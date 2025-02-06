kişileri Yönetmek için 10 Ücretsiz Tedarikçi Listesi Şablonu

Satıcıları, tedarikçileri ve onların önemli bilgilerini manuel olarak yönetmenin sıkıcı görevinden hiç sıkıldınız mı? Bu kılavuz tam size göre! İşletmenizin operasyonlarını kolaylaştırmak ve verimliliğinizi yeni zirvelere taşımak için satıcı listesi şablonlarını kullanmanın gücünü ve basitliğini ortaya çıkaracağız.

Hızlı ve dinamik iş dünyasında, iyi organize edilmiş ve güncel bir tedarikçi listesine sahip olmak vazgeçilmezdir. Ancak, sayısız tedarikçiyi, iletişim bilgilerini, ürün kataloglarını ve performans ölçütlerini takip etmek kısa sürede çok zor hale gelebilir.

İster küçük bir girişim ister köklü bir kurumsal şirket olun, tedarikçilerinizi etkili bir şekilde yönetmek, sorunsuz operasyonlar, kesintisiz tedarik zinciri yönetimi ve başarılı proje yürütme için çok önemlidir!

⏰ 60 Saniyelik Özet Anlaşmaları, denetimleri, kişileri ve etkinlik yönetimini basitleştirmek için 10 tedarikçi listesi şablonu: ClickUp Satıcı Listesi Şablonu

ClickUp Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp Tedarikçi Sözleşmesi Şablonu

ClickUp Satıcı Retro Şablonu

ClickUp Tedarikçi Denetim Görevi Şablonu

ClickUp Tedarik Alanı Şablonu

ClickUp Run of Show Klasör Şablonu

ClickUp Etkinlik Planlama Belge Şablonu

ClickUp Şirket İletişim Listesi Şablonu

Spreadsheet.com tarafından Excel Satıcı Listesi Şablonu

Satıcı Listesi Şablonu nedir?

Satıcı listesi şablonu, iş üretmek, malzeme sağlamak veya sizin adınıza hizmet sunmak için ödeme yaptığınız tüm şirketleri kaydeder ve düzenler. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, en iyi satıcı şablonları aşağıdaki gibi hedefleri gerçekleştirmenize yardımcı olabilir:

Potansiyel tedarikçileri, fiyatları ve sizinle çalışma becerileri gibi standart kategorilere göre derecelendirin

Yeni ve mevcut tedarikçiler için daha standart bir sözleşme formu oluşturma

Kuruluşunuz için daha önce yapılan işlere göre mevcut tedarikçileri değerlendirin

Tedarikçi denetimlerinizi standartlaştırarak tedarikçiler için adil ve öngörülebilir bir ortam yaratın

Satıcı kişilerini tek bir referans sayfasında düzenleyin

Etkinlik planlama ve tedarikçi yönetimi için merkezi bir kaynak aracılığıyla etkinlik yönetimini basitleştirin

Tüm bu kaynakları bir tedarikçi listesi şablonunda standartlaştırdığınızda, özellikle tedarikçi ortaklığına bağlı işlerde proje yürütmenin ne kadar kolaylaşacağını hayal edin. SOP şablonlarına çok benzer şekilde, bu düzeyde bir standartlaştırma herkesin zaman kazanmasını sağlar ve daha stratejik ortaklıklar kurulmasına olanak tanır.

Ancak, elbette bu, kuruluşunuz için doğru tedarikçi listesi şablonunu bulmanız durumunda geçerlidir.

İyi bir tedarikçi listesi şablonu nedir?

En iyi tedarikçi listesi şablonları birkaç ortak özelliği paylaşır:

Kullanım kolaylığı: Gereksiz uyum süresi verimliliğinizi düşürür, bu nedenle takımınızdaki herkes şablonu hemen kullanmaya veya güncellemeye başlayabilmelidir

Entegrasyon: İş yönetimi ve İş yönetimi ve önceliklendirme araçlarınızla entegre olmayan şablonlar, kimsenin bulamayacağı ve güncellemesi zor olan izole bir yerde kalma riski taşır

Esneklik: En iyi tedarikçi listesi şablonları, basit elektronik tablolardan daha fazlasıdır ve içerdikleri bilgilere en uygun biçime ayarlanabilecek kadar esnek olmalıdır

Özelleştirme: Durumunuza ve kuruluşunuza uygun olacak şekilde tek tek alanları ve sütunları güncellemenize ve özelleştirmenize olanak tanıyan şablonları arayın

Minimalizm: Şablonda gereksiz bilgi ne kadar az olursa, sizin ve takımınızın ihtiyaç duyduğunuz bilgileri hızlıca bulması o kadar kolay olur

Bir tedarikçi listesi şablonu, tasarımının ortadan kaldırdığı gereksiz işler kadar iyidir. Tedarikçi listesi şablonlarını değerlendirirken, bunları uygulamanın verimliliğinizi artıracağından emin olmak için bu özelliklere dikkat edin.

10 Satıcı Listesi Şablonu

İki tedarikçi listesi şablonu birbirinin aynısı değildir. Aşağıdaki her tedarikçi listesi şablonu, standart sözleşmelerden şablon denetim görevlerine, kişi listelerine ve etkinlik yönetimi şablonlarına kadar ihtiyacınız olabilecek bilgilerin aralığını kapsar.

Ancak bunların ortak bir özelliği vardır: Tedarikçi yönetimi ile ilgili belirli bir görevi her seferinde daha verimli bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olmaya odaklanmıştır. Bu yüzden onları seviyoruz ve bu listeye dahil ettik.

1. ClickUp Satıcı Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Tedarikçi Listesi Şablonu

İlk iki şablon tedarik için gerekli olmakla birlikte, mevcut tedarikçi ilişkilerinizi de yönetmeniz gerekir. İşte burada ClickUP Tedarikçi Ana Listesi Şablonu devreye girer.

Ana tedarikçi listesi, ad ve iletişim bilgileri gibi genel bilgileri girdiğiniz bir tedarikçi formuyla başlar. Buradan, tedarikçi iletişim listesi, potansiyel ve gelecekteki ortaklarınızın ana listesini basit bir Tablo görünümünde doldurur. Elbette, tedarikçi bilgileri değiştikçe bu görünümde ayarlamalar yapabilirsiniz.

Ana tedarikçi listenizdeki her tedarikçiyi eşit şekilde ele almanız da gerekmez. Onaylanmış veya tercih ettiğiniz tedarikçileriniz varsa, bu kuruluşları öncelikli olarak işaretleyin; böylece Öncelikli Tedarikçiler görünümünde görünürler.

Konuma özel ortaklar mı arıyorsunuz? Satıcı Konumu görünümü, girdiğiniz posta adresi bilgilerine göre size yardımcı olabilir.

Satıcı listesi şablonu, Özel Alanlar da içerir, böylece Satıcı Kalitesi ve Malzeme Türü gibi kategorileri kullanarak satıcı listelerinizi düzenleyebilirsiniz. Son olarak, her satıcıya sizinle olan ilişkisine göre Yeni, Devam Ediyor, Tamamlandı veya Bağlantısı Kesildi gibi bir durum atayabilirsiniz.

Diğer tüm ClickUp özellikleri gibi, bu tedarikçi şablonunu da işinizin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirsiniz.

2. ClickUp Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu

Clickup'ın kontrol listesi şablonu ile tedarik ve tedarikçi yönetimini hiç olmadığı kadar kolaylaştırın

Şirketinizle ortaklık kurmak için birden fazla tedarikçinin uygunluğunu değerlendirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu size yardımcı olmak için burada.

Bu tedarikçi listesi şablonu, organizasyon yapısı, uygunluk, lojistik, zamanında teslimat ve yanıt verme gibi standart kriterlere göre farklı tedarikçileri değerlendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış basit bir elektronik tablodur. Her tedarikçiyi bu kriterlere göre 1-5 arasında puanlayın, ardından anlaşmayı kapatmadan önce farklı inceleme aşamalarından geçirin.

Bu tedarikçi listesi şablonunun güzelliği, özelleştirilebilir olmasıdır. Örneğin, kuruluşunuz ve bireysel süreçleriniz için en önemli olanlara göre farklı kriterleri dinamik olarak değiştirebilirsiniz. Ayrıca, tedarikçi iletişim listesi şablonu olarak da kullanılabilir ve her tedarikçi için e-posta, iletişim numarası ve web sitesi ekleyerek takipleri kolaylaştırabilirsiniz.

Hatta daha da derinlemesine gidebilirsiniz. Takım üyelerinden, belirli bir tedarikçi hakkındaki düşüncelerini tedarikçi değerlendirme formu aracılığıyla sunmalarını isteyebilirsiniz. Şablon daha sonra bu sayıları toplar ve potansiyel ortakların her birine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunar.

3. ClickUp Satıcı Sözleşmesi Şablonu

Standart bir sözleşme şablonu ile tedarikçi görüşmelerinizi basitleştirin

Birlikte çalıştığınız her tedarikçinin resmi bir sözleşmeye ihtiyacı vardır. Sözleşme, işin kapsamını, zaman çizelgesini, ödeme koşullarını ve diğer önemli ayrıntıları içermelidir. ClickUp Tedarikçi Sözleşmesi Şablonunun en iyi yanı, bu öğelerin hiçbirini sıfırdan oluşturmanız gerekmemesidir.

Bunun yerine, iş ilişkilerinizin şartlarını belirtmek için standart bir form kullanabilirsiniz. En üste şirketinize özgü marka bilgilerini ekleyin, şablonu tedarik etmek istediğiniz hizmete uyacak şekilde ayarlayın ve hazırsınız.

Esneklik bu işin anahtarıdır. Örneğin, bir fuardaki sponsorlar gibi farklı satıcılarla çalışmanız gereken durumları hesaba katmak için satıcı listesi şablonunu ayarlayabilirsiniz. Bundan sonra, yineleme için yalnızca minimum düzeyde bireysel ayarlamalar gerekir.

Tedarikçi sözleşmelerinin karmaşıklığının tedarikçi ilişkilerinizi daha verimli hale getirmenize engel olmasına izin vermeyin. Tedarikçi sözleşmesi şablonunu kullanarak, iş birliği yaptığınız her ortakla doğru bir başlangıç yapın.

4. ClickUp Satıcı Retro Şablonu

ClickUp'ın Tedarikçi Retro Şablonu ile tedarikçi ilişkilerinizi değerlendirin

Tedarikçi değerlendirmesi, yeni hizmet sağlayıcıları bulmak kadar mevcut ve devam eden ilişkiler için de önemlidir. ClickUp Tedarikçi Değerlendirme Şablonu, bu değerlendirmeleri kolaylaştırır.

Bu tedarikçi listesi şablonu ile, belirli bir tedarikçinin kuruluşunuz için sağladığı hizmetleri kolayca değerlendirebilirsiniz. Anlaşmanın temel bir özetini sunmanın yanı sıra, orijinal iş tanımı ve taahhüt edilen teslimatları, gerçekte teslim edilen sonuçlar ve çıktılarla ilişkilendirir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İleride başvurmak üzere tedarikçi ilişkilerinin vaka çalışmalarını oluşturun

Gerçek sonuçlara göre yenileme öncesinde daha iyi koşullar için pazarlık yapın

Potansiyel yeni ortaklarınıza, satın alma süreçleri için başarılı bir tedarikçi ilişkisinin nasıl olduğunu gösterin

Bir tedarikçinin sizin için yaptığı işlerin kaydını tutun

Tedarikçi geri bildiriminiz, tedarikçilerinizi değerlendirmek ve kurumsal kaynaklarınızı akıllıca kullanmak için çok önemli bir niteliksel unsur haline gelebilir.

5. ClickUp Tedarikçi Denetim Görevi Şablonu

Tüm tedarikçi denetim bilgilerini bir ClickUp görevinde düzenleyin

Birden fazla ve düzenli tedarikçiye güvenen şirketler için özellikle yararlı olan ClickUp Tedarikçi Denetim Görevi Şablonu, paha biçilmez bir kaynak haline gelecektir. Tedarikçilerinizin kuruluşunuzun kalite standartlarını karşıladığından ve tedarik zincirinizdeki yerlerini hak ettiklerinden emin olursunuz.

Tedarikçilerinizi denetleme sürecini standartlaştırmak için bu tedarikçi listesi şablonunu kullanın. Denetim planını takip edin ve belgelendirin, böylece ilerleme üzerinde daha az zaman harcayarak tedarikçi ilişkilerini optimize etmek için gereken niteliksel değerlendirmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Yasal düzenlemelerin yoğun olduğu sektörlerdeki kuruluşlar, şablonu alanlarının belirtilen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirebilir. Bu görev şablonunu yükledikten ve ClickUp içinde doğru görev sahiplerini atadıktan sonra, uyumluluk, süreç ve ürün denetimleri izleme hedefleri olarak belirlenebilir.

6. ClickUp Tedarik Alanı Şablonu

Clickup'ın tedarik şablonuyla tüm tedarikçi ayrıntılarınızın kapsamlı bir dizinini oluşturun, böylece hepsini tek bir yerde bulabilirsiniz

ClickUp Tedarik Şablonu karmaşıktır, ancak bu karmaşıklığın her parçası bir amaca hizmet eder ve kullanımı kolaydır. Özellikleri şunlardır:

Satıcı iletişim listesinde temel iletişim bilgilerinin yanı sıra Satıcı Riski ve Satıcı Düzeyi gibi özel alanları içeren bir tedarikçi ana liste dizini

Takımın kolayca bulabileceği ve başvurabileceği tüm satın alma standart çalışma prosedürleri için bir depolama merkezi

Görev açısından kritik tedarikçiler için özel bir görünüm sayesinde, en önemli hizmet ve ürün sağlayıcılarınızı her zaman görebilirsiniz

Tedarik ekibinizin tedarikçi yönetimi ile ilgili önemli görevleri izlemesi için Liste görünümü

Açıklama Gerekli, Açık, İlerleme Halinde ve İmza Bekleniyor gibi özel görev ve tedarikçi durumları

ClickUp ile entegre olduğu için, bu tedarikçi listesi şablonu satın alma sipariş şablonlarınız ve RFQ şablonlarınızla da sorunsuz bir şekilde birleşir. Tüm tedarik ekibiniz için merkezi bir hub haline gelir ve tedarikçi ve satıcı yönetim zincirini önemli ölçüde kolaylaştırır.

7. ClickUp Run of Show Klasör Şablonu

ClickUp'ın Run of Show Şablonu ile zorlu etkinlikleri ve tedarikçi ilişkilerini yönetin

Bir etkinliği organize etmek, etkinliğin başarıya ulaşması için tedarikçilerle özel bir ilişki kurmayı gerektirir. ClickUp Run of Show Şablonu bu süreci basitleştirir.

Kesinlikle bir tedarikçi listesi olmasa da, Run of Show şablonu, etkinliğinizi mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde yürütmenize yardımcı olur; bunu gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan tedarikçilerle çalışmak da dahil.

Etkinlik taslağına ek olarak, tedarikçi listesi şablonu, etkinlik için herhangi bir iş ortağını ve tamamlamaları gereken görevleri içeren tedarikçi görevleri için özel görünümler özelliğine sahiptir. Malzeme Lojistiği görünümü, malzemelerin harici kaynaklardan geldiği durumlar için doğrudan bu şablona bağlanır.

ClickUp'ı etkinlik planlama yazılımı olarak kullandığınızda bu özellikler daha da artar. Takımınız, Run of Show Şablonu ile aynı alanda görevleri izleyebilir ve işbirliği yapabilir, ayrıca bu listedeki diğer satıcı şablonlarına doğrudan bağlanabilir.

8. ClickUp Etkinlik Planlama Belge Şablonu

Clickup'ın kullanışlı Etkinlik Planlama Şablonu ile etkinliğinize hızlı bir genel bakış elde edin

Etkinlik planlamasından bahsetmişken, etkinlik tedarikçileriniz hakkında daha üst düzey bir genel bakış arıyorsanız, ClickUp Etkinlik Planlama Şablonu en iyi seçeneğiniz olabilir.

Bu, mekan sağlayıcı, catering, eğlence ve daha fazlasını içeren, açıklayıcı formda bir tedarikçi listesi içeren basit bir belgedir.

