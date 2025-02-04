2025'in en iyi 10 tedarikçi yönetim yazılımı sistemi

Rekabette bir adım önde olmak, çeşitli satıcılar ve tedarikçiler arasında sorunsuz bir koordinasyon gerektirir. Ancak şunu kabul edelim: Satıcıları yönetmek zorlu bir görev olabilir! Siparişlerin takibi ve performansın izlenmesinden, zamanında teslimatların sağlanmasına ve sözleşmelerin müzakeresine kadar, bu süreç en deneyimli iş sahiplerini bile zorlayabilir.
Neyse ki, teknoloji ilerledikçe, bu temel iş süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olan çözümler de ilerliyor. 2024 yılında, pazar, işletmelerin tedarikçileriyle etkileşim kurma şeklini devrim niteliğinde değiştireceğini vaat eden tedarikçi yönetim yazılımlarıyla dolup taşıyor. Ancak, hangi tedarikçi yönetim yazılımının kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz?
Bu makalede, sözleşme yönetimi alanını yeniden şekillendiren ve işletmelerin tedarikçi ilişkilerini hiç olmadığı kadar kontrol altına almalarını sağlayan 2024 yılının en iyi 10 tedarikçi yönetim sistemini inceleyeceğiz.
Tedarikçi Yönetimi Yazılımı Nedir?
Tedarikçi yönetimi yazılımı, tedarikçi ilişkilerini yönetme ve koordine etme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış dijital bir araçtır. Tedarik zinciri yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır ve işletmelerin tedarikçileriyle etkili bir şekilde çalışabilmesini sağlamada önemli bir rol oynar.
En İyi Tedarikçi Yönetim Sistemini Seçme
İşiniz için doğru tedarikçi yönetim yazılımını seçerken, bu anahtar faktörleri göz önünde bulundurmak ve belirli tedarikçi ilişkileri yönetimi gereksinimlerinize ve hedeflerinize uyum sağlamak çok önemlidir.
- Merkezi tedarikçi veritabanı: Tüm tedarikçi ilişkilerini tek bir yerde birleştiren kapsamlı bir tedarikçi veritabanı, tedarikçi bilgilerine erişmeyi, bunları güncellemeyi ve izlemeyi kolaylaştırır
- Kolaylaştırılmış tedarikçi kaydı: Tedarik süreçlerinizi basitleştiren, idari yükleri azaltan ve yeni tedarikçilerin faaliyete geçme süresini kısaltan tedarikçi yönetimi yazılımı arayın
- Sözleşme yönetimi: Etkili sözleşme yönetimi özellikleri olmazsa olmazdır. Tedarikçi yönetim sisteminiz, yenileme ve fesihler için zamanında uyarılar sağlarken tedarikçi sözleşmelerini oluşturmanıza, saklamanıza ve yönetmenize olanak tanımalıdır
- Performans izleme: Anahtar performans göstergeleri (KPI) aracılığıyla tedarikçi performansını izleme yeteneği, tedarikçilerin verimliliğini değerlendirmek ve iş standartlarınızı karşıladıklarından emin olmak için çok önemlidir
- İletişim ve işbirliği araçları: Mesajlaşma, belge paylaşımı ve performans geri bildirimi dahil olmak üzere tedarikçilerle sorunsuz iletişim ve işbirliği sağlayan sözleşme yönetimi özelliklerini arayın
- Entegrasyon yetenekleri: Tedarikçi yönetimi çözümünüz, veri silolarını önlemek ve işlemleri kolaylaştırmak için muhasebe ve envanter gibi mevcut sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır
- Özelleştirme seçenekleri: Her işin kendine özgü ihtiyaçları vardır; bu nedenle, tedarikçi yönetim sisteminizi belirli iş akışlarınıza uyacak şekilde özelleştirebilme yeteneği büyük bir avantajdır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Tedarikçi Yönetimi Yazılımı
Bu en iyi 10 tedarikçi yönetim sistemini dikkatlice değerlendirerek, daha sorunsuz tedarikçi etkileşimleri, daha yüksek verimlilik ve nihayetinde daha iyi iş sonuçları sağlayacak bilinçli bir karar verebilirsiniz.
