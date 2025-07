excel ve ClickUp'ta 8 Ücretsiz İletişim Listesi Şablonu

Dağınık elektronik tablolar, uzun e-posta konuları veya karalanmış notlar arasında aradığınız tek bir kişiyi bulmaya çalışırken kaç kez önemli bir satış görüşmesini veya takibi kaçırdınız?

Biz de aynı durumu yaşadık ve sizi çok iyi anlıyoruz.

Bu sıkıntıya son vermek, dağınıklıktan kurtulmak ve tüm önemli kişilerinizi zahmetsizce yönetmek istiyorsanız, sonuna kadar okumaya devam edin. Kişi yönetimi sürecinizi toplama, düzenleme ve kolaylaştırma konusunda size yardımcı olacak 8 ücretsiz kişi listesi şablonundan oluşan bir liste hazırladık.

⏰ 60 Saniyelik Özet Kişileri yönetmek baş ağrıtıcı bir iş olmamalı! Önemli bağlantıları tek bir yerde kolayca saklayabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve izleyebileceğiniz ücretsiz kişi listesi şablonları: ClickUp İletişim Listesi Şablonu

ClickUp Şirket İletişim Listesi Şablonu

ClickUp Paydaş Listesi Şablonu

ClickUp Medya Listesi Şablonu

ClickUp Dizin Şablonu

ClickUp İş Dizini Şablonu

ClickUp Müşteri İletişim Formu Şablonu

Vertex42 tarafından hazırlanan Excel İletişim Listesi

İletişim listesi şablonu, iletişim bilgilerini düzenli bir şekilde takip etmenize yardımcı olan dijital bir adres defteri gibidir. Ve sadece isimler ve cep telefonu numaraları için değil, iş unvanları, e-postalar, konumlar, sosyal medya kullanıcı adları ve daha fazlası gibi ek ayrıntıları da içerir.

Bu düzenli bilgi merkezi sayesinde, ihtiyacınız olan her kişiye her zaman hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

ClickUp ile başlayın Sıralanabilir Kanban panosu görünümü veya Liste görünümü içinde kişi ayrıntılarını, cep telefonu numaralarını, e-postaları ve daha fazlasını yönetin

Satıcılar, potansiyel müşteriler, müşteriler veya iş ortak larından oluşan bir listeye ulaşmak istiyorsanız, iyi bir kişi listesi şablonu, sorunsuz iletişim, zamanında takip ve güçlü ilişkiler için en iyi araçtır. 🤝

Doğru şablonla kişi yönetimi çok kolaydır. İhtiyaçlarınıza en uygun şablonu kolayca bulabilmeniz için kişi listesi şablonlarında bulunması gereken anahtar özellikleri aşağıda listeledik:

Basitlik: Bilgileri kolayca girmenizi, görüntülemenizi ve geri almanızı sağlayan net sütunlar ve başlıklara sahip temiz bir tasarım arayın

Özel alanlar: Doğru şablon, Doğru şablon, müşteri veritabanınız için tüm ilgili verileri yakalamak üzere alan eklemenize, kaldırmanıza veya değiştirmenize olanak sağlamalıdır

İşbirliği araçları: Özellikle bir takımla çalışıyorsanız, şablonunuzu başkalarıyla paylaşabilmeli ve birlikte çalışabilmelisiniz

Çapraz platform uyumluluğu: PC, tablet veya mobil cihazda çalışıyor olsanız da, şablonunuz tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışır

Ölçeklenebilirlik: Seçtiğiniz şablon, performansı etkilemeden 5.000 kişi için olduğu gibi 50 kişi için de aynı şekilde iş yapmalıdır

Entegrasyon: İyi bir şablon, işinizde kullandığınız diğer yazılımlarla ( İyi bir şablon, işinizde kullandığınız diğer yazılımlarla ( CRM sistemleri ve proje yönetimi yazılımları gibi) kolayca entegre olur ve sorunsuz veri akışı sağlar. Ayrıca, şablonlarınızın AI araçlarının yardımıyla düzenlenebilmesi, yazılabilmesi veya düzeltilebilmesi de yararlıdır

ClickUp Brain, satış takımlarının e-posta metinlerini düzeltme, kısaltma veya taslak oluşturma yoluyla iletişimlerinde daha güvenli olmalarını sağlar

Düzenli kalmanıza ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış yedi kişi listesi şablonu derledik. Böylece siz ve kişileriniz sonsuza kadar mutlu yaşayabilirsiniz. Hadi bir göz atalım. 👀

Bu Şablonu İndirin Bu çok yönlü ve yeni başlayanlar için kolay ClickUp Kişi Listesi Şablonu ile tüm kişilerinizi takip edin

Potansiyel müşterilerinizin, müşterilerinizin, üyelik gruplarınızın, tedarikçilerinizin ve ortaklarınızın iletişim bilgilerini yönetmek için kullanımı kolay bir sistem arıyorsanız, ClickUp Kişi Listesi Şablonu tam size göre. Kaynak, e-posta, şirket, portföy, konum, konuşma başlatıcı ve son yorum gibi her ayrıntıyı kaydetmek için özel alanlara sahiptir.

