorunsuz ve etkili hale getiren özelliklere bağlıdır. Aşağıdakileri sunan araçları arayın:

Görev önceliklendirme: İyi bir program oluşturucu, görevleri önemlerine göre düzenlemenize yardımcı olur, böylece en önemli şeylere odaklanabilirsiniz

Görsel takvim görünümleri: Net, okunması kolay düzenler, günlük, haftalık veya aylık planlarınızı bir bakışta izlemenizi kolaylaştırır

Otomatik hatırlatıcılar: Uyarılar, toplantıları, görevleri veya son teslim tarihlerini asla kaçırmamanızı sağlayarak odaklanmanızı ve verimliliğinizi artırır

İşbirliği özellikleri: Paylaşılan takvimler ve planlama araçları, takımların kolayca koordinasyonunu sağlar, Paylaşılan takvimler ve planlama araçları, takımların kolayca koordinasyonunu sağlar, toplantı çakışmalarını önler ( ) ve iletişimi iyileştirir

Özelleştirilebilir şablonlar: Önceden tasarlanmış programlar kurulumu hızlandırırken, ayarlanabilir seçenekler planları özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar

En İyi 11 Program Oluşturucu

Piyasada çok fazla seçenek varken doğru program oluşturucuyu bulmak zor olabilir. İyi haber ise, hepsini kendiniz denemenize gerek yok.

Programlamayı kolay, verimli ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir hale getiren en iyi araçları bir araya getirdik. Hadi keşfedin ve sizin için en uygun olanı bulun! 👇

1. ClickUp (Özelleştirilebilir programlar oluşturmak ve görevleri yönetmek için en iyisi)

ClickUp, bireylere ve takımlara programları aramak, oluşturmak ve yönetmek için sezgisel bir yol sunan, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Çok yönlü özellikleri, günlük rutinlerin planlanmasından büyük ölçekli ortak çabaların yönetilmesine kadar çeşitli ihtiyaçları karşılar ve ücretsiz ve özelleştirilebilir bir planlama çözümü arayan herkes için ideal bir seçimdir.

ClickUp Takvim

ClickUp Takvim ile Başlayın ClickUp Takvim ile günlük, haftalık veya aylık programınızı görselleştirin ve ayarlayın

ClickUp'ın Takvim özelliği , görevlerinizi ve programınızı sorunsuz bir şekilde entegre ederek gününüzün birleşik bir görünümünü sunar. Mevcut takviminizi bağlayarak, aynı platformda çoklu saat dilimi desteği ve öncelikli görevler için otomatik zaman bloklama gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Bu entegrasyon, verimli planlama yapmayı kolaylaştırır ve toplantılar, takım programları ve görevlerin tamamlanması arasında uyumu sağlar.

Örneğin, birden fazla ödev teslim tarihiyle uğraşan bir üniversite öğrencisi, her ödev iç 'da ClickUp Görevleri oluşturabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve iş yükü değiştiğinde öncelikleri ayarlamak için bu görevleri takvim üzerinde sürükleyebilir

Benzer şekilde, bir ürün lansmanı planlayan küçük bir takım, Takvim'i kullanarak son teslim tarihlerini haritalayabilir, dönüm noktalarını ekleyebilir ve toplantıların anahtar tarihlerle uyumlu olmasını sağlayabilir. AI destekli planlama içgörüleri ile donatılmış bu kullanışlı özellik, önceliklerinize ve birikmiş işlerinize göre görevler ve toplantılar bile önerebilir.

ClickUp'ın entegre araçları sayesinde toplantılar daha verimli hale gelir. Örneğin, düzenli bir çalışma grubu düzenleyen bir profesör, ClickUp Toplantıları'nı kullanarak haftalık oturumlar ayarlayabilir.

