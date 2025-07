2025'in En İyi 10 İş Önceliklendirme Aracı

İş gününde, çok adımlı ve engellerle dolu devam eden projeler bir yana, her bir günlük görevi tamamlamak için yeterli zaman yoktur. Bu nedenle iş önceliklendirme, öğrenilmesi gereken son derece değerli bir beceridir. Neyse ki, verimlilik uzmanı olmanıza gerek yok! Süreci basitleştiren birçok araç mevcuttur.

Bu makalede, günümüzde mevcut en iyi iş önceliklendirme araçlarını inceleyeceğiz. Her birinin avantajları, dezavantajları ve benzersiz özellikleri vardır. Takımınız için en iyi önceliklendirme araçlarını bulalım, böylece işlerinizi mümkün olan en uygun sırayla tamamlayabilirsiniz.

Bir önceliklendirme aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Her takımın önceliklendirme araçları konusunda farklı ihtiyaçları olacaktır, ancak bunlar kendi kısa listenizi oluştururken dikkat etmeniz gereken ortak özelliklerdir.

En iyi önceliklendirme araçları takımlara şu konularda yardımcı olur:

Planlanan her faaliyet veya ürün güncelleme talebinin ana listesini oluşturun

Zaman açısından hassas ve öncelikli görevleri belirleyin ve önceliği düşük olanları başka bir güne bırakın

Bilgiye dayalı kararlar almak için veri ve müşteri içgörülerini toplayın

Kendi verimlilik püf noktalarını bulun ve kullanın

Kaynaklara göre bir ürün güncellemesini göndermeye yeterli zaman olup olmadığını görün

Görevleri önceliklendirerek karar verme sürecini kolaylaştırın

Kaynak tahsisi ve iş yükü yönetimi hakkında stratejik kararlar alın

Gerçek dünya ölçütleri lehine kişisel önyargıları ortadan kaldırın

Etkisi yüksek güncellemeler, acil görevler ve hızlı kazançlara odaklanın

Görev yönetimi şablonlarıyla süreci kolaylaştırın

Kanban panoları veya Gantt grafikleri gibi kendinize uygun bir şekilde görsel olarak planlayın

Standart önceliklendirme tekniklerini kullanın veya kendi öncelik matrisinizi oluşturun

Agile veya Scrum gibi tercih edilen proje yönetimi metodolojisine uygun bir şekilde görevleri düzenlemenin bir yolunu bulun

Engelleri önlemek ve son teslim tarihlerine uymak için bir sonraki adımın ne olması gerektiğini bir bakışta görün

Önemli işleri hızlı ve en etkili şekilde tamamlayın

Potansiyel araçları incelerken bu listeyi kullanın. Takımınızın ihtiyaçlarını ve önceliklerinizi belirleyin, ardından bu kılavuzu kullanarak size en uygun verimlilik aracını veya iş yükü önceliklendirme sürecini bulun.

Doğru proje önceliklendirme aracı, dikkatinizi en yüksek değere ve en önemli görevlere odaklamanıza yardımcı olur, böylece her gün daha iyi çalışabilirsiniz. Takımınız için en iyi aracı bulmak her zaman kolay değildir, ancak karar vermenize yardımcı olmak için favorilerimizden bazılarını bir araya getirdik.

Bugün mevcut en iyi ürün ve görev önceliklendirme yazılım araçlarının listesini keşfedin. Özelliklerini, artılarını ve eksilerini, fiyatlarını ve puanlarını öğrenin.

ClickUp'ın Öncelik Matrisi Şablonu ile bir sonraki işinize karar verin

ClickUp, takım araçlarınızın birçoğunun yerini alabilen, organize etme, iletişim kurma ve iş yapma için tek bir merkezi yer sunan bir platformdur. İşbirliği içinde çalışan, verimliliğe değer veren ve önemli konulara odaklanarak daha iyi sonuçlar elde etmek isteyen takımlar için idealdir.

ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerinin esnekliği, kritik görevlerinizi takımınız için en mantıklı şekilde organize etmenizi ve optimize etmenizi sağlar. İş yerinde görevleri önceliklendirmeyi öğrenin, ardından süreçleri kolaylaştırmak için şablonlarımızdan yararlanın.

