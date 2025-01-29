2025'in En İyi 10 BT Operasyon Yönetimi Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Merhaba, BT şampiyonları! Sizler bizim kurtarıcılarımızsınız. Ofis interneti sorun çıkardığında, sunucu yapılandırmaları bozulduğunda ve uygulamalar sebepsiz yere çöktüğünde size başvuruyoruz. Her soruna bir çözümünüz var gibi görünüyor.

Ama? ?

Ancak her gün bu kadar çok sorunla uğraşmak zor olmalı, değil mi?

İş yükünüzün tamamını üstlenemeyiz, ancak size yardımcı olacak bazı yazılım çözümleri önerileri paylaşabiliriz. İşte 2024'ün en iyi 10 BT Operasyon Yönetimi Yazılımı hakkında ayrıntılı bilgiler. Ama önce..

BT Operasyon Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi BT operasyon yönetimi yazılımını seçmenize yardımcı olacak kullanışlı bir kontrol listesi:

İşlevsellik : BT operasyonlarınızın ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun özellik ve yeteneklere sahip bir BT operasyon yönetimi aracı seçin. Örneğin, ağ performansınızı izlemeniz gerekiyorsa, gerçek zamanlı görünürlük, uyarılar ve raporlar sağlayabilen BT operasyon yönetimi araçlarını arayın

Kullanım kolaylığı : BT operasyon araçları kurulumu, yapılandırması ve kullanımı kolay olmalıdır. Kullanıcı dostu bir arayüze, sezgisel navigasyona, : BT operasyon araçları kurulumu, yapılandırması ve kullanımı kolay olmalıdır. Kullanıcı dostu bir arayüze, sezgisel navigasyona, açık belgelere sahip ve mevcut sistemlerinizle iyi entegrasyon sağlayan bir araç seçin

Ölçeklenebilirlik : En iyi operasyon yönetimi çözümleri, BT ortamınızın büyümesini ve karmaşıklığını yönetmeli, : En iyi operasyon yönetimi çözümleri, BT ortamınızın büyümesini ve karmaşıklığını yönetmeli, BT operasyonlarınızın talepleri ve kaynaklarınızın değişmesine göre ölçeklenebilmelidir. Ayrıca bulut, IoT, AI ve 5G gibi yeni teknolojileri de destekleyebilmelidir

Güvenlik: En önemlisi, BT altyapınız siber saldırılara ve tehditlere karşı korunmalıdır. Şifreleme, kimlik doğrulama, yetkilendirme ve denetim gibi sağlam güvenlik özellikleri arayın. Ayrıca, GDPR, HIPAA ve PCI DSS gibi güvenlik standartlarına ve düzenlemelerine uygun olup olmadığını kontrol edin

Bu anahtar özellikleri göz önünde bulundurarak, sorunları hızlı bir şekilde gidermek ve sağlıklı bir BT altyapısı sağlamak için ideal BT operasyon yönetimi yazılımını bulacaksınız.

en İyi 10 BT Operasyon Yönetimi Yazılımı Çözümü

1. ClickUp

AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile BT projelerinizi yönetmek için ClickUp'ı keşfedin

ClickUp'ın yazılım takımları için proje yönetimi platformu, BT operasyonlarınızı uzaktan planlamanıza, izlemenize ve yönetmenize olanak tanır.

35'ten fazla ClickApp ve projeleriniz için özelleştirilebilen yüzlerce BT operasyon yönetimi şablonu ile ClickUp, en iyi birleşik BT operasyon yönetimi platformlarından birini sunar.

Tek bir platformda görevleri atayarak, yorumları etiketleyerek ve ekran kayıtlarını paylaşarak işbirliğine dayalı görev yönetimi ile verimliliği artırın

ClickUp Görevleri oluşturun ve sunucu kesintileri, yazılım hataları ve donanım arızaları gibi olayları izlemek için kategoriler atayın. Sohbet, yorumlar ve dosya paylaşımı yoluyla BT takımınız ve paydaşlarınızla iletişim kurun.

Daha fazlası mı? ClickUp Belgeleri'nde yeni işe alım, değişiklik onayı, sürüm testi ve daha fazlası gibi BT süreçlerinizi belgeleyin, böylece herkes bağlamı anlayabilir. Belgeleri ve görevleri birbirine bağlayarak iş akışlarını yürütmek ve takımınızla birlikte olay yönetimini kolaylaştırmak bile mümkündür. Düzenleyicinizden iş akışlarını güncellemek, proje durumunu değiştirmek ve daha fazlasını yapmak için bileşenler ekleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın BT Olay Raporu Şablonu ile olayları hızlı ve verimli bir şekilde belgeleyin, izleyin ve çözün

ClickUp sınırlamaları

Kurulum ve özelleştirme için zaman ve çaba gerektirir

Nispeten zor öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Üye başına 5 $ (tüm ücretli planlarda mevcuttur) Üye başına 5 $ (tüm ücretli planlarda mevcuttur)

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

2. Connecteam

connecteam aracılığıyla

Connecteam, hepsi bir arada operasyon yönetimi çözümüdür. Bu, özelliklerinin BT operasyonlarıyla sınırlı olmadığı, görev ve takım yönetimine de uzandığı anlamına gelir. Örneğin, görevler ve kontrol listeleri oluşturabilir, son teslim tarihleri atayabilir ve performans raporları oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, veri sızıntısı veya güvenlik ihlali riski olmadan şirket bilgilerine, kaynaklarına ve kişilerine tek bir yerden doğrudan erişim sağlayarak şirketlerin BT bağımlılığını ortadan kaldırır.

Kullanımı kolaydır ve her boyuttaki iş için son derece özelleştirilebilir. Connecteam, dağınık ve işlevler arası takımların yöneticileri için işbirliğini kolaylaştırmak ve verimliliği sürdürmek için iyi bir seçimdir.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Canlı sohbet, şirket güncellemeleri, anketler ve daha fazlası ile BT takım üyelerinizle kolayca iletişim kurun

Görev oluşturma ve atama, form ve kontrol listeleri doldurma, sorun ve olayları raporlama gibi günlük BT operasyonlarınızı tek bir yerden düzenleyin

Her görevin ve formun ilerlemesini ve durumunu takip edin ve sahadan gerçek zamanlı raporlar alın

Programlar oluşturun ve gönderin, GPS konumu ve coğrafi sınırlarla çalışma saatlerini izleyin ve bordro için zaman çizelgelerini dışa aktarın

Mobil kurslar dahil olmak üzere çalışanların gelişimine yönelik özelliklerle BT takımınızın beceri ve bilgilerini geliştirin, eğitin ve geliştirin

Connecteam sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı özellikler

Fiyatlandırma, daha küçük takımlar (30 kullanıcıdan az) için pahalı olabilir

Jira, Zendesk veya ServiceNow gibi popüler BT hizmet yönetimi araçlarıyla yerel entegrasyon yoktur

Connecteam fiyatlandırması

Küçük İşletmeler: Ücretsiz (10 kullanıcıya kadar)

Temel: 29 $/ay

Gelişmiş: 49 $/ay

Uzman: 99 $/ay

Tüm ücretli planlar 30+ kullanıcı için indirim sunar

Connecteam puanları ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (40+ inceleme)

Capterra: 4,8/5 (310+ yorum)

3. ServiceNow

serviceNow aracılığıyla

ServiceNow yazılımı, BT operasyon yönetimi, BT hizmet yönetimi, müşteri hizmetleri yönetimi, İK hizmet sunumu, güvenlik operasyonları ve daha fazlasını içeren kurumsal fonksiyonları kolaylaştırmaya yardımcı olan büyük bir alet kutusu gibidir ⚒️.

ServiceNow'un BT Operasyon Yönetimi çözümü, AI'yı kullanarak takımlar arası otomasyon iş akışlarıyla sorunları ortaya çıkmadan önce tespit eder ve çözer.

Özel formlar oluşturmaktan vardiyalı çalışanları yönetmeye, olay atamalarını otomatikleştirmeye ve analitik raporlar oluşturmaya kadar, bu yazılım BT operasyon yönetimi ihtiyaçlarınız için hiper bakım çözümleri sunar.

Ayrıca, yazılımdaki araçları ve iş akışlarını ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. ServiceNow, kullanıcıları arasında Microsoft, Adobe ve NASA gibi isimleri barındırıyor!

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Şirket içi, sanallaştırılmış, bulut ve sunucusuz ortamlar dahil olmak üzere BT altyapınızda tam görünürlük elde edin

BT hizmetlerinizin ve uygulamalarınızın durumunu ve performansını izleyin, sorunları belirleyin ve çözün, hizmet kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini optimize edin

Verileri analiz etmek, gürültüyü azaltmak ve sorunları önceden tahmin etmek için yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanın

Senaryo planlama ve varsayımsal analizleri kullanarak farklı seçenekleri karşılaştırın ve veriye dayalı kararlar alın

İzleme araçları, bulut platformları, sunucusuz altyapı ve varlık yönetimi yazılımları dahil olmak üzere mevcut BT yığınınızla entegre edin

ServiceNow sınırlamaları

Seçili eski veya özel sistemlerle uyumsuzluk. Seçili bulut ve DevOps ortamlarının karmaşıklığını ve dinamizmini yönetmek için doğru araçlara ve görünürlüğe ihtiyaç duyar

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow puanları ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (210+ yorum)

4. SolarWinds

solarWinds aracılığıyla

SolarWinds, sorun giderme ve çözümü hızlandırmanıza yardımcı olan bir BT yığın yönetimi yazılımı çözümüdür.

Güçlü gösterge panelleri, ağ, sanallaştırma ve depolama gibi birden çok kaynaktan performans ölçümlerini üst üste bindirerek BT ortamınızın durumuna ve performansına gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Sunuculardaki altyapı performansını izlemekten güvenliği denetlemeye kadar, Fortune 500 şirketlerinin çoğu tarafından güvenilen bir yazılımdır.

SolarWinds'in en iyi özellikleri

Çoklu bulut ve çoklu tesis mimarilerinde uygulamaları ve altyapıyı izleyin ve yönetin

Uçtan uca durum görünürlüğü ve uyarılar sunan birleşik bir platform aracılığıyla BT operasyon yönetiminizi basitleştirin

Tahmine dayalı zeka ve eyleme geçirilebilir önerilerle veritabanlarınızın, web uygulamalarınızın, sunucularınızın, konteynerlerinizin, depolama alanınızın ve ağ altyapınızın performansını optimize edin

Günlükleri ve etkinlikleri ilişkilendirerek, yazılımları yamalayarak ve sunucu değişikliklerini izleyerek iç ve dış tehditlere karşı ağları güvenli hale getirin

SolarWinds sınırlamaları

Seçili üçüncü taraf araçlar için sınırlı entegrasyonlar

Bazı kullanıcılar, yavaş yanıt süresi, yüksek kaynak tüketimi veya sınırlı kapasite gibi ölçeklenebilirlik sorunları bildirdi

SolarWinds fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SolarWinds puanları ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (700'den fazla inceleme)

Capterra: 4,6/5 (560+ inceleme)

5. Zluri

zluri aracılığıyla

SaaS kullanımınızı optimize etmek için bir BT operasyon yönetimi aracı mı arıyorsunuz? Zluri'den başka yere bakmayın.

Zluri, BT takımlarının tek bir gösterge panelinden bir kuruluşun tüm SaaS uygulamalarını keşfetmesine, optimize etmesine, güvenliğini sağlamasına ve yönetmesine yardımcı olur.

Avantajları nelerdir? SaaS yayılımının azalması, gölge BT ve zombi harcamalarının ortadan kalkması ve güvenli erişim yönetimi.

Zluri, kurumsal müşteriler için kimlik yönetimi çözümleri de sunmaktadır. Tedarik, işe alım, işten ayrılma ve erişim incelemeleri gibi tekrarlayan görevlerin otomasyonu ile Zluri, BT takımlarını sıkıcı işlerden kurtarır.

Bir başka kullanışlı özellik ise, tekrarlayan eylemleri standartlaştırmak için düzenlenebilir iş akışı "oyun kitapları" oluşturabilme yeteneğidir.

Zluri'nin en iyi özellikleri

Kuruluş genelinde kullanılan tüm SaaS uygulamalarını keşfedin ve izleyin

Çeşitli SaaS uygulamalarının sözleşmelerini analiz edin ve optimize edin, potansiyel tasarrufları ve konsolidasyon fırsatlarını belirleyin

Kullanıcılar için SaaS erişiminin sağlanmasını ve kaldırılmasını otomatikleştirin, politikaları ve uyumluluk standartlarını uygulayın

Asana, Webex ve Todoist gibi çeşitli SaaS uygulamalarıyla entegre edin ve birleşik bir gösterge paneli ve sağlam bir raporlama sistemi sağlayın

Zluri sınırlamaları

Karmaşık SaaS ortamlarında zaman alıcı ve zorlu uygulama

JIRA ve GIT gibi popüler araçlarla entegrasyonlar eksik

Karmaşık kurulum süreci ve bazen kullanıcıyı zorlayan arayüz

Zluri fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zluri puanları ve incelemeleri

G2: 4,8/5 (100'den fazla inceleme)

Capterra: 4,8/5 (20+ inceleme)

6. Splunk

splunk aracılığıyla

Splunk, olay tahmini, algılama ve çözüm için AIOps kullanan bir BT operasyon yönetimi aracıdır. Günlükler, etkinlikler, metrikler ve uyarılar gibi gerçek zamanlı BT altyapı verilerini anlamanıza yardımcı olur. En iyi özellikleri arasında hizmet odaklı gösterge panelleri, tahmine dayalı analitik ve akıllı olay yönetimi bulunur.

Ayrıca, web siteleri, uygulamalar, sensörler ve cihazlar gibi çeşitli kaynaklardan gelen her tür ve hacimde veriyi işleyebilecek şekilde ölçeklenebilir.

Splunk'ın en iyi özellikleri

Tahmini yönetim veya etkinlik analizi gibi belirli BT operasyonları kullanım durumlarını karşılamak için uygulamalar, eklentiler ve önceden paketlenmiş içerikler

Görev açısından kritik sorunların çözümüne öncelik vermek için KPI odaklı triyaj görünümü

Özel modeller oluşturmak ve dağıtmak veya Splunk'ın önceden oluşturulmuş modellerini kullanmak için makine öğrenimi araç seti ve çerçeveleri

Splunk sınırlamaları

Büyük veri hacimleri için pahalı olabilir

Hız için optimize etmek zor olabilir. Splunk, verileri sorgulamak ve işlemek için SPL (Search Processing Language) adlı özel bir arama dili kullandığından, SPL sorguları yazma konusunda yetkin olmanız gerekir

Splunk fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Splunk puanları ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla inceleme)

7. Odoo

odoo aracılığıyla

Odoo, muhasebe, satış, hizmetler, finans, pazarlama ve daha fazlası gibi bir dizi işlem için açık kaynaklı iş uygulamaları sunan bir iş yönetimi yazılımı paketidir. Odoo'yu özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir, kaynak koduna erişebilir ve mevcut araçlarınız ve sistemlerinizle entegre etmek için değiştirebilirsiniz.

Ancak, Odoo'nun muhasebe uygulamaları paketi yalnızca temel BT varlık yönetiminin finansal yönlerini karşılar. Tam kapsamlı bir BT operasyonları yönetimi uygulaması arıyorsanız, Odoo'nun uygulama ekosisteminden ek modüller veya uygulamalar indirmeniz gerekir.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Bilgisayarlar, sunucular, yazıcılar vb. gibi BT varlıklarınızı izleyin ve yönetin.

Varlıkları çalışanlara, konumlara veya departmanlara atayın ve durumlarını, garantilerini ve amortismanlarını izleyin

BT ekipmanlarınızda önleyici ve düzeltici bakımları planlayın ve gerçekleştirin

Çalışanlarınızın veya müşterilerinizin BT hizmet taleplerini yönetin. Biletler oluşturun, temsilciler atayın ve her bir talebin çözüm süresini ve memnuniyet düzeyini izleyin

Scrum veya Kanban gibi çevik metodolojilerle BT projelerini yönetin

Odoo sınırlamaları

Karmaşık kurulum ve zor öğrenme eğrisi. Odoo'yu kurmak ve özelleştirmek için bir geliştirici veya danışman tutmanız gerekebilir

Özelleştirilebilir olmasına rağmen, Odoo kullanıcılara mevcut görünümleri ve modelleri değiştirme olanağı sunmaz ve miras ve polimorfizm desteğinin eksikliğinden muzdariptir

Odoo fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Odoo puanları ve incelemeleri

G2: 4,3/5 (870++ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (750+ yorum)

8. ManageEngine OpManager

manageEngine aracılığıyla

ManageEngine OpManager, ağ yönetimi, depolama yönetimi, veri merkezi yönetimi ve hata ve performans yönetimi konusunda size yardımcı olmak için AIOps odaklı bir yaklaşım benimseyen bir ağ ve sunucu izleme yazılımıdır.

OpManager, ağınızın hızını, gönderilen ve alınan veri miktarını, sunucularınızda kalan alan miktarını ve herhangi bir sorun veya hata olup olmadığını size söyleyebilir.

Etkili bir uyarı sistemi ve güvenlik özelliğine sahiptir.

OpManager'ın en iyi özellikleri

2000'den fazla metrik ve sezgisel gösterge panelleri, grafikler ve raporlarla ağınızın durumu ve performansı hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde edin. Uyarılar, alarmlar ve kök neden analizi ile ağ sorunlarını işinizi etkilemeden önce tespit edin ve giderin

Ağ trafiği analizi, cihaz yapılandırma yönetimi ve performans izleme ile ağ kaynaklarınızı optimize edin ve kapasite planlaması yapın

Kullanışlı kurulum araçları ve talimatlarla kendin yap kurulum

Diğer ManageEngine ürünleri ve üçüncü taraf araçlarla entegre edin

OpManager sınırlamaları

Bulut tabanlı veya hibrit BT ortamlarında maliyetli ve zaman alıcı olabilir

Bazı ağ ekipmanlarıyla sınırlı API entegrasyonu

Yerel güvenlik duvarı yönetimi özelliği yoktur

OpManager fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OpManager puanları ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (60+ inceleme)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

9. SafetyCulture

safetyCulture aracılığıyla

SafetyCulture (eski adıyla iAuditor), dört temel hizmete odaklanan bir işyeri operasyon platformudur: sağlık ve güvenlik yönetimi, risk yönetimi ve uyumluluk, operasyonel mükemmellik, çevre ve sürdürülebilirlik çözümleri. İş sonuçlarının kalitesini artırmak, çalışanların katılımını artırmak ve kuruluşunuzda bir güvenlik kültürü oluşturmak için dijital kontrol listeleri, denetimler, denetimler ve diğer süreçleri oluşturmanıza ve tamamlamanıza olanak tanır.

Bu bulut tabanlı yazılım, güvenlik, erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve uyumluluk için optimize edilmiştir. Operasyonlarınızı geliştirmek için sensörler, entegrasyonlar ve yapay zeka da kullanabilirsiniz.

SafetyCulture'un en iyi özellikleri

BT süreçlerinizi optimize etmek ve maliyetleri azaltmak için güvenlik, kalite, uyumluluk ve verimlilik alanlarında iyileştirme alanları bulun

Platformu kullanarak görevler atayın, sorunları raporlayın, varlıkları yönetin, takımınızı eğitin ve onlarla iletişim kurun

Hızlı sorun tespiti ve çözümü için sensörler ve telematik kullanarak BT varlıklarınızı, ekipmanlarınızı ve sistemlerinizi izleyin

SafetyCulture sınırlamaları

Çoğunlukla sağlık ve güvenlik operasyonlarıyla sınırlıdır ve BT operasyon yönetiminin tüm yönlerini kapsamayabilir

Ara sıra ortaya çıkan hatalar

SafetyCulture fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SafetyCulture derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,4/5 (40+ inceleme)

Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)

10. Scoro

scoro aracılığıyla

Scoro iş yönetimi yazılımı, tüm proje yaşam döngüsünü yönetmek için hepsi bir arada bir çözüm olarak tanıtılmaktadır.

Projelerinizi, görevlerinizi, zamanınızı, bütçenizi, faturalarınızı ve raporlarınızı tek bir yerden planlayın ve takip edin. Ayrıca faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanı ayrıntılı olarak takip edebilir ve takımınızın kullanım ve kapasitesini izleyebilirsiniz.

Scoro'nun uçtan uca iş yönetim sistemi ile Satış ve CRM'den Faturalandırma ve Maliyet Yönetimine kadar her şeyi yapabilirsiniz.

Scoro, takımınız ve müşterilerinizle işbirliğini teşvik ederek organizasyonu sağlar, verimliliği artırır ve karlılığı yükseltir.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Paylaşılan takım takvimi ve Gantt grafikleri

Fatura ve ödeme hatırlatıcılarını otomatikleştirin

Kaynakları tahmin etmeye yardımcı gerçek zamanlı raporlar ve gösterge panelleri

Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive ve daha fazlası gibi diğer araçlar ve uygulamalarla entegre edin

Scoro sınırlamaları

Küçük projeler için çok karmaşık ve zengin özelliklere sahip

Slack, Asana ve Trello gibi popüler platformlarla entegrasyonların olmaması

Büyük takımlar için pahalı olabilir

Scoro fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 26 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 37 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 63

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tüm planlar en az 5 kullanıcı gerektirir

Scoro puanları ve incelemeleri

G2: 4,5/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (230+ yorum)

ClickUp ile BT Operasyon Yönetimini Basitleştirin

Sorunsuz BT operasyon yönetimi, verimli planlama, sürekli izleme ve denetim ile özel takım çabası gerektirir. Bunu kolaylaştırmak için, güçlü işbirliği özelliklerine sahip esnek ve ölçeklenebilir yazılımları tercih edin — ClickUp gibi.

ClickUp, sıradan bir proje yönetimi aracı değildir. Bağımlılıklar, Etiketler, Birden Çok Atanan Kişi ve Öncelikler gibi özelliklerle BT operasyon yönetiminizi geliştiren ve her BT aksaklığının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve hesap verebilirliğini sağlayan güçlü bir müttefiktir.

1.000'den fazla entegrasyon ile mevcut BT altyapınıza uyum sağlar ve şirketinizin BT operasyonlarını yönetme şekline göre özelleştirilebilir.

ClickUp gibi esnek bir platformda varlık izleme, değişiklik yönetimi, uyarı izleme, dokümantasyon ve daha fazlasını merkezileştirerek, BT liderleri iş akışlarını optimize edebilir, projelerin zamanında teslimini %35'e kadar artırabilir, takımlar arası işbirliğini kolaylaştırabilir ve daha güvenilir operasyonlar sağlayabilir.

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