ClickUp AI Notetaker ve ClickUp Brain

ClickUp AI Notetaker ile otomatik toplantı özetleri veya özetler alın

Yoğun bir programın ortasında not almakta zorlanıyor musunuz? Toplantılara ClickUp'ın AI Notetaker'ını ekleyin ve özetleri, eylem öğelerini ve anahtar ayrıntıları düzgün bir şekilde yapılandırılmış, gizli ClickUp Belgelerinde yakalayın. Ayrıca, ClickUp Brain, entegre AI asistanı, bu eylem öğelerini ClickUp Görevleri aracılığıyla görevlere dönüştürmenize, atanan kişileri, son teslim tarihlerini ve bağımlılıkları eklemenize yardımcı olur. Artık telaşlı toplantı takipleri yok, sadece sorunsuz yürütme var.

ClickUp AI Notetaker ve ClickUp Brain'in güçlü kombinasyonu ile aranabilir transkriptler elde edin

Örneğin, birden fazla müşteri ile çalışan bir serbest yazar, görev listelerini kullanarak projeleri araştırma, taslak oluşturma ve düzenleme gibi daha küçük adımlara bölebilir. Bu, net son tarihler, düzenli iş akışları ve kolay ilerleme izleme sağlar.

ClickUp Takvim Entegrasyonu

Programınızı ve kişisel taahhütlerinizi senkronize etmek için ClickUp Takvim Entegrasyonunu deneyin

'ın ClickUp Takvim Entegrasyonu, bilgisayarınız, Google Takvim, Outlook veya iCloud'daki programlarınızı senkronize etmenizi sağlayarak önemli toplantıları veya son teslim tarihlerini asla kaçırmamanızı sağlar.

Çalışan profesyoneller, görevlerini Google Takvim ile senkronize ederek müşteri sunumları için hatırlatıcılar alabilir ve aynı zamanda doktor randevuları gibi kişisel taahhütlerini de tek bir görünümde takip edebilir.

⚡️ Şablon arşivi: ClickUp, programları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olacak çok sayıda ücretsiz şablon sunar. Bireysel planlama için, ClickUp Program Bloklama Şablonu, odaklanmanız gereken görevler için özel zaman blokları ayırmanıza olanak tanır ve maksimum verimlilik sağlar. Takımlar için, ClickUp Takım Programı Şablonu , sorumlulukları ve son teslim tarihlerini açık ve yapılandırılmış bir biçimde düzenleyerek işbirliğine dayalı planlamayı basitleştirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı görev ve toplantı penceresine alışmak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

ClickUp'ın geniş yeteneklerini anlamak için RevPartners örneğini ele alalım. Bu kuruluş, yönetimi basitleştirmek ve daha iyi sonuçlar elde etmek için özelleştirilebilir iş akışları, otomasyonlar ve program şablonları kullanarak ClickUp ile proje teslim süresini %64 oranında kısalttı.

💡 Profesyonel İpucu: Bir yıl sonrasına "zaman kapsülü" görevi ile bir takvim hatırlatıcısı ayarlayın. Bu, bugün üzerinde çalıştığınız şeyleri veya tekrar gözden geçirmek istediğiniz şeyleri yansıtabilir; bunu, bugünü gelecekteki hedeflerinizle bağlantı kurmanın bir yolu olarak kullanın.

Görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvim kullanmak her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.

Görevleri son teslim tarihinden önce tamamlamak için takvim kullanmak her zaman çok önemlidir. ClickUp ile bu çok kolaydır, çünkü son teslim tarihleriniz görevlerle birlikte takvimlerinizde görünür, böylece gününüzü/haftanızı planlamak çok kolay ve hızlıdır.

2. Calendly (Otomatik toplantı planlama ve müşteri randevuları için en iyisi)

via Calendly

Calendly, uygunluk ve rezervasyon iş akışlarını otomatikleştirerek planlamayı basitleştirir ve e-posta alışverişi ihtiyacını ortadan kaldırır. Google ve Outlook gibi popüler takvim platformlarıyla kolayca entegre olur, bu da onu verimli, müşteri odaklı planlama çözümlerine ihtiyaç duyan işletmeler ve profesyoneller için uygun hale getirir.

