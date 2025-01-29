2025'in Takımlar için En İyi 10 BT Yönetim Yazılımı

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "BT Yönetim Yazılımı nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "BT yönetim yazılımı, işletmelerin BT altyapısını, uygulamalarını ve hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Buna görevleri, ağ performansını, yazılım lisanslarını, donanım varlıklarını, tedarik verilerini ve daha fazlasını izlemek için proje yönetimi araçları dahildir. " } } ] }

BT çikolata parçacıklarıysa, iş ise kurabiyenin geri kalanıdır. 🍪

Çikolata parçacıklı kurabiye, çikolata parçacıkları olmadan olmaz. Üstelik, mümkün olan en iyi kurabiyeyi pişirmek için çikolata parçacıklarının yüksek kalitede olduğundan emin olmanız gerekir.

Nereye varacağımızı anladınız mı?

Çikolatalı kurabiye, BT yönetim yazılımlarıyla hiçbir ilgisi yoktur, ancak metafor hala geçerlidir. Bir işin en iyi şekilde fonksiyon görebilmesi için, tarifin anahtar parçası BT yönetim yazılımını iş yönetim süreçlerinize entegre etmektir.

Ancak bu kadar çok seçenek varken, takımınız için hangi yönetim yazılımının işi tam olarak (ve hatta daha fazlasını) yapacağını bilmek zor olabilir. Size yardımcı olmak için, 2023'te takımlar için en iyi 10 BT yönetim yazılımı seçeneğini inceleyeceğiz.

Ama önce..

BT Yönetim Yazılımı nedir?

BT yönetim yazılımı, işletmelerin BT altyapısını, uygulamalarını ve hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, görevleri, ağ performansını, yazılım lisanslarını, donanım varlıklarını, tedarik verilerini ve daha fazlasını izlemek için proje yönetimi araçlarını içerir.

Sağlam bir BT yönetim sistemi, genel iş süreçleriniz için çok önemlidir, bu da çevik bir yönetim yazılımı çözümüne sahip olmanın daha da önemli hale geldiği anlamına gelir. İzleme, varlık yönetimi veya yönetilen hizmet sağlayıcıları olmadan, kuruluşunuz kaybolur.

BT yönetim yazılımında aramanız gereken özellikler

Diğer tüm uygulamalarda olduğu gibi, BT yönetim yazılımını seçmeden önce bir adım geriye gidip büyük resme bakmanız gerekir. En iyi BT yönetim araçlarını değerlendirirken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Genel proje yönetimi için kullanımı kolay ve sezgisel bir gösterge paneli

Daha sofistike BT sistemleri ve projeleri için özelleştirilebilir özellikler

Mevcut iş akışı ve yönetim çözümlerinizle entegre olma yeteneği

Varlık yönetimi için güvenlik ve veri koruma özellikleri

İş süreçlerini iyileştirmek için bol miktarda müşteri desteği ve kaynaklar

BT yönetim yazılımı yalnızca geliştiriciler ve yüksek teknik bilgiye sahip takımlarla sınırlı gibi görünebilir, ancak iyi bir yönetim yazılımı çözümü, kuruluş içindeki farklı işlevlere sahip takımlar için de işe yaramalıdır. En iyi yönetim yazılımı çözümleri, herkesle iyi çalışan çözümlerdir; böylece platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacı azalır.

En İyi 10 BT Yönetim Yazılımı

ClickUp'ın Agile yaklaşımıyla bir haftadan bir aya kadar süren sprintler oluşturun

Küçük ve büyük takımlar, projeleri, son teslim tarihlerini, biletleri, görevleri, takımlar arası iletişimi ve çok daha fazlasını yönetmek için ClickUp'ı seviyor. Çok çeşitli BT yönetim yazılımı özellikleri içeren, son derece özelleştirilebilir bir proje yönetimi yazılımı ve görev yönetimi yazılımı seçeneğidir.

BT takımları, yazılım hatalarının giderilmesiyle ilgili görevler oluşturabilir, bunları geliştiricilere atayabilir ve her bir sorun çözülene kadar ilerlemeyi izleyebilir. Ayrıca, ClickUp'ı kullanarak ağ altyapısı güncellemelerini yönetebilir, ağ mühendislerine görevler atayabilir, bu görevlerdeki ilerlemeyi izleyebilir ve tek bir BT yönetim sisteminde tamamlanana kadar takip edebilirler.