1. ClickUp – Birden Çok İş Sürecini Otomatikleştirmek için En İyisi
Listemizin başında, tedarikçi yönetimi dahil olmak üzere birçok süreci otomatikleştiren hepsi bir arada verimlilik platformu ClickUp yer alıyor. Tedarikçi ana listeleri, bilgi toplama formları, sözleşmeler, iş anlaşmaları ve daha fazlasını içeren, yüklenicileri yönetmek için ilgili şablonlar ve kontrol listeleri sunar. Kullanıma hazır bu şablonlar, her bir özel hesap yöneticisinin iş yüklerini kolayca ayarlamasını ve yönetmesini sağlar.
Ortaklık vaka çalışmasında kullanmak üzere ilgili bilgileri toplamaya yardımcı olan Vendor Retro Şablonu ile bir tedarikçi yönetim sistemi oluşturun. Kritik tedarikçi yönetimi yetenekleri sunmanın yanı sıra, ClickUp bir CRM olarak da işlev görerek sorunsuz müşteri ve proje yönetimi sağlar!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp AI yazma asistanı, tedarikçi yönetimi iş akışlarını, tedarikçi iletişimini ve daha fazlasını hızlandırır
- Satıcı Ana Listesi Şablonu, işletmenizin mevcut ve potansiyel tüm satıcılarını, iletişim bilgilerini ve diğer ilgili verileri izler. Bu ana liste ile, belirli satıcılar hakkında bilgi aramak için harcadığınız zamanı azaltabilir ve satıcı yönetimi görevlerinde takımınızla kolayca işbirliği yapabilirsiniz
- ClickUp Tedarik Şablonu, farklı tedarikçiler arasında malzeme tedariki, envanter yönetimi ve teslimat faaliyetlerini planlamanıza, koordine etmenize ve yürütmenize yardımcı olur. Bu ClickUp şablonu, tüm ilgili verileri basit görselleştirmeler halinde düzenleyerek tedarik ve ilgili tedarikçi verilerine kolay erişim sağlar
- ClickUp'ın kaynak yönetimi araçları, tedarikçi bilgilerini toplamak, ayrıntıları depolamak, giderleri hesaplamak, bütçe ayırmak ve daha fazlasını yapmak için kullanılabilen özel dijital Formlar ve Özel Alanlar içerir. Yazılım ayrıca Jira, Calendly, Hubspot ve Evernote gibi önde gelen kaynak araçlarıyla da entegre olur
- ClickUp Tedarikçi Sözleşmesi Şablonunu, tedarikçilerinizle olan ilişkinizin anahtar şartlarını (örneğin, sundukları ürün veya hizmetler) belirten bir sözleşme taslağı olarak kullanabilirsiniz
- ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, tedarikçileri doğrudan yönetmenize yardımcı olmasa da, envanter seviyelerini, kullanılabilirliği, hareketleri ve maliyet güncellemelerini izlemenize yardımcı olur, böylece ihtiyaç duyduğunuzda ilgili tedarikçilerden yalnızca ihtiyacınız olan stoğu satın alabilirsiniz
- Geçici personeli organize etmek ve işe almak için geçici işgücü yönetimi araçları
- Potansiyel tedarikçileri ve tedarikçi risk yönetimini değerlendirmek için ClickUp Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonunu kullanın
ClickUp sınırlamaları
- Tüm önemli özellikler mobil sürümde mevcut değildir
- Başlangıçta öğrenmesi zor olma eğilimindedir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
2. Connecteam – Masa başı olmayan çalışanları yönetmek için en iyisi
Connecteam, sağlık profesyonelleri, inşaat işçileri, garsonlar ve daha fazlası dahil olmak üzere, işlerini masada oturarak yapmayan masa başı olmayan çalışanlar için özel olarak tasarlanmış bir tedarikçi yönetim sistemidir.
Connecteam, başlangıçta tedarikçi yönetimi için tasarlanmamış olsa da, belge yönetiminden işe alım, şirket rehberi ve görev yönetimine kadar bu görev için kullanılabilecek bazı özelliklere sahiptir.