ClickUp Öncelik Matrisi Şablonu veya Etki Çaba Matrisi Şablonu'nu kullanarak bir sonraki işlerinizi görsel olarak planlayın veya İşleri Tamamlama Şablonu ile görevlerinizi düzenleyin. Ayrıca kendi sisteminizi oluşturabilir ve basit işaretlerimizi kullanarak bir sonraki işlerinize öncelik verebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay bayrak sistemimizle görevlerin önceliğini ayarlayın

Görev listelerini en yüksek öncelik, önem düzeyi ve son teslim tarihine göre sıralayarak önceliklerinizi belirleyin

Bağımlılıkların yardımıyla engellerin nerede olduğunu görün

En iyi şekilde çalışmanıza yardımcı olacak kendi filtrelerinizi oluşturun

İşbirliği yapmak, organize etmek ve zamanında yürütmek için güçlü görev yönetimi özellikleri

G2 tarafından 2023'ün 1 numaralı proje yönetimi yazılımı seçildi

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar yazılımı ilk başta karmaşık bulabilir, bu nedenle yazılımın tüm potansiyelini kullanmak biraz zaman alabilir

Mobil uygulama bazı sınırlamalara sahiptir, ancak ClickUp 3.0'ın gelmesiyle bu durum değişmektedir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. ProductPlan

via ProductPlan

ProductPlan, takımların ürün stratejilerini daha iyi görebilmelerine yardımcı olur. Bu yazılım aracı, kullanıcıların bireysel görevler, takım girişimleri ve şirket projeleri için ürün yol haritaları oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ProductPlan'ın en iyi özellikleri

Değerler belirleyin ve bunları görevlere hızlı bir şekilde öncelik vermek için kullanın

En sık kullandığınız araçlardan verilerinizi senkronize edin

Basit bir tablo düzeniyle neler olup bittiğini görün

GitHub veya Jira gibi halihazırda kullandığınız araçlarla entegre edin

ProductPlan sınırlamaları

Bazı düzenleme özellikleri yalnızca sayfa oluşturucu ile sınırlıdır ve bu durum bazı takımlar için zorluk yaratabilir

Bazı kullanıcılar, genel bakışı takım üyeleri ve takım liderleriyle daha kolay paylaşmak isterler

ProductPlan fiyatlandırması

Temel: Düzenleyici başına aylık 39 $

Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 69 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ProductPlan puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (140+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (50+ yorum)

3. Scoro

via Scoro

Scoro, ajansların ve danışmanlık şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılımıdır. Bu görev önceliklendirme aracı, kullanıcıların zamanlarını takip etmelerine, zamanın en verimli şekilde kullanılıp kullanılmadığını görmelerine ve projeleri en verimli şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Gantt grafikleriyle zaman yönetimine bütünsel bir yaklaşım benimseyin

Görevler ve projeler üzerinde işbirliği yapın ve neler olup bittiğini görün

Karlılığı izleyin ve analiz edin, zaman çizelgelerini ve faaliyetleri optimize edin

Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin ve projeler ve görevler için önceliklendirme şablonlarını kullanın

Scoro sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yazılımı en iyi şekilde kullanmak için eğitim gerektiğini söylüyor

Aynı gün içindeki görevlerin önceliğini veya siparişini değiştirmek zaman alıcı olabilir

Scoro fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 28 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 42 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 71 $

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (200+ yorum)

4. Reveall

via Reveall

Reveall, ürün keşfi düşünülerek tasarlanmıştır. Daha iyi bir ürün ve deneyim sunmak için ürün stratejisi ve müşteri içgörülerinde daha bütünsel bir şekilde çalışmak isteyen takımlar için geliştirilmiştir.

