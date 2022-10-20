DevOps Proje Yönetimi Uygulamak için En İyi Uygulamalar

DevOps, daha fazla uygulama ve hizmeti daha hızlı sunmak için kurumsal istikrarı artırmaya yönelik en iyi uygulama kültürel felsefelerinin, araçlarının ve işlemlerinin birleşimi olarak tanımlanabilir.

Bu, kuruluşların geliştirme, BT operasyonları, kalite mühendisliği ve güvenlik gibi alanlarda iletişimi artırarak bu hedefe ulaşmasına yardımcı olmakla özetlenebilir. Bu roller geleneksel olarak birbirinden ayrıdır ve DevOps uygulamasıyla daha fazla işbirliği içinde çalışmaya yönelir.

Adından da anlaşılacağı gibi, DevOps, Geliştirme (Dev) ve Operasyon (Ops) süreçlerini bir araya getirmeye odaklanmıştır. Bu, geliştirme sürecinin tüm yaşam döngüsünün insan, süreç ve teknoloji düzeylerinde entegre edildiği anlamına gelir.

Bu blogda, işiniz için DevOps metodolojilerini uygulayarak proje yönetiminizi nasıl kolaylaştırabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

DevOps Proje Yönetimi nedir?

Bir araştırmaya göre, küresel DevOps pazarının boyutu 2021 yılında 7.398 milyon dolardı ve 2022'den 2030'a kadar%20'lik önemli bir YBBO ile 37.227 milyon dolara çıkması bekleniyor.

Bununla birlikte, DevOps proje yönetimi, projeleri zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak için önemli ticari girişimler için vazgeçilmez olmaya devam edecektir. Bu, dikkatli planlama, kaynak tahsisi ve çok sayıda paydaş arasında koordinasyon gerektirir.

BT ekibinin geliştirme ve operasyon takımlarını tek bir uyumlu birim halinde birleştiren DevOps yazılım geliştirme yaklaşımı, çevik geliştirme fikirlerini daha da genişletir.

Örneğin DevOps, BT takımlarının proje yönetimine yaklaşımını temelden değiştirerek, karmaşık projelerde yazılım geliştirme yaşam döngüsünün uzun, olağanüstü hız ve çeviklikten uzaklaşmasını sağlar. İki disiplinin birleşimi olan DevOps proje yönetimi, DevOps yaklaşımına uyum sağlamak ve onu desteklemek için tasarlanmıştır.

İlgili: Yazılım Geliştirme Araçları

DevOps metodolojilerini ve proje yönetimini kullanmanın avantajları

DevOps metodolojileri, yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca işinizin iç işleyişini iyileştirir ve geliştirmeden dağıtıma kadar tüm DevOps sürecini görselleştirmenize yardımcı olur. Proje yönetimi için DevOps metodolojileri, işinizin daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlayabilir ve aynı hedefleri gerçekleştirmek için aynı proje üzerinde çalışan proje yöneticileri ve takım üyeleri için daha fazla görünürlük yaratabilir.

DevOps proje yönetimi, takımlar ve proje yöneticilerinin projeleri verimli bir şekilde yönetmesi için etkilidir. Proje yöneticilerinizin ve takımlarınızın strateji oluşturma, araçları organize etme, mühendisleri motive etme ve genel projeyi kontrol etme sorumluluklarını üstlenmelerini sağlar.

Bu entegre yaklaşım, çeşitli iş birimlerinin teslimat hızını doğrudan etkiler ve bu da geliştirme, hizmet sunumu ve ürün GTM hızına yansır.

ClickUp Pano görünümü ile Agile iş akışlarını görselleştirin ve takımınızı daha iyi uyumlaştırmak için panoları duruma, son teslim tarihine, önceliğe ve daha fazlasına göre ayarlayın

DevOps, kurumsal operasyonların daha iyi entegre ve koordine edildiği bir ortam yaratarak kurumsal uygulama geliştirmeyi hızlandırır. Sonuç olarak, kuruluşun süreçleri daha verimli hale gelir ve hatalar veya proje geliştirme sorunları azalır.

Birçok kurumsal şirket, DevOps teknolojilerini bulut ile birleştirerek dijital kesintileri önleyebilir, en son gelişmeleri takip edebilir ve hızla değişen tüketici beklentilerine ayak uydurabilir.

