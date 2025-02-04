2025'in en iyi 10 tedarikçi yönetim yazılımı sistemi

Rekabette bir adım önde olmak, çeşitli satıcılar ve tedarikçiler arasında sorunsuz bir koordinasyon gerektirir. Ancak şunu kabul edelim: Satıcıları yönetmek zorlu bir görev olabilir! Siparişlerin takibi ve performansın izlenmesinden, zamanında teslimatların sağlanmasına ve sözleşmelerin müzakeresine kadar, bu süreç en deneyimli iş sahiplerini bile zorlayabilir.

Neyse ki, teknoloji ilerledikçe, bu temel iş süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olan çözümler de ilerliyor. 2024 yılında, pazar, işletmelerin tedarikçileriyle etkileşim kurma şeklini devrim niteliğinde değiştireceğini vaat eden tedarikçi yönetim yazılımlarıyla dolup taşıyor. Ancak, hangi tedarikçi yönetim yazılımının kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz?

Bu makalede, sözleşme yönetimi alanını yeniden şekillendiren ve işletmelerin tedarikçi ilişkilerini hiç olmadığı kadar kontrol altına almalarını sağlayan 2024 yılının en iyi 10 tedarikçi yönetim sistemini inceleyeceğiz.

Tedarikçi Yönetimi Yazılımı Nedir?

Tedarikçi yönetimi yazılımı, tedarikçi ilişkilerini yönetme ve koordine etme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış dijital bir araçtır. Tedarik zinciri yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır ve işletmelerin tedarikçileriyle etkili bir şekilde çalışabilmesini sağlamada önemli bir rol oynar.

En İyi Tedarikçi Yönetim Sistemini Seçme

İşiniz için doğru tedarikçi yönetim yazılımını seçerken, bu anahtar faktörleri göz önünde bulundurmak ve belirli tedarikçi ilişkileri yönetimi gereksinimlerinize ve hedeflerinize uyum sağlamak çok önemlidir.

Merkezi tedarikçi veritabanı : Tüm tedarikçi ilişkilerini tek bir yerde birleştiren kapsamlı bir tedarikçi : Tüm tedarikçi ilişkilerini tek bir yerde birleştiren kapsamlı bir tedarikçi veritabanı , tedarikçi bilgilerine erişmeyi, bunları güncellemeyi ve izlemeyi kolaylaştırır

Kolaylaştırılmış tedarikçi kaydı: Tedarik süreçlerinizi basitleştiren , idari yükleri azaltan ve yeni tedarikçilerin faaliyete geçme süresini kısaltan tedarikçi yönetimi yazılımı arayın

Sözleşme yönetimi: Etkili sözleşme yönetimi özellikleri olmazsa olmazdır. Tedarikçi yönetim sisteminiz, yenileme ve fesihler için zamanında uyarılar sağlarken tedarikçi sözleşmelerini oluşturmanıza, saklamanıza ve yönetmenize olanak tanımalıdır

Performans izleme: Anahtar performans göstergeleri (KPI) aracılığıyla tedarikçi performansını izleme yeteneği, tedarikçilerin verimliliğini değerlendirmek ve iş standartlarınızı karşıladıklarından emin olmak için çok önemlidir

İletişim ve işbirliği araçları : Mesajlaşma, belge paylaşımı ve performans geri bildirimi dahil olmak üzere tedarikçilerle sorunsuz iletişim ve işbirliği sağlayan sözleşme yönetimi özelliklerini arayın

Entegrasyon yetenekleri : Tedarikçi yönetimi çözümünüz, veri silolarını önlemek ve işlemleri kolaylaştırmak için muhasebe ve envanter gibi mevcut sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Özelleştirme seçenekleri: Her işin kendine özgü ihtiyaçları vardır; bu nedenle, tedarikçi yönetim sisteminizi belirli iş akışlarınıza uyacak şekilde özelleştirebilme yeteneği büyük bir avantajdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Tedarikçi Yönetimi Yazılımı

Bu en iyi 10 tedarikçi yönetim sistemini dikkatlice değerlendirerek, daha sorunsuz tedarikçi etkileşimleri, daha yüksek verimlilik ve nihayetinde daha iyi iş sonuçları sağlayacak bilinçli bir karar verebilirsiniz.