En iyi özellikleri ortaya çıkarın

Kullanıcıların en değerli görevleri ve iyileştirmeleri belirlemelerine yardımcı olan kullanışlı bir puanlama sistemi

Ürün önerilerini ve güncellemeleri daha etkili bir şekilde önceliklendirin

Sonuçları, ilgili ürün hedefleriyle birlikte izleyin

Mevcut yazılım araçlarınızla kullanılabilen entegrasyonlar

Sınırlamaları ortaya çıkarın

Bazı kullanıcılar, aracın tasarımının daha modern ve çağdaş olmasını istiyor

Müşterilere veya takım liderlerine görsel olarak etkili bir şekilde rapor vermek zor olabilir

Fiyatları ortaya çıkarın

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Reveall puanlarını ve yorumlarını görün

G2: 3,5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,7/5 (5+ yorum)

5. Productboard

via Productboard

Productboard, ileri görüşlü ürün takımları düşünülerek tasarlanmıştır. Bu araç, takımların müşteriler için neyin önemli olduğunu belirlemelerine ve ardından neyin geliştirileceğine öncelik vermelerine yardımcı olur. İçgörüler ve önceliklendirme özellikleri, bunu kolaylaştırır.

Productboard'un en iyi özellikleri

Ürün özellikleri yapılacaklar listenizi kolay bir şekilde düzenleyin

Özel önceliklendirme formülleriyle, sizin için önemli olan şeylere daha fazla ağırlık verin

Puanları görün ve müşteri içgörülerine göre görevlere öncelik verin

Tüm projelerinizi tek bir yerden izleyin ve durumlarını görün

Productboard sınırlamaları

Seçeneklerin sayısı ve özelleştirme seçenekleri bazı kişiler için çok fazla olabilir

Bazı kullanıcılar, sunumları daha kolay yapabilmeyi veya verileri görsel bir şekilde paylaşabilmeyi ister

Productboard fiyatlandırması

Essentials: Kullanıcı başına aylık 25 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 90 $

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Productboard puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

6. airfocus

airfocus aracılığıyla

Airfocus, takımların en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ürün yönetim platformudur. Airfocus gibi ürün önceliklendirme araçları, karar verme sürecinize yardımcı olur. Önceliklendirme modeli, müşteri geri bildirimlerini, stratejiyi ve görevleri etkili bir şekilde önceliklendirmeyi hesaba katan özelliklere sahiptir.

airfocus'un en iyi özellikleri

En önemli görevler etrafında yol haritanızı ve iş akışınızı düzenleyin

Daha etkili çalışmak için yerleşik veya özel önceliklendirme çerçevelerini kullanın

Ürün biriktirme listesindeki zaman kaybettiren görevleri ve gizli fırsatları belirleyin

Görevleri öncelik sırasına koymak ve işbirliği içinde puanlamak için "Öncelikli Poker" oturumları düzenleyin

airfocus sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, daha fazla sunum seçeneği olmasını istediklerini bildiriyor

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça dik olabilir

airfocus fiyatlandırma

Essential: Kullanıcı başına aylık 23 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 83 $

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

airfocus puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

7. Aha!

Aha! ürün geliştirme takımları için tasarlanmış bir önceliklendirme aracıdır. Özellikleri, kullanıcıların ürün yol haritaları oluşturmasını, fikirleri toplamasını ve ürün güncellemelerinin teslimini yönetip optimize etmesini kolaylaştırır.

Aha! en iyi özellikler

Son derece görsel ürün yol haritaları oluşturun

Kendi ürün değer puanlarınıza göre puanlama ve önceliklendirme süreci özellikleri

Müşteri bilgilerini tek bir yerde görüntüleyin ve kendi yararınıza kullanın

Ürün ve mühendislik takımlarını birbirine bağlayan ş Akışı panolarıyla teslimatı kolaylaştırın

Aha! sınırlamaları

Bazı müşteriler, daha fazla iş akışı otomasyonu özelliği istediklerini belirtiyor

Ürünün esnek yapısı, ilk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir

Aha! fiyatlandırma

Aha! fiyatlarını ürün bazında ayırır. Takımınızın kullanmak istediği platform alanlarına abone olabilirsiniz.