Özelleştirilebilir rezervasyon kuralları ve döngüsel planlama, birden fazla müşteri veya çok sayıda toplantı ile uğraşan takımlar için iyi bir seçenek sunar.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Esnek rezervasyon kuralları ve uygunluk tercihleriyle toplantı planlamayı otomatikleştirin

Toplantıları takım üyeleri arasında turlu planlama ile dağıtın

Toplantılar arasındaki tampon sürelerini özelleştirerek aşırı planlamayı önleyin ve odaklanmayı sağlayın

Profesyonel bir görünüm sağlamak için özel markalama ile kişiselleştirilmiş rezervasyon bağlantıları oluşturun

Calendly sınırlamaları

Ş Akışı ve ödeme entegrasyonu gibi gelişmiş özellikler premium seviyelerle sınırlıdır

Takım kullanımı için karmaşık planlama kurallarını yapılandırmak zaman alır

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.280+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: 1270 ile 1300 yılları arasında kuzey İtalya ve güney Almanya'da yapılan ilk mekanik saatler, ağırlıklarla çalışan kule saatleriydi. Bu saatlerde kadran veya ibre yoktu ve zamanı çan sesleriyle belirtiyorlardı.

3. Google Takvim (İşbirliğine dayalı takım planlaması ve Google Çalışma Alanı entegrasyonu için en iyisi)

google Takvim aracılığıyla

Google Takvim, Google Çalışma Alanı ekosistemiyle sorunsuz entegrasyonu ile öne çıkar ve kişisel, okul ve profesyonel kullanım için gerçek zamanlı planlama çözümleri sunar. İşbirliği özellikleri, takvimleri paylaşmayı ve takımlar içinde etkinlikleri koordine etmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, yapay zeka destekli etkinlik önerileri ve saat dilimi ayarlamaları, tekrarlanan toplantıları veya uluslararası işbirliklerini organize etme sürecini basitleştirir.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Tüm cihazlar ve platformlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon ile iş programlarınızı yönetin

Belirli ihtiyaçlar için esnek modeller ve istisna yönetimi ile tekrarlanan etkinlikler ayarlayın

Güvenli işbirliği sağlamak için ayrıntılı izin denetimleriyle takvimleri paylaşın

Katılımcıların uygunluk durumuna göre toplantıları düzenlemek için akıllı planlama önerilerini kullanın

Google Takvim sınırlamaları

Üçüncü taraf araçlar olmadan yerel ödeme işleme veya gelişmiş otomasyon özelliği yoktur

Tüm işlevlere erişmek için bir Google hesabı gerekir, bu da Google kullanıcısı olmayanlar için uyumluluğu sınırlayabilir

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Takvim puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.700+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (3.400+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Bir araştırma, toplantıların bir çalışanın haftalık çalışma süresinin yaklaşık %10'unu, ortalama 4,48 saatini kapladığını ortaya koydu. Çoğu çalışan haftada 11 ila 25 toplantıya katılıyor, bu da toplantıların verimlilik üzerindeki önemli etkisini vurguluyor.

Google Takvim hem kişisel hem de profesyonel olarak bana çok yardımcı oluyor. Toplantıları ve takvimleri, özelleştirilebilir takvimle birlikte kolayca planlayabiliyorum. Her seferinde hatırlatıcı almıyorum ve bunları yapılandırmak da biraz zor.

Google Takvim hem kişisel hem de profesyonel olarak bana çok yardımcı oluyor. Toplantıları ve takvimleri planlamak çok kolay ve ayrıca özelleştirilebilir bir takvimimiz var. Her seferinde hatırlatıcı almadım ve bunları yapılandırmak da biraz zor.

4. Asana (Proje tabanlı program yönetimi ve takım koordinasyonu için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, proje yönetimi çerçevesi içinde zamanlamayı entegre ederek, karmaşık iş akışlarını yöneten takımlara özel bir yaklaşım sunar. Zamanlamaları belirli görevlere, son tarihlere ve dönüm noktalarına bağlayarak, işlevler arası projeleri yönetmek için güvenilir bir araç haline getirir.