1. ClickUp – Birden Çok İş Sürecini Otomatikleştirmek için En İyisi

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

Listemizin başında, tedarikçi yönetimi dahil olmak üzere birçok süreci otomatikleştiren hepsi bir arada verimlilik platformu ClickUp yer alıyor. Tedarikçi ana listeleri, bilgi toplama formları, sözleşmeler, iş anlaşmaları ve daha fazlasını içeren, yüklenicileri yönetmek için ilgili şablonlar ve kontrol listeleri sunar. Kullanıma hazır bu şablonlar, her bir özel hesap yöneticisinin iş yüklerini kolayca ayarlamasını ve yönetmesini sağlar.

Ortaklık vaka çalışmasında kullanmak üzere ilgili bilgileri toplamaya yardımcı olan Vendor Retro Şablonu ile bir tedarikçi yönetim sistemi oluşturun. Kritik tedarikçi yönetimi yetenekleri sunmanın yanı sıra, ClickUp bir CRM olarak da işlev görerek sorunsuz müşteri ve proje yönetimi sağlar!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak tedarikçileri değerlendirin ve metrikleri izleyin

ClickUp sınırlamaları

Tüm önemli özellikler mobil sürümde mevcut değildir

Başlangıçta öğrenmesi zor olma eğilimindedir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. Connecteam – Masa başı olmayan çalışanları yönetmek için en iyisi

connecteam aracılığıyla

Connecteam, sağlık profesyonelleri, inşaat işçileri, garsonlar ve daha fazlası dahil olmak üzere, işlerini masada oturarak yapmayan masa başı olmayan çalışanlar için özel olarak tasarlanmış bir tedarikçi yönetim sistemidir.

Connecteam, başlangıçta tedarikçi yönetimi için tasarlanmamış olsa da, belge yönetiminden işe alım, şirket rehberi ve görev yönetimine kadar bu görev için kullanılabilecek bazı özelliklere sahiptir.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Uygulama içi sohbet yoluyla iç iletişim

Kontrol listeleri ve formlar aracılığıyla raporlama

Tedarikçilere şirket iş akışları hakkında eğitim vermek için dijital oryantasyon kursları

Önemli tedarikçileri düzenlemek, aramak ve iletişim kurmak için dijital telefon rehberi

Connecteam sınırlamaları

Kritik ve bazı temel özelliklere erişmek için çok fazla yükseltme gerekiyor

Büyük resim dosyalarını tedarikçi yönetim sistemine yüklerken ara sıra gecikme yaşanıyor

Yönetim fonksiyonları mobil cihazlara öncelik vermez

Connecteam fiyatlandırması

Küçük işletmeler : 0 $, süresiz (en fazla 10 kullanıcı için)

Temel : 29 $/ay (ilk 30 kullanıcı için + ek kullanıcı başına 0,5 $/ay)

Gelişmiş : 49 $/ay (ilk 30 kullanıcı için + ek kullanıcı başına 1,5 $/ay)

Uzman: Aylık 99 $ (ilk 30 kullanıcı için + her ek kullanıcı için aylık 3 $)

Connecteam müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (200+ yorum)

3. Beeline – Dış Ortakları ve Danışmanları Verimli Bir Şekilde Yönetmek İçin En İyisi

beeline aracılığıyla

Beeline, işletmelerin geçici çalışanlar, danışmanlar, geçici personel ve tedarikçiler gibi dış ortaklarını verimli bir şekilde yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir tedarikçi yönetimi çözümüdür. Beeline gibi bir tedarikçi yönetim sistemi ile tedarikçi değerlendirme ve seçim sürecinizin birçok yönünü otomatikleştirebilir, sonuç olarak giderleri azaltabilir, verimliliği artırabilir ve karar verme sürecine harcanan zamanı azaltabilirsiniz.

