Net bir paydaş yönetimi planı geliştirmek için stratejiler

Her projenin paydaşları vardır ve projenizin başarısını veya başarısızlığını belirleyen, bu kişilerle kurduğunuz ilişkileridir. Güçlü ilişkiler, güvenin oluşmasına yardımcı olur ve takımınızın uzmanlığını kullanarak proje hedeflerinize ulaşmasını sağlarken, zayıf ilişkiler çatışmalara ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilir.

Paydaşlarla ilişkileri yönetmek zaman, çaba ve niyet gerektirir. Paydaş yönetimi planının yardımıyla tüm deneyimin daha sorunsuz geçmesini sağlayın.

Bu kılavuzda, paydaş yönetiminin temellerini, neden önemli olduğunu ve kendi paydaş yönetimi planınızı nasıl oluşturacağınızı ele alacağız.

Hadi başlayalım.

Proje yönetiminde paydaş yönetimi nedir?

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Paydaşlar, bir proje sırasında birlikte (veya için) çalıştığınız kişilerdir. Projenin başarısında önemli rol oynayan ve projenin ilerleyişi hakkında sürekli bilgilendirilmesi gereken kişilerdir.

Paydaş yönetimi, proje boyunca bu kişilerle iyi ilişkiler kurma ve sürdürme sanatı ve sürecidir. Böylece en iyi proje sonucunu elde edebilirsiniz. 🏆

Proje paydaş yönetimi, projenizle bağlantılı herkesin bir listesini yapmakla sınırlı değildir. Paydaşlarınızı kategorilere ayırıp önceliklendirmenin yanı sıra her bir paydaşla iletişim kurma şeklinizi özelleştirmeyi de içeren bir süreçtir.

Amaç, proje paydaşları için sorunsuz, verimli ve etkili bir deneyim yaratmaktır.

Paydaş Türleri

Proje yönetiminde paydaş nedir? Anahtar paydaşları düşündüğümüzde, genellikle ana müşteri ve diğer yararlanıcıları düşünürüz, ancak gerçekte proje paydaşları listeniz bunun çok ötesine uzanır.

Paydaş, projenizden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen ve projenizin başarısına büyük ilgi duyan herkes, örneğin bir yatırımcı veya devlet kurumu olabilir. Bu, proje yönetimi planınızda iç ve dış paydaşların olabileceği anlamına gelir.

Paydaşlar genellikle etkilidir, karar verme yetkisine sahiptir veya projede finansal çıkarları vardır ve proje takımında baş müşteri veya önemli bir ortak gibi benzersiz bir role sahiptir. 🤝

En yaygın proje paydaşları şunlardır:

Müşteriler

Danışmanlar

Devlet kurumları

Proje sponsorları

Yatırımcılar

Seçilmiş temsilciler

Pano üyeleri ve yöneticiler

Arazi veya kaynak sahipleri

Satıcılar ve tedarikçiler (bu satıcı listesi şablonlarına göz atın)

Yükleniciler ve alt yükleniciler

Proje takımı üyeleri

Son kullanıcılar

Topluluk üyeleri

Bu liste eksiksiz değildir. Projenizde başka roller üstlenen veya benzersiz sorumlulukları olan iç paydaşlar olduğunu fark edebilirsiniz. Bir projenin başında, kimseyi atlamamaya dikkat ederek paydaşları her açıdan belirlemek için zaman ayırın.

Paydaş Yönetimi Neden Önemlidir?

Projeler genellikle çok sayıda iç ve dış paydaşa sahiptir ve iyi bir yönetim yöntemi olmadan, projeyle ilgili herkesi ve her şeyi takip etmek hızla zor bir hale gelir.

