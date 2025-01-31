2025'in En İyi 10 Paydaş Yönetimi Yazılımı

İş girişimlerinin başarısı, bir projedeki paydaşlar tarafından etkilenir. İster çalışanlar, müşteriler, ortaklar, yatırımcılar veya başka bir rolde olsunlar, paydaşlarla olan iletişiminizi ve yükümlülüklerinizi takip etmek, işinizde yapılacak en önemli şeylerden biridir. Bu işi etkili bir şekilde yapmanın anahtarı, doğru paydaş yönetimi yazılımını seçmektir.

Bu araçlar, paydaşlarla etkileşimlerinizi izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Paydaşlarınızın tercihleri ve onlarla olan ilişkilerinizin durumu hakkında bilgi depolayabilir ve veri analitiğini kullanarak paydaşlarınız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. En iyi yazılımlar , işbirliğine dayalı ve sürekli ilişkiler kurmanıza yardımcı olacak kapsamlı iletişim ve işbirliği araçlarına da sahiptir.

Paydaş yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Paydaş yönetimi, iş yaptığınız hemen hemen herkesle olan ilişkilerinizi kapsar. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza mümkün olduğunca uygun bir yazılım ürünü bulmak önemlidir. İhtiyaçlarınıza özel özelliklerin yanı sıra, kuruluşunuzun paydaş yönetimi olgunluk çözümünü seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç genel fikir vardır:

Kullanım kolaylığı ve kullanıcı arayüzü: Yazılım sezgisel ve kullanımı kolay olmalı veya çalışanların hızlı bir şekilde alışmasını kolaylaştıran kapsamlı eğitim sağlamalıdır İletişim ve işbirliği: Dahili paydaşlarla iletişim ve işbirliği için entegre araçlar arayın, böylece harici araçlara bağımlı olmaktan kurtulun Veri merkezileştirme ve yönetimi: Yazılım, tüm paydaş bilgileri, etkileşimleri ve iletişim geçmişi için merkezi bir depo görevi görmelidir Analiz ve raporlama: Araç, çabalarınızın ilerlemesini daha kolay izleyebilmeniz için sağlam raporlama ve analiz araçları sunmalıdır Güvenlik ve gizlilik: Hassas verileri depolamak için kullanacağınız paydaş yönetimi platformunuz, veri güvenliği ve gizlilik düzenlemelerine uymalı ve veri koruma özellikleri sunmalıdır Entegrasyon yetenekleri: Yazılım, teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla iyi bir şekilde entegre olursa, iş akışlarınızı daha iyi hale getirir ve daha yüksek bir veri bütünlüğü seviyesi sağlar Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe, onunla birlikte büyüyebilecek bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Hem küçük işletmeleri hem de kurumsal müşterileri destekleyen bir paydaş yönetimi uygulaması arayın

2024'ün En İyi 10 Paydaş İlişkileri Yönetimi Yazılımı

Doğru ürünü seçmek, daha hızlı çalışmanıza ve büyüme kaldıraçlarını açmanıza olanak tanır. İşiniz için doğru kararı vermenize yardımcı olmak için, 2024 yılında piyasadaki en iyi 10 paydaş yönetimi aracını içeren bir liste hazırladık.

ClickUp'ın güçlü CRM ve ilişki özellikleriyle paydaş ilişkilerini takip edin

ClickUp'ın ücretsiz proje yönetimi yazılımı ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) işlevleri, paydaş yönetimi için bir varlık olacak kadar çok yönlüdür. Yalnızca müşterilerle sınırlı olmayan ClickUp CRM, paydaş ilişkilerini izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. İş yaptığınız herkesin tercihlerini, etkileşimlerini ve etkileşim geçmişini kolayca saklayın.

ClickUp Paydaş Listesi şablonu, paydaş listenizi oluşturma ve sürdürme sürecini basitleştirir. Kişiselleştirme ve iletişimi iyileştirmek için paydaşları rollerine ve faizlerine göre kategorize etmenize ve segmentlere ayırmanıza olanak tanır. Daha fazla içgörü elde etmek için Clickup Paydaş Analizi Şablonunu deneyin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile paydaşlarla bilgi paylaşımı ve diğer iletişim ve işbirliği görevlerini gerçekleştirmek çok kolaydır. Bu paneller, ihtiyacınız olan bilgileri her zaman size sunmak için kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar.