Zaman çizelgesi, takvim ve panolar gibi birden fazla görünüm ile, planlama sürecinizi hem kısa vadeli görevlerin hem de uzun vadeli proje hedeflerinin gereksinimlerine uyarlayabilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görev bağımlılıklarını izleyin ve proje kapsamındaki değişikliklere uyum sağlamak için zaman çizelgelerini kolayca ayarlayın

Takım iş yüklerini takvim filtreleri ve kaynak tahsis araçlarıyla yöneterek tükenmişlik ve darboğazları önleyin

Özel iş akışları oluşturun ve rutin görevleri otomatikleştirerek planlama verimliliğini artırın

Proje çıktılarının zamanında teslim edilmesini sağlamak için dönüm noktalarını ve son teslim tarihlerini izleyin

Asana sınırlamaları

Karmaşık arayüz, özellikle proje yönetimi araçlarını ilk kez kullanan takımlar için öğrenme süreci gerektirir

Diğer platformlara kıyasla sınırlı yerel zaman takibi özellikleri

Asana fiyatlandırması

Kişisel: 10 kullanıcıya kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,50 $

Gelişmiş: 19,21 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Tersine planlama yapmayı deneyin. Hedefinizle başlayın ve geriye doğru çalışın. Günü görevlerle doldurmak yerine, ulaşmak istediğiniz sonuca göre günü planlayın. Bu, büyük resmi görmenize ve anlamlı bir şekilde geriye doğru çalışmanıza yardımcı olur.

5. HubSpot (Satış odaklı planlama ve müşteri yolculuğu yönetimi için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, planlama özelliklerini müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ile birleştirerek satış ve pazarlama takımları için değerli bir araç haline getirir. Toplantı programlarını doğrudan müşteri verileri ve satış süreçleriyle bağlantılandırma konusunda benzersiz yeteneği, sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlar.

Otomatik toplantı takipleri ve müşteri portalları gibi araçların özellikleri, iç iş akışlarını optimize ederken müşteri ilişkilerini güçlendirmek isteyen işletmelere destek olur.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Toplantılardan sonra tutarlı bir etkileşim sağlamak için takip dizilerini otomatikleştirin

Kişiselleştirilmiş portallar aracılığıyla müşterilere kendi programlarını kendileri oluşturma seçenekleri sunun

Round-robin atamaları ve grup toplantı seçenekleri ile takım genelinde planlama yapın

Müşteri yolculuğunun belirli aşamalarına göre toplantı türlerini ve rezervasyon kurallarını özelleştirin

HubSpot sınırlamaları

Otomasyon özellikleri kapsamlı kurulum ve CRM bilgisi gerektirir

CRM platformlarına aşina olmayan takımlar için zor öğrenme süreci

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Aylık 1.300 $'dan başlar (5 kullanıcı dahil)

Enterprise: Aylık 4.300 $'dan başlayan fiyatlarla (7 kullanıcı dahil)

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.200+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? İş yükü yönetimi birçok çalışan için bir zorluktur ve yalnızca %20'si iş yükünün günlük olarak kontrol altında olduğunu düşünmektedir. Öte yandan, %21'i işlerinin hiçbir zaman kontrol altında veya yönetilebilir olmadığını belirtmiştir.

Müşterilere e-posta gönderebilmeyi, müşterileri arayabilmeyi, kendim ve diğer çalışanlar için görevleri kolaylıkla planlayabilmeyi seviyorum. HubSpot'un CRM'lerle entegrasyonları da olağanüstü. Pazarlama iletişimlerini izleyebilmeyi seviyorum; pazarlama iletişimlerinin yüzde kaçının e-postaları açtığını, kaçının bot olduğunu, kaçının e-postaları gözden geçirdiğini ve kaçının geri döndüğünü görebiliyorum.

Müşterilere e-posta gönderebilmeyi, müşterileri arayabilmeyi, kendim ve diğer çalışanlar için görevleri kolaylıkla planlayabilmeyi seviyorum. HubSpot'un CRM'lerle entegrasyonları da olağanüstü. Pazarlama iletişimlerini izleyebilmeyi seviyorum; pazarlama iletişimlerinin yüzde kaçının e-postaları açtığını, kaç tanesinin bot olduğunu, kaç tanesinin e-postaları gözden geçirdiğini ve kaç tanesinin geri döndüğünü görebiliyorum.