Connecteam'in en iyi özellikleri
- Uygulama içi sohbet yoluyla iç iletişim
- Kontrol listeleri ve formlar aracılığıyla raporlama
- Tedarikçilere şirket iş akışları hakkında eğitim vermek için dijital oryantasyon kursları
- Önemli tedarikçileri düzenlemek, aramak ve iletişim kurmak için dijital telefon rehberi
Connecteam sınırlamaları
- Kritik ve bazı temel özelliklere erişmek için çok fazla yükseltme gerekiyor
- Büyük resim dosyalarını tedarikçi yönetim sistemine yüklerken ara sıra gecikme yaşanıyor
- Yönetim fonksiyonları mobil cihazlara öncelik vermez
Connecteam fiyatlandırması
- Küçük işletmeler: 0 $, süresiz (en fazla 10 kullanıcı için)
- Temel: 29 $/ay (ilk 30 kullanıcı için + ek kullanıcı başına 0,5 $/ay)
- Gelişmiş: 49 $/ay (ilk 30 kullanıcı için + ek kullanıcı başına 1,5 $/ay)
- Uzman: Aylık 99 $ (ilk 30 kullanıcı için + her ek kullanıcı için aylık 3 $)
Connecteam müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200+ yorum)
3. Beeline – Dış Ortakları ve Danışmanları Verimli Bir Şekilde Yönetmek İçin En İyisi
Beeline, işletmelerin geçici çalışanlar, danışmanlar, geçici personel ve tedarikçiler gibi dış ortaklarını verimli bir şekilde yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir tedarikçi yönetimi çözümüdür. Beeline gibi bir tedarikçi yönetim sistemi ile tedarikçi değerlendirme ve seçim sürecinizin birçok yönünü otomatikleştirebilir, sonuç olarak giderleri azaltabilir, verimliliği artırabilir ve karar verme sürecine harcanan zamanı azaltabilirsiniz.
Beeline'ın en iyi özellikleri
- Küresel iş gücü istihbaratı
- Hizmet alımı
- Doğrudan tedarik ve yetenek havuzları
- Kaynak izleme
- Veri güvenliği
- Genişletilmiş iş gücü bağlantısı
Beeline sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar raporlamanın esnek olmadığını düşünüyor
- Birkaç yorumcuya göre analitik özellikler çok sınırlı
Beeline fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için Beeline ile iletişime geçin
Beeline müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,7/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (10 yorum)
4. SAP Fieldglass – Özel Hizmetler Sunan Tedarikçileri Yönetmek için En İyisi
SAP Fieldglass, kuruluşların özel hizmetler sunan tedarikçileri kolayca bulmasına, incelemesine ve sözleşme yapmasına yardımcı olan bir tedarikçi yönetim yazılımıdır. SAP Fieldglass ile şirketler, tedarikçi listelerini kolayca genişletebilir veya daraltabilir, böylece operasyonlarını kolaylaştırır ve iş sonuçlarını hızlı bir şekilde elde edebilir.
SAP Fieldglass, otomotiv, tüketici ürünleri, bankacılık, perakende ve daha birçok sektördeki işletmeler için ideal bir tedarikçi yönetimi çözümüdür.
SAP Fieldglass'ın en iyi özellikleri
- Kurumsal kaynak planlaması (ERP)
- Tedarik zinciri, finans ve harcama yönetimi araçları
- İnsan sermayesi yönetimi fonksiyonları
- Uçtan uca değer zinciri içgörüleri sağlamak için CRM yazılımı ve müşteri deneyimi çözümleri
- Genişletilmiş planlama ve analiz
SAP Fieldglass sınırlamaları
- Biraz yüksek uygulama maliyetleri
- Diğer tedarikçi yönetimi çözümlerine kıyasla mevcut araçlarla potansiyel entegrasyon zorlukları
- Özellikle çalışan bilgilerini güncellerken bazen yavaş veya kullanımı zahmetli olabilir
- Birçok özellik için karmaşık, manuel doğrulama
SAP Fieldglass fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için SAP ile iletişime geçin
SAP Fieldglass müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)
5. Genuity – Teknoloji Varlıklarını ve Tedarikçi İlişkilerini Yönetmek için En İyisi
Genuity, tedarikçileri sorunsuz bir şekilde bulmanızı, ilgili satın alımları yapmanızı ve teknoloji varlıklarınızı yönetmenizi sağlayan hepsi bir arada bir tedarikçi yönetim aracıdır. Genuity'nin kritik varlık ve tedarikçi yönetimi özellikleriyle, şirketinizin teknoloji yaşam döngüsünü yönetebilir ve daha iyi, veriye dayalı iş kararları alabilirsiniz.