DevOps'un uyarlanabilirliği sayesinde, proje ilerlemesini izlemek için kullanılan proje yönetimi yöntemleri de iyileştirilir. Proje yöneticilerinin iş dönüşüm hedeflerini BT proje hedefleriyle uyumlu hale getirmesine destek olur ve şirket genelinde optimizasyonu teşvik eder. Henüz yapmadıysanız, DevOps kültürünün şirketinize sağlayabileceği potansiyel avantajları düşünmenin zamanı geldi.

Bonus: Uygulama Geliştirme Araçları

DevOps proje yönetimini bu nedenlerle kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

Aşağıdakileri yapabileceksiniz Rolleri doğru şekilde atayın

Takım çalışması, silo zihniyetini aşmanıza yardımcı olabilir

Projenin durumunu izleyebilirsiniz

Hibrit bulut uygulamasından yararlanın

Son olarak, bir MVP oluşturabilirsiniz

DevOps Proje Yöneticisinin Rolü Nedir?

Proje yöneticilerinin rolleri, Scrum ve diğer çevik yaklaşımlar sayesinde gelişmiştir. DevOps proje yönetimi metodolojisinde proje yöneticileri, çeşitli katkıda bulunanlar arasında irtibat kurar ve son teslim tarihlerini ve taahhütleri takip eder.

Ayrıca, geliştirme süreci ve nihai ürünü üretmek için gereken beceriler hakkında güçlü bir farkındalığa sahip olmaları ve DevOps takımıyla yakın bir şekilde çalışabilmeleri gerekir.

DevOps proje yöneticileri, ürünün geliştirilmesinden üretimine kadar yönetim ve koordinasyonundan sorumludur. Geleneksel proje yöneticileri bu görevlerle ilgilenmezken, DevOps proje yöneticileri çoğunlukla teknik ayrıntılar üzerinde çalışır.

DevOps proje yöneticileri, projenin entegrasyonunu, geliştirme akışını, testlerini, koordinasyonunu ve dağıtımını yönetir.

Geliştirme ve operasyon takımlarını tek bir organizasyon olarak değerlendirin

DevOps, tipik bir proje yöneticisinin planlama, edinme ve projeyi yürütme rolüne benzer şekilde, takımın baştan sona akışı görmesine yardımcı olabilecek bir lider gerektirir. Değer akışı haritaları oluşturmak, proje yöneticisinin Gantt Grafiği planlama yeteneklerinin doğal bir uzantısı olmalıdır.

ClickUp'taki Gantt Grafiği görünümünü kullanarak görevleri planlayın, proje ilerlemesini takip edin, son teslim tarihlerini yönetin ve darboğazları giderin.

Geliştirme ve Operasyon takımlarını tek bir organizasyon olarak ele almak, iş silolarını önlemek için önemlidir. Bu iki takım, tüm uygulama yaşam döngüsü boyunca çalışmak ve geliştirme ve testten dağıtım ve operasyonlara kadar çeşitli beceriler geliştirmek için tek bir takımda birleştirilir.

Dev ve Ops takımları daha etkili bir şekilde işbirliği yapmadıkça DevOps'u kullanma girişimleri başarısız olacaktır. Geliştirme ve operasyon takımları görevlerin yerine getirilmesinde çeşitli etkilere sahiptir: Dev ve Ops takımları arasında eğitim ve sorumluluk paylaşımı, verimlilik ve işbirliğinin iyileştirilmesi, dağıtım risklerinin anlaşılması, araç kalitesinin farkında olma ve eklenen görevlerin yönetimi.

Dev ve Ops takımlarının bu tür etkileri daha verimli bir şekilde yönetebilmek için her zaman güncel bilgilere sahip olması önemlidir.

Değişimi etkin bir şekilde benimseyin

Çevik proje yönetimi metodolojisi, plana bağlı kalmak yerine değişimi kucaklamanın çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Değişimi yönetmek ve özellikleri aşamalı olarak yayınlamak için çok fazla iletişim ve ekip çalışması gerekir. İletişim, bir proje yöneticisinin temel becerisidir. Kurumsal şirketler bu potansiyeli kullanmalıdır.