ClickUp ayrıca zaman takibi, kaynak yönetimi ve özel durumlar gibi BT ve hizmet yönetimi özellikleri de sunar. Sonraki adımları kolayca iletin, projeleri kaydedin ve hareket halindeki birden fazla kampanyaya görünürlük ekleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bir bakışta izleme için özelleştirilebilir gösterge panelleri

Yerleşik zaman takibi araçları

Projeleri sıfırdan başlatmamanız için BT şablonları sağlar

Birçok popüler uygulama ve yönetim çözümüyle sorunsuz entegrasyon

BT'ye özgü iş akışlarını izlemek için özel durumlar

Her şeyi belgelemek için varlık yönetimi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, yüksek düzeyde özelleştirilebilir proje yönetimi yazılımlarına yeni başlayan ve daha dik öğrenme eğrilerine alışkın olmayan takımlar için zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Jira

Jira'nın yakın zamanda yayınlanan Sorun İzleme görünümü

Jira, geliştirme takımları için popüler bir proje yönetimi yazılımıdır ve Jira hizmet yönetimi özelliği, BT yönetim yazılımı çözümlerini bir araya getirir. İş akışlarını, hata ve sorun izlemeyi ve her boyuttaki projeleri yönetmek için görev yönetimi yazılımı gibi özellikler sunar.

Jira, görevler, son tarihler ve iletişim gibi tüm proje bilgilerini tek bir yerde tutarak takımların daha iyi ve daha hızlı çalışmasına yardımcı olduğu için bir BT yönetim yazılımı seçeneğidir.

Örneğin, Jira ile takımlar hataları kolayca izleyebilir, geliştiricilere görevler atayabilir ve iş yükü görünümleriyle işlerin tamamlandığından emin olabilir. Tüm bunlar, Jira'yı büyüklüğü ne olursa olsun BT takımları için gerçekten kullanışlı bir araç haline getirir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Belirli geliştirme süreçlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir iş akışları

Kullanışlı raporlama ve analiz özellikleri

Bitbucket ve GitHub gibi diğer popüler BT yönetim yazılımı çözümleriyle entegrasyon

Jira sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar veya büyük teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için karmaşık olabilir. Bazı durumlarda, kullanıcılar Jira sorunlarını yüklerken ve güncellemeleri girerken gecikme yaşayabilir.

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,75

Premium: Kullanıcı başına aylık 15,25 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira yorumları

G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (12.000'den fazla yorum)

3. NinjaOne

NinjaOne aracılığıyla

NinjaOne, yama yönetimi, yazılım dağıtımı ve uzaktan izleme gibi özellikleri içeren hepsi bir arada bir BT yönetim çözümüdür. NinjaOne ile takımlar, tüm BT altyapısını tek bir gösterge panelinden yönetebilir.

NinjaOne, her boyuttaki işletme için BT işlemlerini kolaylaştırır; yani kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır.

Takımların görevleri önceliklendirmesine, son tarihleri belirlemesine ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olur, böylece takımlar BT sorunlarını çok daha hızlı çözebilir. Ayrıca, NinjaOne'ın otomasyon özellikleri, BT takımlarının tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine ve insan hatalarını azaltmasına olanak tanır, bu da sınırlı kaynaklarla çalışırken çok yararlıdır.

NinjaOne'ın en iyi özellikleri

Verimli BT yönetim yazılımı çözümleri için otomatikleştirilmiş iş akışları

Gelişmiş yanıt süreleri için gerçek zamanlı izleme

Farklı ihtiyaçları olan işletmeler için esnek dağıtım seçenekleri

NinjaOne sınırlamaları

Diğer BT yönetim çözümleri kadar özelleştirilebilir olmayabilir. Uygulama, daha karmaşık çözümlerde bulunan bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur.

NinjaOne fiyatlandırması

Aylık 3 $'dan başlayan fiyatlarla, cihaz sayısına göre artar.