Genuity'nin en iyi özellikleri
- SaaS/Tedarikçi yönetimi
- Sözleşme ve varlık yönetimi
- Telekom yönetimi
- BT yardım masası
- Ağ izleme
Genuity sınırlamaları
- Biletlerin tarihini değiştirememe
- Sınırlı modül bağlantısı
- Formlara şirket logosu ekleyememe
- Ön tanımlı bilet filtreleri ekleme özelliği yok
- Diğer tedarikçi yönetim sistemlerine kıyasla sınırlı entegrasyonlar
Genuity fiyatlandırma
- Ücretsiz Deneme
- Ücretli: Sınırsız kullanıcı için aylık 29,99 $
Genuity müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,8/5 (50+ yorum)
- Capterra: 5/5 (3 yorum)
6. Onspring – Karmaşık Tedarikçi Yönetimi Süreçlerini Otomatikleştirmek için En İyisi
Onspring, tedarikçileri yönetmek, tedarikçi risklerini en aza indirmek, olayları yönetmek ve kuruluşları denetime hazır hale getirmek için otomatikleştirilmiş iş çözümleri sunar. Bu tedarikçi yönetim platformu, kuruluşların karmaşık sorunları çözmesine, tekrarlayan iş süreci yönetim süreçlerini basitleştirmesine ve kaynak tasarrufu sağlayan otomasyon uygulamasına olanak tanır.
Ayrıca, Onspring tedarikçi yönetim platformunun uygulanması kolaydır, çünkü kod gerektirmeyen geliştirme kullanır ve herhangi bir kullanıcının öğeleri sürükleyip bırakarak iş akışları, uygulamalar, gösterge panelleri ve daha fazlasını oluşturmasına olanak tanır.
Onspring'in en iyi özellikleri
- Tablolar, grafikler ve haritalar halinde gerçek zamanlı raporlama
- Otomatik e-posta, SMS ve Slack bildirimleri
- Paylaşılan listeler ve dinamik belgeler
- Öğeleri oluşturabilen, okuyabilen, düzenleyebilen veya silebilen kullanıcıları düzenleyen erişim kontrolü özelliklerine erişin
- Politika, risk ve tedarikçi yönetimi
Onspring sınırlamaları
- Farklı platform bölümlerinden verilere erişimde zorluk
- Hantal zaman aşımı fonksiyonu
- Gösterge paneli raporları için esnek olmayan alan boyutları
- Kullanıcı olmayanlar için sınırlı erişim
- Zor öğrenme süreci
Onspring fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için Onspring ile iletişime geçin
Onspring müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,8/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)
7. Precoro – Etkili Harcama ve Tedarikçi Yönetimi için En İyisi
Precoro, satın alma siparişlerini sorunsuz bir şekilde talep etme, onaylama ve kontrol etme özellikleriyle şirketlerin harcamalarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir harcama yönetim sistemidir. Farklı fiyatlandırma kademeleriyle, tedarikçi ilişkilerini ve ödemelerini kolaylaştırmak isteyen küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal firmalar için idealdir.
Precoro ile kuruluşlar, ödenecek hesaplar ROI hesaplayıcı, onay matris şablonu, tedarik süreci strateji şablonu ve daha fazlası gibi yararlı kaynaklara da erişebilir.
Precoro'nun en iyi özellikleri
- Satın alma talebi oluşturma, toplama ve yönetme
- QuickBooks, Slack, NetSuite ve daha fazlasıyla entegrasyonlar
- Tedarikçi ve stok planlama, kontrol ve otomasyon
- Kurumsal harcama yönetimi çözümleri
- Satın alma verilerini analiz etmek için özel raporlar
- Envanter yükleme ve bakım araçları
- Tedarikçi ekleme veya davet etme özelliği
- Yeni roller, onay koşulları ve belge alanları eklemek için esnek ve özelleştirilebilir
Precoro sınırlamaları
- Hantal makbuz ve satın alma siparişi iş akışı
- Yöneticilerin fatura taslaklarını düzenleyememesi
- Tedarikçi tabanının özelleştirilmesi yetersiz
- Alan filtrelerinde alt başlık yoktur
- Satın alma siparişleri görüntü olarak görülemez
Precoro fiyatlandırması
- Küçük takımlar için: Kullanıcı başına aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık faturalandırılır
- Daha büyük takımlar için: 20'den fazla kullanıcıdan oluşan takımlar için Precoro ile iletişime geçin
Precoro müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (120+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
8. Gatekeeper – Basitleştirilmiş Tedarikçi ve Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi için En İyisi
Gatekeeper, hukuktan satın almaya, finans, operasyonlar, tedarikçi yönetimi ve daha fazlasına kadar her türlü takım için ideal bir tedarikçi ve sözleşme yaşam döngüsü yönetim yazılımıdır. AI veri çıkarma, e-imzalar ve sözleşme iş akışı otomasyonu gibi önemli özellikler sunarak tedarikçiler, tedarikçiler ve diğer dış ortaklarla faydalı iş anlaşmaları yapmayı kolaylaştırır.