Beeline'ın en iyi özellikleri

Küresel iş gücü istihbaratı

Hizmet alımı

Doğrudan tedarik ve yetenek havuzları

Kaynak izleme

Veri güvenliği

Genişletilmiş iş gücü bağlantısı

Beeline sınırlamaları

Bazı kullanıcılar raporlamanın esnek olmadığını düşünüyor

Birkaç yorumcuya göre analitik özellikler çok sınırlı

Beeline fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Beeline ile iletişime geçin

Beeline müşteri değerlendirmeleri

G2 : 3,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (10 yorum)

4. SAP Fieldglass – Özel Hizmetler Sunan Tedarikçileri Yönetmek için En İyisi

sAP Fieldglass aracılığıyla

SAP Fieldglass, kuruluşların özel hizmetler sunan tedarikçileri kolayca bulmasına, incelemesine ve sözleşme yapmasına yardımcı olan bir tedarikçi yönetim yazılımıdır. SAP Fieldglass ile şirketler, tedarikçi listelerini kolayca genişletebilir veya daraltabilir, böylece operasyonlarını kolaylaştırır ve iş sonuçlarını hızlı bir şekilde elde edebilir.

SAP Fieldglass, otomotiv, tüketici ürünleri, bankacılık, perakende ve daha birçok sektördeki işletmeler için ideal bir tedarikçi yönetimi çözümüdür.

SAP Fieldglass'ın en iyi özellikleri

Kurumsal kaynak planlaması (ERP)

Tedarik zinciri, finans ve harcama yönetimi araçları

İnsan sermayesi yönetimi fonksiyonları

Uçtan uca değer zinciri içgörüleri sağlamak için CRM yazılımı ve müşteri deneyimi çözümleri

Genişletilmiş planlama ve analiz

SAP Fieldglass sınırlamaları

Biraz yüksek uygulama maliyetleri

Diğer tedarikçi yönetimi çözümlerine kıyasla mevcut araçlarla potansiyel entegrasyon zorlukları

Özellikle çalışan bilgilerini güncellerken bazen yavaş veya kullanımı zahmetli olabilir

Birçok özellik için karmaşık, manuel doğrulama

SAP Fieldglass fiyatlandırması

Fiyatlandırma için SAP ile iletişime geçin

SAP Fieldglass müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (290+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (70+ yorum)

5. Genuity – Teknoloji Varlıklarını ve Tedarikçi İlişkilerini Yönetmek için En İyisi

genuity aracılığıyla

Genuity, tedarikçileri sorunsuz bir şekilde bulmanızı, ilgili satın alımları yapmanızı ve teknoloji varlıklarınızı yönetmenizi sağlayan hepsi bir arada bir tedarikçi yönetim aracıdır. Genuity'nin kritik varlık ve tedarikçi yönetimi özellikleriyle, şirketinizin teknoloji yaşam döngüsünü yönetebilir ve daha iyi, veriye dayalı iş kararları alabilirsiniz.

Genuity'nin en iyi özellikleri

SaaS/Tedarikçi yönetimi

Sözleşme ve varlık yönetimi

Telekom yönetimi

BT yardım masası

Ağ izleme

Genuity sınırlamaları

Biletlerin tarihini değiştirememe

Sınırlı modül bağlantısı

Formlara şirket logosu ekleyememe

Ön tanımlı bilet filtreleri ekleme özelliği yok

Diğer tedarikçi yönetim sistemlerine kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Genuity fiyatlandırma

Ücretsiz Deneme

Ücretli: Sınırsız kullanıcı için aylık 29,99 $

Genuity müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,8/5 (50+ yorum)

Capterra: 5/5 (3 yorum)

6. Onspring – Karmaşık Tedarikçi Yönetimi Süreçlerini Otomatikleştirmek için En İyisi

via Onspring

Onspring, tedarikçileri yönetmek, tedarikçi risklerini en aza indirmek, olayları yönetmek ve kuruluşları denetime hazır hale getirmek için otomatikleştirilmiş iş çözümleri sunar. Bu tedarikçi yönetim platformu, kuruluşların karmaşık sorunları çözmesine, tekrarlayan iş süreci yönetim süreçlerini basitleştirmesine ve kaynak tasarrufu sağlayan otomasyon uygulamasına olanak tanır.

