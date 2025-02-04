2025'in En İyi 10 İş Önceliklendirme Aracı

İş gününde, çok adımlı ve engellerle dolu devam eden projeler bir yana, her bir günlük görevi tamamlamak için yeterli zaman yoktur. Bu nedenle iş önceliklendirme, öğrenilmesi gereken son derece değerli bir beceridir. Neyse ki, verimlilik uzmanı olmanıza gerek yok! Süreci basitleştiren birçok araç mevcuttur.
Bu makalede, günümüzde mevcut en iyi iş önceliklendirme araçlarını inceleyeceğiz. Her birinin avantajları, dezavantajları ve benzersiz özellikleri vardır. Takımınız için en iyi önceliklendirme araçlarını bulalım, böylece işlerinizi mümkün olan en uygun sırayla tamamlayabilirsiniz.
Bir önceliklendirme aracında nelere dikkat etmelisiniz?
Her takımın önceliklendirme araçları konusunda farklı ihtiyaçları olacaktır, ancak bunlar kendi kısa listenizi oluştururken dikkat etmeniz gereken ortak özelliklerdir.
En iyi önceliklendirme araçları takımlara şu konularda yardımcı olur:
- Planlanan her faaliyet veya ürün güncelleme talebinin ana listesini oluşturun
- Zaman açısından hassas ve öncelikli görevleri belirleyin ve önceliği düşük olanları başka bir güne bırakın
- Bilgiye dayalı kararlar almak için veri ve müşteri içgörülerini toplayın
- Kendi verimlilik püf noktalarını bulun ve kullanın
- Kaynaklara göre bir ürün güncellemesini göndermeye yeterli zaman olup olmadığını görün
- Görevleri önceliklendirerek karar verme sürecini kolaylaştırın
- Kaynak tahsisi ve iş yükü yönetimi hakkında stratejik kararlar alın
- Gerçek dünya ölçütleri lehine kişisel önyargıları ortadan kaldırın
- Etkisi yüksek güncellemeler, acil görevler ve hızlı kazançlara odaklanın
- Görev yönetimi şablonlarıyla süreci kolaylaştırın
- Kanban panoları veya Gantt grafikleri gibi kendinize uygun bir şekilde görsel olarak planlayın
- Standart önceliklendirme tekniklerini kullanın veya kendi öncelik matrisinizi oluşturun
- Agile veya Scrum gibi tercih edilen proje yönetimi metodolojisine uygun bir şekilde görevleri düzenlemenin bir yolunu bulun
- Engelleri önlemek ve son teslim tarihlerine uymak için bir sonraki adımın ne olması gerektiğini bir bakışta görün
- Önemli işleri hızlı ve en etkili şekilde tamamlayın
Potansiyel araçları incelerken bu listeyi kullanın. Takımınızın ihtiyaçlarını ve önceliklerinizi belirleyin, ardından bu kılavuzu kullanarak size en uygun verimlilik aracını veya iş yükü önceliklendirme sürecini bulun.
En İyi 10 Önceliklendirme Yazılımı
Doğru proje önceliklendirme aracı, dikkatinizi en yüksek değere ve en önemli görevlere odaklamanıza yardımcı olur, böylece her gün daha iyi çalışabilirsiniz. Takımınız için en iyi aracı bulmak her zaman kolay değildir, ancak karar vermenize yardımcı olmak için favorilerimizden bazılarını bir araya getirdik.
Bugün mevcut en iyi ürün ve görev önceliklendirme yazılım araçlarının listesini keşfedin. Özelliklerini, artılarını ve eksilerini, fiyatlarını ve puanlarını öğrenin.
1. ClickUp
ClickUp, takım araçlarınızın birçoğunun yerini alabilen, organize etme, iletişim kurma ve iş yapma için tek bir merkezi yer sunan bir platformdur. İşbirliği içinde çalışan, verimliliğe değer veren ve önemli konulara odaklanarak daha iyi sonuçlar elde etmek isteyen takımlar için idealdir.
ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerinin esnekliği, kritik görevlerinizi takımınız için en mantıklı şekilde organize etmenizi ve optimize etmenizi sağlar. İş yerinde görevleri önceliklendirmeyi öğrenin, ardından süreçleri kolaylaştırmak için şablonlarımızdan yararlanın.
