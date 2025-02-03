2025'in En İyi 10 Yazılım Geliştirme Proje Yönetimi Aracı

Yazılım geliştirme, bir ev inşa etmeye benzer: uzun zaman alır, kapsamlı hazırlık gerektirir ve birçok farklı departmanın birlikte çalışması gerekir. ?️

Takım sağlam bir organizasyon sistemine sahip değilse, bu muhtemelen maliyetli gecikmelere ve memnuniyetsiz müşterilere yol açacaktır. Bu nedenle her geliştirme takımının harika bir proje yönetimi aracına ihtiyacı vardır. Bu araç, müşteri gereksinimleri ve görevleri gibi gerekli tüm bilgilerin merkezi olup, takımlar, yöneticiler ve müşteriler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Özellikleri, fiyatları, sınırlamaları ve kullanıcı yorumlarının kapsamlı bir analizini içeren en iyi 10 yazılım geliştirme proje yönetimi aracı listemize göz atın.

Yazılım geliştirme proje yönetimi araçlarını kullanmak, kuruluşlara sayısız fayda sağlayabilir. Bu araçlar, bilgi ve güncellemeleri paylaşmak için merkezi bir platform sağlayarak takım üyeleri arasında daha iyi iletişim ve işbirliğini kolaylaştırır. Bu, koordinasyonu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda olası çatışmaları veya yanlış anlamaları çözmeye de yardımcı olur.

Proje yönetimi araçları, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, bildirimler ve hatırlatıcılar ayarlayarak ve proje yürütme için net bir yapı sağlayarak iş akışlarını kolaylaştırır. Bu, takım üyeleri idari görevler yerine yüksek değerli faaliyetlere odaklanabildiğinden verimlilik ve üretkenliğin artmasına yol açar.

Etkili olabilmesi için, yazılım geliştirme proje yönetimi yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Kullanımı kolay: Sezgisel, birden fazla cihazdan erişilebilir ve daha etkili bir şekilde çalışmanıza ve işbirliği yapmanıza yardımcı olacak özelliklerle donatılmıştır Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir: Özellikle işiniz büyüdükçe özel ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir Güvenli: Veri koruma ve gizliliği sağlamak için güvenlik önlemleriyle donatılmıştır Raporlama dostu: İlerlemeyi ölçmenize ve izlemenize olanak tanıyarak süreçlerinizi iyileştirmenize yardımcı olur Entegre edilebilir: Geliştirme ve CRM yazılımı gibi mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Bu yazılım geliştirme proje yönetimi araçları, düzenli olmanıza, zahmetsizce iletişim kurmanıza ve yeni verimlilik seviyelerine ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, müşterileriniz mutlu olacak ve işiniz başarılı olacaktır! ?

Yazılım Geliştirme Proje Yönetimi için En İyisi

ClickUp ile geliştirme planlarınızın kapsamlı bir görünümünü elde edin

ClickUp, verimliliği artırmak için tasarlanmış çok amaçlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Her işe uygun çeşitli özellikler ve özelleştirme seçenekleri sunar. Değerli zamanınızdan tasarruf etmek için, bu kullanışlı Yazılım Geliştirme şablonu gibi önceden oluşturulmuş şablonlardan biriyle başlayın.

İşiniz için bir çalışma alanı oluşturun ve tüm görevleri ve alt görevleri yol haritaları, biriktirme listeleri ve sorun izleyiciler gibi alanlara ve klasörlere gruplandırın. Liste, Kanban panosu ve Gantt grafiği dahil 15'ten fazla görünümle, önünüzdeki tüm işleri görselleştirebilirsiniz.

ClickUp ile birikmiş işlerdeki tüm görevleri görselleştirin ve yönetin

Görevlere öncelik vermek için farklı sprint puanları, özel durumlar, etiketler ve etiketler atayın. Otomasyonlar da iş akışınızı optimize etmenize yardımcı olmak için özelleştirilebilir. Görevler arasında bağımlılıklar oluşturabilir, yorumlar, kontrol listeleri ve zaman tahminleri ekleyebilirsiniz. Geliştiriciler, şablon içinde zamanlarını takip edebildikleri için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kalmazlar.

ClickUp ile hata ve sorun taleplerini toplamak çocuk oyuncağı. ?

