2025'in En İyi 10 Otomasyon QA Test Yazılımı Aracı

Piyasada çok sayıda QA test yazılımı aracı bulunmaktadır, ancak hepsini denemek zaman alıcıdır ve en kullanışlı olanını seçmek zor olabilir.

Böylece zor işi sizin için biz yaptık!

QA takımlarının sürüm süreçlerini hızlandırmak, verimliliklerini artırmak ve daha az hata içeren veya hiç hata içermeyen ürünleri piyasaya sürmek için kullandıkları modern araçları araştırdık ve bulduk.

QA alanında yeni başlıyor ve doğru yazılım test araçlarını arıyorsanız veya bu alanda deneyimliyseniz, listemizdeki araçlardan bazılarını seçerek işinizin en az bir yönünü iyileştirebileceğinizden eminiz.

Ya da kim bilir, belki de hepsini araç kutunuza ekleyerek ş Akışınızı kökünden değiştirecek ve teknik borçlarınızı önemli ölçüde azaltacaksınız.

1. ClickUp

Hata izleme ve proje izleme yazılımları için en iyiler

Mükemmel Agile iş akışını oluşturun ve işinizi görselleştirmek ve proje yönetimini iyileştirmek için esnek bir Kanban sistemi kurun. ClickUp'ın Pano görünümü ile

ClickUp, her tür takım için tasarlanmış hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı ve verimlilik aracıdır. Yüzlerce özelleştirilebilir özellik ve tamamen özelleştirilebilir bir platform sunar, bu da takımların ClickUp'ı hata izleme ve sorun yönetimi dahil olmak üzere her türlü kullanım durumuna, ihtiyaca, tercihe ve iş akışına uyacak şekilde yapılandırabileceği anlamına gelir.

ClickUp'ı hata izleme ve QA testi için kullanışlı bir araç yapan nedir? İşte onu kalite güvence takımları için harika bir araç yapan birkaç anahtar özellik:

1️⃣ Özelleştirilebilir platform: QA süreçlerinize ve projelerinizin ihtiyaçlarına uyacak şekilde ClickUp'ı oluşturun. İşe gerektiği kadar ayrıntı eklemek için Özel Alanlar, akıcı bir iş akışı için özel görev durumları ve otomasyon ve Sprint Puanları gibi 35'ten fazla ClickApp ile özelleştirilebilir görevler gibi esnek ve güçlü özellikleri kullanın.

2️⃣ İşbirliği özellikleri: Dijital Beyaz Tahtalar, Belgeler, yorumlar, Proofing, ClickIp'te E-posta, Sohbet görünümü ve daha fazlasıyla her tür projede birlikte çalışmayı kolaylaştıran güçlü işbirliği özellikleriyle ekip çalışmasını kolaylaştırın.

3️⃣ Gerçek zamanlı raporlama özelliğine sahip gösterge panelleri: Tüm işlerinizi bir bakışta görebileceğiniz özel gösterge panelleri oluşturun ve bunları takımınızla kolayca paylaşın.

4️⃣ 15'ten fazla özel görünüm arasından seçim yapın: Takımınız için mükemmel Agile iş akışını oluşturmanıza ve etkili bir şekilde yönetmenize olanak tanıyan Liste, Tablo, Gantt grafiği, Takvim ve Pano görünümleri dahil olmak üzere işlerinizi istediğiniz şekilde görüntüleyin. ClickUp'taki Pano görünümü, takımların hata avlarını planlamasına, çevik projeleri yönetmesine, görevleri bölmesine ve atamasına ve mühendislik takımlarıyla daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için kullanıcı dostu bir hata izleme panosu olarak kullanılabilir. Hata alma sürecinizi kolaylaştırmak için, takımınız Form görünümünü kullanarak, bir gönderi alındığında otomatik olarak bir görev oluşturan özel Formlar oluşturabilir.

5️⃣ Şablon kitaplığı: Mühendislik ve ürün takımları için şablonlar dahil, her ihtiyaca uygun, kullanımı kolay ve özelleştirilebilir şablonlara erişin.