6. Canva (Görsel program tasarımı ve içerik planlaması için en iyisi)

via Canva

Canva, planlamayı ilgi çekici ve görsel olarak çekici bir sürece dönüştürür.

Geleneksel bir planlama aracı olmasa da, takımlar veya bireyler için özelleştirilebilir görsel planlar ve içerik takvimleri oluşturmada mükemmeldir. Tasarım yetenekleri, görsel olarak çekici olduğu kadar fonksiyonel planlar oluşturmanıza olanak tanır, bu da onu pazarlamacılar, içerik oluşturucular ve sosyal medya yöneticileri arasında favori haline getirir.

Canva'nın en iyi özellikleri

Kapsamlı şablon kitaplığından yararlanarak görsel olarak çekici programlar tasarlayın

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak programlar oluşturun ve düzenleyin

İçerik takvimi entegrasyonlarıyla kursları, sosyal medya gönderilerini ve kampanyaları doğrudan planlayın ve programlayın

Tek bir tıklama ile programlarınızı ve tasarımlarınızı anında yeniden boyutlandırın, manuel ayarlamalarda zaman kazanın

Özel şablonları kaydedin ve yeniden kullanarak projelerinizde tutarlılığı sağlayın

Canva sınırlamaları

Geleneksel planlama mantığı ve gerçek zamanlı etkinlik yönetimi eksik

Tekrarlanan etkinlikler veya hatırlatıcılar için sınırlı otomasyon özellikleri

Gerçek zamanlı planlama güncellemeleri için yerleşik takvim entegrasyonları yoktur

Canva fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.200+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Hoşunuza gitmeyen görevleri, hoşunuza giden görevlerle değiştirin. Sıradan bir görevi, hoşunuza giden bir şeyle eşleştirmek, her ikisini de daha yönetilebilir hale getirebilir ve genel enerjinizi artırabilir.

📖 Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için 15 Zaman Yönetimi Tekniği

7. ZoomShift (Çalışan vardiyası yönetimi ve işgücü maliyeti kontrolü için en iyisi)

zoomShift aracılığıyla

ZoomShift, vardiyalı işler için planlama konusunda uzmanlaşmış olup, çalışanların uygunluk durumlarını, vardiyalarını ve işçilik maliyetlerini yönetmek için araçlar sağlar. Özellikleri, verimli planlamanın operasyonel performansa doğrudan etkisi olan perakende, konaklama ve sağlık gibi sektörler için özellikle yararlıdır.

Platform, çalışanlara self servis seçenekleri sunarak planlamayı işbirliğine dayalı bir süreç haline getirir.

ZoomShift'in en iyi özellikleri

Bütçenizi aşmamak ve planlama kararlarınızı optimize etmek için işgücü maliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Çalışanların vardiyalarını değiştirmelerine ve hesaplarından doğrudan izin talep etmelerine izin verin

Program çakışmalarını otomatik olarak algılayın ve hızlıca çözün

Zaman saatlerini ve bordro sistemlerini entegre ederek operasyonları kolaylaştırın

ZoomShift sınırlamaları

Vardiyalı çalışmaya yoğun olarak odaklanır, bu nedenle geleneksel planlama ihtiyaçları için daha az uygundur

Birden fazla konumu veya karmaşık vardiya kuralları olan işler için önemli kurulum süresi gerektirir

ZoomShift fiyatlandırması

Temel özellikler: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 1 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 2 $

ZoomShift puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Benjamin Franklin, her gün için altı zaman bloğu içeren bir günlük planlayıcıyla planlama konusunda ustalaştı.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar, belgeler veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

8. Google E-Tablolar (Özel program oluşturma ve veriye dayalı planlama için en iyisi)

ile Google E-Tablolar'da yüksek özelleştirilebilirliğe sahip programlar oluşturabilirsiniz. Geleneksel programlama araçlarının aksine, Google E-Tablolar özel formüller, koşullu biçimlendirme ve veri doğrulama yoluyla belirli ihtiyaçlara göre programlar oluşturma özgürlüğü sunar

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayarak, benzersiz planlama gereksinimleri olan işletmeler veya bireyler için mükemmel bir seçimdir.

Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri

Formüller ve koşullu biçimlendirme kullanarak tamamen özelleştirilmiş programlar oluşturun

Gelişmiş filtreleme ve veri doğrulama özelliklerini kullanarak doğru ve temiz programlar oluşturun

Farklı ihtiyaçları olan projeler veya takımlar için birden fazla sayfada programları düzenleyin

Google E-Tablolar sınırlamaları

Etkinlikler için yerleşik otomasyon veya gerçek zamanlı hatırlatıcılar yoktur

Çakışan görevler veya saat dilimleri için gelişmiş planlama mantığını desteklemez

Google E-Tablolar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google E-Tablolar puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (12.960+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? MÖ 3500 civarında eski Mısır'da icat edilen ilk güneş saatleri, basit gnomonlardı. Bu ilk zaman ölçerler, zamanlamanın başlangıcını işaret etti ve işçilerin güneşin hareketine göre görevlerini planlamasına yardımcı oldu.

9. Sling (Küçük işletmelerin personel planlaması ve takım iletişimi için en iyisi)

via Sling

Sling, personel planlamasını yerleşik iletişim araçlarıyla birleştirerek küçük işletmeler için çok yönlü bir çözüm sunar.

Yöneticilerin işgücü maliyetlerini optimize etmelerine, çalışanların uygunluk durumlarını yönetmelerine ve vardiya planlamasını zahmetsizce yapmalarına olanak tanır. Platform ayrıca, vardiya değişimi ve izin talepleri gibi çalışanlara self servis seçenekleri sunarak, çalışanların memnuniyetinden ödün vermeden planların iş ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

Sling'in en iyi özellikleri

Entegre mesajlaşma platformunu kullanarak takım üyeleriyle anında iletişim kurun

Planlama verimliliğini izleyen araçlarla işgücü maliyetlerini optimize edin

Çalışanların izin talep etmesine, vardiyalarını değiştirmesine veya tercihlerini doğrudan ayarlamasına izin verin

Mobil uygulama aracılığıyla çalışanlara otomatik olarak programları dağıtın

Sling sınırlamaları

Öncelikle vardiya bazlı planlamaya odaklanmıştır, bu nedenle daha geniş planlama ihtiyaçları için uygun değildir

Daha büyük platformlara kıyasla üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon yetenekleri

Sling fiyatlandırması

50 kullanıcıya kadar ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 2 $

İş: Kullanıcı başına aylık 4 $

Sling puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (170+ yorum)

Sling'in en kullanışlı özelliği, farklı zamanlarda farklı vardiyalar oluşturabilmeniz ve ayrıca öğle yemeğine çıkamayacağınızı veya erken çıkmanız gerektiğini birine bildirmek istediğinizde notlar bırakabilmenizdir.

Sling'in en kullanışlı özelliği, farklı zamanlarda farklı vardiyalar oluşturabilmeniz ve ayrıca öğle yemeğine çıkamayacağınızı veya erken çıkmanız gerektiğini birine bildirmek istediğinizde notlar bırakabilmenizdir.

10. Homebase (Kapsamlı küçük işletme operasyonları yönetimi için en iyisi)

via Homebase

Homebase, planlamayı daha geniş iş yönetimi araçlarıyla (örneğin İK, maaş bordrosu hazırlama ve uyumluluk izleme) entegre ederek bir adım öteye taşır. Bu platform, operasyonlarını etkin bir şekilde yönetmek için hepsi bir arada bir çözüm isteyen küçük işletmeler için idealdir.

Özellikleri arasında çalışanların uygunluk durumunun izlenmesi, izin yönetimi ve otomatik haftalık program dağıtımı bulunmaktadır. Takım iletişimi ve performans izleme için eklenen araçlar, hem programlama hem de operasyonları kolaylaştırmaya odaklanan işletmeler için bu programı öne çıkaran bir seçim haline getirir.