Müşterilerinizin bir giriş formu doldurmasını sağlayın ve bunu kolayca bir göreve dönüştürün. Sprintleri ve sürümleri yönetin ve burndown, burnup ve hız grafikleriyle donatılmış Agile Gösterge Paneli ile gerçek zamanlı raporlara erişin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış, görev ve proje yönetimi için çok sayıda önceden oluşturulmuş şablonun yanı sıra Beyaz Tahta ve Gantt grafikleri

15'ten fazla görünüm

Özel durumlar, etiketler ve etiketler

Zaman takibi

Hata ve sorun bildirimlerini giriş formlarıyla toplayın

Gerçek zamanlı ilerleme izleme

API aracılığıyla 1.000'den fazla araçla ve daha fazlasıyla yerel entegrasyon

Web ve mobil cihazlardan erişilebilir

ClickUp sınırlamaları

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $*

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

Kullanıcılar bu araç hakkında şunları söylüyor:

2. Zoho Projeleri

Küçük Takımlar için En İyisi

zoho Projects aracılığıyla

Zoho, işinizi organize etmenize yardımcı olacak bir dizi proje yönetimi aracı sunan tanınmış bir sağlayıcı. Zoho Projects, mühendislik ve yazılım geliştirme takımları için son derece uygun olan özel proje yönetimi aracıdır.

Projelerinizi dönüm noktaları, görevler, alt görevler, sorunlar ve hatalar gibi küçük parçalara ayırarak düzenleyin. Evrensel ekleme özelliğini kullanarak birkaç tıklamayla yeni öğeler ekleyebilir ve bağımlılıklar, tekrarlama ve hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

Toplama özelliğini etkinleştirmek, projenizin kapsamlı bir görünümünü sunarak, tek tek görevlerin genel performansa nasıl katkıda bulunduğunu görmenizi sağlar. Projeyi zamanında tamamlamak için proje temel değerlerini ayarlayın ve ilerlemeyi izlemek için görev, sorun ve zaman çizelgesi raporlarına başvurun.

Zoho Projects, gösterge panelinin renginden ve düzeninden özel alanlara, görünümler, durumlar, etiketler, fonksiyonlar ve otomasyona kadar birçok özelleştirme görev yönetimi seçeneği sunar. Forumlar, sohbet odaları ve etkileşimli beslemeler ile takımınızla işbirliği yapmak çok kolaydır.

Bu araç, sıradan bir görev yöneticisi değildir; zaman takibi ve bütçelemeyi de yapabilen kapsamlı bir çözümdür!

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Özel iş akışı otomasyonu dahil olmak üzere çok sayıda özelleştirme seçeneği

Toplama

Proje temel referansları

Kolay işbirliği için forumlar ve sohbet odaları

Zaman takibi ve bütçeleme

Diğer Zoho araçlarıyla ve 20'den fazla harici araçla + Zapier ile yerel entegrasyon

Web ve mobil cihazlarda kullanılabilen proje yönetimi araçları

Zoho Projects sınırlamaları

Zoho Projects fiyatlandırması

Üç kullanıcıya kadar ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 4 $*

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zoho Projects puanları ve yorumları

Kullanıcılar Zoho Projects hakkında şunları söylüyor:

3. Scoro

Uçtan Uca Yönetim için En İyisi

Scoro ile zamanınızı ve bütçenizi etkin bir şekilde yönetin

Scoro, zamanınızı ve kaynaklarınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış uçtan uca iş yönetimi yazılımı.

Sürükle ve bırak Planlayıcı ve Kanban görev panosu ile görevlerinizi önceliklendirin. Geliştiriciler kapasitelerini ve uygunluk durumlarını ayarlayabilir, zamanlarını ve programlarını doğrudan uygulamadan takip edebilir. Zaman çizelgeleri ve paylaşılan takvimler ile, yazılım geliştirme faaliyetleriniz şirket içinde olsun ya da olmasın, faturalandırılabilir saatleri izleyebilir ve gerçek verilere göre kaynakları tahsis edebilirsiniz.

Önceden ayarlanmış şablonları ve görev yönetimi paketlerini kullanarak zaman kazanın ve birkaç tıklamayla teklifleri görevlere dönüştürün. E-postaları Akıllı Gelen Kutunuza ileterek bunları doğrudan e-posta uygulamanızdan da oluşturabilirsiniz. Otomatik bildirimler ve son tarih uyarıları ayarlayarak projenizi yolunda tutun ve stres seviyenizi düşük tutun; yoğun proje yöneticileri için idealdir.