NinjaOne, cihaz başına ödeme fiyatlandırma modeliyle çalışır. Toplam maliyetiniz hakkında daha fazla bilgi almak için fiyat teklifi isteyin.

NinjaOne yorumları

G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100+ yorum)

Bonus Araçlar: ServiceNow alternatifleri

4. Freshservice

Freshworks'ün Freshservice aracılığıyla

Freshservice, işletmelerin BT operasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bulut tabanlı bir BT hizmet yönetimi aracıdır. Olay yönetimi, varlık yönetimi yazılımı ve değişiklik yönetimi gibi özelliklere sahip Freshservice, BT yönetim yazılımı ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan kapsamlı bir özellik seti sunar.

BT hizmet masası işlemlerini yönetmek, BT takımlarının Freshservice'i işe koymasının bir yoludur. Hizmet taleplerini, olayları ve değişiklik taleplerini yönetmek dahil her şey tek bir gösterge panelinden yapılabilir.

Uygulama ayrıca, iyileştirme alanlarını belirlemek ve performanslarını ölçmek isteyen BT takımları için yararlı olan bir dizi raporlama ve analiz özelliği sunar.

Freshservice'in en iyi özellikleri

Kolay gezinme ve benimseme için kullanıcı dostu arayüz

BT hizmet masası yönetim araçları

Donanım ve yazılım lisanslarını yönetir

Takımların iş akışlarını optimize etmelerine ve teknik borçlarını yönetmelerine yardımcı olan sağlam raporlama ve analizler

Oldukça özelleştirilebilir

Freshservice sınırlamaları

Kullanıcıların Freshservice ile ilgili bilmesi gereken bir sınırlama, kullanıcı arayüzünün sınırlı özelleştirilebilirliğidir. Bu, çok özel gereksinimleri olan takımlar için işe yaramayabilir.

Freshservice fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $, yıllık faturalandırılır

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49 $, yıllık faturalandırılır

Pro: Kullanıcı başına aylık 95 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 119 $, yıllık faturalandırılır

Freshservice yorumları

G2: 4,6/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)

5. Monday. com

Via Monday

Monday.com, proje izleme, işbirliği ve hatta şablonlar gibi özellikler içeren bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. BT yönetimi için özel olarak tasarlanmamış olsa da, Monday BT takımlarının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar özelleştirilebilir.

Örneğin, BT takımları Monday'i kullanarak her proje için panolar oluşturarak, ilerlemeyi izleyerek ve geliştiricilere görevler atayarak yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırabilirler. Ayrıca monday.com'u GitHub veya Jira gibi diğer araçlarla entegre ederek proje durumlarını otomatik olarak güncelleyebilir ve tüm proje bilgilerini tek bir yerde tutabilirler.

Monday'in özelleştirilebilir iş akışları, geliştirme süreçlerindeki belirli adımları tanımlamaya yardımcı olur, bu da hataları azaltır ve yüksek kaliteli yazılımların zamanında teslim edilmesini sağlar.

Monday'in en iyi özellikleri

Kolay gezinme ve kullanıma alım için esnek ve sezgisel arayüz

Belirli iş ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir iş akışları

Gelişmiş takım işbirliği için gerçek zamanlı güncellemeler

Sprint planlaması için kullanışlıdır

Monday sınırlamaları

Karmaşık BT yönetim görevleri için çok uygun olmayabilir. Alternatif BT yönetim çözümlerine kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri.

Monday fiyatlandırma

Temel CRM: Aylık koltuk başına 10 dolar

Standart CRM: Aylık koltuk başına 14 dolar

Pro CRM: Aylık koltuk başına 24 dolar

Enterprise CRM: Satışla iletişime geçin

Monday incelemeleri

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

Monday ile ClickUp'ı karşılaştırın!

6. Atera

Via Atera

Atera, her boyuttaki işletme için uzaktan izleme, yama yönetimi ve otomatikleştirilmiş iş akışları sağlamak üzere tasarlanmış bulut tabanlı bir hepsi bir arada BT yönetim platformudur.

