en İyi 7 Ücretsiz Etkinlik Planlama Yazılımı (Etkinlik Yönetimi Araçları) 2025

Dürüst olalım:

Etkinlik planlama zor bir iştir.

Planlama, biletleme, koltuk düzenlemesi, etkinlik katılımcılarınızın ilgisini çekme ve çok daha fazlası var. Bir etkinlik planlayıcısı olarak, tüm bunları halletmek, köpeğinizin ayakkabılarınızı çiğnemesini engellemeye çalışmak gibi hissettirebilir. Bu imkansız!

Ancak, kaliteli bir etkinlik yönetimi yazılımı işlerinizi gerçekten kolaylaştırabilir. Bu makalede, ücretsiz etkinlik yönetimi yazılımlarının etkinliklerinizi sorunsuz bir şekilde yürütmenize nasıl yardımcı olabileceğini vurgulayacağız.

Etkinliği başlatalım!

En İyi Etkinlik Yönetimi Yazılımını Nasıl Seçersiniz?

Etkinlik planlama araçları listemize geçmeden önce, bir etkinlik yönetim aracı veya yazılım çözümünde ne aradığınızı bilmeniz gerekir.

Ayrıca, etkinlik proje yönetimi hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Doğru seçimi yapmak için kendinize sorabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

Bu ücretsiz etkinlik yazılımı, katılımcılar, sponsorlar ve satıcılar gibi birden fazla etkinlik paydaşıyla işbirliği yapmanıza izin veriyor mu?

Etkinlik teknolojisi yüz yüze veya sanal etkinlikler için mi, yoksa her ikisi için mi uygun?

Etkinlik planlama aracının, sizin veya katılımcılarınızın daha fazla ziyaretçi çekmesine yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçlarına sahip olması gerekiyor mu?

Etkinlik planlama yazılımı, her seviyedeki etkinlik organizatörleri için kullanımı kolay mı?

Yazılım, ilerlemenizi ve başarılarınızı izlemenize izin veriyor mu?

Uygulama, sosyal medya entegrasyonlarını veya diğer sosyal medya pazarlama formlarını destekliyor mu?

Ve en önemlisi, etkinlikle ilgili tüm bilgileri tek bir çatı altında toplayabilen hepsi bir arada bir etkinlik yönetim aracı mı?

Bir dakika durun ve iyice düşünün. 🤔

Bu, işiniz için doğru aracı bulmanıza yardımcı olacaktır.

İhtiyacınız olan tüm özelliklere sahip ve hiçbir şey fazladan içermeyen türden.

Cevaplarınızı buldunuz mu?

Peki o zaman, bazı etkinlik yönetimi ve etkinlik planlama yazılımlarına göz atalım.

En İyi 7 Ücretsiz Etkinlik Yönetimi Yazılımı

İşte bugün edinebileceğiniz en iyi yedi ücretsiz etkinlik yönetimi yazılımı:

1. ClickUp

İlk sırada, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi yazılımlarından biri olan ClickUp yer alıyor.

ClickUp ile tüm etkinlik planlama ve katılımcı yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ücretsiz!

ClickUp'ın anahtar özellikleri

A. Takvim görünümü ile etkinlikleri ve görevleri planlayın

Bir düğüne iki artı bir davetliyle gitmek, komik bir TV dizisi bölümü olabilir.

Peki ya etkinlik planlamada?

Bu bir kabus!

Bu tür utanç verici durumlardan kaçının ve ClickUp'ın Takvim görünümü ile planlarınızı ve seyahat programınızı güncel tutun.

Etkinliğiniz için planlama, programlama ve hatta kaynak yönetimi yapın ve takvimde görselleştirin.

Görevleri sürükleyip bırakarak ClickUp'ın Takvim görünümünde planlayın.

ClickUp ayrıca Google Takvim, Outlook, Apple Takvim vb. gibi favori takvim uygulamalarınızı entegre etmenize de olanak tanır.

Alternatif olarak, Zaman Çizelgesi görünümüne göz atarak tüm etkinliğinizi haritalandırın ve aynı yerden görevleri atayın.

B. Birden Çok Atanan Kişi özelliğini kullanarak işleri birlikte tamamlayın

Etkinlik temaları için beyin fırtınası yapmak ya da partiden sonra temizlik yapmak gibi bazı işler için bir takımın adım atması gerekir.

Bu tür görevler için ClickUp'ın Birden Çok Atanan Kişi özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullanarak birden fazla kişiye ve hatta tüm Takıma görev atayabilirsiniz.