Ayrıca, verilerinizi görselleştirmek ve belirli kriterlere uyan kişileri hızlıca bulmak için birden çok görünüm de sunar:

İletişim Listesi: Durumlarına göre kategorize edilmiş birden fazla iletişim bilgisinin listesi (ör. 1. İletişim, Potansiyel Müşteri, Müzakere, Etkin Değil, Bağlantısı Kesik ve Etkin)

Kaynak: Kişilerinizin kaynağına göre (ör. Tavsiye, Web sitesi, Aile, Arkadaşlar ve Diğerleri) gruplandırılmış Pano görünümü

Konum: Etkin kişilerinizi görselleştirmek için Harita görünümü

Pozisyona göre: İş başlıklarına göre gruplandırılmış aktif kişi listenizin bir listesi

İletişim bilgilerini hızlı bir şekilde bulmanız mı gerekiyor? ClickUp'ın arama çubuğuna adlarını veya ilgili anahtar kelimeleri yazın ve saniyeler içinde sonuçları alın.

Ayrıca, her seferinde yeni kişi girdilerini manuel olarak girmenize gerek yoktur. Entegre Form görünümünü başkalarıyla paylaşarak, onların bilgilerini doğrudan kişi listesine girmelerini sağlayabilir ve bilgilerin doğru ve her zaman güncel olmasını sağlayabilirsiniz. ✔️

Diğer tüm ClickUp şablonları gibi, bu telefon listesi şablonu da nerede olursanız olun sizinle birlikte gelir. Her yerden görüntüleyin ve düzenleyin, tüm cihazlarınızda ayrıntılarınızın sorunsuz bir şekilde senkronize olduğunu izleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın çalışan iletişim listesi şablonuyla çalışanların iletişim bilgilerini düzenleyin ve erişin

Çalışanların iletişim bilgilerini güncel ve kolay erişilebilir tutmak gerçek bir zorluk olabilir. Bir çalışana ulaşmanız veya departman güncellemelerini paylaşmanız gerektiğinde, onların iş iletişim bilgilerini hızlı bir şekilde bulamadığınız kaç kez oldu? İşte burada ClickUp'ın Şirket İletişim Listesi Şablonu devreye girer.

10'dan fazla özel alan sayesinde, hiçbir kişi listesi ayrıntısını kaçırmazsınız. Çalışanların e-posta ve telefon numaralarından acil durum iletişim bilgilerine kadar her şeyi Tablo görünümünde kaydedebilirsiniz. Bu işlem, Microsoft Excel veya Google E-Tablolar'da yazdırılabilir bir kişi listesi oluşturmaya benzer.

Veri girişi, yerel form sayesinde son derece kolay ve doğrudur. Yeni ve mevcut çalışanlar temel bilgilerini girebilir ve güncelleyebilir, böylece yanlış ve güncel olmayan bilgilerin riskini azaltabilirsiniz.

Takımınızı iletişim sayfasında yapılan güncellemeler hakkında bilgilendirmeniz gerekiyorsa, ClickUp'ın yerleşik e-posta fonksiyonu çok kullanışlıdır. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan takımınızı hızlı bir şekilde bilgilendirmek için kullanın. Harika, değil mi?

Ama en güzel kısmı burada. Yönetici olarak, takımınızın iş yükünü, görevlerdeki ilerlemelerini ve iş hedeflerinin durumunu görselleştirmek için ClickUp gösterge panelleri de kurabilirsiniz.

Bu çalışan iletişim listesi şablonu, çalışanların iletişim bilgilerini düzenli, güncel ve parmaklarınızın ucunda tutarak çalışanları yönetmek için tek adresinizdir.

3. ClickUp Paydaş Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Listesi'nde iç ve dış paydaşları izleyin

Güçlü paydaş ilişkileri kurmak, projeleri başarıyla tamamlamanın anahtarıdır. Bu sadece isimlerini bilmekle ilgili değildir. Rolleri, tercihleri ve faizlerini anlamakla ilgilidir.

İşte tam da bu noktada ClickUp Paydaş Listesi Şablonu devreye girer. Paydaşlarınızın katılımını sağlamak ve faizlerinin proje hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Her bir paydaşın başlığı, tercih ettiği iletişim kanalı, e-posta adresi, iletişim numarası ve posta adresi gibi anahtar bilgileri not almak için kullanın. Böylece, iletişim kurmanız gerektiğinde, sorunsuz ve verimli bir konuşma için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz.

