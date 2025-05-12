2025'in En İyi 10 Google Takvim Alternatifi ve Rakibi

Google Takvim'i seviyorsanız elinizi kaldırın. 🙋🏼♀️
Biz de öyle! Herhangi bir Google hesabı ile kişisel kullanım için ücretsizdir, kullanışlıdır, sezgiseldir ve kendini güncelleyen bir yapıya sahiptir. Bundan daha basit olamaz!
Zamanı bloklara ayırarak çalışan veya toplantılarla boğuşan kişiler için mükemmel olan Google Takvim, en yoğun günlerinizi yönetmenin getirdiği endişeyi hafifletmeyi amaçlar. Öğrenmesi hızlı ve kullanımı kolaydır, proje yönetimi takviminizi cihazlar arasında özelleştirme, otomasyon ve senkronizasyon için pratik özellikler sunar. Ancak bu düzeyde işlevselliğe sahip tek takvim uygulaması değildir… 👀
Aslında, Google Takvim'in kullanışlılığıyla rekabet edebilecek ve hatta onu aşabilecek çok sayıda yazılım var. Ve kişisel etkinliklerin şirketin Google Takvim'inde yanlışlıkla paylaşılmasının ne kadar kolay olduğunu düşünürsek, seçeneklerinizi bilmek fena bir fikir değil!
Ve doğru yere geldiniz. 🙂
Bir sonraki Google Takvim alternatifiniz için olmazsa olmaz özellikleri incelerken bizi takip edin ve bugün piyasadaki en iyi 10 rakibi keşfedin! Ayrıntılı analizler, artılar ve eksiler, fiyat bilgileri, derecelendirmeler ve daha fazlası dahil. 🏆
Google Takvim alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Google Takvim, Gmail hesabı olan herkesin kişisel kullanım için ücretsiz olarak kullanabileceği Google Çalışma Alanı ürün paketinin bir parçasıdır. Google Takvim, Gmail hesabınızla senkronizasyon sağlar, böylece gelen kutunuzda bahsedilen etkinlikler otomatik olarak takviminize eklenir ve bu da tek başına programınızı çok hızlı bir şekilde çok yoğun gösterebilir. 😳
Sadece Google Takvim'den daha fazlasını yapan bir uygulama bulmak değil, takımınızın özel ihtiyaçlarına uygun bir uygulama bulmak önemlidir. Ayrıca, popülerliğine rağmen Google Takvim'in özellik listesi sizin için en uygun seçenek olmayabilir.
Google Takvim, haftanıza etkinlik eklemeyi hızlı ve kolay hale getirirken, diğer takvimleri ve görev oluşturmayı da eklemeye başladığınızda o kadar sezgisel değildir. Bu da bazı takımların, programlarının yanı sıra görev yönetimini de yürütmek için Google E-Tablolar'da veya hatta Google Dokümanlar'da yeni takvimler oluşturmasına neden olur ve işte burada işler karmaşıklaşmaya başlar.
…Ve işte böylece, kendinizi bir Google Takvim alternatifi ararken bulursunuz. ✨
En iyi Google Takvim alternatifleri, toplantılarınızı, etkinliklerinizi ve projelerinizi aynı yazılımda bir araya getirir. Böylece, günlük programınız ile iş görevlerinizi kontrol etmek yerine, hepsini aynı anda görebilirsiniz.