ClickUp, yetenekli bir paydaş yönetimi çözümünden daha fazlasıdır; teknoloji ihtiyaçlarınızın çoğunu karşılayan hepsi bir arada bir iş çözümü haline gelmesini sağlayan kapsamlı bir özellik seti sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI ile yorum konularının özetlerini oluşturun, belge taslakları hazırlayın, eylem öğeleri oluşturun ve daha fazlasını yapın

Paydaş katılım faaliyetlerini kolaylaştırmak için görev izleyicileri ve birden fazla atanan kişi işlevselliği

Harici tedarikçi projelerini yönetmek için özelleştirilebilir görev yönetimi ve işbirliği araçları

Etkili paydaş veri yönetimi için hedef izleme ve ilerleme takibi

Çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon

Proje planlama için Gantt grafikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir

Bazı kullanıcılar arayüzü karmaşık buluyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Totango

Totango aracılığıyla

Totango, paydaş yönetimine odaklanan bir müşteri başarı platformudur. Yazılımı, bir müşterinin başarısını destekleyen tüm kişileri haritalandırır. Ayrıca, paydaşlar arasındaki ilişkileri de haritalandırarak katılım düzeylerini anlayabilmenizi sağlar.

Yazılımın modüler tasarımı, belirli iş ihtiyaçlarınız için kullanmak istediğiniz bileşenleri kolayca seçmenizi sağlar.

Destek, satış ve toplantılar gibi etkileşimlerden standartlaştırılmış veriler toplamak için paydaş haritalama şablonlarıyla profiller oluşturabilirsiniz. Bu, bir profilin 360 derecelik bir görünümünü sağlar. Ayrıca, seviyelere ve diğer ayrıntılara göre zaman içinde paydaş katılımını yönetmek için otomatikleştirilmiş iş akışları gibi paydaş risk yönetimi çözümleri de sunar.

Raporlama gösterge panelleri, başarı programlarını optimize etmek için anahtar metrikler hakkında içgörüler sağlar. Bu metrikler arasında yenileme riskleri, müşteri sağlığı puanları, etkileşim düzeyleri ve yatırım getirisi bulunur. Yazılım, daha eksiksiz içgörüler elde etmek için diğer araçlarla entegre olur.

Totango'nun en iyi özellikleri

Müşteri sağlığı ve etkileşimi izleme

Müşteri segmentasyonu ve kişiselleştirilmiş iletişim

Müşteri yolculuğunun izlenmesi ve analizi

CRM ve destek araçlarıyla entegrasyon

Totango sınırlamaları

İlk kurulum ve yapılandırma karmaşık olabilir

Fiyatlandırma, birçok rakipten daha pahalıdır

Totango fiyatlandırması

Başlangıç: 2.988 $/yıl

Enterprise: 18.000 $/yıl

Premier: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Totango puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (780 yorum)

Capterra: 4/5 (24 yorum)

3. Paydaş Haritalama

Paydaş Haritalama Aracılığıyla

Stakeholder Management tarafından sunulan bu ürün grubu, paydaşları yönetmek için iyi belgelenmiş bir metodoloji ve bir dizi elektronik tablo şablonundan oluşur.

Stakeholder Circle metodolojisi, iş girişimleri için paydaş katılımını yönetmeye yardımcı olur. Paydaşları tanımlamak, önceliklendirmek, görselleştirmek, etkileşim kurmak ve izlemek için araçlar sağlar. Ayrıca, ihtiyaçlarını ve etkilerini anlamak için tartışmalar yoluyla paydaşları belirler.

Önceliklendirme, güç, yakınlık ve aciliyeti değerlendirerek paydaşların bir sıralamasını oluşturur. Ardından, araç en önemli paydaşları bir daire içinde haritalandırarak boyut, renk ve pozisyonla önemlerini görselleştirir. Paydaşlarla olan ilişkiler ve ihtiyaçlar değiştikçe katılım stratejileri geliştirebilir ve izleyebilirsiniz.

Üç Microsoft Excel şablonu, Paydaş Çemberi metodolojisine dayalı olarak çeşitli düzeylerde paydaş analizi sağlar.

