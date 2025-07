2025'in En İyi 10 Müşteri Yönetimi İzleme Yazılım Sistemi

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Müşteri Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Takımlar, müşteri tabanını sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için görev yönetimi, CRM, raporlama, zamanlama, hedef izleme, üçüncü taraf entegrasyonları ve mobil erişilebilirlik özelliklerine sahip müşteri yönetimi araçları aramalıdır. " } } ] }

Müşteri tabanını genişletmek, başarının olumlu bir işaretidir. Ancak bununla birlikte, iletişimi yönetme ve büyüme hedeflerine ulaşma gibi ek talepler de ortaya çıkar.

Müşteri yönetimi yazılımı, görev ve etkinlik iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, böylece takımlar en önemli şeye, yani birinci sınıf müşteri hizmeti sunmaya odaklanabilir!

Bu kılavuzda, işinizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi müşteri yönetimi yazılımlarını inceleyeceğiz!

Müşteri Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Takımlar, müşteri tabanını sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için görev yönetimi, CRM stratejisi, raporlama, zamanlama, hedef izleme, üçüncü taraf entegrasyonları ve mobil erişilebilirlik özelliklerine sahip müşteri yönetimi araçlarını aramalıdır.

İşletmenin uzun vadeli görünümü açısından bakıldığında, sürdürülebilir uygulamalar maliyetleri azaltmaya ve değişen pazarda rekabet gücünü korumaya yardımcı olur. Doğru müşteri yönetimi araçları olmadan, operasyonları, bireysel sorumlulukları ve satış sürecini takip etmek için daha fazla iş ortaya çıkar.

Müşteri yönetimi yazılımı seçerken dikkate almanız gereken diğer özellikler şunlardır:

Özelleştirme müşteri iletişimlerini ve tercihlerini, sektöre özgü standartları ve satış süreçlerini uyarlama müşteri iletişimlerini ve tercihlerini, sektöre özgü standartları ve satış süreçlerini uyarlama

Güvenlik ve izin kontrolleri veri bütünlüğünü korumak, veri ihlallerini önlemek ve düzenlemelere uymak için

Belgeleri, sunumları ve elektronik tabloları yorumlamak ve düzenlemek için gerçek zamanlı işbirliği araçları

Bütçe yönetimi kaynakları tahsis etmek, gelir fırsatlarını belirlemek ve gelecekteki eğilimleri öngörmek için

Otomasyon ile takip, iletişim, müşteri yaşam döngüsü ve tekrarlayan görevleri yönetin

Zaman takibi araçları , takımların zamanlarını nerede harcadıklarını belirlemek ve iş akışlarını iyileştirmek için

Özel web formları potansiyel müşterileri yakalayın ve satış yaklaşımlarını kişiselleştirin

en İyi 10 Müşteri Yönetimi Uygulaması

1. ClickUp – Müşteri Verilerini Yönetmek için En İyisi

15'ten fazla ClickUp görünümünden yararlanarak müşteri ilişkilerini ve görevleri yönetin

ClickUp, her boyuttaki takımın görevleri, hesapları, anlaşmaları, belgeleri ve müşterileri tek bir konumda düzenlemesine yardımcı olan bir verimlilik platformudur. Ücretsiz CRM şablonları ve 15'ten fazla esnek görünüm ile satış boru hatlarından müşteri siparişlerine kadar her şeyi kolayca yönetebilirsiniz. İster listeleri, tabloları ister Kanban panosunu tercih edin, ClickUp müşteri etkileşimlerinizin her aşamasını izlemeyi kolaylaştırır!