Takım çalışması başlasın!

ClickUp'ta birden fazla kişiye kolayca görev atayın.

C. Değişiklik önerileri Proofing ile

Bir çığdan kurtulabilirsiniz.

Ancak davet kartında misafirlerinizin adını yanlış yazarsanız, bu hatayı telafi edemezsiniz.

ClickUp'ın Düzeltme özellikleriyle etkinlik materyallerinizin %100 hatasız ve mükemmel göründüğünden emin olun.

Tasarım maketlerine net işaretler eklemek için kullanın ve şehirdeki en iyi davetiyeyi hazırladığınızdan emin olun. 🎉

ClickUp'ın Proofing aracıyla resimlere, gif'lere ve daha fazlasına yorum ekleyerek işbirliği yapın.

D. Hatırlatıcılar ve Öncelikler ile önemli görevleri kaçırmayın

Etkinlik afişini almayı unuttuğunuzu hayal edin.

Ya da müşterinin nefret ettiği sarı peçeteleri değiştirin.

Hadi, hafta sonu planınızı iptal edin. Ne yazık.

Alternatif olarak, ClickUp'ta Hatırlatıcılar ayarlayarak bu tür aksilikleri önleyebilirsiniz.

Hatırlatıcılara son teslim tarihlerini kolayca ekleyin.

Verimli yönetim hakkında ne derler bilirsiniz... Her şey öncelikleri doğru belirlemekte yatıyor.

İşte tam size göre bir şey bulduk.

Görevlerinizi acil, yüksek, normal veya düşük önceliklere göre sınıflandırın. Bu şekilde, takımınız günlerini nasıl planlayacağını tam olarak bilir.

E. Takım şablonlarıyla zaman kazanın

ClickUp, etkinlik yönetimi, CRM, tasarım, finans ve daha fazlası dahil olmak üzere her türlü takım için önceden oluşturulmuş etkinlik planlama şablonlarına sahiptir.

Bunlardan birini kullanarak yaklaşan etkinliğiniz için anında bir etkinlik yönetim sistemi veya ş akışı oluşturun ve değerli zamanınızdan tasarruf edin. ⌚

ClickUp'ın hazır şablonlarını kullanın veya en sık kullandığınız projeleri ve görevleri kaydetmek için yenilerini oluşturun.

Her zaman kendi planlama sürecinizi oluşturabilir ve ileride tekrar kullanmak üzere şablon haline getirebilirsiniz.

Ş Akışınızı olabildiğince kişiselleştirmek için Özel Görev Durumlarını kullanmayı unutmayın.

ClickUp artıları

ClickUp'ın dezavantajları

Gösterge panellerini dışa aktaramama

Ama endişelenmeyin!

Takımımız, önerilerinizi her zaman dikkate almak ve endişelerinizi gidermek için neredeyse 7/24 çalışmaktadır.

Geliştirme yol haritasımızı inceleyerek sizi nelerin beklediğini öğrenin!

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp'ın üç fiyatlandırma seçeneği vardır:

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)

Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 7 $))

İş Planı (orta ölçekli takımlar için en iyisi (aylık üye başına 12 $))

Business Plus Planı (birden fazla takım için en iyisi (aylık üye başına 19 $))

ClickUp kullanıcı değerlendirmesi

Capterra : 4,7/5 (2000+ yorum)

G2: 4,7/5 (2300+ yorum)

Bir sonraki etkinliğiniz için ClickUp'ın parti planlama şablonunu kullanın!

2. Sosyal Tablolar

Bir başka ücretsiz etkinlik yönetimi yazılımı ise Social Tables. Bu yazılımın özelliği, etkinlik diyagramı oluşturarak mekanınızın koltuk düzenini ayarlamanıza olanak sağlamasıdır.

Hiçbir etkinlik katılımcısı yer bulamadan kalmasın!

Social Table, etkinlik web sitenizden potansiyel müşterileri çekmek için de harikadır. Yazılım, etkinlik kaydını hızlandırmak için bir mobil check-in uygulamasına bile sahiptir.

Yani mükemmel mi?

Elbette, yapılacaklar listesi, son tarihler veya Zoom, Gmail vb. iletişim araçlarıyla entegrasyonların olmaması sizin için sorun değilse.

Ayrıca, Android uygulamaları da yok.

Sizi anlıyoruz, Android kullanıcıları.