Paydaş yönetimi, organize olmanızı, paydaşlarınızı öncelik sırasına koymanızı ve projenizin başarı şansını en üst düzeye çıkarmanızı sağlayan önemli bir unsurdur. Etkili paydaş yönetimi size şu konularda yardımcı olur:

Anahtar paydaşları belirleyin ve öncelikler belirleyin

Etkili paydaş katılımı için güçlü ve güvene dayalı ilişkiler kurun

Yaklaşımınızı her bir paydaşın ihtiyaçlarına göre uyarlayın

En az etkiye sahip engelleri aşın

Proje boyunca tüm taraflarla etkili iletişim kurun

Proje yaşam döngüsü boyunca paydaşların katılımını sağlayın

Proje yürütmeyi tüm paydaşlar için kolaylaştırın

Stratejik hedeflerinize ve proje çıktılarına ulaşmak için birlikte daha iyi çalışın

Yukarıdaki nedenlerden ve daha fazlasından dolayı, paydaşlarınızı etkili bir şekilde yönetmek, bir projenin başarılı bir şekilde sonuçlanması için çok önemlidir. Bir paydaş yönetimi süreci olmadan, doğru kişileri doğru zamanda doğru ayrıntılarla bilgilendirmek neredeyse imkansızdır.

Bunu başarmanın en iyi yolu, stratejik bir paydaş yönetimi planı oluşturmaktır. 📄

Paydaş Yönetimi Planı Nasıl Oluşturulur?

İyi bir paydaş yönetimi strateji planı, paydaşlarınızı en etkili şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan çerçeveyi sağlar. Paydaşlarınızla daha yakın çalışabilmeniz ve yaptığınız işlerle ilgilenmelerini sağlayabilmeniz için kendi strateji planınızı oluşturmanıza yardımcı olacak yedi adımlı bir süreç aşağıda verilmiştir.

1. Paydaşları belirleyin

Paydaşlarınızı dahil etmeden önce, onların kim olduğunu bilmeniz gerekir. Her başarılı planın ilk adımı, dış veya iç paydaşlarınızı belirlemektir. 🕵️

Projenizin kapsamını ve hedeflerini düşünün ve potansiyel paydaş olarak aklınıza gelen herkesi not alın. Proje yöneticileri, yukarıdaki listeye ek olarak, genel proje başarı ölçütlerine dahil olan diğer kamu üyeleri, profesyoneller veya kuruluşlar ya da ortakları da listeye eklemelidir.

Paydaş belirleme aşamasında, listenizin çok ayrıntılı olması gerekmez. Süreç ilerledikçe paydaşlarınızı kategorilere ayırıp önceliklendireceksiniz. Şu anda hedef sadece bir ilk liste oluşturmaktır.

2. Paydaşlarınızın veritabanını oluşturun

ClickUp Listesi'nde iç ve dış paydaşları izleyin

Proje paydaşlarının listesini oluşturduktan sonra, kim oldukları, rollerinin ve sorumluluklarının daha ayrıntılı bir resmini çizmeye başlayabilirsiniz. Şimdi, paydaş listesi veya paydaş kaydı oluşturmaya başlamak için ideal zaman, böylece daha sonra bu listeyi paydaşlarla iletişim kurmak ve onları dahil etmek için kullanabilirsiniz.

Paydaşlarınız hakkında, çalıştıkları şirket veya kuruluş, başlıkları, proje içindeki rolleri, iletişim bilgileri ve mevcut ilişkiler veya bilinen sorunlar gibi önemli notlar dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiler toplayın. 📝

ClickUp'ın Paydaş Listesi Şablonunu kullanarak paydaş bilgilerinizi basit ve görsel bir şekilde düzenleyin. Şablon, iç paydaşları ve dış paydaşları kolayca ayırt etmenize veya etiketleri özelleştirerek kendi kategorilerinizi oluşturmanıza yardımcı olur. Paydaşların adını, rolünü, iletişim kanallarını ve iletişim bilgilerini bir bakışta görün.

Bu şablon, verilerinizi düzenlemek için olduğu kadar, takım üyelerinizin proje yöneticilerini veya proje liderlerini hızlı bir şekilde belirlemesi veya onlarla iletişime geçmesi gerektiğinde de son derece yararlıdır.

3. Paydaşlarınızı kategorilere ayırın ve öncelik sırasına koyun

Tüm paydaşlarınızı takip etmek için ClickUp'ın Paydaş Analizi Şablonunu kullanın

Her paydaş için mümkün olan en iyi deneyimi yaratmamız gerekse de, tüm paydaşlar aynı değildir. Farklı paydaş grupları, biraz farklı yönetim ve iletişim tarzları gerektirir, bu nedenle kimin önemli olduğunu belirlemek önemlidir.