İletişim, herhangi bir müşteri yönetim sisteminin önemli bir parçasıdır. ClickUp, yerleşik e-posta özelliği ile anlaşmalar üzerinde işbirliği yapmayı, müşterilere proje güncellemelerini göndermeyi ve müşterileri sisteme dahil etmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, görevler ve belgeler arasında ilişki bağlantıları eklemek, ilgili bilgilere ulaşmak için iki yönlü bir yol oluşturur!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda güçlü işbirliği aracı, bazı kullanıcılar için öğrenme eğrisi oluşturabilir

Mobil uygulamada henüz tüm görünümler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. HubSpot CRM – Müşteri İzleme Yönetimi için En İyisi

hubSpot aracılığıyla

HubSpot CRM, işletmelerin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir müşteri ilişkileri yönetim platformudur. Takımların müşteri ilişkilerini ve etkileşimlerini yönetmelerine yardımcı olmak için potansiyel müşterileri ve anlaşmaları izlemekten müşteri verilerini yönetmeye kadar kapsamlı bir araç seti sunar. Ayrıca, satış temsilcileri, müşteri hizmetleri temsilcileri ve pazarlamacılar için iş akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan otomasyon özelliklerine de sahiptir.

Platformun entegrasyon yetenekleri, işletmelerin HubSpot CRM'yi e-posta pazarlama platformları ve ödeme işlemcileri gibi çeşitli üçüncü taraf araçlarla bağlamasına olanak tanır. Sezgisel kullanıcı arayüzü, kapsamlı özellikler ve entegrasyon yetenekleriyle HubSpot CRM, her boyuttaki işletme için ideal bir araçtır.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

İletişim ve satış süreci yönetimi

E-posta ve potansiyel müşteri izleme

Web sitesi etkinliği ile iletişime geçin

E-posta şablon oluşturucu

Açılış sayfası oluşturucu

HubSpot CRM sınırlamaları

Diğer müşteri yönetimi yazılımlarına kıyasla pahalı fiyat planları

Ş Akışı otomasyonu için sezgisel araçlar eksik

HubSpot CRM fiyatlandırması

Profesyonel : Aylık 1.600 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Ayrıntılar için HubSpot ile iletişime geçin

HubSpot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.600'den fazla yorum)

3. Salesforce – Müşteri Satışlarını Yönetmek için En İyisi

salesforce aracılığıyla

Salesforce, işletmelerin iletişim bilgilerini ve satış faaliyetlerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir CRM yazılımıdır. Bu müşteri yönetimi aracı, şirketlerin verileri depolamasına, özelleştirilmiş raporlar oluşturmasına, iş akışı süreçlerini otomatikleştirmesine ve müşteri etkileşimlerini izlemesine olanak tanır. Ayrıca pazarlama otomasyonu, analitik, potansiyel müşteri oluşturma ve daha fazlası için hizmetler sunar.

Salesforce ile işletmeler, müşterileri hakkında içgörüler elde edebilir ve bu verileri kullanarak bilinçli kararlar alabilir. Ayrıca, mevcut veriler ve sistemlerle bağlantı kuran entegrasyonlar sayesinde takımlar, müşteri yönetim sistemlerini tek bir yerden kontrol edebilir.

Salesforce'un en iyi özellikleri

E-postaları ve etkileşim faaliyetlerini tek bir platformda senkronize etmek için etkinlik yönetimi

Müşteri yönetimi sürecini kolaylaştırmak için Slack entegrasyonu

Hesap, iletişim, potansiyel müşteri ve fırsat yönetimi

Customer 360 ile her müşterinin paylaşımlı görünümü

Gmail veya Outlook ile e-posta entegrasyonu

Salesforce sınırlamaları

Araçları anlamak ve günlük iş yüklerinde etkili bir şekilde kullanmak için öğrenme eğrisi dik

Salesforce fiyatlandırması

Essentials : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 150 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 300 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (17.500+ yorum)

4. Freshworks CRM – Potansiyel Müşterileri İzlemek için En İyisi

freshworks CRM aracılığıyla

Freshworks CRM, takımların potansiyel müşterileri izlemesini, pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmesini, müşterileri farklı kategorilere ayırmasını, müşteri verilerini tek bir yerden yönetmesini ve hızlı bir şekilde müşteri ilişkileri kurmasını kolaylaştırır. Kişi yönetimi, potansiyel müşteri puanlama, müşteri segmentasyonu, görev otomasyonu ve müşteri içgörüleri gibi özellikler sayesinde, işletmeler gelirlerini artırabilir ve müşterilerini daha iyi anlayabilir.