Social Tables'ın anahtar özellikleri

PDF kat planlarını yüklemenizi sağlar

Özel 3D etkinlik diyagramları oluşturmanıza olanak tanır

Misafirleri ve ayrıntılarını yönetmenizi sağlar

Social Tables artıları

Gerçek zamanlı takım işbirliğini ve katılımcı check-in'leri hakkında güncellemeleri destekler

Etkinliklere en yüksek katılımın olduğu zamanları belirlemek için analizleri görüntüleyin

Müşterilerin etkinlik diyagramlarında yapılan düzenlemeleri gerçek zamanlı olarak görmelerini sağlar

Social Tables eksileri

Ücretsiz sürüm, aynı anda yalnızca bir etkinliğin ve etkinlik başına bir kat planının etkinleştirilmesine izin verir

Çevrimdışı mod yok

Görev yönetimi için ideal değil

Social Tables iki fiyatlandırma seçeneği sunar:

Essential (ücretsiz) : 150 katılımcı koltuğu, bir kullanıcı hesabı ve gerçek zamanlı işbirliği

Profesyonel (aylık 199 $): 250 katılımcı koltuğu, e-posta desteği ve iki aktif etkinlik

Social Tables kullanıcı değerlendirmesi

Capterra : 4,5/5 (26 yorum)

G2: 4,4/5 (100+ yorum)

3. Wild Apricot

Sırada Wild Apricot var.

Şu anda kayısı isteyen var mı? 😋

Peki, istekler bir yana, Wild Apricot bir çevrimiçi etkinlik kayıt yazılımıdır ve bu ücretsiz etkinlik yönetimi araçları listesinde iyi bir rakiptir.

Etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında katılımcıların ilgisini çekmek için doğru araçları sağlar.

Ancak, bir etkinlik yönetimi yazılımı olarak Wild Apricot, ekip üyelerine görev atamanıza olanak tanımaz.

Neyse ki, Social Tables'ın aksine, bu yazılımın hem iOS hem de Android cihazlar için bir mobil etkinlik uygulaması var. Ancak bir sorun var.

Mobil etkinlik uygulaması ücretsiz değildir. 🤷

Wild Apricot'un anahtar özellikleri

Kayıt formlarını özelleştirmenize olanak tanır

E-posta yoluyla otomatik etkinlik tanıtımı sağlar

Kayıt ücretlerini izleyin ve toplayın

Wild Apricot'un artıları

Etkinlik gelirleri hakkında otomatik raporlar

Üyeler için çevrimiçi üyelik veritabanı

Mobil uyumlu şablonlara sahip hızlı web sitesi oluşturucular gibi etkinlik pazarlama araçları

Wild Apricot'un dezavantajları

Ücretsiz sürümde çevrimiçi ödeme işleme yok

Görev planlama veya atama yetenekleri yok

Windows veya Mac uygulaması yok

Wild Apricot fiyatlandırması

Wild Apricot'un altı fiyatlandırma seçeneği vardır:

Ücretsiz : 50 kişi, veritabanı içe aktarma ve misafir kaydı içerir

Kişisel (aylık 40 $) : 100 kişi, çevrimiçi bilet satışı ve otomatik hatırlatıcılar dahildir

Grup (aylık 50 $) : 50 kişi, AWS'de etkinlik web sitesi barındırma, üye ve yönetici uygulaması içerir

Topluluk (aylık 90 $) : 500 kişi, WordPress entegrasyonu ve otomatik e-posta faturaları içerir

Profesyonel (160 $/ay) : 2000 kişi, üyelere özel çevrimiçi mağaza fiyatlandırması, web sitesi oluşturma için sürükle ve bırak özelliği içerir

Network (aylık 290 $): 5000 kişi, otomatik fatura oluşturma ve bekleme listesi kaydı içerir

Wild Apricot kullanıcı değerlendirmesi

Capterra : 4,5/5 (500+ yorum)

G2: 4,1/5 (26 yorum)

4. Ticket Tailor

Listenin dördüncü sırasında Ticket Tailor yer alıyor.

Kendini biletleme için vazgeçilmez etkinlik yönetimi uygulaması olarak tanıtıyor.

Bu etkinlik bileti uygulaması, hem ücretsiz hem de ücretli etkinlikler için bilet satışı konusunda etkinlik yönetimi yazılımı pazarında bulabileceğiniz en iyilerden biridir.

Bağış toplama, akademik konferans veya parti düzenleme gibi tüm etkinlikleriniz için Ticket Tailor'da bilet satabilirsiniz.

Ne yazık ki, diğer planlama yazılımlarıyla boy ölçüşemez.