Şablon, etkinlik planlamasına dahil olan herkesle kolayca paylaşılabilen merkezi bir alanda saklanır. Etkinlik planlamanızı ve yürütmenizi kolaylaştırmak için tedarikçilerle iletişim ve yönetim için basit kontrol listeleri bile oluşturabilirsiniz.

Bu, verimliliği artırmak için kullanabileceğiniz birçok etkinlik planlama şablonundan sadece biridir. Genel bir bakışın daha kolay olduğu küçük etkinlikler veya tedarikçilerin genel etkinlik akışında daha az önemli bir role sahip olduğu sanal konferans planlaması için en uygun şablondur.

İhtiyacınız olan tüm ayrıntıları içeren basit ama kapsamlı bir şirket kişi listesi oluşturun

Bazen, sanal adres defterinizi güncel ve doğru tutmak için temel bir tedarikçi iletişim listesi şablonuna ihtiyacınız olabilir. ClickUp Şirket İletişim Listesi Şablonu tam da bunu yapar.

Statik bir kişi listesine güçlü bir alternatiftir. Kişi bilgilerini kolayca depolamanın ve erişmenin yanı sıra, tüm takım üyelerinin başvurabileceği tek bir bilgi kaynağına sahip olursunuz. Özelleştirme seçenekleri şablonu daha da geliştirir.

Satıcı türü ve ana iletişim noktası gibi alanlar eklemenizi sağlayan özel öznitelikler

Çalıştığınız tedarikçi türlerine uygun yeni çalışan, düzenli ve deneme gibi durumlar

Tedarikçi ilişkilerinizin başlangıcını ve süresini izlemenize yardımcı olan tarih alanları

Kuruluşunuzun bazı bölümlerini tedarikçilere dış kaynak olarak veriyorsanız, bu liste ortaklıklarınızı kolaylaştırmanıza gerçekten yardımcı olabilir. Hatta tercih edilen tedarikçi listesi veya onaylı tedarikçi listesi olarak da kullanılabilir. Kasıtlı olarak basit tutulması, üst düzey yöneticilerden sahada çalışanlara kadar tedarikçi yönetimi sürecindeki herkesin yararına olabilir.

10. Spreadsheet.com tarafından Excel Satıcı Listesi Şablonu

Son olarak, Spreadsheet.com'un Excel Tedarikçi Listesi Şablonu, tedarikçi ilişkilerinizi kolayca yönetmenin başka bir yolunu sunar.

Şablondaki her satır, belirli bir satıcı içindir ve tedarik ettikleri Ürünler veya Hizmetler, İletişim Bilgileri ve Ortalama Sipariş Değeri gibi özel alanlar içerir, böylece satıcı türüne göre kolayca özelleştirilebilir ve sıralanabilir. Ayrıca, satıcılarınızı tedarik ettikleri ürünlerle ilişkilendirmek için şablona tek tek envanter öğeleri ve faturalar ekleyebilirsiniz.

Microsoft Excel'de oluşturulan bu şablon, aşağıda listelenen bazı ClickUp alternatiflerine kıyasla nispeten statik ve esnek değildir. Yine de, temel bir tedarikçi iletişim listesi şablonu, tedarikçi fiyat listesi şablonu veya onaylı tedarikçi listesi arayan tüm şirketler için yararlı bir tedarikçi yönetim aracıdır.

Tedarikçi yönetiminizi kolaylaştırmaya hazır mısınız?

İlişkilerinizi kolay bir şekilde yönetmenin bir yolu olmadığında, en iyi tedarikçiler bile başınızı ağrıtabilir. İşlerin o noktaya gelmesine izin vermeyin. Bunun yerine, tedarikçi listesi şablonunun tedarikçi yönetiminizi kolaylaştırmak ve iyileştirmek için zor işleri yapmasına izin verin.

Ama bununla yetinmeyin. Yukarıdaki şablonların çoğunun doğrudan ClickUp'a gittiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bunun bir nedeni var.

ClickUp'a kaydolun ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış kapsamlı bir iş yönetim sistemi elde edin. Proje yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği, SOP izleme veya tedarikçi yönetimi — ne olursa olsun, ClickUp size yardımcı olabilir!