ClickUp Öncelik Matrisi Şablonu veya Etki Çaba Matrisi Şablonu'nu kullanarak bir sonraki işlerinizi görsel olarak planlayın veya İşleri Tamamlama Şablonu ile görevlerinizi düzenleyin. Ayrıca kendi sisteminizi oluşturabilir ve basit işaretlerimizi kullanarak bir sonraki işlerinize öncelik verebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay bayrak sistemimizle görevlerin önceliğini ayarlayın
- Görev listelerini en yüksek öncelik, önem düzeyi ve son teslim tarihine göre sıralayarak önceliklerinizi belirleyin
- Bağımlılıkların yardımıyla engellerin nerede olduğunu görün
- En iyi şekilde çalışmanıza yardımcı olacak kendi filtrelerinizi oluşturun
- İşbirliği yapmak, organize etmek ve zamanında yürütmek için güçlü görev yönetimi özellikleri
- G2 tarafından 2023'ün 1 numaralı proje yönetimi yazılımı seçildi
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar yazılımı ilk başta karmaşık bulabilir, bu nedenle yazılımın tüm potansiyelini kullanmak biraz zaman alabilir
- Mobil uygulama bazı sınırlamalara sahiptir, ancak ClickUp 3.0'ın gelmesiyle bu durum değişmektedir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.600+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
2. ProductPlan
ProductPlan, takımların ürün stratejilerini daha iyi görebilmelerine yardımcı olur. Bu yazılım aracı, kullanıcıların bireysel görevler, takım girişimleri ve şirket projeleri için ürün yol haritaları oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
ProductPlan'ın en iyi özellikleri
- Değerler belirleyin ve bunları görevlere hızlı bir şekilde öncelik vermek için kullanın
- En sık kullandığınız araçlardan verilerinizi senkronize edin
- Basit bir tablo düzeniyle neler olup bittiğini görün
- GitHub veya Jira gibi halihazırda kullandığınız araçlarla entegre edin
ProductPlan sınırlamaları
- Bazı düzenleme özellikleri yalnızca sayfa oluşturucu ile sınırlıdır ve bu durum bazı takımlar için zorluk yaratabilir
- Bazı kullanıcılar, genel bakışı takım üyeleri ve takım liderleriyle daha kolay paylaşmak isterler
ProductPlan fiyatlandırması
- Temel: Düzenleyici başına aylık 39 $
- Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 69 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ProductPlan puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ yorum)
3. Scoro
Scoro, ajansların ve danışmanlık şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılımıdır. Bu görev önceliklendirme aracı, kullanıcıların zamanlarını takip etmelerine, zamanın en verimli şekilde kullanılıp kullanılmadığını görmelerine ve projeleri en verimli şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
Scoro'nun en iyi özellikleri
- Gantt grafikleriyle zaman yönetimine bütünsel bir yaklaşım benimseyin
- Görevler ve projeler üzerinde işbirliği yapın ve neler olup bittiğini görün
- Karlılığı izleyin ve analiz edin, zaman çizelgelerini ve faaliyetleri optimize edin
- Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin ve projeler ve görevler için önceliklendirme şablonlarını kullanın
Scoro sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, yazılımı en iyi şekilde kullanmak için eğitim gerektiğini söylüyor
- Aynı gün içindeki görevlerin önceliğini veya siparişini değiştirmek zaman alıcı olabilir
Scoro fiyatlandırma
- Temel: Kullanıcı başına aylık 28 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 42 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 71 $
- Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Scoro puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ yorum)
4. Reveall
Reveall, ürün keşfi düşünülerek tasarlanmıştır. Daha iyi bir ürün ve deneyim sunmak için ürün stratejisi ve müşteri içgörülerinde daha bütünsel bir şekilde çalışmak isteyen takımlar için geliştirilmiştir.