Bu yazılımla etkinlik planlayamaz veya ş akışı tasarlayamazsınız. Etkinlik biletlerinizi ve günlük katılımcıları yönetebilirsiniz, ancak hepsi bu kadar.

Daha fazlasını arıyorsanız, alternatif bir seçenek bulmanız gerekebilir.

Ticket Tailor'ın anahtar özellikleri

Web sitenize yerleştirebileceğiniz yerleşik gişe

Özelleştirilebilir otomatik e-posta bilet teslimi

Etkinlik günü yönetimi için bilet tarama uygulaması

Ticket Tailor artıları

Bilet alıcıları için birden fazla ödeme seçeneği

MailChimp, Zapier ve Google Analytics dahil olmak üzere çok sayıda entegrasyonu destekler

Özel gruplar veya VIP'ler için şifre korumalı biletler satmanıza olanak tanır

Ticket Tailor'ın dezavantajları

Mobil uygulama yok (Tazotix adlı ayrı bir check-in uygulaması var)

İlk beş biletten sonra satılan her bilet için ücret ödemeniz gerekir

Yalnızca 2000'den fazla beğenisi olan Facebook sayfalarında çevrimiçi bilet satışı yapılmasına izin verir

Ticket Tailor fiyatlandırması

Ticket Tailor'ın üç fiyatlandırma seçeneği vardır:

Ücretsiz etkinlikler : tüm ücretsiz etkinlikler için ücretsiz biletler dahildir

Ön ödeme (0,26 $/bilet) : çevrimdışı ödemeler, etkinlik organizatörleri iletişim bölümü ve özelleştirilebilir ödeme formu dahildir

Kullandıkça öde (0,65 $/bilet): sınırsız bilet türü, analiz gösterge paneli ve sınırsız etkinlik içerir

Ticket Tailor kullanıcı değerlendirmesi

Capterra : 4,9/5 (300'den fazla yorum)

G2: 4,9/5 (50+ yorum)

5. Planlama Pod

Planning Pod, mükemmel bir etkinlik yönetimi yazılımıdır. Anahtar özellikleri, mekan yönetimi ve kat planlamasına yardımcı olur.

Katılımcıların ilgisini çekmek, check-in'leri yönetmek, kayıt yönetimini halletmek veya çevrimiçi ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için Planning Pod her şeyi basitleştirmeyi amaçlamaktadır.

Ancak, bizi gerçekten rahatsız eden şey Planning Pod'un ücretsiz sürümüdür.

Bu yok.

Biliyoruz. Biliyoruz.

Bu, ücretsiz araçların bir listesi olmalıdır.

Ancak bu araç oldukça tanınmış olduğu için onu dışarıda bırakamazdık!

Ne yazık ki, daha fazla sorun var.

Temel planı sadece iki etkinliği aynı anda destekler.

Yani, sadece iki etkinliği olan yeni bir etkinlik yöneticisiyseniz, Planning Pod sizin için uygun olabilir. Daha büyük organizatörler veya etkinlik profesyonelleri için doğru etkinlik yönetimi çözümünü bulma arayışınız burada bitmeyebilir.

Planning Pod'un anahtar özellikleri

Etkinlik web sayfası oluşturucu sağlar

Düğünler, restoranlar, golf kulüpleri vb. için mekan yönetimi özelliği vardır.

Verimlilik raporları ve gösterge panelleri sunar

Planning Pod artıları

Pazarlama için sosyal medya tanıtımı sunar ve sanal etkinlik planlamasına olanak tanır

E-posta ve sohbet desteği vardır

Yerleşik çevrimiçi kayıt ve RSVP formları sunar

Planning Pod'un dezavantajları

Teknik olarak, yalnızca 14 günlük ücretsiz deneme sürümü sunulur; ücretsiz plan yoktur

Essential veya Planner paketleri için entegrasyon desteği yoktur

Sadece bir etkinlik planlayıcı ve çevrimiçi etkinlik kayıt yazılımı için çok pahalı

Planning Pod fiyatlandırması

Planning Pod'un üç fiyatlandırma seçeneği vardır:

Essential (aylık 19 $) : sınırsız kullanıcı, çevrimiçi kayıt ve katılımcı listesi içerir

Planner (39 $/ay) : fatura ödeme işlemleri, seyahat programları ve takvimler dahil

İş ($69/ay): bütçeler, anketler ve CRM içerir

Planning Pod kullanıcı değerlendirmesi

Capterra : 4,3/5 (20+ yorum)

G2: 4,1/5 (10+ yorum)

6. nTask

Sırada, tipik bir etkinlik yönetimi yazılımının ötesine geçen bir proje yönetimi aracı olan nTask var.