Gantt grafikleriyle her zaman güncel kalın ve görevlerin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip edin. Scoro, daha iyi kararlar alabilmeniz için süreçleri, risk alanlarını ve KPI'ları analiz etmenize olanak tanıyan çok sayıda raporlama seçeneği sunar. Ayrıca karlılığı takip edebilir, bütçeleri gerçek sonuçlarla karşılaştırabilir ve gelecekteki satışları tahmin edebilirsiniz.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Gelişmiş zaman ve görev yönetimi özellikleri

Önceden ayarlanmış şablonlar ve görev paketleri

Akıllı Gelen Kutusu ve kolay görev oluşturma

Çok sayıda raporlama seçeneği

Kaynak yönetimi için bütçeleme, satış ve CRM

Zapier ile 30'dan fazla araç ve daha fazlasıyla yerel entegrasyon

Web ve mobil cihazlarda kullanılabilir

Scoro sınırlamaları

Scoro fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 26 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 63 $

Ultimate: özel fiyatlandırma

*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Scoro puanları ve yorumları

İlgili kullanıcı yorumları şunu göstermektedir:

4. Jira

Çevik Proje Yönetimi için En İyisi

Yaklaşan sprintler için birikmiş sorunları hazırlayın ve Ji ra'da ilerlemeyi izleyin

Yazılım geliştirme için proje yönetimi yazılımı söz konusu olduğunda, Jira bir ünlü gibidir — herkes adını bilir! ?

Başlamak için Agile şablonlarından birini kullanın, örneğin Scrum, Kanban, Hata İzleme veya DevOps, ardından iş akışınıza ve büyüyen takımınıza uyacak şekilde özelleştirin. Sürükle ve bırak otomasyonu ile herhangi bir yazılım geliştirme sürecini dakikalar içinde kolaylaştırabilirsiniz.

Backlog'da, epik ve sorunları önceliklendirerek ve bağımlılıkları eşleştirerek sprintlerinizi planlayın. Yol haritası görünümünü kullanarak projenizin zaman çizelgesinin genel görünümünü elde edin. Takımınızın performansını izlemenize ve darboğazları belirlemenize yardımcı olmak için Jira, proje yöneticileri için gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir içgörüler içeren 12'den fazla ön tanımlı rapor sunar.

Geliştirme panelinde dalları ve çekme taleplerini görüntüleyin, oluşturun ve commit'leri inceleyin. Proje yönetimi aracını geliştirme yazılımınızla entegre ederek, kodunuza uygulama içinden erişebilir, takımınızla daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir ve QA test sürecini kolaylaştırabilirsiniz.

Jira yerine kullanabileceğiniz en iyi proje yönetimi araçlarını görmek ister misiniz? En iyi Jira alternatifleri listemize göz atın!

Jira'nın en iyi özellikleri

Ayrıntılı proje yönetimi şablonları

Sürükle ve bırak otomasyonu

12'den fazla rapor

Yazılım geliştirme projeleri için uygulama içinden koda erişin

Geliştirme paneli

1.000'den fazla araçla yerel entegrasyon

Web ve mobil cihazlarda kullanılabilir

Jira sınırlamaları

Alışmak biraz zaman alır ve birçok kişi bunu tam olarak kavrayamıyor gibi görünüyor

UI tasarımı daha kullanıcı dostu ve çekici olabilir

Verimliliği korumak zor mu? O halde Mike Fry "The Tech Guy"ın bu konudaki görüşlerini dinleyin

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz 10 kullanıcıya kadar

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,25 $*

Premium : Kullanıcı başına aylık 15,75 $

Enterprise: özel fiyatlandırma

*Listelenen fiyatlar aylık fatura modeline aittir

Jira değerlendirmeleri ve yorumları

Kullanıcılar bu araç hakkında şunları söylüyor:

5. Redmine

En İyi Açık Kaynak Proje Yönetimi Aracı

Redmine ile projelerinizi ücretsiz yönetin

Redmine, 49 dilde kullanılabilen açık kaynaklı bir proje yönetimi web uygulamasıdır. Esnek bir yapıya sahiptir ve birden fazla proje ve alt projeyi destekleyerek her biri için rol tabanlı kullanıcı izinleri belirlemenize olanak tanır.

Sorun izleyicide özel durumlar, öğe türleri ve iş akışı geçişleri ayarlayın. Zaman ve çaba tasarrufu için e-posta yoluyla otomatik sorun oluşturma anahtarını etkinleştirin. Takvim veya Gantt görünümünde zaman çizelgesini gözlemleyebilir ve proje veya bilet düzeyinde zamanınızı kaydedebilirsiniz.

Redmine'ın basit raporlarıyla, kullanıcı başına süre, sorun türü veya kategori gibi en önemli metrikleri analiz edin ve veriye dayalı karar verme gücünü ortaya çıkarın!

Takıldıkları bir nokta olursa, ekip arkadaşlarınız proje Wiki'sine veya forumuna başvurabilir ya da yorumlarda konuları tartışabilir. Redmine, hata izleme veya zaman kaydı işlemlerini kolaylaştırmak için Chrome uzantıları gibi çok sayıda eklentiye sahiptir.

Redmine'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz

Basit ve hafif

Birden fazla proje

Çok dilli destek

E-posta yoluyla otomatik sorun oluşturma

Zapier ile 100'den fazla araç ve daha fazlasıyla yerel entegrasyon

Web, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir

Redmine sınırlamaları

Eski kullanıcı arayüzü

Sınırlı özelleştirme

Görev yönetimi özellikleri bu listedeki diğerleri kadar güçlü değildir

Redmine fiyatlandırması

Bu araç ücretsiz olarak kullanılabilir.

Redmine puanları ve yorumları

Kullanıcılar bu uygulamayı şöyle değerlendiriyor:

Bonus: 2024'ün En İyi Açık Kaynak Proje Yönetimi Araçlarını inceleyin

6. Asana

İşbirliği için en iyisi

Asana ile tüm çapraz fonksiyonlu projelerinizi kolayca yönetin

Asana, fonksiyonlar arası takımlar arasında işbirliğini ve verimliliği kolaylaştırır. Yazılım geliştirme takımlarının işe başlamasına yardımcı olmak için ürün biriktirme, sprint planlaması veya süreç haritalama şablonları gibi geniş bir şablon yelpazesi sunar.

Projeniz ne kadar karmaşık olursa olsun, onu yönetilebilir bölümlere ayırın ve liste, zaman çizelgesi veya pano görünümleri arasından seçim yapın. İş akışınızı otomatikleştirebilir ve sorun oluşturmayı standartlaştırmak ve bu süreci daha az sıkıcı hale getirmek için takip soruları içeren bir giriş formu oluşturabilirsiniz.

Yazılım geliştiriciler, görev ilerleme durumlarının yanı sıra grafik şablonları veya özel grafiklerle takımınızın performansına genel bir bakış elde eder. Asana, bireysel ve takım bant genişliğini değerlendirmenize olanak tanıyarak, tükenmişlik yaşamadan görevleri etkili bir şekilde atamanıza yardımcı olur. Yazılım geliştiriciler, Mesajlar sekmesinde tüm proje güncellemelerini görebilir ve yerleşik sohbet özelliği ile birbirleriyle iletişim kurabilir.

Asana dışında en iyi proje yönetimi araçlarını arıyorsanız, en iyi Asana alternatifleri listemize göz atın!

Asana'nın en iyi özellikleri

Proje yönetimi için iyi tasarlanmış kullanıcı arayüzü

Hazır şablonlar

Sorun oluşturmayı standartlaştırın

Grafik şablonları ve özelleştirilebilir grafikler

Yazılım geliştirme planlama şablonları

Yerleşik sohbet

200'den fazla araçla yerel entegrasyon

Web, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir

Asana sınırlamaları

Sınırlı ş Akışı özelleştirme

Birçok proje yönetimi özelliği, destek gibi en yüksek fiyat kademelerinde kilitlidir

Asana fiyatlandırması

Temel : ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 10,99 $*

Premium: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

*Listelenen fiyatlar aylık fatura modeline aittir

Asana puanları ve yorumları

Asana kullanıcılarının değerlendirmeleri şu şekildedir:

Asana ile ClickUp'ı karşılaştırın!

7. Paymo

Planlama ve Faturalandırma için En İyisi

Paymo ile projelerinizi ve karlılıklarını izleyin

Paymo'yu planlamadan faturalandırmaya kadar tüm projeleri yönetmek için kullanabilirsiniz. Planlamadan bahsetmişken, bu araç Kanban, meta Kanban, takvim ve yapılacaklar listesi dahil olmak üzere bunu yapmanıza yardımcı olacak birçok görünüm sunar.

Görev şablonları oluşturun ve iş akışınızı otomatikleştirerek değerli zamanınızdan tasarruf edin. Bu proje yönetimi aracıyla görevleri etiketlerle önceliklendirebilir ve birden fazla kullanıcıya atayabilirsiniz. Takım planlayıcı zaman çizelgesine bakarak proje ilerlemesini takip edin ve kimsenin fazla çalışmadığından emin olun.

Paymo, gelişmiş zaman takibi özelliklerine sahiptir. Zamanlayıcı, uygulamadaki herhangi bir konumdan kolayca erişilebilir. Araç, kullanıcının cihazındaki etkinlikleri kaydederek zamanı otomatik olarak da kaydedebilir. Yöneticiler, kullanıcı etkinliklerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve doğru faturalandırma için zaman çizelgelerine başvurabilir.

Harici bir sekmede veya uygulamada değil, görevler hakkında yorumlar ekleyin ve tartışmalar başlatın. Dosyaları yükleyin, düzenleyin ve her biri için kullanıcı izinlerini tanımlayın. Farklı sürümleri takip edebilir, değişiklikleri kontrol edebilir ve geri bildirimde bulunabilirsiniz.

En iyi Paymo alternatiflerinin listesine göz atın!

Paymo'nun en iyi özellikleri

Çok sayıda proje yönetimi görünümü

Takım planlayıcı zaman çizelgesi

Otomatik zaman takibi

Dosya düzeltme ve sürüm oluşturma

Projeleri yönetmeye yardımcı olmak için misafir erişimi

Finans yönetimi

Web, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir

Zapier ve API aracılığıyla 15'ten fazla araçla yerel entegrasyon

Paymo sınırlamaları

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz bir kullanıcı için

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 4,95 $ (maksimum bir kullanıcı)*

Küçük Ofis : Kullanıcı başına aylık 9,95 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20,79 $

*Listelenen fiyatlar aylık fatura modeline aittir

Paymo puanları ve yorumları

Paymo müşterileri şunları söylüyor:

8. Celoxis

Portföy Yönetimi için En İyisi

celoxis aracılığıyla

Celoxis, karar verme sürecinizi dönüştürebilen ve zaman kazandıran bir proje portföyü yönetim aracıdır. Çeşitli kaynaklardan talepleri içe aktarmanıza, KPI'larınıza göre sıralamanıza ve ardından görevleri otomatik olarak planlamanıza olanak tanır.

Projelerinizi bir profesyonel gibi planlamak için What-If Analizi'ni kullanın. Becerilere, talebe ve kullanılabilirliğe göre kaynakları tahsis edin. Ayrıca temel değerler, görev bağımlılıkları, dönüm noktaları ve e-posta uyarıları da ayarlayabilirsiniz.

Aracın sürüm kontrolü, bahsetmeler içeren yorumlar, tartışmalar ve herkesin aynı sayfada kalmasını ve karışıklığı önlemek için ayrı bir müşteri portalı vardır. ?

Yerleşik zamanlayıcı ile çalışanlar zamanı takip edebilir ve faturalandırılabilir saatleri kaydedebilir. Gösterge paneli ve raporlar son derece özelleştirilebilir, düzenleri, alanları, formülleri ve ayrıntılı grafikleri kişiselleştirmenize olanak tanır.

Celoxis'in en iyi özellikleri

Çeşitli kaynaklardan izleme ve sıralama talebi

Olur Olmaz Analizi

Müşteri portalı

Zaman takibi

Yazılım geliştirme için son derece özelleştirilebilir gösterge panelleri, raporlar ve araçlar

400'den fazla araçla ve API ile daha fazlasıyla yerel entegrasyon

Web ve mobil cihazlarda kullanılabilir

Celoxis sınırlamaları

Celoxis fiyatlandırma

Bulut : Kullanıcı başına aylık 22,50 $*

Yerinde: özel fiyatlandırma

*Listelenen fiyat aylık fatura modeline aittir

Celoxis puanları ve yorumları

Kullanıcıların nihai kararı:

9. TeamGantt

Gantt Grafik Proje Yönetimi için en iyisi

TeamGantt'ın sürükle ve bırak grafikleriyle planlama çok kolay

TeamGantt, proje yönetimine farklı bir yaklaşım getirerek öncelikle basit sürükle ve bırak Gantt grafiklerine odaklanmıştır. Bununla birlikte, takvim ve pano gibi diğer görünümlerin yanı sıra iş yükünüzü yönetmenize yardımcı olacak birçok başka araç da sunar.

Şablonlardan birini kullanabilir veya sıfırdan başlayabilirsiniz. Görevleri, anahtar dönüm noktalarını ve bağımlılıkları tanımlayın, ardından RACI modelini (Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan, Bilgilendirilen) kullanarak görevleri atayın.

TeamGantt, ekibinizin kapasitesine ve uygunluğuna göre işleri dağıtmanıza ve ekipman ve malzemeler gibi diğer kaynakları yönetmenize olanak tanır. Sohbet veya güncellemeler aracılığıyla işbirliği yapın ve uygulama içinde zamanı takip edin. Özellikle yazılım geliştirme için harika araçlar olan proje sağlığı veya temel raporuna başvurarak, geride kalıp kalmadığınızı ve nerede geride kaldığınızı belirleyin.

TeamGantt'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak Gantt grafikleri

Önceden oluşturulmuş şablonlar

RACI ataması

Kaynak yönetimi ve kapasite planlaması

Proje durumu ve temel raporları

Zapier veya API aracılığıyla 7 araç ve daha fazlasıyla yerel entegrasyon

Web ve mobil cihazlarda kullanılabilir

TeamGantt sınırlamaları

TeamGantt fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite : Yönetici başına aylık 19 $*

Pro : Yönetici başına aylık 49 $

Enterprise: Yönetici başına aylık 99 $

*Listelenen fiyatlar aylık fatura modeline aittir

TeamGantt puanları ve yorumları

Araç aşağıdaki şekilde derecelendirilmiştir:

TeamGantt alternatiflerini inceleyin!

10. KrispCall

Telefon görüşmeleri için en iyisi

krispCall aracılığıyla

Bir proje yönetimi yazılımı olmasa da, KrispCall geliştirme ekibi ve müşterilerle etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olabilir. Her tür ve boyuttaki işletme için uygun bir bulut tabanlı telefon sistemi. ?

Standart aramalar ve metinlerin yanı sıra, beklemedeki aramalar, etkileşimli sesli yanıt (IVR), arama notları, aktarma, sesli posta ve hafif bir CRM gibi özelliklere de erişebilirsiniz. Ayrıca aramaları kaydedip izleyebilir ve canlı analizlerle analiz edebilirsiniz. Yakında KrispCall, CRM, satış ve işinizi yürütmek için kullandığınız diğer araçlarla entegre olabilecek.

KrispCall'un en iyi özellikleri

Bulut tabanlı telefon sistemi

IVR

Notları çağır

Sesli posta

Light CRM

Çağrı izleme ve analiz

6 araçla yerel entegrasyon ve API aracılığıyla daha fazlası (yakında)

Web, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir

KrispCall sınırlamaları

Az sayıda entegrasyon seçeneği

İletişim ötesinde sınırlı işlevsellik

KrispCall fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 12 $*

Standart : Kullanıcı başına aylık 32 ABD doları

Enterprise: özel fiyatlandırma

*Listelenen fiyatlar aylık fatura modeline aittir

KrispCall puanları ve yorumları

Aracın puanları şöyle:

Yapışkan notlardan ve beyaz tahtalardan Agile ve ötesine kadar, yazılım geliştirme proje yönetimi araçları uzun bir yol kat etti. Bu makalede ele aldığımız platformlar, görevleri ve son teslim tarihlerini düzenlemekten hataları izlemeye ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmaya kadar işinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

İster küçük bir uygulama ister büyük ölçekli bir sistem üzerinde çalışıyor olun, bu proje yönetimi araçları, karşınıza çıkan her türlü yazılım geliştirme projesini güvenle gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. ?

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