En iyi özellikleri ortaya çıkarın
- Kullanıcıların en değerli görevleri ve iyileştirmeleri belirlemelerine yardımcı olan kullanışlı bir puanlama sistemi
- Ürün önerilerini ve güncellemeleri daha etkili bir şekilde önceliklendirin
- Sonuçları, ilgili ürün hedefleriyle birlikte izleyin
- Mevcut yazılım araçlarınızla kullanılabilen entegrasyonlar
Sınırlamaları ortaya çıkarın
- Bazı kullanıcılar, aracın tasarımının daha modern ve çağdaş olmasını istiyor
- Müşterilere veya takım liderlerine görsel olarak etkili bir şekilde rapor vermek zor olabilir
Fiyatları ortaya çıkarın
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 24 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Reveall puanlarını ve yorumlarını görün
- G2: 3,5/5 (1 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (5+ yorum)
5. Productboard
Productboard, ileri görüşlü ürün takımları düşünülerek tasarlanmıştır. Bu araç, takımların müşteriler için neyin önemli olduğunu belirlemelerine ve ardından neyin geliştirileceğine öncelik vermelerine yardımcı olur. İçgörüler ve önceliklendirme özellikleri, bunu kolaylaştırır.
Productboard'un en iyi özellikleri
- Ürün özellikleri yapılacaklar listenizi kolay bir şekilde düzenleyin
- Özel önceliklendirme formülleriyle, sizin için önemli olan şeylere daha fazla ağırlık verin
- Puanları görün ve müşteri içgörülerine göre görevlere öncelik verin
- Tüm projelerinizi tek bir yerden izleyin ve durumlarını görün
Productboard sınırlamaları
- Seçeneklerin sayısı ve özelleştirme seçenekleri bazı kişiler için çok fazla olabilir
- Bazı kullanıcılar, sunumları daha kolay yapabilmeyi veya verileri görsel bir şekilde paylaşabilmeyi ister
Productboard fiyatlandırması
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 90 $
- Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Productboard puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
Productboard'un rakiplerine göz atın!
6. airfocus
Airfocus, takımların en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ürün yönetim platformudur. Airfocus gibi ürün önceliklendirme araçları, karar verme sürecinize yardımcı olur. Önceliklendirme modeli, müşteri geri bildirimlerini, stratejiyi ve görevleri etkili bir şekilde önceliklendirmeyi hesaba katan özelliklere sahiptir.
airfocus'un en iyi özellikleri
- En önemli görevler etrafında yol haritanızı ve iş akışınızı düzenleyin
- Daha etkili çalışmak için yerleşik veya özel önceliklendirme çerçevelerini kullanın
- Ürün biriktirme listesindeki zaman kaybettiren görevleri ve gizli fırsatları belirleyin
- Görevleri öncelik sırasına koymak ve işbirliği içinde puanlamak için "Öncelikli Poker" oturumları düzenleyin
airfocus sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, daha fazla sunum seçeneği olmasını istediklerini bildiriyor
- Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça dik olabilir
airfocus fiyatlandırma
- Essential: Kullanıcı başına aylık 23 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 83 $
- Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
airfocus puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
7. Aha!
Aha! ürün geliştirme takımları için tasarlanmış bir önceliklendirme aracıdır. Özellikleri, kullanıcıların ürün yol haritaları oluşturmasını, fikirleri toplamasını ve ürün güncellemelerinin teslimini yönetip optimize etmesini kolaylaştırır.
Aha! en iyi özellikler
- Son derece görsel ürün yol haritaları oluşturun
- Kendi ürün değer puanlarınıza göre puanlama ve önceliklendirme süreci özellikleri
- Müşteri bilgilerini tek bir yerde görüntüleyin ve kendi yararınıza kullanın
- Ürün ve mühendislik takımlarını birbirine bağlayan ş Akışı panolarıyla teslimatı kolaylaştırın
Aha! sınırlamaları
- Bazı müşteriler, daha fazla iş akışı otomasyonu özelliği istediklerini belirtiyor
- Ürünün esnek yapısı, ilk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir
Aha! fiyatlandırma
Aha! fiyatlarını ürün bazında ayırır. Takımınızın kullanmak istediği platform alanlarına abone olabilirsiniz.
- Aha! Yol Haritaları: Kullanıcı başına aylık 59 $'dan başlayan fiyatlarla
- Aha! Ideas: Kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla
- Aha! Oluşturun: Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar
- Aha! Develop: Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla
Aha! derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4. 3/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
Aha ile Jira'yı karşılaştırın!