Ayrıca, Onspring tedarikçi yönetim platformunun uygulanması kolaydır, çünkü kod gerektirmeyen geliştirme kullanır ve herhangi bir kullanıcının öğeleri sürükleyip bırakarak iş akışları, uygulamalar, gösterge panelleri ve daha fazlasını oluşturmasına olanak tanır.

Onspring'in en iyi özellikleri

Tablolar, grafikler ve haritalar halinde gerçek zamanlı raporlama

Otomatik e-posta, SMS ve Slack bildirimleri

Paylaşılan listeler ve dinamik belgeler

Öğeleri oluşturabilen, okuyabilen, düzenleyebilen veya silebilen kullanıcıları düzenleyen erişim kontrolü özelliklerine erişin

Politika, risk ve tedarikçi yönetimi

Onspring sınırlamaları

Farklı platform bölümlerinden verilere erişimde zorluk

Hantal zaman aşımı fonksiyonu

Gösterge paneli raporları için esnek olmayan alan boyutları

Kullanıcı olmayanlar için sınırlı erişim

Zor öğrenme süreci

Onspring fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Onspring ile iletişime geçin

Onspring müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,8/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

7. Precoro – Etkili Harcama ve Tedarikçi Yönetimi için En İyisi

precoro aracılığıyla

Precoro, satın alma siparişlerini sorunsuz bir şekilde talep etme, onaylama ve kontrol etme özellikleriyle şirketlerin harcamalarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir harcama yönetim sistemidir. Farklı fiyatlandırma kademeleriyle, tedarikçi ilişkilerini ve ödemelerini kolaylaştırmak isteyen küçük işletmeler, orta ölçekli şirketler ve kurumsal firmalar için idealdir.

Precoro ile kuruluşlar, ödenecek hesaplar ROI hesaplayıcı, onay matris şablonu, tedarik süreci strateji şablonu ve daha fazlası gibi yararlı kaynaklara da erişebilir.

Precoro'nun en iyi özellikleri

Satın alma talebi oluşturma, toplama ve yönetme

QuickBooks, Slack, NetSuite ve daha fazlasıyla entegrasyonlar

Tedarikçi ve stok planlama, kontrol ve otomasyon

Kurumsal harcama yönetimi çözümleri

Satın alma verilerini analiz etmek için özel raporlar

Envanter yükleme ve bakım araçları

Tedarikçi ekleme veya davet etme özelliği

Yeni roller, onay koşulları ve belge alanları eklemek için esnek ve özelleştirilebilir

Precoro sınırlamaları

Hantal makbuz ve satın alma siparişi iş akışı

Yöneticilerin fatura taslaklarını düzenleyememesi

Tedarikçi tabanının özelleştirilmesi yetersiz

Alan filtrelerinde alt başlık yoktur

Satın alma siparişleri görüntü olarak görülemez

Precoro fiyatlandırması

Küçük takımlar için: Kullanıcı başına aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık faturalandırılır

Daha büyük takımlar için: 20'den fazla kullanıcıdan oluşan takımlar için Precoro ile iletişime geçin

Precoro müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

8. Gatekeeper – Basitleştirilmiş Tedarikçi ve Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi için En İyisi

via Gatekeeper

Gatekeeper, hukuktan satın almaya, finans, operasyonlar, tedarikçi yönetimi ve daha fazlasına kadar her türlü takım için ideal bir tedarikçi ve sözleşme yaşam döngüsü yönetim yazılımıdır. AI veri çıkarma, e-imzalar ve sözleşme iş akışı otomasyonu gibi önemli özellikler sunarak tedarikçiler, tedarikçiler ve diğer dış ortaklarla faydalı iş anlaşmaları yapmayı kolaylaştırır.