Örneğin, DevOps proje yöneticileri, profesyonel gelişimleri için küçük projelerde çalışmaya başlamak, MVP yaklaşımını kullanmak, doğru çevik planlama araçlarını kullanmak, siloları ortadan kaldırmak, proje devrelerini azaltmak, gerçek zamanlı proje görünürlüğü oluşturmak, proje genel giderlerini azaltmak ve değişiklikleri işbirliği içinde yönetmek gibi birkaç değişikliği benimsemelidir.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp gibi çevik süreçlerinizi destekleyebilen bir proje yönetimi aracı, işleri ve hedefleri takip etmenize, dönüm noktalarını belirlemenize, Dokümanlar'da işbirliği yapmanıza, yoğun işleri otomatikleştirmenize, görevleri özelleştirmenize, özel alanlar oluşturmanıza ve kontrol listeleri eklemenize olanak tanıyarak zaman kazanmanızı sağlar.

devOps Proje Yönetimi için 5 En İyi Uygulama

Aşağıdaki öneriler, daha geleneksel geçmişe sahip proje yöneticilerinin DevOps metodolojisini benimsemelerine yardımcı olacaktır.

1. İşbirliği kültürü geliştirin

İletişimin iyileştirilmesi ve geliştirme, operasyon ve kalite güvence takımları arasındaki siloların ortadan kaldırılması DevOps'un ana hedefleridir. Bu yöntemle yazılım geliştirme ve müşterilere teslimat daha hızlı gerçekleşebilir.

Tüm mühendislik takımının tutumu ve zihniyeti değişmeli ve bu düzeyde bir işbirliği sağlamak için ortak bir hedef veya hedefler dizisi olmalıdır. DevOps ile işbirliğine dayalı bir kültür geliştirmek için şu adımları izleyin:

Başlangıçtan itibaren liderliği ele alın

Doğru araçları ve teknolojileri uygulayın

Takım için doğru kişileri bir araya getirin

Takımı eğitin ve yetiştirin

Takıma özerklik ve sahiplik duygusu kazandırın

Sürekli iyileştirme ve öğrenme modeli oluşturun

Ortak sorumluluk bilinci aşılayın

Açık ve şeffaf iletişime öncelik verin

Güven ve saygı ortamı oluşturun

Ortak hedefleri ve vizyonu paylaşın

2. MVP perspektifini benimseyin

Projenin temel yazılım geliştirme hedeflerini karşılayan en basit uygulama yinelemesi, minimum uygulanabilir ürün (MVP) olarak bilinir. İş modellerini test etmek için kullanılır ve en iyi başlangıç lansman planı olarak kabul edilir. Bu bir teknoloji prototipi değildir, ancak iş satışlarınızı doğrulamanıza yardımcı olur.

MVP'nin temel amacı, iş fikrinizi minimum maliyetle test etmek, değer gelişimini ilerletmek için daha fazla yineleme bulmak ve hedef kitleden yanıt almaktır. Yeterli işlevsellik yaratırsanız, müşteriler ürününüzü piyasaya sürüldükten sonra kısa sürede sevmeye başlayacaktır.

DevOps, kapsamın genişlemesi nedeniyle teslimatın gecikmesini önlemek için her sprintten sonra mutlaka bir çıktı olmasını garanti eden bir zihniyet olarak MVP'yi benimser. Bu, nihai monolitik çıktıyı vurgulayan geleneksel proje yönetimi tekniklerinden önemli ölçüde farklıdır.

ClickUp'ta tek bir anahtarla kritik yolunuzda kalan görevlere göre iş yükünüzü görüntüleyin!

DevOps, önceden belirlenmiş başlangıç ve bitiş tarihleri olan doğrusal bir süreçten çok, sürekli bir geliştirme süreci olarak görülür. MVP yaklaşımıyla müşteriler teslimatları daha hızlı alır ve sonuç olarak, geliştirme takımı kullanıcı girdileri sayesinde döngü içinde daha erken düzeltme yapabilir.

MVP'nin anahtar fikri, müşterileri çekmek için en iyi ürünü sunmak ve ürün ve hizmetlerin kullanımında müşterilerin davranışlarını gözlemlemektir. Bu yaklaşımın temel kullanım amacı, müşterilerinizin ürüne olan faizini anlamak ve gerekli sonuçları sunmaktır.

MVP, müşterilerin geri bildirimlerine göre üründe değişiklikler yapabilir. İşletmelerin ürünlerinin erken kullanıcılarını elde tutmaları için daha fazla avantaj sağlar. DevOps ve MVP, çeşitli takımların günlük görevlerini uygun şekilde planlayabilmeleri, otomasyon araçlarını uygulayabilmeleri, BT süreçlerini otomatikleştirmeye başlayabilmeleri ve takımlarla sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilmeleri nedeniyle mükemmel bir kombinasyondur.

Bunun olmaması durumunda, DevOps takımı son ürünü üretmek için şelale tekniğini kullanabilir, ancak sonunda kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamadığını fark edebilir ve bu durumda süreç baştan başlamalıdır.

3. Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD) kullanmaya başlayın

DevOps'un en önemli en iyi uygulamalarından biri olan sürekli entegrasyon (CI), birden fazla katkıcıdan gelen kod güncellemelerini merkezi depoya entegre eder. CI, geliştiricilerin kod değişikliklerini sık sık entegre etmelerine ve otomatik araçlar kullanarak kodun doğruluğunu kontrol etmelerine olanak tanır. CI'yı uygulamak için kaynak kodun sürüm kontrolü kullanılır. CI'nın ardındaki fikir, uzun bir dönemde üretilen devasa bir kod tabanında hataları ve diğer kalite sorunlarını bulmanın, daha küçük kod parçalarında bulmaktan daha kolay olduğudur.

dZone aracılığıyla

Sürekli entegrasyon (CI) bittiğinde, sürekli teslimat (CD) devreye girer. CI'dan gelen kodun kullanıldığı yöntem, DevOps'un bir bileşeni olan CD'dir. Yazılım dağıtımları, CD'nin gerektiğinde gerçekleştirebileceği basit, düşük riskli faaliyetler haline gelir.

Bu yaklaşım, en karmaşık büyük ölçekli programları bile öngörülebilir, isteğe bağlı süreçlerle uygulayabilir.

Etkili bir DevOps stratejisi otomasyon etrafında döner. DevOps organizasyonunda çalışan geliştiriciler ve operasyon mühendisleri, yazılım geliştirme, sürüm süreci ve çevik testlerin otomatikleştirilmesini daha kullanışlı bulur. DevOps, büyük platformlarda çalışmak için entegrasyonu kolay, bağımsız programlardır, eklentilerle genişletilebilir ve makineler arasında kolayca dağıtılabilir, böylece derlemeleri, dağıtımları ve testleri hızlandırır.

Bunu yapmak için DevOps araçlarına erişmeniz gerekir. Performans ölçütlerinizi izleyen, bir sorun olduğunda uyarı veren veya ürününüzün geliştirilmesine genel görünürlük sağlayan bir program olabilir. DevOps araçları AWS ve GCP ile kolayca çalışır ve buluta geçişi basitleştirir. Özellikler eklemek, düzeltmeler yapmak, güncellemeleri otomatikleştirmek, bağımlılıkları kapatmak ve geçişli bağımlılıkları desteklemek için yeterince iyi destek sağlar.

Çevik takımlar, ClickUp'ın Simple Sprints Kanban panosu şablonu ile daha hızlı teslimat yapabilir

Örneğin, çevik ve DevOps takımları için en iyi verimlilik platformu, tüm işleri tek bir arayüz altında birleştiren ve sürümleri ve sprint işbirliğini izleyen ClickUp'tır. Yöneticiler, geliştiriciler, dış ortaklar, güvenlik ve İK, Çalışma Alanlarını özelleştirmek için ClickUp'ı kullanabilir.

Takımlar, ClickUp'ı çevik bir proje yönetimi aracı olarak kullanarak, günler veya aylar öncesinden projeleri görüntüleyebilir veya bir görevin durumu hakkında ayrıntılı bilgilere hızlı bir şekilde erişebilir. Ayrıca, dakikalar içinde çevik bir iş akışı oluşturmanıza yardımcı olacak bir Çevik Proje Yönetimi Şablonu da sunar.

5. Doğru metrikleri izleyin

DevOps en iyi uygulamaları, sürekli performans izlemeyi önerir. Veriler ve performans izleme özellikleri hakkında bilgi edinmek için yerleşik analiz raporlarına sahip proje yönetimi araçlarını kullanabilirsiniz. Bu uygulama ile, ilgili herkesin işleri, performans göstergelerini ve genel ilerlemeyi izlemesine yardımcı olmak için takım gösterge panelleri de oluşturmalısınız.