Google Takvim alternatifinde aranması gereken diğer anahtar özellikler şunlardır:
- Otomasyon özellikleri Yinelenen etkinlikleri veya görevleri planlamak için
- Toplantılarınızı, görevlerinizi ve hatırlatıcılarınızı her açıdan yönetmek için birden fazla görünüm
- Hatırlatıcılar ve bildirimler, hiçbir şeyi kaçırmayın
- Zaman takibi ile hafta boyunca verimliliğinizi en üst düzeyde tutun
- Sürükle ve bırak işlevselliği ile programınızı gerektiği gibi oluşturun ve düzenleyin
- Zoom ve Slack gibi uygulamalarla entegrasyonlar takviminize daha fazla bağlam, işlevsellik ve değer katmak için
- Birden fazla cihazda senkronizasyon, takviminizi her zaman elinizin altında tutun
Google Takvim bu özelliklerin çoğuna sahiptir, ancak her yazılım kendine özgü bir yorum katar. İş tarzınıza en uygun olanı bulmak için deneme, hata ve incelemeler yapmanız gerekir. Bunun dezavantajı nedir? Çok zaman alıcı olabilir. 🫠
Ama neyse ki bunu yapmanıza gerek yok! Çünkü biz zaten yaptık. 🤓
2025'in En İyi 10 Google Takvim Alternatifi
En iyi Google Takvim alternatiflerini test etmek için programınıza zaman ayırmanıza gerek yok, biz sizin için yaptık!
Her takım için en iyi 10 Google Takvim alternatifini içeren bu listeyi hazırladık. Özellik karşılaştırmaları, artılar ve eksiler, fiyatlandırma, derecelendirmeler ve daha fazlasını bulun!
1. ClickUp
ClickUp, programınızı, görevlerinizi ve uygulamalar arasındaki işlerinizi tek bir dinamik platformda bir araya getirmek için tasarlanmış tek hepsi bir arada verimlilik aracıdır. Her boyuttaki takımlar, işletmeler ve bireysel kullanıcılar, günlük toplantılarından karmaşık projelere kadar her şeyi tek bir ekrandan yönetmek için zengin özelleştirilebilir özellikler seti nedeniyle ClickUp'a güveniyor.
Etkinlikleri görüntülemekle kalmayıp önceliklerinize uyum sağlayan yapay zeka destekli bir alternatif olan ClickUp Takvim ile geleneksel takvim sorunlarına veda edin. Görevleri otomatik olarak planlayın, odaklanma zamanını bloklayın ve her gün mükemmel şekilde optimize edilmiş bir gün geçirin. Google Takvim'den farklı olarak ClickUp, etkinliklerinizi otomatik toplantı notları ve eylem öğesi oluşturma özelliği ile Clickup çalışma alanınızdaki görevlere, belgelere ve projelere doğrudan bağlar. Ayrıca, Google Takvim ile iki yönlü senkronizasyon, ClickUp Takvim'in verimlilik artırıcı özelliklerini denerken Google Takvim'i kullanmaya devam ederseniz hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.
ClickUp'a geçmek size ne gibi faydalar sağlayacak? Eğlenceli bir tanıtım videosu için aşağıdaki videoyu izleyin 👇🏽
ClickUp'ın Yıllık Takvim Şablonu ile başlayın!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Proje, renk kodlu görevler, atanan kişiler, izlenen zaman ve daha fazlasına göre programınıza öncelik verin
- ClickUp'ın Ana Sayfa özelliği ile işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi yan yana görüntüleyin
- Toplantıları yönetin ve mesajlaştığınız kişinin takvimini görün
- Zoom, Slack ve Google Takvim ile iki yönlü senkronizasyon dahil olmak üzere popüler iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon
- Takviminizi sıralayın ve filtreleyin, işlerinizi genel veya ayrıntılı olarak görüntüleyin
- Zaman yönetimi ve verimliliği artırmak için yüzlerce özellik
- Her fiyat planında, hatta Sonsuza Kadar Ücretsiz planında bile tonlarca işlevsellik
- Yinelenen görevler ve Hatırlatıcılar ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Her kullanım durumu için geniş bir Şablon Kitaplığı (Ör. İçerik Takvimi Şablonları!)
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, çok sayıda özelliğe uyum sağlamak için bir öğrenme süreci yaşar
- Tüm görev görünümleri henüz ClickUp mobil uygulamasında mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.510+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.510+ yorum)
2. Microsoft Outlook Takvim
Microsoft Outlook Takvim, takımların günlük etkinliklerini, etkinliklerini ve neredeyse tüm takvim randevularını yönetmeleri için bir uygulamadır! Yazılım, hatırlatıcılar, takvim paylaşımı, birden fazla takvimi aynı anda karşılaştırmak için üst üste bindirme, özelleştirilmiş renklerle temalar ve daha fazlasını içeren çeşitli özelliklerle donatılmıştır.
