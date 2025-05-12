2025'in En İyi 10 Google Takvim Alternatifi ve Rakibi

Google Takvim'i seviyorsanız elinizi kaldırın. 🙋🏼‍♀️

Biz de öyle! Herhangi bir Google hesabı ile kişisel kullanım için ücretsizdir, kullanışlıdır, sezgiseldir ve kendini güncelleyen bir yapıya sahiptir. Bundan daha basit olamaz!

Zamanı bloklara ayırarak çalışan veya toplantılarla boğuşan kişiler için mükemmel olan Google Takvim, en yoğun günlerinizi yönetmenin getirdiği endişeyi hafifletmeyi amaçlar. Öğrenmesi hızlı ve kullanımı kolaydır, proje yönetimi takviminizi cihazlar arasında özelleştirme, otomasyon ve senkronizasyon için pratik özellikler sunar. Ancak bu düzeyde işlevselliğe sahip tek takvim uygulaması değildir… 👀

Aslında, Google Takvim'in kullanışlılığıyla rekabet edebilecek ve hatta onu aşabilecek çok sayıda yazılım var. Ve kişisel etkinliklerin şirketin Google Takvim'inde yanlışlıkla paylaşılmasının ne kadar kolay olduğunu düşünürsek, seçeneklerinizi bilmek fena bir fikir değil!

Ve doğru yere geldiniz. 🙂

Bir sonraki Google Takvim alternatifiniz için olmazsa olmaz özellikleri incelerken bizi takip edin ve bugün piyasadaki en iyi 10 rakibi keşfedin! Ayrıntılı analizler, artılar ve eksiler, fiyat bilgileri, derecelendirmeler ve daha fazlası dahil. 🏆

Google Takvim alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Google Takvim, Gmail hesabı olan herkesin kişisel kullanım için ücretsiz olarak kullanabileceği Google Çalışma Alanı ürün paketinin bir parçasıdır. Google Takvim, Gmail hesabınızla senkronizasyon sağlar, böylece gelen kutunuzda bahsedilen etkinlikler otomatik olarak takviminize eklenir ve bu da tek başına programınızı çok hızlı bir şekilde çok yoğun gösterebilir. 😳

Sadece Google Takvim'den daha fazlasını yapan bir uygulama bulmak değil, takımınızın özel ihtiyaçlarına uygun bir uygulama bulmak önemlidir. Ayrıca, popülerliğine rağmen Google Takvim'in özellik listesi sizin için en uygun seçenek olmayabilir.

Google Takvim, haftanıza etkinlik eklemeyi hızlı ve kolay hale getirirken, diğer takvimleri ve görev oluşturmayı da eklemeye başladığınızda o kadar sezgisel değildir. Bu da bazı takımların, programlarının yanı sıra görev yönetimini de yürütmek için Google E-Tablolar'da veya hatta Google Dokümanlar'da yeni takvimler oluşturmasına neden olur ve işte burada işler karmaşıklaşmaya başlar.

…Ve işte böylece, kendinizi bir Google Takvim alternatifi ararken bulursunuz. ✨

En iyi Google Takvim alternatifleri, toplantılarınızı, etkinliklerinizi ve projelerinizi aynı yazılımda bir araya getirir. Böylece, günlük programınız ile iş görevlerinizi kontrol etmek yerine, hepsini aynı anda görebilirsiniz.

Google Takvim alternatifinde aranması gereken diğer anahtar özellikler şunlardır:

Otomasyon özellikleri Yinelenen etkinlikleri veya görevleri planlamak için

Toplantılarınızı, görevlerinizi ve hatırlatıcılarınızı her açıdan yönetmek için birden fazla görünüm

Hatırlatıcılar ve bildirimler , hiçbir şeyi kaçırmayın

Zaman takibi ile hafta boyunca verimliliğinizi en üst düzeyde tutun

Sürükle ve bırak işlevselliği ile programınızı gerektiği gibi oluşturun ve düzenleyin

Zoom ve Slack gibi uygulamalarla entegrasyonlar takviminize daha fazla bağlam, işlevsellik ve değer katmak için

Birden fazla cihazda senkronizasyon, takviminizi her zaman elinizin altında tutun

ClickUp Takvim ile diğer iş araçlarından toplantılarınızı senkronize ederek tüm gününüzü yönetin

Google Takvim bu özelliklerin çoğuna sahiptir, ancak her yazılım kendine özgü bir yorum katar. İş tarzınıza en uygun olanı bulmak için deneme, hata ve incelemeler yapmanız gerekir. Bunun dezavantajı nedir? Çok zaman alıcı olabilir. 🫠

Ama neyse ki bunu yapmanıza gerek yok! Çünkü biz zaten yaptık. 🤓

2025'in En İyi 10 Google Takvim Alternatifi

En iyi Google Takvim alternatiflerini test etmek için programınıza zaman ayırmanıza gerek yok, biz sizin için yaptık!

Her takım için en iyi 10 Google Takvim alternatifini içeren bu listeyi hazırladık. Özellik karşılaştırmaları, artılar ve eksiler, fiyatlandırma, derecelendirmeler ve daha fazlasını bulun!

ClickUp Takvim'e geçin ClickUp Takvim ile otomatik hatırlatıcılar ayarlayarak toplantıları planlayın ve takvimleri senkronize edin

ClickUp, programınızı, görevlerinizi ve uygulamalar arasındaki işlerinizi tek bir dinamik platformda bir araya getirmek için tasarlanmış tek hepsi bir arada verimlilik aracıdır. Her boyuttaki takımlar, işletmeler ve bireysel kullanıcılar, günlük toplantılarından karmaşık projelere kadar her şeyi tek bir ekrandan yönetmek için zengin özelleştirilebilir özellikler seti nedeniyle ClickUp'a güveniyor.

Etkinlikleri görüntülemekle kalmayıp önceliklerinize uyum sağlayan yapay zeka destekli bir alternatif olan ClickUp Takvim ile geleneksel takvim sorunlarına veda edin. Görevleri otomatik olarak planlayın, odaklanma zamanını bloklayın ve her gün mükemmel şekilde optimize edilmiş bir gün geçirin. Google Takvim'den farklı olarak ClickUp, etkinliklerinizi otomatik toplantı notları ve eylem öğesi oluşturma özelliği ile Clickup çalışma alanınızdaki görevlere, belgelere ve projelere doğrudan bağlar. Ayrıca, Google Takvim ile iki yönlü senkronizasyon, ClickUp Takvim'in verimlilik artırıcı özelliklerini denerken Google Takvim'i kullanmaya devam ederseniz hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

ClickUp'a geçmek size ne gibi faydalar sağlayacak? Eğlenceli bir tanıtım videosu için aşağıdaki videoyu izleyin 👇🏽

ClickUp'ın Yıllık Takvim Şablonu ile başlayın!

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yıllık Takvim Şablonu ile tüm yıl için hedeflerinizi planlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çok sayıda özelliğe uyum sağlamak için bir öğrenme süreci yaşar

Tüm görev görünümleri henüz ClickUp mobil uygulamasında mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.510+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.510+ yorum)

2. Microsoft Outlook Takvim

microsoft Outlook Takvim aracılığıyla

Microsoft Outlook Takvim, takımların günlük etkinliklerini, etkinliklerini ve neredeyse tüm takvim randevularını yönetmeleri için bir uygulamadır! Yazılım, hatırlatıcılar, takvim paylaşımı, birden fazla takvimi aynı anda karşılaştırmak için üst üste bindirme, özelleştirilmiş renklerle temalar ve daha fazlasını içeren çeşitli özelliklerle donatılmıştır.

Outlook Takvim'i kullanmanın en büyük avantajı, Microsoft Teams gibi diğer Microsoft ürünleriyle entegrasyonudur. Takım Toplantıları özelliği, kullanıcıların ayrı bir pencere açmadan Microsoft Teams ile çevrimiçi toplantılar ve etkinlikler planlamasına, bunlara katılmasına ve bunları düzenlemesine olanak tanır.

ClickUp ile Microsoft Outlook entegrasyonunu inceleyin!

Microsoft Outlook Takvim'in en iyi özellikleri

Kimlik avı dolandırıcılığı, virüs veya kötü amaçlı yazılım içeren güvenli olmayan bağlantıların otomatik olarak devre dışı bırakılması

Tüm randevularınızı yeniden girmek zorunda kalmamak için Google Takvim'i Outlook'a aktarın

Mesajları, kişileri ve belgeleri bulmak için Outlook arama

Yan yana takvim görünümleri

Microsoft Outlook Takvim sınırlamaları

Çok fazla işlevsellik, basit planlama ihtiyaçlarının önüne geçebilir

Outlook takvim dışa aktarma özelliği ile değişiklikler Google Takvim'e otomatik olarak yansıtılmaz

Microsoft Outlook Takvim fiyatlandırması

Microsoft Outlook Takvim, Microsoft hesabı ile ücretsizdir

Microsoft Outlook Takvim puanları ve yorumları

Capterra: Yok

G2: Yok

Bu Google Takvim uzantılarına göz atın!

3. Zoho Takvim

zoho Takvim aracılığıyla

Bir sonraki Google Takvim alternatifimiz Zoho Takvim. Bu takvim yazılımı, hatırlatıcılar, görev listeleri ve yerleşik bir yapılacaklar listesi gibi özellikler içerir. Zoho Takvim, diğer Zoho ve takvim uygulamalarının yanı sıra Google Takvim ve Outlook ile de entegre edilebilir.

Zoho Takvim'in Google Takvim'e göre en önemli avantajlarından biri, diğer Zoho uygulamalarıyla entegrasyonudur. Örneğin, kullanıcılar Zoho Takvim'de görevler ve randevular oluşturup bunları Zoho Mail'de görüntüleyebilir veya Zoho CRM'de bir kişi oluşturabilir. Bu, işlerinde birden fazla Zoho uygulamasına güvenen takımlar için daha verimli bir iş akışı sağlar!

Zoho Takvim'in en iyi özellikleri

İş etkinliklerinde takımınızla işbirliği yapmak için genel takvimler veya grup takvimleri

Akıllı Ekleme, yazdığınız cümlelerden gerekli etkinlik ayrıntılarını çıkarır

RSVP durum güncellemeleri ve hatırlatıcı bildirimler

Zoho Takvim'in web sitelerine yerleştirilmesi

Zoho Takvim sınırlamaları

Karmaşık program bağımlılıklarını yönetme yeteneği sınırlıdır

Belirli proje ihtiyaçlarına uyum sağlama konusunda sınırlı esneklik

Zoho Takvim fiyatlandırması

Zoho Takvim tüm kullanıcılar için ücretsizdir

Zoho Takvim puanları ve yorumları

Capterra: 3,8/5 (5+ yorum)

G2: 4,5/5 (50+ yorum)

4. Teamup Takvim

teamup Takvim aracılığıyla

Teamup Calendar, web tabanlı bir takvim ve planlama yazılımıdır. Kullanıcıların randevular, etkinlikler ve toplantılar oluşturup yönetmelerine ve bunları başkalarıyla paylaşmalarına olanak tanır.

Google Takvim'den farklı olarak, Teamup Takvim karmaşık planlama ihtiyaçlarını karşılayabilir. Kullanıcılar, kaynak planlama gibi daha gelişmiş planlama seçeneklerine erişebilir. Örneğin, Alt takvim özelliği, kullanıcıların tek bir ana takvim içinde farklı takvim katmanları oluşturmasına yardımcı olur. Bu, işlevler arası takımları ve kaynakları yönetmesi gereken kuruluşlar için uygun bir çözümdür.

Teamup Takvim'in en iyi özellikleri

Belirli iş bilgisi kategorileri için özel alanlar

Kolay filtreleme ve önceliklendirme ile görev durumları

Tablo görünümünde görüntülenen çoklu seçim alanları

Çalışan izin kategorileri

Teamup Takvim sınırlamaları

Paydaş yönetimi ve iletişimi için sınırlı işlevsellik

Google Takvim uygulamasına kıyasla eski takvim arayüzü

Teamup Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Plus : Takvim başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır (KDV hariç)

Pro : Takvim başına aylık 25 $, yıllık olarak faturalandırılır (KDV hariç)

İş : Takvim başına aylık 60 $, yıllık faturalandırılır (KDV hariç)

Enterprise: Takvim başına aylık 105 $, yıllık faturalandırılır (KDV hariç)

Teamup Takvim puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Bu paydaş yönetimi yazılımlarına göz atın!

5. TimeBlocks

via TimeBlocks

TimeBlocks'un Google Takvim'e göre en önemli avantajlarından biri, zamanlamaya blok tabanlı yaklaşımıdır. Zaman bloklama, belirli görevleri tamamlamak için zaman blokları planlamayı içeren bir verimlilik tekniğidir. Bu yöntem, bireylerin günlerini planlamalarına ve daha az önemli faaliyetlerle zaman kaybetmek yerine önceliklerine ve hedeflerine odaklanmalarını sağlar.

TimeBlocks, serbest çalışanlar veya yükleniciler için en iyisidir. Takımlar, uygulamayı proje yönetimi ve zaman takibi için sınırlayıcı bulabilir. Zaman takibi sizin için vazgeçilmez bir takvim özelliği ise, ClickUp'ı deneyin!

TimeBlocks'un en iyi özellikleri

Google, Apple, Outlook ve daha fazlasını kullanarak tek bir oturum açma ile takvim senkronizasyonu

Karmaşık ayarlar olmadan programınızı yazabileceğiniz Hızlı Yazma sayfası

Hızlı erişim için aylık takvim görünümü

Sürükle ve bırak arayüzü

TimeBlocks sınırlamaları

Kaynak kısıtlamaları ve çakışmalarıyla başa çıkma yeteneği sınırlıdır

Yerel zaman takibi özelliği yoktur

TimeBlocks fiyatlandırması

TimeBlocks ücretsiz bir uygulamadır

TimeBlocks puanları ve yorumları

Capterra: Yok

G2: Yok

6. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Bir proje yönetimi ve takım iletişimi aracı olarak Basecamp, yapılacaklar listesi, dosya depolama ve mesajlaşma gibi özellikler sunar. Basecamp'ın Google Takvim'e göre en büyük avantajı, işbirliği ve iletişime verdiği önemdir. Takım üyeleri, mesajlaşma, yapılacaklar listesi ve dosya depolama gibi özellikleri kullanarak Basecamp ile daha kolay bir şekilde birlikte çalışabilir ve bilgi paylaşabilir.

Proje yöneticileri, Takvim planlama uygulaması özelliğini kullanarak etkinlikler oluşturabilir ve planlayabilir. Bu araç, takımların projenin son teslim tarihine kadar yapılacak toplantıları planlamasını kolaylaştırır.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Proje takvimi, son teslim tarihlerini, yapılacak işleri, dönüm noktalarını ve ilgili etkinlikleri gösterir

Tek sayfada proje, görev ve program gösterge paneli

Uygulama içinde bireysel veya grup doğrudan mesajlar

Takım için otomatik anket ile kontrol edin

Basecamp sınırlamaları

Sınırlı ilerleme izleme fonksiyonu

Görev öncelikleri yok

Basecamp fiyatlandırması

Sınırsız kullanıcı : 299 $/ay, yıllık faturalandırılır

Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler veya küçük takımlar için: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Basecamp puanları ve yorumları

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)

7. Asana

asana aracılığıyla

Asana, web tabanlı bir proje yönetimi ve takım işbirliği yazılımıdır. Kullanıcıların görevleri ve projeleri düzenlemelerine, izlemelerine ve yönetmelerine ve takım üyeleriyle iletişim kurmalarına olanak tanır. Asana'daki takvim özelliğinin en önemli avantajlarından biri, tüm etkinliklerinizi kolayca görebilmeniz ve görevlerin son teslim tarihlerini yönetebilmenizdir.

Örneğin, takvim filtresini kullanarak herhangi bir projeyi özel alanlara göre sıralayabilir, öncelikleri, içerik türlerini veya onay durumunu bulabilirsiniz. Takvim filtreleme, neyin ne zaman yapılması gerektiğini, bir projenin planın ilerisinde mi yoksa gerisinde mi olduğunu ve herhangi bir darboğaz veya gecikme olup olmadığını kolayca görmenizi sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Etkinliklerim bölümündeki haftalık görünüm, son teslim tarihlerini ve yaklaşan etkinlikleri izler

Özel alan değeri olarak da kullanılabilen proje takvimlerinde renk kategorizasyonu

Kişisel projeler veya takım projeleri için çeşitli takvim görünümleri

Görev yönetimi

Asana sınırlamaları

Program kalitesi yönetimi için sınırlı destek

Birden fazla atanan kişi seçeneği yok

Asana fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $, yıllık olarak faturalandırılır

Kurumsal: Fiyatlandırma için Asana ile iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

Bu Asana alternatiflerine göz atın!

8. Apple Takvim

apple aracılığıyla

Apple Takvim, Apple ekosisteminin geri kalanıyla sıkı bir şekilde entegre edilmiştir, bu da onu halihazırda diğer Apple ürün ve hizmetlerini kullanan kullanıcılar için iyi bir seçenek haline getirir.

Bu takvim uygulaması Apple cihazlarda önceden yüklenmiştir, bu nedenle kullanıcıların erişimi sınırlıdır. Ancak Apple Takvim'in en önemli avantajlarından biri, Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo ve diğer takvim hizmetlerinden birden fazla hesap oluşturma seçeneğidir. Böylece kişisel ve iş programlarınızı tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz!

Apple Takvim'in en iyi özellikleri

Kullanıcılar tüm takvimleri veya belirli takvimleri tek bir pencerede görebilir

Kullanıcılar, varış noktasına ulaşmak için gereken süreye göre "Çıkma Zamanı" bildirimleri almak için etkinliğin konum adresini ekleyebilir

Apple Takvim sınırlamaları

Diğer takvim uygulamaları ve Google Takvim alternatiflerine kıyasla proje yönetimi veya zaman takibi için uygun değildir

Takvimdeki etkinlikler, okunmasını zorlaştıran ve hantal hale getiren HTML kodunu gösterir

Apple Takvim fiyatlandırması

Apple Takvim, Apple kullanıcı ID'si ile ücretsizdir

Apple Takvim puanları ve yorumları

Capterra: Yok

G2: 4/5 (160+ yorum)

Bonus: ADHD organizasyon araçları ve ADHD uygulamalarıyla düzenli olun!

9. Monday. com

via Monday

Monday.com, kullanıcıların görevleri, projeleri ve iş akışlarını yönetmeleri için tasarlanmış bir proje yönetimi aracıdır. Kullanıcıların takvimde görevleri ve son teslim tarihlerini planlayıp görüntülemelerine olanak tanıyan bir takvim özelliği içerir.

Monday takviminin Google Takvim'e göre en önemli avantajlarından biri esnekliği ve özelleştirilebilir olmasıdır. Ekstra tarayıcı sekmeleri açmadan, Bölünmüş görünüm özelliğini kullanarak Takvim görünümünü ve Pano görünümünü yan yana açabilirsiniz. Örneğin, Takvim görünümündeki bir etkinliği Pano görünümündeki ilgili proje panosuyla karşılaştırabilirsiniz.

Monday'in en iyi özellikleri

Takvim görüntüleme filtreleme özelliği ile tam olarak görmek istediklerinizi görüntüleyin

Hangi görevlerin hangi projeye ait olduğunu görmek için takvim bileşeni

Projeleri kolayca izlemek için özelleştirilebilir iş akışları

Otomasyon

Monday sınırlamaları

Özellikler, bu listedeki diğer Google Takvim alternatiflerine kıyasla çok ayrıntılı değildir

Gösterge panelleri ücretli bir premium özelliktir

Monday fiyatlandırması

Bireysel : Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 8 $/koltuk

Standart : 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 10 $/koltuk

Pro : 3 koltuktan başlayan fiyatlarla aylık 16 $/koltuk

Enterprise: Fiyatlandırma için Monday ile iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (3.300'den fazla yorum)

G2: 4,7/5 (6.600+ yorum)

10. ProofHub

proofHub aracılığıyla

ProofHub, web tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Görev atamaları, son tarihler, ilerleme takibi ve dosyaları depolamak ve paylaşmak için merkezi bir yer gibi çeşitli özellikler içerir. Ayrıca, takımların zamanlarını ve son tarihlerini yönetmelerine yardımcı olmak için yerleşik bir zaman izleme aracı ve bir takvim içerir.

Proofhub'daki takvim özelliğinin en önemli avantajlarından biri, birden fazla takvimi yönetebilmesidir. Takvim özelliği, kullanıcıların birden fazla takvim oluşturmasına ve bunları işlevler arası takımlarla paylaşmasına olanak tanır. Ayrıca, Proofhub'ın takvim özelliği takvime farklı erişim düzeyleri sunar, böylece kullanıcılar takvimlerini kimlerin görüntüleyebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol edebilir.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Takvimlerde işleri planlamak için otomatik hatırlatıcılar

Takımlar ve projeler üzerinde üst düzey kontrol

Görevler birden fazla kullanıcıya atanabilir

Zaman takibi

ProofHub sınırlamaları

Karmaşık iş akışlarını yönetmek için uygun değildir

Bütçeleme fonksiyonu yoktur

ProofHub fiyatlandırması

Temel : Aylık 45 $, yıllık faturalandırılır

Ultimate Kontrol: Aylık 89 $, yıllık faturalandırılır

ProofHub puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

G2: 4,5/5 (70 yorum)

ClickUp: 2025'in En İyi Google Takvim Alternatifi

Bazen Google Takvim'in sunduğu kolaylık yeterli olmaz ve programınız dağınık, karmaşık ve verimsiz hale gelir. Bu durumlar, projelerinizi yolunda tutmak için Google Takvim alternatiflerini hem gerekli hem de son derece değerli kılar!

Bu araçlardan herhangi biri işinizi yapmanıza yardımcı olacaktır, ancak yalnızca biri verimliliğinizi tamamen yeni bir düzeye taşımak için tasarlanmıştır. ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve konuşmaları tek bir platformda birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası ile hızlandırılmış bu uygulama, takımların işlerini daha hızlı tamamlamasına olanak tanır.

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile akıllı bir takvime, sınırsız göreve, tonlarca özelliğe, şablona ve entegrasyona tamamen ücretsiz olarak erişin. Zaman yönetimi sırlarınızı takımın geri kalanıyla paylaşmaya hazır olduğunuzda, ClickUp'ta sadece 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana yükseltin!