DevOps yaklaşımının etkinliğini değerlendirmek için teslim süresi, ortalama tespit süresi ve sorun ciddiyeti gibi doğru performans göstergelerini izleyin. Bu göstergeleri izlemek, sorunları erken tespit etmenizi ve hızlı düzeltici önlemler almanızı sağladığından çok önemlidir.

Kurumsal hedefleriniz ve standartlarınız, izlemeniz gereken DevOps metriklerini belirleyecektir. Herhangi bir mühendislik ve geliştirme takımı, birim maliyet gibi karlılıkla bağlantılı bazı göstergelerden yararlanabilir.

Başlangıçtan itibaren uygun maliyetli yazılımlar geliştirmenize olanak tanıdığından, DevOps ölçüsü olarak birim maliyetin izlenmesi mükemmel bir uygulamadır. Bunun nedeni, maliyetlerinizi erken aşamada anlamanız, girişimlerinizi planlamanıza ve proaktif olarak ödünleşimler yapmanıza olanak tanımasıdır.

ClickUp'ta özel gösterge panelleri oluşturarak tüm işlerinize genel bir bakış elde edin

AI komut şablonlarımızla DevOps süreçlerinizi iyileştirmek için daha fazla fikir ve yol edinin.

DevOps Proje Yönetimi Uygulaması: Zorluklar ve Olası Çözümler

Şimdi DevOps'un benimsenmesinin önündeki birkaç tipik engeli ve bu zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli yaklaşımları inceleyelim.

Zorluk 1: Eski altyapıdan mikro hizmetlere geçiş

Kurumsal altyapı, yıllarca hizmet vermiş olsa bile sorunlar yaratabilir. Kararlılık sorunları ve finansman eksikliği yaşayabilir. En büyük endişe, kurumsal altyapının eski kalması durumunda, hızla değişen dünyada geri kalınmasıdır.

Altyapı kodu ve mikro hizmetler kullanıldığında geliştirme süreci değişir; bu, gelecekteki sürekli yeniliklere doğru atılan bir adımdır.

Hızlı pazarda yardımcı olur ve tüketiciler uyum sağlamaya ihtiyaç duyar. Yaratıcı olmaya devam etmeyen bir kurumsalun, başka bir şirket tarafından hızla geçileceğini görebiliriz.

Eski uygulamaları daha modern mikro hizmet mimarisiyle değiştirerek veya yenileyerek inovasyon ve geliştirmeyi hızlandırmak mümkün olabilir. Ancak mikro hizmetlerin benimsenmesi bazı sorunları da beraberinde getirir ve bu sorunların çözülmesi gerekir.

Olası çözüm

Bir kurumsal, mikro hizmet mimarisine geçmeden önce eski altyapısında yapılandırma yönetimi, otomasyonun yapı taşları ve sürekli teslimat kullanmalıdır. Bu, mikro hizmetlerin sunduğu ek operasyonel talebi karşılamalarını sağlar.

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

Zorluk 2: Test otomasyonu stratejisini gerçeğe dönüştürmek

Kurumsal olarak, CI/CD (Sürekli entegrasyon / Sürekli dağıtım ) ve diğer DevOps tekniklerinde otomatik testlerin kritik rolünü biliyorsunuz. Peki, test otomasyonundaki ilerlemeyi engelleyen nedir? Test yöntemini sunmak ve nasıl kullanıldığına dair örnekler vermekten öte, takımlara yardımcı olmak çok önemlidir. Üç yöntem ve BDD tekniklerinin yanı sıra aşağıdaki gibi temel konulara yönelik çözümler de dahildir:

Testlerimiz için verileri hangi yollarla yönetiyoruz?

Açık kaynaklı paylaşımlı kitaplıkları ve en iyi uygulamaları kullanabilir miyiz?

Kod tabanımız için uçtan uca testler nasıl yapılandırılmalıdır?

Duman testlerimizin gerçek amaçları nelerdir?

Olası çözüm

Test otomasyonunu tüm kuruluş genelinde dağıtarak, geri bildirim döngülerini en aza indirerek ve daha hızlı ürün lansmanları gerçekleştirerek bu sorunu çözebilir ve test stratejisini nasıl uygulayacağınızı öğrenebilirsiniz.

DevOps araç setindeki en yeni araçlar, her türlü sorunu çözebilecek gibi görünüyor. Gerekli tüm araçlara sahip olsanız da, takımlarınıza bunları verimli bir şekilde kullanmayı öğretmeniz gerekir.

Yönetim araçlarının güvenlik kurallarına uyması ve mevcut altyapı ile doğru şekilde etkileşime girmesi diğer iki önemli faktördür. Bu sorunlar, kurumsal müşterilerin önemli görevlerinden dikkatini dağıtabilir.

DevOps'un en önemli iki bileşeni, organizasyon yapısı ve takımdır. Kurumsal yapı uygun şekilde oluşturulursa, takımın verimliliği artar. Bir şirket, dış kaynaklardan ziyade kendi güçlü yönlerine odaklanmalıdır.

DevOps'a geçerken takımın üyeleri en önemli bileşendir.

Olası çözüm

Projeleri etkili bir şekilde planlamanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olacak özelliklerle donatılmış proje yönetimi araçlarını kullanın. Başlamanıza yardımcı olacak şablonları kullanın/takımınıza yapılandırılmış bir yaklaşım kazandırın.

Zorluk 4: Değişime karşı isteksizlik

Çoğu takım üyesi ve önemli paydaşlar DevOps'a geçişi rahatsız edici bulabilir. Birine değişmesi gerektiğini söylemek, tavsiyeyi veren kişiye olumsuz bir yansıma ile sonuçlanabilir. DevOps'a geçiş sorunsuz ve aşamalı olacaktır; aniden gerçekleşmeyecektir.

Herkes, DevOps kültürünü aşamalı olarak edinme ve geliştirme aşamasında sunabilecekleri sayısız yolu keşfetme fırsatına sahip olacak.

Olası çözüm

Küçük bir ürün veya mevcut bir programın bir bölümünü bulun ve bunu bir deney olarak DevOps tekniklerini kullanarak çoğaltın. Takım DevOps'un avantajlarını görebilirse, diğer kurumsal şirketler de yeni çalışma uygulamalarını hayata geçirmek isteyecektir. Birçok işletme, DevOps'a girdikten sonra ve bu alanda faaliyetlerini sürdürme becerisi sayesinde fayda sağlayacaktır.

Zorluk 5: Teşvik odaklı yaklaşım

Operasyon ekibi kullanılabilirlik, yönetişim, güvenlik ve istikrar sağlarken, geliştirme ekipleri pazara sunum süresini kısaltmayı hedefler. Başlangıçta konuyla alakasız gibi görünse de, bu engel DevOps uygulamalarını önemli ölçüde etkiler.

Olası çözüm

Müşteri memnuniyetini tek bir hedef olarak belirlemek yerine, en tipik organizasyonel strateji, her birimin kendi özel avantajlarına odaklanmasıdır.

Tüm takımlar aynı hedef için çalışırsa, öncelikler ve kaynaklar konusunda argümanlar bitmez.

DevOps uygulamalarını proje yönetimi fikirleriyle birleştirerek takım üyeleri arasındaki işbirliğini ve genel yineleme hedeflerini iyileştirebilirsiniz.

DevOps proje yönetimi araçları, görev kapsamlarının doğru bir şekilde tanımlanmasını, bağımlılıkların izlenmesini, daha iyi sonuçlar elde edilmesini ve dağıtım için hazır bir uygulama üretilmesini sağlayarak bu süreci kolaylaştırır ve proje yöneticileri arasında görünürlüğü artırır.

Takım, herkesin aynı sayfada olduğunu ve aynı hedefleri takip ettiğini sağlamak için iletişim kurmalıdır. İşlerini bir üst seviyeye taşımak isteyen her kuruluş, rekabet avantajı elde etmek için DevOps proje yönetimi çözümlerinden yararlanmak üzere dijital dönüşüm şirketinden profesyonel destek alabilir.

Misafir Yazar:

Madhu Kesavan , dünya çapında tanınan bir kurumsal yazılım geliştirme şirketi olan W2S Solutions'ın CEO'su ve kurucusu. Kurumsal ve kamu kuruluşlarının dijital dönüşüm yolculuklarında onlara destek oluyor. BT sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Kesavan, teknolojiyi sürdürülebilir çözümler sunmak için kullanıyor.