En önemli paydaşlarınızı belirlemek için bir paydaş haritalama süreci kullanın. ClickUp'ın Paydaş Analizi Şablonu, kullanıcı dostu bir güç/faiz tablosu ile bunu işbirliği içinde yapmanıza yardımcı olur.

Tüm paydaşlarınızı, güç düzeyleri (veya etki düzeyleri) ve faiz düzeylerine göre matris şablonuna yerleştirin. Bu paydaş analizi stratejisi, hangi gruplara daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini ve hangilerine sadece ilerleme hakkında bilgi vermeniz gerektiğini anlamanıza olanak tanır. 👀

Yüksek güç ve yüksek faize sahip paydaşları ( proje sponsorları ve müşteriler gibi) yakından yönetin ve süreç boyunca memnun ve bilgili tutun. Ancak paydaş analizi, düşük faiz ve düşük güce sahip paydaşları (topluluk grupları veya halkın üyeleri gibi) bulmanıza da yardımcı olabilir.

Bu kişiler daha az katılım gerektirebilir ve ara sıra bilgilendirilip hafifçe izlenebilir.

4. Paydaş iletişim planı geliştirin

Paydaşlarınızı öncelik sırasına koyduktan sonra, süreç boyunca onlarla nasıl iletişim kuracağınız ve etkileşimde bulunacağınız konusunda bir plan yapmanız gerekir. Stratejik bir paydaş iletişim planı oluşturmanın zamanı geldi.

Projenizdeki tüm paydaşları göz önünde bulundurun ve her biri için kişiselleştirilmiş bir iletişim planı hazırlayın. Paydaşlarla iletişim ve etkileşim planınız şunları içermelidir:

Proje iletişimi veya paydaş katılımı hedefleriniz

İletişim yöntemleri veya kanalleri

İletişim sıklığı

Tarz ve üslup

İletişim planınızı uygulamak için gerekli kaynaklar

İletişim planınızın her aşamasından sorumlu takım üyeleri

Planınızın çeşitli aşamalarında potansiyel mesajlar veya iletişim çıktıları

ClickUp'ta bir görevde takımınızla doğrudan iletişim kurun, diğer görevleri paylaşın ve konu başlıklı yorumlarla dosya yükleyin!

İletişim eylem planınızda, müşterinize Slack veya e-posta yoluyla ya da düzenli proje toplantıları aracılığıyla haftalık iletişim sağlayacağınızı belirtebilirsiniz. Topluluk üyeleri için ise aylık veya üç aylık proje güncellemelerini e-posta yoluyla gönderebilirsiniz. 📧

Her paydaş grubu için özel bir plan oluşturmak ilk başta zor gelebilir, ancak başlangıçta zaman ve çaba harcamak, proje yaşam döngüsü boyunca hesap verebilir ve tutarlı kalmanızı kolaylaştırır.

5. Planınıza kaynaklar atayın

ClickUp'ın Kaynak Tahsis Şablonunu kullanarak her proje için kuruluşun materyallerini, takım üyelerini ve daha fazlasını takip edin

Bir plana sahip olmak harika, ancak bunu gerçekten hayata geçirebilmeniz için doğru kaynaklara da ihtiyacınız var. İhtiyacınız olan kaynakları belirleyin, ardından bunları proje planınıza ve takım üyelerine uygun şekilde dağıtın.

Paydaş iletişim planınızın bazı unsurları diğerlerinden daha fazla kaynak gerektirecektir, ancak bunu gerçekleştirmek için her zaman bir takım üyesinin zamanına ve enerjisine ihtiyacınız olacaktır. Diğer potansiyel kaynaklar arasında iletişim ve tasarım araçları, basılı materyaller, basın etkinlikleri, tanıtım fotoğrafçılığı ve daha fazlası için bir bütçe yer alır. 📷

Zaten ClickUp kullanıyorsanız veya kullanmaya başlamayı düşünüyorsanız, kaynak yönetiminde size yardımcı olacak birçok şablon bulunmaktadır. ClickUp'ın Kaynak Tahsis Şablonunu kullanarak kaynak taleplerini düzenleyin ve üzerinde anlaşmaya varılan ve atanan kaynaklara ilişkin net bir genel bakış elde edin.