CRM aracı, müşteri etkileşimleri hakkında ayrıntılı raporlar sunarak ve kullanıcıların tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kullanılabilecek kurallara dayalı iş akışları oluşturmasına olanak tanıyarak takımların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca Freshworks CRM, Google uygulamaları, Zapier ve Mailchimp gibi popüler üçüncü taraf uygulamalarla entegre olarak takımların müşteri verilerinden en iyi şekilde yararlanmasını daha da kolaylaştırır!

Freshworks CRM'nin en iyi özellikleri

Aşamalara göre düzenlenmiş tüm satış sürecini görselleştiren boru hattı yönetimi

Satış Hedefleri, gelire veya anlaşma sayısına göre hedefler belirlemek ve izlemek için

Mobil uygulamada filtreleme, sıralama ve arama fonksiyonları

Anlaşma performansı gösterge panelleri

Sürükle ve bırak arayüzü

Freshworks CRM sınırlamaları

Proje yönetimi özellikleri yalnızca pahalı planlarda mevcuttur

Anahtar metrikleri özelleştirmek için sınırlı raporlama yetenekleri

Freshworks CRM fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 19 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 49 dolar

Pro : Kullanıcı başına aylık 95 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 199 ABD doları

Freshworks CRM puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, satış takımlarının verimliliklerini artırmalarına ve daha fazla anlaşma kapatmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir CRM sistemidir. İletişim yönetimi, e-posta izleme, çağrı kaydı, potansiyel müşteri puanlama, satış tahmini ve otomatikleştirilmiş iş akışları dahil olmak üzere satış sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olan bir dizi özellik sunar.

Pipedrive ile satış ekibi, potansiyel müşterileri, kişileri ve anlaşmaları hızlı bir şekilde düzenleyerek gerçekten önemli görevlere odaklanabilir. Müşteri yönetimi uygulaması, kullanıcıların potansiyel müşterileri beslemek ve dönüşümleri artırmak için kolayca özel satış süreçleri ve otomatik e-postalar oluşturmasına da olanak tanır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Segmentlere ayırarak kişiselleştirilmiş, hedefli iletişim oluşturun

Anlaşma durumlarını hızlıca güncellemek için sürükle ve bırak arayüzü

Etkinlik hatırlatıcıları ve takım işbirliği

Özelleştirilebilir web formları

Gelir tahmini

Pipedrive sınırlamaları

Diğer ücretsiz müşteri yönetimi yazılımlarına kıyasla kullanıcı izin ayarları için sınırlı özelleştirme

Proje kapsamı ve belge yönetimi araçları ücretli eklentilerdir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 14,90 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 24,90 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 49,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 ABD doları

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.800+ yorum)

6. Drip – Müşteri Etkileşimi için En İyisi

drip aracılığıyla

Drip, işletmelerin çevrimiçi satışlarını artırmak için tasarlanmış bir e-ticaret otomasyon aracıdır. Kişiselleştirilmiş e-postalar, bildirimler, web sayfaları ve daha fazlasıyla müşterileri hedefleyen kampanyalar oluşturmak, başlatmak ve yönetmek için gereken teknoloji ve araçları sağlar.

Drip'in pazarlama otomasyon araçları, takımların müşteri katılımını ve sadakatini artırmasına, etkileşimlerini kişiselleştirmesine, potansiyel müşterileri belirleyip beslemesine, daha fazla satış oluşturmasına ve çabalarının etkisini ölçmesine yardımcı olur. Platform, Shopify, Squarespace ve WooCommerce gibi popüler web hizmetleriyle entegre olduğundan, şirketler e-ticaret mağazalarını Drip platformuna kolayca bağlayabilir ve hızlı bir şekilde başlayabilir!

Drip'in en iyi özellikleri

Shopify, BigCommerce ve Magento dahil olmak üzere popüler e-ticaret yazılımlarıyla entegrasyonlar

E-posta, web sitesi ve sosyal medya kanallarında pazarlama kampanyası otomasyonu

Aynı anda dört adede kadar e-posta içeriği varyasyonu veya konu satırı için A/B testi

50'den fazla tamamen özelleştirilebilir şablon

Sürükle ve bırak form oluşturucu

Drip sınırlamaları

Ş Akışı ve huni kurulumlarının oluşturulması ve etkili kullanım için tekrarlanması zaman alacaktır

Proje yönetimi veya dokümantasyon araçları eksik

Damla fiyatlandırma

E-posta listesindeki 2.500 kişiye kadar aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla

Drip puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (170+ yorum)

7. Zoho CRM – En İyi Müşteri Yönetimi Uygulaması

zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM, işletmelerin müşteri verilerini yönetmesi ve bunlardan yararlanması için bir dizi araç ve özellik sunar. Bu özellikler arasında kişi yönetimi, potansiyel müşteri izleme, satış otomasyonu, pazarlama otomasyonu, müşteri hizmetleri izleme, analitik ve raporlama bulunur. Zoho CRM ayrıca Zoho Campaigns, Zoho Reports ve daha fazlası gibi üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle entegrasyon da sunar.

Bu araçlarla işletmeler, müşteri ilişkileri hakkında daha fazla bilgi edinebilir, satış süreçlerini otomatikleştirebilir ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurabilir. Ayrıca CRM yazılımı, perakende, e-ticaret, finans ve sağlık gibi birçok sektör için sektöre özel çözümler de sunar.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Bölge, gereksinimler, potansiyel müşteri kaynağı ve yanıt verme düzeyine göre müşteri segmentasyonu

Potansiyel müşteri uygulama kartı tarayıcısı, bunları CRM'ye otomatik olarak içe aktarır

Basit sürükle ve bırak oluşturucu ile web'den müşteri adayına formlar

Alt kampanyaları ilişkilendirmek için hiyerarşiler

Zoho CRM sınırlamaları

Müşteri yönetimi aracını tam potansiyeliyle kullanmak için diğer Zoho ürünleri gerekir

Kural özelleştirme, pahalı planlarda mevcuttur

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 ABD doları

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (2.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.200+ yorum)

8. Airtable – Müşteri Yönetim Sistemi Oluşturmak için En İyisi

airtable aracılığıyla

Airtable, kullanımı kolay bir elektronik tablo ile veritabanının gücü ve özel uygulamaların esnekliğini bir araya getiren bulut tabanlı bir işbirliği ve proje yönetimi aracıdır. Airtable ile küçük takımlar, takımların projeler üzerinde birlikte çalışabilmesi için son derece işbirliğine dayalı çalışma alanları oluşturabilir.

Platform, müşteri yönetimi için eksiksiz bir müşteri yönetim sistemi sağlamak üzere Slack, Zapier ve Dropbox gibi diğer uygulamalar ve hizmetlerle de entegre olur.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Raporlamayı kolaylaştırmak için fonksiyonları hedeflerle ilişkilendiren eylemler

Kayıtları Airtable tabanına doldurmak için paylaşılabilir formlar

Etkinlikleri, kaynakları ve projeleri izlemek için zaman çizelgesi görünümü

Javascript fonksiyonelliği ile otomasyon

İletişim yönetimi için form görünümü

Airtable sınırlamaları

Diğer müşteri yönetimi yazılım araçlarına kıyasla sınırlı sıralama ve filtreleme seçenekleri

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Artı : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Ayrıntılar için Airtable ile iletişime geçin

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.700'den fazla yorum)

9. Monday. com – İşbirliği için en iyisi

via Monday

Monday. com, takımların işlerini kolayca işbirliği içinde yürütmesi, yönetmesi ve organize etmesi için bir proje yönetimi platformudur. Takımların, herkesin hem bireysel hem de grup düzeyinde faaliyetleri takip etmesini sağlayan gerçek zamanlı güncellemeler ve görsel görev panoları ile projeleri ve görevleri yönetmesine yardımcı olur.

Otomatik bildirimler, raporlama yetenekleri ve üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar gibi özelliklerle Monday, takımların projelerini ve görevlerini kolayca takip etmelerini sağlar. Ayrıca, kullanıcıların farklı düzen seçenekleriyle proje panolarını kolayca özelleştirmelerine ve herkesin düzenli çalışması için panoya özel kurallar belirlemelerine olanak tanır!

Monday'in en iyi özellikleri

Satış döngüsü iş akışı ve müşteri ilişkileri yönetim sistemi oluşturmak için özel alanlar

Belge yönetimi için Google Drive, Dropbox, Box veya OneDrive dosya yüklemeleri

Özel kriter otomasyonu ile müşteri adayı yönetimi

E-posta entegrasyonu ile müşteri iletişimi

Kod gerektirmeyen gösterge paneli özelleştirme

Monday sınırlamaları

Zaman Takibi Sütunu özelliği yalnızca Pro ve Enterprise planlarında mevcuttur

Monday fiyatlandırması

Bireysel : Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : 3 koltuktan başlayan, kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Standart : 3 koltuktan başlayan, kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro : 3 koltuktan başlayan, kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Ayrıntılar için Monday ile iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (7.550+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.700+ yorum)

10. Nutshell – Boru Hattı Yönetimi için En İyisi

via Nutshell

Nutshell, takımların proje geliştirme sürecini konsept aşamasından tamamlanmasına kadar kolaylaştırmak için bulut tabanlı bir boru hattı yönetim platformudur. Takımların projeleri gerçek zamanlı olarak planlamasına, izlemesine ve üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olacak bir dizi araç sağlar.

Nutshell ile takımlar aynı anda birden fazla projeyi yönetebilir, görevler ve son teslim tarihleri atayabilir, takım üyeleriyle iletişim kurabilir ve ilerlemeyi izleyebilir. Platform ayrıca proje yönetimi şablonları, raporlar ve analizler ile takımların baştan sona müşteri adayı yönetimine yardımcı olacak bir mesajlaşma sistemi içerir.

Nutshell'in en iyi özellikleri

Her kişiyi, müşteriyi ve konuşmayı bulmak için iletişim yönetimi araçları

Web sitesinden doğrudan potansiyel müşterileri toplamak için akıllı formlar

Pipeline tetikleyicilerinin özelleştirilmesiyle satış otomasyonu

Sunuma hazır raporlama grafikleri

Önceden oluşturulmuş e-posta şablonları

Nutshell sınırlamaları

Arayüz, bu listedeki diğer müşteri yönetimi yazılımlarına kıyasla modern veya sezgisel değildir

Raporlama ve performans izleme, pahalı planda mevcuttur

Nutshell fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları

Nutshell puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (740+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (370+ yorum)

Müşteri Yönetimi Uygulamalarıyla Müşteri İlişkilerini Yönetin

ClickUp, müşterilerinizi yönetmek ve iş akışlarınızı iyileştirmek için güçlü ve çok yönlü bir platformdur! Siloları ortadan kaldırarak ve iletişimi hızlandırarak, herkes aynı sayfada olur ve aynı gelir hedefleri için çalışır.

İster küçük bir işletme ister büyük bir kurumsal şirket olun, ClickUp, üretken takımların müşteri hizmetleri yönetim çabalarını en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları esnekliği sunar. Bugün ücretsiz bir ClickUp Çalışma Alanı başlatın!