Örneğin, ClickUp'ın Hata ve Sorun İzleme Şablonu, görev yönetimi, raporlama ve izleme için güçlü bir çözüm sunarak proje takımlarının ilerlemeyi yönetmesine, riskleri azaltmasına ve kaynakları optimize etmesine olanak tanır. Hata ve sorunların çözümü için merkezi bir hub sağlar ve tutarlı iletişim, zamanında çözüm ve proje durumuna ilişkin daha iyi görünürlük sağlamak için departmanlar arasında işbirliğini teşvik eder. Bu şablonu kullanarak hata kuyruklarının ve raporlarının, sprint notlarının ve ürün özetlerinin oluşturulmasını basitleştirin.

ClickUp'ın Hata ve Sorun İzleme Şablonları ile otomatik ve özel iş akışları, özel giriş formları, esnek görünümler ve daha fazlasını kullanarak işlevler arası işbirliğini teşvik edin ve daha iyi ürünleri daha hızlı teslim edin

Agile test kurulumunuza hızlı bir başlangıç yapmak için ClickUp'ın diğer bazı özellikleri aşağıda yer almaktadır!

En iyi özellikler

Özelleştirilebilir hata izleme görünümleri : Agile, Scrum veya Gantt grafikleri gibi herhangi bir proje stilini kullanın

Görev bağımlılıkları: Bağımlılıkları kullanarak takımların hataları doğru sırayla çözmesine ve gereksiz işlerin tamamlanmasını önleyin

Özel görev durumu, Etiketler ve Öncelikler : Özel etiketler ve sorun bulundu ve çözüldü gibi durumlarla görevlerdeki hatalar hakkında daha fazla ayrıntı verin veya bir görevin aciliyetini göstermek için öncelikler belirleyin

Görev otomasyonu: 50'den fazla otomasyon aracını kullanarak iş akışlarını kolaylaştırın ve tekrarlayan işleri azaltın

ClickUp Belgeleri: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak yeni ekip üyeleri için yol haritaları ve süreç özetleri oluşturun

Chrome uzantısı : QA ş Akışınızı düzenleyin

Mobil uygulama : Mobil uygulama ile ClickUp'a her zaman her yerden erişin

Her takım için şablonlar: Önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir şablonlarla zaman kazanın, daha akıllı çalışın ve süreçlerinizi tutarlı tutun Önceden oluşturulmuş ve özelleştirilebilir şablonlarla zaman kazanın, daha akıllı çalışın ve süreçlerinizi tutarlı tutun

Entegrasyon yetenekleri: ClickUp'ın bu kadar harika bir kalite güvence aracı olmasının bir başka nedeni, Slack, Google Takvim ve Github gibi 1.000'e kadar araca sahip sürekli entegrasyon yetenekleridir

Sınırlamalar

Özelleştirme seçenekleri, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,7 (6.592 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3.632 yorum)

"Projelerimizi, görevlerimizi, hata izleme ve sprintleri yönetmek için kullanmaya başladık. Şimdi sözleşmeleri takip etmek, envanteri yönetmek, ürünleri yönetmek, rakipleri takip etmek, yeni özellikler geliştirmek, destek biletlerini yönetmek, yeni müşterilerde sistem uygulamasını takip etmek ve stratejik planlamayı izlemek için kullanıyoruz. İşimiz için İsviçre çakısı gibi. "—G2 Crowd

2. Jam

Ücretsiz Chrome uzantısı Jam'i kullanarak, kullandığınız araçta daha iyi hata raporları oluşturmak için geliştirici bilgilerini içeren bir bağlantı oluşturun

Jam, konsol günlüklerini ve ağ isteklerini otomatik olarak yakalayan bir ekran kayıt aracıdır. QA'lar için hata raporlamayı sorunsuz hale getirir ve hata düzeltme için gerekli tüm verileri tek bir bağlantıda sağlayarak mühendislerle işbirliğini kolaylaştırır.