8. Craft. io
Craft. io, kanıta dayalı ürün geliştirme kararları sayesinde takımların daha güçlü ürünler oluşturmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir ürün yönetim platformudur. Platformun önceliklendirme özellikleri, takımların daha etkili ürün sürüm döngüleri planlamasını kolaylaştırır, böylece tüm görevleri yapılacaklar listesi tarzında bir panoda yönetebilirsiniz.
Craft. io'nun en iyi özellikleri
- MoSCoW, WSJF, RICE ve daha fazlası dahil olmak üzere tercih ettiğiniz önceliklendirme türünü kolayca kullanın
- Formül oluşturucu ile kendi ürün önceliklendirme sisteminizi oluşturun
- Takımlara özel önceliklendirme puanlarıyla standart dışı mükemmellik alanlarına ağırlık verin
- Önem derecesine göre önceliklerinizi belirleyerek ürün döngülerini planlayın
Craft.io sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün bazen çok karmaşık olabileceğini belirtiyor
- Platform, ürün yönetimi takımlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve diğer kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olmayabilir
Craft. io fiyatlandırma
- Temel: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 109 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Craft. io puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (30+ yorum)
9. Google Keep
Google Keep, yazılım devinin not alma uygulaması sürümüdür. Piyasadaki diğer önceliklendirme araçları kadar zengin özelliklere sahip olmasa da, Google Keep, takımınız çok hafif ve kullanıcı dostu bir araç arıyorsa harika bir ücretsiz alternatif olabilir.
Google Keep'in en iyi özellikleri
- Notları tek bir yerde yazın ve takımınızın diğer üyeleriyle paylaşın
- Görevleri ve eylemleri Google Keep'e sabitleyerek önceliklendirin
- Zaman bazlı hatırlatıcılar ayarlayarak işlerinizi takip edin
- Diğer Google ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur
Google Keep sınırlamaları
- Geleneksel ürün önceliklendirme araçları eksik olduğundan, bazı kullanıcılar bu araçların özelliklerinin yetersiz olduğunu düşünebilir
- Puanlama ve önceliklendirme, karmaşık bir puanlama sistemine değil, kendi kişisel düşüncelerinize dayanır
Google Keep fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Keep değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
10. Evernote Takımları
Evernote Teams, işbirliğine odaklanarak tasarlanmış, not alma uygulamasının takımlar için sürümüdür. Kullanıcılar not yazıp paylaşabilir, işbirliği içinde çalışabilir ve takım bilgilerini tek bir konumda saklayabilir. Öncelikle not alma ve bilgi paylaşımı için tasarlanmış olsa da, hafif bir önceliklendirme veya proje planlama aracı olarak da kullanılabilir.
Evernote Takım'ın en iyi özellikleri
- Paylaşılan notlarla gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak daha kolay işbirliği yapın
- Şablonları kullanarak kendi önceliklendirme matrisinizi oluşturun
- Önceliklendirme sürecinizi uygulama dışındaki paydaşlarla paylaşın
- Görevleri ve güncellemeleri önceliklendirme konusunda tavsiyelerde bulunan kendi şirket wiki'nizi oluşturun
Evernote Takım sınırlamaları
- Bu araç, önceliklendirme aracı olarak tasarlanmamıştır, bu nedenle ilgili proje yönetimi araçları sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneği olmasını ister
Evernote Takımlar fiyatlandırması
- Aylık kullanıcı başına 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Evernote Takımları değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (8.000+ yorum)
Önceliklendirme Araçlarının Yardımıyla Önemli Olan Şeylere Odaklanın
Standart bir önceliklendirme yöntemine geçmek veya kendi yönteminizi oluşturmak istiyorsanız, bu yazılım araçları size yardımcı olacaktır. Takımınız için en iyi önceliklendirme araçlarını bulmanıza yardımcı olacak bu kılavuzu kullanarak işlerinizi en etkili şekilde önceliklendirebilirsiniz.
Takımınız, önceliklendirmenize yardımcı olmanın ötesine geçen bir proje veya görev yönetim sistemine yatırım yapmaya hazırsa, ClickUp'ı deneyin. Görev Öncelikleri özelliğimiz, bir sonraki işin ne olacağını belirlemenizi kolaylaştırır ve hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi sistemimizin bir parçasıdır.