Homebase'in en iyi özellikleri

Çalışanların uygunluk durumunu izleyin, vardiyaları yönetin ve işgücü uyumluluğunu sağlayın

Yerleşik zaman takibi ve devam özellikleriyle maaş bordrosunu sorunsuz bir şekilde hazırlayın

İzin taleplerini yönetin ve çalışanlara otomatik olarak programları dağıtın

İşgücü maliyetlerini izlemek ve planlama kalıplarını belirlemek için gelişmiş raporlamaya erişin

Homebase sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme seçenekleri, daha yüksek seviyeli planlarla sınırlıdır

Birden fazla konumu olan işletmeler için karmaşık bir kurulum süreci gerektirir

Homebase fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Temel özellikler: Konum başına aylık 24,95 $

Artı: Konum başına aylık 59,95 $

Hepsi Bir Arada: Konum başına aylık 99,95 $

Homebase puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (125+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.075+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Her hafta ekranların yasak olduğu belirli bir zaman aralığı ayırın. Bu zamanı derinlemesine çalışmak, doğa yürüyüşleri veya yaratıcı düşünme oturumları için kullanın. Bu "sıfırlama", bağlantınızı kesip yeniden bağlanmanıza yardımcı olur.

11. Doodle (Hızlı konsensüs temelli toplantı koordinasyonu için en iyisi)

via Doodle

Doodle, katılımcılar arasında ortak uygun zamanları hızlı bir şekilde bulmaya odaklanarak grup planlamasını basitleştirir.

Hızlı anketler oluşturmanıza, yanıtlar için son tarihler belirlemenize ve katılımcıların uygunluk durumuna göre en uygun toplantı zamanını otomatik olarak belirlemenize olanak tanır. Bu basitlik ve verimlilik, karmaşık entegrasyonlara ihtiyaç duymadan programları koordine etmek isteyen işletmeler ve bireyler için tercih edilen bir araç haline getirir.

Doodle'ın en iyi özellikleri

Birden fazla katılımcının uygunluk durumunu öğrenmek için hızlı anketler oluşturun

Anket yanıtları için son tarihler belirleyerek toplantı saatlerini hızlıca kesinleştirin

Markalama seçenekleri ve gelişmiş gizlilik ayarlarıyla anketleri özelleştirin

Uluslararası toplantıları etkili bir şekilde planlamak için çoklu saat dilimi desteğini kullanın

Doodle sınırlamaları

Temel raporlama özellikleri, zamanlama eğilimleri hakkında ayrıntılı bilgiler sağlamaz

Yalnızca toplantı koordinasyonuna odaklanır, daha geniş planlama fonksiyonları sunmaz

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 19,95 $ (beş kullanıcı için)

Doodle puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.060+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.810+ yorum)

Doodle, toplantılar için en uygun tarih ve saatleri "oylamak" çok daha kolay hale getirdi. Farklı takvimleri olan büyük gruplar için en uygun toplantı saatlerini bulmaya çalışırken çok zaman ve stres tasarrufu sağladı. Kolayca bir hesap oluşturabilirsiniz ve programın kullanımı çok basittir. Doodle'ı ayda en az bir kez kullanıyoruz. Gerçek bir uygulama süresi yoktur, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Doodle, toplantılar için en uygun tarih ve saatleri "anket" ile belirlemeyi çok daha kolay hale getirdi. Farklı takvimleri olan büyük gruplar için en uygun toplantı saatlerini bulmaya çalışırken çok zaman ve stres tasarrufu sağladı. Kolayca bir hesap oluşturabilirsiniz ve programın kullanımı çok basittir. Doodle'ı ayda en az bir kez kullanıyoruz. Gerçek bir uygulama süresi yoktur, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Zaman geri kazanamayacağınız bir kaynaktır, öyleyse neden en iyi şekilde değerlendirmeyesiniz? Harika bir planlayıcı, planlama zahmetinden kurtarır ve stres yaşamadan hedeflerinize ulaşmanızı sağlar.

Aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok inanılmaz ücretsiz seçenekle, kaosu netliğe dönüştürmek için sadece birkaç tık uzaktasınız.

Bu araçlar arasında ClickUp, hepsi bir arada çözüm olarak öne çıkıyor. Kişisel programınızı yönetmekten takım projelerini planlamaya kadar, ClickUp Takvim Görünümü görevleri ve etkinlikleri düzenlemenize yardımcı olur.

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