Outlook Takvim'i kullanmanın en büyük avantajı, Microsoft Teams gibi diğer Microsoft ürünleriyle entegrasyonudur. Takım Toplantıları özelliği, kullanıcıların ayrı bir pencere açmadan Microsoft Teams ile çevrimiçi toplantılar ve etkinlikler planlamasına, bunlara katılmasına ve bunları düzenlemesine olanak tanır.
ClickUp ile Microsoft Outlook entegrasyonunu inceleyin!
Microsoft Outlook Takvim'in en iyi özellikleri
- Kimlik avı dolandırıcılığı, virüs veya kötü amaçlı yazılım içeren güvenli olmayan bağlantıların otomatik olarak devre dışı bırakılması
- Tüm randevularınızı yeniden girmek zorunda kalmamak için Google Takvim'i Outlook'a aktarın
- Mesajları, kişileri ve belgeleri bulmak için Outlook arama
- Yan yana takvim görünümleri
Microsoft Outlook Takvim sınırlamaları
- Çok fazla işlevsellik, basit planlama ihtiyaçlarının önüne geçebilir
- Outlook takvim dışa aktarma özelliği ile değişiklikler Google Takvim'e otomatik olarak yansıtılmaz
Microsoft Outlook Takvim fiyatlandırması
- Microsoft Outlook Takvim, Microsoft hesabı ile ücretsizdir
Microsoft Outlook Takvim puanları ve yorumları
- Capterra: Yok
- G2: Yok
Bu Google Takvim uzantılarına göz atın!
3. Zoho Takvim
Bir sonraki Google Takvim alternatifimiz Zoho Takvim. Bu takvim yazılımı, hatırlatıcılar, görev listeleri ve yerleşik bir yapılacaklar listesi gibi özellikler içerir. Zoho Takvim, diğer Zoho ve takvim uygulamalarının yanı sıra Google Takvim ve Outlook ile de entegre edilebilir.
Zoho Takvim'in Google Takvim'e göre en önemli avantajlarından biri, diğer Zoho uygulamalarıyla entegrasyonudur. Örneğin, kullanıcılar Zoho Takvim'de görevler ve randevular oluşturup bunları Zoho Mail'de görüntüleyebilir veya Zoho CRM'de bir kişi oluşturabilir. Bu, işlerinde birden fazla Zoho uygulamasına güvenen takımlar için daha verimli bir iş akışı sağlar!
Zoho Takvim'in en iyi özellikleri
- İş etkinliklerinde takımınızla işbirliği yapmak için genel takvimler veya grup takvimleri
- Akıllı Ekleme, yazdığınız cümlelerden gerekli etkinlik ayrıntılarını çıkarır
- RSVP durum güncellemeleri ve hatırlatıcı bildirimler
- Zoho Takvim'in web sitelerine yerleştirilmesi
Zoho Takvim sınırlamaları
- Karmaşık program bağımlılıklarını yönetme yeteneği sınırlıdır
- Belirli proje ihtiyaçlarına uyum sağlama konusunda sınırlı esneklik
Zoho Takvim fiyatlandırması
- Zoho Takvim tüm kullanıcılar için ücretsizdir
Zoho Takvim puanları ve yorumları
- Capterra: 3,8/5 (5+ yorum)
- G2: 4,5/5 (50+ yorum)
4. Teamup Takvim
Teamup Calendar, web tabanlı bir takvim ve planlama yazılımıdır. Kullanıcıların randevular, etkinlikler ve toplantılar oluşturup yönetmelerine ve bunları başkalarıyla paylaşmalarına olanak tanır.
