2025'in En İyi 10 Yazılım Geliştirme Proje Yönetimi Aracı

Yazılım geliştirme, bir ev inşa etmeye benzer: uzun zaman alır, kapsamlı hazırlık gerektirir ve birçok farklı departmanın birlikte çalışması gerekir. ?️
Takım sağlam bir organizasyon sistemine sahip değilse, bu muhtemelen maliyetli gecikmelere ve memnuniyetsiz müşterilere yol açacaktır. Bu nedenle her geliştirme takımının harika bir proje yönetimi aracına ihtiyacı vardır. Bu araç, müşteri gereksinimleri ve görevleri gibi gerekli tüm bilgilerin merkezi olup, takımlar, yöneticiler ve müşteriler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Özellikleri, fiyatları, sınırlamaları ve kullanıcı yorumlarının kapsamlı bir analizini içeren en iyi 10 yazılım geliştirme proje yönetimi aracı listemize göz atın.
Yazılım Geliştirme Proje Yönetimi Araçlarını Kullanmanın Avantajları
Yazılım geliştirme proje yönetimi araçlarını kullanmak, kuruluşlara sayısız fayda sağlayabilir. Bu araçlar, bilgi ve güncellemeleri paylaşmak için merkezi bir platform sağlayarak takım üyeleri arasında daha iyi iletişim ve işbirliğini kolaylaştırır. Bu, koordinasyonu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda olası çatışmaları veya yanlış anlamaları çözmeye de yardımcı olur.
Proje yönetimi araçları, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, bildirimler ve hatırlatıcılar ayarlayarak ve proje yürütme için net bir yapı sağlayarak iş akışlarını kolaylaştırır. Bu, takım üyeleri idari görevler yerine yüksek değerli faaliyetlere odaklanabildiğinden verimlilik ve üretkenliğin artmasına yol açar.
Yazılım Geliştirme Proje Yönetimi Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Etkili olabilmesi için, yazılım geliştirme proje yönetimi yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
- Kullanımı kolay: Sezgisel, birden fazla cihazdan erişilebilir ve daha etkili bir şekilde çalışmanıza ve işbirliği yapmanıza yardımcı olacak özelliklerle donatılmıştır
- Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir: Özellikle işiniz büyüdükçe özel ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir
- Güvenli: Veri koruma ve gizliliği sağlamak için güvenlik önlemleriyle donatılmıştır
- Raporlama dostu: İlerlemeyi ölçmenize ve izlemenize olanak tanıyarak süreçlerinizi iyileştirmenize yardımcı olur
- Entegre edilebilir: Geliştirme ve CRM yazılımı gibi mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur
en İyi 10 Yazılım Geliştirme Proje Yönetimi Aracı
Bu yazılım geliştirme proje yönetimi araçları, düzenli olmanıza, zahmetsizce iletişim kurmanıza ve yeni verimlilik seviyelerine ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, müşterileriniz mutlu olacak ve işiniz başarılı olacaktır! ?
1. ClickUp
Yazılım Geliştirme Proje Yönetimi için En İyisi
ClickUp, verimliliği artırmak için tasarlanmış çok amaçlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Her işe uygun çeşitli özellikler ve özelleştirme seçenekleri sunar. Değerli zamanınızdan tasarruf etmek için, bu kullanışlı Yazılım Geliştirme şablonu gibi önceden oluşturulmuş şablonlardan biriyle başlayın.
İşiniz için bir çalışma alanı oluşturun ve tüm görevleri ve alt görevleri yol haritaları, biriktirme listeleri ve sorun izleyiciler gibi alanlara ve klasörlere gruplandırın. Liste, Kanban panosu ve Gantt grafiği dahil 15'ten fazla görünümle, önünüzdeki tüm işleri görselleştirebilirsiniz.
Görevlere öncelik vermek için farklı sprint puanları, özel durumlar, etiketler ve etiketler atayın. Otomasyonlar da iş akışınızı optimize etmenize yardımcı olmak için özelleştirilebilir. Görevler arasında bağımlılıklar oluşturabilir, yorumlar, kontrol listeleri ve zaman tahminleri ekleyebilirsiniz. Geliştiriciler, şablon içinde zamanlarını takip edebildikleri için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kalmazlar.
ClickUp ile hata ve sorun taleplerini toplamak çocuk oyuncağı. ?