Bu araç, QA testlerinde tek bir tıklama ile tüm ilgili hata raporlarını toplamak için kullanılabilir, böylece mühendislerle işbirliği kolaylaşır ve çoklu iletişim noktalarının gerekliliği azalır.

Ayrıca Jam, ClickUp, Slack ve Github gibi en yaygın kullanılan araçlarla entegre olarak QA hata raporlarının paylaşımını kolaylaştırır ve değerli verileri mevcut süreçlere doğrudan ekler.

En iyi özellikler

Anında Tekrar Oynatma özelliğine erişin

Ekranınızı kolayca kaydedin ve açıklama ekleyin

İlgili konsol günlüklerini ve ağ isteklerini otomatik olarak yakalayın

Tarayıcı ve cihaz özelliklerini kaydedin

Hata raporlarınızın bağlantılarını paylaşın veya doğrudan favori hata izleme panonuza gönderin

Favori hata izleme araçlarınızla (ClickUp dahil) sıkı bir şekilde entegre olur

Sınırlamalar

Bazı özel durumlarda, ekran kayıtları mühendisin sorunu tespit etmesi için yeterli olmayabilir

Fiyat

Ücretsiz plan

Takım : Aylık 10 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

Product Hunt: 4,6 üzerinden 5 (98 yorum)

"Jam uzantısı, mühendislik takımımıza hataları bildirmeyi ve sorunun ne olduğunu anlamalarına yardımcı olmayı çok kolaylaştırıyor. Takımımızın çok fazla gidip gelerek iletişim kurmasını önledi." — Tim Rittenhouse, Chrome Web Mağazası Yorumları

3. BrowserStack

via Browserstack

BrowserStack, QA'ların ürünlerini 3000'den fazla gerçek cihaz ve tarayıcıda test etmelerine olanak tanıyan bir mobil uygulama ve tarayıcı test platformudur. Herhangi bir web veya mobil uygulamanın çalıştırılmasına ve son kullanıcı platformlarıyla uyumluluğunun test edilmesine olanak tanıyarak, tüm cihazlarda tutarlı ve sorunsuz bir son kullanıcı deneyimi yaratır.

En iyi özellikler

3000'den fazla masaüstü tarayıcıya ve gerçek cihaza erişim

Github ve Slack gibi verimlilik araçlarıyla kolayca entegre olur

Regresyon testi için sayfa performansı hakkında bilgiler sunar

Yerelleştirilmiş tarama için 100'den fazla ülkede coğrafi konum belirleme özelliği

Hızlı dağıtımlar için localhost, hazırlık ve gizli web sitelerine erişim

Mobil cihazlarda bile Chrome ve Safari'de kolayca hata ayıklama yapabilen mobil geliştirme araçları

Sınırlamalar

BrowserStack güvenlik testi özellikleri sunmaz

Fiyat

Masaüstü : Aylık 29 $

Masaüstü ve Mobil : Aylık 39 $

Takım : Aylık 150 $ (beş kullanıcı için)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (462 yorum)

Capterra: 4,4 üzerinden 5 (161 yorum)

"Web sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı neredeyse tüm platformlarda test etmek ve cihaz uyumluluğunu sağlamak için en iyi araçlardan biri BrowserStack'tir. Test otomasyonu en iyi özelliklerinden biridir. Kurulumu ve kullanımı basittir ve son derece güvenlidir. Bu gerçek telefonlar, web sitemizi ve uygulamalarımızı gerçekçi bir ortamda deneyimlememizi sağlar. Her durumda gerçekten yardımcı ve destekleyici oluyorlar." —Abhishek P., G2 Reviews

4. Sahte Dolgu

via Fake Filler

FakeF il ler, veri alanlarını otomatik olarak doldurmak ve formların işlevselliğini test etmek için kullanılan bir tarayıcı uzantısı ve yazılım test aracıdır.

Bir QA olarak, FakeFiller'ı kullanarak giriş ve kayıt formlarını test etmek için zaman alan ve tekrarlayan görevleri azaltmak amacıyla giriş alanlarını sahte verilerle hızlı bir şekilde doldurabilirsiniz. Bu tarayıcı uzantısı, form doldurma gibi tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek size değerli zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. Ayrıca her durum için çok çeşitli şablon alanları sunar.

En iyi özellikler

Tekrarlanan form testleri için şablonlar oluşturun

Mevcut ön tanımlı kullanım örneklerinden birini seçin veya kendi örneğinizi oluşturun

Tarayıcılar ve cihazlar arasında ayarlarınızı senkronize edin

Tek bir tuşa basarak istediğiniz uzunlukta formu doldurun

Sınırlamalar

Tuş kısayolları, bir sayfadaki her şeyi önceden doldurur ve bazen mevcut alanları siler

Fiyat

25 alan için ücretsiz

Pro Aylık : Aylık 3,99 $

Pro Yıllık: Yıllık 40 $

Müşteri puanları ve yorumları

En İyi Araçlar : 4. 5 üzerinden 1 (156 yorum)

Chrome Web Mağazası: 4,2 üzerinden 5 (704 yorum)

"Fake Filler en iyisi. Birçok başka programı denedim, ama Fake Filler hepsinden üstün. Harika özellikler. Alanlar için özelleştirme, dışa/içe aktarma ayarları, senkronizasyon, birçok seçenek. Ön tanımlı ayarlar çoğu şey için iyi çalışıyor. Aferin! Firefox için de mevcut!" —Jeremy H., Chrome Web Mağazası Yorumları

5. Mailinator

mailinator aracılığıyla

Mailinator, QA'ların e-posta ve SMS iş akışı testleri için kullanabileceği gizli bir yönlendirme mesaj sistemidir.

QA test takımları, 2FA kimlik doğrulamaları, kayıt formları veya şifre sıfırlama dizileri gibi e-posta iş akışlarının otomasyon testleri için Mailinator'ı kullanabilir ve potansiyel hatalar ve geri dönüş testleri için test senaryolarını kolayca bulabilir ve bu hatalar ve geri dönüşler, rastgele olarak yeni kullanıcıların kayıt akışlarını kesintiye uğratabilir.

Mailinator, erişim noktalarının güvenliğini sağlamak için çok çeşitli test senaryoları ve webhook'lar için sınırsız sayıda gizli gelen kutusu ve gizli alan adı ile API erişimi sunar.

En iyi özellikler

Sınırsız e-posta adresini test etmek için sınırsız gizli gelen kutusu

Bol Test e-postalarının kalıcı depolama

Saniyede 1.000'e kadar e-posta ve aylık 3 milyondan fazla e-posta

Testleri IP ve e-posta içeriğine göre filtrelemek için yönlendirme kuralları

Tek bir görünümde incelenebilen 5'ten fazla gizli alan adı

Sınırlamalar

Arşivleme seçenekleri ve beyaz liste/kara liste seçenekleri yoktur.

Fiyat

Doğrulanmış Pro : Ücretsiz

İş : Aylık 79 $

Business Plus : Aylık 159 $

Enterprise: Aylık 495 $

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,2 üzerinden 5 (8 yorum)

Capterra: 4,6 üzerinden 5 (73 yorum)

"Malinator, yoğun QA takımları için vazgeçilmez bir araçtır. E-posta ve SMS yönetimini gerçekten basitleştiriyor, böylece QA faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabiliyoruz."—Tony H., Capterra Yorumları

6. TestRail

testRail aracılığıyla

TestRail, QA takımınızın test planlarını belgelemek ve izlemek için kullanılan bir test yönetim platformudur. QA'lar, TestRail'i süreçlerini kolaylaştırmak, test kapsamını artırmak ve gerçek zamanlı içgörüler elde etmek için bir test otomasyon aracı olarak kullanabilir.

TestRail, gerçek zamanlı ilerlemeyi izlemeye yardımcı olur ve daha yüksek performanslı testler ve daha hızlı özellik teslimatı için takımların izlenebilirliğini artırır.