Tüm paydaşlar aynı değildir ve bu şablon bunu dikkate alır. Paydaşları iç veya dış paydaşlar, faiz ve etki düzeyleri ve beklentilerine göre segmentlere ayırmanıza olanak tanır. Bu şekilde, iletişiminizi her gruba göre özelleştirebilirsiniz. 👪

Dahası da var. Herkesi aynı sayfada tutmak için düzenli kontrol toplantıları planlayabileceğiniz Takvim görünümüyle bir adım önde olun. Ayrıca ClickUp'ın bildirimleriyle, planlanan görevlerinizin son tarihlerini asla kaçırmamanız için zamanında hatırlatıcılar alırsınız.

4. ClickUp Medya Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Medya Listesi Şablonu ile medya yönetimi iş akışlarınızı kolaylaştırın

Muhtemelen "İrtibat listesi şablonları hakkında bir makalede neden medya listesi şablonunu tartışıyoruz?" diye düşünüyorsunuzdur

Şu nokta önemlidir: Medya kaynaklarını yönetmek, bunlar tipik kişileriniz olmasa da, ortak bir noktaya sahiptir. Her ikisi de düzenleme, erişilebilirlik ve doğru kişilerin doğru zamanda doğru bilgilere ulaşmasını sağlamayı içerir.

Medya ile uğraştıysanız, fikirleri, araştırmaları ve kaynakları takip etmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Bu, bir kasırgada konfeti yakalamaya benzer.

Neyse ki, ClickUp'ın Medya Listesi Şablonu ile bu kaosu netliğe dönüştürebilirsiniz. Fikirler, araştırma notları veya toplantı günlükleri gibi tüm medya kaynaklarınızı düzenlemek için merkezi bir merkezdir.

Daha fazla bağlam sağlamanız mı gerekiyor? Sorun değil. Belgeleri, şablonları ve diğer destekleyici materyalleri buraya ekleyebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. Bu belgeleri sıfırdan oluşturmanız gerekiyorsa, bunu ClickUp Belgeler içinde takımınızla birlikte yapabilirsiniz.

Her kaynağın görünürlüğünü ilgili departman veya o departman içindeki belirli takımlar için belirtin. İlerlemeyi takip etmek isterseniz, her kaynağı "Fikir", "Tasarım", "İncelenmesi Gerekiyor", "Onaylandı" ve "Tamamlandı" gibi aşamalara taşıyabilirsiniz

Bu şablon, medya yönetiminize düzen, netlik ve sorunsuz işbirliği getirir. İş akışlarınızın bir parçası olarak birden fazla medya kaynağını aynı anda yönetiyorsanız, bu şablon yeni en iyi arkadaşınız olabilir. 🤩

5. ClickUp Dizin Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Dizin Şablonu ile çalışanlarınızın ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edin

Daha önce baktığımız şirket iletişim listesi şablonunu hatırlıyor musunuz? ClickUp Dizin Şablonu bunu bir adım daha ileri götürüyor. Her çalışanın kapsamlı bir görünümünü isteyen insan kaynakları departmanları için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu şablon, fotoğraflar, kısa özgeçmişler, doğum günleri gibi kişisel bilgilerin yanı sıra iş unvanları, doğrudan amirler ve ofis konumları gibi önemli mesleki ayrıntıları içerir. Ayrıca işe giriş tarihleri, istihdam türleri ve maaş ödeme tarihleri gibi ayrıntıları da kapsar.

Çalışanların motivasyonunu artırmak için etkileşimli bir iş kültürü oluşturmak istiyorsanız, çalışanların becerilerini, hobilerini ve faiz alanlarını kaydetmek için alan da mevcuttur.

Kulağa çok karmaşık gelse de, ClickUp çeşitli görünüm modlarıyla bu çalışan dizinini karmaşık hale getirmez. İster departman özeti, ister yeni yüzlere hızlıca göz atmak, ister aktif takım üyelerinin coğrafi konumlarını görmek isteyin, bu şablon tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.

6. ClickUp İş Dizini Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Dizini Şablonu ile iş işbirliklerinizi toplayın, düzenleyin ve izleyin

ClickUp İş Dizini Şablonu, kişi listesi şablonuna benzer, ancak önemli bir farkı vardır: kendi işinizi yürütmek için işbirliği yaptığınız veya ortak olduğunuz işlerin kişilerini yönetmek için tasarlanmıştır.

İşbirlikçilerinizi ve ortaklarınızı, bu iş iletişim listesi şablonunu e-posta ve sosyal medya aracılığıyla paylaşarak veya web sitenize yerleştirerek doldurmaya davet edin. İş kategorisi, ürün/hizmet açıklaması, şirket e-postası ve telefon numarası, konum ve iletişim kişisinin e-postası ve telefon numarası gibi ayrıntıları kaydedin.

