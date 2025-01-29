2025'in En İyi 10 BT Operasyon Yönetimi Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Merhaba, BT şampiyonları! Sizler bizim kurtarıcılarımızsınız. Ofis interneti sorun çıkardığında, sunucu yapılandırmaları bozulduğunda ve uygulamalar sebepsiz yere çöktüğünde size başvuruyoruz. Her soruna bir çözümünüz var gibi görünüyor.
Ama? ?
Ancak her gün bu kadar çok sorunla uğraşmak zor olmalı, değil mi?
İş yükünüzün tamamını üstlenemeyiz, ancak size yardımcı olacak bazı yazılım çözümleri önerileri paylaşabiliriz. İşte 2024'ün en iyi 10 BT Operasyon Yönetimi Yazılımı hakkında ayrıntılı bilgiler. Ama önce..
BT Operasyon Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
En iyi BT operasyon yönetimi yazılımını seçmenize yardımcı olacak kullanışlı bir kontrol listesi:
- İşlevsellik: BT operasyonlarınızın ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun özellik ve yeteneklere sahip bir BT operasyon yönetimi aracı seçin. Örneğin, ağ performansınızı izlemeniz gerekiyorsa, gerçek zamanlı görünürlük, uyarılar ve raporlar sağlayabilen BT operasyon yönetimi araçlarını arayın
- Kullanım kolaylığı: BT operasyon araçları kurulumu, yapılandırması ve kullanımı kolay olmalıdır. Kullanıcı dostu bir arayüze, sezgisel navigasyona, açık belgelere sahip ve mevcut sistemlerinizle iyi entegrasyon sağlayan bir araç seçin
- Ölçeklenebilirlik: En iyi operasyon yönetimi çözümleri, BT ortamınızın büyümesini ve karmaşıklığını yönetmeli, BT operasyonlarınızın talepleri ve kaynaklarınızın değişmesine göre ölçeklenebilmelidir. Ayrıca bulut, IoT, AI ve 5G gibi yeni teknolojileri de destekleyebilmelidir
- Güvenlik: En önemlisi, BT altyapınız siber saldırılara ve tehditlere karşı korunmalıdır. Şifreleme, kimlik doğrulama, yetkilendirme ve denetim gibi sağlam güvenlik özellikleri arayın. Ayrıca, GDPR, HIPAA ve PCI DSS gibi güvenlik standartlarına ve düzenlemelerine uygun olup olmadığını kontrol edin
Bu anahtar özellikleri göz önünde bulundurarak, sorunları hızlı bir şekilde gidermek ve sağlıklı bir BT altyapısı sağlamak için ideal BT operasyon yönetimi yazılımını bulacaksınız.
en İyi 10 BT Operasyon Yönetimi Yazılımı Çözümü
1. ClickUp
ClickUp'ın yazılım takımları için proje yönetimi platformu, BT operasyonlarınızı uzaktan planlamanıza, izlemenize ve yönetmenize olanak tanır.
35'ten fazla ClickApp ve projeleriniz için özelleştirilebilen yüzlerce BT operasyon yönetimi şablonu ile ClickUp, en iyi birleşik BT operasyon yönetimi platformlarından birini sunar.
ClickUp Görevleri oluşturun ve sunucu kesintileri, yazılım hataları ve donanım arızaları gibi olayları izlemek için kategoriler atayın. Sohbet, yorumlar ve dosya paylaşımı yoluyla BT takımınız ve paydaşlarınızla iletişim kurun.