En iyi özellikler

Ürünün farklı çalıştırmalarını, planlarını ve paketlerini test edin

Daha hızlı test yönetimi için özel vaka şablonları

Test senaryosu sürümleme

Tüm takım için rol tabanlı erişim kontrolü

Hata izleyiciler ve verimlilik araçlarıyla entegre olur

Sınırlamalar

Güvenlik testleri, özellikleri açısından yetersizdir

Fiyat

Profesyonel Bulut : Aylık 34 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Enterprise Cloud : Aylık 69 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla

Profesyonel Sunucu : Beş kullanıcı için yıllık 1.905 ABD doları

Kurumsal Sunucu: Beş kullanıcı için yıllık 3.600 dolar

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,3 üzerinden 5 (488 yorum)

Capterra: 4,3 üzerinden 5 (165 yorum)

"TestRail, QA olarak günlük rutinimin bir parçası haline geldi. Sevdiğim birçok özelliği var ve hala geliştirilmeye devam ediyor. Test senaryosu düzenleme, test paketi ve test çalıştırma yönetimi özelliklerini çok seviyorum. Dönüm noktası özelliği de sürümler arasındaki test sonuçlarını yönetmede çok yardımcı oluyor. Test senaryosu özelliği ilk başta biraz korkutucu gelebilir, ancak alıştığınızda çok seveceksiniz. "—Jessie S. , G2 Reviews

7. Selenium

via Selenium

Selenium, farklı tarayıcılarda (Chrome, Safari, Edge vb.) ve platformlarda web uygulamalarını doğrulamak için kullanılabilen otomatik test için bir çerçevedir. QA'lar Selenium'u kullanarak Python, C# veya Java gibi birçok dilde Test Komut Dosyaları yazabilir.

Selenium çerçevesi, QA takımları ve kuruluşların otomatik regresyon testleri (Selenium WebDriver), hata yeniden üretme komut dosyaları ve otomasyon destekli testler (Selenium IDE) ile birden fazla makine ve ortamda testlerin dağıtımı ve çalıştırılması (Selenium Grid) için kullanabilecekleri üç araç içerir. Şirketlerin ihtiyaçlarına ve gerçekleştirmeleri gereken yazılım testlerinin türüne bağlı olarak, yukarıdaki araçların her birinin ölçülmesi gereken artıları ve eksileri vardır.

En iyi özellikler

Çapraz platform ve çapraz tarayıcı test otomasyonları

Tarayıcıyla doğrudan iletişim kurar (Selenium WebDriver)

Test sırasında DOM öğelerine kolayca erişebilir

AJAX tabanlı senaryolarla web uygulamalarının test edilmesini destekler (Selenium WebDriver)

Sınırlamalar

Açık kaynaklı bir araç olması nedeniyle, uzman yardımı olmadan araçların çerçeveye kurulumu zor olabilir

Fiyat

Açık kaynak, maliyetler her şirketin uygulamasına göre değişir

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,2 üzerinden 5 (121 yorum)

Gartner: 5 üzerinden 4,5 (444 yorum)

"Selenium, sektördeki tüm web tarayıcılarını otomatikleştirmek için yaygın olarak kullanılan güçlü ve popüler bir araçtır. Kullanıcıların web sayfasıyla etkileşimlerini simüle etme özelliği, web uygulamalarının test edilmesi, veri kazıma, veri analizi ve daha birçok görevi otomatikleştirmek için çok uygundur. Bunun dışında, birçok programlama dilini desteklemesi, mevcut yazılım sistemleriyle kolay entegrasyon sağlar. Son zamanlarda selenium, çok yönlülük ve güvenilir komut dosyaları sağlamaya yardımcı olan başsız tarayıcı yürütmede bize yardımcı oldu. "—Arjun B., G2 Reviews

8. TestComplete

testComplete aracılığıyla

TestComplete, otomatik UI testleri çalıştırmak için kullanılan bir QA aracıdır ve 2050'den fazla tarayıcı ve platform yapılandırmasında masaüstü, web ve mobil uygulamalar için testler çalıştırma olanağı sunar.