Google Takvim'den farklı olarak, Teamup Takvim karmaşık planlama ihtiyaçlarını karşılayabilir. Kullanıcılar, kaynak planlama gibi daha gelişmiş planlama seçeneklerine erişebilir. Örneğin, Alt takvim özelliği, kullanıcıların tek bir ana takvim içinde farklı takvim katmanları oluşturmasına yardımcı olur. Bu, işlevler arası takımları ve kaynakları yönetmesi gereken kuruluşlar için uygun bir çözümdür.
Teamup Takvim'in en iyi özellikleri
- Belirli iş bilgisi kategorileri için özel alanlar
- Kolay filtreleme ve önceliklendirme ile görev durumları
- Tablo görünümünde görüntülenen çoklu seçim alanları
- Çalışan izin kategorileri
Teamup Takvim sınırlamaları
- Paydaş yönetimi ve iletişimi için sınırlı işlevsellik
- Google Takvim uygulamasına kıyasla eski takvim arayüzü
Teamup Takvim fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Plus: Takvim başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır (KDV hariç)
- Pro: Takvim başına aylık 25 $, yıllık olarak faturalandırılır (KDV hariç)
- İş: Takvim başına aylık 60 $, yıllık faturalandırılır (KDV hariç)
- Enterprise: Takvim başına aylık 105 $, yıllık faturalandırılır (KDV hariç)
Teamup Takvim puanları ve yorumları
- Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)
- G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
Bu paydaş yönetimi yazılımlarına göz atın!
5. TimeBlocks
TimeBlocks'un Google Takvim'e göre en önemli avantajlarından biri, zamanlamaya blok tabanlı yaklaşımıdır. Zaman bloklama, belirli görevleri tamamlamak için zaman blokları planlamayı içeren bir verimlilik tekniğidir. Bu yöntem, bireylerin günlerini planlamalarına ve daha az önemli faaliyetlerle zaman kaybetmek yerine önceliklerine ve hedeflerine odaklanmalarını sağlar.
TimeBlocks, serbest çalışanlar veya yükleniciler için en iyisidir. Takımlar, uygulamayı proje yönetimi ve zaman takibi için sınırlayıcı bulabilir. Zaman takibi sizin için vazgeçilmez bir takvim özelliği ise, ClickUp'ı deneyin!
TimeBlocks'un en iyi özellikleri
- Google, Apple, Outlook ve daha fazlasını kullanarak tek bir oturum açma ile takvim senkronizasyonu
- Karmaşık ayarlar olmadan programınızı yazabileceğiniz Hızlı Yazma sayfası
- Hızlı erişim için aylık takvim görünümü
- Sürükle ve bırak arayüzü
TimeBlocks sınırlamaları
- Kaynak kısıtlamaları ve çakışmalarıyla başa çıkma yeteneği sınırlıdır
- Yerel zaman takibi özelliği yoktur
TimeBlocks fiyatlandırması
- TimeBlocks ücretsiz bir uygulamadır
TimeBlocks puanları ve yorumları
- Capterra: Yok
- G2: Yok
6. Basecamp
Bir proje yönetimi ve takım iletişimi aracı olarak Basecamp, yapılacaklar listesi, dosya depolama ve mesajlaşma gibi özellikler sunar. Basecamp'ın Google Takvim'e göre en büyük avantajı, işbirliği ve iletişime verdiği önemdir. Takım üyeleri, mesajlaşma, yapılacaklar listesi ve dosya depolama gibi özellikleri kullanarak Basecamp ile daha kolay bir şekilde birlikte çalışabilir ve bilgi paylaşabilir.