Platform ayrıca sözleşme ve tedarikçi görünürlüğü sağlayarak, kuruluşların tüm iş ortaklıklarını izleyip kontrol etmelerine ve kendi alanlarındaki tüm ilgili düzenlemelere uyum sağlamalarına olanak tanır.

Gatekeeper'ın en iyi özellikleri

Tedarikçi ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi

Markalı tedarikçi portalı

Dengeli puan kartları

Uyumlu e-imza aracı

Geliştirici dostu entegrasyonlar

Temassız sözleşme oluşturma ve yürütme

Gatekeeper sınırlamaları

Fonksiyonelliği artıran küçük düzeltmelerin uygulanması çok uzun sürüyor

Tedarikçi sözleşmelerini arşivleyememe veya silememe

Yazılımın zaman damgaları saat değişiklikleriyle güncellenmez

Hantal iş akışları

Uygulama, Word sürümlerinden PDF sürümlerine düzgün bir şekilde dönüştürülmez

Gatekeeper fiyatlandırması

Temel özellikler: Sınırsız kullanıcı için aylık 1.125 $ (yıllık ödeme)

Pro: Sınırsız kullanıcı için aylık 2.715 $ (yıllık ödeme)

Enterprise: Sınırsız kullanıcı için aylık 4.815 $ (yıllık ödeme)

Kurumsal özel: Fiyatlandırma için Gatekeeper ile iletişime geçin

Gatekeeper müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

9. Procurify – Tedarik Sürecini Basitleştirmek için En İyisi

procurify aracılığıyla

Procurify, satın alma sürecini kolaylaştıran bir yazılım çözümüdür. Farklı iş departmanlarındaki herkese harcama kararlarını yönetme ve gerçek zamanlı ödeme görünürlüğü elde etme araçları sağlar.

Procurify platformu, iş büyümesini ve genişlemesini desteklemek için doğru harcama verilerini depolarken, tedarik süreci için şirket çapında finansal hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlar.

Procurify'ın en iyi özellikleri

Satın alma talepleri ve onay ş akışları

Gider yönetimi

Elektronik geri ödeme formları

Uygulama içi bildirimler ve sohbet

Fiziksel ve sanal harcama kartları

Procurify sınırlamaları

Yeni siparişler vermedikçe satın alma siparişlerindeki hataları düzeltmede zorluk

Rapor oluşturmadan bir kataloğun sipariş geçmişini görememe

Uygulamada gider raporunun vergi bölümünü doldurmak bazen zor olabilir

Procurify fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Procurify ile iletişime geçin

Procurify müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,6/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

10. Tipalti – Hızlı Büyüyen Şirketler için En İyisi

via Tipalti

Tipalti, hızlı büyüyen ve yenilikçi şirketler için bir borç otomasyon yazılımıdır. Bu tedarik ve tedarikçi yönetim aracı, işletmelerin personel sayısını artırmadan veya ek sistemler uygulamadan faturaları ve ödemeleri yönetmesini sağlar. Tipalti'nin özel olarak geliştirilmiş finans ve uyumluluk özellikleriyle şirketler, iş risklerini ve giderlerini de sınırlayabilir.

Tipalti'nin en iyi özellikleri

Tedarikçi ve fatura yönetimi

Borç hesaplarının otomasyonu

Küresel iş ortağı ödemeleri

Satın alma araçları ve gider yönetimi çözümleri

Tipalti sınırlamaları

Vergi formları doldurması zor olma eğilimindedir

Sürekli değişen hesap temsilcileri

Temel raporlama özellikleri

Ara sıra yinelenen kayıtlar

Mevcut sisteminize bağlanmak için çok sayıda arka uç yapılandırması gerekir

Tipalti fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Tipalti ile iletişime geçin

Tipalti müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

Tedarikçi Yönetimi Yazılımının Maliyeti Nedir?