Yapılacaklar listeleri ve kontrol listeleri ile bu araç, etkinliklerinize katılmak isteyen hiç kimsenin gözden kaçmamasını veya yer bulamamasını önler!

Gerçek hayattaki etkinlikleri, kurumsal veya KOBİ etkinliklerini ve organizasyon hiyerarşisindeki önemli yetkililerle toplantıları yönetin.

nTask, Android ve iOS platformlarındaki kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

nTask Anahtar Özellikler

Etkinlikleri görevler veya yapılacaklar listesi olarak oluşturun veya önemli bir projenin kontrol listesinin bir parçası haline getirin

Yerleşik risk yönetimi özelliği ile riskleri önleyin

Misafirleri ve ayrıntılarını yönetin

nTask artıları

Özel modüller aracılığıyla katılımcılar, atanan kişiler ve check-in'ler oluşturun

Toplantı özelliği ile tüm panoda toplantılar kurun

Zaman yönetim sistemi ile etkinliklerinizi zamanlayın

nTask eksileri

Görevleri ve notları alfabetik olarak sıralayamama

Toplantılar yayınlandıktan sonra düzenlenemez

Kullanımı biraz zor olabilir

nTask fiyatlandırması

Premium (3 $/kullanıcı/ay) : belirli sayıda özellik sunar

İş ($8/kullanıcı/ay): sınırsız özellik ve yıllık faturalandırma

Enterprise ve MNC (Satışla İletişime Geçin): özel özellikler, beyaz etiketleme ve çok daha fazlasını içeren çözümler

nTask kullanıcı değerlendirmesi

Capterra: 4,2/5 (90+ yorum)

G2: 4,4/5 (15+ yorum)

7. InEvent

InEvent, web seminerleri ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaya ilham veren etkinlik profesyonelleri ve A/V uzmanlarından oluşur.

Küresel bir etkinlik planlama yazılımı olan InEvent'in yazılımı, ROI'yi ölçmek, tedarikçileri kontrol etmek ve bütçeleri yönetmek için temel verileri bir araya getirebilir.

InEvent, işyerinde takımınızla sanal toplantı yapma olanağının yanı sıra iOS ve Android için mobil uygulamalara da sahiptir.

InEvent büyük şirketleri desteklediği için yalnızca 30 günlük ücretsiz deneme sunmaktadır.

InEvent Anahtar Özellikler

Kontrol odası, eşzamanlı RTMP oturumları, sponsor fuarları ve video konferans toplantı odalarına sahip olabilirsiniz.

CRM, entegrasyon ve veri yönetimi ile bilgilerinizi yönetin.

Kuruluş genelinde doğru ve ayrıntılı raporlar alın.

InEvent'in artıları

Gizli 1-1 sohbet mesajlaşma.

Sanal Lobi raporlama analitiği.

Canlı Stüdyo mevcuttur.

InEvent eksileri

Deneme sürümünde sadece 10 ücretsiz kredi.

InEvent fiyatlandırması

Temel (2990 $/yıl) : InEvent canlı etkinlik katılımı ve video etkileşimini içerir.

Express (3990 ABD doları/yıl): kayıt ve canlı etkileşim özelliklerini tek bir pakette içerir.

Gelişmiş (satışla iletişime geçin): özel markalama, RTMP akışı ve simüle edilmiş canlı akış içerir.

Tam (satışla iletişime geçin): entegrasyonlar, API desteği, Full HD video, proje yöneticisi desteği dahil.

InEvent kullanıcı değerlendirmesi

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

ClickUp ile Her Etkinliği Dolu Dolu Yaşayın

Etkinlik organizatörleri olarak, zaten yeterince işiniz var.

Her an kaosun eşiğindeymiş gibi hissedebilirsiniz.

Bu nedenle, büyük etkinliklerle ilgili süreçleri otomatik hale getirebilecek bir etkinlik planlama aracına veya ücretsiz bir proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız var.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

İnanılmaz derecede güçlüdür ve her türlü sektöre uyum sağlar. Ayrıca, geride kaldığınız alanlarda size yardımcı olmak için son derece özelleştirilebilir.

Ekip üyeleriniz arasındaki iş yükü dağıtımını izliyor mu? Bir iş akışı mı kuruyorsunuz? Etkinlik takımına görevler mi atıyorsunuz?

ClickUp, tüm bunları tek bir platformda yapmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin ve birbirinden başarılı etkinlikler düzenleyin. Sonsuza kadar. 🤝