Platform ayrıca sözleşme ve tedarikçi görünürlüğü sağlayarak, kuruluşların tüm iş ortaklıklarını izleyip kontrol etmelerine ve kendi alanlarındaki tüm ilgili düzenlemelere uyum sağlamalarına olanak tanır.
Gatekeeper'ın en iyi özellikleri
- Tedarikçi ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi
- Markalı tedarikçi portalı
- Dengeli puan kartları
- Uyumlu e-imza aracı
- Geliştirici dostu entegrasyonlar
- Temassız sözleşme oluşturma ve yürütme
Gatekeeper sınırlamaları
- Fonksiyonelliği artıran küçük düzeltmelerin uygulanması çok uzun sürüyor
- Tedarikçi sözleşmelerini arşivleyememe veya silememe
- Yazılımın zaman damgaları saat değişiklikleriyle güncellenmez
- Hantal iş akışları
- Uygulama, Word sürümlerinden PDF sürümlerine düzgün bir şekilde dönüştürülmez
Gatekeeper fiyatlandırması
- Temel özellikler: Sınırsız kullanıcı için aylık 1.125 $ (yıllık ödeme)
- Pro: Sınırsız kullanıcı için aylık 2.715 $ (yıllık ödeme)
- Enterprise: Sınırsız kullanıcı için aylık 4.815 $ (yıllık ödeme)
- Kurumsal özel: Fiyatlandırma için Gatekeeper ile iletişime geçin
Gatekeeper müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)
9. Procurify – Tedarik Sürecini Basitleştirmek için En İyisi
Procurify, satın alma sürecini kolaylaştıran bir yazılım çözümüdür. Farklı iş departmanlarındaki herkese harcama kararlarını yönetme ve gerçek zamanlı ödeme görünürlüğü elde etme araçları sağlar.
Procurify platformu, iş büyümesini ve genişlemesini desteklemek için doğru harcama verilerini depolarken, tedarik süreci için şirket çapında finansal hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlar.
Procurify'ın en iyi özellikleri
- Satın alma talepleri ve onay ş akışları
- Gider yönetimi
- Elektronik geri ödeme formları
- Uygulama içi bildirimler ve sohbet
- Fiziksel ve sanal harcama kartları
Procurify sınırlamaları
- Yeni siparişler vermedikçe satın alma siparişlerindeki hataları düzeltmede zorluk
- Rapor oluşturmadan bir kataloğun sipariş geçmişini görememe
- Uygulamada gider raporunun vergi bölümünü doldurmak bazen zor olabilir
Procurify fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için Procurify ile iletişime geçin
Procurify müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)
10. Tipalti – Hızlı Büyüyen Şirketler için En İyisi
Tipalti, hızlı büyüyen ve yenilikçi şirketler için bir borç otomasyon yazılımıdır. Bu tedarik ve tedarikçi yönetim aracı, işletmelerin personel sayısını artırmadan veya ek sistemler uygulamadan faturaları ve ödemeleri yönetmesini sağlar. Tipalti'nin özel olarak geliştirilmiş finans ve uyumluluk özellikleriyle şirketler, iş risklerini ve giderlerini de sınırlayabilir.