Örneğin, BT ekipleri Atera'yı kullanarak bilgisayarlar, sunucular ve diğer uç noktalara uzaktan erişebilir ve bunları yönetebilir, böylece sorunları hızlı bir şekilde giderebilir ve hızlı destek sağlayabilir. Bu, son kullanıcı memnuniyetini artırmaya ve kesinti sürelerini azaltmaya yardımcı olur, bu da verimliliği artırır ve BT ekiplerinin zaman kazanmasını sağlar.

Atera'nın bir diğer anahtar özelliği ise otomasyon yetenekleridir. BT takımları, yazılım güncellemeleri, yedeklemeler ve yamalar gibi rutin görevleri otomatikleştirerek kaynak tasarrufu sağlar. 👨‍💻

Ayrıca, hata riskini azaltmaya, kesinti süresini en aza indirmeye ve BT ekiplerinin siber güvenlik veya iş sürekliliği planlaması gibi daha stratejik görevlere odaklanmak için zaman kazanmasına yardımcı olur. Atera, kurumsal organizasyonlara destek sağlaması gereken sofistike BT ekipleri için mükemmeldir.

Atera'nın en iyi özellikleri

Kolay benimsenme ve gezinme için basit ve sezgisel arayüz

Kolaylaştırılmış BT operasyonları için otomatik izleme ve yönetim

Özel iş ihtiyaçlarına uygun esnek dağıtım seçenekleri

Atera sınırlamaları

Atera, daha pahalı olan ve işi yapmak için gelişmiş BT özelliklerine ihtiyaç duyan takımlar için en iyisidir.

Atera fiyatlandırması

Profesyonel: Tekniker başına aylık 149 $, yıllık faturalandırılır

Uzman: Tekniker başına aylık 169 $, yıllık faturalandırılır

Master: Tekniker başına aylık 199 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Satışla iletişime geçin

Atera yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200+ yorum)

7. SailPoint

Via SailPoint

SailPoint, işletmelerin kritik sistemlerine ve uygulamalarına erişimi yönetmelerine yardımcı olan bir kimlik yönetimi yazılımıdır. SailPoint ile işletmeler, kimin neye erişebileceğini kontrol eder, kullanıcı etkinliklerini izler ve uyumluluk raporlamasını otomatikleştirir.

SailPoint, siber riskleri yönetmek ve uzaktaki bir takımla çalışmak için en iyisidir. AI'nın yardımıyla, tüm BT sistemlerinin otomatik bildirimler ve güncellemelerle uyumlu kalmasını sağlar. SailPoint gibi bir çözümü kullanmaya başladıktan sonra tahmini tasarruflarınız hakkında bir fikir edinmek istiyorsanız, daha fazla bilgi için ana sayfasını ziyaret edin.

SailPoint'in en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde gezinmek ve kullanmaya başlamak kolaydır

Zaman tasarrufu sağlayan ve hataları azaltan otomatik uyumluluk raporlaması

İşlevselliği en üst düzeye çıkarmak için diğer araçlar ve yazılımlarla kapsamlı entegrasyonlar

SailPoint sınırlamaları

SailPoint, daha karmaşık BT yönetimi ihtiyaçları olan Fortune 500 şirketleri için iyi tasarlanmıştır. Bütçesi kısıtlı küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok uygun değildir.

SailPoint fiyatlandırması

SailPoint'in fiyatları talep üzerine verilir.

SailPoint incelemeleri

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (10+ yorum)

8. Device42

Via Device42

Device42 ile işletmeler, BT altyapılarına görünürlük kazanır ve operasyonlarını kolaylaştırır.

Device42, BT takımlarına tüm donanım ve yazılım varlıklarının yanı sıra ağ bağlantıları ve bağımlılıklarının eksiksiz bir envanterini sunar. Bu bilgiler, BT takımlarının varlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine, BT operasyonlarını optimize etmelerine ve kesinti sürelerini azaltmalarına yardımcı olur.

Bir yönetim çözümü olarak, BT ihtiyaçları için hepsi bir arada bir çözüm arayan BT takımları için en uygun seçenektir. Platformun kapsamlı raporlama ve analiz yetenekleri, BT takımlarına altyapıları hakkında içgörü sağlar, böylece daha iyi kararlar alabilir ve hizmetlerini iyileştirebilirler.