Daha fazlası mı? ClickUp Belgeleri'nde yeni işe alım, değişiklik onayı, sürüm testi ve daha fazlası gibi BT süreçlerinizi belgeleyin, böylece herkes bağlamı anlayabilir. Belgeleri ve görevleri birbirine bağlayarak iş akışlarını yürütmek ve takımınızla birlikte olay yönetimini kolaylaştırmak bile mümkündür. Düzenleyicinizden iş akışlarını güncellemek, proje durumunu değiştirmek ve daha fazlasını yapmak için bileşenler ekleyin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Hata raporlama süreçlerinizi otomatikleştirmek ve basitleştirmek için entegrasyonlar, ş akışları ve tetikleyiciler
- Ağlar, cihazlar, sunucular ve uygulamalar dahil olmak üzere BT altyapı bileşenlerinize tam görünürlük elde etmek için listeler, panolar, takvimler, zaman çizelgeleri ve daha fazlası gibi 15'ten fazla ClickUp Görünümü arasından seçim yapın.
- ClickUp Docs ile düzenli belgeler, wiki'ler ve bilgi tabanları oluşturun ve paylaşın
- Hataları, sorunları ve diğer sorunları raporlamak, izlemek ve önceliklendirmek için ClickUp şablonları ve SOP'leri. Başlamak için ClickUp'ın BT Olay Raporu Şablonunu deneyin!
ClickUp sınırlamaları
- Kurulum ve özelleştirme için zaman ve çaba gerektirir
- Nispeten zor öğrenme eğrisi
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI: Üye başına 5 $ (tüm ücretli planlarda mevcuttur)
ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (9000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)
2. Connecteam
Connecteam, hepsi bir arada operasyon yönetimi çözümüdür. Bu, özelliklerinin BT operasyonlarıyla sınırlı olmadığı, görev ve takım yönetimine de uzandığı anlamına gelir. Örneğin, görevler ve kontrol listeleri oluşturabilir, son teslim tarihleri atayabilir ve performans raporları oluşturabilirsiniz.
Ayrıca, veri sızıntısı veya güvenlik ihlali riski olmadan şirket bilgilerine, kaynaklarına ve kişilerine tek bir yerden doğrudan erişim sağlayarak şirketlerin BT bağımlılığını ortadan kaldırır.
Kullanımı kolaydır ve her boyuttaki iş için son derece özelleştirilebilir. Connecteam, dağınık ve işlevler arası takımların yöneticileri için işbirliğini kolaylaştırmak ve verimliliği sürdürmek için iyi bir seçimdir.
Connecteam'in en iyi özellikleri
- Canlı sohbet, şirket güncellemeleri, anketler ve daha fazlası ile BT takım üyelerinizle kolayca iletişim kurun
- Görev oluşturma ve atama, form ve kontrol listeleri doldurma, sorun ve olayları raporlama gibi günlük BT operasyonlarınızı tek bir yerden düzenleyin
- Her görevin ve formun ilerlemesini ve durumunu takip edin ve sahadan gerçek zamanlı raporlar alın
- Programlar oluşturun ve gönderin, GPS konumu ve coğrafi sınırlarla çalışma saatlerini izleyin ve bordro için zaman çizelgelerini dışa aktarın
- Mobil kurslar dahil olmak üzere çalışanların gelişimine yönelik özelliklerle BT takımınızın beceri ve bilgilerini geliştirin, eğitin ve geliştirin
Connecteam sınırlamaları
- Ücretsiz planda sınırlı özellikler
- Fiyatlandırma, daha küçük takımlar (30 kullanıcıdan az) için pahalı olabilir
- Jira, Zendesk veya ServiceNow gibi popüler BT hizmet yönetimi araçlarıyla yerel entegrasyon yoktur
Connecteam fiyatlandırması
- Küçük İşletmeler: Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)
- Temel: 29 $/ay
- Gelişmiş: 49 $/ay
- Uzman: 99 $/ay
- Tüm ücretli planlar 30+ kullanıcı için indirim sunar
Connecteam puanları ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 (40+ inceleme)
- Capterra: 4,8/5 (310+ yorum)
3. ServiceNow
ServiceNow yazılımı, BT operasyon yönetimi, BT hizmet yönetimi, müşteri hizmetleri yönetimi, İK hizmet sunumu, güvenlik operasyonları ve daha fazlasını içeren kurumsal fonksiyonları kolaylaştırmaya yardımcı olan büyük bir alet kutusu gibidir ⚒️.
