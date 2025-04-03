Excel, Google E-Tablolar ve ClickUp'ta Ücretsiz RACI Grafik Şablonları

Çok fazla aşçı çorbayı bozar.

Bu eski söz, proje yönetiminde de geçerlidir. Çapraz fonksiyonlu takım üyelerinin rolleri ve sorumlulukları net değilse, bir projenin tamamlanması daha uzun sürer. Bazı durumlarda, proje başarısız olabilir veya tamamlanması daha uzun sürebilir.

RACI şablonu, "çok fazla aşçı" sorununu önler. Görev X'i kimin gerçekleştireceğini, kimin değerlendirme yapacağını ve işin nihai kararını kimin vereceğini açıkça belirtir. Sonuç olarak, proje takımı üyeleri rollerini bilir ve karışıklık ve zaman kaybını önler.

Bu makalede, en sevdiğimiz 11 RACI şablonunu ve bunları projelerinizi düzenlemek için nasıl kullanabileceğinizi paylaşacağız! Ama önce, RACI matrisinin anlamını anlayalım.

RACI Grafiği şablonu nedir?

RACI grafiği (veya RACI matris), proje görevleriyle ilgili takım üyelerinin rollerini gösteren bir grafiktir. Rolleri ve sorumluluk alanlarını tanımlamak için R, A, C ve I harflerini kullanır. RACI'nin anlamı:

Sorumlu (R): Bir görevi yerine getirmekten sorumlu kişiyi gösterir ve iş yapılırken aktif olarak görev alır

Hesap Verebilir (A): Görevi denetleyen bir süpervizörü temsil eder. RACI matrisindeki bu kişi, görevle doğrudan ilgilenmez, ancak işin düzgün bir şekilde tamamlanmasını yönetir ve sağlar

Danışılan (C): Bu, belirli bir çıktı hakkında bilgi sağlayan kişi veya grubu belirtir. Sorumlu kişinin bir işi başarıyla tamamlamasına yardımcı olmak için belirli bir görevle ilgili uzmanlıklarına danışılır

Bilgilendirilen (I): Bir projede görev ilerlemesi ve alınan kararlar hakkında bilgilendirilmesi gereken kişi veya grubu temsil eder

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RACI grafiği, bir projede karışıklığı, yanlış iletişimi ve zaman kaybını önlemek için kimin neyden sorumlu olduğunu belirler ve tanımlar. Takım üyeleri, projeyi doğru ve zamanında tamamlamak için bu grafiği yol gösterici bir pusula olarak kullanabilir.

11 Ücretsiz RACI Grafik Şablonu

RACI grafiği her proje için yararlı olsa da, RACI şablonları farklı şekilde oluşturulmuştur.

Neyse ki, düzinelerce şablonu inceledik ve proje yöneticileri için en uygun olan 11 tanesini derledik. Aşağıdaki şablonlar ücretsizdir ve sektörünüz ne olursa olsun RACI grafiği ihtiyaçlarınızı desteklemek için gerekli özelliklerle donatılmıştır.

Hazır mısınız? Başlayalım!

1. ClickUp RACI Matris Şablonu

Bu Şablonu İndir ClickUp RACI Matris Şablonunu kullanarak farklı görev ve faaliyetlerdeki personelinizin rollerini özetleyin

Bir RACI grafiği, bir projedeki rolleri ve sorumlulukları açıkça tanımlamalıdır; bu şablon bunu sağlar. Bu, bir projedeki takım üyelerinin rollerini tanımlayan ve açıklayan bir RACI Matris grafiğidir. Bu, belirli bir görevi kimin tamamlayacağını, inceleyeceğini veya danışılacağını açıkça belirlemenizi sağlar.

ClickUp'ın RACI Matris Şablonu, benzersiz ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilir. İçeriği güncellemek ve istediğiniz gibi satır ve sütun eklemek çok kolaydır. Daha da iyisi, bazı bölümlerdeki sürükle ve bırak işlevi, şablonu yeni başlayanlar için kolay ve özelleştirilmesi çok kolay hale getirir.

Şablonu gerçek zamanlı olarak düzenleyin, böylece farklı gruplar ve tüm takım üyeleri güncellemelere anında erişebilir. Bu, RACI grafiğini dışa aktarma ve tek tek departmanlar veya grup üyeleriyle paylaşma zamanından tasarruf sağlar.

Dahası, görevleri diğerlerinden ayırt etmek için renk kodları atayabilirsiniz. Örneğin, riskli görevleri renk kodlarıyla işaretleyebilir veya son teslim tarihi yaklaşan görevlere dikkat çekebilirsiniz. Şablonda yapılan tüm değişiklikler buluta kaydedilir, böylece istediğiniz zaman özelleştirmeye devam edebilirsiniz.

Bu ücretsiz RACI matris şablonu, benzersiz özellikleri sayesinde şüphesiz bir üst seviyededir. RACI grafiğine ek olarak, şablonda beklentileri ayarlamak, ek notlar eklemek ve görevleri tamamlamak için gerekli araçları özetlemek için alanlar bulunmaktadır.

Bu şablon, projenizde roller ve sorumlulukların net olmasını sağlamak için hiçbir ayrıntıyı atlamamanızı sağlar.

2. ClickUp RACI Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp RACI Planlama Şablonu, her projeyle ilgili faaliyet için takımınızın rollerini görselleştirmenize yardımcı olur

ClickUp'ın RACI Planlama Şablonu ile proje planlamanızı kolaylaştırın. Bu belge şablonu, proje görevleriyle ilgili takım rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak için net bir grafik sunarak oyunun kurallarını değiştirir. RACI (Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen) çerçevesini benimseyerek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın, hesap verebilirliği ve organizasyonel hedeflerle uyumu garanti edin.

ClickUp'ın RACI Planlama Şablonu şunları yapmanızı sağlar:

Her takım üyesine net sorumluluklar atayın

Potansiyel riskleri ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Tüm proje alanlarında hesap verebilirliği sağlayın

Takım olarak daha organize olun ve daha etkili planlar yapın. Şablonu bugün kullanmaya başlayın ve proje yönetiminizin komutunu elinize alın.

3. Excel RACI Matris Şablonu

excel İndirmeleri aracılığıyla

Bu RACI matris Excel şablonu özelleştirmek çok kolaydır. Süreç otomatikleştirildiğinden grafiğinizi renk kodlarıyla işaretlemek çok basittir, bu da şablonu yeni başlayanlar için kolay kullanılır hale getirir. R, A, C ve I kısaltmalarını atamak çok kolaydır; açılır kutudan seçim yapmanız yeterlidir.

Excel, RACI diyagramı oluşturmak için en iyi platformlardan biridir. Neden mi? Çok sayıda düzenleme seçeneği sunar ve grafiğin her bölümü için belirli kurallar oluşturmanıza olanak tanır. Sonuç olarak, bu şablonu DRASCI (Sürücü, Sorumlu, Hesap Verebilir, Destek, Danışılan, Bilgilendirilen) ve RASI (Sorumlu, Hesap Verebilir, Destek, Bilgilendirilen) gibi RACI modelinin diğer varyantları için de kullanabilirsiniz.

Bu şablonu indirmeden önce sisteminizde Microsoft Excel'in yüklü olduğundan emin olun.

4. Excel RACI Grafik Şablonu

stakeholder Map aracılığıyla

Bu RACI grafik şablonu ile bir görevi ve bu göreve atanan kişiyi veya departmanı hızlı bir şekilde özetleyebilirsiniz. Ardından, her görevi grafikte listeleyin ve her iş için sorumlu, hesap verebilir, danışılan veya bilgilendirilen kişileri belirleyin.

Daha da iyisi, şablon Microsoft Excel ile gereksinimlerinize uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir. Böylece, sektörünüz veya projenizin niteliği ne olursa olsun, takım üyelerinin görevlerini başarıyla tamamlamada kendi rollerini anlamalarını sağlamak için rolleri ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur.

Bu ücretsiz şablon iki biçimde mevcuttur: PDF ve Excel sayfası. Size en uygun olanı seçin ve işinizin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş, iyi organize edilmiş bir RACI grafiği oluşturmaya başlayın.

5. Google E-Tablolar RACI Şablonu

pM Training aracılığıyla

Bu şablon, görevleri yürütülme sırasına göre listelemenizi sağlar, böylece daha acil işler önce, daha az acil olanlar sonra tamamlanır. Bu, son teslim tarihlerinin kaçırılmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Adından da anlaşılacağı gibi, bu şablon Google E-Tablolar formundadır. Google'ı kullanmak, içeriği bulutta kaydeder ve şablonun gerçek zamanlı olarak düzenlenmesini ve birden fazla kişinin RACI grafiğine erişmesini sağlar. Ayrıca, canlı düzenleme, proje gecikmelerini önlemek için ilgili kişilerin güncellemelere anında erişmesini sağlar.

Bulut teknolojisi üzerinde bulunduğu için, bu şablonu kullanarak bir RACI matrisi oluşturmak, grafiklerin takım üyeleri arasında paylaşımını basitleştirir. Bir bağlantı aracılığıyla paylaşın ve Google E-Tablolar'ın özelliklerinden yararlanarak erişimi kolayca kontrol edin.

Kolayca kaybolabilen Excel şablonlarının aksine, bu şablon bulutta mevcuttur: İnternet bağlantısı olan bir mobil veya masaüstü cihazdan istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebilirsiniz.

6. Google E-Tablolar Görev Dağıtımı RACI Matris Şablonu

pM Training aracılığıyla

Google'ın bulut teknolojisiyle desteklenen bu şablon, birden fazla kişinin gerektiğinde erişmesine ve düzenlemesine olanak tanır. Bu, takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar. Şablona erişim ücretsizdir ve projenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirdikten sonra kolayca paylaşılabilir.

Görevleri ve her bir işten sorumlu kişileri kolayca listeleyin, böylece herkes aynı sayfada olsun. Ayrıca, tüm güncellemeler bulutta senkronize edilir, böylece özel şablonların kaybolması endişesi ortadan kalkar (belgeleri, Excel sayfalarını veya PDF dosyalarını yanlışlıkla silme gibi).

7. PM Training tarafından hazırlanan Google E-Tablolar RACI Grafik Şablonu

pM Training aracılığıyla

Bir RACI şablonu, görevleri açıkça göstermeli ve kimin neyden sorumlu olduğunu tanımlamalıdır. Bu şablon, bunu sağlar ve bir RACI grafiğinin temel öğelerinin ötesine geçer. Örneğin, tipik bir RACI matrisinin özelliklerine ek olarak, takım üyeleri bir göreve başlamaya hazır olup olmadıklarını gösterebilirler.

Bir takımın veya bir bireyin atanan görevi ne kadar hızlı ve verimli bir şekilde yaptığını daha iyi anlamak için iş ilerlemesini kaydetmek için bir bölümü vardır. Ayrıca, aşağıdaki görevleri göstererek iş durumuna daha fazla netlik sağlar:

İlerleme

Tamamlandı

Beklemede

Henüz başlamadınız mı?

İncelenmesi gerekiyor

Gecikmiş

Bu, en yüksek verimliliği sağlamanıza ve görevlerin zamanında tamamlanmasına yardımcı olarak proje yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, atanan her göreve not eklemek için bölümler içerir, böylece proje yöneticileri iş performansı hakkında yorum yapabilir.

Şablon bulutta bulunduğundan, takım üyeleri RACI grafiğine kolayca erişebilir ve proje üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir. Canlı düzenleme, ilgili tüm kişilerin proje güncellemelerine gerçek zamanlı olarak erişmesini ve atanan işleri mümkün olan en hızlı şekilde başlatmasını sağlar.

8. Template Lab tarafından basit RACI Grafik Şablonu Excel

template Lab aracılığıyla

Bu RACI şablonu, ismine sadık kalır. Minimum düzenleme gerektiren basit bir biçime sahip rol ve sorumluluk matrisidir. Görevlerin nereye listeleneceğini ve belirli kişilere atadığınız rolleri açıkça gösterir. Bu, şablonu ihtiyaçlarınıza göre hızlı bir şekilde özelleştirmenize ve bir projeyi olabildiğince çabuk başlatmanıza yardımcı olur.

Şablon, görevleri yürütme sırasına göre listelemenizi sağlar, böylece takımlar acil işlere öncelik verebilir. Sonuç? Önceden belirlenen bir son tarihe kadar dönüm noktalarını tamamladığınızdan emin olursunuz.

9. Proje Yönetimi RACI Grafik Şablonu Excel, Template Lab

template Lab aracılığıyla

Projeniz büyük ve birçok çıktı içeriyorsa, bu RACI grafik şablonu size en uygun seçenektir. Onlarca görevi listeleyebilir ve bunları projeye katılan belirli takımlara veya departmanlara atayabilirsiniz. Her bir iş hakkında kolayca yorum yapabilir, geri bildirim veya ek bilgi sağlayabilirsiniz.

10. Excel Anahtar Sorumluluklar Grafiği Şablonu Excel, Template Lab

template Lab aracılığıyla

Satış RACI grafiği şablonu mu arıyorsunuz? Bu şablon, satış projeleri için RACI matris oluştururken ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğu için başka yere bakmanıza gerek yok. Belirli kişilere atadığınız faaliyetleri ve rolleri kolayca tanımlayabilirsiniz. Şablon, belirli bir satış rolünü kime atayacağınızı tam olarak gösterir, böylece size uygun bir RACI matrisi oluşturmak kolaylaşır.

Satış projeleri için bir RACI şablonu oluşturmak istiyorsanız, bu şablon sizi doğru yöne yönlendirecektir. Bir projede kimin sorumlu, hesap verebilir, bilgilendirilmiş ve danışılan kişi olduğunu açıkça belirten bir matris oluşturmak için kullanın.

11. Template Lab tarafından hazırlanan Excel Temel RACI Grafik Şablonu

template Lab aracılığıyla

Bu, rolleri ve sorumlulukları düzenlemek isteyen aileler için en uygun basit bir RACI grafik şablonudur. Belirli bir iş için kimin hesap verebilir, sorumlu, danışılan ve bilgilendirilen kişileri belirlerken, görevleri bunları gerçekleştirecek kişilere göre listelemenizi sağlar.

Evde kullanmak için bir RACI şablonu istiyorsanız, bu şablon size en uygun olanıdır. Görevlerin düzgün bir şekilde organize edilmesi, atanması ve yerine getirilmesi için ihtiyacınız olan tüm temel öğeleri içerir.

RACI Grafik Şablonu Nasıl Kullanılır?

RACI grafik şablonunu dört basit adımda kullanmanın yolu:

Adım 1: Tüm proje görevlerini belirleyin ve listeye ekleyin

Kullandığınız şablona bağlı olarak, projedeki tüm işleri "görevler" veya "etkinlik" sütununda listeleyin. Bazı şablonlar, görevleri bir satırda kaydetmenize izin verir. Liste, daha önemli olanların önce tamamlanmasını sağlamak için yüksekten düşüğe öncelik sırasına göre düzenlenebilir.

Alternatif olarak, işleri düzenli tutmak için görevleri aşamalara ayırabilirsiniz. Bunları nasıl listeleyeceğiniz, size en uygun biçime bağlıdır.

Adım 2: Projeye katılan tüm kişileri listeleyin

Ardından, proje üzerinde dolaylı olarak çalışsalar bile tüm takım üyelerini RACI şablonuna ekleyin. Onları isimlerine veya iş başlıklarına göre listeleyebilirsiniz. RACI grafiğinin, proje planındaki herkesin ismini bilmeyen kişiler için de kullanışlı olması için ikinci seçeneği öneririz. Bu, takım olarak iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Bir SOP oluşturmak için ClickUp görevleri oluşturun ve herkesin görünürlüğü için RACI bireylerini atayın

Adım 3: Her göreve R, A, C ve I kısaltmalarını atayın

Şablonda listelediğiniz her görevde bu harflerden en az biri (R, A, C veya I) bulunmalıdır. R, proje görevlerinde aktif olarak görev alacak kişiyi temsil eder. Kısacası, R etiketli kişi görev yapıcıdır.

Ardından, görevden sorumlu kişi A olarak etiketlenmelidir. Bu kişi görevi denetler ve R olarak etiketlenen kişinin projeyi doğru ve zamanında tamamlamasını sağlar.

Bundan sonra, R'nin bir görevi tamamlamasına yardımcı olmak için uzmanlığı nedeniyle danışılan kişi C olarak etiketlenmelidir. Bu kişi, bir görevle ilgili tavsiye veya ek bilgi sunar. RACI grafiğinizdeki tüm görevlerin C'si olmayacaktır.

Son olarak, görev ilerlemesi hakkında bilgilendirilmesi gereken herkes, bir kişinin takım üyelerine veya liderlerine rapor verdiği I etiketiyle işaretlenir. Bu kişi bir CEO, sponsor veya kuruluşun üst düzey yetkilileri olabilir.

Adım 4: RACI grafiğini paylaşın

Şablonu tamamen özelleştirip doldurduktan sonra, son belgeyi projedeki takım üyeleriyle paylaşın. RACI matrisi, bir projede yer alan herkesin kendi rolünü net bir şekilde anladığı durumlarda en yararlıdır. Şablonunuza bağlı olarak, son grafiği bağlantı, PDF, Word belgesi, HTML veya Excel elektronik tablosu olarak paylaşabilirsiniz.

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RACI Şablonlarıyla Zaman Kazanın ve Proje Sorumluluklarını Belirleyin

RACI grafiği oluşturmak için şablon kullanmak çok değerlidir ve her proje talebi için tekerleği yeniden icat etmekten zaman kazanmanızı sağlar. Sıfırdan başlamak yerine, özelleştirmeye hazır bir yapı ile hazır olursunuz.

ClickUp RACI şablonu, her takım boyutu ve proje gereksinimi için esnektir. Projenin her aşamasında takımınızın verimliliğini artırmak için özelleştirilmiş bir matris oluşturmak için gerekli tüm temel öğeleri içerir. Departmanlar ve paydaşlar arasında işbirliği yapıyorsanız, ClickUp şablonu proje araç kutunuzda mutlaka bulunması gereken bir şablondur. En iyi yanı ne mi? ClickUp sonsuza kadar ücretsizdir!