İş bağlantılarınızın durumunu görüntüleyin ve güncelleyin: Potansiyel Müşteri, Görüşme Aşamasında, Etkin Bağlantı, Etkin Değil ve Arşivlenmiş. Bu hızlı özet, etkileşim ve takip işlemlerine öncelik vermenize yardımcı olur.

Konum, iş kararlarında genellikle stratejik bir rol oynar. İş Konumu görünümüyle, kişilerinizi coğrafi olarak bir harita üzerinde görebilirsiniz. Bu, lojistik planlama, ortaklıklar değerlendirme veya yeni bölgelerde fırsatlar arama gibi durumlarda kullanışlı bir araç olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İletişim Formu Şablonu ile talepleri merkezileştirin ve izleyin

Müşteri ilişkilerini etkili bir şekilde yönetmek, müşteri sadakatini artırmak, sürekli yenilikleri teşvik etmek ve iş hedeflerinize ulaşmak için anahtar rol oynar. Bu sadece harika ürünler veya hizmetler sunmakla ilgili değildir, aynı zamanda müşterilerinizi dinlemek ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamakla da ilgilidir.

ClickUp'ın Müşteri İletişim Formu Şablonu ile müşterilerinize onları önemsediğinizi ve görüşlerine değer verdiğinizi gösterebilirsiniz. Müşteri siparişlerini, kişisel iletişim bilgilerini, sorularını ve geri bildirimlerini toplamak için kullanın.

Her form gönderimi anında ClickUp'ta bir görev haline gelir. Bu, gönderileri doğru takım üyelerine atamanıza, son tarihler belirlemenize ve öncelikler eklemenize olanak tanır. Ve bu adımları manuel olarak gerçekleştirmenize gerek yoktur. Takım üyelerinin hemen işe koyulabilmesi için bunları gerçekleştirmek üzere ClickUp otomasyonları kurun. 🧑‍💻

Liste görünümü, sizin ve takımınızın tüm müşteri gönderilerini tek bir alanda izlemenizi sağlar. Daha görsel bir düzen tercih ediyorsanız, Pano görünümüne geçerek tamamlanma oranlarını görselleştirin ve bir görevin durumunu Yeni İstek'ten İnceleniyor'a, Engellendi'ye ve Tamamlandı'ya hızlıca güncelleyin.

Küçük işletmenizi büyütmek ve müşterilerinizi mutlu ve memnun etmek için müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemek istiyorsanız, bu şablon işinizi kolaylaştırır.

via Vertex42

Excel ile çalışmanın rahatlığını ve alışkanlığını tercih ediyorsanız, Vertex42 şablonu sizin için denenmiş ve onaylanmış bir seçenektir. Temel iletişim bilgilerini saklamak için basit ve düzenli bir yapı sunar.

Bu Excel elektronik tablo şablonu, ad, adres, telefon numarası ve e-posta gibi temel alanların yanı sıra, ilgili sütunlara ihtiyaç duyabileceğiniz ek ayrıntıları veya notları ekleme olanağı sunar.

Şablon indirilebilir ve tamamen düzenlenebilir, böylece proje gereksinimlerinize veya kişisel tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Excel'deki sıralama ve filtreleme seçenekleri, belirli bir ayrıntıyı bulmanızı veya kişilerinizi kategorilere ayırmanızı da çok kolaylaştırır.

Ancak, kişi listeniz büyüdükçe, ClickUp şablonları gibi gelişmiş arama veya işbirliği özellikleri olmadan daha az esnek olduğunu fark edebilirsiniz.

Bir projeyi yönetiyor, bir takımı yönetiyor veya sadece potansiyel müşterileri ve ortakları izliyor olsanız da, düzenli bir kişi listesi size zaman kazandırır ve gereksiz baş ağrılarından kurtarır.

ClickUp'taki kişi listesi şablonunun güzelliği, kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir, tüm cihazlardan erişilebilir, başlangıç kılavuzu ile birlikte gelir ve herhangi bir teknoloji yığınına kolayca takılabilir olmasıdır.

Gelişmiş arama işlevselliği, filtreler ve görünümler sayesinde doğru kişiyi bulmak çocuk oyuncağı haline gelir. Böylece enerjinizi ve dikkatinizi daha güçlü bağlantılar kurmaya ve hedeflerinize ulaşmaya odaklayabilirsiniz. 🙌

Kişileri izlemenin yanı sıra, ClickUp müşteri ilişkilerini yönetmek için CRM şablonları ve iş akışlarınızı kolaylaştırmak için 1.000'den fazla şablon sunar. Ve hepsini ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Bugün bir ClickUp hesabı oluşturun.