Müşterilerinizin bir giriş formu doldurmasını sağlayın ve bunu kolayca bir göreve dönüştürün. Sprintleri ve sürümleri yönetin ve burndown, burnup ve hız grafikleriyle donatılmış Agile Gösterge Paneli ile gerçek zamanlı raporlara erişin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış, görev ve proje yönetimi için çok sayıda önceden oluşturulmuş şablonun yanı sıra Beyaz Tahta ve Gantt grafikleri
- 15'ten fazla görünüm
- Özel durumlar, etiketler ve etiketler
- Zaman takibi
- Hata ve sorun bildirimlerini giriş formlarıyla toplayın
- Gerçek zamanlı ilerleme izleme
- API aracılığıyla 1.000'den fazla araçla ve daha fazlasıyla yerel entegrasyon
- Web ve mobil cihazlardan erişilebilir
ClickUp sınırlamaları
- Özelliklerin sayısı ve özelleştirme seçenekleri ilk başta çok fazla gelebilir
- Sık sık yapılan güncellemeler bazen yükleme sürelerinin uzamasına neden olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $*
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
Kullanıcılar bu araç hakkında şunları söylüyor:
2. Zoho Projeleri
Küçük Takımlar için En İyisi
Zoho, işinizi organize etmenize yardımcı olacak bir dizi proje yönetimi aracı sunan tanınmış bir sağlayıcı. Zoho Projects, mühendislik ve yazılım geliştirme takımları için son derece uygun olan özel proje yönetimi aracıdır.
Projelerinizi dönüm noktaları, görevler, alt görevler, sorunlar ve hatalar gibi küçük parçalara ayırarak düzenleyin. Evrensel ekleme özelliğini kullanarak birkaç tıklamayla yeni öğeler ekleyebilir ve bağımlılıklar, tekrarlama ve hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.
Toplama özelliğini etkinleştirmek, projenizin kapsamlı bir görünümünü sunarak, tek tek görevlerin genel performansa nasıl katkıda bulunduğunu görmenizi sağlar. Projeyi zamanında tamamlamak için proje temel değerlerini ayarlayın ve ilerlemeyi izlemek için görev, sorun ve zaman çizelgesi raporlarına başvurun.
Zoho Projects, gösterge panelinin renginden ve düzeninden özel alanlara, görünümler, durumlar, etiketler, fonksiyonlar ve otomasyona kadar birçok özelleştirme görev yönetimi seçeneği sunar. Forumlar, sohbet odaları ve etkileşimli beslemeler ile takımınızla işbirliği yapmak çok kolaydır.
Bu araç, sıradan bir görev yöneticisi değildir; zaman takibi ve bütçelemeyi de yapabilen kapsamlı bir çözümdür!
Zoho Projects'in en iyi özellikleri
- Özel iş akışı otomasyonu dahil olmak üzere çok sayıda özelleştirme seçeneği
- Toplama
- Proje temel referansları
- Kolay işbirliği için forumlar ve sohbet odaları
- Zaman takibi ve bütçeleme
- Diğer Zoho araçlarıyla ve 20'den fazla harici araçla + Zapier ile yerel entegrasyon
- Web ve mobil cihazlarda kullanılabilen proje yönetimi araçları
Zoho Projects sınırlamaları
- Müşteri desteği daha iyi olabilir
- Mobil sürümün işlevselliği sınırlıdır
Zoho Projects fiyatlandırması
- Üç kullanıcıya kadar ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $*
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları
*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Zoho Projects puanları ve yorumları
Kullanıcılar Zoho Projects hakkında şunları söylüyor:
3. Scoro
Uçtan Uca Yönetim için En İyisi
Scoro, zamanınızı ve kaynaklarınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış uçtan uca iş yönetimi yazılımı.
Sürükle ve bırak Planlayıcı ve Kanban görev panosu ile görevlerinizi önceliklendirin. Geliştiriciler kapasitelerini ve uygunluk durumlarını ayarlayabilir, zamanlarını ve programlarını doğrudan uygulamadan takip edebilir. Zaman çizelgeleri ve paylaşılan takvimler ile, yazılım geliştirme faaliyetleriniz şirket içinde olsun ya da olmasın, faturalandırılabilir saatleri izleyebilir ve gerçek verilere göre kaynakları tahsis edebilirsiniz.
Önceden ayarlanmış şablonları ve görev yönetimi paketlerini kullanarak zaman kazanın ve birkaç tıklamayla teklifleri görevlere dönüştürün. E-postaları Akıllı Gelen Kutunuza ileterek bunları doğrudan e-posta uygulamanızdan da oluşturabilirsiniz. Otomatik bildirimler ve son tarih uyarıları ayarlayarak projenizi yolunda tutun ve stres seviyenizi düşük tutun; yoğun proje yöneticileri için idealdir.
Gantt grafikleriyle her zaman güncel kalın ve görevlerin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip edin. Scoro, daha iyi kararlar alabilmeniz için süreçleri, risk alanlarını ve KPI'ları analiz etmenize olanak tanıyan çok sayıda raporlama seçeneği sunar. Ayrıca karlılığı takip edebilir, bütçeleri gerçek sonuçlarla karşılaştırabilir ve gelecekteki satışları tahmin edebilirsiniz.
Scoro'nun en iyi özellikleri
- Gelişmiş zaman ve görev yönetimi özellikleri
- Önceden ayarlanmış şablonlar ve görev paketleri
- Akıllı Gelen Kutusu ve kolay görev oluşturma
- Çok sayıda raporlama seçeneği
- Kaynak yönetimi için bütçeleme, satış ve CRM
- Zapier ile 30'dan fazla araç ve daha fazlasıyla yerel entegrasyon
- Web ve mobil cihazlarda kullanılabilir
Scoro sınırlamaları
- Bu proje yönetimi araçları listesi arasında Scoro pahalı olabilir
- Görev kontrol listeleri yok
- Mobil sürüm, web sürümünden daha düşüktür
Scoro fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 26 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 63 $
- Ultimate: özel fiyatlandırma
*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Scoro puanları ve yorumları
İlgili kullanıcı yorumları şunu göstermektedir:
4. Jira
Çevik Proje Yönetimi için En İyisi
Yazılım geliştirme için proje yönetimi yazılımı söz konusu olduğunda, Jira bir ünlü gibidir — herkes adını bilir! ?
Başlamak için Agile şablonlarından birini kullanın, örneğin Scrum, Kanban, Hata İzleme veya DevOps, ardından iş akışınıza ve büyüyen takımınıza uyacak şekilde özelleştirin. Sürükle ve bırak otomasyonu ile herhangi bir yazılım geliştirme sürecini dakikalar içinde kolaylaştırabilirsiniz.
Backlog'da, epik ve sorunları önceliklendirerek ve bağımlılıkları eşleştirerek sprintlerinizi planlayın. Yol haritası görünümünü kullanarak projenizin zaman çizelgesinin genel görünümünü elde edin. Takımınızın performansını izlemenize ve darboğazları belirlemenize yardımcı olmak için Jira, proje yöneticileri için gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir içgörüler içeren 12'den fazla ön tanımlı rapor sunar.
Geliştirme panelinde dalları ve çekme taleplerini görüntüleyin, oluşturun ve commit'leri inceleyin. Proje yönetimi aracını geliştirme yazılımınızla entegre ederek, kodunuza uygulama içinden erişebilir, takımınızla daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir ve QA test sürecini kolaylaştırabilirsiniz.
Jira yerine kullanabileceğiniz en iyi proje yönetimi araçlarını görmek ister misiniz? En iyi Jira alternatifleri listemize göz atın!
Jira'nın en iyi özellikleri
- Ayrıntılı proje yönetimi şablonları
- Sürükle ve bırak otomasyonu
- 12'den fazla rapor
- Yazılım geliştirme projeleri için uygulama içinden koda erişin
- Geliştirme paneli
- 1.000'den fazla araçla yerel entegrasyon
- Web ve mobil cihazlarda kullanılabilir
Jira sınırlamaları
- Alışmak biraz zaman alır ve birçok kişi bunu tam olarak kavrayamıyor gibi görünüyor
- UI tasarımı daha kullanıcı dostu ve çekici olabilir
- Verimliliği korumak zor mu? O halde Mike Fry "The Tech Guy"ın bu konudaki görüşlerini dinleyin
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz 10 kullanıcıya kadar
- Standart: Kullanıcı başına aylık 7,25 $*
- Premium: Kullanıcı başına aylık 15,75 $
- Enterprise: özel fiyatlandırma
*Listelenen fiyatlar aylık fatura modeline aittir
Jira değerlendirmeleri ve yorumları
Kullanıcılar bu araç hakkında şunları söylüyor:
5. Redmine
En İyi Açık Kaynak Proje Yönetimi Aracı
Redmine, 49 dilde kullanılabilen açık kaynaklı bir proje yönetimi web uygulamasıdır. Esnek bir yapıya sahiptir ve birden fazla proje ve alt projeyi destekleyerek her biri için rol tabanlı kullanıcı izinleri belirlemenize olanak tanır.
Sorun izleyicide özel durumlar, öğe türleri ve iş akışı geçişleri ayarlayın. Zaman ve çaba tasarrufu için e-posta yoluyla otomatik sorun oluşturma anahtarını etkinleştirin. Takvim veya Gantt görünümünde zaman çizelgesini gözlemleyebilir ve proje veya bilet düzeyinde zamanınızı kaydedebilirsiniz.
Redmine'ın basit raporlarıyla, kullanıcı başına süre, sorun türü veya kategori gibi en önemli metrikleri analiz edin ve veriye dayalı karar verme gücünü ortaya çıkarın!
Takıldıkları bir nokta olursa, ekip arkadaşlarınız proje Wiki'sine veya forumuna başvurabilir ya da yorumlarda konuları tartışabilir. Redmine, hata izleme veya zaman kaydı işlemlerini kolaylaştırmak için Chrome uzantıları gibi çok sayıda eklentiye sahiptir.
Redmine'ın en iyi özellikleri
- Ücretsiz
- Basit ve hafif
- Birden fazla proje
- Çok dilli destek
- E-posta yoluyla otomatik sorun oluşturma
- Zapier ile 100'den fazla araç ve daha fazlasıyla yerel entegrasyon
- Web, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir
Redmine sınırlamaları
- Eski kullanıcı arayüzü
- Sınırlı özelleştirme
- Görev yönetimi özellikleri bu listedeki diğerleri kadar güçlü değildir
Redmine fiyatlandırması
Bu araç ücretsiz olarak kullanılabilir.
Redmine puanları ve yorumları
Kullanıcılar bu uygulamayı şöyle değerlendiriyor:
Bonus: 2024'ün En İyi Açık Kaynak Proje Yönetimi Araçlarını inceleyin
6. Asana
İşbirliği için en iyisi
Asana, fonksiyonlar arası takımlar arasında işbirliğini ve verimliliği kolaylaştırır. Yazılım geliştirme takımlarının işe başlamasına yardımcı olmak için ürün biriktirme, sprint planlaması veya süreç haritalama şablonları gibi geniş bir şablon yelpazesi sunar.
Projeniz ne kadar karmaşık olursa olsun, onu yönetilebilir bölümlere ayırın ve liste, zaman çizelgesi veya pano görünümleri arasından seçim yapın. İş akışınızı otomatikleştirebilir ve sorun oluşturmayı standartlaştırmak ve bu süreci daha az sıkıcı hale getirmek için takip soruları içeren bir giriş formu oluşturabilirsiniz.
Yazılım geliştiriciler, görev ilerleme durumlarının yanı sıra grafik şablonları veya özel grafiklerle takımınızın performansına genel bir bakış elde eder. Asana, bireysel ve takım bant genişliğini değerlendirmenize olanak tanıyarak, tükenmişlik yaşamadan görevleri etkili bir şekilde atamanıza yardımcı olur. Yazılım geliştiriciler, Mesajlar sekmesinde tüm proje güncellemelerini görebilir ve yerleşik sohbet özelliği ile birbirleriyle iletişim kurabilir.
Asana dışında en iyi proje yönetimi araçlarını arıyorsanız, en iyi Asana alternatifleri listemize göz atın!
Asana'nın en iyi özellikleri
- Proje yönetimi için iyi tasarlanmış kullanıcı arayüzü
- Hazır şablonlar
- Sorun oluşturmayı standartlaştırın
- Grafik şablonları ve özelleştirilebilir grafikler
- Yazılım geliştirme planlama şablonları
- Yerleşik sohbet
- 200'den fazla araçla yerel entegrasyon
- Web, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir
Asana sınırlamaları
- Sınırlı ş Akışı özelleştirme
- Birçok proje yönetimi özelliği, destek gibi en yüksek fiyat kademelerinde kilitlidir
Asana fiyatlandırması
- Temel: ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 10,99 $*
- Premium: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
*Listelenen fiyatlar aylık fatura modeline aittir
Asana puanları ve yorumları
Asana kullanıcılarının değerlendirmeleri şu şekildedir:
Asana ile ClickUp'ı karşılaştırın!
7. Paymo
Planlama ve Faturalandırma için En İyisi
Paymo'yu planlamadan faturalandırmaya kadar tüm projeleri yönetmek için kullanabilirsiniz. Planlamadan bahsetmişken, bu araç Kanban, meta Kanban, takvim ve yapılacaklar listesi dahil olmak üzere bunu yapmanıza yardımcı olacak birçok görünüm sunar.
Görev şablonları oluşturun ve iş akışınızı otomatikleştirerek değerli zamanınızdan tasarruf edin. Bu proje yönetimi aracıyla görevleri etiketlerle önceliklendirebilir ve birden fazla kullanıcıya atayabilirsiniz. Takım planlayıcı zaman çizelgesine bakarak proje ilerlemesini takip edin ve kimsenin fazla çalışmadığından emin olun.
Paymo, gelişmiş zaman takibi özelliklerine sahiptir. Zamanlayıcı, uygulamadaki herhangi bir konumdan kolayca erişilebilir. Araç, kullanıcının cihazındaki etkinlikleri kaydederek zamanı otomatik olarak da kaydedebilir. Yöneticiler, kullanıcı etkinliklerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve doğru faturalandırma için zaman çizelgelerine başvurabilir.
Harici bir sekmede veya uygulamada değil, görevler hakkında yorumlar ekleyin ve tartışmalar başlatın. Dosyaları yükleyin, düzenleyin ve her biri için kullanıcı izinlerini tanımlayın. Farklı sürümleri takip edebilir, değişiklikleri kontrol edebilir ve geri bildirimde bulunabilirsiniz.
En iyi Paymo alternatiflerinin listesine göz atın!
Paymo'nun en iyi özellikleri
- Çok sayıda proje yönetimi görünümü
- Takım planlayıcı zaman çizelgesi
- Otomatik zaman takibi
- Dosya düzeltme ve sürüm oluşturma
- Projeleri yönetmeye yardımcı olmak için misafir erişimi
- Finans yönetimi
- Web, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir
- Zapier ve API aracılığıyla 15'ten fazla araçla yerel entegrasyon
Paymo sınırlamaları
- Mobil sürümün işlevleri sınırlıdır
- Bir proje yönetim aracında istediğiniz özelleştirme seçenekleri yoktur
Paymo fiyatlandırması
- Ücretsiz bir kullanıcı için
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4,95 $ (maksimum bir kullanıcı)*
- Küçük Ofis: Kullanıcı başına aylık 9,95 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 20,79 $
*Listelenen fiyatlar aylık fatura modeline aittir
Paymo puanları ve yorumları
Paymo müşterileri şunları söylüyor:
8. Celoxis
Portföy Yönetimi için En İyisi
Celoxis, karar verme sürecinizi dönüştürebilen ve zaman kazandıran bir proje portföyü yönetim aracıdır. Çeşitli kaynaklardan talepleri içe aktarmanıza, KPI'larınıza göre sıralamanıza ve ardından görevleri otomatik olarak planlamanıza olanak tanır.
Projelerinizi bir profesyonel gibi planlamak için What-If Analizi'ni kullanın. Becerilere, talebe ve kullanılabilirliğe göre kaynakları tahsis edin. Ayrıca temel değerler, görev bağımlılıkları, dönüm noktaları ve e-posta uyarıları da ayarlayabilirsiniz.
Aracın sürüm kontrolü, bahsetmeler içeren yorumlar, tartışmalar ve herkesin aynı sayfada kalmasını ve karışıklığı önlemek için ayrı bir müşteri portalı vardır. ?
Yerleşik zamanlayıcı ile çalışanlar zamanı takip edebilir ve faturalandırılabilir saatleri kaydedebilir. Gösterge paneli ve raporlar son derece özelleştirilebilir, düzenleri, alanları, formülleri ve ayrıntılı grafikleri kişiselleştirmenize olanak tanır.
Celoxis'in en iyi özellikleri
- Çeşitli kaynaklardan izleme ve sıralama talebi
- Olur Olmaz Analizi
- Müşteri portalı
- Zaman takibi
- Yazılım geliştirme için son derece özelleştirilebilir gösterge panelleri, raporlar ve araçlar
- 400'den fazla araçla ve API ile daha fazlasıyla yerel entegrasyon
- Web ve mobil cihazlarda kullanılabilir
Celoxis sınırlamaları
- "Geri al" seçeneğinin olmaması
- Yeni lisans eklemek zor olabilir
Celoxis fiyatlandırma
- Bulut: Kullanıcı başına aylık 22,50 $*
- Yerinde: özel fiyatlandırma
*Listelenen fiyat aylık fatura modeline aittir
Celoxis puanları ve yorumları
Kullanıcıların nihai kararı:
9. TeamGantt
Gantt Grafik Proje Yönetimi için en iyisi
TeamGantt, proje yönetimine farklı bir yaklaşım getirerek öncelikle basit sürükle ve bırak Gantt grafiklerine odaklanmıştır. Bununla birlikte, takvim ve pano gibi diğer görünümlerin yanı sıra iş yükünüzü yönetmenize yardımcı olacak birçok başka araç da sunar.
Şablonlardan birini kullanabilir veya sıfırdan başlayabilirsiniz. Görevleri, anahtar dönüm noktalarını ve bağımlılıkları tanımlayın, ardından RACI modelini (Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan, Bilgilendirilen) kullanarak görevleri atayın.
TeamGantt, ekibinizin kapasitesine ve uygunluğuna göre işleri dağıtmanıza ve ekipman ve malzemeler gibi diğer kaynakları yönetmenize olanak tanır. Sohbet veya güncellemeler aracılığıyla işbirliği yapın ve uygulama içinde zamanı takip edin. Özellikle yazılım geliştirme için harika araçlar olan proje sağlığı veya temel raporuna başvurarak, geride kalıp kalmadığınızı ve nerede geride kaldığınızı belirleyin.
TeamGantt'ın en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak Gantt grafikleri
- Önceden oluşturulmuş şablonlar
- RACI ataması
- Kaynak yönetimi ve kapasite planlaması
- Proje durumu ve temel raporları
- Zapier veya API aracılığıyla 7 araç ve daha fazlasıyla yerel entegrasyon
- Web ve mobil cihazlarda kullanılabilir
TeamGantt sınırlamaları
- En iyi proje yönetimi yazılımını arayan küçük takımlar için pahalıdır
- Büyük projelerde sorunlar yaşanabilir
TeamGantt fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Lite: Yönetici başına aylık 19 $*
- Pro: Yönetici başına aylık 49 $
- Enterprise: Yönetici başına aylık 99 $
*Listelenen fiyatlar aylık fatura modeline aittir
TeamGantt puanları ve yorumları
Araç aşağıdaki şekilde derecelendirilmiştir:
TeamGantt alternatiflerini inceleyin!
10. KrispCall
Telefon görüşmeleri için en iyisi
Bir proje yönetimi yazılımı olmasa da, KrispCall geliştirme ekibi ve müşterilerle etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olabilir. Her tür ve boyuttaki işletme için uygun bir bulut tabanlı telefon sistemi. ?
Standart aramalar ve metinlerin yanı sıra, beklemedeki aramalar, etkileşimli sesli yanıt (IVR), arama notları, aktarma, sesli posta ve hafif bir CRM gibi özelliklere de erişebilirsiniz. Ayrıca aramaları kaydedip izleyebilir ve canlı analizlerle analiz edebilirsiniz. Yakında KrispCall, CRM, satış ve işinizi yürütmek için kullandığınız diğer araçlarla entegre olabilecek.
KrispCall'un en iyi özellikleri
- Bulut tabanlı telefon sistemi
- IVR
- Notları çağır
- Sesli posta
- Light CRM
- Çağrı izleme ve analiz
- 6 araçla yerel entegrasyon ve API aracılığıyla daha fazlası (yakında)
- Web, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir
KrispCall sınırlamaları
- Az sayıda entegrasyon seçeneği
- İletişim ötesinde sınırlı işlevsellik
KrispCall fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $*
- Standart: Kullanıcı başına aylık 32 ABD doları
- Enterprise: özel fiyatlandırma
*Listelenen fiyatlar aylık fatura modeline aittir
KrispCall puanları ve yorumları
Aracın puanları şöyle:
Yazılım Geliştirme Proje Yönetimi Araçlarıyla Görevlerin Üstesinden Gelin
Yapışkan notlardan ve beyaz tahtalardan Agile ve ötesine kadar, yazılım geliştirme proje yönetimi araçları uzun bir yol kat etti. Bu makalede ele aldığımız platformlar, görevleri ve son teslim tarihlerini düzenlemekten hataları izlemeye ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmaya kadar işinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
İster küçük bir uygulama ister büyük ölçekli bir sistem üzerinde çalışıyor olun, bu proje yönetimi araçları, karşınıza çıkan her türlü yazılım geliştirme projesini güvenle gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. ?