Tipalti'nin en iyi özellikleri
- Tedarikçi ve fatura yönetimi
- Borç hesaplarının otomasyonu
- Küresel iş ortağı ödemeleri
- Satın alma araçları ve gider yönetimi çözümleri
Tipalti sınırlamaları
- Vergi formları doldurması zor olma eğilimindedir
- Sürekli değişen hesap temsilcileri
- Temel raporlama özellikleri
- Ara sıra yinelenen kayıtlar
- Mevcut sisteminize bağlanmak için çok sayıda arka uç yapılandırması gerekir
Tipalti fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için Tipalti ile iletişime geçin
Tipalti müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)
Tedarikçi Yönetimi Yazılımının Maliyeti Nedir?
Tedarikçi yönetimi yazılımının maliyeti, belirli özelliklere, kullanıcı sayısına ve sağlayıcıya bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Fiyat aralığı, özellikle çok sayıda kullanıcısı olan büyük kurumsal şirketler için, ücretsizden ayda birkaç bin dolara kadar değişebilir.
Bazı yazılım sağlayıcıları, ücretsiz sürümler veya deneme sürümleri sunmaktadır, ancak bunlar işlevsellik ve destek açısından biraz sınırlı olabilir. Ücretli sürümlerine yükseltmeden önce temel özellikleri kullanmak ve değerlendirmek için iyi bir giriş niteliği taşıyabilirler.
Küçük işletmeler, yeni kurulan şirketler veya tek başına çalışan girişimciler için temel ücretli planlar genellikle aylık 20 ila 40 ABD doları arasında başlar. Bu programlar, merkezi bir tedarikçi veritabanı, temel raporlama gibi temel özelliklerle birlikte gelir ve genellikle az sayıda kullanıcı için destek sağlar.
Orta ölçekli işletmeler için uygun olan orta seviye planların maliyeti aylık 100 ila 500 dolar arasında değişebilir. Bu tür planlar, performans izleme, gelişmiş kullanıcı desteği, artırılmış depolama seçenekleri gibi daha gelişmiş özellikler sunar ve daha fazla sayıda kullanıcıyı barındırabilir.
Daha büyük işletmeler ve şirketler için tasarlanmış kurumsal düzeydeki planlar doğal olarak daha pahalıdır. Aylık ücretleri 1.000 ila birkaç bin dolar arasında değişebilir. Bu planlar, gelişmiş analitik, entegrasyon yetenekleri, sınırsız kullanıcı sayısı gibi kapsamlı işlevler sunar ve genellikle özel müşteri desteği ile birlikte gelir.
Satıcı Yönetimi Yazılımı Satın Alma: Anahtar Hususlar
İşiniz için uygun tedarikçi yönetim yazılımını ararken, birkaç kritik faktörü dikkatlice göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. İşlemlerinize en uygun sistemi seçmek, tedarikçilerinizi sorunsuz bir şekilde yönetmenizde ve süreçlerinizi kolaylaştırmada büyük fark yaratabilir.
- Özel tedarikçi yönetimi ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi belirleyin
- Yazılımın muhasebe, envanter yönetimi ve proje yönetimi araçları gibi mevcut sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olup olmadığını değerlendirin
- Sorunsuz veri akışı sağlamak için yaygın olarak kullanılan iş araçlarıyla standart entegrasyonların desteklenip desteklenmediğini kontrol edin
- Özel entegrasyonlar için API erişimi sunan yazılımları arayın
- Bu entegrasyonların genel iş verimliliğiniz ve kaynak optimizasyonunuz üzerindeki etkisini değerlendirin
- Bu entegrasyon yeteneklerinin iş hedefleriniz ve kârlılığınızla uyumlu olup olmadığını değerlendirin.
İşiniz için En İyi Tedarikçi Yönetimi Yazılımını Bulun
ClickUp, bütünsel bir tedarikçi yönetimi çözümüdür. Önemli özellikleri ve gezinmesi kolay arayüzü ile yazılım, tüm tedarikçi yönetimi sürecini hesaba katarak takımların tedarikçileri seçme, satın alma, etkinlik veya faaliyet planlama, kaynak tahsis etme ve daha fazlasını yapma şeklini dönüştürür.
Ayrıca müşteri yönetimi, proje planlama, görev izleme, etkinlik koordinasyonu ve belge paylaşımını sorunsuz bir şekilde birleştirerek birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Tedarikçi yönetim sürecinizi dönüştürmeye ve işinizin tam potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Tedarikçi yönetim sisteminiz olarak ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın!