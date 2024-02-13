teknoloji Yöneticileri ve BT Takımları için 10 BT Şablonu

Kuruluşunuzdaki BT işlemlerini yönetmek karmaşık bir süreçtir. Yazılım geliştirme, yardım masası süreçleri ve hata raporları dahil olmak üzere çok sayıda proje, önemli miktarda zaman ve çaba gerektirir.

Her yeni BT projesi, sunum, web sitesi veya teknoloji ürünü için sıfırdan başlamak zorunda kalmamak güzel olmaz mıydı? İşte şablonlar tam da bu noktada devreye girer.

Yönettiğiniz kuruluşun türü ne olursa olsun, tüm sektörlerdeki BT yöneticileri ve BT takımları, bu kılavuzdaki güçlü BT odaklı şablonlarla daha hızlı, daha verimli ve daha akıcı proje başlatmalarının keyfini çıkaracaklar.

PowerPoint sunumları hazırlıyor veya hataları izlemeye yardımcı olan bilgi bankası belgeleri oluşturuyor olsanız da, bu şablonlar size zaman, enerji ve baş ağrısından tasarruf sağlayacaktır.

BT Şablonu Nedir?

BT şablonları, teknoloji yöneticileri ve takımlarının yazılım geliştirmek veya bir teknolojiyi sürdürmek için gerekli işleri hızlı bir şekilde özetleyerek süreçlerini ve iş akışlarını standartlaştırmasına ve kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Bir yazılım şirketi veya web tasarım ajansı için bu, yazılım ve SaaS geliştirme sürecinizi daha iyi organize etmek anlamına gelebilir. Bir yardım masası için ise bilet ve sorun izleme etrafında dönebilir.

ClickUp Gösterge Panellerindeki yeni Karışık Grup Filtreleri, "ve" ve "veya" operatörleriyle daha fazla kişiselleştirme ve özelleştirme olanağı sunar

BT şablonları, kuruluşların standart çalışma prosedürleri oluşturmasına ve yürütmesine yardımcı olan basit belgeler veya elektronik tablolardır. Önceden ayarlanmış bir belge, ayrıntıları belirlediğinizden emin olmanızı sağlar ve iş arkadaşlarınızın ve paydaşların belgenin biçimi ve yapısı konusunda aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.

Doğru şablon, müşterilerle iletişimde bile yardımcı olabilir. Örneğin, bir yazılım şirketi, müşterilerine sunduğu hizmetleri standart bir pakette özetlemek için bir şablon kullanabilir. Bu, takımın daha fazla kontrol ve standardizasyondan yararlanırken projenin daha akıcı ve profesyonel görünmesine yardımcı olur.

Şirketler, doğru şablonu kullanarak BT takımlarının önceden planlama yapmasına ve geleceğe bakmasına yardımcı olabilir, bir sorun oluştuğunda veya bir uygulama geliştirilmesi gerektiğinde ne bekleyeceklerini tam olarak bilebilirler.

İyi bir BT şablonu nedir?

Farklı çözümler için farklı şablonlar kullanışlıdır. Sonuç olarak, iyi bir BT şablonunu tam olarak tanımlamak zor olabilir. Bununla birlikte, en iyi seçeneklerin aşağıdaki gibi birkaç ortak özelliği vardır:

Kullanıcı dostu: Takımdaki herkes, şablondan nasıl yararlanabileceklerini tam olarak bilerek, kolayca şablonu kullanmaya başlayabilir

Proje yönetimi ile entegrasyon: İdeal olarak, şablonunuz İdeal olarak, şablonunuz web geliştirme proje yönetimi veya uygulama geliştirme aracınızla doğrudan entegre olmalı ve kullanıcıların görevler oluşturmasına veya bir fikri daha geniş bir projeye dönüştürmesine olanak sağlamalıdır

Düşük (veya sıfır) maliyet: Kullandığınız şablon, tercih ettiğiniz araçla birlikte ücretsiz olmalı veya commit işleminden önce test etmenize olanak tanıyan bir demo sürümü sunmalıdır

İşbirliği özellikleri: İyi bir şablon, takımınızın içeriği birlikte düzenlemesine ve yürütmek için işbirliği yapmasına yardımcı olur

Teknoloji Yöneticileri ve BT Takımları için En İyi 10 Ücretsiz BT Şablonu

Detaylara geçme zamanı. Ajans süreçlerinizi kolaylaştırmak isteyen bir yazılım şirketi veya daha iyi BT çözümleri arayan bir kuruluş olun, bu kılavuzdaki şablonlar işinizin en önemli teknoloji hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

1. ClickUp BT Proje Listesi Şablonu

ClickUp'ın BT Proje Listesi Şablonu, BT projelerini yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Şirketinizin boyutu ne olursa olsun, teknoloji ekibinizin yapması gereken çok iş vardır. ClickUp BT Proje Listesi Şablonu, takım liderlerinin projeleri takip etmesine ve son teslim tarihlerini kaçırmamasına yardımcı olur.

Proje portföylerinizi görüntülemek ve yönetmek veya BT hizmet masanız için bilet yazılımınızı iyileştirmek için mükemmel bir seçenektir.

Şablonun kendisi üç temel görünümden oluşur:

Özet görünümü, projelerinize ilişkin basit bir genel bakış sunar. Son teslim tarihleri, öncelik düzeyleri , durum ve etki düzeyi gibi değişkenleri kontrol ederek hızlı stratejik kararlar alabilirsiniz

Süreç genel bakışı aynı bilgileri sağlar, ancak bunları mevcut duruma göre düzenler. Projeleri takımlarla ilişkilendirmek ve her aşamadaki bekleyen görevleri izlemek için kullanın

Takvim görünümü, tarihe dayalı bir proje oluşturucu ve genel bakış oluşturur. Belirli bir aydaki uzun vadeli planlama ve kapasite genel bakışlarını incelemek için harika bir araçtır

Bu görünümler bir araya geldiğinde, şirketinize tüm projelerin genel bir görünümünü sunarak yönetimi ve iş akışını kolaylaştırır.

2. ClickUp Çevik Scrum Yönetimi Şablonu

ClickUp tarafından sunulan Agile Scrum Proje Yönetimi Şablonu

Yazılım, web sitesi veya SaaS çözümleri geliştirirken çevik bir yaklaşım hayat kurtarıcı olabilir. ClickUp'ın Çevik Scrum Yönetimi Şablonu, yaklaşımınızı yürütmenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Çeviklik, çoğu şirket için baskın proje geliştirme yaklaşımı haline gelmesinin bir nedeni var. Ancak bu kavramı yeni benimseyen kuruluşlar için bunu uygulamak zor olabilir. Bu kapsamlı şablon, aşağıdakiler dahil çok çeşitli özellikler ve görünümler sayesinde size yardımcı olabilir:

Yazılım akışını devam ettirmeyi amaçlayan beyaz tahta törenleri ve etkinlikleri akış şeması

Planlama, standup toplantıları, incelemeler ve geriye dönük değerlendirmeler dahil olmak üzere çeşitli bahar adımlarının pano görünümü

Harici özellik geri bildirimleri aracılığıyla oluşturduğunuz çözümleri optimize etmenize yardımcı olan bir ürün talep formu

Programın gerisinde kalabilecek tasarım özelliklerini takip etmenizi sağlayan bir ürün biriktirme oluşturucu

Uygulamanızı gelecekteki olası sorunlardan korumayı amaçlayan hata izleme görünümü

Yazılımınızın sorunsuz çalıştığından emin olmak için test çalıştırmalarının listesi

En iyisi de, bu görünümlerin ve özelliklerin çoğu önceden oluşturulmuş ve sunuma hazırdır. Bu, paydaşları uygulamalarınız hakkında bilgilendirmek için dakikalar içinde PowerPoint ve diğer profesyonel sunumlar oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

3. ClickUp BT Güvenlik Listesi Şablonu

ClickUp'ın BT Güvenlik Şablonu ile riski en aza indirin ve sistemlerinizi daha verimli bir şekilde yönetin

ClickUp BT Güvenlik Listesi Şablonu, güvenlik girişimlerinizi izleyip görselleştirerek, sistem performansını izleyerek ve teknoloji tarafında kuruluşunuzu korumak için takımlarınızla koordinasyon sağlamanıza yardımcı olarak verilerinizin güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Aktif potansiyel tehditleri ve bunları azaltmaya yönelik çabaları izleyen özel durumlarla başlar. Buradan, gelecekte düzeltilmesi gereken listeye alınmış olabilecek hatalar ve tehditler hakkında çeşitli görsel günlükler alırsınız. Özel alanlar, girişimlerinizi daha iyi yönetmek için öznitelikler eklemenizi sağlar.

Ancak, birçok ClickUp şablon seçeneğinde olduğu gibi, görünümler ve entegrasyonlar, bu şablonu güvenlik takımınız için vazgeçilmez bir indirme haline getiren unsurlardır.

Görünümler tarafında, görevleri ve girişimleri varlık türüne, güvenlik fonksiyonuna ve diğer parametrelere göre gruplandırabilirsiniz. Proje yönetimi ve işbirliği araçlarıyla entegrasyonlar, yazılım güvenlik sorunlarınızı genel bakıştan doğrudan eyleme geçirilebilir bir plana taşıyarak çözmenizi sağlar.

4. ClickUp BT Olay Raporu Şablonu

ClickUp'ın BT Olay Raporu Şablonu ile olayları hızlı ve verimli bir şekilde belgeleyin, izleyin ve çözün

Takımınız bunları iyi yönetmezse, teknoloji sorunları web sitenizi, uygulamanızı ve hatta tüm şirketinizi aksatabilir. ClickUp BT Sorun Raporu Şablonu, sorunları çözme sürecinde operasyonel bütünlüğü korumaya yardımcı olur.

Siz ve BT takımınız, aşağıdakiler dahil olmak üzere olayları üst düzeyde girebilir ve izleyebilirsiniz:

Departman

Olayı bildiren çalışan

Şirketinize ve faaliyetlerinize göre özelleştirebileceğiniz olay türü

Hassas verilere öncelik vermenizi sağlayan veri hassasiyeti

Yazılım veya web sitesi ve şirketin genelinde ortaya çıkabilecek olası olumsuz etkiler

Olayın nasıl çözüleceğine dair öneriler

Bu şablon, şirketinizin çözüm için tüm ilgili adımları attığından emin olmak için özelleştirebileceğiniz standart yapılacak görevleri içerir. Zaman takibi gelişmiş özelliği, bir sorunun çözülmesi için gereken süreyi izlemenizi sağlar ve bu da gelecekteki olaylar için eylem planlarının oluşturulmasına yardımcı olur.

5. ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu

ClickUp'ın işbirliğine dayalı çözümüyle hata ve sorun izlemeyi optimize edin

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu, BT takımlarının web siteniz, yazılımınız ve uygulama çözümlerinizdeki hataları ve diğer sorunları bulup çözmesine yardımcı olur. Birden çok görünüm, özel durumlar ve kolaylaştırılmış bir süreç akışı, BT uzmanlarının süreci standart hale getirmesini sağlar.

Öne çıkan görünüm, şirketinizin veya kurumunuzun hataları genellikle nasıl yönettiğini ve çözdüğünü gösteren bir beyaz tahta taslağıdır. Hata Ana Listesi, açık, bloke, atanmış ve ilerleme halindeki sorunların genel bir görünümünü sunar. Her bir hatayı ve çözmek için gerekli adımları ayrıntılı olarak görmek için her birini genişletebilirsiniz.

Ve bu sadece başlangıç. Sınırlamalar ve Çözüm Yolları ekranı, çözümlerinizin neleri destekleyip neleri desteklemediğini tam olarak anlamanıza yardımcı olur. Entegre hata raporlama formu, yeni sorunları doğrudan iş akışınıza taşırken, önceden oluşturulmuş bir triyaj belgesi, bu yeni hatalardan biri sisteme girdiğinde izlenecek süreci özetler.

6. ClickUp Backlog & Sprint Şablonu

ClickUp'ın sprint planlaması şablonu, önceden oluşturulmuş görünümler, Özel Durumlar, Özel Alanlar, Belgeler ve daha fazlasıyla operasyonlarınızı ve entegrasyonlarınızı tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur!

Backlogging, çevik geliştirme ve tasarım sürecinin önemli bir parçasıdır ve ClickUp Backlog ve Sprint Şablonu, bu süreci basit hale getirir. Takımınızın zaman kazanması ve herkesin güncel kalması için bir süreç haritalama aracı olarak kullanın.

Bu şablon, sürekli olarak yeni sürümler üzerinde çalışan yazılım şirketleri için büyük bir nimet olabilir. Son tarih, öncelik ve tahmini süre gibi değişkenleri girin, ardından ön uç ve arka uç scrum puanlarını atayın. Her check-in ile, görevin zamanında tamamlanıp tamamlanmadığını gösteren bir güven ölçer aracılığıyla ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

7. ClickUp Sürüm Notları Şablonu

Ürün değişikliklerini ve güncellemeleri belgelerken herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak için ClickUp'ın Sürüm Notları Şablonunu kullanın

ClickUp Sürüm Notları Şablonu ile, geliştirme takımlarının karşılaştığı en büyük potansiyel sorunlardan birini basitleştirebilirsiniz: uygulama çözümlerinizin veya web sitesi tasarımınızın en yeni sürümünde nelerin değiştiğini herkese tam olarak bildirmek.

Şablon, yeni sürümdeki yeni özellikleri ve hata düzeltmelerini özetlemenizi sağlar. Bu şablonla, çözümlerinizi kullanan herkes ne bekleyeceğini bilir ve istedikleri zaman sürüm notlarınıza kolayca başvurabilir.

Bu şablon ClickUp Belgeleri içinde bulunduğundan, gerçek zamanlı işbirliği özellikleri içerir. Birden fazla takım üyesi işbirliği yaparak içeriği oluşturabilir ve bunu görmek isteyen herkes için sunuma hazır formda sunabilir.

8. ClickUp Hata Raporu Şablonu

ClickUp'ın Hata Raporu Şablonunu kullanarak, yazılım sorunlarını belirlerken ve çözerken herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın

İşlerini kolaylaştırmak isteyen BT takımları için merkezi bir özellik olarak, ClickUp Hata Raporu Şablonu'nu geçebilecek çok az şablon vardır.

Takım üyelerinizin, çözümlerinizde veya web sitenizde buldukları (veya kuruluşunuzdaki başka birinin bulduğu) bir hatayla ilgili temel bilgileri ve sorunları özetlemek için kullanabilecekleri basit, tek sayfalık bir rapordur. Ayrıca, net sonraki adımları oluşturan ve atayan bir görev oluşturucu da içerir.

Ancak bu şablon, çözümlerinizde gizlenmiş olabilecek her bir hatayı tanımlamaktan daha değerli bir işlev sunar. Ayrıca, çözülmesi gereken tüm sorunlara daha bütünsel ve zaman çizelgesine dayalı bir bakış elde etmek için de kullanabilirsiniz. Böylece, çözümlerinizin sorunsuz çalışmasını sağlamak için gerekli düzeltmelere daha iyi öncelik verebilirsiniz.

9. ClickUp Test Senaryosu Şablonu

ClickUp'ın Test Senaryosu Şablonu, test senaryolarının ilerlemesini izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Yazılım oluşturma, kararlılık, güvenlik ve başarıyı sağlamak için kapsamlı testler olmadan tamamlanmış sayılmaz. İster müşteriler adına çalışan bir ajans olun, ister şirket içi BT hizmetleri sağlayın, ClickUp'ın Test Senaryosu Şablonu bu testleri iyileştirmenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Şablonu, tüm süreci standart hale getiren bir test senaryosu oluşturucu olarak düşünün. Yazılım sürümü ve tarihi gibi bazı temel bilgileri özetlemenin yanı sıra, testin temel parametrelerini (örneğin, yeni oluşturulan pazarlama uygulamasına giriş yapma) ve sonuçlarını da girebilirsiniz.

Hatta bu sürecin ötesine bile geçebilirsiniz. Vaka oluşturucunun Sonuç Ayrıntıları bölümü, beklenen sonuçlar, gerçek sonuçlar ve başarılı/başarısız izleyici dahil olmak üzere testinizin her ayrıntısını eklemenizi sağlar. Böylece takımdaki herkes, ürünü iyileştirmek için tam olarak ne yapması gerektiğini görebilir.

10. ClickUp Yazılım Değişiklik Günlüğü Şablonu

ClickUp'ın Yazılım Değişiklik Günlüğü Şablonu, tüm yazılım etkinliklerinizi tek bir yerden takip etmenize yardımcı olur

ClickUp Yazılım Değişiklik Günlüğü Şablonu, takımınıza her sürüm ve güncellemede tam olarak nelerin değiştiğini gösteren bir hesap sunarak, BT personeli üyelerinin bir deney veya sürümün yanlış gittiği anda bu güncellemelerin ayrıntılarını inceleyebilmesini sağlar.

Değişiklik sayısı, değişiklik türü, açıklama, durum, öncelik ve sahip gibi bölümleri içeren basit bir tablodur. Ancak bu şablonu gerçekten benzersiz kılan, daha büyük ClickUp altyapısıyla entegre edilebilmesidir.

Bağımlılıklar sayesinde, statik tablolarınız aniden dinamik hale gelebilir. Görevler de değişiklik günlüğünden doğrudan alınabilir. Temel genel bakış korunurken, tüm takım için kullanım kolaylığı ve etkileşimi artıran ek özellikler eklenir.

ClickUp'ın Bilgi Teknolojisi Şablonlarıyla Operasyonlarınızı ve Geliştirmenizi Güçlendirin

Doğru şablonun teknoloji hizmetleriniz ve prosedürleriniz için yaratabileceği farkı abartmak mümkün değildir. Her seferinde sıfırdan başlamak yerine, önceden oluşturulmuş bir şablondaki verilere ve içeriğe odaklanarak çalışırsanız, zaten kazanmış olursunuz.

Ve bu, doğru BT yönetim yazılımının sağlayabileceği farklardan bahsetmeden önce, özellikle de bu yazılım bir şablon oluşturucu ve kapsamlı bir kitaplık içeriyorsa.

Mevcut birçok çözüm arasında ClickUp öne çıkıyor. Bunun nedeni proje yönetimi özelliklerimiz, işbirliği yeteneklerimiz veya sezgisel kullanıcı arayüzü tasarımımız olabilir. Ya da belki de uygulamamızı ve şablonlarımızı herhangi bir taahhütte bulunmadan test etmek için kaydolabileceğiniz ücretsiz sürümdür.

Hangisi olursa olsun, kuruluşunuz için ClickUp'ı denemenin ve teknoloji çabalarınızı kolaylaştırmanın zamanı geldi. Başlamaya hazır mısınız? Bugün web sitemizde ücretsiz hesabınızı oluşturun!