Aha! Yol Haritaları: Kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla

Aha! Ideas: Kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla

Aha! Oluşturun: Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar

Aha! Develop: Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla

Aha! derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 3/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

8. Craft. io

Craft. io, kanıta dayalı ürün geliştirme kararları sayesinde takımların daha güçlü ürünler oluşturmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir ürün yönetim platformudur. Platformun önceliklendirme özellikleri, takımların daha etkili ürün sürüm döngüleri planlamasını kolaylaştırır, böylece tüm görevleri yapılacaklar listesi tarzında bir panoda yönetebilirsiniz.

Craft. io'nun en iyi özellikleri

MoSCoW, WSJF, RICE ve daha fazlası dahil olmak üzere tercih ettiğiniz önceliklendirme türünü kolayca kullanın

Formül oluşturucu ile kendi ürün önceliklendirme sisteminizi oluşturun

Takımlara özel önceliklendirme puanlarıyla standart dışı mükemmellik alanlarına ağırlık verin

Önem derecesine göre önceliklerinizi belirleyerek ürün döngülerini planlayın

Craft.io sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün bazen çok karmaşık olabileceğini belirtiyor

Platform, ürün yönetimi takımlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve diğer kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olmayabilir

Craft. io fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 109 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Craft. io puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (30+ yorum)

9. Google Keep

google Keep aracılığıyla

Google Keep, yazılım devinin not alma uygulaması sürümüdür. Piyasadaki diğer önceliklendirme araçları kadar zengin özelliklere sahip olmasa da, Google Keep, takımınız çok hafif ve kullanıcı dostu bir araç arıyorsa harika bir ücretsiz alternatif olabilir.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Notları tek bir yerde yazın ve takımınızın diğer üyeleriyle paylaşın

Görevleri ve eylemleri Google Keep'e sabitleyerek önceliklendirin

Zaman bazlı hatırlatıcılar ayarlayarak işlerinizi takip edin

Diğer Google ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur

Google Keep sınırlamaları

Geleneksel ürün önceliklendirme araçları eksik olduğundan, bazı kullanıcılar bu araçların özelliklerinin yetersiz olduğunu düşünebilir

Puanlama ve önceliklendirme, karmaşık bir puanlama sistemine değil, kendi kişisel düşüncelerinize dayanır

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Keep değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

10. Evernote Takımları

evernote Takımları aracılığıyla

Evernote Teams, işbirliğine odaklanarak tasarlanmış, not alma uygulamasının takımlar için sürümüdür. Kullanıcılar not yazıp paylaşabilir, işbirliği içinde çalışabilir ve takım bilgilerini tek bir konumda saklayabilir. Öncelikle not alma ve bilgi paylaşımı için tasarlanmış olsa da, hafif bir önceliklendirme veya proje planlama aracı olarak da kullanılabilir.

Evernote Takım'ın en iyi özellikleri

Paylaşılan notlarla gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak daha kolay işbirliği yapın

Şablonları kullanarak kendi önceliklendirme matrisinizi oluşturun

Önceliklendirme sürecinizi uygulama dışındaki paydaşlarla paylaşın

Görevleri ve güncellemeleri önceliklendirme konusunda tavsiyelerde bulunan kendi şirket wiki'nizi oluşturun

Evernote Takım sınırlamaları

Bu araç, önceliklendirme aracı olarak tasarlanmamıştır, bu nedenle ilgili proje yönetimi araçları sınırlıdır

Bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneği olmasını ister

Evernote Takımlar fiyatlandırması

Aylık kullanıcı başına 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Evernote Takımları değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 3/5 (70+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8.000+ yorum)

Standart bir önceliklendirme yöntemine geçmek veya kendi yönteminizi oluşturmak istiyorsanız, bu yazılım araçları size yardımcı olacaktır. Takımınız için en iyi önceliklendirme araçlarını bulmanıza yardımcı olacak bu kılavuzu kullanarak işlerinizi en etkili şekilde önceliklendirebilirsiniz.

Takımınız, önceliklendirmenize yardımcı olmanın ötesine geçen bir proje veya görev yönetim sistemine yatırım yapmaya hazırsa, ClickUp'ı deneyin. Görev Öncelikleri özelliğimiz, bir sonraki işin ne olacağını belirlemenizi kolaylaştırır ve hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi sistemimizin bir parçasıdır.