20 Ücretsiz Ürün Yönetimi Şablonu

Ürün yöneticiniz, ürününüzün yaşam döngüsüyle ilgili yapılacak her şeyde anahtar bir figürdür ve burada her şey derken gerçekten her şeyi kastediyoruz.

Ürün yöneticilerinin neredeyse %80'i ürün tasarımına yardımcı olur, ancak aynı zamanda geliştirme, yönetim stratejisi, pazarlama ve kullanıcı deneyimi gibi diğer alanlarda da görev alır.

Yine de, ürün yöneticilerinin zamanlarının çoğunu beklenmedik sorunları çözmekle geçirmeleri yaygın bir durumdur. Bu hiç de kolay bir iş değildir! 😳

Tüm bunlar, ürün yöneticinizin muhtemelen biraz yardıma ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ve belki bir kokteyle. 🍸

Neyse ki, bu konuda yardım var! Ürün yöneticilerinin zaman kazanmasına ve her adımda daha verimli olmasına yardımcı olacak çok sayıda ücretsiz ve güvenilir ürün yönetimi aracı ve şablonu mevcuttur.

20 ürün yönetimi şablonu

Ürün yol haritanızı uygulamaya koymadan önce, net bir ürün fikriniz olduğundan ve bu ürün için bir pazar olduğundan emin olun. En acil soruları kendinize sorarak en baştan başlayın:

Bu ürün neye benziyor?

Hangi çözümleri oluşturur?

Hedef müşteriler kimlerdir?

Bu liste, ürün yönetimi yolculuğunuzda size yol gösterecek ürün yönetimi şablonlarının baştan sona bir özetidir.

Değer teklifinizi sağlamlaştırmak için şablonlar

1. ClickUp Ürün Özeti Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ürün Özeti Şablonu

Bu ClickUp belgesi, ürününüzün temellerini kapsar ve planlama ve konseptin ilk aşamaları için idealdir.

Araştırma aşamasınd aysanız veya fikrinizi birine sunuyorsanız, bu şablonlar sahip olmanız gereken mükemmel bir araçtır.

Bu ürün özeti şablonu, bu ürünün başarılı olacağına dair bilgilerinizi, ürünün amacını ve değerini içeren belgeleri saklamanıza yardımcı olur. Ürününüzü, çözdüğü sorunu, bağlamını, tasarım notlarını ve daha fazlasını açıklar.

Ürün yönetimine yeniyseniz, bu şablon tam size göre!

2. ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından sunulan Ürün Stratejisi Şablonu

ClickUp'ın Ürün Stratejisi Şablonu, ürün stratejinizi planlamanıza ve görselleştirmenize yardımcı olacak bir yapı sağlar. Tek bir ürün bilgisi kaynağı ve takım sorumluluğu ile sürümleri görselleştirin ve anahtar karar vericiler arasında fikir birliği oluşturun.

3. ClickUp Ürün Lansmanı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından sunulan Ürün Lansmanı Şablonu

Bu ClickUp Ürün Lansmanı Şablonu, yeni bir ürünün lansmanını tanıtmak veya mevcut ürününüzü yeniden lansman yapmak için mükemmeldir. Bir Gantt grafiği, görsel zaman çizelgesi ve belirli ürün lansmanınız için gerekli tüm faaliyetlerden oluşur.

4. Hubspot'tan Alıcı Profili Şablonları

KREDİ: HubSpot

Bu şablon, şu sorunun cevabıdır: Bu ürünü kim kullanır?

Bu şablonlar, alıcı kişiliğiniz olarak bilinen ideal hayali müşteriyi oluşturarak ürününüzün hedef kitlesini araştırmak ve belirlemek için atacağınız ilk adımdır.

Alıcı profiliniz, başarılı olabileceğiniz birincil grubun demografik özellikleri, faizleri, yaşam tarzı, konumu ve ortak hikayesi hakkında kapsamlı bir bakış sağlar. Bu şablonlar, bu kişileri oluşturmanıza yardımcı olur ve paydaşlara sunum yaparken benzer müşterilere ürününüzün değerini kanıtlamanıza yardımcı olur.

5. Excel Ürün Karşılaştırma Şablonu

KREDİ: Smartsheet

Smartsheet'in bu Excel şablonu, ürün özelliklerini diğer benzer ürünlerle karşılaştırmak için kullanılır.

Siz veya ürün yöneticiniz, ürününüzün değerinin benzer sorunları çözen diğer ürünlere kıyasla nasıl olduğunu görmek için bunu kullanabilirsiniz.

Ayrıca, bu şablonu ürününüzün farklı yinelemelerinde birden çok kez kullanabilirsiniz. Bu nedenle, ilk tasarım ve geliştirme aşamalarında yararlı bulabileceğiniz gibi, rekabet gücünüzü korumak için güncellemeleri değerlendirirken de geri dönüp bu şablonu kullanabilirsiniz.

6. Intercom tarafından sunulan Hikaye Şablonu

Ürün yol haritanızı oluşturma düşüncesi sizi zorluyorsa veya sprintler biraz karmaşık geliyorsa, bu şablon sizin için daha iyi bir sonraki adım olabilir.

Bu şablon kısa ve öz, ancak ürününüzü haklı çıkarmak ve hayata geçirmeye başlamak için gerekli küçük ayrıntıları belirlemenize yardımcı olacaktır.

Değer teklifinizi veya ürününüzün çözdüğü sorunla ilgili "hikayenizi" ve tasarım planınızı özetleyin.

UVP'nizi roman uzunluğunda bir belgeye dökmeden özetlemek hala zor geliyorsa, ürününüzün özelliklerini ve anahtar sürümlerini listelemekle başlayın. Bu, bu özellikleri hayata geçirmek için ilk görevleri ve son teslim tarihlerini önceliklendirmenize ve yol haritanızın sonunda şekillenmesine yardımcı olacaktır.

Ürün yol haritalarınızı yönetmek için şablonlar

Ahh, şimdi işin güzel kısmına geliyoruz, ürün yol haritasını oluşturmaya.

Stratejik yol haritanız, ürün yönetimi için yol göstericinizdir. Verimli bir yönde istikrarlı bir şekilde ilerlemenizi sağlar ve uzun ve kısa vadeli hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olur.

7. ClickUp Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Bu Şablonu İndirin Fikirlerinizi net bir şekilde düzenleyin ve bu ClickUp Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile pazarı fethetmeye başlayın

Artık yeni ürününüz, projeniz veya planınız için görsel olarak çekici bir yol haritası oluşturabilirsiniz. ClickUp'ın Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu, yeni bir ürünün yaşam döngüsünü ve bunun gerçekleşmesi için ilgili kişileri takip etmenizi sağlar. Tamamlanan bir yol haritası, yeni ürünlerin gelecekteki proje yönetimi için rehber görevi görür.

8. ClickUp Asgari İşlevsel Ürün Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp tarafından sunulan Minimum Uygulanabilir Ürün Şablonları

ClickUp'ın Minimum Viable Product Template (Asgari İşlevsel Ürün Şablonu), ürününüzün yol haritasını planlamanıza yardımcı olur. Bu asgari işlevsel ürün şablonu, asgari ürünün uygulanabilir olup olmadığını belirlemek için bir kılavuz görevi görür. Ürün doğrulama stratejisinin geliştirilmesine de yardımcı olabilecek bir dizi kritik soru içerir.

9. Ürün Geliştirme Şablonu

KREDİ: Miro

Miro'nun bu şablonu, farklı işlevlere sahip takımların aynı alanda birlikte çalışmasına ve genel hedefleri yönetmesine yardımcı olur.

Çoğu Agile geliştirme takımı işlevler arasıdır, yani farklı beceri setlerine sahip bir grup birey, çalışan bir ürün oluşturmak için birlikte çalışır. Ancak Agile çerçeveleri çok popüler olsa da, ankete katılan ürün yöneticilerinin üçte ikisinden fazlası işlevler arası takımlara sahip değildir.

Bu yöntem size henüz uygun gelmiyorsa veya tamamen yeni bir şeyse, bu şablon çevik ürün yönetiminin temelini oluşturacaktır. 🙏🏻

Miro'nun ClickUp ile entegre olduğunu bahsetmiş miydik? 👀

Miro'nun Ürün Geliştirme Şablonu, ClickUp'taki Gantt görünümünü andırır ve ClickUp'ta Embed görünümü ile görevlerin yanına eklenebilir.

ClickUp'ın Sprint Şablonu

Bu, daha orta düzey bir şablondur, ancak çok güçlüdür. Görevlerinizin ilerlemesini izlemek için sekiz durum, bir Özel Alan ve üç görünüm içerir. 😱

Büyük projelerde, geliştiriciler zaman çizelgesini yönetilebilir zaman dilimlerine bölmek için Sprint'leri kullanır.

Görevler bu Sprint'lere bağlanır ve Sprint zaman diliminde bu görevler tamamlandığında proje ilerlemeye devam eder. Tamamlanmamış Sprint görevleri bir sonraki Sprint'e aktarılır.

Profesyonel ipucu: ClickUp'ta bir görevi her tamamladığınızda tekrarlayan eylemlerde zaman kazanmak için Sprint Otomasyonları ayarlayabilirsiniz!

Dahası, bu şablonla şunları yapabilirsiniz..

Özel Alanlarda Sprint zaman tahminleri ve puanları belirleyin

Takımınızın sprint ihtiyaçlarına göre görevlerinizi, Özel Alanları, durumları ve görünümleri nasıl özelleştireceğinizle ilgili adım adım talimatları bulun

KREDİ: Trello

ClickUp'ın Pano görünümüyle benzer işlevselliğe sahip olan Trello'nun bu aracı, görevlerinizi görüntülemenize ve önceliklendirmenize yardımcı olur.

Bu şablon, proje zaman çizelgenizde kalan eylem öğelerinin işbirliğine dayalı görsel bir temsilidir ve görevleri bir sütundan diğerine taşıyarak tamamlanma durumlarını göstermenizi sağlar.

Daha fazla ayrıntı için görevleri tıklayın ve görev kartınıza bir bağlantı paylaşın veya ekleyin. Ve ClickUp'ın Trello entegrasyonunu kullanarak işlerinizi sadece birkaç tıklama ile otomatik olarak yükleyin!

Bu geriye dönük araçları inceleyin!

12. Kullanıcı Akışı Şablonu

KREDİ: Miro

Sisteminizi yeniden gözden geçiriyor ve mevcut ürününüzü iyileştirmenin veya web sitenizdeki dönüşüm oranlarını artırmanın yollarını arıyorsanız, bu şablon tam size göre.

Miro'nun bu şablonu, sizi müşterinin yerine koyar ve her zaman müşteriyi öncelikli tutmanızı hatırlatır. Müşterinin sisteminizi veya ürününüzü kullanırken attığı adımları görsel olarak haritalandırır ve daha sezgisel bir arayüz oluşturmanıza yardımcı olur.

Kullanıcı akışınızın başlangıcını ve sonunu net bir şekilde belirleyin, müşterinin ilerlemesini istediğiniz yönü belirleyin ve karar noktalarını tanımlayın.

Bu şablonu beğendiyseniz, ClickUp'ın Zihin Haritalarını da mutlaka inceleyin . 😎

Farkı yaratan ayrıntılar için şablonlar

ClickUp tarafından sunulan Sürüm Notları Şablonları

Bu yeni başlayanlar için uygun ClickUp Sürüm Notları Şablonu, mühendislik takımlarınızı ürününüzdeki güncellemelerden haberdar etmek için olmazsa olmaz bir şablondur!

Yeni sürümler için değer teklifinize ayrıntılar ve revizyonlar ekleyin ve bu ClickUp Belgesiyle güncellemeleri dışarıya nasıl sunacağınızı planlayın.

Ürünler, piyasaya sürüldükten sonra bile müşteri geri bildirimleri ve yenilikler sayesinde değişmeye ve gelişmeye devam eder. Ürününüzün nereye doğru gittiğini belirlemek ve herkesin bu konuda aynı sayfada olmasını sağlamak çok önemlidir. Bu şablon, bu zor işi sizin yerinize yapsın. 😌

Bonus: Basın Bülteni Şablonları!

14. Google E-Tablolar Ürün Planı Şablonu

KREDİ: Google E-Tablolar

Bu şablonu, strateji, pazar analizi, hedef kitle türleri ve değer önerisinin kısa bir özeti dahil olmak üzere ürün lansmanınızla ilgili bilgileri bir arada tutmak için referans sayfası olarak kullanın.

Bu Google E-Tablolar şablonu, her hücrenin ihtiyacınız kadar ayrıntılı yanıt verebileceğiniz bir alana sahip bir belgeye benzer şekilde düzenlenmiştir. Bu şablonu, tamamladığınız işleri, önemli görevleri ve başarılı bir ürün lansmanı stratejisi uygulamadan önce tüm temel unsurları kapsadığınızdan emin olmak için son kontrol aracı olarak kullanabileceğiniz kişisel Spark Notes notlarınız olarak düşünün.

ClickUp Dokümanlar'da kendi ürün lansman planınızı özelleştirin veya Google E-Tablolar'ınızı görevlerinize ve belgelerinize kolayca ekleyin!

Profesyonel ipucu: Görev açıklamalarının sonundaki Özel Alanlara bağlantı vererek ürün lansman planınızı her zaman elinizin altında bulundurun!

15. Ürün Sürümü IG Şablonu

KREDİ: Canva

Canva, seni nasıl seviyorum? Sayayım... Bu şablonla başlayayım!

Canva, sosyal medya uzmanı olmanıza gerek kalmadan sosyal medya için yüksek kaliteli grafikler ve görseller oluşturmanıza yardımcı olmasıyla bilinir. Bu şablon da farklı değil!

Ürününüzle ilgili bilgileri paylaşmak ve ilk farkındalığı yaratmak için markanıza uygun, estetik açıdan hoş bir Instagram hikaye şablonu oluşturun! Sosyal medya gönderileriniz için tak ve çalıştır gibi.

Canva, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda açık lisanslı tema sunar, bu nedenle pazarlama stratejinize uygun bir tema mutlaka olacaktır.

Özellikle işlevler arası bir takımda çalışmıyorsanız, bu şablon sizin için çok yararlı olacaktır. Bu şablonla ilgili daha iyi haberler ister misiniz? Bu aşamadaysanız, ürününüz muhtemelen dünyayla paylaşılmaya hazırdır! 😍

16. ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu

Web sitenizdeki hataları ve sorunları izleyin ve takip edin ve bunları takımınıza kolayca atayın

Hata izleme, yazılımın etkili, güvenilir ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için önemlidir. Bu ClickUp hata izleme şablonu, diğer işlerinizi yaptığınız yerde hataları raporlamanıza, izlemenize ve önceliklendirmenize olanak tanır.

ClickUp'ın Hata ve Sorun İzleme Şablonu, QA analistlerinin, mühendislerin veya herhangi bir Agile takımının önceden oluşturulmuş görünümler, Özel Durumlar, Özel Alanlar ve daha fazlasıyla sorun izleme konusunda zaman kazanmasına yardımcı olur.

17. Airtable tarafından sunulan Hata İzleme Şablonu

KREDİ: Airtable

Ürün geliştirme sürecinde veya ürünü piyasaya sürdükten sonra hatalarla karşılaştığınızda, Airtable'ın bu şablonu ürün yöneticilerinin bu hataların durumunu önceliklendirmesine ve yönetmesine yardımcı olur.

Hata ve olay raporlarını belirli kişilere atayın, mühendislik takımı için öncelikleri metin ve renklerle sıralayın, açıklamalar ekleyin, raporun ne kadar süredir açık olduğunu, orijinal kaynağını ve daha fazlasını not edin. Gerçek Airtable tarzında, bu şablon canlı bağlantılar içeren bir elektronik tablo gibi düzenlenmiştir ve gerektiğinde hızlıca geri dönmek için formlar ekleyebilirsiniz.

Bu şablonu neden seviyoruz? Çünkü Airtable şablonunuzu ClickUp'a gömerek, ekstra sekme açmadan erişebilirsiniz. 😉

KREDİ: Aha

Hedefler ve anahtar sonuçlar, diğer adıyla OKR'ler, ürün yöneticilerinin ürününüzün başarılarını ölçmelerine yardımcı olan popüler bir hedef belirleme çerçevesidir. OKR'lerinizi tanımlamak, ürününüz için başarının neye benzeyeceğini belirlemenize de yardımcı olur ve bu nedenle OKR'lerinizi izlemek son derece önemlidir.

Excel'deki bu OKR güven izleme şablonu, ürün yöneticilerinizin ürününüzün ilk değer teklifinize göre ne kadar başarılı olduğunu belirlemesine yardımcı olur. Bu tabloyu, tamamladığınız işlere biraz sayısal güven katmak veya gelişmesi gereken alanları belirlemek için kullanın.

Ancak OKR'lerle yetinmenize gerek yok! Ürününüzün genel sağlığını ve başarısını ölçmenize yardımcı olacak çok sayıda değerli anahtar performans göstergesi ve metrik bulunmaktadır. 👀

Jira ile Aha! 'yı karşılaştırın .

Bonus: Ürün fiyat listesi şablonları!

19. ClickUp OKR ve Hedefler Şablonu

ClickUp tarafından OKR ve Hedefler Şablonu

Takımınızın hedeflerini izlemek için ClickUp'ın OKR ve Hedefler Şablonunu kullanın. ClickUp'ın esnek yapısı, şirketinizin şirket, departman ve hatta takım hedeflerini oluşturmasına olanak tanır. Hepsi genel hedefe doğru ilerler! Bu şablonla, çeşitli görünümler şirketiniz ve takımınız içindeki alanları filtrelemenizi sağlar.

Bonus: Ürün yöneticileri için yapay zeka araçları

20. ClickUp Ürün Gereksinimleri Şablonu

ClickUp tarafından Ürün Gereksinimleri Belgesi

Ürün piyasaya sürüldükten sonra bile yapılacak işler bitmez! Yeni özellikler, ilk yineleme kadar zaman, özen ve ürün yönetimi gerektirir.

ClickUp tarafından hazırlanan bu Ürün Gereksinimleri Belgesi Şablonu, ürün yöneticilerinin yaptıkları işlerin nihai hedefe değer katacağından emin olmaları için kişisel bir kontrol listesi gibidir.

Bunu, stratejik kararlar aldığınızdan emin olmak için yeni özelliklerin açıklamasını, tasarımını, hikayesini, hedef kitlesini ve ayrıntılarını ayrıştırmak ve sağlamlaştırmak için bir mini ürün yol haritası şablonu olarak düşünün.

İlgili: Proje Teklifi Nasıl Yazılır ve Ürün Yöneticisi Mülakat Soruları

Ürün Yönetimi Şablonu Kullanmanın Avantajları

Ürün yöneticisi olmasanız da bir ürün yöneticisiyle yakın bir şekilde çalışıyorsanız, bir ürün geliştiriyorsanız, mevcut süreçlerinizi yeniden değerlendiriyorsanız veya sadece biraz zaman kazanmak istiyorsanız, bu şablon listesi tam size göre.

Bu ürün yönetimi şablonları, kapsamlı bir iş yönetimi çözümü sunmak amacıyla oluşturulmamıştır. Ürününüzle ilgili belirli eylem öğelerine ilişkin bilgileri, bulması ve anlaması kolay bir şekilde saklamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Önceden hazırlanmış şablonlar, süreçleri oluşturmak, yol haritaları oluşturmak ve her ayrıntının ele alınmasını sağlamak için son derece yararlı olabilir, ancak ürün yöneticisinin rolünün gerçek yönetim kısmına yardımcı olma konusunda destek sağlamazlar.

Ürün yöneticiniz, başarılı bir ürün lansmanından sonra da uzun süre işin başında kalacaktır. Yeni yinelemeler, hatalar ve müşteri geri bildirimleri, ürün yöneticilerini sürekli hareket halinde tutar ve ciddi ilerleme kaydetmek için genellikle basit belgeler veya elektronik tablolardan daha fazlasına ihtiyaç duyarlar.

Peki, ürün yönetimi ile ilgili her şey için zaman kazanmanın en iyi yolu nedir? 🥁🥁🥁

Bu şablon listesini, varlıklarınızı tek bir yerde birleştirmek, düzenlemek ve yönetmek için geliştirilmiş güçlü ürün yönetimi yazılımıyla tamamlayın.

ClickUp gibi. 🚀

ClickUp, ürün yönetimi süreçlerinizi kolaylaştırmak için yüzlerce araç sunar ve her özelliğin merkezinde işbirliği ve özelleştirme imkanı sunar.

Bir sonraki ürün lansmanınız için Ürün Yönetimi Şablonlarını kullanın

Ürün yöneticisinin işi asla bitmezmiş gibi gelebilir, ancak bu şablonları en başından sonuna kadar kullanmak, ürün yöneticinizin zamandan ve enerjiden tasarruf etmesine ve birçok potansiyel sorundan kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Bu listede veya ClickUp'ın Şablon Merkezi ' nde gördüklerinizden biraz daha fazlasına ihtiyacınız varsa, sorun değil! ClickUp'ta kendi özel şablonlarınızı da oluşturabilirsiniz!

Size yardımcı olmak için buradayız ve tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu biliyoruz, çünkü ClickUp tam anlamıyla bunun için oluşturuldu. 🥳

Verimlilik sihrimizi işimize koyalım, siz de hayalini kurduğunuz ürün yol haritasını uygulamaya odaklanın! ClickUp'ı indirin ve ücretsiz olarak başlayın! ✨