TestComplete, otomatik kayıt motoru, anahtar kelimelere odaklanan test geliştirme özellikleri, Jenkins ve TeamCity gibi otomasyon test araçlarıyla entegrasyonlar ve Zephyr ile test raporlama sağlayarak Agile test ortamına uygundur.

En iyi özellikler

Kayıt ve oynatma özellikleriyle karmaşık otomatik testler oluşturun

Python, VBScript veya Javascript gibi birden fazla programlama dilinde komut dosyaları yazın

Selenium veya SoapUI gibi açık kaynaklı test çerçeveleriyle ve Jenkins ve TestCity gibi CI/CD (Sürekli Entegrasyon / Sürekli Dağıtım) araçlarıyla kullanıma hazır entegrasyonlar

GUI öğelerinin algılanması ve otomatik test edilmesi için nesne tanıma motoru

2050'den fazla uzak test ortamında paralel testler gerçekleştirin

Sınırlamalar

Nesne tanıma motoru, birden fazla ekran boyutunda test yaparken GUI öğelerini doğru şekilde tanıyamayabilir

Fiyat

Sabit (tek kullanıcı, fiziksel makine) TestComplete Base : 1.626 $'dan başlayan fiyatlarla TestComplete Pro : 2.520 $'dan başlayan fiyatlarla

TestComplete Base : 1.626 $'dan başlayan fiyatlarla

TestComplete Pro: 2.520 $'dan başlayan fiyatlarla

TestComplete Base : 1.626 $'dan başlayan fiyatlarla

TestComplete Pro: 2.520 $'dan başlayan fiyatlarla

Yüzer (birden fazla kullanıcı, sanal ve fiziksel makineler) TestComplete Base : 3.253 $'dan başlayan fiyatlarla TestComplete Pro : 5.045 $'dan başlayan fiyatlarla

TestComplete Base : 3.253 $'dan başlayan fiyatlarla

TestComplete Pro: 5.045 $'dan başlayan fiyatlarla

TestComplete Base : 3.253 $'dan başlayan fiyatlarla

TestComplete Pro: 5.045 $'dan başlayan fiyatlarla

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,2 üzerinden 5 (97 yorum)

Capterra: 4,0 üzerinden 5 (6 yorum)

"TestComplete, yazılım geliştirme departmanına daha fazla odaklanılmasını sağlar. Programcılar, nesne etiketlemedeki değişikliklerin otomatik testleri nasıl etkilediğine dikkat etmelidir. TestComplete, şirketlerimizdeki farklı bölümlerdeki farklı test türleri için kullanılabilir. "—Roshan K., G2 Reviews

9. Jira

jira aracılığıyla

Jira, QA ve çevik takımlar için bir sorun izleyici ve proje yönetimi aracıdır ve kullanıma hazır scrum ve Kanban panoları sunar. Pano özellikleri sayesinde Jira, yazılım test takımının araç kutusuna eklenerek hata raporlama ve performans raporlama süreçlerinde şeffaflık sağlayabilir.

Jira, QA takımınıza yol haritalarınızın izlenmesi ve ilerlemesi konusunda yardımcı olabilir ve otomatik hata raporu atamaları ve önceliklendirme için bir ş Akışı motoru olarak kullanılabilir.

En iyi özellikler

Kanban veya Scrum panolarından seçim yapın

Mac, Windows, Linux ve mobil cihazlarda kullanılabilir

Agile sprintlere göre özelleştirilebilen yol haritaları

Kullanıma hazır raporlar ve gösterge paneli şablonları

Görevleri otomatik olarak atama ve sorunları kopyalama gibi tekrarlanabilir süreçler için otomasyon şablonları

Sınırlamalar

Takım iletişimi için çok az işbirliği özelliği vardır ve daha çok mühendislik takımlarının faaliyetlerine odaklanmıştır

Fiyat

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,75 ABD doları

Premium: 15,25 $/ay kullanıcı başına

Kurumsal: fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 4,3 üzerinden 5 (5.199 yorum)

Capterra: 4,4 üzerinden 5 (13.149 yorum)

"Jira, bulguları belirleyip belgelememize ve tüm ilgili bilgileri dikkatlice inceleyip değerlendirmemize yardımcı olan günlükler aracılığıyla bunları çözmemize olanak tanıyarak sorun yönetiminde çok pratiktir. Bu sayede, proje takımının geride kalmasını önleyebilir ve proje hedeflerini, dönüm noktalarını ve teslimatları zamanında gerçekleştirebiliriz. "—Pascual G. , G2 Reviews

10. SoapUI

via SoapUI

SoapUI, GraphQL, REST veya SOAP gibi web hizmetlerinde uçtan uca testler oluşturmayı, yönetmeyi ve yürütmeyi gerçekten kolaylaştıran bir API test aracıdır.

Açık kaynak lisansı sayesinde QA takımlarının API testlerine başlamak için en iyi yazılım araçlarından biridir ve özellikle fonksiyonel testler ve güvenlik testleri için kullanıldığında çok güçlüdür, API'nizin her zaman işlevini yerine getirdiğinden ve amaçlandığı gibi erişilebilir olduğundan emin olursunuz.

En iyi özellikler

HTTP, HTTPS ve JDBC gibi bir dizi protokol ve teknolojiyi destekler

Kolayca gerçekleştirilebilen veri odaklı testler

Güvenlik açığı testleri çalıştırabilir

Uç nokta gezgini ile sorunları hızla giderin

Hafif arayüz ve yeni kullanıcılar için kolay anlaşılır

Sınırlamalar

Diğer araçlarla geniş bir entegrasyon aralığına sahip değildir

Fiyat

Açık kaynak

API Test Modülü: 895 $/lisans

API Sanallaştırma Modülü: 1374 $/lisans

API Performans Modülü: 7308 $/lisans

Müşteri puanları ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (128 yorum)

Capterra: 5 üzerinden 4,5 (162 yorum)

"REST, SOAP uç noktalarının uçtan uca API testleri ve yük testleri için SoapUI kullandım. Kuruluşumuzda genellikle uygulamalarımızın performansını kontrol etmek için SoapUI aracılığıyla yük testleri yapıyoruz. Test edilecek projeyi otomatik olarak oluşturur ve proje ileride kullanılmak üzere kaydedilebilir. Herhangi bir uygulamayı test ederken aracın sunduğu özelliklerden çok memnun olduğum için genel deneyimim çok tatmin edici. "—J S. , G2 Reviews

Hata ayıklamayı daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek birçok harika QA test aracı bulunmaktadır. Agile proje yönetimi ve ClickUp gibi hata izleme araçlarından Jam gibi ekran kaydedicilere veya TestRail gibi test senaryosu yönetim araçlarına kadar, iş akışlarında yapabilecekleri çok çeşitli iyileştirmeler olduğunu söyleyebiliriz.

Elbette, yukarıdaki araçların her birinin herkes için uygun olmayacağını tahmin edebiliriz. Bazı QA test uzmanlarının işi daha manuel olabilirken, diğerleri daha fazla otomasyon aracından yararlanabilir.

Araçlarınızı ve günlük süreçlerinizi birbirine bağlamanıza yardımcı olacak Agile şablonları, iş akışı otomasyonu ve kapsamlı entegrasyonlara sahip çok yönlü bir platform arıyorsanız, ClickUp'ı keşfetmeyi düşünün.

Takımınızın tek QA'sı ya da bir takımı yönetiyor olun, ClickUp hata raporlama sürecinizi hızlandırmanıza ve tüm testlerinizi, hatalarınızı, departmanlar arası iletişimi ve çok daha fazlasını yönetmenize, önceliklendirmenize ve izlemenize yardımcı olur

Misafir Yazar:

Michael Stroe, binlerce takımın yüksek kaliteli yazılımları daha hızlı teslim etmesine yardımcı olan Jam şirketinde Pazarlama Müdürü olarak görev yapmaktadır. Boş zamanlarında lezzetli hamburgerler yemeyi ve dostça UNO oyunları kazanmayı sever.