ServiceNow'un BT Operasyon Yönetimi çözümü, AI'yı kullanarak takımlar arası otomasyon iş akışlarıyla sorunları ortaya çıkmadan önce tespit eder ve çözer.
Özel formlar oluşturmaktan vardiyalı çalışanları yönetmeye, olay atamalarını otomatikleştirmeye ve analitik raporlar oluşturmaya kadar, bu yazılım BT operasyon yönetimi ihtiyaçlarınız için hiper bakım çözümleri sunar.
Ayrıca, yazılımdaki araçları ve iş akışlarını ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. ServiceNow, kullanıcıları arasında Microsoft, Adobe ve NASA gibi isimleri barındırıyor!
ServiceNow'un en iyi özellikleri
- Şirket içi, sanallaştırılmış, bulut ve sunucusuz ortamlar dahil olmak üzere BT altyapınızda tam görünürlük elde edin
- BT hizmetlerinizin ve uygulamalarınızın durumunu ve performansını izleyin, sorunları belirleyin ve çözün, hizmet kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini optimize edin
- Verileri analiz etmek, gürültüyü azaltmak ve sorunları önceden tahmin etmek için yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanın
- Senaryo planlama ve varsayımsal analizleri kullanarak farklı seçenekleri karşılaştırın ve veriye dayalı kararlar alın
- İzleme araçları, bulut platformları, sunucusuz altyapı ve varlık yönetimi yazılımları dahil olmak üzere mevcut BT yığınınızla entegre edin
ServiceNow sınırlamaları
- Seçili eski veya özel sistemlerle uyumsuzluk. Seçili bulut ve DevOps ortamlarının karmaşıklığını ve dinamizmini yönetmek için doğru araçlara ve görünürlüğe ihtiyaç duyar
ServiceNow fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
ServiceNow puanları ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 (1700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (210+ yorum)
4. SolarWinds
SolarWinds, sorun giderme ve çözümü hızlandırmanıza yardımcı olan bir BT yığın yönetimi yazılımı çözümüdür.
Güçlü gösterge panelleri, ağ, sanallaştırma ve depolama gibi birden çok kaynaktan performans ölçümlerini üst üste bindirerek BT ortamınızın durumuna ve performansına gerçek zamanlı görünürlük sağlar.
Sunuculardaki altyapı performansını izlemekten güvenliği denetlemeye kadar, Fortune 500 şirketlerinin çoğu tarafından güvenilen bir yazılımdır.
SolarWinds'in en iyi özellikleri
- Çoklu bulut ve çoklu tesis mimarilerinde uygulamaları ve altyapıyı izleyin ve yönetin
- Uçtan uca durum görünürlüğü ve uyarılar sunan birleşik bir platform aracılığıyla BT operasyon yönetiminizi basitleştirin
- Tahmine dayalı zeka ve eyleme geçirilebilir önerilerle veritabanlarınızın, web uygulamalarınızın, sunucularınızın, konteynerlerinizin, depolama alanınızın ve ağ altyapınızın performansını optimize edin
- Günlükleri ve etkinlikleri ilişkilendirerek, yazılımları yamalayarak ve sunucu değişikliklerini izleyerek iç ve dış tehditlere karşı ağları güvenli hale getirin
SolarWinds sınırlamaları
- Seçili üçüncü taraf araçlar için sınırlı entegrasyonlar
- Bazı kullanıcılar, yavaş yanıt süresi, yüksek kaynak tüketimi veya sınırlı kapasite gibi ölçeklenebilirlik sorunları bildirdi
SolarWinds fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
SolarWinds puanları ve incelemeleri
- G2: 4,3/5 (700'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,6/5 (560+ inceleme)
5. Zluri
SaaS kullanımınızı optimize etmek için bir BT operasyon yönetimi aracı mı arıyorsunuz? Zluri'den başka yere bakmayın.
Zluri, BT takımlarının tek bir gösterge panelinden bir kuruluşun tüm SaaS uygulamalarını keşfetmesine, optimize etmesine, güvenliğini sağlamasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Avantajları nelerdir? SaaS yayılımının azalması, gölge BT ve zombi harcamalarının ortadan kalkması ve güvenli erişim yönetimi.
Zluri, kurumsal müşteriler için kimlik yönetimi çözümleri de sunmaktadır. Tedarik, işe alım, işten ayrılma ve erişim incelemeleri gibi tekrarlayan görevlerin otomasyonu ile Zluri, BT takımlarını sıkıcı işlerden kurtarır.
Bir başka kullanışlı özellik ise, tekrarlayan eylemleri standartlaştırmak için düzenlenebilir iş akışı "oyun kitapları" oluşturabilme yeteneğidir.
Zluri'nin en iyi özellikleri
- Kuruluş genelinde kullanılan tüm SaaS uygulamalarını keşfedin ve izleyin
- Çeşitli SaaS uygulamalarının sözleşmelerini analiz edin ve optimize edin, potansiyel tasarrufları ve konsolidasyon fırsatlarını belirleyin
- Kullanıcılar için SaaS erişiminin sağlanmasını ve kaldırılmasını otomatikleştirin, politikaları ve uyumluluk standartlarını uygulayın
- Asana, Webex ve Todoist gibi çeşitli SaaS uygulamalarıyla entegre edin ve birleşik bir gösterge paneli ve sağlam bir raporlama sistemi sağlayın
Zluri sınırlamaları
- Karmaşık SaaS ortamlarında zaman alıcı ve zorlu uygulama
- JIRA ve GIT gibi popüler araçlarla entegrasyonlar eksik
- Karmaşık kurulum süreci ve bazen kullanıcıyı zorlayan arayüz
Zluri fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Zluri puanları ve incelemeleri
- G2: 4,8/5 (100'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,8/5 (20+ inceleme)
6. Splunk
Splunk, olay tahmini, algılama ve çözüm için AIOps kullanan bir BT operasyon yönetimi aracıdır. Günlükler, etkinlikler, metrikler ve uyarılar gibi gerçek zamanlı BT altyapı verilerini anlamanıza yardımcı olur. En iyi özellikleri arasında hizmet odaklı gösterge panelleri, tahmine dayalı analitik ve akıllı olay yönetimi bulunur.
Ayrıca, web siteleri, uygulamalar, sensörler ve cihazlar gibi çeşitli kaynaklardan gelen her tür ve hacimde veriyi işleyebilecek şekilde ölçeklenebilir.
Splunk'ın en iyi özellikleri
- Tahmini yönetim veya etkinlik analizi gibi belirli BT operasyonları kullanım durumlarını karşılamak için uygulamalar, eklentiler ve önceden paketlenmiş içerikler
- Görev açısından kritik sorunların çözümüne öncelik vermek için KPI odaklı triyaj görünümü
- Özel modeller oluşturmak ve dağıtmak veya Splunk'ın önceden oluşturulmuş modellerini kullanmak için makine öğrenimi araç seti ve çerçeveleri
Splunk sınırlamaları
- Büyük veri hacimleri için pahalı olabilir
- Hız için optimize etmek zor olabilir. Splunk, verileri sorgulamak ve işlemek için SPL (Search Processing Language) adlı özel bir arama dili kullandığından, SPL sorguları yazma konusunda yetkin olmanız gerekir
Splunk fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Splunk puanları ve incelemeleri
- G2: 4,3/5 (460+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla inceleme)
7. Odoo
Odoo, muhasebe, satış, hizmetler, finans, pazarlama ve daha fazlası gibi bir dizi işlem için açık kaynaklı iş uygulamaları sunan bir iş yönetimi yazılımı paketidir. Odoo'yu özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir, kaynak koduna erişebilir ve mevcut araçlarınız ve sistemlerinizle entegre etmek için değiştirebilirsiniz.
Ancak, Odoo'nun muhasebe uygulamaları paketi yalnızca temel BT varlık yönetiminin finansal yönlerini karşılar. Tam kapsamlı bir BT operasyonları yönetimi uygulaması arıyorsanız, Odoo'nun uygulama ekosisteminden ek modüller veya uygulamalar indirmeniz gerekir.
Odoo'nun en iyi özellikleri
- Bilgisayarlar, sunucular, yazıcılar vb. gibi BT varlıklarınızı izleyin ve yönetin.
- Varlıkları çalışanlara, konumlara veya departmanlara atayın ve durumlarını, garantilerini ve amortismanlarını izleyin
- BT ekipmanlarınızda önleyici ve düzeltici bakımları planlayın ve gerçekleştirin
- Çalışanlarınızın veya müşterilerinizin BT hizmet taleplerini yönetin. Biletler oluşturun, temsilciler atayın ve her bir talebin çözüm süresini ve memnuniyet düzeyini izleyin
- Scrum veya Kanban gibi çevik metodolojilerle BT projelerini yönetin
Odoo sınırlamaları
- Karmaşık kurulum ve zor öğrenme eğrisi. Odoo'yu kurmak ve özelleştirmek için bir geliştirici veya danışman tutmanız gerekebilir
- Özelleştirilebilir olmasına rağmen, Odoo kullanıcılara mevcut görünümleri ve modelleri değiştirme olanağı sunmaz ve miras ve polimorfizm desteğinin eksikliğinden muzdariptir
Odoo fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Odoo puanları ve incelemeleri
- G2: 4,3/5 (870++ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (750+ yorum)
8. ManageEngine OpManager
ManageEngine OpManager, ağ yönetimi, depolama yönetimi, veri merkezi yönetimi ve hata ve performans yönetimi konusunda size yardımcı olmak için AIOps odaklı bir yaklaşım benimseyen bir ağ ve sunucu izleme yazılımıdır.
OpManager, ağınızın hızını, gönderilen ve alınan veri miktarını, sunucularınızda kalan alan miktarını ve herhangi bir sorun veya hata olup olmadığını size söyleyebilir.
Etkili bir uyarı sistemi ve güvenlik özelliğine sahiptir.
OpManager'ın en iyi özellikleri
- 2000'den fazla metrik ve sezgisel gösterge panelleri, grafikler ve raporlarla ağınızın durumu ve performansı hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde edin. Uyarılar, alarmlar ve kök neden analizi ile ağ sorunlarını işinizi etkilemeden önce tespit edin ve giderin
- Ağ trafiği analizi, cihaz yapılandırma yönetimi ve performans izleme ile ağ kaynaklarınızı optimize edin ve kapasite planlaması yapın
- Kullanışlı kurulum araçları ve talimatlarla kendin yap kurulum
- Diğer ManageEngine ürünleri ve üçüncü taraf araçlarla entegre edin
OpManager sınırlamaları
- Bulut tabanlı veya hibrit BT ortamlarında maliyetli ve zaman alıcı olabilir
- Bazı ağ ekipmanlarıyla sınırlı API entegrasyonu
- Yerel güvenlik duvarı yönetimi özelliği yoktur
OpManager fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
OpManager puanları ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 (60+ inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)
9. SafetyCulture
SafetyCulture (eski adıyla iAuditor), dört temel hizmete odaklanan bir işyeri operasyon platformudur: sağlık ve güvenlik yönetimi, risk yönetimi ve uyumluluk, operasyonel mükemmellik, çevre ve sürdürülebilirlik çözümleri. İş sonuçlarının kalitesini artırmak, çalışanların katılımını artırmak ve kuruluşunuzda bir güvenlik kültürü oluşturmak için dijital kontrol listeleri, denetimler, denetimler ve diğer süreçleri oluşturmanıza ve tamamlamanıza olanak tanır.
Bu bulut tabanlı yazılım, güvenlik, erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve uyumluluk için optimize edilmiştir. Operasyonlarınızı geliştirmek için sensörler, entegrasyonlar ve yapay zeka da kullanabilirsiniz.
SafetyCulture'un en iyi özellikleri
- BT süreçlerinizi optimize etmek ve maliyetleri azaltmak için güvenlik, kalite, uyumluluk ve verimlilik alanlarında iyileştirme alanları bulun
- Platformu kullanarak görevler atayın, sorunları raporlayın, varlıkları yönetin, takımınızı eğitin ve onlarla iletişim kurun
- Hızlı sorun tespiti ve çözümü için sensörler ve telematik kullanarak BT varlıklarınızı, ekipmanlarınızı ve sistemlerinizi izleyin
SafetyCulture sınırlamaları
- Çoğunlukla sağlık ve güvenlik operasyonlarıyla sınırlıdır ve BT operasyon yönetiminin tüm yönlerini kapsamayabilir
- Ara sıra ortaya çıkan hatalar
SafetyCulture fiyatlandırması
- Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
SafetyCulture derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 (40+ inceleme)
- Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)
10. Scoro
Scoro iş yönetimi yazılımı, tüm proje yaşam döngüsünü yönetmek için hepsi bir arada bir çözüm olarak tanıtılmaktadır.
Projelerinizi, görevlerinizi, zamanınızı, bütçenizi, faturalarınızı ve raporlarınızı tek bir yerden planlayın ve takip edin. Ayrıca faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanı ayrıntılı olarak takip edebilir ve takımınızın kullanım ve kapasitesini izleyebilirsiniz.
Scoro'nun uçtan uca iş yönetim sistemi ile Satış ve CRM'den Faturalandırma ve Maliyet Yönetimine kadar her şeyi yapabilirsiniz.
Scoro, takımınız ve müşterilerinizle işbirliğini teşvik ederek organizasyonu sağlar, verimliliği artırır ve karlılığı yükseltir.
Scoro'nun en iyi özellikleri
- Paylaşılan takım takvimi ve Gantt grafikleri
- Fatura ve ödeme hatırlatıcılarını otomatikleştirin
- Kaynakları tahmin etmeye yardımcı gerçek zamanlı raporlar ve gösterge panelleri
- Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive ve daha fazlası gibi diğer araçlar ve uygulamalarla entegre edin
Scoro sınırlamaları
- Küçük projeler için çok karmaşık ve zengin özelliklere sahip
- Slack, Asana ve Trello gibi popüler platformlarla entegrasyonların olmaması
- Büyük takımlar için pahalı olabilir
Scoro fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 26 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 37 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 63
- Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Tüm planlar en az 5 kullanıcı gerektirir
Scoro puanları ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)
ClickUp ile BT Operasyon Yönetimini Basitleştirin
Sorunsuz BT operasyon yönetimi, verimli planlama, sürekli izleme ve denetim ile özel takım çabası gerektirir. Bunu kolaylaştırmak için, güçlü işbirliği özelliklerine sahip esnek ve ölçeklenebilir yazılımları tercih edin — ClickUp gibi.
ClickUp, sıradan bir proje yönetimi aracı değildir. Bağımlılıklar, Etiketler, Birden Çok Atanan Kişi ve Öncelikler gibi özelliklerle BT operasyon yönetiminizi geliştiren ve her BT aksaklığının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve hesap verebilirliğini sağlayan güçlü bir müttefiktir.
1.000'den fazla entegrasyon ile mevcut BT altyapınıza uyum sağlar ve şirketinizin BT operasyonlarını yönetme şekline göre özelleştirilebilir.
ClickUp gibi esnek bir platformda varlık izleme, değişiklik yönetimi, uyarı izleme, dokümantasyon ve daha fazlasını merkezileştirerek, BT liderleri iş akışlarını optimize edebilir, projelerin zamanında teslimini %35'e kadar artırabilir, takımlar arası işbirliğini kolaylaştırabilir ve daha güvenilir operasyonlar sağlayabilir.