Tedarikçi yönetimi yazılımının maliyeti, belirli özelliklere, kullanıcı sayısına ve sağlayıcıya bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Fiyat aralığı, özellikle çok sayıda kullanıcısı olan büyük kurumsal şirketler için, ücretsizden ayda birkaç bin dolara kadar değişebilir.

Bazı yazılım sağlayıcıları, ücretsiz sürümler veya deneme sürümleri sunmaktadır, ancak bunlar işlevsellik ve destek açısından biraz sınırlı olabilir. Ücretli sürümlerine yükseltmeden önce temel özellikleri kullanmak ve değerlendirmek için iyi bir giriş niteliği taşıyabilirler.

Küçük işletmeler, yeni kurulan şirketler veya tek başına çalışan girişimciler için temel ücretli planlar genellikle aylık 20 ila 40 ABD doları arasında başlar. Bu programlar, merkezi bir tedarikçi veritabanı, temel raporlama gibi temel özelliklerle birlikte gelir ve genellikle az sayıda kullanıcı için destek sağlar.

Orta ölçekli işletmeler için uygun olan orta seviye planların maliyeti aylık 100 ila 500 dolar arasında değişebilir. Bu tür planlar, performans izleme, gelişmiş kullanıcı desteği, artırılmış depolama seçenekleri gibi daha gelişmiş özellikler sunar ve daha fazla sayıda kullanıcıyı barındırabilir.

Daha büyük işletmeler ve şirketler için tasarlanmış kurumsal düzeydeki planlar doğal olarak daha pahalıdır. Aylık ücretleri 1.000 ila birkaç bin dolar arasında değişebilir. Bu planlar, gelişmiş analitik, entegrasyon yetenekleri, sınırsız kullanıcı sayısı gibi kapsamlı işlevler sunar ve genellikle özel müşteri desteği ile birlikte gelir.

Satıcı Yönetimi Yazılımı Satın Alma: Anahtar Hususlar

İşiniz için uygun tedarikçi yönetim yazılımını ararken, birkaç kritik faktörü dikkatlice göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. İşlemlerinize en uygun sistemi seçmek, tedarikçilerinizi sorunsuz bir şekilde yönetmenizde ve süreçlerinizi kolaylaştırmada büyük fark yaratabilir.

Özel tedarikçi yönetimi ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi belirleyin

Yazılımın muhasebe, envanter yönetimi ve proje yönetimi araçları gibi mevcut sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olup olmadığını değerlendirin

Sorunsuz veri akışı sağlamak için yaygın olarak kullanılan iş araçlarıyla standart entegrasyonların desteklenip desteklenmediğini kontrol edin

Özel entegrasyonlar için API erişimi sunan yazılımları arayın

Bu entegrasyonların genel iş verimliliğiniz ve kaynak optimizasyonunuz üzerindeki etkisini değerlendirin

Bu entegrasyon yeteneklerinin iş hedefleriniz ve kârlılığınızla uyumlu olup olmadığını değerlendirin.

İşiniz için En İyi Tedarikçi Yönetimi Yazılımını Bulun

ClickUp, bütünsel bir tedarikçi yönetimi çözümüdür. Önemli özellikleri ve gezinmesi kolay arayüzü ile yazılım, tüm tedarikçi yönetimi sürecini hesaba katarak takımların tedarikçileri seçme, satın alma, etkinlik veya faaliyet planlama, kaynak tahsis etme ve daha fazlasını yapma şeklini dönüştürür.

Ayrıca müşteri yönetimi, proje planlama, görev izleme, etkinlik koordinasyonu ve belge paylaşımını sorunsuz bir şekilde birleştirerek birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Tedarikçi yönetim sürecinizi dönüştürmeye ve işinizin tam potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Tedarikçi yönetim sisteminiz olarak ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın!