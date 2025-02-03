2025'in En İyi 10 Tedarik Yönetimi Yazılımı ve Aracı

B2B, B2C, SaaS veya bunların arasında bir şey olsanız da, malzemeler ve hizmetler işinizin devam etmesini sağlar. Sizin gibi tedarik çalışanları, tedarikçileri bulmak, satın alma siparişlerini yönetmek, RFP'ler aracılığıyla teklifler talep etmek ve sözleşmeleri yönetmek suretiyle bu ilerlemeyi destekler.

Çok fazla şey var, değil mi?

Neyse ki, tedarik çözümleri iş akışınızı kolaylaştırır ve onay süreçlerini çocuk oyuncağı haline getirir. Tedarik süreçlerinizi otomasyona geçirme zamanı geldiyse, size yardımcı olabiliriz.

En iyi tedarik çözümlerini bulmak için ipuçları ve 2024'ün en iyi tedarik yazılımı seçimlerimizi içeren bu kılavuza göz atın.

Tedarik Yönetimi Yazılımı Nedir?

Tedarik yönetimi yazılımı, tedarikçilerin bulunmasından sözleşmelerin yönetilmesine kadar işlerin tedarik süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir çözümdür. Görevleri otomatikleştirir ve tüm tedarik faaliyetleri için merkezi bir platform sağlar, böylece tedarik takımlarının işbirliği yapmasını, ilerlemeyi izlemesini ve veriye dayalı kararlar almasını kolaylaştırır.

Tedarik zincirlerinin giderek artan karmaşıklığı ve daha hızlı karar verme ihtiyacı ile tedarik yönetimi yazılımı, her boyuttaki işletme için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

Tedarik Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İyi bir tedarik yönetimi aracı mı arıyorsunuz? Aşağıdaki gibi işlevleri içeren bir tedarik yönetimi yazılımı arayın:

Kendi tedarik yönetimi sürecinizi seçmekte özgürsünüz, ancak tüm işi sizin için biz tamamladığımıza göre neden zahmet edesiniz? İşte 2024'ün en iyi tedarik yönetimi araçları için seçimlerimiz.

1. ClickUp – Envanter yönetimi için en iyisi

ClickUp ile başlayın ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

ClickUp, tedarik, belgeler, görevler, Beyaz Tahtalar, analizler, hedefler, sohbetler ve daha fazlasını bir araya getiren sağlam bir platformdur. Tek bir görevi tamamlamak için sayısız platform arasında geçiş yapmaktan bıktıysanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp Liste görünümü, özel alanlar ve sıralama özellikleriyle tedarik süreçleri ve bütçe yönetimi için mükemmeldir. Bu görünümle, görevlerinize genel bir bakış elde edebilir ve belirli görevleri kolayca sıralayabilir, filtreleyebilir, gruplandırabilir ve arayabilirsiniz.

ClickUp Liste görünümünde görevleri ve durumları yönetirken projenizin bütçesine ilişkin genel bir bakış elde edin

İhtiyacınız olan tek şey, ClickUp'ı hayalinizdeki özelleştirilebilir tedarik platformuna dönüştürmek için doğru şablonlar. ClickUp Tedarik Alanı Şablonunu kullanarak tüm tedarik görevlerinizi tek bir yerden izleyin; kod gerektirmeyen veritabanı ve güzel görselleştirmelerle birlikte.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp ile tedarik sürecinizi baştan sona yönetin!

Tek bir yapılacak işi planlamadan önce, ClickUp'ın Tedarik Şablonunu kullanarak tedarik görevlerinizi düzenleyin. Sayısız platform ve araç arasında geçiş yapmak yerine, işinizi sonsuz derecede kolaylaştıran daha mantıklı ve akıcı bir tedarik sürecinin keyfini çıkarın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp'ın Tedarik Şablonu ile tedarik çabalarınızı şablon haline getirin

Özel Alanlar, durumlar ve görünümler oluşturun

ClickUp AI'yı kullanarak tedarik yönetimi belgelerinizi ve şablonlarınızı otomatik olarak doldurun

Sadece bir tıklama ile tedarik planlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Tüm iç ve dış sohbetleri, tedarik belgelerinizle birlikte ClickUp'ta saklayın

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp AI gibi özellikler yalnızca ücretli hesaplarda mevcuttur

ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle yeni başlayanlar bazen kendilerini korkmuş hissedebilirler

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Coupa – Harcama yönetimi için en iyi satın alma yazılımı

via Coupa

Coupa, tamamen paraya odaklı bir tedarik yazılımı ve platformudur. Birçok özelliğe sahiptir, ancak çoğunlukla tedarik süreçlerindeki harcama yönetimine odaklanmıştır. Coupa, kaynak bulmadan ödemeye kadar tüm süreçleri birleştirerek işletme marjlarınızı artırır, bu da tedarik için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi gelebilir.

Coupa'yı kullanarak işletme sermayenizi yönetin ve bütçelerinizi tahmin edin. Tedarik aracı, sözleşme, satın alma, fatura onayları ve tedarikçi ilişkilerini kolaylaştırmak için sınırlı otomasyonlara bile sahiptir.

Coupa'nın en iyi özellikleri:

Tedarik zinciri özellikleriyle üçüncü taraf tedarikçi yönetiminizi görselleştirin

Coupa Topluluğu. ai, yararlı finansal karşılaştırmalar sağlar

Tedarikçi yönetim yazılımı

Coupa sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, ödemeleri işlemek için birden fazla Coupa hesabı oluşturmak zorunda kaldıklarını söylüyor

Tedarik yönetimi araçları arasında Coupa, ücretsiz deneme veya freemium üyelik sunmamaktadır

Coupa yalnızca sohbet yoluyla müşteri hizmetleri sunmaktadır

Coupa fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Coupa puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (80+ yorum)

3. Satın alma siparişlerini otomatikleştirmek için en iyisi Kissflow

kissflow aracılığıyla

Kissflow, hem basit hem de özelleştirilebilir olmasıyla gurur duyar. Bu platformu kullanarak satın alma taleplerini izleyin, satın alma siparişlerini otomatik olarak oluşturun ve mobil uygulamada hareket halindeyken faturaları onaylayın.

Kissflow'un birçok başka platformla entegre olmasını seviyoruz, bu da tüm verilerinizin aynı yere akışını sağlıyor. Tedarik yazılımı, Xero, DocuSign ve çok daha fazlası için eklentiler içerir.

Kissflow, ayrıntılı izinler de sunar, böylece tedarik ekibinizin üyelerinin platformda yapabilecekleri üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Kissflow'un en iyi özellikleri:

Kissflow ile tedarikçi kayıt ve yönetimini basitleştirin

Kissflow'u API aracılığıyla halihazırda kullandığınız diğer finans yazılımlarıyla entegre edin

Onay iş akışları, veri alanları ve rapor biçimleri dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi özelleştirebilirsiniz

Kissflow sınırlamaları:

Kissflow, bu listedeki diğer tedarik yazılımlarına kıyasla ücretsiz veya freemium seçenekleri sunmamaktadır

Bazı kullanıcılar Kissflow'u kullanmanın zor olduğunu söylüyor

Kissflow fiyatlandırması:

Aylık 1.990 $'dan başlayan fiyatlarla

Kissflow puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (520+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

Kissflow alternatiflerini inceleyin!

4. Vendr, SaaS maliyetleri için en iyisi

vendr aracılığıyla

Şirketiniz çok sayıda yazılıma mı güveniyor? Öyleyse, Vendr tam size göre bir tedarik yazılımıdır. SaaS maliyetlerini düşürürken tedarik sürecini hızlandırmada uzmanlaşmıştır. Sevmemek için bir neden var mı? ?

Adından da anlaşılacağı gibi, Vendr yazılım satıcılarının yönetimine yardımcı olur. Hatta, karmaşık yasal gereklilikleri takip etmeniz gerektiğinde faydalı olan uyumluluk yönetimini de sağlar.

Her şeyi manuel olarak yapmak zorunda da değilsiniz. Vendr içinde uyumlu satın alma süreçleri oluşturun ve platform bundan sonra otomatik olarak çalışsın. Ancak endişelenmeyin: Tam kontrol sizde, bu nedenle işler değişirse iş akışlarınızı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Vendr'ın en iyi özellikleri:

Vendr'ın şeffaf alıcı kılavuzlarıyla sürprizleri ortadan kaldırın

Vendr'ın satın alma uzmanlarından müzakere tavsiyeleri alın

Tüm satın alımları, yenilemeleri ve harcama verilerini tek bir gösterge panelinde merkezileştirin

Her abonelikte tasarruf garantisi vardır

Vendr sınırlamaları:

Vendr, yıllık geliri en az 400.000 dolar olan işletmeler içindir

Bazı kullanıcılar, sözleşme tercihleri gibi özelliklerin çok manuel olduğunu ve bu durumun gözden kaçırmalara neden olabileceğini söylüyor

Vendr fiyatlandırması:

Başlangıç: 36.000 $/yıl

Büyüme: 78.000 $/yıl

Enterprise: 120.000 $/yıl

Vendr puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: N/A

5. GEP SMART, doğrudan tedarik için en iyisi

gEP aracılığıyla

GEP SMART, doğrudan satın alma, malzeme listesi yönetimi, kaynak-sözleşme ve daha fazlası için araçlar içeren sağlam bir yazılım paketidir. Bu platformda her şey dahil olduğu için bağımsız satın alma modüllerine veda edin.

Tedarik sistemi, büyük ölçüde yapay zeka, robotik süreç otomasyonu (RPA) ve Büyük Veri kullanımı sayesinde özellikle güçlüdür. En son teknolojiye sahip bir çözüm arıyorsanız, GEP size hareket halindeyken uçtan uca tedarik sunar.

GEP'in en iyi özellikleri:

Satın alma yazılımı ile tüm doğrudan ve dolaylı harcamaları etkin bir şekilde yönetin

GEP'e uyumluluk ihtiyaçlarınızı bildirin, size uyumlu bir satın alma süreci tasarlayalım

AI, harcama analizi, stratejik kaynak bulma, satın alma siparişi işleme ve fatura yönetimi gibi kaynak bulma ve ödeme görevlerini hızlandırır

GEP sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar GEP'in gezinmesinin zor olduğunu düşünüyor

Diğer kullanıcılar GEP'in diğer tedarik araçlarından daha yavaş olduğunu söylüyor

GEP fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

GEP puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (7 yorum)

6. Jaggaer, e-satın alma için en iyisi

jaggaer aracılığıyla

Jaggaer, doğrudan satın alma ve e-satın alma konusunda uzmanlaşmış bir satın alma yönetim aracıdır. Hedefleri, kurumsal müşterilerin harcamaları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına ve daha fazla verimlilik elde etmelerine yardımcı olmaktır.

Kuruluşunuzdaki herkesin (nihayet) sözleşmelerinize ve politikalara uymasını istiyorsanız, Jaggaer sağlam bir seçimdir. Bu tedarik yazılımı, uyumluluk özelliklerinin yanı sıra sorunsuz satın alma için akıllı alışveriş araçları da sunar.

Jaggaer'ın en iyi özellikleri:

Jaggaer'in tedarik zinciri yönetimi ve tedarikçi ilişkileri yönetimi özelliklerini kullanarak tedarikin tüm yönlerini yönetin

One-Stop Shopping, tedarik takımlarının farklı kataloglardaki öğeleri tek bir yerden görüntüleyip karşılaştırmasını mümkün kılar

Jaggaer'in raporlama yetenekleri, tüm tedarik verilerinizi ve iş süreçlerinizi tek bir yerde görmenizi kolaylaştırır

Jaggaer sınırlamaları:

Fiyatlandırma için Jaggaer ile iletişime geçmeniz gerekir

Bazı kullanıcılar Jaggaer'in küresel tedarik araçları sunmasını istiyor

Jaggaer fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jaggaer puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (27+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (2+ yorum)

7. Procurify, tedarikçi yönetimi için en iyisi

procurify aracılığıyla

Procurify, tedarik takımları için en kullanıcı dostu ve en iyi araçlardan biridir. Procurify ile tüm iş süreçleri, harcamalar ve tedarikçi yönetimi çözümlerine tek bir yerden gerçek zamanlı görünürlük elde edersiniz.

Procurify, satın almadan ödemeye kadar tüm süreci yönetmekle kalmaz, aynı zamanda harcamaları da kilitler. Sıkı bütçeler ve denetimlerle bile çalışarak işlerinizi düzgün ve yolunda tutar. ?️

Procurify'ın en iyi özellikleri:

Procurify, iOS ve Android için bir mobil uygulama ile birlikte gelir

Procurify'ı muhasebe sisteminize veya ERP'nize entegre edin

Takımınız hareket halindeyken bile iyi çalışan özel gider onay ş akışları oluşturun

Procurify sınırlamaları:

Procurify, diğer bazı tedarik yazılımlarına kıyasla ücretsiz veya freemium seçeneği sunmamaktadır

Procurify envanter yönetimi özelliklerine sahip değildir

Procurify fiyatlandırması:

Aylık 2.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Procurify puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (140+ yorum)

8. Takım Özel tedarik iş akışları için en iyisi

takım Tedarik aracılığıyla

Team Procure, tüm onay iş akışlarını, satın alma siparişlerini ve envanter yönetimini tek bir yerden yönetir. Bu tedarik yönetimi aracının özel onay iş akışları sunmasını beğendik, böylece istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Bir başka büyük avantaj ise RFQ ve E-İhaleler özelliğidir. Team Procure'da bir proje için birden fazla tedarikçiyi teklif vermeye davet edin ve sonuçları platformda otomatik olarak karşılaştırın. Kim 20 sayfalık beş RFQ'yu okuyacak kadar zamanı var ki?

Team Procure'un en iyi özellikleri:

E-ihale düzenleyin ve kaliteli harcama yönetimi için birden fazla tedarikçiden teklif talepleri toplayın

Team Procure'u depo yönetimi çözümünüzle entegre edin

Tüm tedarikçileri sisteme alın ve Team Procure ile tedarik KPI'larını izleyin

Takım Tedarik sınırlamaları:

Envanter yönetimi yetenekleri diğer tedarik yazılımlarına kıyasla sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, nakit akış tablolarının harcama yönetimi için takip edilmesinin zor olduğunu söylüyor

Team Procure fiyatlandırması:

Bulut Tedarik Paketi: 250 $/ay (3 kullanıcı dahil)

Enterprise Procurement Suite: Özel fiyatlandırma

Takım Tedarik puanları ve yorumları:

G2: 5/5 (2+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3+ yorum)

9. B2B takımları için en iyisi Corcentric

corcentric aracılığıyla

Corcentric, kaynak-ödeme, sipariş-nakit, ödeme işleme ve çok daha fazlasını yöneten akıllı bir tedarik yazılımıdır. B2B ticaretinde uzmanlaşmıştır, bu nedenle diğer işletmelere ürün satıyorsanız Corcentric sizin için doğru seçim olabilir.

Corcentric'in tüm tedarik sürecini tek bir yerde bir araya getirmesini beğendik. Akıllı Uygulamalar özelliği özellikle ilgi çekici: Otomasyon ve yapay zeka kullanarak tedarik yönetimini hızlandırıyor ve yararlı trendleri ışık hızında tespit ediyor.

Corcentric'in en iyi özellikleri:

Optimizasyon ipuçları için Stratejik Danışmanınızı arayın

Corcentric'in Akıllı Uygulamaları ile tedarik süreçlerini entegre edin ve otomatikleştirin

Corcentric'i işe alın ve yönetilen hizmetlerle tedarik işlemlerinizi sizin adınıza gerçekleştirin

Corcentric sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, diğer tedarik araçlarına kıyasla yavaş ve hatalı bir deneyim yaşadıklarını bildiriyor

Fiyatlandırma için Corcentric ile iletişime geçmeniz gerekir

Corcentric fiyatlandırma:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Corcentric puanları ve yorumları:

G2: 3,2/5 (7+ yorum)

Capterra: 4/5 (3+ yorum)

10. Precoro, sözleşme yönetimi için en iyisi

precoro aracılığıyla

Precoro, talep, onay, sipariş, sözleşme yönetimi ve tedarik kontrolü için birçok özellik sunar. Precoro tamamen özelleştirilebilir ve hemen hemen her şeyi otomatikleştirebilirsiniz. ?

Precoro sizin için otomatik olarak belgeler oluşturur ve üçlü eşleştirme yapar. Bu sağlam tedarik yönetimi çözümü ile otomatik olarak PO'lar oluşturun, siparişleri gerçek zamanlı olarak takip edin ve tüm tedarik işlemlerini kontrol altına alın.

Precoro'nun en iyi özellikleri:

Satın alma verilerini gerçek zamanlı senkronizasyon

Precoro, kağıtsız, otomatik RFP'ler ve RFQ'lar sunar

Denetimlere uymak için iş akışı revizyon geçmişlerini izleyin

Precoro sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar Precoro'nun bildirim kurallarını beğenmiyor

Diğer kullanıcılar, envanter modülünün ihtiyaç duydukları fonksiyonlara sahip olmadığını söylüyor

Precoro fiyatlandırması:

Daha küçük takımlar için: 20 kullanıcıdan az için kullanıcı başına aylık 35 $

Daha büyük takımlar için: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Precoro puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Yaygın Tedarik Yönetimi Zorlukları

Satın alma sürecini kolaylaştırmak kolay bir iş değildir.

Kuruluşlar genellikle düzenlemelere uyumun sağlanması, maliyet aşımlarının önlenmesi ve mal ve hizmetlerin zamanında teslim edilmesinin sağlanması gibi çok sayıda satın alma zorluğuyla karşı karşıya kalır. Bir diğer önemli engel ise, her işlemin kapsamlı bir şekilde izlenmesi ve doğrulanmasını gerektiren dolandırıcılık faaliyetleri riskidir.

Neyse ki, tedarik yönetimi yazılımları iş akışlarını otomatikleştirerek, sistematik kontrollerle uyumluluğu sağlayarak, gerçek zamanlı bütçe denetimi sağlayarak ve tedarikçi doğrulama süreçlerini geliştirerek bu sorunları ortadan kaldırır. Ayrıca insan hatalarını en aza indirerek genel tedarik verimliliğini artırır.

Tedarik yönetimi araçları, tedarik sürecini büyük ölçüde iyileştirebilecek çeşitli özellikler ve avantajlar sunar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Kolaylaştırılmış Satın Alma Talepleri: Tedarik yazılımı, kullanıcıların satın alma taleplerini kolayca oluşturup göndermelerini sağlayarak bu süreçte harcanan zaman ve çabayı azaltır.

Daha Hızlı Onay Ş Akışları: Otomatik onay ş akışları ile tedarik yönetimi araçları, satın alma taleplerinin onay sürecini hızlandırarak gecikmeleri azaltır ve tedariklerin zamanında yapılmasını sağlar.

Merkezi Veriler: Tüm satın alma verilerini tek bir platformda merkezileştiren bu araçlar, harcamalar, sözleşmeler ve tedarikçi yönetimine gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Bu, satın alma faaliyetlerini izlemeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır.

Otomasyon: Satın alma yazılımları genellikle manuel görevleri azaltmaya ve verimliliği artırmaya yardımcı olabilecek otomasyon özellikleriyle birlikte gelir. Bunlar arasında otomatik satın alma siparişleri, faturalandırma ve sözleşme yönetimi bulunur.

Maliyet Tasarrufu: Harcama kalıpları ve maliyet tasarrufu fırsatları hakkında içgörüler sunan tedarik yönetimi araçları, şirketlerin satın alımlarında tasarruf etmelerine yardımcı olabilir.

Uyum Yönetimi: Uyum izleme ve otomatik Uyum izleme ve otomatik tedarik sözleşmesi yönetimi gibi özelliklere sahip bu araçlar, tüm satın alımların şirket politikalarına ve yasal gerekliliklere uygun olarak yapılmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Tedarik, birçok hareketli parçayı içerir ve her şeyi yönetme konusunda zaten yetenekli olduğunuzu biliyoruz. Peki, tedariki gereğinden fazla zorlaştırmaya neden gerek olsun?

ClickUp ile tüm görevlerinizi, sohbetlerinizi ve tedarik stratejilerinizi aynı platformda bir araya getirin. Şablonlarımız size saatlerce zaman kazandırır ve tedarik sürecini eğlenceli hale getirir! ✨

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