Paydaş Haritalama'nın en iyi özellikleri

Paydaşların ve ilişkilerin görsel haritalaması

Katılım izleme ve iletişim geçmişi

Özelleştirilebilir paydaş profilleri

Tek seferlik satın alma

Paydaş Haritalama sınırlamaları

Excel tabanlı tasarım, sınırlı entegrasyon seçenekleri anlamına gelir

Müşteri yorumlarından sınırlı bilgi

Paydaş Haritalama fiyatlandırması

Paydaş Çalışma Sayfası: 30 $

Stakeholder on a Page: 5 $

İletişim Planı: 20 $

Paydaş Haritalama derecelendirmeleri ve yorumları

Yorum bulunmamaktadır

4. Darzin

Via Darzin

Darzin'in Paydaş CRM'si, işinizin tüm anahtar paydaşlarını tek bir merkezi platformda haritalandırmasına, izlemesine ve onlarla iletişim kurmasına olanak tanır. Proje geliştirme veya diğer girişimlerle ilgili iç ve dış paydaşları belirlemeye yardımcı olur. Kullanıcılar, her paydaş için profil oluşturabilir ve etki düzeyi, katılım geçmişi ve öncelikler gibi ayrıntıları kaydedebilir.

CRM, paydaşlar arasındaki bağlantıları görselleştirmek için ilişki haritalama özelliklerini kullanır. Otomatikleştirilmiş iş akışları, özelleştirilmiş e-postalar veya mesajlar gönderme gibi iletişim ve erişim faaliyetlerini yönlendirir. Profiller ve veri kaynaklarından elde edilen içgörüler, her bir paydaş hakkında 360 derecelik bir görünüm sağlar. Performans ölçümleri, zaman içindeki katılım düzeylerini gösterir.

Diğer sistemlerle entegrasyon, ilgili paydaş verilerini sağlar. Son derece spesifik veriler oluşturmak için yazılım, paydaşlardan ilgili geri bildirimleri toplamak için kullanabileceğiniz anket oluşturma araçları içerir.

Darzin'in en iyi özellikleri

Paydaş katılımı planlama ve izleme

Gerçek zamanlı geri bildirim toplama ve analiz

Özelleştirilebilir raporlama ve analiz

CRM ve anket araçlarıyla entegrasyon

Darzin sınırlamaları

Web sitesinde fiyat bilgisi bulunmamaktadır

Bazı kullanıcılar daha fazla otomasyon özelliği ister

Darzin fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Darzin puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (dört yorum)

5. InfoFlo

InfoFlo aracılığıyla

InfoFlo'nun paydaş CRM'si, profil oluşturma, iletişim izleme ve özelleştirme yoluyla ilişkileri yönetmeye yardımcı olur. Profiller, iletişim bilgilerini ve etkileşim geçmişini tek bir kapsamlı görünümde toplar. Tutarlı bir iletişim sağlamak için e-postalar ve toplantılar gibi etkileşimleri izler.

Paydaşları, atanan etiketleri, alanları ve kategorileri kullanarak segmentlere ayırabilirsiniz. Görevler, hatırlatıcılar ve belgeler, son tarihleri ve önemli bilgileri merkezi olarak yönetir. Raporlama fonksiyonları, çabalarınızın başarısını ölçmenize yardımcı olur.

Temel paket, paydaşlarla ilgili coğrafi bilgileri haritalamak için Bing Maps ile entegrasyon içerir. Diğer proje geliştirme araçlarıyla entegrasyonlar eklenti olarak mevcuttur.

InfoFlo'nun en iyi özellikleri

İletişim ve paydaş yönetimi

İletişim geçmişi izleme

Belge ve dosya depolama

E-posta ve takvim araçlarıyla entegrasyon

InfoFlo sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü daha modern olabilir

Bazı kullanıcılar ara sıra performans sorunlarından bahsetmektedir

InfoFlo fiyatlandırması

InfoFlo Core: 99 $

InfoFlo Offline: 199 $

InfoFLo PBX: 399 $

InfoFlo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (91 yorum)

Capterra: 4,5/5 (95 yorum)

6. StakeWare

Via StakeWare

StakeWare, anahtar paydaşlarınızı belirlemenize, analiz etmenize ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir paydaş yönetimi yazılımıdır. Etki, önem ve diğer faktörlere göre paydaşları haritalamak için araçlar sağlar. Kullanıcılar, paydaşları segmentlere ayırmak ve kategorilere ayırmak için iletişim bilgilerini, ilişki geçmişini, faizlerini, sorunlarını ve diğer ayrıntıları yakalayabilir.

StakeWare, toplantılar, e-postalar ve aramalar gibi katılım faaliyetlerini izlemeyi kolaylaştırır. Yazılım, birkaç yerleşik veya entegre işbirliği aracı özelliğine sahiptir, bu da onu etkili bir takım iletişim uygulaması haline getirir.

Raporlama özellikleri, hedefli katılım planları geliştirmek için gerekli içgörüler sağlar. Paydaşlar ve bunlarla ilişkili analizler hakkında bilgiler, yazılımın gösterge panelinde kolayca erişilebilir.

StakeWare'in en iyi özellikleri

Paydaşların belirlenmesi ve sınıflandırılması

Sorun izleme ve çözüm yönetimi

İletişim geçmişi ve belge paylaşımı

Bir paydaşın ilgisine ihtiyaç duyulduğunda uyarılar

StakeWare sınırlamaları

Sınırlı kullanıcı yorumları

Web sitesinde fiyat bilgisi bulunmamaktadır

StakeWare fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

StakeWare derecelendirmeleri ve yorumları

Yorum bulunmamaktadır

7. Tractivity

Tractivity aracılığıyla

Tractivity, karmaşık paydaş ortamlarını yöneten şirketler için bir paydaş katılım platformudur. Anahtar özellikleri arasında, kullanıcıların paydaş ağlarını ve segment gruplarını görselleştirmelerine olanak tanıyan özelleştirilebilir paydaş haritalama bulunmaktadır. Sistem, her paydaş için dijital profiller sağlar ve iletişim bilgilerini, geçmiş etkileşimleri, faizleri ve diğer özellikleri depolar.

Tractivity, takım üyeleriyle işbirliği içinde katılım stratejileri planlamanıza olanak tanır. Stratejileri farklı paydaş türlerine veya sorunlara göre özelleştirebilirsiniz. Platform, toplantı planlama, belge paylaşımı ve anketler gibi katılım görevlerinin yürütülmesini kolaylaştırır.

Anahtar metriklerin gerçek zamanlı izlenmesi ve ayrıntılı raporlama, paydaşların duygularını anlamanıza yardımcı olur. Ek özellikler arasında sorun kaydı, tartışma forumu ve etkinlik takvimi bulunur.

Tractivity'nin en iyi özellikleri

Paydaş katılımı planlama ve izleme

Sorun ve şikayet yönetimi

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve raporlar

CRM ve iletişim araçlarıyla entegrasyon

Tractivity sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir

Bazı kullanıcılar ara sıra yaşanan aksaklıklardan bahsetmektedir

Tractivity fiyatlandırması

Aylık 129 $'dan başlayan fiyatlarla

Tractivity puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (üç yorum)

8. Jambo

Via Jambo

Jambo, küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için esnek bir paydaş yönetimi yazılımıdır. Özellikleri, paydaşları haritalandırmanıza, profillerini yakalamanıza ve katılım faaliyetlerini planlamanıza olanak tanır.

Anahtar işlevler arasında güçlü paydaş segmentasyonu ve paydaşlarla ilişkilerinizi haritalamak için araçlar bulunur. Etkileşimleri belgeleyebilir, katılım geçmişini görüntüleyebilir ve her paydaş için sorunları veya fırsatları etiketleyebilirsiniz.

Yazılım, görev yönetimini destekleyen özellikler içerir. Yönetici rolündeki kullanıcılar görevleri atayabilir, onaylayabilir ve paydaş etkinliklerini, toplantılarını ve iletişimini planlayabilir. Dahili yorumlama aracı ile işbirliğini güçlendirerek proje şeffaflığını artırır.

Raporlama işlevselliği, ilişki sağlığı puanlarını ve güvenlik açığı ölçümlerini içerir. Sık oluşturulan raporları kolay erişim için şablon olarak kaydedebilirsiniz.

Jambo, paydaşlarla ilgili işlerle uğraşan küçük bütçeli ve küçük takımlara sahip işletmeler için kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı olmasını vurgular.

Jambo'nun en iyi özellikleri

Paydaş katılımı ve iletişimi

Özelleştirilebilir anketler ve geri bildirim toplama

Sorun çözme izleme

İletişim platformlarıyla entegrasyon

Jambo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü kafa karıştırıcı buluyor

Başlangıçta öğrenme süreci zor olabilir

Jambo fiyatlandırması

Jambo Professional: 995 $/ay

Jambo puanları ve yorumları

G2: 4/5 (bir yorum)

9. Kahootz

Via Kahootz

Kahootz, etkiyi en üst düzeye çıkarmaya odaklanan bir paydaş ilişkileri yönetim platformudur. Farklı paydaş gruplarını haritalandırmanıza ve bunların etki veya nüfuz gibi faktörlere göre nasıl ilişkili olduğunu görmenize olanak tanır.

Her paydaşın, onları segmentlere ayırmanıza yardımcı olacak özellikleri kaydedebileceğiniz bir profili vardır. Buradan gösterge panelleri ve görselleştirmeler, duygular, paylaşılan fikirler ve fırsatlar hakkında içgörüler sağlar. Yöneticiler bu içgörülerden yararlanarak özel katılım stratejileri tasarlayabilir ve ilerlemeyi kontrol edebilir.

Çevik proje yönetimi araçları, kurumsal işbirliği araçlarıyla rekabet eden özelliklerle girişimleri yolunda tutar. Toplantılar, anketler veya kampanyalar olsun, görevler ilk atamadan son onaya kadar kolayca izlenebilir. Otomatik hatırlatıcılar, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Kahootz'un en iyi özellikleri

İşbirliğine dayalı paydaş katılım yazılımı

Dosya paylaşımı ve belge işbirliği

Görev ve proje yönetimi araçları

Çeşitli verimlilik uygulamalarıyla entegrasyon

Kahootz sınırlamaları

Yazılımın öğrenmesi zor olabilir

Bazı kullanıcılar özelleştirme seçeneklerinin yetersiz olduğunu düşünüyor

Kahootz fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 £

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 11,55 £

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10,97 £

Kahootz puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (29 yorum)

Capterra: 4,7/5 (13 yorum)

10. Simply Stakeholders

Via Simply Stakeholders

Simply Stakeholders, paydaş ilişkilerini yönetmek için kullanımı kolay bir araçtır. Bu araç, sorunları izlemenize, paydaşları haritalamanıza ve AI destekli duygu analizi yoluyla içgörüler elde etmenize olanak tanır. Kişileri içe aktarabilir veya ekleyebilir, takım üyelerini davet edebilir ve Gmail ve Outlook gibi iletişim araçlarıyla entegre edebilirsiniz.

Yazılımın haritalama özellikleri, paydaşları etki, faiz ve etki düzeylerine göre görselleştirmenize olanak tanır. Görselleştirmenin ötesine geçin ve yerleşik AI analiz araçlarıyla daha derin içgörüler elde edin.

Simply Stakeholders, diğer sistemlerle güvenli bir şekilde entegre olur. Standart konektörler, daha esnek paydaş yönetimi için Salesforce, sosyal medya, Mailchimp ve diğer popüler uygulamalara bağlanır. API, geliştirme ekiplerinin yerleşik destek olmadan entegrasyonlar için kendi çözümlerini oluşturmasına olanak tanır.

Simply Stakeholders'ın en iyi özellikleri

Paydaşların belirlenmesi ve analizi

İletişim izleme ve geçmişi

Paydaş katılımı için özelleştirilebilir şablonlar

İletişim araçlarıyla entegrasyon

Simply Stakeholders sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha gelişmiş özellikler ister

Zor öğrenme süreci

Simply Stakeholders fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Simply Stakeholders puanları ve yorumları

G2: 5/5 (iki yorum)

İşinizi Paydaşlarınız Etrafında Yeniden Yapılandırın

Paydaş ilişkilerini yönetmek, başka bir proje veya girişim olmamalı, tüm iş operasyonlarınızın merkezinde yer almalıdır. Bu, çalışanların moralini yüksek tutmanıza, iş ortaklarının endişelerinin gözden kaçmasını önlemenize ve şirketinizin itibarını birçok açıdan güçlendirmenize yardımcı olur.

Doğru yazılımla paydaş iletişimi ve yükümlülüklerine odaklanın. ClickUp, en popüler paydaş yönetimi yazılım çözümlerinden biridir: operasyonlarınızın akışını sorunsuz bir şekilde sağlarken paydaşları merkezde tutmanıza yardımcı olur. ClickUp'ın araçları da ücretsizdir, böylece deneyebilir, uygulayabilir ve başarılı olabilirsiniz. ClickUp hesabınıza kaydolun ve bugün başlayın!