Device42'nin en iyi özellikleri

Verimliliği artıran güçlü IP adresi izleme ve şifre yönetimi özellikleri

Altyapı keşif araçları

Bağımlılık haritalama yetenekleri

Yazılım lisans yönetimi

SSL sertifika yönetimi

Device42 sınırlamaları

Daha genel BT yönetimi görevleri için uygun olmayabilir.

Device42 fiyatlandırma

Device42, cihaz sayısına dayalı yıllık abonelik modeliyle çalışır. Daha fazla bilgi için demo talep edin.

Device42 incelemeleri

G2: 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

9. Wrike

Wrike aracılığıyla

BT takımları, bir yazılım geliştirme projesini yönetmek, geliştiricilere görevler atamak, ilerlemeyi izlemek ve paydaşlarla iletişim kurmak için Wrike'ı kullanır. Üstelik, takımların daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olmak için özelleştirilebilir iş akışları, şablonlar ve raporlama özellikleri sunar.

BT görevleri için bir yönetim aracı olarak Wrike, kullanımı kolay ve BT projelerini yürütmek için yeterince esnek bir dizi özellik sunan bulut tabanlı bir proje yönetimi çözümü arayan her boyuttaki işletme için idealdir.

Wrike, yazılım geliştirme, altyapı yönetimi ve siber güvenlik gibi birden fazla paydaşın dahil olduğu karmaşık projeleri yönetmesi gereken BT takımları için özellikle kullanışlıdır.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Kullanımı ve benimsemeyi kolaylaştıran esnek ve sezgisel arayüz

Belirli iş ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir iş akışları

Takım verimliliğini artıran gerçek zamanlı işbirliği özellikleri

Wrike sınırlamaları

Karmaşık BT yönetimi görevleri için çok uygun olmayabilir.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 dolar

Enterprise: Satışla iletişime geçin

Pinnacle: Satış ile iletişime geçin

Wrike yorumları

G2: 4,2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.000+ yorum)

10. xMatters

Via xMatters

xMatters, kullanışlı gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği araçlarıyla işletmelerin BT olaylarını hızlı bir şekilde çözmesine yardımcı olan bir olay yönetimi yazılımıdır. xMatters ile BT takımları olaylara hızlı bir şekilde yanıt verebilir ve çözebilir, böylece müşteri memnuniyetini artırabilir.

XMatters ile, kritik bir sistem çökerse, ilgili BT personeline otomatik olarak bildirim gönderir, gerekirse sorunu üst düzeye taşır ve olayın durumu hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sağlar. Bu, BT takımlarının olaylara hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar.

xMatters, finans, sağlık veya telekomünikasyon sektörlerinde olduğu gibi, görev açısından kritik sistemleri ve hizmetleri yönetmesi gereken işler için en uygun seçenektir. Ses, metin ve mobil push bildirimleri dahil olmak üzere platformun sağlam iletişim özellikleri, BT takımlarının konumlarından bağımsız olarak bağlantıda kalmalarına ve olaylara hızlı bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olur.

xMatters'ın en iyi özellikleri

Olaylara müdahale sürelerini iyileştiren gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği özellikleri

Belirli iş ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir olay yönetimi iş akışları

Diğer BT yönetim araçlarıyla kullanışlı entegrasyonlar

xMatters'ın en iyi özellikleri ve sınırlamaları

xMatters, esas olarak olay yönetimi ve iletişime odaklanır ve diğer BT yönetim platformlarıyla aynı özellik aralığını sunmayabilir.

xMatters fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 dolar

Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Gelişmiş: Satışla iletişime geçin

xMatters incelemeleri

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

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Yazılım, donanım veya hizmet sağlayan şirketler, müşteri kaybını önlemek için hizmet kesintilerinin kullanıcı deneyimi üzerindeki etkilerini sınırlamalıdır. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza göre esnek olan en iyi BT yönetim yazılımı seçeneğine ihtiyacınız vardır.

Özelleştirme istiyorsanız, ClickUp'ı denemelisiniz. 15'ten fazla görünüm, yüzlerce entegrasyon ve binlerce şablon ile takımınız için bir çözüm mutlaka vardır.