6. Planınızı paydaşlarla paylaşın

Katılım planınızdan memnun olduğunuzda ve planın gerçekçi olduğundan emin olduğunuzda, planı paydaşlarınızla paylaşma zamanı gelmiştir. Bu adım çok açık görünmeyebilir, ancak paydaşların beklentilerini yönetmede çok yardımcı olabilir.

İlgili kişilerin süreci, iletişim zaman çizelgenizi ve neler bekleyebileceklerini anlamalarına yardımcı olmak için daha iyi paydaş katılımı için iletişim planınızı paylaşın. Planınızı, proje yöneticilerinin proje sırasında birbirleriyle iletişim halinde kalmaları için bir yol haritası olarak düşünün.

ClickUp Zaman Çizelgesi Görünümünde ürün yol haritanızı görselleştirin ve yönetin

Her iki taraf da planın farkında olursa, beklentileri yönetebilir ve aynı zamanda hesap verebilir ve planı takip etme konusunda motive olabilirsiniz.

Planınızı ve paydaş haritalama belgelerinizi paylaşarak, onlarla ilişki kurmayı da kolaylaştırırsınız. Paydaşları dahil etmek zor olabilir, özellikle de meşguller ise. Bu nedenle, başlangıçtan itibaren onlara karşı açık ve şeffaf olmak, güven oluşturur ve birlikte çalışmayı kolaylaştıran daha güçlü bir bağ kurar. 🤩

7. Planınızı izleyin ve uyarlayın

En iyi paydaş planları bile değişebilir ve paydaş yönetimini doğru yapıyorsanız, sizin planlarınız da bazen değişmelidir. Proje yaşam döngüsü boyunca ilerledikçe, yeni zorluklar ve fırsatlar ortaya çıkabilir, bu nedenle planınızı buna göre değiştirmek son derece mantıklıdır.

Proje boyunca paydaşları ve onlarla olan ilişkilerinizi yönetmeye çalışın. Planınızın etkili olduğundan emin olmak için düzenli olarak kontrol edin. Planladığınız güncellemelerin çok sık yapıldığını ve bunun paydaşların ilgisini kaybettiğine neden olduğunu fark edebilirsiniz.

Seçtiğiniz iletişim kanallarının paydaş yönetimi planınızla uyumlu olmadığını fark edebilirsiniz. Proaktif olarak izleyin, böylece daha iyiye doğru ayarlamalar yapabilirsiniz. ⚒️

Paydaş Yönetimi Planı İpuçları

Bir plana ihtiyacınız olduğunu bilmek ve bunu gerçekleştirmenin en iyi yolunu anlamak iki farklı şeydir. Bu beş yararlı ipucu ile başarılı bir paydaş yönetimi planını daha da etkili ve başarılı hale getirmenin yollarını bulun.

1. Planınızı daha kullanıcı dostu hale getirin

Paydaş yönetimi planınız sadece size rehberlik edecek bir iç belge değil, tüm proje takımı ve belki de paydaşlarınızla paylaşacağınız bir belgedir. Bu nedenle, açık ve öz bir dille yazılmış, kolay anlaşılır bir belge olmalıdır.

Kullandığınız ifadelerde fazla teknik terimler kullanmaktan kaçının ve metni bölmek ve yararlı görseller sunmak için diyagramlar, zaman çizelgeleri, tablolar ve ilgili görseller kullanarak deneyimi daha kullanıcı dostu hale getirin. ✨

2. Beklenmedik durumlar için plan yapın

Her olasılığı planlayamayız, ancak bazı olası sorunları önceden tahmin edebiliriz. Planınızda, olası engelleri ve komplikasyonları dikkate alan bir risk yönetimi unsuru ve bunlarla nasıl başa çıkacağınızla ilgili fikirler bulunduğundan emin olun. ⚒️

Güncellemeleri belirli bir programa göre yayınlamayı planlayabilirsiniz, ancak proje gecikmeleri ve engeller nedeniyle bunlar ertelenebilir. Bunun olabileceği anları düşünün ve programınıza biraz esneklik katın, böylece bir sorunla karşılaştığınızda her zaman bir adım geride kalmazsınız.

3. Açık ve şeffaf olun

Şeffaflık güven oluşturur ve paydaşlarınızın size karşı bolca hissetmesini istediğiniz bir şeydir. Proje boyunca açık ve şeffaf olun, böylece anahtar proje paydaşlarınızın desteğini kazanır ve en iyi işi yapacağınıza güvenirler.

Beklentileri yönetebilmek için son tarihler, zaman çizelgeleri ve dönüm noktaları konusunda dürüst olun. Hata yaptığınızda bunu kabul edin ve bunun diğerleri üzerinde yaratmış olabileceği etkiler için özür dileyin. Kendinizi ve diğerlerini sorumlu tutun ve gerçekten başarılı bir paydaş yönetimi planı için şeffaflık ve güven ilkelerini göz önünde bulundurarak projenizi yürütün. 🤝

4. Paydaşlarınız için ulaşılabilir olun

Paydaşlarınızın her dakika size ulaşabilmesi gerekmez, ancak sizinle iyi bir ilişki içinde olduklarını ve herhangi bir soruları olduğunda sizinle iletişime geçebileceklerini hissetmeleri gerekir. Projeyi kimlerin ne zaman tartışabileceği konusunda beklentileri erkenden belirleyin, böylece iletişim kanallarını açık ve uygun tutabilirsiniz. 📞

Her bir anahtar paydaşınız için bir takım üyesini irtibat kişisi olarak atayın veya büyük ölçekli bir proje yürütüyor iseniz her paydaş grubu için bir kişi atayın. Paydaşlara sorumlu takım üyesinin iletişim bilgilerini verin ve resmi güncellemeler arasında iletişimde kalmanın en iyi yolunu onlara bildirin.

İletişim kurmak, paydaşları güvence altına alır ve etkili bir paydaş yönetimi planı aracılığıyla onların katılımını sürdürmek için başka bir yol sunar.

ClickUp'taki Zaman Çizelgesi Görünümü, kaynaklarınızı ve görevlerinizi kuşbakışı olarak gösterir

Doğru araçlar olmadan paydaşlarınızı ve proje sürecinizin geri kalanını yönetmek zor olabilir. Neyse ki, piyasadaki en iyi proje yönetimi yazılımını geliştirdik: ClickUp.

ClickUp, tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için ideal bir merkezdir. İnsanları, kaynakları, bütçeleri ve görevleri organize edin. Proje yönetimi grafikleri, zaman çizelgeleri, yapılacaklar listeleri ve bağımlılıklar oluşturun ve izleyin.

Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın veya sorunları çözün ve Belgeler üzerinde işbirliği yaparak tüm takım için proje belgeleri oluşturun. Gösterge panelinizi kişiselleştirin ve proje durumunuzu anında görün, böylece proaktif ve stratejik bir şekilde çalışın. ✨

Paydaş yönetiminde başarılı bir yaklaşım oluşturun

Paydaş yönetimi, proje planlama süreciniz için çok önemlidir, özellikle büyük veya önemli bir proje üzerinde çalışıyorsanız, uzun bir dönemi kapsayan bir proje üzerinde çalışıyorsanız veya projeniz yüksek öncelikli müşterileri içeriyorsa. Süreci anlamanıza ve baştan sona herkesin bilgilendirilmesini sağlayan bir paydaş yönetimi planı oluşturmanıza yardımcı olacak bu ipuçlarını kullanın.

Başarılı projeler yürütmek yapılacaklar listenizdeyse, ClickUp'ı proje yönetimi platformunuz olarak kullanmayı düşünün. ClickUp, paydaş yönetimi sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olacak özel şablonlara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda proje yönetimi ve verimliliğin tüm alanlarında yardımcı olacak birçok özellik ve yerleşik şablon sunar.

Hemen katılın ve yeni verimlilik merkezinizin nasıl görüneceğini görmek için ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin. 🤩