Proje yöneticileri, Takvim planlama uygulaması özelliğini kullanarak etkinlikler oluşturabilir ve planlayabilir. Bu araç, takımların projenin son teslim tarihine kadar yapılacak toplantıları planlamasını kolaylaştırır.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Proje takvimi, son teslim tarihlerini, yapılacak işleri, dönüm noktalarını ve ilgili etkinlikleri gösterir
- Tek sayfada proje, görev ve program gösterge paneli
- Uygulama içinde bireysel veya grup doğrudan mesajlar
- Takım için otomatik anket ile kontrol edin
Basecamp sınırlamaları
- Sınırlı ilerleme izleme fonksiyonu
- Görev öncelikleri yok
Basecamp fiyatlandırması
- Sınırsız kullanıcı: 299 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler veya küçük takımlar için: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
Basecamp puanları ve yorumları
- Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)
- G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)
7. Asana
Asana, web tabanlı bir proje yönetimi ve takım işbirliği yazılımıdır. Kullanıcıların görevleri ve projeleri düzenlemelerine, izlemelerine ve yönetmelerine ve takım üyeleriyle iletişim kurmalarına olanak tanır. Asana'daki takvim özelliğinin en önemli avantajlarından biri, tüm etkinliklerinizi kolayca görebilmeniz ve görevlerin son teslim tarihlerini yönetebilmenizdir.
Örneğin, takvim filtresini kullanarak herhangi bir projeyi özel alanlara göre sıralayabilir, öncelikleri, içerik türlerini veya onay durumunu bulabilirsiniz. Takvim filtreleme, neyin ne zaman yapılması gerektiğini, bir projenin planın ilerisinde mi yoksa gerisinde mi olduğunu ve herhangi bir darboğaz veya gecikme olup olmadığını kolayca görmenizi sağlar.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Etkinliklerim bölümündeki haftalık görünüm, son teslim tarihlerini ve yaklaşan etkinlikleri izler
- Özel alan değeri olarak da kullanılabilen proje takvimlerinde renk kategorizasyonu
- Kişisel projeler veya takım projeleri için çeşitli takvim görünümleri
- Görev yönetimi
Asana sınırlamaları
- Program kalitesi yönetimi için sınırlı destek
- Birden fazla atanan kişi seçeneği yok
Asana fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Kurumsal: Fiyatlandırma için Asana ile iletişime geçin
Asana puanları ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)
- G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)
Bu Asana alternatiflerine göz atın!
8. Apple Takvim
Apple Takvim, Apple ekosisteminin geri kalanıyla sıkı bir şekilde entegre edilmiştir, bu da onu halihazırda diğer Apple ürün ve hizmetlerini kullanan kullanıcılar için iyi bir seçenek haline getirir.
Bu takvim uygulaması Apple cihazlarda önceden yüklenmiştir, bu nedenle kullanıcıların erişimi sınırlıdır. Ancak Apple Takvim'in en önemli avantajlarından biri, Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo ve diğer takvim hizmetlerinden birden fazla hesap oluşturma seçeneğidir. Böylece kişisel ve iş programlarınızı tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz!
Apple Takvim'in en iyi özellikleri
- Kullanıcılar tüm takvimleri veya belirli takvimleri tek bir pencerede görebilir
- Kullanıcılar, varış noktasına ulaşmak için gereken süreye göre "Çıkma Zamanı" bildirimleri almak için etkinliğin konum adresini ekleyebilir
Apple Takvim sınırlamaları
- Diğer takvim uygulamaları ve Google Takvim alternatiflerine kıyasla proje yönetimi veya zaman takibi için uygun değildir
- Takvimdeki etkinlikler, okunmasını zorlaştıran ve hantal hale getiren HTML kodunu gösterir
Apple Takvim fiyatlandırması
- Apple Takvim, Apple kullanıcı ID'si ile ücretsizdir
Apple Takvim puanları ve yorumları
- Capterra: Yok
- G2: 4/5 (160+ yorum)
Bonus: ADHD organizasyon araçları ve ADHD uygulamalarıyla düzenli olun!
9. Monday. com
Monday.com, kullanıcıların görevleri, projeleri ve iş akışlarını yönetmeleri için tasarlanmış bir proje yönetimi aracıdır. Kullanıcıların takvimde görevleri ve son teslim tarihlerini planlayıp görüntülemelerine olanak tanıyan bir takvim özelliği içerir.
Monday takviminin Google Takvim'e göre en önemli avantajlarından biri esnekliği ve özelleştirilebilir olmasıdır. Ekstra tarayıcı sekmeleri açmadan, Bölünmüş görünüm özelliğini kullanarak Takvim görünümünü ve Pano görünümünü yan yana açabilirsiniz. Örneğin, Takvim görünümündeki bir etkinliği Pano görünümündeki ilgili proje panosuyla karşılaştırabilirsiniz.
Monday'in en iyi özellikleri
- Takvim görüntüleme filtreleme özelliği ile tam olarak görmek istediklerinizi görüntüleyin
- Hangi görevlerin hangi projeye ait olduğunu görmek için takvim bileşeni
- Projeleri kolayca izlemek için özelleştirilebilir iş akışları
- Otomasyon
Monday sınırlamaları
- Özellikler, bu listedeki diğer Google Takvim alternatiflerine kıyasla çok ayrıntılı değildir
- Gösterge panelleri ücretli bir premium özelliktir
Monday fiyatlandırması
- Bireysel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 8 $/koltuk
- Standart: 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 10 $/koltuk
- Pro: 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 16 $/koltuk
- Enterprise: Fiyatlandırma için Monday ile iletişime geçin
Monday puanları ve yorumları
- Capterra: 4,6/5 (3.300'den fazla yorum)
- G2: 4,7/5 (6.600+ yorum)
10. ProofHub
ProofHub, web tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Görev atamaları, son tarihler, ilerleme takibi ve dosyaları depolamak ve paylaşmak için merkezi bir yer gibi çeşitli özellikler içerir. Ayrıca, takımların zamanlarını ve son tarihlerini yönetmelerine yardımcı olmak için yerleşik bir zaman izleme aracı ve bir takvim içerir.
Proofhub'daki takvim özelliğinin en önemli avantajlarından biri, birden fazla takvimi yönetebilmesidir. Takvim özelliği, kullanıcıların birden fazla takvim oluşturmasına ve bunları işlevler arası takımlarla paylaşmasına olanak tanır. Ayrıca, Proofhub'ın takvim özelliği takvime farklı erişim düzeyleri sunar, böylece kullanıcılar takvimlerini kimlerin görüntüleyebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol edebilir.
ProofHub'ın en iyi özellikleri
- Takvimlerde işleri planlamak için otomatik hatırlatıcılar
- Takımlar ve projeler üzerinde üst düzey kontrol
- Görevler birden fazla kullanıcıya atanabilir
- Zaman takibi
ProofHub sınırlamaları
- Karmaşık iş akışlarını yönetmek için uygun değildir
- Bütçeleme fonksiyonu yoktur
ProofHub fiyatlandırması
- Temel: Aylık 45 $, yıllık faturalandırılır
- Ultimate Kontrol: Aylık 89 $, yıllık faturalandırılır
ProofHub puanları ve yorumları
- Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)
- G2: 4,5/5 (70 yorum)
ClickUp: 2025'in En İyi Google Takvim Alternatifi
Bazen Google Takvim'in sunduğu kolaylık yeterli olmaz ve programınız dağınık, karmaşık ve verimsiz hale gelir. Bu durumlar, projelerinizi yolunda tutmak için Google Takvim alternatiflerini hem gerekli hem de son derece değerli kılar!
Bu araçlardan herhangi biri işinizi yapmanıza yardımcı olacaktır, ancak yalnızca biri verimliliğinizi tamamen yeni bir düzeye taşımak için tasarlanmıştır. ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve konuşmaları tek bir platformda birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası ile hızlandırılmış bu uygulama, takımların işlerini daha hızlı tamamlamasına olanak tanır.
ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile akıllı bir takvime, sınırsız göreve, tonlarca özelliğe, şablona ve entegrasyona tamamen ücretsiz olarak erişin. Zaman yönetimi sırlarınızı takımın geri kalanıyla paylaşmaya hazır olduğunuzda, ClickUp'ta sadece 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana yükseltin!